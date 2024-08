Os 10 melhores softwares de programação de produção em 2024 (gratuitos e pagos)

Você arranca os cabelos tentando programar seus processos de fabricação ? Se sim, você não está sozinho. O planejamento e a programação da produção podem ser desafiadores, especialmente no atual cenário comercial acelerado e competitivo.

Felizmente, o software de programação da produção pode facilitar sua vida. O software certo de programação da produção pode melhorar suas operações, aumentar a produtividade e maximizar a utilização de recursos .

Estamos aqui para destacar as 10 melhores opções de software de programação de produção. Descreveremos os pontos fortes e fracos de cada um, além de abordar as opções de preços e classificações.

Ao final deste artigo, você deverá ter uma ideia muito melhor de qual software usar para ajudar a renovar seus processos de planejamento de produção!

O que você deve procurar em um software de programação de produção?

Ao procurar o software de programação de produção ideal, há muitos fatores importantes a serem considerados.

Primeiro, você deve considerar a funcionalidade. Procure um software que ofereça recursos abrangentes, como programação em tempo real, planejamento de capacidade, alocação de recursos e a capacidade de lidar com processos complexos restrições de recursos . 🛠️

A escalabilidade é outro aspecto importante. Você quer um software que possa crescer e se adaptar à sua empresa. É imprescindível ter recursos de integração com outros sistemas, como ERP (Enterprise Resource Planning) ou CRM (Customer Relationship Management).

Não negligencie a facilidade de uso! Se o software exigir um mês inteiro de treinamento, provavelmente não é o ideal - você tem trabalho a fazer! Além disso, verifique os recursos de relatório e análise do software. Eles podem ser sua arma secreta para otimizar a eficiência da produção. 🙌

Por fim, você deve pensar em fatores como suporte ao cliente e modelos de preços para garantir que a solução de software atenda às suas necessidades exclusivas para sua programação de produção.

Os 10 melhores softwares de programação de produção para usar em 2024

Agora que você tem um melhor entendimento do que deve procurar em um software de programação de produção, é possível software de planejamento vamos dar uma olhada mais de perto nas 10 melhores opções a serem consideradas.

Gerencie todos os seus cronogramas e estágios de produção em um só lugar com o ClickUp List view

Se você está cansado de lidar com as complexidades do gerenciamento de cronogramas de produção, o ClickUp é a solução definitiva. O ClickUp é um aplicativo de alto nível software de programação de produção projetado para revolucionar seu fluxo de trabalho. Nossa plataforma tudo-em-um combina perfeitamente as funcionalidades de um assistente pessoal, gerente de projetos e cronometrista, tudo perfeitamente reunido em uma interface conveniente. 🤩

O ClickUp permite que você dê adeus aos contratempos no planejamento da produção e recupere o controle sobre os processos de produção. Nossa interface de fácil utilização simplifica a criação e o gerenciamento de programações, permitindo atribuir tarefas, definir prazos e monitorar o progresso com pouco esforço. Mesmo as pessoas menos inclinadas à tecnologia acharão muito fácil navegar e utilizar os recursos abrangentes do ClickUp.

Nossa plataforma também tem um conjunto de recursos avançados, como Visualização de Gantt do ClickUp o ClickUp permite que você crie um cronograma de produção, gerenciamento de recursos e colaboração em tempo real. Visualize seu cronograma de produção com facilidade, otimize a alocação de recursos e promover o trabalho em equipe contínuo em uma única plataforma unificada. Diga adeus às planilhas pesadas e adote a eficiência simplificada do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Use modelos de roteiro de produtos e recursos de arrastar e soltar para programar todo o seu processo de fabricação

Incorporar dados de plataformas de rastreamento de tempo, gerenciamento de recursos e comunicação de terceiros

Rastreie matérias-primas ea aquisição de outros materiais para que você possa planejar adequadamente os próximos pedidos de fabricação

Gráficos de Gantt agile, Kanban eVisualização do calendário do ClickUp são compatíveis, permitindo que você escolha a abordagem que melhor se adapta às suas operações de fabricação 🗓️

Adicione tarefas e crie lembretes diretamente da linha de produção por meio de aplicativos móveis, disponíveis para iOS e Android 📲

Limitações do ClickUp

Dependendo dos CRMs dos quais você está importando arquivos em lote e leads, algumas formatações podem mudar ao trazer dados para o ClickUp

Há muitos recursos personalizáveis disponíveis no ClickUp, o que pode tornar o produto complicado para quem não está familiarizado com software de programação de produção

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Controle mestre

via Controle mestre Um dos principais pontos fortes do MasterControl é sua capacidade de automatizar os processos de agendamento reduzindo o tempo e o esforço necessários para o planejamento manual. O software de planejamento de produção emprega algoritmos avançados e técnicas de otimização para gerar programações de produção ideais, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a produtividade.

