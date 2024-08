Estruturas organizacionais de gerenciamento de projetos (incluindo 5 exemplos e modelos)

Muitas empresas modernas defendem uma hierarquia plana. E, embora isso faça parecer que não existe uma, as organizações e os projetos sempre têm algum tipo de hierarquia.

Quando você desdobra os diferentes estilos e maneiras de estruturar projetos, evita que eles se transformem em uma grande confusão. Com a estrutura correta de gerenciamento de projetos, todos na sua equipe - e nas equipes ao seu redor - saberão exatamente quem é o quê.

Será muito mais fácil controlar o trabalho e tomar as melhores decisões para o projeto e, em última análise, para o negócio.

Neste artigo, você aprenderá o que define uma estrutura de gerenciamento de projetos e como escolher uma. Porém, o mais importante é que lhe daremos instruções sobre como criar facilmente essas estruturas em ClickUp !

Continue lendo!

Para que servem as estruturas de gerenciamento de projetos?

Uma estrutura de gerenciamento de projetos é usada para esclarecer a hierarquia e, consequentemente, as linhas de relatório em um projeto. A estrutura delineia a função e a autoridade de cada interveniente do projeto para supervisionar e tomar decisões.

Essas estruturas organizacionais têm a forma de gráficos. E seu valor está em ser uma referência para os membros da equipe consultarem durante a execução do projeto .

Afinal, com desgaste dos funcionários e rotatividade, as estruturas de gerenciamento de projetos mudam. E o mesmo pode acontecer durante as férias e quando você contrata muitos novos funcionários.

Mas o projeto pode ter acabado de começar, exigindo a definição de sua estrutura organizacional. Ou pode ser tão antigo que sua estrutura organizacional tenha mudado ao longo do tempo.

É mais rápido e mais cômodo verificar um gráfico em um repositório acessível do que incomodar (às vezes vários) colegas perguntando com quem falar para resolver uma questão urgente.

**GERENCIAMENTO DE PROJETOS OU ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE PROJETOS? Alguns se referem a essas estruturas como "estruturas organizacionais de projeto" em vez de "estruturas de gerenciamento de projeto" Isso ocorre porque elas representam a organização das pessoas em torno de um projeto. E, dependendo da estrutura, o estilo de coordenação e gerenciamento do trabalho e da comunicação da equipe do projeto muda.

No entanto, qualquer estrutura de gerenciamento de projetos serve como base para:

Comunicação clara: Alinhar todos os membros da equipe antes e durante um projeto sobre o tipo de contribuição esperada que cada um terá para minimizar conflitosColaboração eficaz da equipe opções disponíveis no mercado!

Usando quadros brancos ClickUp para definir estruturas de projeto

Arraste e solte formas em sua tela, conecte seu fluxo de trabalho e trabalhe com sua equipe ao mesmo tempo no ClickUp Whiteboard

Os quadros brancos são especialmente adequados para colaborar remotamente e em tempo real com gerentes e outros executivos enquanto determinam uma estrutura de gerenciamento de projetos.

As etapas para a criação de mapas mentais ainda se aplicam ao projeto de estruturas organizacionais nos Whiteboards. No entanto, em vez de criar um mapa mental em um quadro branco, você pode incrementar suas estruturas com outros elementos visuais e restrições de diagramação.

No ClickUp Whiteboards, você pode desenhar formas e vinculá-las com conectores. Também é possível adicionar notas adesivas e texto às estruturas de gerenciamento de projetos e fazer upload de arquivos de imagem, como fotos de rosto ou símbolos, para distinguir posições.

Dica profissional: Use Modelo de Introdução aos quadros brancos do ClickUp para começar.

Pensamentos para manter em mente

Quando você escolhe a melhor estrutura organizacional para o seu projeto, está otimizando talentos e recursos. E está estabelecendo a base para uma gestão eficiente gerenciamento do fluxo de trabalho e equipes de alto desempenho.

Porque sem esses dois ingredientes, objetivos claros do projeto e uma visão, não há como obter os resultados e a qualidade desejados. Conecte-se conosco ! E nós o ajudaremos a estabelecer uma estrutura de gerenciamento de projetos que cause o melhor impacto em seus projetos.