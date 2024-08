O que são dependências de gráficos de Gantt? (Guia definitivo)

**As dependências estão em toda parte.

É normal que o ser humano dependa de outras coisas ou pessoas.

É como depender de seu café da manhã ☕ para se tornar funcional.

Da mesma forma, projetos e tarefas também têm seu próprio conjunto de dependências. Elas o ajudam a definir o relacionamento entre as atividades para ajudá-lo a tentar executá-las na ordem correta.

Mas o que são Gráfico de Gantt dependências e como você pode usá-las?

Neste artigo, aprenderemos sobre as dependências do gráfico de Gantt e seus vários tipos. Também mostraremos a você como gerenciar as dependências do gráfico de Gantt usando uma excelente ferramenta de produtividade .

Vamos começar.

O que são dependências de gráficos de Gantt?

Dependências são relacionamentos entre duas tarefas ou atividades, em que a conclusão (ou início) de uma tarefa depende da conclusão (ou início) de outra.

Normalmente, as dependências de tarefas são representadas em um Gráfico de Gantt que é um tipo de barra gráfico usado no gerenciamento de projetos .

Mas, além das dependências, os gráficos de Gantt também ajudam a visualizar as dependências:

Tarefas importantes no projeto

Cronograma do projeto oulinha do tempo Marcos do projeto Progresso do projeto

Albert Ho, gerente de projeto do Sistema de Saúde William Osler e fundador da Heróis da Saúde diz: "Os gráficos de Gantt são um artefato fundamental na comunicação com Patrocinadores do projeto e membros da equipe do projeto"

Check out our_ Guia de gráfico de Gantt simples **Para obter mais informações

4 tipos de dependências usadas no gráfico de Gantt

Em geral, há quatro tipos de dependências que você pode usar para identificar uma relação de tarefa:

1. Do fim ao início (FS)

A dependência FS é a que ocorre mais naturalmente.

Aqui, a tarefa sucessora não pode começar até que a tarefa predecessora esteja concluída.

Por exemplo, digamos que você esteja renovando sua casa. Você precisa criar um plano de design (tarefa A) primeiro, ou não poderá começar a reforma (tarefa B).

2. Acabamento a acabamento (FF)

Nesse tipo de dependência ou vínculo de tarefa, a tarefa sucessora não pode concluir a menos que a tarefa predecessora também esteja concluída.

Por exemplo, não é possível pagar os encanadores e carpinteiros (tarefa B) a menos que eles concluam o trabalho mencionado no contrato (tarefa A).

3. Do início ao fim (SF)

Esse tipo de dependência é raro.

Aqui, você não pode concluir a tarefa sucessora a menos que a tarefa anterior tenha sido iniciada. No entanto, a tarefa sucessora pode ser concluída a qualquer momento após o início da tarefa predecessora.

Por exemplo, você não pode terminar a mudança dos móveis novos (tarefa B) até que a reforma (tarefa A) tenha sido iniciada. Quando a reforma estiver concluída, você poderá levar o tempo que precisar para colocar os móveis novos.

4. Começar a começar (SS)

Nessa dependência, a tarefa sucessora só pode começar depois que a tarefa predecessora tiver começado.

Por exemplo, você pode começar a colar o papel de parede (tarefa B) somente depois de começar a aplicar a cola na parede (tarefa A).

Liderança e atraso

O lead time e o lag time são termos importantes ao se referir a dependências.

O lead time é a quantidade de tempo que você pode iniciar uma tarefa sucessora antes de concluir a tarefa predecessora.

O tempo de atraso é o tempo necessário após a conclusão da tarefa predecessora antes de iniciar a tarefa sucessora. No ClickUp, isso é chamado de Slack Time.

Jon M. Quigley, gerente de projeto certificado PMP e CTFL em Conectividade TE e diretor da Value Transform, LLC o gráfico abaixo mostra como os tempos de avanço e de atraso podem ser usados para reduzir a duração geral do cronograma.

Por exemplo, se você puder iniciar uma nova tarefa antes que a tarefa predecessora termine, poderá aplicar um tempo de espera para a nova tarefa, de modo que o tempo total do projeto seja menor.

Fonte: Jon M. Quigley, PMP

Da mesma forma, às vezes a próxima tarefa exigirá vários dias de intervalo, e nesse caso você precisará adicionar um tempo de atraso ( Tempo de folga no ClickUp ).

