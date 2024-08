Dominando a Arte do Scrum: Um guia abrangente para iniciar um fluxo de trabalho Scrum

Desenvolvimento de produtos envolve várias partes móveis, desde a pesquisa e o planejamento até a criação de protótipos e o fornecimento. Para garantir que cada tarefa e etapa seja gerenciada da melhor forma possível pela sua equipe, é fundamental tratá-las igualmente e dar-lhes a atenção que merecem.

No entanto, quando se está executando um projeto complexo, é provável que certas tarefas sejam priorizadas em detrimento de outras, o que pode resultar em resultados abaixo da média. A estrutura Scrum resolve esse problema dividindo os processos de desenvolvimento detalhados em ciclos, facilitando o gerenciamento da carga de trabalho e mantendo a equipe scrum s motivada e aumentando a qualidade do produto. 👌

Se você acha que essa estrutura Agile é a resposta às suas preces, está com sorte! Este artigo lhe dirá tudo o que você precisa saber sobre Fluxo de trabalho do Scrum **Você aprenderá como iniciar um fluxo de trabalho Scrum e quais ferramentas usar para agilizar o processo. Além disso, você aprenderá como iniciar um fluxo de trabalho Scrum e quais ferramentas usar para agilizar o processo.

O que é um fluxo de trabalho Scrum?

Um fluxo de trabalho do Scrum, muitas vezes chamado de fluxo de trabalho ágil ou sprint, é centrado no Scrum, uma estrutura dentro do Metodologia ágil de gerenciamento de projetos .

Esse tipo de fluxo de trabalho gira em torno de funções e eventos que permitem que sua equipe organize o trabalho e conclua tarefas em ciclos curtos, também conhecidos como sprints. Cada sprint geralmente dura até quatro semanas, após as quais a equipe faz uma revisão do sprint - uma reunião retrospectiva para discutir o que deu certo e identificar áreas para melhoria. 🏃

Ao dividir grandes tarefas em partes menores e mais gerenciáveis, o processo de fluxo de trabalho do Scrum ajuda as equipes a se sentirem menos sobrecarregadas com o trabalho e, consequentemente, a serem mais produtivas e responsivas.

Você pode criar ciclos de sprint do zero ou começar a planejá-los imediatamente com o Modelo de planejamento de Sprint do ClickUp Scrum que tem listas e quadros dedicados para apoiar cada etapa do seu plano!

Planeje sprints com este modelo fácil de usar para manter as equipes ágeis e eficientes

Principais benefícios do uso de um fluxo de trabalho Scrum

Esses fluxos de trabalho são extremamente populares no mundo dos negócios, e os membros da equipe scrum gostam dessa metodologia ágil por vários motivos. Aqui estão os principais benefícios da implementação de fluxos de trabalho do Scrum:

**Como o fluxo de trabalho do Scrum permite que você divida o trabalho em partes menores, é mais provável que você reflita sobre seu trabalho à medida que avança e faça as melhorias necessárias

Priorização do cliente: O principal objetivo do Scrum é entregar um trabalho de alta qualidade com o qual seus clientes fiquem satisfeitos. Ao usar o Scrum em suas operações, você tenderá a pensar no impacto do seu trabalho com mais frequência e a fazer melhorias constantes para manter os clientes satisfeitos

O principal objetivo do Scrum é entregar um trabalho de alta qualidade com o qual seus clientes fiquem satisfeitos. Ao usar o Scrum em suas operações, você tenderá a pensar no impacto do seu trabalho com mais frequência e a fazer melhorias constantes para manter os clientes satisfeitos Melhorar a colaboração multifuncional : O Scrum tem tudo a ver com trabalho em equipe - ele motiva as equipes a trabalharem juntas e colaborarem em cada etapa do caminho para atingir objetivos comuns com mais eficiência

a colaboração multifuncional O Scrum tem tudo a ver com trabalho em equipe - ele motiva as equipes a trabalharem juntas e colaborarem em cada etapa do caminho para atingir objetivos comuns com mais eficiência Incentiva a responsabilidade: Como as funções e responsabilidades são claramente definidas no fluxo de trabalho do Scrum, cada membro da equipe está ciente do trabalho que precisa ser feito e se sente responsável por suas tarefas

Quais são os principais eventos em um fluxo de trabalho do Scrum?

