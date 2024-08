10 modelos gratuitos de gerenciamento de mudanças com exemplos de planos

A mudança é a única constante no mundo cenário de negócios em evolução . Isso é por que o gerenciamento de mudanças é essencial para que as empresas possam se adaptar e prosperar. Ele envolve planejamento de sucessão a equipe de gestão da empresa deve ter conhecimento e experiência em planejamento de sucessão, comunicação e execução para implementar mudanças sem problemas, maximizando os benefícios e minimizando as interrupções.

A mudança organizacional pode ser assustadora e complexa, mas não precisa ser assim! Equipes produtivas contam com modelos de gerenciamento de mudanças para ajudá-las a navegar pelos meandros do processo de mudança. Com uma abordagem clara e estruturada, esses modelos descrevem as funções e responsabilidades individuais, facilitando que todos se mantenham no caminho certo e alcancem o sucesso. 🏆

Este guia explorará as características dos modelos de planos de gerenciamento de mudanças e detalhará os diferentes casos de uso. Se você é novo no gerenciamento de mudanças ou que esteja procurando aprimorar sua estratégia, nós o ajudamos!

O que é um modelo de gerenciamento de mudanças?

O gerenciamento de mudanças é implementar estratégias e planos de organização para orientar uma organização em momentos de transformação, geralmente causados por forças internas ou externas.

Um modelo de gerenciamento de mudanças é um recurso que descreve as etapas necessárias para a implementação bem-sucedida de mudanças. Ele oferece a uma série de participantes de diferentes níveis e funções em uma organização visibilidade dos objetivos, recursos, métricas, cronograma e **planos de comunicação do projeto .

Ao dar direção e estrutura ao processo de mudança, o gerenciamento de mudanças ajudam as organizações a navegar em transições complexas com clareza e eficiência! ✨

10 modelos gratuitos de gerenciamento de mudanças

A integração de um plano ou modelo de gerenciamento de mudanças com um software de gerenciamento de projetos agrega valor à pilha de tecnologia de produtividade da sua equipe. Ele não apenas simplifica os processos, mas também promove a colaboração, a visibilidade e a padronização.

Com os modelos de gerenciamento de mudanças integrados à sua ferramenta de gerenciamento de projetos, você pode simplificar e centralizar o processo de gerenciamento de mudanças, facilitando o trabalho conjunto de todos os envolvidos. Os plataforma de gerenciamento de mudanças fornece um local centralizado para a documentação do projeto, acompanhamento do progresso e atualizações em tempo real, mantendo todos na mesma página.

Aqui estão os modelos de planos de gerenciamento de mudanças que recomendamos para dar início ao processo de criação da sua equipe! ⚡️

1. Modelo de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de gerenciamento de mudanças do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de mudanças do ClickUp leva os benefícios de uma estrutura predefinida ainda mais longe, fornecendo à sua equipe uma solução completa para o gerenciamento de mudanças. Esse modelo avançado foi projetado para fornecer uma visão abrangente do seu processo de gerenciamento de mudanças, com campos personalizados e detalhes para ajudá-lo a cobrir todos os aspectos críticos em um piscar de olhos. 👀

Todos os modelos do ClickUp estão repletos de recursos avançados de personalização, para que sua equipe possa visualizar rapidamente informações importantes, como fatores de risco, fases do projeto, partes interessadas, problemas, impacto e nível de esforço. Não importa se você está fazendo melhorias no processo ou um projeto complexo transição em toda a empresa o plano de gerenciamento de mudanças descreve cada etapa do processo! Faça o download deste modelo

2. Modelo de lista de verificação de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de lista de verificação do gerenciamento de mudanças do ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação de gerenciamento de mudanças do ClickUp é o sonho de quem faz listas para visualizar todas as tarefas do processo de controle de mudanças. Esse modelo é dividido em cinco seções principais em uma única exibição de lista: Planejamento de mudanças, Envolvimento com mudanças, Implementação de mudanças, Reforço de mudanças e Avaliação de mudanças.

O modelo também fornece uma matriz de status RAG para codificar por cores os status das tarefas. "RAG" significa Vermelho, Âmbar e Verde. Cada cor representa um nível diferente de prioridade ou urgência:

Verde : Nenhum problema encontrado; no caminho certo com o cronograma

: Nenhum problema encontrado; no caminho certo com o cronograma Âmbar : Está tendo problemas, mas está sendo gerenciado no momento; precisa ser monitorado de perto para evitar atrasos

: Está tendo problemas, mas está sendo gerenciado no momento; precisa ser monitorado de perto para evitar atrasos Vermelho: Problemas críticos encontrados, datas de vencimento perdidas ou necessidade de ação imediata e escalonamento

A matriz de status RAG serve como uma ferramenta valiosa para que os gerentes de projeto mantenham a equipe atualizada e concentrada nas tarefas ou problemas mais críticos! Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp

A Modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp fornece uma abordagem estruturada para criar um roteiro para a execução bem-sucedida do processo de mudança. 🗺️

A pasta está dividida em quatro listas principais: Avaliação e Planejamento, Mudança Execução, Mudança Monitoramento e Melhoria e Gerenciamento. Essas listas ajudam o seu conselho de controle de mudanças a separar cada estágio-chave para que as datas de início e de vencimento não se sobreponham umas às outras. Como resultado, os recursos são alocados para as prioridades certas no momento apropriado.

