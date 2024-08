Tempo de ciclo vs. tempo de ciclo de produção: guia definitivo

Curioso sobre as diferenças entre tempo de ciclo e tempo de execução ?

Tempo de ciclo e tempo de espera são métricas importantes usadas no processo de produção. Enquanto o tempo de ciclo informa quanto tempo é necessário para concluir uma tarefa, o lead time é o tempo gasto entre a colocação do pedido e o atendimento.

Neste artigo, abordaremos as diferentes definições de tempo de execução vs. tempo de ciclo e como calcular e rastrear cada métrica sem esforço.

Nota: As primeiras seções são breves explicações sobre o que são ciclo e lead time. Se você já tem um bom entendimento de ambas as métricas, pode pular para a nossa seção de comparação.

O que é tempo de ciclo?

O tempo de ciclo é o tempo necessário para concluir um ciclo de processo, do início ao fim. E, embora "processo" geralmente se refira ao processo de produção na manufatura, ele também pode ser qualquer atividade repetitiva, como atender a chamadas de clientes.

O tempo de ciclo também é definido como a quantidade de tempo que uma equipe realmente trabalha em um produto até que ele esteja pronto para ser entregue ao cliente.

E já que a palavra entrega nos fez pensar em pizzas, por que não usar um pedido de pizza como exemplo aqui?

No contexto do tempo de ciclo, "pedido" refere-se ao pedido do cliente para um produto ou serviço.

Portanto, para uma pizzaria, o tempo de ciclo é o tempo necessário para preparar uma pizza deliciosa.

Para conhecer os benefícios de medir o_ ciclo tempo métrica , **Confira nosso guia detalhado .

O tempo de ciclo inclui o tempo de espera?

Sim, o tempo de ciclo inclui o tempo de espera, durante o qual um item de trabalho está aguardando a próxima ação. Por exemplo, o tempo gasto esperando que o forno aqueça inicialmente.

Em poucas palavras, o tempo de ciclo é o tempo total necessário para mover um item de trabalho do início ao fim de uma produção ou manufatura processo.

Como você calcula o tempo de ciclo do processo?

O tempo de ciclo é calculado como a razão entre o tempo total de produção e o número de unidades produzidas nesse tempo.

Tempo de ciclo = Total Produção Tempo/Número de unidades produzidas

Para ilustrar isso com um exemplo, digamos que você seja um chef no restaurante de Gordon Ramsay.

Agora vamos supor que o restaurante funcione das 10h às 23h e possa preparar comida para 200 clientes por dia.

Portanto, Total Produção Tempo = 13 horas.

Número de unidades produzidas (refeições preparadas) = 200 refeições.

Então, Cycle Time = 13/200 = 0,065 horas.

Portanto, são necessários cerca de quatro minutos para preparar cada refeição.

Isso é suficiente para satisfazer Gordon? Esperamos que sim! **Leia mais Sobre o cálculo_ ciclo tempo.

Como rastrear o tempo de ciclo?

Basta usar ClickUp !

O ClickUp é o maior #software de gerenciamento de projetos nº 1 do mundo . Quer seja Ágil , Scrum , Kanban ou Lean o ClickUp é o mestre-cuca em qualquer cozinha de projeto.

Como o ClickUp ajuda a monitorar o tempo de ciclo?

Os poderosos recursos do ClickUp Painéis ágeis permite calcular o tempo de execução da tarefa com o recurso Widget de tempo de ciclo .

O tempo de ciclo é medido de duas maneiras:

O ClickUp pode iniciar automaticamente o controle do tempo no instante em que uma tarefa entra em um grupo de status Ativo em seu Espaço de Projeto

em seu Espaço de Projeto Como alternativa, o ClickUp permite que você escolha qualquer outro status para contar como o início do tempo de ciclo

Nota_: ClickApps ajuda a personalizar seu Espaço de trabalho do ClickUp para se adequar ao seu gosto.

Mas o gráfico de tempo de ciclo não é a única parte superior do Dashboard do ClickUp... 🍕

Para obter o máximo de flexibilidade, você também pode escolher entre Queima , Queima de estoque , Diagrama de fluxo cumulativo , Gráficos de velocidade e muito mais.

O que é Lead Time?

