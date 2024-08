Como usar gráficos de queima para o gerenciamento de projetos ágeis

Quer saber mais sobre gráficos de queima e entender como usá-los?

Um gráfico de queima é uma das ferramentas mais simples para rastrear rapidamente seu

progresso do projeto

e avaliar o que você realizou.

Neste artigo, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre gráficos de burn up para ajudá-lo a usá-los de forma eficaz.

Vamos começar.

O que é um gráfico de burn up?

Um gráfico de queima é um

representação visual

do progresso de seu projeto que destaca:

O trabalho concluído

e o trabalho total do projeto.

É uma maneira fácil para os gerentes de projetos Agile acompanharem o que foi concluído em relação ao total

escopo de trabalho

. Isso facilita a estimativa se as coisas estão indo de acordo com o planejado ou não.

Como você lê um gráfico de queima?

Aqui está um exemplo de um bom gráfico de queima:

Vamos detalhar isso. Um gráfico de queima mostra:

A quantidade de trabalho (seus pontos de história) representada no eixo vertical (eixo y)

Seu tempo total de projeto (sprints) representado no eixo horizontal (eixo x)

Além dos dois eixos, há duas linhas presentes no gráfico de burn up:

A linha verde é a linha de trabalho concluído e representa o trabalho que sua equipe concluiu até o momento

A linha cinza é a linha de trabalho total e representa o trabalho total que você tem que fazer (o escopo do seu projeto)

Veja a seguir uma análise mais detalhada dessas duas linhas:

A. Linha de trabalho concluído

Essa linha destaca o trabalho que sua equipe concluiu até o momento. Use-a para identificar o quão longe você está de concluir um projeto. Lembre-se de que um projeto está concluído quando sua linha de trabalho concluído atinge sua linha de trabalho total.

Você também pode usá-la para mapear a quantidade de trabalho que sua equipe concluiu durante cada sprint (iteração). Essa é uma maneira fácil de identificar quando sua equipe foi mais produtiva.

A linha de trabalho concluída também é uma boa maneira de motivar a equipe, mostrando-lhes o quanto já realizaram. É uma maneira simples de mostrar a eles quanto esforço precisam fazer para concluir uma iteração!

B. Linha de trabalho total

Essa linha no gráfico de burn up representa todo o escopo de trabalho do seu projeto (o backlog total do projeto).

Como os clientes podem adicionar itens de backlog no meio do seu progresso, essa linha pode aumentar devido a

aumento do escopo

. Por exemplo, no gráfico de burn up que destacamos anteriormente, a linha de trabalho total aumentou durante a quinta iteração. Isso provavelmente se deveu ao fato de o cliente ter adicionado alguns itens do backlog nesse estágio.

No entanto, em casos mais raros, sua linha de trabalho total pode até diminuir se o cliente reduzir o número de itens do backlog

itens de atraso em seu produto

ou sprint backlog.

(Mas não espere que isso aconteça!)

Qual é a diferença entre os gráficos de burn up e burn down?

Enquanto o burnup e

gráficos de burndown

são fundamentais para

Processo ágil de gerenciamento de projetos

não são a mesma coisa.

Um gráfico de burnup destaca o trabalho que você concluiu em relação ao seu total escopo do projeto enquanto um gráfico de burn down destaca a quantidade de trabalho restante em um projeto.

Um gráfico de burnup contém uma linha de trabalho concluído e uma linha de escopo do projeto. Um gráfico de burn down contém uma linha de trabalho restante ideal e uma linha de trabalho restante real.

Embora sejam diferentes, os gráficos burn up e burn down são ambos fundamentais para o processo de gerenciamento de projetos Agile.

_Quais são as linhas de trabalho restante ideal e real em um gráfico de burn down?

A linha de trabalho restante ideal destaca a quantidade de trabalho que restaria se o projeto progredisse como planejado .

Sua linha de trabalho restante real destaca a quantidade real de trabalho que lhe resta. A comparação dessas duas linhas lhe dá uma estimativa do quanto você está adiantado ou atrasado em relação ao cronograma.

Para que são usados os gráficos de Burn Up:

Os gráficos de queima são uma boa maneira de monitorar o quanto você realizou e manter um controle sobre a variação do escopo do seu projeto

Gráficos de burndown são usados para identificar quanto trabalho ainda resta em relação ao tempo total que você reservou para um projeto

Os principais benefícios de usar gráficos de queima em vez de gráficos de queima

Os gráficos Burndown apresentam dois problemas principais:

1. Um gráfico de burn down depende muito do planejamento preciso do projeto

Como a sua linha de trabalho restante ideal é baseada no que você planejou, é essencial fazer isso corretamente.

Se você subestimou o tempo que uma versão levaria, o gráfico de burn down da versão atrasará constantemente a equipe do projeto. Por outro lado, se você superestimou o tempo que o seu plano de lançamento levará, você estará sempre à frente do cronograma!

**Vantagem do gráfico de queima

Como não há estimativas planejadas nos gráficos de burn up, você não enfrentará esse problema. Tudo o que você precisa fazer é acompanhar com precisão o seu progresso à medida que avança em um projeto.

2. Os gráficos de burndown não acompanham o backlog do seu produto

Esse é outro grande problema da maioria dos gráficos burndown de versões.

Seu gráfico burndown de versão reflete apenas os pontos de história adicionados (tarefas concluídas). Ele não pode monitorar uma mudança de escopo, caso itens tenham sido adicionados ao backlog do produto durante esse período.