Com essa ferramenta, você pode planejar e traçar todas as etapas necessárias para realizar o processo de gerenciamento de mudanças. Todos podem ver o status de cada tarefa e quem é responsável por concluí-la. Isso incentiva os membros da equipe a se apropriarem de seu trabalho e a estarem cientes de quaisquer dependências de tarefas! Faça o download deste modelo

4. Modelo de gerenciamento de serviços de TI do ClickUp

Modelo de gerenciamento de serviços de TI do ClickUp

Se você é uma equipe de TI que deseja melhorar seu processo de gerenciamento de mudanças, o Modelo de gerenciamento de serviços de TI do ClickUp é a solução perfeita. Esse modelo foi criado para ajudar a equipe de TI a a gerenciar as equipes de seu trabalho em diferentes áreas, como gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de ativos simples e gestão do conhecimento .

Com apenas algumas etapas simples, você pode configurar seu Central de serviços de TI no ClickUp e gerencie todos os tíquetes de TI, acompanhe dados importantes e simplifique a comunicação com sua equipe dentro das tarefas! Edite os campos personalizados pré-criados para rastrear o nível de prioridade das tarefas, o tempo estimado para a conclusão, o tipo de trabalho envolvido e o(s) membro(s) da equipe responsável(is) pelo tíquete. 🧑‍💻 Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de projeto ClickUp SaaS

Modelo de plano de projeto de SaaS do ClickUp

Experimente o Modelo de plano de projeto de SaaS do ClickUp para organizar seu próximo projeto de desenvolvimento de software! Esse modelo oferece ferramentas de gerenciamento de mudanças para gerenciar, acompanhar e organizar as responsabilidades da equipe. E o melhor de tudo é que o modelo inclui um projeto de exemplo para lhe dar ideias sobre como estruturar os aspectos mais importantes do seu plano de projeto para obter sucesso:

Resumo executivo

Escopo e cronograma do projeto

Custo, qualidade e riscos

Recursos

Comunicações

Aquisição

Conformidade

Aprovação da gerência

Para facilitar ainda mais, o modelo ClickUp inclui um Guia de Introdução abrangente! Esse documento o orientará na personalização das tarefas de exemplo para atender às necessidades específicas do seu projeto. 🎨 Faça o download deste modelo

6. Modelo de plano abrangente de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de plano abrangente de gerenciamento de mudanças do ClickUp

A Modelo de plano abrangente de gerenciamento de mudanças do ClickUp foi criado para ajudar as equipes a planejar e executar planos de gerenciamento de mudanças para as operações de uma organização: Transformações de escritório, implementações de novas tecnologias e reestruturação da gerência.

Esse modelo é perfeito para equipes que buscam uma estratégia de gerenciamento de mudanças para eliminar o trabalho pesado de começar do zero. E com as visualizações de Lista e Gantt, a equipe de gerenciamento de mudanças pode criar com precisão o cronograma e os principais marcos. 📍 Faça o download deste modelo

7. Modelo de plano WFH de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de plano WFH de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Mudar para o trabalho remoto pode ser um desafio, mas a Modelo de plano de WFH do ClickUp Change Management ajuda o processo a ser executado com mais facilidade. O modelo fornece uma estrutura clara para o gerenciamento de projetos remotos, com seções dedicadas à comunicação, gerenciamento de tarefas e colaboração da equipe remota . 👥

A visualização da lista de planos de comunicação oferece uma lista de verificação de reuniões internas para compartilhar o roteiro do gerenciamento de mudanças e os benefícios esperados. Além disso, o modelo organiza os principais esforços de gerenciamento de mudanças em suas próprias listas:

Gerência ou Partes Interessadas Relevantes

Monitoramento de mudanças e melhorias

Avaliação e planejamento

Execução da mudança

Riscos e problemas Faça o download deste modelo ### 8. Modelo de plano de projeto de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de plano de projeto de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Se as solicitações de mudança de sua organização são voltadas para ganhos de curto prazo em vez de grandes transformações, o Modelo de plano de projeto de gerenciamento de mudanças do ClickUp é a ferramenta perfeita! Ele oferece uma estrutura limpa para ajudar a planejar, acompanhar e gerenciar as tarefas e responsabilidades da equipe.

Além da visualização da Lista de Projetos, a visualização do Quadro de Progresso do Planejamento representa visualmente o progresso do projeto usando um quadro Kanban. Ao agrupar os cartões em diferentes colunas com base em seu status, os membros da equipe podem melhorar seu fluxo de trabalho e aumentar a eficiência ao longo do tempo. ⚙️ Faça o download deste modelo

9. Modelo de documento do plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de documento do plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp

A Modelo de documento do plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp foi desenvolvido para ajudar as equipes a criar um plano eficaz de gerenciamento de mudanças, com subpáginas dedicadas a uma lista de marcos, detalhes do registro de mudanças e planos de risco e mitigação.

