Pronto, Preparar, Sprint! Seu guia mestre para medir a velocidade do sprint

Se você é novo no desenvolvimento ágil, descobrir a velocidade do sprint e os gráficos de velocidade pode ser uma tarefa confusa. Bem, é tudo uma questão de manter a pontuação!

A velocidade do sprint é como os pontos em um jogo de basquete de alto risco. Ela ajuda as equipes ágeis e equipe scrum os membros sabem se estão ganhando ou perdendo contra o tempo.

Ao compreender e empregar a velocidade do sprint, as equipes de desenvolvimento podem melhorar seu ritmo de trabalho e agilizar seus Desenvolvimento ágil processos. A ideia geral é que, quanto maior a velocidade, mais terreno você cobre em cada sprint e mais perto fica de vencer o jogo sob restrições como tempo e orçamento.

Considere este guia como o Phil Jackson do cálculo e da otimização da velocidade de sprint da sua equipe. Também ofereceremos insights e estratégias para aumentar a produtividade da equipe ao longo dos ciclos de sprint para ajudá-lo a abrir caminho para a vitória.

pronto para dominar a quadra ágil? Vamos lá! 🏀

O que é velocidade de sprint?

As equipes ágeis trabalham em fases curtas de desenvolvimento conhecidas como ciclos de sprint. Cada ciclo, geralmente com duração de uma a quatro semanas, divide o projeto em componentes mensuráveis do trabalho necessário para enviar o software.

É claro que seus colegas de equipe planejam, codificam, abordam o backlog do produto e retrabalham os recursos a cada sprint, mas como estimar o tempo otimizado necessário para a entrega? É exatamente por isso que você calcula a velocidade. ⚡

A velocidade do sprint acompanha efetivamente o progresso da sua equipe e estima a quantidade de trabalho que ela pode realizar em um ciclo de sprint. Cada ciclo terá uma velocidade específica em relação ao que a equipe concluiu. A velocidade média dos últimos três a dez ciclos o ajudará a prever a quantidade padrão de trabalho que o seu produto ou equipe de desenvolvimento conclui por sprint.

Qual é a finalidade de uma estimativa de velocidade de sprint?

A velocidade do sprint não é uma medida de sucesso, mas uma estimativa para entender sua equipe de desenvolvimento capacidade da equipe . Pode ser uma métrica bastante arbitrária que pode mudar com base em fatores como complexidade do projeto, composição da equipe ou influências externas.

Mas você ainda precisa medir a velocidade do sprint para:

Avaliar quando sua equipe pode concluir um determinado projeto

Ajustar o escopo de sprints futuros e a carga de trabalho do projeto com base nas taxas de progresso atuais

Revisar e gerenciar as expectativas das partes interessadas com maior precisão

A velocidade do sprint também indica a melhoria contínua de uma equipe no que diz respeito à produtividade. Na maioria dos casos, as estimativas de velocidade tendem a aumentar constantemente, o que sugere que a equipe se tornou mais eficiente ao longo do tempo.

Dica profissional: A velocidade da sua equipe tem tudo a ver com a confiabilidade com que você atinge as metas do sprint. Se quiser aumentar a eficiência de seus fluxos de trabalho, use a função Modelo de Sprints do ClickUp . Ele vem com predefinições métricas ágeis e campos personalizados para ajudá-lo a calcular a velocidade da equipe em qualquer escala. E a melhor parte? É totalmente gratuito!

Aproveite esse modelo para aprimorar seus fluxos de trabalho de sprint com recursos de controle de tempo, tags, avisos de dependência, integrações de e-mail e muito mais

Como calcular a velocidade do sprint: Fórmula e etapas

Cálculo da velocidade de sprint em desenvolvimento de software é simples quando você entende a fórmula básica, que é:

Velocidade do sprint = Total de trabalho concluído em x número de sprints passados ➗ O número de sprints passados, ou seja, x

Para usar essa fórmula, no entanto, primeiro você precisa descobrir uma série de coisas, como a métrica para calcular o trabalho realizado e o backlog do sprint. Vamos detalhar o processo para você por meio de três etapas padrão seguidas de exemplos:

Etapa 1: determinar uma métrica para monitorar o progresso em vários sprints

O cálculo da velocidade requer a medição do trabalho em dimensões variáveis, como equipe, projeto e cliente, o que pode ser um desafio. É por isso que você precisa determinar uma métrica adequada para estimar com precisão o trabalho realizado. As três métricas comuns usadas são:

