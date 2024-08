10 modelos de mapeamento do fluxo de valor (VSM) para melhorar os processos da equipe

Pode haver centenas de processos envolvidos na preparação de um produto ou serviço para o cliente - alguns são essenciais, enquanto outros são totalmente evitáveis. A questão vital é: Como você diferencia os processos que agregam valor dos que não agregam valor?

O mapeamento do fluxo de valor pode ajudá-lo a analisar o seu ciclo de entrega. Implementado pela primeira vez pela Toyota essa ferramenta ajuda você a criar um diagrama que descreve os fluxos de materiais, informações e processos para identificar áreas não otimizadas.

É um exercício extenuante e complicado, especialmente se o ciclo de produção for longo e com muitos componentes móveis. É por isso que os principais gerentes confiam em modelos para visualizar facilmente os fluxos de processos.

Neste artigo, apresentaremos a você os melhores modelos de mapeamento de fluxo de valor para aumentar a eficiência, reduzir o desperdício e fornecer melhor valor para seus clientes . 💛

O que é um modelo de mapeamento do fluxo de valor?

O mapeamento do fluxo de valor (VSM) é uma ferramenta visual para analisar os fluxos de trabalho atuais que o levam do pedido do produto à entrega. Isso envolve a representação do movimento de informações, materiais e processos em sua empresa usando técnicas complexas de fluxogramas.

Um modelo de mapeamento de fluxo de valor simplifica o exercício de diagramação, fornecendo uma estrutura predefinida para ilustrar, examinar e aprimorar seus processos de produção. A ideia é identificar e minimizar etapas ineficientes ou que desperdiçam recursos e otimizar sua logística de produção para atingir metas como melhor rendimento, redução do tempo de comercialização ou maior satisfação do cliente.

Os mapas de fluxo de valor são adequados para a visualização de processos em qualquer escala, seja de prototipagem ou de produção em massa. Além de ajustar seu sistema de produção, eles podem incentivar:

Colaboração multifuncional

Redução de custos

Tomada de decisões orientada por dados

Medidas de satisfação do cliente

O que faz um bom modelo de mapeamento do fluxo de valor?

Como há milhares de modelos de mapeamento de fluxo de valor disponíveis, encontrar o modelo certo não é fácil. Aqui estão algumas características que um bom modelo deve ter:

Interface amigável ao usuário: Um modelo de qualidade deve oferecer uma interface simples que permita o uso por pessoas com diferentes níveis de formação e especialização (gerentes de produto, técnicos, operadores etc.) Opções de colaboração : O mapeamento do fluxo de valor geralmente envolve pessoas de várias equipes trabalhando juntas. O modelo certo deve oferecer recursos de colaboração que tornem isso possível, incluindoquadros brancos digitaisedição em tempo real e ferramentas de anotações e comentários Ferramentas visuais: O modelo deve permitir que você use formas específicas do mapa de fluxo de valor para visualizar processos e fluxos (como um ícone de fábrica para fornecedores ou clientes e listras para processos compartilhados) Design de arrastar e soltar: Ele deve ter conectores e um editor de arrastar e soltar para estabelecer relações entre diferentes processoselementos do fluxograma5. Suporte à alocação de recursos: O modelo deve oferecer uma visão clara das restrições de tempo, pessoal e orçamento para facilitar as decisões de alocação de recursos com base em dados

Classifique as tarefas por status e para seus responsáveis e entenda as cargas de trabalho semanais nessa visualização

10 modelos de mapeamento do fluxo de valor para usar em 2024

Examinamos centenas de modelos de mapeamento de fluxo de valor e selecionamos os 10 melhores de ClickUp 24Slides e VisualParadigm, que oferecem a maior parte das funcionalidades. Dê uma olhada neles e encontre o que melhor se adapta às suas preferências de mapeamento de fluxo de valor! 😍

1. Modelo de mapeamento do fluxo de valor do ClickUp

Modelo de mapeamento do fluxo de valor do ClickUp

É difícil não ser subjetivo ao identificar desperdícios em sua empresa - você está acostumado com os processos atuais e pode não ver espaço para ajustes. O Modelo de mapeamento do fluxo de valor do ClickUp permite obter uma perspectiva objetiva dos fluxos de trabalho, reunindo pessoas de várias equipes e usando recursos visuais.

Este é um Modelo de quadro branco -Pense nele como uma tela digital onde seus colegas de equipe podem compartilhar suas perspectivas e trabalhar juntos na visualização e solução de problemas. Quadros brancos ClickUp têm ferramentas integradas para conectar ideias e vinculá-las a tarefas, documentos e arquivos para centralizar o trabalho.

