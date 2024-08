Como criar e usar um Sprint Backlog (guia definitivo)

deseja criar e usar uma lista de pendências de impressão?

Embora um backlog de sprint possa parecer uma simples lista de tarefas, ele é crucial para qualquer sprint bem-sucedido do Scrum.

por quê?

Ela orienta os membros da equipe do Scrum sobre o que entregar durante esse sprint! Isso é muito importante do ponto de vista da satisfação do cliente e da produtividade.

Se os chefs de seu restaurante favorito adotassem Ágil e Scrum seria algo parecido com:

Alimentos: Deliverable

Receita: Sprint

Processo: Ágil

Ingredientes: Itens do backlog

Mas o que entra nesses itens do backlog ?

e, mais importante, como você usa o backlog de impressão?

Neste guia do Scrum, abordaremos como criar e usar um backlog de sprint para ajudá-lo a prepará-lo tão bem quanto Gordon Ramsay cozinha pratos!

Vamos começar a cozinhar!

Mas, assim como em qualquer refeição padrão com vários pratos, devemos começar com os aperitivos antes de chegar ao prato principal!

É por isso que primeiro vamos falar sobre o que é o Scrum e depois abordar os backlogs de sprint.

Mas se você estiver realmente faminto pelo prato principal do backlog do sprint, nós também o faremos (clique aqui **para pular para essa seção)

O que é a metodologia Scrum?

O Scrum é uma Gerenciamento ágil de projetos método que ajuda as equipes a concluir projetos o mais rápido possível.

Esse método equipe de gerenciamento de projetos usa essa metodologia, dividindo os projetos em ciclos curtos de desenvolvimento chamados sprints. Cada sprint é uma iteração durante a qual as equipes desenvolvem diferentes seções de um projeto.

Embora as equipes de desenvolvimento de software ágil usem principalmente a estrutura Scrum, qualquer equipe que esteja procurando alguma flexibilidade de projeto, como equipes de vendas e marketing, também pode usá-la.

Não deixe de conferir nosso guia detalhado:_ O que é desenvolvimento ágil de software?

Como o Scrum funciona?

Vamos ilustrar isso com um exemplo:

Digamos que você esteja desenvolvendo um aplicativo de receitas para Gordon Ramsay.

Você pode passar meses planejando e criando o aplicativo, mas o Chef Ramsay não está satisfeito com o produto final. Embora você tenha oferecido a ele muitos recursos, ainda assim não atingiu o objetivo.

_Por quê?

Ele queria destacar seus pratos exclusivos, como o espaguete à bolonhesa, na tela inicial do aplicativo - algo que você não conseguiu, mesmo com todo aquele planejamento.

E agora, você tem que lidar com um Gordon insatisfeito (boa sorte com isso!).

Mas se você tivesse seguido de a abordagem Agile de desenvolvimento de software, você poderia ter mantido o Chef Gordon feliz.

como?

Você desenvolve o aplicativo em etapas, solicita o feedback do chef após cada etapa e faz as alterações necessárias antes da próxima versão.

O resultado?

Um Gordon extasiado que pode até cozinhar uma massa para você!

O que mais eu preciso saber sobre o Agile Scrum? Scrum pode ajudá-lo a dividir seu projeto em diferentes sprints, como se estivesse cortando cebolas!

_Ótimo, não é?

Mas os sprints são apenas a ponta desse enorme iceberg chamado Scrum.

Você também tem várias reuniões, funções de equipe e Artefatos do Scrum !

Vamos dar uma rápida visão geral desses elementos.

Nota: Para cada elemento, temos uma descrição detalhada Guia de scrum que o ajudará a entender esses conceitos rapidamente. Sinta-se à vontade para dar uma olhada neles se quiser ler um pouco mais._

1. Reunião do Scrum

O Scrum define um conjunto de reuniões para ajudar as equipes do Scrum a inspecionar e adaptar seus processos. Ele inclui:

Planejamento de Sprint reunião de planejamento realizada antes do início de cada sprint do Scrum

Reuniões diárias do Scrum : reunião regular do Scrum realizada para discutir o que fazer no dia seguinte

Revisão do Sprint : realizada após cada sprint do Scrum para demonstrar o produto final às partes interessadas

Retrospectiva do Sprint : reunião do Scrum realizada após um sprint para identificar o que mudar no próximo sprint

2. Artefatos do Scrum

Os artefatos do Scrum são elementos que ajudam a compartilhar informações essenciais do projeto com a equipe e partes interessadas .

Inclui principalmente:

Lista de pendências do produto : lista os recursos que devem ser desenvolvidos no produto

Increments: uma versão de trabalho do produto que a equipe entrega às partes interessadas

O Backlog de sprint do Scrum também é um artefato, pois ajuda a compartilhar informações importantes sobre um sprint.