Pontos de história: Uma história de usuário descreve de forma concisa os recursos necessários do ponto de vista do cliente. A conclusão de cada história exige uma quantidade específica de tempo e esforço com base na complexidade do trabalho envolvido, que é quantificado por meio de pontos de história. Para descobrir a quantidade de trabalho realizado em um sprint, é preciso pensar em termos de - Quantos pontos de história foram concluídos no sprint?_ Digamos que a sua equipe tenha concluído histórias de usuários no valor de 26 pontos no Sprint 1, portanto, o trabalho realizado nesse ciclo é 26. Você pode ler este guia rápido paracalcular pontos de história no Agile2. Horas: Se preferir uma métrica mais tradicional, você pode calcular a velocidade do sprint em horas, encontrando o número de horas gastas em histórias de usuários concluídas a cada sprint - digamos, 120 horas. Esse método pode oferecer um valor menos granular do trabalho realizado em comparação com os pontos de história, especialmente se as estimativas de tempo forem imprevisíveis Dias ideais: Muitas equipes podem calcular a velocidade do sprint em dias ideais, com cada dia ideal indicando o número de horas de trabalho em um dia de trabalho normal (digamos, 8 horas). Por exemplo, as 120 horas de trabalho realizadas no Sprint 1 podem ser expressas como 120/8 ou 15 dias ideais

A maioria das equipes considera os cálculos baseados em pontos de história mais apropriados para acompanhar o progresso de uma equipe, pois levam em consideração os diferentes níveis de complexidade das diferentes tarefas de desenvolvimento, geralmente usando um Sequência baseada em Fibonacci .

Você pode escolher uma métrica durante o planejamento do sprint, de preferência antes do primeiro sprint. A métrica escolhida também determinará como a sua equipe expressará a velocidade, seja por meio de pontos de história, horas ou dias ideais.

Etapa 2: Calcule o trabalho realizado para cada sprint em consideração

Use a métrica de sua preferência para quantificar o trabalho que sua equipe gerenciou em uma série de sprints. O trabalho pode incluir limpar itens do backlog corrigir falhas e trabalhar em novos recursos propostos pelo proprietário do produto.

Idealmente, você deve considerar o trabalho realizado em três sprints para estabelecer uma velocidade de referência da equipe. No entanto, se o trabalho realizado variar muito, talvez você precise de mais sprints para estabilizar a taxa de progresso.

Etapa 3: encontre a velocidade média do sprint para a sua equipe

Depois de obter os números do trabalho realizado nos sprints selecionados, basta encontrar a média. Some o total de pontos de história, horas ou dias ideais e divida o resultado pelo número de sprints concluídos.

Vamos examinar alguns exemplos práticos para maior clareza.

Exemplo nº 1 Calculando a velocidade do sprint usando pontos de história

Digamos que mantemos um registro dos pontos de história concluídos nos três sprints anteriores:

Sprint 1: A equipe concluiu 10 histórias de usuários no valor de 3 pontos cada e outra história de usuário complicada no valor de 6 pontos. São 36 pontos de história no total (exclua as histórias concluídas de forma fracionada)

Impressão 2: Conseguimos gerenciar 9 histórias de usuários no valor de 5 pontos cada, portanto, são 45 pontos de história

Impressão 3: 38 pontos de história de trabalho realizado

Agora some os pontos da história e aplique a fórmula: (36+45+38 pontos de história)/3 sprints, e o resultado é 39,67.

nesse caso, nossa média* velocidade de sprint é de 39,67 pontos de história por sprint*.

Exemplo #2 Calculando a velocidade do sprint usando horas

O cálculo da velocidade do sprint usando horas como medida segue uma abordagem semelhante à do exemplo anterior, mas aqui as tarefas são traduzidas em horas.

Sprint 1: 160 horas para concluir 5 tarefas

Sprint 2: 240 horas para 8 tarefas

Impressão 3: 180 horas para 6 tarefas

Nos últimos três sprints, a equipe investiu um total de 580 horas. Isso equivale a aproximadamente 193,33 horas por sprint, fazendo com que a velocidade média do sprint seja de 190 horas.

O uso de estimativas de horas ajuda a entender quantas horas uma equipe pode dedicar realisticamente ao trabalho do projeto sem se comprometer demais. Em nosso exemplo, você notará uma redução notável durante o sprint 2 que pode não ser realista e precisa ser resolvida.

Exemplo #3 Cálculo da velocidade do sprint usando dias ideais

O uso de dias como uma medida geralmente começa com a determinação do dia ideal. Talvez seja necessário registrar a produção total de vários sprints anteriores. Para o nosso exemplo, vamos considerar um dia ideal como tendo 8 horas de duração.

