10 melhores softwares e ferramentas de gerenciamento de mudanças em 2024

Para que uma empresa seja bem-sucedida, ela precisa evoluir com o tempo. Isso pode significar passar por mudanças organizacionais, mudanças nos processos de negócios ou transformação digital. Seja qual for o tipo de mudança, gerenciamento eficaz de mudanças é fundamental para o sucesso.

O gerenciamento de mudanças significa que uma organização deve decidir sobre um plano e depois implementá-lo, levando a algum tipo de transformação.

Embora seja regular gerenciamento de projetos pode cuidar da implementação de sistemas, processos e novas soluções de software, mas isso é apenas uma parte da equação.

O gerenciamento de mudanças realmente bem-sucedido também envolve a obtenção da adesão de todas as partes interessadas, inclusive de toda a equipe estrutura de gerenciamento de projetos e gerenciar o envolvimento dos funcionários durante todo o processo. Sem essa adesão e esse envolvimento, você pode acabar voltando ao ponto de partida. 👀

Efetivamente gerenciando sua equipe , seus recursos e o processo não precisa significar reinventar a roda. Os modelos originais de gerenciamento de mudanças foram desenvolvidos em um software de gerenciamento de mudanças personalizável que pode ajudar a simplificar o processo de gerenciamento de mudanças, economizando tempo, esforço e dinheiro.

Então, como saber qual sistema de gerenciamento de mudanças escolher? O ideal para você dependerá de suas circunstâncias específicas, mas há alguns recursos importantes a serem considerados.

O que é o Change Management Software?

O software de gerenciamento de mudanças refere-se a uma ferramenta ou sistema especializado que ajuda as organizações a gerenciar e navegar com eficácia pelas mudanças em seus processos, sistemas ou tecnologias. Ele ajuda a simplificar o processo de gerenciamento de mudanças, garantindo transições suaves e minimizando interrupções. Normalmente, esse software inclui recursos como rastreamento de solicitações de mudanças, planejamento, implementação e avaliação de mudanças.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de mudanças?

As ferramentas de gerenciamento de mudanças ajudam a criar alguma estrutura para o processo de mudança. Independentemente de estar procurando por gerenciamento de mudanças organizacionais ou de TI, você precisará de uma combinação de alguns ou de todos esses recursos principais em seu software de gerenciamento de mudanças:

Uma interface de usuário (UI) intuitiva que não demore muito para ser aprendida; isso, por sua vez, aumenta a adoção

Integração perfeita com outras ferramentas relacionadas, como software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e canais de colaboração

Aferramenta de mapeamento de processos que pode lhe dar uma visão clara de onde você está agora, para onde está indo e por quê, bem como todas as etapas necessárias para chegar lá

Uma estrutura que esclareça as funções e responsabilidades de todas as partes interessadas, incluindo gerentes de projeto, patrocinadores de projeto, controle de mudanças ou conselho consultivo de mudanças e usuários finais

Uma linha do tempo que mostre as tarefas, os marcos importantes e as dependências que possam causar gargalos, especialmente se estiver trabalhando comequipes multifuncionais (Dica útil: umestatuto da equipe-um documento que define claramente as metas, funções, responsabilidades e expectativas, pode funcionar bem para garantir que todos os membros da equipe estejam na mesma página)

Uma estratégia de comunicação clara que descreva as principais mensagens e como elas serão transmitidas

Um plano de treinamento e desenvolvimento para garantir que todos tenham o conhecimento e as habilidades necessárias para lidar com a mudança

Uma avaliação de riscos e um plano de gerenciamento para destacar os possíveis riscos e as estratégias para lidar com eles

Métricas claras para medir o sucesso da iniciativa de gerenciamento de mudanças, por exemplo, indicadores-chave de desempenho (KPIs) ou objetivos e resultados-chave (OKRs), além de um plano para coletar o feedback necessário para medir a eficácia dos membros da sua equipe

Verificar estes_ Modelos de carta da equipe !