Cada ciclo de sprint consiste em quatro eventos ou cerimônias principais -Veja a seguir o que está incluído em cada um deles:

Planejamento de sprint: A reunião inicial que requer a presença de toda a equipe Scrum. A pauta é planejar as tarefas que precisam ser concluídas no próximo ciclo de sprint para atingir a meta definida

A reunião inicial que requer a presença de toda a equipe Scrum. A pauta é planejar as tarefas que precisam ser concluídas no próximo ciclo de sprint para atingir a meta definida Daily Scrum: Uma brevereunião diária para verificar o progresso do trabalho. Isso ajuda a equipe a garantir oresultados estão no caminho certo e a fazer os ajustes necessários se estiverem ficando para trás

Uma brevereunião diária para verificar o progresso do trabalho. Isso ajuda a equipe a garantir oresultados estão no caminho certo e a fazer os ajustes necessários se estiverem ficando para trás Revisão do Sprint: Ocorre no final de cada ciclo de sprint. Ela ajuda a equipe Scrum a determinar se o sprint foi bem-sucedido, revisando o trabalho realizado e analisando o feedback das partes interessadas

Ocorre no final de cada ciclo de sprint. Ela ajuda a equipe Scrum a determinar se o sprint foi bem-sucedido, revisando o trabalho realizado e analisando o feedback das partes interessadas Retrospectiva do Sprint: É organizada antes do próximo ciclo de sprint para fazer melhorias no planejamento do sprint futuro. O objetivo é analisar as coisas que deram certo e as que não deram

Quais são as principais funções em um fluxo de trabalho Scrum?

Os fluxos de trabalho do Scrum funcionam tão bem quanto funcionam porque as funções e responsabilidades estão sempre claramente definidas e todos são responsabilizados por seu trabalho. Vamos dar uma olhada nas três funções que compõem uma equipe Scrum. 🧐

Proprietário do produto

O Product Owner é a figura central em um fluxo de trabalho Scrum. Seu trabalho é maximizar o valor do produto para a empresa e o cliente. Essa função tem as seguintes responsabilidades:

Definição de metas Manutenção do backlog do produto Coleta de feedback Além disso, os proprietários de produtos devem ter respostas para perguntas como por que o processo é importante, o que ele deve incluir e a quem se destina para garantir que o produto seja de alta qualidade.

Scrum Master

O trabalho do Scrum Master é supervisionar o ciclo de sprint e dar suporte ao fluxo de trabalho do Scrum. Ele deve ser bem versado na estrutura do Scrum para orientar os outros membros da equipe e ensiná-los a implementá-la de forma mais eficaz.

Os Scrum Masters também devem:

Manter a equipe motivada para concluir o ciclo de sprint com sucesso Remova qualquer coisa que possa distrair a equipe de atingir as metas Promover os valores do Scrum durante todo o ciclo

Equipe de desenvolvimento Equipes de desenvolvimento de software são

equipes multifuncionais . Elas geralmente incluem desenvolvedores, testadores e designers, entre outras funções relevantes. São essencialmente responsáveis por todas as atividades do fluxo de trabalho, como:

Modificar o trabalho com base nofeedback recebido2. Gerenciar os itens do backlog do sprint Trabalhar para atingir a meta coletiva do sprint

Na maioria dos casos, essas equipes consistem em três a nove membros para garantir que os sprints não sejam muito complexos para gerenciar.

Como iniciar um fluxo de trabalho Scrum em 5 etapas

Para garantir o sucesso no lançamento de um fluxo de trabalho Scrum, é essencial seguir as etapas adequadas na ordem correta. Todos os membros da equipe devem conhecer suas funções o tempo todo, e toda a equipe deve ser atualizada sobre o progresso para que possam implementar mudanças e melhorar o fluxo de trabalho antes do término do ciclo do sprint.

Gerenciar todas essas partes móveis pode parecer um desafio, mas estamos aqui para mostrar como lidar com elas como um profissional com a ajuda de ClickUp -o melhor Ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis ! Ela tem um conjunto completo de recursos, Sprints do ClickUp para capacitar o Scrum e o equipes ágeis para colaborar de forma eficiente em direção a metas compartilhadas. 🛠️

Vamos dar uma olhada nas principais etapas que você precisa seguir para iniciar um fluxo de trabalho Scrum bem-sucedido.

