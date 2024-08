Quer aprender como calcular o lead time ?

O lead time é o tempo gasto entre a colocação do pedido e o atendimento, e é uma das métricas mais importantes em gerenciamento de estoque e planejamento da cadeia de suprimentos.

Sabemos o que você está pensando: Isso vai ser como matemática de ensino médio de novo!

De jeito nenhum!

Você só precisa de uma fórmula simples de lead time.

Neste artigo, você aprenderá sobre o lead time, a fórmula do tempo de espera e o maneira mais fácil de rastreá-lo .

_Tanto os avessos à matemática quanto os fanáticos por ela são bem-vindos a participar!

Chega de contagem regressiva. Vamos começar!

O que significa Lead Time? Tempo de espera é o tempo necessário para que uma unidade de trabalho percorra o ciclo de produção e entrega. Por exemplo, o tempo de cozimento e serviço em restaurantes, o tempo de transação em bancos ou

desenvolvimento de aplicativos móveis e tempo de lançamento em tecnologia.

Nota: Toda empresa tem um lead time. No entanto, para os fins deste artigo, interpretaremos o lead time com referência a inventário gerenciamento e planejamento da cadeia de suprimentos, pois é onde ele é mais útil.

mas **_por que você deveria se preocupar em calcular essa métrica?

Para responder a isso, precisamos nos aprofundar um pouco mais no mundo da gerenciamento de inventário ou controle de estoque.

Por exemplo, digamos que você administre uma empresa de entrega de alimentos.

Como você não fabrica leite, queijo ou ovos, precisará obtê-los de um fornecedor. E depois de obtê-los, você precisará armazená-los até vendê-los.

Bônus *CRMs para manufatura* Esse depósito de produtos não vendidos é seu inventário.

Ao gerenciá-lo, você precisará estar atento a duas coisas:

Evite pedir muito estoque . Se as mercadorias não forem vendidas, você acabará tendo problemas de armazenamento, perdas financeiras e mais ovos (podres) do que pode manipular!

. Se as mercadorias não forem vendidas, você acabará tendo problemas de armazenamento, perdas financeiras e mais ovos (podres) do que pode manipular! tenha sempre o suficiente estoque para atender a todos os seus pedidos. Se fizer pedidos insuficientes, você terá uma longa lista de clientes insatisfeitos, famintos.

o segredo? Sempre mantenha **_just o nível certo de estoque .

E um lead time relativamente curto é uma das melhores maneiras de garantir isso.

A importância do lead time no gerenciamento de estoque

O gerenciamento de prazos é crucial para as empresas. Prazos mal gerenciados podem significar que o estoque pode se esgotar e os clientes não podem ter seus pedidos atendidos.

Quando os prazos de entrega ficam fora de controle, um ciclo vicioso pode se formar, com os prazos de entrega piorando com o aumento da demanda. Esse atraso entre os pedidos dos consumidores e a produção pode resultar em mais atrasos, o que pode fazer com que os prazos de entrega se deteriorem ainda mais. O mau gerenciamento de pedidos geralmente causa danos sérios e caros a uma empresa, pois ela perde clientes valiosos e prejudica sua reputação.

É por isso que o gerenciamento de estoque inclui lidar com fatores que afetam o lead time, como:

Geografia : se a entrega é feita em uma cidade ou transcontinental

: se a entrega é feita em uma cidade ou transcontinental Natureza dos produtos : produtos perecíveis precisam ter prazos de entrega mais curtos

: produtos perecíveis precisam ter prazos de entrega mais curtos Quantidade : a maioria dos fornecedores define as datas de entrega com base na quantidade que você encomendou

: a maioria dos fornecedores define as datas de entrega com base na quantidade que você encomendou Outros fatores: taxas de frete, regulamentações, disponibilidade de matéria-prima, etc.

Devido a esses fatores, o lead time determina quanto_ estocar e quando_ reabastecer.

Mas, assim como não se pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos, não se pode calcular o tempo de espera sem sua fórmula.

Como calcular o tempo de espera?

A fórmula mais básica de lead time é:

Lead time (LT) = Pedido Data de entrega - Data de solicitação do pedido

Porém, no contexto do gerenciamento de estoque, essa fórmula também considera um atraso de reordenamento_.