Sprint 1: 96 horas trabalhadas. 96/8 são 12 dias ideais

Impressão 2: 120 horas - 15 dias ideais

Impressão 3: 108 horas-13,5 dias ideais

A soma dos dias ideais para cada sprint nos dá 40,5, portanto a média é de 13,5 dias ideais para cada sprint.

6 Estratégias para melhorar e estabilizar a velocidade da sua equipe

A velocidade do sprint deve ser estável para ser confiável ou útil para o planejamento do sprint. Ainda assim, você pode esperar uma velocidade altamente flutuante devido a problemas como:

Um projeto ágil excessivamente complicado

Testes e reuniões desnecessários

Contribuição limitada do proprietário do produto

Backlog do produto não refinado

Falta de equipe

Embora alguns desses problemas estejam fora do seu controle, você pode evitar contratempos comuns de produtividade usando um sistema de qualidade solução de gerenciamento de projetos como Clique emUp . O software ajuda você a executar projetos de forma eficaz e a manter uma velocidade maior à medida que o fluxo de trabalho avança.

Compilamos seis estratégias aprovadas por especialistas para melhorar e estabilizar a velocidade da equipe. Também demonstraremos algumas funcionalidades úteis com o Suíte ClickUp Agile ideal para acompanhar a velocidade dos sprints e manter as equipes produtivas. 👇

1. Documente e otimize seu fluxo de trabalho

As equipes ágeis podem ser desviadas devido a fluxos de trabalho mal otimizados, o que tende a reduzir sua velocidade. Imagine o seguinte: Miriam, uma codificadora habilidosa, passa 4 horas de seu dia de trabalho pedindo aos membros da equipe requisitos precisos do produto. E se isso acontecer com outras equipes também? Sua velocidade cai.

A única maneira de otimizar vários processos de trabalho e minimizar os erros a cada sprint é documentar tudo, desde o usuário até o produto estudos de caso e requisitos do projeto para itens do backlog.

Pegue Documentos do ClickUp por exemplo, ajuda a centralizar a documentação do produto em um formato facilmente pesquisável. Detalhe as especificações necessárias, compartilhe e colabore em protótipos e organize backlogs para cada sprint, tudo em um só lugar.

Com a ajuda do ClickUp Docs, você pode mostrar os requisitos do seu produto usando uma exibição de lista incorporada

Como um ponto único ferramenta de planejamento de sprint além disso, o ClickUp oferece vários outros recursos para otimizar os fluxos de trabalho da sua equipe, como:

IA do ClickUp : O assistente de IA da plataforma tem uma extensa biblioteca de prompts específicos do setor, projetados para atender às suas funções exclusivas. Seus colegas de equipe podem usar a ferramenta como um parceiro de redação e brainstorming, aproveitando-a para tarefas como:

Escrever estudos de caso, planos de teste e documentos de projetos técnicos Resumir notas de reuniões e outros dados Brainstorming de nomes de recursos

O assistente de IA da plataforma tem uma extensa biblioteca de prompts específicos do setor, projetados para atender às suas funções exclusivas. Seus colegas de equipe podem usar a ferramenta como um parceiro de redação e brainstorming, aproveitando-a para tarefas como: Automações do ClickUp **Use a automação perfeita para acelerar tarefas rotineiras e demoradas. Seus colegas de equipe podem escolher entre mais de 100 automações pré-criadas ou criar suas próprias automações, o que lhes permite acelerar os fluxos de trabalho e aumentar a capacidade de tarefas críticas de desenvolvimento

Detecção de colaboração **Esse recurso permite que os colegas de equipe vejam quando outro colega está trabalhando na mesma tarefa ou documento que eles, evitando casos de duplicação de esforços

Visualize e gerencie rapidamente Automações ativas e inativas em Spaces com atualizações e descrições de usuários

2. Visualize o progresso por meio de relatórios de velocidade

Você não precisa esperar o término de três sprints para ter uma ideia da sua velocidade. Muitas equipes agora usam relatórios visuais para acompanhar as estimativas de velocidade do sprint em tempo real.