Fonte: Quigley

Como definir e rastrear dependências?

_Agora você entende as diferentes dependências, mas como você as define e rastreia?

Temos a ferramenta certa para você.

Diga olá para Clique um dos maiores mais bem avaliadas do mundo plataformas de gerenciamento de projetos!

O ClickUp oferece três tipos diferentes de dependências de tarefas:

Esperando

Bloqueio

Links para

E não se preocupe.

Eles são muito mais simples do que descobrir quais dependências são FF, SF, SS, etc.

Vamos ver como.

Se uma tarefa precisar que outra tarefa seja concluída antes dela, basta defini-la como dependência esperando em.

Por exemplo, você precisa adicionar um marco à sua tarefa linha do tempo do projeto . Portanto, defina-o como waiting on. Adicione tarefas como a aprovação da equipe de marketing ou das partes interessadas como as tarefas que estão aguardando.

Se uma tarefa precisar ser concluída para que outras tarefas sejam iniciadas, defina-a como uma dependência bloqueando. Por exemplo, a menos que a linha do tempo do projeto esteja concluída, o projeto não poderá ser iniciado. Portanto, você pode adicionar várias tarefas que a tarefa da linha do tempo do projeto está bloqueando.

Além disso, a dependência link to funciona melhor quando as diferentes tarefas não são exatamente dependentes umas das outras, mas estão definitivamente relacionadas.

E, como bônus, não há como bagunçar sua colaboração, graças ao aviso de incompletude . Esse aviso é acionado quando alguém tenta fechar uma tarefa com uma dependência.

Agora vamos descobrir como é fácil gerenciar as dependências do gráfico de Gantt no ClickUp.

Bônus: estabeleça relações entre as tarefas com_ **vinculação bidirecional !

Como gerenciar dependências em um gráfico de Gantt?

A Internet pode indicar que você deve usar um modelo de gráfico de Gantt ou criar um para si mesmo em Microsoft Excel ou Palavra .

É assim que você deve lidar com essa situação:

Aqui está o motivo:

Se você não se afastar de tais sugestões, poderá acabar gastando muito tempo e esforço fazendo o que o ClickUp pode fazer com apenas alguns cliques.

Vamos ver como você pode usar esse poderoso software de gerenciamento de projetos para gerenciar as dependências do gráfico de Gantt.

Etapa 1: criar um Gráfico de Gantt Criar um gráfico de Gantt com dependências nunca foi tão fácil.

No ClickUp, são necessários apenas três cliques para fazer isso.

Clique em + em qualquerPasta, ListaouEspaço* Selecione a visualização de Gantt

Dê um nome a ela

E é isso. Você criou um gráfico de Gantt com sucesso.

Depois de criar o gráfico de Gantt, você pode selecionar os dados que deseja exibir na barra de tarefas do gráfico, na lateral.

Escolha suas tarefas em Lists, Spaces ou Folders para adicioná-las ao gráfico de Gantt.

Você também pode começar com modelos de gráfico de Gantt pré-criados: Modelos de gráfico de Gantt para planejamento de negócios e saiba tudo sobre o gerenciamento de projetos com gráficos de Gantt em nosso Guia de gerenciamento de projetos com gráfico de Gantt .

Arraste e solte o seu caminho para o planejamento de projetos

As dependências do gráfico de Gantt são engenhosas.

Você pode definir, rastrear, reorganizar e visualizá-las diretamente no gráfico.

Mas somente se você tiver o ferramenta de gerenciamento de projetos para isso.

Uma Modelo do Excel não permitirá que você mova as coisas facilmente com fórmulas.

E os modelos de gráfico de Gantt on-line gratuitos não são muito flexíveis.

A única ferramenta que oferece flexibilidade, capacidade de compartilhamento, segurança e personalização é o ClickUp.

Essa poderosa ferramenta de produtividade e Software de gráfico de Gantt permite que você crie tarefas , set duração da tarefa, eresponsáveis , planejar projetos e muito mais. Sem esquecer que você pode criar um gráfico de Gantt para vários projetos no ClickUp com apenas três cliques.

Tudo o que resta a dizer é: Contar com o ClickUp **para gerenciar suas dependências de forma confiável e gratuita, para que você possa voltar a tomar aquela xícara de café da manhã da qual depende!