Lead time (LT) = Atraso de fornecimento (SD) + Atraso de reordenamento (RD)

Atraso no fornecimento é o tempo que um fornecedor leva para atender a um pedido do cliente depois que ele é feito.

Atraso de reordenamento é o intervalo de tempo entre um pedido atendido e a colocação do próximo pedido.

Por que contabilizar_ atraso de pedido ?_

Alguns fornecedores podem aceitar pedidos apenas algumas vezes por semana ou por mês. Isso significa que os varejistas precisam prever esse atraso na entrega para manter um estoque de segurança ou um estoque intermediário.

Seu estoque de segurança permite que você atenda aos pedidos enquanto espera que o fornecedor reabasteça seu estoque.

Por exemplo, digamos que sua venda média diária ou uso médio diário de leite seja de 20 litros. E o fornecedor A aceita pedidos de leite somente a cada 2 dias. Isso significa que o atraso de reordenamento para seu fornecedor de leite é de 2 dias.

Agora, vamos supor que A leve 1 dia para entregar o leite em seu depósito. Isso faz com que o atraso no fornecimento seja de 1 dia.

Nesse caso,

Lead time = Atraso no fornecimento (1 dia) + Atraso no reordenamento (2 dias) = 3 dias

Fazer um estoque para 3 dias deve ser bastante fácil.

Mas e se você estivesse vendendo algo de alto valor e raro, como ervas exóticas e itens de decoração de grife?

É provável que esses produtos sejam de movimentação relativamente lenta em comparação com leite ou ovos e tenham grandes atrasos de fornecimento e reordenamento.

Isso significa que você precisará planejar a compra, o estoque e a venda com meses de antecedência.

Mas como você pode descobrir quanta precisa estocar e quando deve reabastecer?

A resposta está no estoque de segurança e no ponto de reabastecimento.

Estoque de segurança: Quanto estocar?

O estoque de segurança é o nível de inventário que você precisa manter para cobrir o atraso no fornecimento ou no reordenamento.

Sua fórmula leva em conta o lead time e a variabilidade da demanda (possíveis flutuações na demanda).

A demanda dos clientes por produtos pode flutuar por vários motivos, como feriados, fins de semana, mudanças nos preços de atacado, ofertas etc.

Além disso, os gerentes também precisam estocar para um nível de variabilidade imprevisível da demanda, como escassez repentina, distúrbios climáticos etc.

Porque, assim como a demanda varia, a oferta também varia.

A fórmula do estoque de segurança é:

Estoque de segurança = (Vendas diárias máximas*Prazo de entrega máximo) - (Vendas diárias médias*Prazo de entrega médio)

Ponto de reabastecimento: Quando reabastecer?

Seu ponto de reabastecimento é o nível de estoque que permite que você saiba que precisa fazer um novo pedido.

quanto à frase "compre até cair" -_

Esse é um conselho somente para seus clientes.

Não para você!

Como gerente de estoque, sua decisão de reabastecer depende da fórmula do ponto de reabastecimento. E ela é:

Ponto de reabastecimento = (Tempo de espera * Vendas médias diárias) + Estoque de segurança

Toda vez que seu estoque cai para o ponto de reabastecimento, é hora de pegar o telefone e comprar algum estoque!

Sua quantidade de reordenamento andará de mãos dadas com seu nível de estoque de segurança.

Outras considerações ao calcular o lead time

Lead Time ARO

Após o recebimento do pedido (ARO) é o momento em que o fornecedor recebe um pedido. Esse é o primeiro ponto importante ao medir o lead time, pois o tempo total entre o ARO e a entrega do pedido constitui o lead time.

Lead Time de fabricação

O lead time de fabricação é o tempo entre o momento em que o comerciante faz um pedido e o fabricante do produto o conclui. Ele inclui o tempo necessário para adquirir, fabricar ou enviar mercadorias.

Agora que você está munido de todas essas fórmulas, vamos ver como você pode reduzir o lead time.

Como reduzir o lead time?

Uma cadeia de suprimentos é como um elástico. Quanto mais você o estica, mais fraco ele fica.