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de mudanças para usar em 2024

Ao decidir sobre a melhor solução de gerenciamento de mudanças para a sua empresa, considere o tipo de mudança que deseja fazer, se ela é apenas interna ou envolve também os clientes, e que tipo de relatório você precisa fornecer às partes interessadas. 📚

Cada uma dessas opções de software de gerenciamento de mudanças tem recursos específicos que podem ser úteis para sua iniciativa de gerenciamento de mudanças.

1. ClickUp

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é uma solução completa e ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece suporte a todos os aspectos de sua empresa, desde gerenciamento de negócios para o gerenciamento de mudanças e muito mais. O ClickUp pode ser um ativo valioso no gerenciamento de mudanças, fornecendo uma plataforma centralizada para organizar e rastrear todas as tarefas relacionadas a mudanças.

Seus recursos, como definição de metas, controle de tempo, atribuições de tarefas e ferramentas de colaboração, ajudam a garantir uma transição tranquila. E os recursos de relatório do ClickUp permitem monitorar o progresso e ajustar as estratégias conforme necessário, facilitando um processo de mudança mais eficiente e eficaz.

Com nosso software de gerenciamento de mudanças - incluindo modelos fáceis de usar para ajudá-lo a planejar, acompanhar e implementar seu projeto - gerenciar mudanças nunca foi tão fácil. 🤩

Aumente a eficiência e a eficácia planejando seu projeto de mudança do início ao fim com o ClickUp

Melhores recursos do ClickUp:

Oferece umplano de gerenciamento de mudanças com rastreamento de tempo de fluxo de trabalho, status e quatro tipos de visualização diferentes para ajudá-lo a iniciar o planejamento de mudanças

UseMapas mentais do ClickUp para facilitar a visualização clara de como tudo funciona em conjunto

Faça sua escolha entre 10 diferentesmodelos de gerenciamento de mudançasincluindo listas de verificação e gráficos de Gantt para diferentes cenários de casos de uso, como gerenciamento de serviços de TI (ITSM), projetos de SaaS e planos de trabalho em casa

Crie processos de gerenciamento de mudanças que o orientem em suas etapas de ação, tornandogerenciamento de tarefas fácil durante o ciclo de vida do projeto

Identifique facilmente as prioridades e quaisquer dependências que possam precisar de intervenção

Gerencie sua equipe de TI e a infraestrutura de TI para que o projeto esteja sempre em andamento

Crie um painel de alto nível para que você possa ver rapidamente o que está acontecendo com cada aspecto do projeto

Colabore facilmente com a sua equipe usando bate-papo em tempo real, comentários atribuídos e processos documentados

Limitações do ClickUp:

Com a grande quantidade de recursos disponíveis, há uma curva de aprendizado para conhecer todos eles

O tempo de resposta do sistema às vezes pode ser um pouco lento

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Serviço fresco

Via Freshservice O software de gerenciamento de mudanças do Freshservice faz parte da plataforma Freshworks mais ampla. Destina-se ao gerenciamento de serviços de TI e às mudanças nas operações de TI. 🛠️

Melhores recursos do Freshservice:

Use os dados de sua central de serviços para informar as mudanças necessárias

Crie modelos para novos projetos a partir de tíquetes ou problemas existentes, ou comece do zero

Use o Workflow Automator para criar um projeto ou tarefa quando determinadas condições forem acionadas

Escolha se deseja usar um modelo em cascata, ágil ou híbrido

Várias opções de visualização ajudam a visualizar facilmente cada estágio do seu projeto de gerenciamento de mudanças

Personalize seus relatórios para obter as informações necessárias para tomar boas decisões

Limitações do Freshservice:

Alguns usuários acham que a interface do usuário está um pouco ultrapassada e poderia ser melhorada

As limitações do recurso de relatórios podem ser frustrantes

Preços do Freshservice:

Teste gratuito: Por 21 dias

Por 21 dias Inicial: $15/mês por agente

$15/mês por agente Crescimento: $40/mês por agente

$40/mês por agente **Pro: US$ 80/mês por agente

Enterprise: $105/mês por agente

Avaliações e resenhas do Freshservice:

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

4,6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

3. Whatfix

Via Qual é o prefixo O Whatfix é uma plataforma de adoção digital (DAP) que ajuda a sua equipe a adotar novas tecnologias e a treiná-la para usá-las. 🙌

Melhores recursos do Whatfix:

Acelera a integração de clientes e funcionários à medida que os usuários conhecem rapidamente o novo sistema por meio de dicas, tours de produtos, pop-ups, menus de autoajuda e orientações

Usa os fluxos de trabalho existentes para aprimorar o conhecimento e desenvolver a experiência

Incentiva o auto-suporte quando os usuários encontram um problema, reduzindo a demanda no help desk de TI

Não é necessário codificar para criar conteúdo como guias interativos, portanto, qualquer pessoa pode usar o sistema

Compatível com vários navegadores diferentes

Essa ferramenta de gerenciamento de mudanças oferece tecnologia acessível para acomodar pessoas com deficiências

Limitações do Whatfix:

A integração com o CRM ainda não é perfeita e precisa de mais trabalho

Alguns usuários preferem um pouco mais de flexibilidade na forma como as tarefas são concluídas

Preços do Whatfix:

Teste gratuito

Web-Standard, Premium ou Pro: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Desktop-Premium: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Mobile-Standard ou Pro: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise-Standard ou Premium: Entre em contato para obter o preço

Avaliações e resenhas do Whatfix:

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

4,6/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

4. Gensuite

Via Gensuite O software Gensuite Management of Change (MOC) faz parte do Benchmark Gensuite mais amplo, uma solução baseada em nuvem que visa a simplificar os processos de negócios e melhorar o envolvimento, a responsabilidade e a tomada de decisões.

Melhores recursos do Gensuite:

Projetado para gerenciar melhor as mudanças em processos, equipamentos e instalações

Registra, rastreia e avalia solicitações de mudanças

Considera os riscos de segurança, funcionais e de conformidade

Facilita a revisão e a aprovação das alterações sugeridas

Ajuda a gerenciar a execução e o acompanhamento, mantendo a sua equipe informada ao longo do processo

Limitações do Gensuite:

Alguns usuários relataram que o sistema não é suficientemente flexível e que gostariam de poder personalizar mais

A curva de aprendizado pode ser íngreme, especialmente para entender como os diferentes módulos interagem

Preços do Gensuite:

Todos os planos: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Gensuite (não específicas do software MOC):

G2: 4,2/5 (mais de 11 avaliações)

4,2/5 (mais de 11 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

5. WalkMe

Via WalkMe As ferramentas de gerenciamento de mudanças WalkMe foram projetadas para gerenciar mudanças para seus clientes e sua equipe, orientando os usuários por meio de fluxos de trabalho comerciais. 👀

Melhores recursos do WalkMe:

Facilita a integração com uma lista de integração em ritmo próprio

Ajuda os usuários a atingir suas metas, incentivando os comportamentos desejados, usando insights sobre o comportamento digital e notificações personalizadas na área de trabalho

Reduz os tíquetes de suporte a clientes e funcionários, melhorando a satisfação do cliente e economizando horas de tempo da sua central de atendimento

Oferece integração para uma variedade de softwares, incluindo Salesforce, Talentsoft, Workday e Jira

Limitações do WalkMe:

Se sua empresa for bastante complexa, pode levar algum tempo para conhecer o sistema e configurá-lo de acordo com suas necessidades

O serviço de suporte ao cliente pode ser lento para responder às consultas

Preços do WalkMe:

Todos os planos: Entre em contato para obter os preços

Avaliações e resenhas do WalkMe:

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

4,5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

6. SysAid

Via SysAid O SysAid é uma ferramenta de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) que ajuda a gerenciar as solicitações de mudança desde o início até a implementação. 🛠️