Isso pode dificultar a determinação do progresso do burndown da versão:

Somente devido à adição de pontos de história (trabalho realizado) ao seu gráfico

devido à adição de pontos de história (trabalho realizado) ao seu gráfico Devido ao progresso real na resolução de itens do backlog do produto

Como o gráfico de burndown da versão pode não estar correlacionado com a conclusão real do backlog, você pode ter uma estimativa imprecisa do progresso do sprint.

Dessa forma, você pode estar concluindo o trabalho, mas como o escopo do projeto continua aumentando, você não está mais perto de atingir sua meta!

**Vantagem do gráfico de queima

Como os gráficos de burnup incluem uma linha para a mudança de escopo, eles podem fornecer estimativas de progresso precisas, mesmo quando ocorre um aumento de escopo. Isso evita que seu burnup destaque dados imprecisos do backlog!

no entanto, como os **_usos dos gráficos burnup e burndown são diferentes, você ainda terá de usar ambos para adotar a Metodologia ágil !

Como os gráficos Burnup ajudam o gerenciamento de projetos ágeis

Os gráficos de burnup são uma parte essencial dos projetos ágeis.

Veja como:

A. Mantém o controle do que foi realizado em cada Sprint

Os gráficos de Burnup tornam incrivelmente fácil acompanhar o progresso dos seus sprints. Como o seu progresso é marcado entre os sprints, você pode ver onde fez mais progresso e onde as coisas ficaram mais lentas.

Isso também pode ser muito útil para

Equipes Scrum

.

Como?

Um scrum master pode analisar seus burnups para ver o que deu errado e trabalhar em soluções com a equipe scrum durante suas reuniões diárias!

B. Monitora o escopo do seu projeto

Diferentemente de outros gráficos, os gráficos de burnup também monitoram o escopo do seu projeto. Isso lhe dá contexto quando você está monitorando o progresso do seu projeto.

Por exemplo, se um projeto estiver demorando mais do que o esperado, dê uma olhada na linha de escopo para ver se houve uma mudança de escopo. Isso explicaria por que você está atrasado no cronograma, mesmo que nada pareça estar dando errado.

Entender o escopo do trabalho pode ser incrivelmente útil ao justificar atrasos para clientes e outras partes interessadas. Se um cliente estiver preocupado com o tempo que um projeto está levando, o proprietário do produto pode destacar o desvio do caminho planejado do projeto, o que explicaria o aumento do escopo.

Qual é a melhor ferramenta de gráfico de Burnup para o gerenciamento ágil de projetos?

O ClickUp é a melhor ferramenta de gráfico de burnup para

Gerenciamento de projetos ágeis

crie gráficos de burnup avançados para ajudá-lo a acompanhar o progresso do seu projeto.

Felizmente, a metodologia Agile é exatamente o que o ClickUp

ferramenta de gerenciamento de projetos

foi criada para isso! Aqui está uma rápida olhada em alguns dos principais recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp:

1. Gráficos de queima

Como já mencionamos, o ClickUp pode ajudá-lo a criar um gráfico de queima para acompanhar seu projeto.

Ao contrário de alguns outros gráficos de queima, os gráficos do ClickUp são super fáceis de ler e entender! Isso os torna perfeitos para clientes e consumidores.

O gráfico de burn up do ClickUp é um widget do Sprint em

Painel de controle do ClickUp

.

No gráfico de burn up do ClickUp, a quantidade total de trabalho a ser feito (linhas de escopo) é cinza e o eixo vertical representa

Pontos de sprint

(ou pontos de história).

A linha verde representa o trabalho concluído ao longo do tempo (mostrado no eixo horizontal).

Quando você atingir todo o trabalho concluído, a linha verde cruzará a linha cinza, indicando a conclusão do projeto.

Adicione tarefas adicionais ao seu projeto ou Sprint e você verá um aumento na linha cinza que representa a quantidade total de trabalho a ser feito.

Como criar um gráfico de burn up no ClickUp?

Primeiro, crie ou visualize um Dashboard

Clique em + Adicionar um widget

Selecione Sprint Widgets ou procure o gráfico Burn up.

Dê um nome ao seu gráfico Burn up (isso é opcional e você pode renomeá-lo mais tarde!)

Selecione os dados e as opções para seu gráfico de Burn up

Clique em Add Widget 🎉 (Adicionar widget)

_No entanto, os gráficos de burn-up não são tudo o que o ClickUp oferece a você

Em

Painel de controle do ClickUp

você pode visualizar outros dados de seus projetos em um só lugar.

Os widgets são os blocos de construção de cada Dashboard e o ajudarão a obter insights sobre:

Sprints

Documentos

Tabelas

Conversas

E muito mais!

Você pode até mesmo personalizar:

A fonte de dados de cada widget: como dados de listas de sprint ou campos personalizados

como dados de listas de sprint ou campos personalizados O período de tempo: como um período contínuo de 30 dias ou um intervalo fixo

como um período contínuo de 30 dias ou um intervalo fixo **O tipo de carga de trabalho: como a capacidade do sprint com base em pontos de história

Conclusão

Os gráficos de burn up são uma das maneiras mais úteis de acompanhar o progresso do seu projeto Agile. E como não é possível gerenciar o desenvolvimento de software Agile sem a ferramenta certa de gerenciamento de projetos, por que não

baixar o ClickUp hoje mesmo?

Ele tem tudo o que você precisa para gerenciar seus burnups, burndowns e sprints para manter o andamento do projeto sem problemas.