Com esse modelo, você obtém um mapa pronto para analisar o estado atual de seus processos. A visualização Whiteboard oferece quatro seções codificadas por cores - Definir família de produtos, Documentação do estado atual, Design do estado futuro e Plano de implementação. Personalize os nós de início e fim do processo (os diamantes amarelos indicam os pontos finais do fornecedor e do cliente) e defina a linha do tempo entre os estágios.

A ferramenta permite que você deixe anotações, anexe arquivos e defina objetivos para delinear sua logística de fornecimento e entrega. Você pode criar e atribuir tarefas de melhoria diretamente no modelo.

Os quadros brancos do ClickUp vêm com recursos de rastreamento de tarefas e relatórios, facilitando o estabelecimento da responsabilidade pela correção de uma determinada ineficiência do processo do mapa de fluxo de valor. 🔧

2. Modelo de quadro branco do mapa de fluxo de valor automatizado do ClickUp

Modelo de quadro branco do mapa de fluxo de valor automatizado do ClickUp

Deseja identificar com precisão as oportunidades de aprimoramento e eliminar as suposições da equação de mapeamento do fluxo de valor? Confie no Modelo de quadro branco de mapa de fluxo de valor automatizado do ClickUp para dar uma mãozinha!

Como esse é um modelo de análise de mapeamento de fluxo de valor como a opção anterior, ele é repleto de vantagens que incentivam a colaboração e o trabalho em equipe. Opções como edição em tempo real, deixar anotações e conectar-se a tarefas e documentos deixam muito espaço para o brainstorming dos gargalos do processo.

Este é um modelo padrão do setor, com símbolos de fábrica de mapeamento de fluxo de valor, blocos de dados e conectores de linha do tempo e fluxo de informações para posicionar seus processos de ponta a ponta. Faça com que seus gerentes de operação utilizem o modelo para visualizar e discutir os elementos mais recentes em seu ciclo de processamento.

Por padrão, o modelo tem nove Campos personalizados para adicionar atributos a seus processos:

Segundos disponíveis Departamento Tempo de ciclo (mins) Tempo de processamento (dias) Tempo de valor agregado (minutos) Tempo de atividade (%) Trabalhador Turnos Mudança Horas extras (minutos)

O modelo tem duas visualizações: a visualização Whiteboard para brainstorming e a visualização Processes para registrar e monitorar todos os processos em andamento em um só lugar.

3. Modelo de quadro branco da cadeia de valor do ClickUp

Modelo de quadro branco da cadeia de valor do ClickUp

Uma rede de cadeia de valor representa a progressão das atividades primárias e de apoio que agregam valor a um produto. Você pode fazer isso com o Modelo de quadro branco da cadeia de valor do ClickUp que permite a microanálise de processos como compras, armazenamento, atividades de RH e até mesmo serviço pós-venda.

O modelo com código de cores adequado fornece uma estrutura para a criação de uma cadeia de valor abrangente. Use as caixas quadradas para definir as atividades primárias e os blocos retangulares para as secundárias.

Sua tarefa é fazer um brainstorming de todos os processos necessários para criar seu produto e classificá-los na categoria certa usando notas adesivas. Personalize o fluxo da cadeia de valor conectando processos entre departamentos como design, produção, distribuição, marketing e atendimento ao cliente.

Depois de fazer isso, dê uma olhada no seu mapa e identifique as áreas que não agregam tanto valor à sua empresa - pode ser um anúncio malsucedido, um programa desatualizado ou altos custos de transporte. Documente suas descobertas na seção Resumo do modelo.

Use a visualização Guia de Introdução para obter dicas e conselhos sobre como usar o modelo. Certifique-se de atualizar os status das tarefas no modelo para manter as partes interessadas informadas sempre que implementar uma alteração no processo.

4. Modelo de matriz de risco do ClickUp Value

Modelo de matriz de risco de valor do ClickUp

Ao decidir se vai assumir um novo projeto ou fazer uma mudança significativa na sua empresa, você precisa considerar os riscos juntamente com o possível valor agregado. Aproveite o Modelo de matriz de risco do ClickUp Value para tomar decisões inteligentes e priorizar projetos e atividades de alto valor e risco relativamente baixo.

O modelo apresenta uma matriz de risco de valor para definir o nexo entre o valor e a complexidade das tarefas de produção. Alterne entre as visualizações de Lista e Quadro para organizar suas iniciativas de baixo e alto risco.

A exibição principal de Lista descreve todas as suas ideias na forma de tarefas. Adicione um responsável a cada tarefa usando um dos campos personalizados de categoria denominados Employee, Product, Admin, Business e Customer. Determinar valor, risco e níveis de prioridade para classificar suas tarefas.