Melhores recursos do SysAid:

Oferece automação decentral de serviços para aumentar a eficiência desde a solicitação inicial até qualquer trabalho realizado pela sua equipe de desenvolvimento

Baseado nas práticas recomendadas da biblioteca de infraestrutura de TI (ITIL)

Inclui o recurso de banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB), que garante que todos os ativos de TI estejam configurados corretamente para fornecer seus serviços

Os modelos de fluxo de trabalho são pré-configurados para diferentes cenários de mudança ou podem ser personalizados de acordo com as necessidades do usuário

Os usuários podem avaliar o risco de qualquer alteração sugerida, envolvendo partes interessadas externas quando necessário

O processo de aprovação é então realizado em diferentes níveis para garantir que as soluções sugeridas estejam de acordo com as políticas da empresa antes de implementar as alterações

Limitações do SysAid:

Alguns usuários acham que a personalização é mais complexa do que o necessário e nem sempre funciona bem

A interface do usuário poderia ser atualizada

Preços do SysAid:

Teste gratuito

Todos os planos: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do SysAid:

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

7. ChangeGear

Via The Change Shop Eles dizem que são "a plataforma de gerenciamento de mudanças no local de trabalho mais útil do planeta" Esse software de gerenciamento de mudanças consiste em seis ferramentas diferentes projetadas para obter feedback, avaliar a prontidão para a mudança e, em seguida, colocar em prática as ações necessárias.

Os melhores recursos do The Change Shop:

A ferramenta Organização o ajuda a avaliar se sua empresa está pronta para a próxima mudança e o lembra das práticas recomendadas para o gerenciamento de mudanças

A ferramenta Equipe facilita o feedback entre equipes

O Simulador de Mudanças o ajuda a analisar diferentes cenários e avaliar possíveis riscos

O Change Leader reúne feedback dos gerentes sobre como a mudança está ocorrendo e gera relatórios personalizados

A ferramenta Personal permite que o gerente do projeto de mudança avalie o progresso da mudança

O Change Commitment Dashboard oferece uma visão geral do processo de gerenciamento de mudanças e de como ele está sendo executado

Limitações do The Change Shop:

Ainda não determinadas

Preços do The Change Shop:

Change Leader: Gratuito para até 2.500 membros da equipe

Gratuito para até 2.500 membros da equipe Empresa: US$ 180/mês para até 10.000 membros da equipe

US$ 180/mês para até 10.000 membros da equipe Grande empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do The Change Shop:

G2: Ainda não há avaliações

Ainda não há avaliações Capterra: Ainda não há avaliações

9. ServiceDesk Plus

Via ServiceDesk Plus O ServiceDesk Plus é uma plataforma de gerenciamento de serviços de TI que ajuda você a visualizar seu processo de gerenciamento de mudanças. ✨

Melhores recursos do ServiceDesk Plus:

O banco de dados integrado de gerenciamento de ativos de TI (ITAM) e de gerenciamento de configuração (CMDB) avalia os riscos e ajuda a planejar as mudanças

Use um designer de fluxo de trabalho visual para ajudá-lo a projetar processos de mudança, automatizar fluxos de trabalho e configurar notificações para que todos estejam informados

Ajuda a automatizar os processos de revisão e aprovação do gerenciamento de serviços de TI

Funções e status personalizáveis para que você possa projetar o processo de acordo com a sua empresa

Registre e acompanhe as alterações e obtenha opiniões e aprovações sobre os seus planos

Coleta feedback sobre a satisfação do cliente e ajuda a identificar áreas de treinamento e como o suporte pode ser aprimorado

Limitações do ServiceDesk Plus:

Não é muito flexível, e alguns usuários gostariam de poder personalizar mais

O suporte ao cliente pode ser lento quando você precisa de ajuda

Preços do ServiceDesk Plus:

Standard: A partir de US$ 10/mês por técnico

A partir de US$ 10/mês por técnico Professional: A partir de US$ 21/mês por técnico

A partir de US$ 21/mês por técnico Enterprise: A partir de US$ 50/mês por técnico

ServiceDesk Plus ratings and reviews:

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 190 avaliações)

10. Como está o espaço

Via Como espaço O Howspace é uma ferramenta que ajuda as equipes a colaborar por meio de processos de gerenciamento de mudanças, com o apoio da funcionalidade de IA.