(Exploraremos isso em um minuto.)

3. Funções do Scrum Cada equipe Scrum é composta por três funções:

Proprietário do produto : entende as necessidades das partes interessadas, transmite seu feedback para a equipe egerencia o backlog do produto* Scrum Master: ajuda o Equipe ágil e as partes interessadas a seguir a estrutura do Scrum

: entende as necessidades das partes interessadas, transmite seu feedback para a equipe egerencia o backlog do produto* Scrum Master: ajuda o Equipe ágil e as partes interessadas a seguir a estrutura do Scrum Equipe de desenvolvimento: desenvolve o produto durante cada sprint do Scrum

4. Histórias de usuários

As equipes usam histórias de usuários para descrever como um cliente usará um recurso do produto.

Isso as ajuda a identificar:

Quem é o usuário

Os recursos de que ele precisa

Por que eles precisam desses recursos

Você pode dar uma olhada em nosso Guia de gerenciamento de projetos ágeis para saber mais sobre histórias de usuários. E não deixe de conferir o guia do ClickUp Blog sobre gerenciamento ágil de projetos está crescendo a cada dia! 🌱

5. Sprint Gráficos Burndown Os gráficos burndown do sprint mostram o trabalho que ainda não foi concluído no sprint atual. As equipes Scrum podem usar um sprint de gráfico burndown para avaliar se conseguirão concluir o trabalho no prazo.

E é isso!

Os aperitivos acabaram.

Estamos finalmente mergulhando no prato principal!

Vamos entrar nos backlogs de sprint.

afinal de contas, é por isso que você está lendo até agora, certo?

O que é um Backlog do Sprint?

Um backlog de sprint descreve o que a equipe deve desenvolver durante um sprint. Algumas equipes do Scrum também o chamam de iteration backlog ou release backlog.

É essencialmente uma lista de tarefas dos itens do backlog do produto que serão desenvolvidos no próximo sprint. E também inclui um plano para fazer isso, assim como uma receita.

Quem gerencia o backlog do sprint?

_Se Gordon é a parte interessada que está julgando a sua comida, quem está preparando a refeição?

De acordo com o Guia do Scrum no Scrum, a equipe de desenvolvimento é responsável por gerenciar o backlog do sprint durante todo o sprint.

Backlog do produto vs. backlog do sprint

Como há mais termos do Scrum do que receitas no livro de culinária do Gordon, é fácil se perder e se confundir.

Embora algumas pessoas se confundam entre a revisão do sprint e o retrospectiva do sprint algumas pessoas também se confundem entre o backlog do produto e o backlog do sprint.

_Mas por quê?

_Talvez porque ambos são backlogs?

ou porque o backlog de impressão contém itens do backlog de produtos?

Mas, assim como ferver e refogar, esses dois artefatos são muito diferentes, mesmo que pareçam semelhantes!

Veja como:

Como criar e usar um Sprint Backlog do Scrum

Embora seja uma lista de tarefas, criar o backlog do sprint não é tão simples quanto escrever uma receita.

Mas não se preocupe, também não é tão difícil quanto aperfeiçoar as receitas do Gordon.

A. Criando um Backlog de Sprint

todo desafio do MasterChef começa com o planejamento do que cozinhar, certo?

Da mesma forma, a criação do backlog do sprint começa com o planejamento do sprint sessão .

Como você cria um backlog de sprint? Na reunião de planejamento do sprint, o proprietário do produto descreve a meta a ser atingida no próximo sprint. O proprietário também sugere quais itens do backlog do produto ajudarão a atingir essa meta meta .

Como os itens são escolhidos?

Uma equipe de engenharia escolhe os itens do backlog do produto com base em sua ordem de prioridade no backlog do produto.

Por exemplo, no primeiro sprint, os itens de maior prioridade devem ser abordados primeiro e são movidos para o backlog do sprint. Da mesma forma, no próximo sprint, o próximo conjunto de itens prioritários é movido.

É por isso que o backlog do sprint é chamado de prioritized product backlog.

E se você tiver algum item inacabado backlog do sprint passado, poderá desenvolvê-lo no sprint atual.

Embora toda a equipe Scrum discuta esses itens durante o planejamento do sprint, cabe à equipe de desenvolvimento **decidir quais serão abordados no sprint.

No entanto, a equipe deve incluir pelo menos uma melhoria que tenha sido identificada no sprint anterior retrospectiva do sprint (para aprimoramento contínuo de seus fluxos de trabalho).

Depois que os itens são escolhidos, eles são divididos em tarefas de sprint (na forma de histórias de usuários) e adicionados ao backlog do sprint. O objetivo do sprint é finalizado nesse estágio.