Etapa 1: Identificar funções

As funções claramente definidas mantêm os membros da equipe responsáveis e concentrados em cumprir seu papel e atingir a meta da forma mais rápida e eficaz possível.

Ao montar a sua equipe Scrum, você deve escolher as pessoas com o conhecimento, as habilidades e a experiência necessárias para prosperar na função para a qual foram recrutadas. Lembre-se de que as funções do Scrum não precisam necessariamente coincidir com os cargos que essas pessoas já ocupam em sua empresa. Por exemplo, se você acredita que um determinado funcionário tem potencial para ser um ótimo Scrum Master devido ao seu profundo conhecimento da estrutura do Scrum vá em frente e dê a eles a função! 👍

Certifique-se de que todas as funções sejam claramente atribuídas com o Modelo de funções e responsabilidades do gerenciamento de projetos do ClickUp ! Essa ferramenta útil ajuda a definir a missão, os objetivos e as responsabilidades da sua equipe. Você pode documentar os detalhes cruciais do projeto em seus campos personalizados pré-criados para:

Visão geral do projeto

Objetivos

Metas

Cronograma do projeto

Orçamento e recursos

Use o modelo de funções e responsabilidades do ClickUp Project Management para organizar sua equipe e definir suas funções

Aproveite a seção Meet the Team para definir as responsabilidades de cada membro da equipe, juntamente com uma breve descrição da função. Além disso, você pode incluir suas fotos para personalizar o documento e garantir que todos recebam uma cópia para evitar confusão. 😏

Etapa 2: realizar uma sessão de planejamento de sprint

Com todas as funções definidas, é hora de realizar uma sessão de planejamento de sprint ! Nesta etapa do lançamento de um fluxo de trabalho do Scrum, o Proprietário do produto compartilha as atualizações do projeto com toda a equipe. Ele também apresenta o backlog do produto e informa a equipe sobre quais tarefas precisam ser priorizadas . Essas tarefas formam então um lista de pendências do sprint .

Em seguida, a equipe Scrum analisa cada item do backlog e os recursos disponíveis para decidir se o backlog pode ser implementado. Se tudo parecer viável, eles determinam as dependências e a duração do sprint - normalmente de uma semana a um mês. Boa comunicação da equipe é vital durante esse estágio de planejamento. Aproveite as vantagens do serviço de alta qualidade do ClickUp ferramentas de colaboração para centralizar os esforços de colaboração!

Use Quadros brancos ClickUp para fazer um brainstorming, criar mapas mentais e fluxogramas para ilustrar seu plano de sprint e compartilhe seu espaço de trabalho digital com a equipe para coordenação em tempo real. 🤝

Colabore visualmente com sua equipe nos ClickUp Whiteboards para fazer brainstorming e transformar ideias em itens acionáveis

Para economizar tempo e manter seu plano de sprint acessível a todos, use o Modelo de planejamento de sprint ágil do ClickUp . Essa poderosa ferramenta é ideal para atribuir tarefas, avaliar o progresso da equipe e acompanhar o esforço necessário para cada sprint por meio de campos personalizados para prazos e horas de trabalho.

Utilize o modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint para criar um plano de sprint detalhado em um local centralizado para facilitar o acompanhamento

Insira os itens do backlog do sprint na lista fornecida e monitore o desenvolvimento deles em um quadro Kanban de arrastar e soltar. O Quadro de Status de Desenvolvimento permite ver se os itens estão no estágio de Planejamento, Implementação ou Pronto para Revisão, permitindo que você fique no topo do ciclo do sprint facilmente.

**Dica de bônus Definição de metas SMART é imprescindível se você quiser medir o desempenho do ciclo de sprint de forma objetiva. Use o Modelo de metas SMART do ClickUp e seus campos personalizados pré-fabricados para definir metas Scrum específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazo determinado. 🥅

Etapa 3: lançar o sprint

Depois de uma sessão de planejamento detalhada, finalmente é hora de começar a trabalhar! Com um plano claro, lançar o sprint deve ser muito fácil - a equipe sabe o que fazer, está familiarizada com os prazos e todos estão se esforçando para atingir o mesmo objetivo.