Dois métodos populares para rastrear a velocidade são:

Gráfico de velocidade de sprint: É uma representação gráfica simples de seu trabalho realizado (representado pelo eixo Y) em sprints (representado pelo eixo X) Gráfico de burndown: Um gráfico de burndown é outra representação gráfica para monitorar a velocidade, fornecendo uma visão geral das tarefas restantes mapeadas em relação ao tempo

Melhore as estimativas futuras do Sprint criando relatórios de velocidade precisos e visualmente atraentes no ClickUp

Explore Cartões Sprint Velocity no ClickUp para representar visualmente e acompanhar o progresso da sua equipe em um formato claro. A configuração desses cartões de relatório não leva muito tempo, pois eles se ajustam automaticamente às configurações em seu sistema padrão Espaço de trabalho ou Pasta do Sprint .

Além disso, você também pode criar cartões Burnup e Burndown no ClickUp para obter informações sobre o trabalho pendente. Esses relatórios em tempo real melhoram a estimativa de velocidade do sprint e levam a reuniões de planejamento mais produtivas.

Os cartões Sprint Burndown, fáceis de seguir, podem ajudá-lo a se aprofundar em seus dados para obter mais detalhes planejamento de capacidade e análise

3. Mantenha a velocidade estável, mantendo as variáveis sob controle

A consistência é fundamental quando se trata de manter a velocidade do sprint da sua equipe. Alterar muitas variáveis em vários sprints pode deixá-lo com taxas de progresso extremamente oscilantes.

Em geral, faça um esforço para manter o básico, como a duração do sprint, a rotatividade da equipe e as estimativas de pontos de história equilibradas ao longo dos sprints. Sempre é possível fazer ajustes se houver previsão de atrasos devido a uma equipe sobrecarregada. Por exemplo, adicionar um novo membro geralmente aumenta a capacidade de carga de trabalho e ajuda a aumentar a velocidade.

Manter o controle das variáveis do projeto é muito fácil com Sprints do ClickUp Oferece um conjunto de funcionalidades para que os scrum masters naveguem por cada aspecto do projeto com eficiência. Defina datas de sprint, atribua pontos, gerencie backlogs, especifique tarefas de design de UX e ajuste prioridades, garantindo que todos estejam alinhados às tarefas e aos cronogramas.

Crie o modelo perfeito Fluxo de trabalho ágil e crie um sistema Kanban flexível para visualizar seu trabalho e melhorar o gerenciamento de projetos com o modo de exibição Board no ClickUp

Com o ClickUp, você pode rastrear pontos de sprint por tarefa e responsável e obter uma visão geral granular do progresso. Implemente alterações a qualquer momento com base nas demandas dos usuários e metas comerciais atuais e analise como tudo isso afeta sua velocidade imediatamente.

Tem tarefas pendentes? Você pode transferir automaticamente o trabalho inacabado para o próximo sprint e até mesmo integrá-lo a ferramentas de terceiros, como GitHub, GitLab ou Bitbucket, para sincronizar o progresso.

Faça estimativas melhores personalizando o intervalo de velocidade no ClickUp

4. Revise seu backlog de sprint regularmente

A backlog bem refinado é um tesouro de detalhes em fluxos de trabalho do scrum fornecendo aos membros da equipe informações abrangentes ao iniciar um novo sprint. O refinamento do backlog garante que as equipes priorizem a execução das tarefas necessárias e/ou de alto valor para manter a velocidade mais alta.

Talvez você queira usar a função Modelo de backlog do projeto ClickUp para organizar e supervisionar tarefas e prazos importantes em cada sprint. Ele foi criado para simplificar a captura de tarefas, ajudando-o por meio do acompanhamento do progresso em tempo real e da sincronização integrada da equipe, priorização e ferramentas scrum .

Crie, organize e acompanhe o progresso de suas pendências de projeto, mantendo um olho no longo prazo metas do projeto com o modelo de lista de pendências do projeto do ClickUp

5. Cuidado com as dependências externas e falhas técnicas

Embora a velocidade seja geralmente medida no nível da equipe, fatores internos e externos podem afetar a métrica. Mudanças nos requisitos, falta de software essencial, feedback lento do cliente ou a ausência de um membro importante da equipe podem reduzir a velocidade geral.

A prática recomendada aqui é criar um mapa coeso de dependências durante o planejamento do sprint. Leve em conta todas as possíveis armadilhas, como processos de aprovação interrompidos e obstáculos técnicos, como servidores de teste desatualizados, para analisar as tarefas interconectadas afetadas.

Precisa de um início rápido? Dependências do ClickUp pode ajudar! O recurso permite criar e rastrear links entre tarefas, documentos e entregas. Você pode usar a função Gráficos de Gantt para obter uma visão consolidada de tudo, como a conexão entre clientes e pedidos, clientes e negócios, ou usuários e relatórios de bugs.