Ele também oferece suporte à integração com outros sistemas, como o software de planejamento de recursos empresariais (ERP) e os sistemas de execução de manufatura (MES), possibilitando a troca e a sincronização de dados em todo o ecossistema de produção.

Com seus recursos robustos de geração de relatórios e análise, o MasterControl permite que você acompanhe os principais indicadores de desempenho (KPIs) e identifique áreas de melhoria, o que ajuda na gestão contínua da produção otimização do processo .

Melhores recursos do MasterControl

As tarefas de treinamento são emitidas sempre que um usuário insere uma ação corretiva, o que ajuda a maximizar a eficiência, mantendo o chão de fábrica seguro

Automatize e gerencie eventos de qualidade, projetos de produtos e documentos críticos de conformidade

Conecte todos os processos de gerenciamento de qualidade do fornecedor, incluindo solicitações de ação corretiva do fornecedor (SCARs), ações corretivas e preventivas (CAPAs), desvios e gerenciamento de auditorias

Limitações do MasterControl

O software pode ser mais adequado para os setores de ciências biológicas ou médico 💉

Os usuários relataram que muitos recursos não estavam disponíveis sem uma licença completa

Preços do MasterControl

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o MasterControl

G2: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

4,4/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

3. Odoo

via Odoo O Odoo é um software de programação de produção versátil e rico em recursos que oferece um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar com eficácia as operações de fabricação. Com seu design modular e natureza personalizável, o Odoo permite que as empresas adaptem o software às suas necessidades específicas de produção.

Os usuários podem acompanhar facilmente o progresso de cada tarefa, monitorar a disponibilidade de recursos e identificar gargalos ou atrasos no cronograma de produção. Os recursos colaborativos do Odoo também incentivam a comunicação e a coordenação entre os membros da equipe. Mais alinhamento e visibilidade do processo de produção e do cronograma são sempre uma vitória. 💯

Melhores recursos do Odoo

Fácil de criar e seguir cronogramas de produção com a funcionalidade de arrastar e soltar

Capacidade de definir ordens de serviço, atribuir recursos e definirprioridades melhora o gerenciamento de recursos* O software de processo de produção permite a integração de funcionalidades de planejamento de necessidades de materiais (MRP), possibilitando o gerenciamento de estoque e processos de aquisição sem interrupções

Limitações do Odoo

Os recursos podem ser implementados antes de serem totalmente depurados, afetando a experiência do usuário

Alguns usuários indicaram que gostariam que os KPIs de desempenho fossem melhorados

Preços do Odoo

Um Aplicativo : Gratuito

Gratuito Padrão: US$ 31,10/mês por usuário

US$ 31,10/mês por usuário Personalizado: $46,80/mês por usuário

Odoo ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 220 avaliações)

4,2/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

4. NetSuite

via NetSuite O NetSuite é um sistema abrangente baseado em nuvem software de gerenciamento de negócios que oferece recursos avançados de programação de produção. Com seu conjunto integrado de aplicativos, o NetSuite oferece uma solução holística para gerenciar operações de manufatura .

O software permite que os usuários criem e mantenham programações de produção detalhadas, considerando variáveis como disponibilidade de recursos, prazos de entrega e prioridades de pedidos. A interface de arrastar e soltar do NetSuite facilita o ajuste das programações, a alocação de recursos e o acompanhamento do progresso de cada tarefa em tempo real.

Você também pode se beneficiar do NetSuite se estiver procurando obter insights valiosos sobre o desempenho da sua produção. Os robustos recursos de relatório e análise da plataforma podem ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados.

Melhores recursos do NetSuite

Além dos recursos de programação da produção, o software oferece gerenciamento de estoque, gerenciamento da cadeia de suprimentos e gerenciamento financeiroferramentas de relatórios para o planejamento da produção

A análise incorporada permite que os usuários se integrem às suas soluções de manufatura, comércio eletrônico, CRM e ERP

A visibilidade do estoque em tempo real permite que os usuários gerenciem os processos de aquisição enquanto se concentram no roteamento necessário para as matérias-primas

Limitações do NetSuite

Há indicações de que o atendimento ao cliente do NetSuite é limitado

A complexidade das personalizações do NetSuite pode tornar o produto mais difícil de usar

Preços do NetSuite

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços personalizados

Avaliações e resenhas do NetSuite

G2: 4/5 (mais de 2.500 avaliações)

4/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.300 avaliações)

5. MRPeasy

via MRPeasy O MRPeasy é um software de programação de produção que oferece uma série de recursos projetados especificamente para empresas de manufatura de pequeno e médio porte. Com o MRPeasy, é possível planejar e programar ordens de produção levando em consideração aspectos como disponibilidade de recursos, prazos de entrega e prioridades de pedidos. Os usuários podem acompanhar facilmente o progresso de cada tarefa. Não há sensação melhor do que saber que suas ordens de produção estão sendo cumpridas no prazo!