Ainda assim, podem ocorrer desafios ao longo do caminho, portanto, esse é o momento de o Scrum Master brilhar. Caso as coisas não estejam indo de acordo com o planejado, o Scrum Master deve fornecer o apoio e as medidas que colocarão o projeto de volta nos trilhos. Para isso, ele deve estar sempre informado sobre o progresso do ciclo do sprint.

Usando o Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum simplifica o processo, fornecendo todos os elementos essenciais do fluxo de trabalho do Scrum - acompanhamento de backlog, sprint e gerenciamento de testes e uma visão geral das retrospectivas. Você pode organizar todos os eventos do Scrum e manter um registro claro deles por meio de pastas como:

Cerimônias: Inclui listas e quadros paramonitoramento de retrospectivas de sprint ereuniões de acompanhamento *Backlog: Vem com diversas visualizações para ajudá-lo a acompanhar o backlog e os bugs do produto

Inclui listas e quadros paramonitoramento de retrospectivas de sprint ereuniões de acompanhamento *Backlog: Vem com diversas visualizações para ajudá-lo a acompanhar o backlog e os bugs do produto Sprints: Permite que você gerencie ciclos de sprint e reuniões diárias

Permite que você gerencie ciclos de sprint e reuniões diárias QA: Fornece uma visão geral das execuções de teste

Este modelo de Pasta é totalmente personalizável - insira os detalhes do seu sprint, crie campos personalizados e fique por dentro de todo o ciclo para que nada passe despercebido! 💥

Use o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp Agile Scrum para acompanhar cerimônias, backlog, springs e QA em uma única ferramenta

Etapa 4: organizar reuniões diárias de stand-up

Um fluxo de trabalho Scrum bem-sucedido exige que todos estejam na mesma página enquanto o ciclo de sprint estiver em andamento. Isso ajuda a evitar erros e garante que as alterações necessárias sejam implementadas imediatamente. É por isso que é crucial organizar reuniões diárias e permitir que todos compartilhem seu progresso.

Para manter suas reuniões concisas, mas informativas, sugerimos as seguintes práticas recomendadas:

Cumpra o cronograma: Ninguém gosta de uma reunião que parece durar uma eternidade. Para evitar isso, mantenha-a curta e agradável - cubra as atualizações mais essenciais e deixe tempo para trabalhar no sprint. Idealmente, a reunião não deve durar mais de 10 a 15 minutos

Ninguém gosta de uma reunião que parece durar uma eternidade. Para evitar isso, mantenha-a curta e agradável - cubra as atualizações mais essenciais e deixe tempo para trabalhar no sprint. Idealmente, a reunião não deve durar mais de 10 a 15 minutos Realize as reuniões no mesmo horário todos os dias: O desenvolvimento de hábitos faz com que as tarefas rotineiras pareçam menos assustadoras. Realizar as reuniões diárias no mesmo horário, seja no início ou no final do dia, criará um hábito que aumenta a produtividade e promove a responsabilidade

O desenvolvimento de hábitos faz com que as tarefas rotineiras pareçam menos assustadoras. Realizar as reuniões diárias no mesmo horário, seja no início ou no final do dia, criará um hábito que aumenta a produtividade e promove a responsabilidade Mantenha-se no caminho certo: Quando a reunião começar, mantenha-se fiel ao plano e não deixe que a discussão se desvie. Se houver algum desvio, mude rapidamente o assunto de volta para o tópico original para que você possa terminar a reunião no tempo ideal, sem apressar informações importantes

A melhor maneira de garantir que você cobrirá todos os pontos básicos nas reuniões diárias é anotá-los em um caderno prático Modelo de reunião diária do ClickUp ! Ao lado do nome e da foto de perfil de cada membro da equipe, esse modelo de quadro branco tem seções para atualizações em tempo real, planejamento, anotações e acompanhamento do progresso. No entanto, você tem toda a liberdade para personalizá-lo de acordo com as necessidades do seu ciclo de sprint - altere cores, formas e fontes e adicione ou remova texto e seções. 🎨

Simplifique suas reuniões diárias anotando os principais pontos de discussão usando o modelo de reunião diária do ClickUp

Depois de modificar o modelo para que corresponda à sua visão, compartilhe-o com seus colegas de equipe. Eles podem usar notas adesivas para anotar o que gostariam de discutir na próxima reunião. Dessa forma, você terá uma ideia clara do que está em pauta pauta da reunião o que deixa menos espaço para se desviar do assunto.