Normalmente calculado a partir da perspectiva do cliente, tempo de espera é o tempo gasto entre o recebimento do pedido do cliente e a entrega do produto ou serviço final. E, assim como o tempo de ciclo, há diferentes definições de lead time com base no contexto.

Por exemplo, no gerenciamento de projetos, o lead time é o tempo necessário para concluir um projeto no momento em que você o recebe da parte interessada.

No entanto, no gerenciamento da cadeia de suprimentos, é o tempo necessário para receber suprimentos depois que você faz um pedido.

E como estamos claramente com vontade de comer agora, o lead time começa quando um garçom recebe o pedido de um cliente e termina quando o cliente recebe seu prato.

Em geral, quanto menor o tempo de espera, melhor, a menos que você queira experimentar o Hell's Kitchen literalmente.

**Quer saber como você pode calcular o tempo de espera?

Dê uma olhada em nosso_ **Guia de fórmula de tempo de chumbo .

Como calcular o lead time?

Para calcular o lead time, você precisa saber a data/hora de entrega e a data/hora da solicitação do pedido.

lead Time =* Pedido Tempo de entrega (data final) - Pedido Tempo de recebimento (data da solicitação)

Por exemplo, digamos que um cliente faça um pedido de macarrão às 13h30min e o receba às 14h.

Então, o lead time é de 30 minutos.

Leia mais sobre o cálculo do lead time_ métrica aqui.

Como rastrear o tempo de espera?

Embora você possa usar cronômetros ou timers de cozinha para monitorar o lead time, isso é muito trabalho manual.

Em vez disso, use o Widget de tempo de execução nos Dashboards do ClickUp! Ele rastreará automaticamente o tempo médio que leva para concluir uma tarefa a partir do momento em que ela é criada.

Você pode personalizar o:

Intervalo de tempo : defina o intervalo de tempo necessário e a frequência do gráfico

: defina o intervalo de tempo necessário e a frequência do gráfico Tempo da amostra : escolha quantos dias você deseja incluir na média de cada ponto do gráfico

: escolha quantos dias você deseja incluir na média de cada ponto do gráfico Grupo de status contado como conclusão: selecione o grupo de status, como Fechado ou Concluído, para indicar a conclusão da tarefa

**Observação As mesmas personalizações também podem ser aplicadas ao widget ClickUp's _Cycle _Time

ainda confuso sobre _tempo de execução vs. tempo de ciclo ?

Não se preocupe! Resumimos as diferenças em um gráfico prático mais adiante neste artigo .

No entanto, antes de chegarmos lá, você precisa entender que o lead time e o tempo de ciclo não são os únicos Enxutos métricas ou Kanban métricas usadas pelos gerentes de projeto.

Você também tem o Takt time, seu primo alemão ("takt" é a palavra alemã para pulso ou ritmo).

O que é Takt Time?

Takt time é a taxa na qual você deve trabalhar para concluir o processo de produção e atender às demandas dos clientes no prazo.

A medição do takt time ajuda você a:

Ajustarfluxo de trabalhocom base na demanda do cliente

Aprimorar todo o fluxo de valoreficiência para um tamanho de lote específico

Evitar matéria-primae o excesso de estoque* Aumente a satisfação do cliente com a entrega pontual

Por exemplo, se você souber o tempo de takt do seu restaurante, poderá otimizar o fluxo de trabalho da cozinha para servir a comida aos clientes na hora certa, ajudando a evitar clientes com raiva:

Como calcular o tempo do ciclo?

O takt time é calculado como a razão entre o tempo total de produção e o número de unidades exigidas pelo cliente.

takt Time = Total* Produção Tempo/Número de unidades necessárias ( demanda do cliente )

Vejamos o exemplo de Gordon Ramsay que discutimos anteriormente .

O tempo de ciclo é de quatro minutos para preparar um prato, o que deve ser suficiente em circunstâncias normais.

Mas é fim de semana, e Gordon espera a hora do rush.

Ele quer que a equipe atenda 300 clientes em 13 horas.

Então, o tempo takt = 13/300 = 0,04 horas, o que equivale a aproximadamente dois minutos por refeição.

Portanto, para atender à demanda, você terá de reduzir o tempo de ciclo de quatro para dois minutos.