Esse modelo é fácil de usar e totalmente personalizável, o que o torna um recurso valioso para equipes de todos os tamanhos e níveis de experiência no processo de gerenciamento de mudanças. Com esse modelo, as equipes podem evitar erros dispendiosos, prevenir mal-entendidos e alcançar seus objetivos metas do projeto com confiança! Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de ação de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de plano de ação de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Realize vitórias diárias com o Modelo de plano de ação de gerenciamento de mudanças do ClickUp ! Essa ferramenta pode ajudar você e sua equipe a se manterem organizados e concentrados nas metas de suas solicitações de mudança e projetos. Com status de tarefas e datas de vencimento claros, a equipe tem visibilidade do que está atrasado, em dia e concluído. Os campos personalizados também estão disponíveis para ajudá-lo a atribuir rapidamente uma tarefa, definir prioridades e adicionar comentários. 💬

O modelo torna mais fácil para os membros da equipe ver como suas contribuições se encaixam no quadro geral e coordenar seus esforços com os de outros. Isso pode resultar em mais eficiência, produtividade e maior responsabilidade! Faça o download deste modelo

O que faz um bom modelo de plano de gerenciamento de mudanças?

**Um bom modelo de plano de gerenciamento de mudanças é organizado para facilitar a navegação e a consulta rápida. De mudanças de pequena escala a grandes transformações organizacionais, ele deve ser totalmente personalizável para definir claramente funções, responsabilidades, cronogramas e resultados

O modelo deve incluir uma série de recursos para dar o pontapé inicial no processo de controle de mudanças e apoiar o planejamento, a execução e o gerenciamento eficazes das iniciativas de mudanças.

Vamos dar uma olhada nas 10 seções essenciais que os bons modelos de plano de gerenciamento de mudanças oferecem:

Escopo claro: Um roteiro de gerenciamento de mudanças, incluindo o que está mudando, por que está mudando e quais são os resultados desejados

claro: Um roteiro de gerenciamento de mudanças, incluindo o que está mudando, por que está mudando e quais são os resultados desejados Funções e responsabilidades : Funções e responsabilidades definidas de todosprincipais interessadosincluindo o conselho de controle de mudanças, os patrocinadores do projeto, os gerentes de projeto, os agentes de mudança e os usuários finais

: Funções e responsabilidades definidas de todosprincipais interessadosincluindo o conselho de controle de mudanças, os patrocinadores do projeto, os gerentes de projeto, os agentes de mudança e os usuários finais Métricas de desempenho: Compartilhadas e atribuídasKPIs eOKRs para que as equipes avaliem o sucesso da iniciativa de mudança e façam ajustes conforme necessário

de desempenho: Compartilhadas e atribuídasKPIs eOKRs para que as equipes avaliem o sucesso da iniciativa de mudança e façam ajustes conforme necessário treinamento e desenvolvimento : Planos de treinamento e desenvolvimento para garantir que todos tenham o conhecimento e as habilidades necessárias para uma mudança bem-sucedida

: Planos de treinamento e desenvolvimento para garantir que todos tenham o conhecimento e as habilidades necessárias para uma mudança bem-sucedida Melhoria contínua plano : Como a organização coletará feedback ao longo do tempo, analisará os resultados e fará melhorias

: Como a organização coletará feedback ao longo do tempo, analisará os resultados e fará melhorias Suporte e recursos : Gerenciamento da força de trabalhotreinamento, documentação e suporte técnico durante todo o processo de gerenciamento de mudanças

: Gerenciamento da força de trabalhotreinamento, documentação e suporte técnico durante todo o processo de gerenciamento de mudanças Avaliação da prontidão para mudanças : Áreas que podem exigir atenção adicional para determinar sua prontidão para a mudança

: Áreas que podem exigir atenção adicional para determinar sua prontidão para a mudança Gerenciamento de risco : Plano de gerenciamento de riscos para listar possíveis riscos e delinear estratégias de mitigação

: Plano de gerenciamento de riscos para listar possíveis riscos e delinear estratégias de mitigação Linha do tempo : Principais marcos, prazos de tarefas e dependências para a mudança organizacional

: Principais marcos, prazos de tarefas e dependências para a mudança organizacional Plano de comunicação: Principais mensagens a serem transmitidas e como o feedback será coletado

Atualize seu fluxo de trabalho de gerenciamento de mudanças com modelos de gerenciamento de mudanças

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa para alinhar equipes e processos de gerenciamento de mudanças. Com seus recursos flexíveis e opções personalizáveis, as equipes podem se adaptar facilmente às necessidades de cada solicitação de mudança, manter-se organizadas e comunicar-se com eficiência. 🌐

Ao aproveitar os recursos do ClickUp para o gerenciamento de mudanças, as equipes têm as ferramentas para navegar com sucesso no cenário de mudanças do local de trabalho moderno e ficar à frente da curva. Inicie um espaço de trabalho ClickUp gratuito hoje mesmo !