Etapa 5: Conduzir uma retrospectiva Scrum

No final de cada ciclo de sprint, chega a hora de fazer uma retrospectiva. Nessa etapa, você deve analisar o seu trabalho para ver o que deu certo, o que poderia ser melhorado e quais ações você pode tomar para fazer as mudanças necessárias no futuro.

Não há necessidade de começar esse processo do zero, pois o Modelo de Brainstorming de Retrospectiva do ClickUp Sprint abrange todas as principais seções necessárias para discussões. Tudo o que você precisa fazer é personalizá-las, adicionando suas próprias conclusões e codificando cada seção com cores de acordo com sua preferência.

Use o modelo de Brainstorming de Retrospectiva do ClickUp Sprint para uma retrospectiva mais eficaz do Sprint, colocando notas adesivas com pensamentos finais em um quadro branco codificado por cores

Compartilhe o modelo com sua equipe e instrua-os a revisar suas anotações para que possam organizar seus pensamentos e conclusões no quadro branco com base em temas comuns. Esses temas incluem:

O que deu certo: Destaque todas as áreas bem-sucedidas - discuta se oequipes colaboraram de forma eficazavalie o sucesso do projeto em relação à conclusão da meta e avalie se os clientes ficaram satisfeitos com o produto final

Destaque todas as áreas bem-sucedidas - discuta se oequipes colaboraram de forma eficazavalie o sucesso do projeto em relação à conclusão da meta e avalie se os clientes ficaram satisfeitos com o produto final O que não deu certo: Identificar áreas para aprimoramento identificando gargalos, dificuldades no prazo de entrega e problemas com o produto final (se houver algum). Isso o ajudará a melhorar seu trabalho no futuro para não repetir os mesmos erros

Identificar áreas para aprimoramento identificando gargalos, dificuldades no prazo de entrega e problemas com o produto final (se houver algum). Isso o ajudará a melhorar seu trabalho no futuro para não repetir os mesmos erros Plano de ação: Considere os sucessos e os fracassos e decida como lidar com projetos futuros com base neles. Concentre-se nas coisas que deram certo e tente implementá-las no próximo ciclo, mas também dedique um tempo valioso para melhorar as coisas que poderiam ter sido melhores

Considere os sucessos e os fracassos e decida como lidar com projetos futuros com base neles. Concentre-se nas coisas que deram certo e tente implementá-las no próximo ciclo, mas também dedique um tempo valioso para melhorar as coisas que poderiam ter sido melhores Metas retrospectivas: Crie uma lista de metas que você deseja alcançar durante o próximo ciclo de sprint e comprometa-se com elas. Você pode até mesmoatribuir itens do plano de ação a diferentes membros da equipe para estabelecer a responsabilidade pelas tarefas após a conclusão da reunião

Mantenha sua equipe próxima e este modelo ainda mais próximo! Revisite-o de tempos em tempos durante o próximo ciclo de sprint para ver se tudo está indo de acordo com o planejado e se a equipe está cumprindo as metas predefinidas e lições aprendidas . 👨‍🏫

Simplifique o fluxo de trabalho do Scrum com o ClickUp

Antes de iniciar seu próximo ciclo de sprint, use nosso guia passo a passo sobre o lançamento de um fluxo de trabalho Scrum como uma lista de verificação para ver se você tem todos os processos cobertos. E lembre-se, não pule - cada etapa é tão importante quanto a próxima se você quiser que seu trabalho seja tranquilo.

Simplifique ainda mais seus esforços e registre-se no ClickUp gratuitamente agora ! De planejamento de sprint e gerenciamento do scrum para modelos de backlog de produtos você vai adorar usar seus recursos fáceis de usar em todas as etapas do seu fluxo de trabalho Scrum. 💖