O MRPeasy também oferece visibilidade dos níveis de estoque, evitando a falta ou o excesso de estoque - não há mais prateleiras vazias ou transbordando! Além disso, a plataforma oferece à produção ferramentas de planejamento para que você possa usar seu equipamento e seu pessoal da maneira mais eficiente possível.

Melhores recursos do MRPeasy

Solução completa de programação, esse software aprimora as operações de manufatura ao combinar a programação da produção com o gerenciamento de estoque, compras e gerenciamento de clientes

A interface amigável e a navegação intuitiva facilitam a criação e o gerenciamento de programações de produção para usuários de empresas de manufatura de pequeno e médio porte

Melhore a eficiência e a utilização dos equipamentos com recursos de relatórios em tempo real

Limitações do MRPeasy

Os usuários que dependem de matérias-primas indicaram que a plataforma não era suficientemente abrangente para atender às suas necessidades

Sistemas de custos ainda não incorporados

Preços do MRPeasy

Iniciante: US$ 49/mês

US$ 49/mês Profissional: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Unlimited: $149/mês por usuário

MRPeasy avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 15 avaliações)

4,2/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 75 avaliações)

6. Planejamento visual

via Planejamento visual Com sua interface intuitiva e visual, o Visual Planning permite que os usuários criem e organizem programações de produção com facilidade. Os usuários podem facilmente arrastar e soltar tarefas, ajustar cronogramas e definir dependências para garantir um fluxo de produção tranquilo. O Visual Planning também oferece atualizações e notificações em tempo real, mantendo os usuários informados sobre o andamento de cada tarefa.

Um dos principais pontos fortes do Visual Planning é sua flexibilidade e opções de personalização. O Visual Planning oferece suporte à integração com outros sistemas, como sistemas ERP ou sistemas de controle de produção. As integrações podem facilitar sua vida, pois todo o ecossistema de produção estará em sincronia.

Relatórios e análises avançados significam que você pode estudar o desempenho da produção, acompanhar as principais métricas e identificar áreas de melhoria. 👀

Melhores recursos do Visual Planning

Uma solução de programação personalizável permite que os usuários adaptem os processos às suas necessidades específicas de produção. Os usuários podem definir suas próprias regras, fluxos de trabalho e restrições, garantindo que a programação da produção se alinhe aos seus requisitos exclusivos

Use representações gráficas para rastrear facilmente os recursos de produção, as tarefas e os cronogramas ⏲️

O software baseado em nuvem permite que os usuários levem o sistema de programação para onde quer que estejam

Limitações do Visual Planning

Os usuários disseram que a plataforma parecia desatualizada

O software não parece ser usado ou revisado on-line tão extensivamente quanto algumas das outras opções da nossa lista

Preços do Visual Planning

VP Desk: US$ 55/mês por usuário

US$ 55/mês por usuário VP Portal: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário VP Go: US$ 15/mês por usuário

Visual Planning avaliações e comentários

G2: 3,8/5 (4 avaliações)

3,8/5 (4 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

7. Programador

via Programador Com seus algoritmos avançados e técnicas de otimização, o Schedlyzer torna o gerenciamento das operações de fabricação muito mais eficiente. O software leva em conta fatores como disponibilidade de recursos, capacidade de produção, prioridades de pedidos e restrições para gerar programações de produção de alto nível.

Adoramos os recursos de simulação do Schedlyzer, que permitem avaliar o impacto de diferentes cenários e tomar decisões melhores para o planejamento da produção.

Melhores recursos do Schedlyzer

O Schedlyzer é excelente quando se trata de integrar outros sistemas e fontes de dados, comoSoftware ERPmES e dados de produção em tempo real

Os planejadores podem rastrear KPIs, identificar gargalos e analisar dados de produção com relatórios abrangentes

Aprendizado de máquina e análise preditiva para prever a demanda e ajustar automaticamente as programações para atender às mudanças nas demandas dos clientes

limitações do #### Schedlyzer

O Schedlyzer não oferece simulações ao vivo. Em vez disso, a previsão de programação e os relatórios são estáticos

Alguns usuários disseram que os painéis de relatórios não eram claros ou concisos em comparação com outras ferramentas de planejamento de produção

Preços do Schedlyzer

Teste gratuito

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Schedlyzer

G2: n/a

n/a Capítulo: 4.4/5 (15+ avaliações)

8. Optessa

via Optessa Se você tem se esforçado para resolver desafios complexos de programação e otimização, o Optessa pode ser para você. Somos grandes fãs da capacidade do Optessa de ajudar a resolver dilemas difíceis de programação.