Use as duas outras exibições de lista - Lista de baixo valor e Lista de alto valor - para classificar suas ideias da exibição anterior. Elas são úteis quando se trabalha com dezenas de tarefas.

A visualização Board é uma Quadro Kanban exibindo tarefas como cartões e classificando-as de acordo com sua categoria. Você pode usar outros critérios para agrupar os cartões selecionando o campo Group By no canto superior direito da tela.

Depois de delinear todas as tarefas, trace-as na matriz para obter uma visão geral clara das tarefas prioritárias e da ordem preferível em que devem ser executadas.

5. Modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp

Modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp

À medida que sua empresa evolui, os fluxos de trabalho que eram eficientes no passado podem ficar desatualizados. Se você quiser reavaliar os processos em termos de eficiência de custo e produtividade, comece a realizar auditorias com o Modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp .

Com essa ferramenta, você pode realizar uma análise justa de seus processos atuais, identificar desvantagens e redundâncias que reduzem a eficiência ou a lucratividade e introduzir medidas corretivas.

O modelo divide o plano de auditoria em quatro seções:

Análise CATWOE: Significa análise do cliente, do ator, da transformação, da visão de mundo, do proprietário e do ambiente - é usada para simplificar as perspectivas das partes interessadas em cenários conflitantes Concepção do modelo: Define o plano de auditoria Análise do processo: Lista os processos que você auditará e os critérios de orientação Gerenciamento de mudanças: Descreve as abordagens (métodos e maneiras) que você usará para fazer a transição para processos melhores

Cada seção permite criar tarefas, adicionar responsáveis e definir suas datas de vencimento e prioridades. Use Campos personalizados do ClickUp para adicionar categorias de processos ou tarefas com base em sua linha de trabalho. Você pode acompanhar as alterações propostas por meio de nove tags de status: Não Iniciado, Em Andamento, Concluído, A Fazer, Aprovado, Rejeitado, Pendente, Cancelado, e Arquivado.

6. Modelo de Carta de Projeto de Melhoria de Processos de Negócios ClickUp

Modelo de Carta de Projeto de Melhoria de Processos de Negócios ClickUp

Para os gerentes de projeto, a melhoria contínua melhoria contínua do processo é vital para ficar à frente dos concorrentes e aprimorar a o sucesso do cliente estratégias. As Modelo de Carta de Projeto de Melhoria de Processos de Negócios ClickUp oferece um documento organizado para planejar e implementar fluxos de trabalho refinados.

Esse modelo tem um formato tabular sem frescuras. Inicie uma nova iniciativa fornecendo detalhes sobre a organização, o projeto e o(s) gerente(s). Você terá tabelas dedicadas para definir o funções e responsabilidades dos participantes e da equipe do projeto.

O núcleo desse modelo de carta de projeto é a seção Visão geral. É aqui que você incluirá o escopo do projeto, os riscos e problemas do processo, as métricas de progresso, as entregas e os marcos.

Para a otimização do processo, você pode entrar em detalhes sobre o tempo de ciclo, as taxas de erro ou o feedback do cliente para identificar os pontos problemáticos que prejudicam sua eficiência. A documentação dessas complexidades facilitará para a sua equipe de tomada de decisões sugerir melhorias realistas.

Se você estiver lidando com processos complexos dependências de projeto recomendamos o uso da tag Calendário ou Visualizações de gráfico de Gantt no ClickUp para desenhar uma linha do tempo estruturada de iniciativas de melhoria em mapas de fluxo de valor.

7. Modelo de mapeamento de processos ClickUp

Modelo de mapeamento de processos do ClickUp

A Modelo de mapeamento de processos do ClickUp é seu atalho para cortar custos, aumentar a eficiência e reduzir o desperdício. Esse modelo fornece insights detalhados sobre a relação entre as diferentes etapas que compõem seus processos, ajudando-o a identificar e corrigir gargalos. ✔️

Esse modelo de tarefa é essencialmente um lista de tarefas cada uma representa uma meta de mapeamento de processo e fornece instruções curtas sobre como realizá-la. Por exemplo, a primeira subtarefa seleciona o processo que precisa ser aprimorado, enquanto a segunda requer a identificação dos funcionários envolvidos na entrega.

Você pode deixar notas de como fazer, adicionar anexos e criar um lista de ações para você e sua equipe. Aproveite os cinco campos personalizados a seguir para adicionar estrutura ao seu processo e aos mapas de fluxo de valor:

Taxa de conclusão Tipo de mapa de processo Agenda do processo Link do mapa do processo Pessoa(s) responsável(is)

A beleza desse modelo é que ele suporta dependências de tarefas - com apenas alguns cliques, você pode garantir que uma tarefa específica não possa ser iniciada ou concluída antes de outra.

