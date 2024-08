10 modelos de inventário gratuitos para Excel, Sheets e ClickUp

O gerenciamento de estoque é essencial para que qualquer empresa ficar à frente da concorrência . Quer esteja administrando uma pequena loja ou gerenciando uma operação de fabricação em grande escala, um processo de inventário eficiente e preciso reduz os custos e os riscos da produção.

Com as ferramentas de rastreamento certas, como modelos de inventário, você pode fazer mais do que simplesmente atualizar os números do inventário. Sua equipe terá os insights de dados necessários para expandir os negócios e levar a produtividade para o próximo nível! ⚡️

Neste guia, exploraremos todas as maneiras pelas quais os modelos de inventário do ClickUp, do Excel e do Google Sheets podem ajudá-lo a simplificar o processo de gerenciamento de inventário, independentemente do setor em que você atua.

Vamos começar!

O que é um modelo de inventário?

Um modelo de inventário é um modelo pré-formatado documento ou planilha que organiza listas de itens para controle de estoque, orçamento e auditoria. Normalmente, contém colunas para nomes de itens, códigos numéricos, descrições, locais de armazenamento, quantidades, totais e preços

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela ClickUp para simplificar o gerenciamento de inventário

Os modelos de inventário são versáteis e personalizáveis para atender às necessidades de qualquer empresa em qualquer setor. De uma pequena empresa a uma corporação multinacional de varejo, o rastreamento de inventário é uma parte essencial do sucesso de qualquer organização por motivos importantes, inclusive:

Melhoria da precisão : Com registros de inventário atualizados e precisos, há menos chances de erros humanos dispendiosos

: Com registros de inventário atualizados e precisos, há menos chances de erros humanos dispendiosos Economia de custos : Os estoques são movimentados mais rapidamente, resultando em economia de custos com a redução de mão de obra e custos indiretos

: Os estoques são movimentados mais rapidamente, resultando em economia de custos com a redução de mão de obra e custos indiretos Menor risco de estocar itens desatualizados : As empresas podem evitar o pedido de estoques indesejados ou desatualizados

: As empresas podem evitar o pedido de estoques indesejados ou desatualizados Redução do desperdício de produtos :

O rastreamento adequado ajuda as empresas a pedir a quantidade exata de estoque necessária ou a fazer o pedido no momento certo quando o estoque existente estiver abaixo do esperado

: O rastreamento adequado ajuda as empresas a pedir a quantidade exata de estoque necessária ou a fazer o pedido no momento certo quando o estoque existente estiver abaixo do esperado Cadeias de suprimentos otimizadas : As previsões de demanda e os dados de estoque melhoram a comunicação e as entregas da equipe

: As previsões de demanda e os dados de estoque melhoram a comunicação e as entregas da equipe Estratégias de estoque sazonais refinadas: As empresas têm dados consistentes para criar estratégias eficazes para gerenciar as demandas sazonais, acompanhando as tendências de vendas durante os períodos de pico

O que faz um bom modelo de inventário?

Um bom modelo de inventário registra produtos, formulários de pedido , remessas e dados de clientes para ajudar a reduzir os custos de trabalho manual e otimizar os processos de estoque.

Seu modelo de inventário cria a estrutura do seu sistema de controle de estoque. No entanto, é fundamental encontrar o modelo certo que atenda às necessidades da sua empresa e, ao mesmo tempo, seja fácil de usar por toda a equipe. 🧑‍💻

Há algumas qualidades importantes que devem ser lembradas em um bom modelo de inventário:

Design intuitivo do modelo

A escolha de um modelo com vários layouts e recursos de personalização para encontrar as informações certas quando você precisar delas economizará seu tempo. A flexibilidade de adicionar novos campos à sua estrutura sem ter de reconstruí-la do zero quando o portfólio de produtos ou serviços evoluir é uma vantagem! 📈

Compatibilidade de software

À medida que os sistemas se tornam mais conectados e necessários para o crescimento, os modelos de inventário precisam ser capazes de se integrar a outras plataformas, como vendas, contabilidade e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