Melhores recursos do Howspace:

Use o espaço de trabalho paraobter informações de todas as partes interessadas antes do início do processo de gerenciamento de mudanças

O Super Chat permite que muitos participantes discutam ideias ao mesmo tempo, não importa em que lugar do mundo estejam

Use modelos para processos como brainstorming, planejamento e gerenciamento do fluxo de trabalho

Todas as ideias dos participantes são centralizadas em um único local para que todos possam vê-las

Integre-se a outras ferramentas, como MS Teams, Zapier, quadros brancos Miro e Google Sheets

Limitações do Howspace:

A ferramenta de reunião virtual ainda não está funcionando perfeitamente

Não há um catálogo de modelos para que você possa ver facilmente o que está disponível

Preços do Howspace:

Free Forever: Para 20 usuários e três espaços de trabalho

Para 20 usuários e três espaços de trabalho Ilimitado: $13/mês por usuário para espaços de trabalho ilimitados

$13/mês por usuário para espaços de trabalho ilimitados Equipe: $400/mês para 50 usuários

$400/mês para 50 usuários Empresarial: $700/mês para 100 usuários

$700/mês para 100 usuários Personalizado: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do Howspace:

G2: 4,9/5 (5 avaliações)

4,9/5 (5 avaliações) Capterra: 4,8/5 (9 avaliações)

FAQs sobre o software de gerenciamento de mudanças

Quais são os principais benefícios de usar um software de gerenciamento de mudanças?

O software de gerenciamento de mudanças oferece benefícios como processos de mudança simplificados, colaboração aprimorada, visibilidade melhorada das mudanças, interrupções reduzidas e conformidade com os padrões regulatórios.

Como o software de gerenciamento de mudanças facilita a comunicação durante o processo de gerenciamento de mudanças?

O software de gerenciamento de mudanças facilita a comunicação por meio de ferramentas colaborativas, notificações e alertas, atualizações em tempo real, atribuição e rastreamento de tarefas e recursos de relatórios e análises.

O software de gerenciamento de mudanças é adequado para todos os tipos de organizações?

Sim, o software de gerenciamento de mudanças é adequado para organizações de todos os tamanhos e setores. Ele simplifica processos complexos, aprimora a colaboração, melhora a eficiência, garante a conformidade e é dimensionável e personalizável para atender a diferentes necessidades organizacionais.

As melhores ferramentas de gerenciamento de mudanças para ajudar no sucesso das mudanças organizacionais

Com o mundo se movendo tão rapidamente, as empresas precisam evoluir continuamente se quiserem permanecer relevantes, o que significa lidar com o gerenciamento contínuo de mudanças.

Embora o gerenciamento de projetos possa cuidar do aspecto prático do gerenciamento de mudanças, há também um elemento humano. É preciso considerar também como levar sua equipe e seus clientes para a jornada da mudança.

Tirar proveito de uma solução de software de gerenciamento de mudanças pronta para uso pode economizar muito tempo e esforço. Talvez você encontre um que atenda às suas necessidades imediatamente, mas, caso contrário, muitos deles são altamente personalizáveis.

O ClickUp oferece vários modelos personalizáveis para atender a todas as suas necessidades, todos fáceis de usar e altamente eficazes. 🙌

Faça sua pesquisa para identificar o melhor software de gerenciamento de mudanças para você e, em seguida, use-o para gerenciar as mudanças sem problemas, sempre que necessário. Seu resultado final lhe agradecerá.