E, eventualmente, ele pode se romper!

Por outro lado, uma cadeia de suprimentos relativamente curta beneficia a todos.

O varejista pode vender mais mercadorias rapidamente. O fornecedor pode ter certeza de que continuará fazendo negócios.

E, o mais importante, o consumidor final recebe o que precisa, quando precisa.

então, como você pode reduzir o tempo de espera para criar uma cadeia de suprimentos "ganha-ganha"?

Aqui estão algumas ideias:

1. Regular a quantidade do pedido

Você nunca imaginaria o que há de comum entre o gerenciamento de estoque e uma dieta saudável.

Controle de porções!

É isso mesmo.

Em vez de fazer um pedido ocasional para grandes volumes, faça pequenos pedidos com mais frequência.

Isso será mais fácil se você calcular regularmente os níveis de estoque de segurança e atualizar o nível de reabastecimento de acordo.

De acordo com os princípios da manufatura enxuta, os pedidos pequenos feitos com frequência têm três benefícios:

Os pedidos pequenos são mais fáceis de fabricar e enviar e, portanto, reduzem o lead time

Como é necessário manter um olhar atento sobre o nível de estoque, você pode evitar o excesso de estoque

Sem excesso de estoque, você pode economizar no custo de manutenção do estoque (aluguel do armazém, pessoal, etc.)

E, assim como algumas pequenas refeições distribuídas ao longo do dia, pedidos pequenos e frequentes mantêm seu estoque abastecido por mais tempo!

2. Realizar exercícios de mapeamento do fluxo de valor

Quando se trata de gerenciamento de estoque, o processo de manufatura Lean é o presente que continua sendo dado.

Um fluxo de valor é um processo (com várias etapas interconectadas) que uma organização precisa realizar para implementar soluções.

A exercício de mapeamento do fluxo de valor visa reconhecer o desperdício, melhorar a produtividade e tornar seu fluxo de valor mais competente e livre de desperdícios.

Bônus: confira o top_ 10 modelos de mapeamento do fluxo de valor para melhorar os processos da equipe

3. Automatize o processo de controle de inventário

Entregue as tarefas repetitivas à tecnologia e faça aquela merecida pausa.

Os bots podem gerenciar o cálculo do estoque de segurança, a demanda média e a variabilidade da demanda.

Enquanto isso, converse com os fornecedores, fique de olho nas tendências do mercado ou elabore o próximo grande plano de marketing!

4. Otimize as cadeias de suprimentos locais

lembra-se de como a cadeia de suprimentos é como um elástico?

Bem, pouquíssimos elásticos são suficientemente elásticos para dar a volta ao mundo!

Os fornecedores internacionais e de outros países podem tentar você com descontos. Mas o longo tempo de espera (e os incômodos que isso acarreta) nem sempre valem os preços baixos.

Os fornecedores locais estão em uma posição melhor para entender suas necessidades exclusivas e responder a elas mais rapidamente. E se eles também oferecerem preços competitivos para ótimos produtos, eles serão mantidos.

5. Gerenciar relacionamentos com fornecedores

Em última análise, o controle de estoque é um assunto humano.

Portanto, seu relacionamento com o fornecedor será um fator crucial para decidir o tempo de espera.

Em seu contrato com eles, use incentivos para reduzir o lead time.

Eles podem ser:

Incentivos positivos: participação nos lucros, status de prioridade, vários privilégios

Incentivos negativos: penalidades, perda de negócios, revisão pelos gerentes

Eventualmente, isso incentivará o fornecedor a reduzir o prazo de entrega a cada entrega, pois ele se sentirá investido em seu negócio.

Mas para que tudo isso aconteça, você precisa começar calculando o lead time.

Mas esqueça a caneta e o papel.

Temos a solução perfeita para você!

A maneira mais fácil de gerenciar o tempo de espera: ClickUp

Entre descarregar estoques e fazer download de arquivos, você mal tem tempo suficiente como gerente de estoque. Portanto, calcular o lead time à moda antiga está fora de questão.

É por isso que sugerimos o uso do ClickUp.

**O que é o ClickUp?

ClickUp é o ferramenta de gerenciamento de projetos mais bem avaliada do mundo.