Segurança de ponta a ponta

Isso inclui configurações de permissão para os administradores visualizarem e executarem determinadas ações, bem como trilhas de auditoria para rastrear quem acessou ou modificou itens específicos no inventário. Todos esses recursos trabalham juntos para criar um modelo de inventário que seja confiável e seguro! 🔐

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Selecionamos os principais modelos de mapeamento de inventário no ClickUp, Sheets e Excel para oferecer a você as ferramentas para gerenciar todas as atividades de inventário, desde o fornecimento até a entrega!

10 modelos de inventário gratuitos para catalogar, indexar e listar seus itens ou tarefas essenciais

1. Modelo de inventário do ClickUp

Crie uma planilha de inventário compartilhável em um ClickUp

O início de nossos modelos de gerenciamento de inventário é Modelo de inventário do ClickUp -a melhor alternativa para uma planilha de controle de estoque!

Nosso modelo de inventário está repleto de ferramentas para ajudá-lo a criar e armazenar exibições personalizadas, proporcionando acesso rápido aos dados de que você mais precisa! Para iniciar seu processo, já incluímos cinco visualizações pré-construídas:

Visualização da lista de inventário : Organize os detalhes mais importantes do inventário de cada item comCampos personalizados do ClickUp visualização de lista *Por status de pagamento:Agrupe o inventário com base em um status específico para tomar medidas (Pago integralmente, Pagamento parcial ou Não pago)

: Organize os detalhes mais importantes do inventário de cada item comCampos personalizados do ClickUp visualização de lista *Por status de pagamento:Agrupe o inventário com base em um status específico para tomar medidas (Pago integralmente, Pagamento parcial ou Não pago) By Lista de fornecedores Visualização: Consolide os esforços de aquisição com uma visualização transparente dos fornecedores atuais

Lista de fornecedores Visualização: Consolide os esforços de aquisição com uma visualização transparente dos fornecedores atuais Visualização do mapa de localização do fornecedor: Gerencie fluxos de trabalho específicos do local e necessidades de armazenamento em um mapa

Gerencie fluxos de trabalho específicos do local e necessidades de armazenamento em um mapa Formulário de pedido Visualização: Envie um formulário ClickUp para receber pedidos e automatizar a criação de tarefas

Mantenha o controle dos materiais recebidos, dos níveis atuais de estoque e dos itens fora de estoque. Além disso, desfrute de um fluxo de trabalho eficiente com o recurso simples Formula Field para fazer cálculos facilmente entre campos numéricos, de data e de hora em um item. Faça o download deste modelo

2. Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Acompanhe o desempenho do inventário em tempo real com o ClickUp

Não importa se você está operando uma pequena empresa ou uma grande organização com vários departamentos, Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp é o recurso perfeito para obter visibilidade das operações cotidianas. Defina tarefas recorrentes, ajuste os níveis de estoque com base nos dados de vendas ou analise os dados históricos para obter tendências e previsões! 📈

E pesquisar um item de estoque no ClickUp é muito fácil. Crie facilmente pesquisas salvas e filtros com base em qualquer critério, inclusive itens sazonais, promoções semanais e produtos em liquidação, para que você possa sempre encontrar rapidamente o produto certo.

Você pode acompanhar facilmente as atualizações de disponibilidade, preços e tendências contínuas para ficar sempre no topo da demanda e garantir que nunca falte estoque. Faça o download deste modelo Descubra mais_ modelos de planejamento de recursos !

3. Modelo de inventário do ClickUp Office

Reduza a papelada registrando todos os detalhes do inventário em uma lista do ClickUp

Com o Modelo de inventário do ClickUp Office o ClickUp é um modelo de inventário de escritório que permite atualizar os dados do inventário de vários locais ao mesmo tempo, o que o torna perfeito para administradores que precisam gerenciar inventários em um local central.