**Leia mais sobre o tempo takt

Como o ClickUp pode ajudar aqui?

Os widgets Cycle e Lead Time do ClickUp não são os únicos recursos para gerenciamento de operações .

Com a flexibilidade que envergonha até mesmo os ingredientes mais versáteis da cozinha, o ClickUp oferece uma ampla variedade de recursos, como:

Confira todos os recursos avançados do ClickUp aqui .

Quais são as diferenças entre tempo de ciclo, tempo de ciclo de produção e tempo de ciclo de produção?

Se você ainda estiver confuso, não se preocupe!

Resumimos as principais diferenças entre lead time, tempo de ciclo e takt time neste gráfico prático:

Perguntas frequentes sobre tempo de ciclo, tempo de ciclo de produção e tempo de ciclo de produção

Quando se fala em tempo de ciclo ou tempo de ciclo de produção, você provavelmente se depara com termos como rendimento, fluxo de valor e outros.

_Agora, o que são eles?

Não se preocupe, aqui está uma rápida Masterclass para tirar suas dúvidas:

1. Qual é a diferença entre lead time de fabricação e taxa de produção?

Do ponto de vista do cliente, o lead time de fabricação é o tempo entre a colocação de um pedido e seu recebimento.

Por outro lado, a taxa de produtividade é considerada da perspectiva da produção e mede a taxa na qual a matéria-prima ou uma unidade de fabricação passa pelo processo.

2. O que é mapeamento de fluxo de valor?

Na manufatura enxuta, um fluxo de valor é uma sequência de atividades que agregam valor e que criam um produto ou resultado geral para os clientes ou partes interessadas.

O mapeamento do fluxo de valor é um método em que você visualiza todas as etapas essenciais em seu fluxo de valor usando um fluxograma. O gráfico (conhecido como mapa de fluxo de valor) ajuda a identificar e reduzir/remover etapas desnecessárias no fluxo de valor, tornando-o mais eficiente.

3. Quais fatores afetam negativamente o lead time?

**Os cinco principais fatores que afetam negativamente os prazos de entrega são:

Uma etapa desnecessária do processo no fluxo de produção

Gerenciamento ineficiente do estoque

Falta de estoque que poderia causar um gargalo na produção

Prazos de entrega variáveis entre seus diferentes vendedores/fornecedores

Eventos imprevisíveis, como indisponibilidade repentina de matéria-prima

Como você pode reduzir seu tempo de ciclo?

A redução do tempo de ciclo não apenas melhora a satisfação do cliente, mas também aumenta a produtividade da sua equipe.

Portanto, aqui estão algumas maneiras de reduzir seu tempo de ciclo:

Definir cada história de usuário e meta claramente

Incentive as equipes a serem autossuficientes, a assumirem responsabilidades e a trabalharem com o mínimo de feedback

Use o método de limite de WIP para eliminar a multitarefa

Automatize o trabalho manual repetitivo

Adotar uma abordagem baseada em Agile como Scrum * Use ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp para gerenciar processos com facilidade!

5. Qual é o principal objetivo do Agile?

O objetivo Ágil o principal objetivo da metodologia é ajudar as equipes a criar e entregar produtos de qualidade superior no menor tempo possível. Para isso, Métricas ágeis (como tempo de ciclo e lead time) e ferramentas (como backlog do sprint ) ajudam a melhorar o processo. Leia mais sobre o gerenciamento ágil de projetos.

Conclusão

Na cozinha, saber como você vai lidar com uma receita (da preparação à guarnição) não apenas evita desastres culinários, mas também torna todo o processo mais eficiente.

E é aí que os diferentes tempos, como tempo de ciclo, tempo de espera e tempo de ciclo, entram em ação.

Compreender e monitorar cada métrica é crucial para otimizar qualquer processo de produção ou manufatura, seja na entrega de software ou na satisfação de clientes famintos dentro do prazo.

Entretanto, usar cronômetros para cronometrar cada operação não é nada eficiente.

em vez disso, basta usar o Clickup!

Desde o controle preciso do tempo de ciclo e do tempo de espera até gerenciamento de projetos remotos o ClickUp pode ajudá-lo em cada etapa do processo. Obtenha o ClickUp gratuitamente para começar a provar o sucesso do projeto hoje mesmo!