A plataforma oferece uma interface flexível e fácil de usar que permite visualizar e ajustar programações, atribuir recursos e definir restrições. O Optessa também fornece atualizações e notificações em tempo real para toda a equipe.

Melhores recursos do Optessa

O software é excelente no gerenciamento de ambientes de produção em larga escala com vários recursos, fluxos de trabalho intrincados e dependências complexas

O Optessa oferece análise hipotética avançada e planejamento de cenários, permitindo que os usuários simulem cenários de programação e avaliem seu impacto

Usando algoritmos, os usuários podem levar em conta vários fatores, como restrições de recursos, capacidades de produção, prioridades de pedidos e regras de sequenciamento

Limitações do Optessa

Os usuários disseram que a conexão com a plataforma caía com frequência

Não há aplicativo móvel para iOS ou Android

Preços da Optessa

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e opiniões sobre o Optessa

G2: 3,5/5 (1 avaliação)

3,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,5/5 (4 avaliações)

9. Katana MRP

via Katana MRP Fabricantes de pequeno e médio porte, chegou a sua hora: O Katana MRP é um software de programação de produção projetado especificamente para você. Com sua interface amigável e fluxo de trabalho intuitivo, o Katana MRP simplifica o processo de programação da produção e agiliza as operações de fabricação. O software oferece visibilidade em tempo real das ordens de produção, permitindo que você crie e ajuste as programações sem esforço.

Os usuários podem acompanhar facilmente o progresso de cada tarefa, monitorar os níveis de estoque e tomar decisões informadas para garantir a entrega no prazo e a utilização eficiente dos recursos.

melhores recursos do #### Katana MRP

Controle a disponibilidade de matéria-prima e evite a falta ou o excesso de estoque

Os usuários podem gerenciar suas programações de produção em conjunto com os níveis de estoque e as solicitações de pedidos de compra por meio de um hub centralizado

A funcionalidade de arrastar e soltar facilita a coordenação e a transmissão das programações de produção da manufatura

Limitações do Katana MRP

O Shopify se integra no nível do produto, mas não no nível do material

Os usuários indicaram que a plataforma sofreu atrasos

Preços do Katana MRP

Essencial: US$ 99/mês

US$ 99/mês Avançado: $299/mês

$299/mês Profissional: US$ 599/mês

US$ 599/mês Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Katana MRP avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 35 avaliações)

4,4/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 145 avaliações)

10. InkSoft

via InkSoft O InkSoft é um software especializado em programação de produção desenvolvido para o setor de impressão e vestuário. Com seus recursos específicos do setor e sua interface intuitiva, o InkSoft agiliza o processo de programação da produção para todos os tipos de impressão personalizada e decoração de vestuário. 👕

O software permite que os usuários criem e gerenciem cronogramas de produção, levando em conta fatores como especificações de pedidos, métodos de impressão, capacidades de produção e prazos de entrega. O InkSoft oferece um painel visual que fornece uma visão geral clara do fluxo de trabalho de produção, permitindo que os usuários acompanhem facilmente o progresso de cada pedido, aloquem recursos e garantam um fluxo eficiente.

Melhores recursos do InkSoft

O InkSoft se integra perfeitamente a outras funções, como lojas on-line, sistemas de CRM e software de design

Mantenha os usuários informados com notificações em tempo real sobre atualizações de pedidos, alterações ou outros possíveis problemas que possam afetar o cronograma de produção

Os recursos de relatórios e análises permitem que você analise o desempenho da produção, acompanhe as principais métricas e tome decisões baseadas em dados para otimizar a programação da produção e a alocação de recursos

Limitações do InkSoft

Os usuários não têm acesso aos seus próprios dados de marketing

Há meios limitados para personalizar a plataforma

Preços da InkSoft

InkSoft: $299/mês para cinco usuários

$299/mês para cinco usuários InkSoft Unlimited: $399/mês para usuários ilimitados

Avaliações e resenhas do InkSoft

G2: 2,7/5 (mais de 5 avaliações)

2,7/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 3,9/5 (10+ avaliações)

Aumente os lucros com o melhor software de programação de produção

O software de programação da produção pode ter um impacto enorme em sua empresa. O software certo pode ajudá-lo a simplificar a programação, otimizar recursos, aumentar a probabilidade de cumprir os prazos do projeto e aumentar a lucratividade.

Uma solução que vale muito a pena considerar é o ClickUp. Com seus recursos avançados de planejamento e programação, o ClickUp pode ajudá-lo a aumentar a eficiência, evitar gargalos e manter as entregas no prazo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar. 💥