Esse modelo de inventário também ajuda as empresas a monitorar os orçamentos de inventário e as despesas gerais por categorias. O gasto orçamentário pode ser facilmente monitorado para cada item do inventário, bem como o gasto total. Ao identificar discrepâncias entre os orçamentos reais e planejados, é possível melhorar o gerenciamento do orçamento.

Ele também mantém o controle das datas de compra e de quais itens de estoque são comprados a que preço. A gerência pode usar essas informações para otimizar os orçamentos de compras futuras com base nas tendências de gastos! 💰 Faça o download deste modelo

4. Modelo de inventário de material de escritório do ClickUp

Compartilhe uma lista de planilhas de inventário no ClickUp com os membros da equipe

Uma prateleira do armário do escritório está abarrotada de pilhas de grampeadores e fita adesiva não utilizados? Experimente Modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp para ajudar a evitar gastos excessivos!

Para começar, faça uma lista dos suprimentos: Materiais gerais de escritório, como cadernos e canetas, bem como itens mais especializados, como hardware de computador para as equipes de design e criação. O modelo vem com campos personalizados pré-construídos, para que você possa começar a adicionar detalhes para cada item.

E com as opções de compartilhamento do ClickUp, você tem controle total sobre quem vê o quê e quais permissões eles têm. Atribua permissões para garantir que as pessoas certas (coordenadores de equipe ou líderes de departamento) acessem os itens certos. Mantenha-o visível para a sua equipe, para que ela saiba os detalhes dos níveis de estoque, evite o uso indevido definindo limites de acesso e sinta-se seguro sabendo que somente as pessoas certas podem ver o que precisam! Faça o download deste modelo

5. Modelo de inventário de TI do ClickUp

Organize o excesso de estoque com um quadro ClickUp de arrastar e soltar

As equipes de TI dão suporte a todos os departamentos de uma organização. Seus ativos de inventário incluem hardware, software, licenças e outros itens em vários locais. Com o Modelo de inventário de TI do ClickUp com o ClickUp, os especialistas em TI são capazes de usar um quadro Kanban para monitorar e registrar rapidamente informações importantes, como custo, detalhes da garantia, locais, números de modelos e contatos de fornecedores. 👤

O ClickUp tem centenas de opções de personalização, de modo que os especialistas em TI podem adaptar seu Workspace para atender às necessidades específicas de sua organização. A interface de fácil utilização permite acessar e atualizar rapidamente as informações, bem como compartilhamento de recursos com outras pessoas. Faça o download deste modelo

6. Modelo de relatório de inventário do ClickUp

Crie uma lista de matérias-primas para referência rápida em um documento Clickup

A Modelo de relatório de inventário do ClickUp é a ferramenta perfeita para empresas que desejam rastrear suas atividades de compra ao longo do tempo. Manter seus dados em segurança no formato Doc facilita a inclusão de todas as informações necessárias, como especificações do produto, preços, avaliações e classificações, oferecendo aos clientes uma visão completa do mercado para ajudá-los a tomar decisões informadas. 🌐

Ter a estrutura certa em vigor dá às empresas o poder de acessar dados sobre seus hábitos de compra, permitindo que façam as escolhas mais eficazes com o mínimo de esforço e tempo. Com esse insight, as empresas podem compreender melhor seus padrões de compra e maximizar o retorno sobre os investimentos! Faça o download deste modelo

7. Modelo de inventário de restaurante ClickUp

Gerencie o estoque, preveja os gastos e faça orçamentos mais precisos com o ClickUp