Defina tarefas para bloquear ou esperar umas pelas outras para criar uma dependência no ClickUp

6. Dedicar uma retrospectiva de sprint para otimização da velocidade

Ao identificar oportunidades adicionais de otimização da velocidade, é inteligente conduzir uma sessão de retrospectiva do sprint . Discuta os sprints anteriores com sua equipe e registre opiniões individuais sobre o que parece ser uma carga de trabalho viável para o próximo sprint.

Tenha em mente que tentar otimizar agressivamente a velocidade do sprint pode ser contraintuitivo às vezes. Por exemplo, se você pressionar por mais recursos no próximo sprint, é provável que a qualidade seja comprometida e o produto acabe com muitos bugs.

Você pode acessar uma série de relatórios ágeis para suas retrospectivas de sprint com Painéis do ClickUp . Participe de discussões baseadas em dados sobre bloqueadores de progresso. Por exemplo, você pode usar Cartões Sprint para medir o desempenho do sprint atual ou Cartões de controle de tempo para comparar o trabalho estimado realizado pelos funcionários com as horas individuais.

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Dica: Utilize os recursos de retrospectiva e modelos de planejamento de sprint para documentar suas sessões de forma organizada.

Desafios potenciais do uso do Sprint Velocity

A velocidade do sprint, quando usada de forma errada, pode ser um incômodo para qualquer equipe de desenvolvimento. Aqui estão algumas situações desagradáveis que devem ser observadas:

Uso contextual inadequado da velocidade de sprint da sua equipe

Como A Lei de Goodhart sugere "Quando uma medida se torna um alvo, ela perde sua eficácia"

A velocidade do sprint não é a ferramenta ideal para promover mudanças em uma equipe. Seu objetivo principal é apenas ajudar no planejamento de sprints futuros e na geração de relatórios de estimativas.

Comparar velocidades entre equipes diferentes ou usando-as para microgerenciar os funcionários podem levar ao esgotamento e ao comprometimento da qualidade do trabalho. O Velocity deve ser estritamente uma ferramenta de apoio para alinhar a equipe a entregar valor e satisfação aos clientes e atender às expectativas das partes interessadas.

Ignorando considerações sobre dívidas técnicas

A tentativa de aumentar a velocidade do sprint pode desencadear uma possível compensação entre velocidade e qualidade, criando dívida técnica. A pressão para que o trabalho seja feito rapidamente pode fazer com que as equipes ignorem práticas essenciais, como testes unitários e revisões de código.

Saiba que uma velocidade mais acentuada não equivale a valor comercial. Priorize uma velocidade estável que funcione para a sua equipe.

Sem tempo ocioso para sprints futuros

Embora a velocidade do sprint seja uma métrica essencial na gerenciamento ágil de projetos quando uma nova equipe está em andamento, muitas vezes comete o erro de sobrecarregar o próximo sprint com tarefas, sem deixar espaço para o tempo ocioso. Isso pode afetar o desempenho e os resultados da equipe, especialmente quando se trata de interrupções no serviço.

Benefícios de medir a velocidade do sprint de forma consistente

Os desafios apresentados acima são amplamente evitáveis se você usar a velocidade do sprint com a mentalidade certa. As equipes que usam regularmente essa métrica desfrutam de três benefícios distintos:

Aprimoradoplanejamento de sprint**A velocidade do sprint oferece um método confiável para avaliar as cargas de trabalho da equipe e evitar bloqueios imprevistos no seu processo de desenvolvimento Comunicação aprimorada Com as partes interessadas: Simplifica a comunicação compartes interessadas no projeto. Você pode oferecer cronogramas precisos para as tarefas confiando em relatórios baseados em dados Maior visibilidade dos padrões de trabalho: Verificações regulares da velocidade do sprint fornecem insights mais profundos sobre a eficiência de sua equipe etrabalho profundo padrões de trabalho, ajudando a identificar flutuações de desempenho logo no início

Faça os projetos avançarem com o ClickUp

Aumente a eficiência e a produtividade da sua equipe com o ClickUp - a melhor ferramenta para monitorar a velocidade do sprint e navegar por todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

Com ferramentas habilitadas para IA e modelos ágeis o ClickUp fornece o impulso de que você precisa para liderar o grupo e garantir vitórias épicas em todos os projetos. Registre-se gratuitamente e dê à sua equipe aquele empurrãozinho de que ela precisa para afundar a bola em todas as cestas de tarefas! 🌺