É a única ferramenta de que você precisará para gerenciar todos os seus projetos e acompanhar a produtividade da sua equipe.

Seu conjunto dinâmico de Ágil , Scrum , trabalho remoto são perfeitos para sua equipe excepcional.

Veja como você pode usar o ClickUp para calcular o tempo de espera e usar a métrica para aumentar o desempenho da sua equipe.

A. Rastreie o tempo de espera com Widgets do Sprint no site

Painel de controle Você pode analisar as métricas do seu projeto, uma a uma, com dezenas de slides do PowerPoint e impressões. Yawn.

Ou você pode acompanhar todas elas de uma só vez, em seu Dashboard do ClickUp!

Seu Dashboard falará por si só com a ajuda de Widgets práticos do Sprint, como o Lead Time Graph.

Personalize os gráficos de lead time com:

Intervalo de tempo : escolha um intervalo de tempo e defina a frequência do gráfico de lead time

: escolha um intervalo de tempo e defina a frequência do gráfico de lead time Tempo de amostragem : selecione o número de dias que você deseja incluir como média para cada ponto do gráfico

: selecione o número de dias que você deseja incluir como média para cada ponto do gráfico Grupo de status contado como conclusão: escolha entre "Fechado" ou qualquer grupo de status "Concluído" para contar para a conclusão

Mas há mais!

Você pode ter uma visão geral completa adicionando mais Sprint Widgets úteis, como Gráficos Burndown , Gráficos de queima , Gráficos de velocidade e Gráficos de fluxo cumulativo em seu Dashboard.

B. Cronometre seu progresso com Estimativas de tempo O ClickUp permite que você calcule métricas importantes do fluxo do projeto, como

tempo de espera e o tempo de ciclo. Com esses dados cruciais em mãos, você pode prever todos os cronogramas futuros e definir Estimativas de tempo.

Basta adicionar o número de horas de cada tarefa e subtarefa será necessário. Usando esses números, o ClickUp calcula o total de horas que o projeto deverá levar e atualiza as datas de entrega estimadas em tempo real.

C. Rastreie o uso do tempo com Rastreamento de tempo do projeto Assim, você calculou o lead time e definiu estimativas de tempo com base em seus dados históricos. Agora, como você garante o cumprimento desses prazos?

Um relógio fiel e falante, talvez?

Temos a segunda melhor opção.

O recurso Rastreamento de tempo nativo do ClickUp.

Ele pode não dar conselhos úteis (ou comentários oportunos) como o Cogsworth de 'A Bela e a Fera'... Mas ajuda você a fazer seu trabalho. Temporizador global do ClickUp permite controlar facilmente o tempo, seja em um aplicativo para desktop, web ou celular. Você pode até mesmo adicionar notas e rótulos aos seus registros de tempo para referência adicional ou marcar o tempo como faturável!

Prefira usar um rastreador de tempo de terceiros, como Médico do tempo ou Toggl em vez disso?

Não se preocupe. Apenas integrá-los ao ClickUp e comece a trabalhar!

mas essa é apenas uma **_pequena lista _de maneiras pelas quais o ClickUp facilita seus processos

Aproveite os outros excelentes recursos de gerenciamento de projetos, como: Limite de WIP e Tempo de ciclo vs. tempo de execução ._

Conclusão

À primeira vista, a métrica de lead time simplesmente informa quanto tempo levará a entrega. Mas se você olhar mais de perto, verá que ela pode indicar atrasos desnecessários, desperdício e outros fatores que impedem sua cadeia de suprimentos.

É por isso que calcular o lead time é a maneira mais fácil de garantir que sua cadeia de suprimentos permaneça eficiente e eficaz.

Mas como você pode controlar o lead time do seu cálculo de lead time? Simples. Usando uma ferramenta on-line que calcula e controla o lead time.

Em outras palavras: ClickUp!

O widget de lead time fácil de usar precisa apenas de algumas configurações rápidas para começar a coletar dados instantaneamente. E esse é apenas um dos centenas de recursos exclusivos e impressionantes que tornam o gerenciamento de projetos muito fácil.

Assim obtenha o ClickUp gratuitamente para reduzir seu lead time e aumentar seu..