Mas isso não é tudo.

Durante a Planejamento ágil de sprint no primeiro dia do sprint, a equipe também elabora um "plano de previsão" sobre como trabalhará no primeiro ou nos dois primeiros dias. Embora não precise ser muito detalhado, ele deve destacar as principais etapas e o cronograma para o desenvolvimento de cada item do backlog.

E aí está!

Seu backlog de sprint está pronto.

👉 Utilizar Software de planejamento de impressão !

B. Usando um backlog do Sprint

_Agora que a receita está pronta, como você a usa?

Embora o backlog do sprint seja uma lista de tarefas, você não pode simplesmente marcar as coisas à medida que avança.

Trata-se de uma lista dinâmica que evolui à medida que o sprint avança.

_O que isso significa?

Lembre-se de que criamos apenas um plano básico durante a reunião de planejamento do sprint.

À medida que o sprint avança, a equipe aprende mais sobre o trabalho necessário para atingir a meta do sprint e o plano fica mais claro. Para refletir isso no backlog do sprint, você deve atualizá-lo. O processo de atualização de um backlog é chamado de refinamento do backlog.

Nota:_ O backlog do produto também passa pelo refinamento do backlog para refletir as mudanças nas necessidades das partes interessadas

_Sabe quando você começa a cozinhar algo e percebe, no meio do caminho, que as coisas estão indo mal?

É a mesma coisa.

Como atualizar o backlog?

Veja como as equipes fazem o refinamento do backlog:

Se você puder incluir tarefas adicionais, adicione-as ao backlog de impressão

Durante a reunião de planejamento do sprint, a equipe pode selecionar alguns itens para desenvolver.

Depois que esses itens forem concluídos, talvez eles ainda consigam lidar com mais alguns antes que o sprint atual termine. Eles devem então discutir isso com o proprietário do produto e o Scrum Master, escolher os itens e adicioná-los ao backlog do sprint atual.

Se algo for desnecessário, remova-o do backlog de impressão

Durante a sessão de planejamento do sprint, a equipe pode selecionar itens demais e não conseguirá concluir todos eles na iteração atual.

Eles devem, então, remover os itens de menor prioridade do backlog do sprint depois de discuti-los com o proprietário do produto e o Scrum Master.

Se algo tiver sido concluído, atualize o trabalho restante no backlog do sprint

Isso geralmente é feito durante a reunião diária do Scrum com a ajuda de um gráfico burndown. Com base no tempo que a equipe levou para desenvolver um item, o Scrum Master determina o tempo necessário para os outros itens do backlog do sprint.

Um gráfico burndown do sprint é então criado para acompanhar o progresso do sprint.

Idealmente, um backlog do sprint não deve ser atualizado mais de uma vez por dia e é melhor fazer isso durante a reunião diária do Scrum.

Embora seja necessário concluir a maioria dos itens do backlog do sprint para entregar o incremento, você não deve se apressar apenas para limpar o backlog. Isso pode, de fato, afetar a qualidade do produto final.

É como cozinhar mal o frango porque está ficando sem tempo!

_E você sabe o que acontece quando serve frango mal cozido para os juízes, certo?

Você vai para casa!

Lembre-se de que o que estiver incompleto sempre poderá ser resolvido no próximo sprint.

Como gerenciar seus Sprint Backlogs facilmente

Agora você sabe como criar e usar um backlog de sprint.

_Mas espere... como você o gerencia?

Lembre-se, o backlog do Sprint não é uma receita simples.

Você não pode simplesmente usar uma planilha ou um aplicativo de tarefas para gerenciar o backlog. Isso só vai complicar as coisas e Gordon não vai gostar de ouvir isso.

Felizmente, você tem um poderoso ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp para ajudá-lo.

Se você precisa de uma ferramenta on-line Quadro Scrum para gerenciar backlogs ou uma plataforma para comunicar atualizações ao seu Equipe Scrum membros, ClickUp é a única ferramenta de que você precisará!

Embora não vá ajudá-lo a preparar um prato com estrela Michelin, com certeza o ajudará a gerenciar seus atrasos.

Aqui está uma rápida olhada em alguns dos recursos do ClickUp:

1. Listas de Sprint O backlog do sprint tem como objetivo manter o controle dos itens do backlog.

_Mas como você os controla?

Com as Listas de impressão do ClickUp, é claro!

Essas são listas de verificação simples que você pode usar para dividir os itens do backlog em pequenas tarefas de sprint.

Assim como a lista de ingredientes de uma receita, essas tarefas podem ser rapidamente verificadas à medida que você avança. Você pode até adicionar Pontos do Scrum para uma lista de sprint para estimar melhor quando você conseguirá concluir os itens do backlog.