Qualquer tipo de processo ou mapeamento de conceitos é um desafio sem uma estrutura visual. Experimente o Visualização do quadro no ClickUp para criar representações visuais ricas de relações entre conceitos, processos e ideias.

8. Modelo de Carta de Projeto de Melhoria de Processo ClickUp

Modelo de Carta de Projeto de Melhoria do Processo ClickUp

Os projetos de mapeamento de fluxo de valor operacional e de manufatura podem rapidamente se transformar em caos sem a documentação adequada. Mas não quando você tem o Modelo de Carta de Projeto de Melhoria de Processo ClickUp para apoiá-lo! 🫡

Esse modelo simples tem como objetivo detalhar quem deve fazer o quê e medir o sucesso por meio de métricas estabelecidas. Vamos ver como.

Por exemplo, vamos considerar um fabricante de ração para cães que está lidando com contaminação frequente da carne. A melhoria do processo aqui é instalar uma estação de lavagem de mãos para os manipuladores de carne e trabalhar para melhorar o fluxo de ar.

Nesse caso, o gerente (vamos chamá-lo de Tim) usará o modelo para definir primeiro as partes interessadas, como investidores, fornecedores, operadores de máquinas, engenheiros de qualidade de alimentos e motoristas de entrega. Em seguida, Tim proporá a solução, descrevendo as métricas de sucesso, o escopo do trabalho e os resultados.

O modelo ajuda a listar os marcos para realizações progressivas. Em nosso exemplo, o primeiro marco pode ser a otimização dos tempos de fornecimento de carne para minimizar a exposição ambiental. Tim pode estabelecer quem é o responsável pelo processo dentro do modelo para manter a transparência da equipe.

Independentemente do seu setor, considere a possibilidade de incluir cenários hipotéticos e possíveis riscos de implementação na carta. Ativar ClickUp's Tarefas recorrentes recurso para verificar regularmente e garantir que os processos propostos estejam se desenvolvendo conforme o planejado.

9. Modelo de mapeamento do fluxo de valor da 24Slides

O modelo de mapa de fluxo de valor da 24Slides ajuda você a visualizar processos e identificar gargalos

Você está procurando uma estrutura simples que lhe permita exibir os processos necessários para levar seu produto ao cliente final? Este modelo de mapeamento de fluxo de valor da 24Slides é exatamente o que você precisa.

Esse modelo do PowerPoint não possui recursos avançados de colaboração e ferramentas de comunicação mas pode ser mais do que suficiente para visualizar seus fluxos e identificar gargalos em uma apresentação.

O modelo consiste em oito slides, cada um com um mapa de fluxo de valor para representar diferentes aspectos de seus processos. Crie linhas do tempo para definir quanto tempo leva para entregar seu produto, exiba as melhorias em porcentagens e determine quais processos agregam mais valor.

Esse modelo é totalmente personalizável. Altere a ordem dos slides, edite a paleta de cores, altere a fonte e adicione componentes visuais atraentes para adaptar a apresentação ao seu público.

10. Modelo de mapa de fluxo de valor por VisualParadigm

Use o modelo de análise de mapa de fluxo de valor do VisualParadigm para seus processos e veja como melhorá-los

Aprimorando o eficiência de seus processos não é uma tarefa fácil - você precisa dar uma boa olhada em seus fluxos de trabalho e monitorar detalhes minuciosos sobre tudo, seja o pedido de suprimentos ou a localização de suas instalações. O modelo do VisualParadigm para criar um mapa de fluxo de valor permite que você faça isso sem começar do zero.

O modelo vem com mapas coloridos de fluxo de valor pré-fabricados que permitem que você visualize seus processos simplesmente adicionando as informações corretas à caixa certa. Você obtém uma visão geral em uma única folha dos processos críticos, das áreas de recursos e das estimativas de produção.

Esse modelo é versátil o suficiente para atender a todos os setores. O editor on-line oferece muitas opções de personalização - altere as formas, as cores, as fontes e as setas para que o layout funcione para você.

Quando terminar, você poderá salvar o modelo em vários formatos, incluindo JPG, PDF, PNG e SVG.

Modelos de mapeamento do fluxo de valor: O diabo está nos detalhes

Pense no mapeamento do fluxo de valor como uma análise de seus processos sob um microscópio - você observa cada pequeno detalhe para detectar irregularidades e ineficiências e ver como corrigi-las. Os modelos que discutimos oferecem uma base sólida para regular e aprimorar seus processos com uma abordagem realista.

A análise de processos requer outras ferramentas, como fluxogramas e modelos de planos de trabalho - você pode encontrá-los no ClickUp pois ele tem mais de 1.000 opções de modelos para vários departamentos! 🌹