O gerenciamento do inventário de estoque em restaurantes é essencial para o sucesso e a satisfação do cliente. O monitoramento consistente e o reabastecimento de suprimentos ajudam a evitar a deterioração ou o excesso de pedidos. Ao garantir a disponibilidade abundante dos itens desejados do cardápio, os restaurantes podem satisfazer os clientes e, ao mesmo tempo, evitar desperdícios e perdas. Com o gerenciamento adequado do estoque, os clientes sempre ficarão satisfeitos com a abundância de opções disponíveis. 🤩 Modelo de inventário de restaurante do ClickUp foi projetado para simplificar o controle de estoque, eliminando as complexidades do gerenciamento de grandes estoques dos gerentes de restaurantes ocupados. Ele ajuda os usuários a organizar, gerenciar e acompanhar o inventário do restaurante com facilidade. O modelo vem com seis exibições pré-construídas de lista, tabela e quadro para capturar dados de inventário de diferentes maneiras:

Inventário Rastreamento: Uma visualização de lista de todos os itens agrupados por status

Uma visualização de lista de todos os itens agrupados por status Weekly Consumption : Uma visualização de lista de cada item agrupado por status

: Uma visualização de lista de cada item agrupado por status Semanal Alocação : Uma visualização de lista de cada item agrupado por status

: Uma visualização de lista de cada item agrupado por status Itens para reordenar : Uma exibição de tabela de todos os itens de reabastecimento

: Uma exibição de tabela de todos os itens de reabastecimento Out of Stock : Uma visualização de tabela de todos os itens fora de estoque

: Uma visualização de tabela de todos os itens fora de estoque Armazenamento de itens: Uma visão de quadro de todos os itens agrupados por local de armazenamento Faça o download deste modelo ### 8. Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Otimize o tempo dos pedidos de compra para melhorar o fluxo de caixa usando as visualizações do Clickup

Um modelo de relatório de inventário é uma ferramenta essencial para as empresas gerenciarem seu inventário, rastrearem pedidos de compra e manter-se organizado com seus níveis de estoque e produtos. O modelo fornece uma visão geral abrangente dos níveis atuais de estoque, bem como os detalhes das remessas de entrada e saída.

O modelo Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp é um sistema abrangente para monitorar o pedido e o recebimento de mercadorias, serviços e materiais em uma empresa, a fim de dar suporte a todos os departamentos. Ele inclui informações essenciais sobre o pedido: O nome do fornecedor, a data de compra e a data de envio. Isso facilita a identificação de possíveis gargalos no processo de compras e pode ajudar a manter os níveis de estoque mais saudáveis! 🌱 Faça o download deste modelo

9. Modelo de planilha de inventário do Excel

Um inventário em Excel ajuda as empresas a se manterem organizadas e no topo de seus pedidos, fornecendo um registro detalhado dos itens. Essa lista ajuda a empresa a controlar facilmente o que foi pedido, a quantidade de cada item que permanece em estoque e quando será necessário fazer pedidos futuros.

Ao usar um software de planilha eletrônica como o Excel, as empresas podem economizar tempo calculando seus níveis de estoque atuais e quando precisam reordenar itens usando fórmulas de cálculo. Também permite que eles adicionem notas a cada item caso tenham alguma preocupação ou dúvida específica. Faça o download deste modelo

10. Modelo de lista de inventário do Google Sheets

O Google Sheets pode ser usado para criar um lista de controle de inventário modelo que permite que as empresas monitorem e acompanhem seus níveis de estoque. Essa lista de verificação pode fornecer uma visão geral de cada item em estoque, sua quantidade atual e quando uma empresa deve pedir mais.

Os membros da equipe podem usar esse modelo de inventário do Google Sheets para ajudá-los a priorizar os itens de inventário ativos e visualizar os níveis de estoque, determinar o momento ideal para reabastecer o estoque e responder a uma necessidade inesperada de itens de estoque adicionais. Faça o download deste modelo

Simplifique os fluxos de trabalho de inventário com o ClickUp

O ClickUp é uma solução centralizada e móvel para otimizar a produtividade da equipe e melhorar o planejamento da produção. Com a capacidade de rastrear facilmente os níveis de estoque e fazer alterações de atendimento em tempo real, o ClickUp ajuda as empresas a manter o controle do gerenciamento de estoque! 📦

Aproveite as ferramentas de controle de produtividade do ClickUp com uma conta gratuita!