_O que mais?

Você pode usar essas listas durante a reunião de planejamento ou no Scrum diário para planejar ou discutir seus sprints .

2. Gráficos Burndown

_Lembra-se de como falamos sobre o uso de gráficos burndown para atualizar os backlogs?

O ClickUp permite que você crie poderosos gráficos Burndown para ajudá-lo a saber o que falta concluir no projeto.

Para facilitar a identificação, eles são até mesmo codificados por cores:

Uma linha pontilhada vermelha indica sua linha de meta

Uma linha azul mostra seu progresso real

Uma linha pontilhada amarela estima o progresso final do projeto se você continuar no mesmo ritmo

Dessa forma, você só precisa dar uma olhada para saber como as coisas ficarão se você estiver avançando na sua taxa de conclusão atual.

pense nisso como um termômetro de cozinha - você pode continuar verificando-o para saber quando o peru estará pronto!

Mas os gráficos burndown não são os únicos dados visuais que o ClickUp oferece. Você também obtém:

Gráficos de burnup : mostram quanto do projeto já está concluído

Gráficos de velocidade : destacam a taxa de conclusão de suas tarefas

Fluxogramas cumulativos : mostram como as tarefas estão progredindo ao longo do tempo

3. Visualização da placa Quer ver todas as suas Tarefas Scrum em um só lugar?

Use o Board View do ClickUp!

Ele exibe todos os seus projetos e tarefas de sprint em um quadro Scrum interativo.

Para facilitar ao máximo o uso, você tem vários recursos como:

Funcionalidade de arrastar e soltar

Categorização de tarefas com recursos de classificação e filtro

Organização de tarefas com tags e status personalizados

Várias outras visualizações do quadro de tarefas como lista, caixa, calendário e eu

4. Relatórios detalhados A metodologia Scrum tem tudo a ver com a melhoria de cada processo Scrum.

mas, para isso, você precisa saber como sua equipe está se saindo em cada sprin_ _t ágil, certo?

O ClickUp oferece vários relatórios de equipe em tempo real para obter informações detalhadas sobre suas tarefas e sua equipe.

E, embora Gordon talvez não precise desses relatórios, você definitivamente precisa!

Você recebe relatórios como:

Task Completed Report (Relatório de tarefas concluídas): destaca as tarefas que cada membro da equipe concluiu

(Relatório de tarefas concluídas): destaca as tarefas que cada membro da equipe concluiu Relatório de tarefas trabalhadas : mostra as tarefas em que cada membro trabalhou durante um determinado período

: mostra as tarefas em que cada membro trabalhou durante um determinado período Área de trabalho Points Report (Relatório de pontos): gamifica as métricas das tarefas para motivar sua equipe a ter um bom desempenho

Relatório Quem Está Atrás : mostra quais membros da equipe Scrum têm tarefas inacabadas no sprint atual

: mostra quais membros da equipe Scrum têm tarefas inacabadas no sprint atual Relatório de tempo rastreado: destaca o tempo gasto em tarefas por cada membro

**Mas esses não são todos os recursos do ClickUp!

Esse software de gerenciamento de projetos também oferece recursos como:

Prioridades : saiba quais são as tarefas urgentes e resolva-as primeiro

Dependências : criar ordens de tarefas para seu Agile Sprint

Status personalizados status personalizado: crie estágios de tarefas exclusivos de acordo com as necessidades de seu projeto. Por exemplo, você pode criar um estágio de "teste" para seu projeto de desenvolvimento de software Agile.

Perfis : conheça rapidamente as tarefas e responsabilidades de cada membro da equipe

Comentários atribuídos : crie tarefas a partir de comentários para garantir que eles nunca fiquem sem resposta

Conclusão

A criação de um backlog de sprint é fundamental para definir o que a equipe pode realizar em cada sprint do Agile.

**Mas não se trata de uma receita simples que você deve seguir palavra por palavra

Em vez disso, ele evolui à medida que o sprint avança, dando à equipe Agile uma oportunidade de melhoria contínua.

No entanto, ter um backlog de sprint por si só não o ajudará a conquistar seus sprints.

Você também precisa ter as ferramentas certas para gerenciar todas essas tarefas.

É por isso que você precisa do ClickUp - a mais poderosa plataforma de gerenciamento de projetos já desenvolvida!

Com uma ampla variedade de ferramentas intuitivas de gerenciamento de projetos visualizações e gráficos de progresso, o ClickUp tem tudo o que você precisa para gerenciar seus backlogs com eficiência. Registre-se hoje mesmo e comece a preparar projetos incríveis dos quais até Gordon Ramsay se orgulharia!