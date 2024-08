10 modelos essenciais de casos de teste para testes de software e produtos

No mundo acelerado do desenvolvimento de software, novos produtos, recursos, testes e atualizações fazem parte da norma cotidiana. O desenvolvimento de um processo de teste confiável para seu software e seus produtos pode melhorar a eficiência e a execução dos testes.

Com isso, você pode manter seus cenários de teste em execução sem problemas e estar sempre preparado para a próxima rodada de testes manuais.

Entretanto, com todas as etapas envolvidas nos cenários de teste, o desenvolvimento do melhor processo e da melhor política de teste pode ser caro e demorado. A menos que você esteja trabalhando com modelos de casos de teste de alto nível e comprovados.

Neste guia, vamos dar uma olhada em 10 dos melhores da atualidade para ajudá-lo a escolher os modelos de caso de teste certos para o seu teste de software.

O que é um modelo de caso de teste?

Um modelo de caso de teste é um formulário ou documento padronizado usado por testadores de software e de produtos para rastrear o status do teste de casos de teste individuais ou múltiplos para aplicativos de software.

Há muitos tipos de modelos para vários cenários de teste e diferentes versões, para ajudá-lo a gerenciar diferentes tipos de casos de teste em vários estágios.

Neste guia, você encontrará todos os tipos, desde documentos de casos de teste que contêm listas de verificação e notas até aqueles criados para relatar seus resultados ou até mesmo gerenciar vários projetos de teste.

Um modelo geral para casos de teste contém áreas para registrar as etapas do teste, as pré-condições, os dados do teste, os resultados esperados versus o teste executado, os resultados reais e (é claro) o status de aprovação ou reprovação. A seguir, mostraremos uma amostra de todos os diferentes tipos, desde os mais simples até os mais avançados, para que você possa escolher o melhor caso de teste para a sua equipe.

Combine seu modelo para casos de teste com ferramentas de gerenciamento de produtos , modelos de documentos de requisitos do produto e o melhores ferramentas modernas de teste de controle de qualidade para obter um conjunto poderoso de ferramentas para levar suas versões mais recentes para o próximo nível.

O que faz um bom modelo de caso de teste?

Um bom modelo para a descrição de um caso de teste é simples de usar e cobre todas as bases necessárias para acompanhar seu projeto do início ao fim.

Bons modelos de gerenciamento de casos de teste são aqueles que o orientam em direção a processos eficientes de cenários de teste, ajudam a registrar e analisar dados críticos de teste e a produzir e compartilhar facilmente relatórios com os membros da equipe e as partes interessadas.

Além disso, procure modelos que se ajustem ao tamanho e às necessidades da sua equipe. Se você é novo em testes de software e só precisa testar um produto por ano, provavelmente se sairá bem com um modelo simples de planilha.

Reúna suas tarefas no ClickUp para visualizar facilmente o trabalho ou personalizar sua lista de acordo com sua preferência

Se você faz parte de uma equipe grande que gerencia vários produtos e deseja otimizar seu fluxo de trabalho, procure modelos mais complexos e fáceis de usar que possam acompanhar as altas demandas de forma superorganizada e detalhada.

Se você e sua equipe de software têm uma abordagem de mentalidade ágil , ferramentas sem código para gerentes de produtos será um bom complemento para seu modelo de caso de teste.

Os melhores modelos são aqueles que se adaptam perfeitamente às necessidades da sua equipe, com visualizações que permitem fazer avaliações rápidas e opções de personalização que permitem adaptar o processo.

10 modelos de casos de teste para usar em 2024

Nesta seção, daremos uma olhada em 10 dos modelos de casos de teste mais populares que você pode usar no 2024. Muitos dos modelos são personalizáveis e flexíveis e podem ser adaptados para atender às necessidades de seu projeto específico.

1. Modelo de gerenciamento de testes ClickUp

Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp

Se a sua equipe de Garantia de Qualidade está procurando um modelo de gerenciamento de casos de teste que possa ajudar a gerenciar todo o processo de teste do início ao fim, você vai querer conferir o Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp .

Este modelo de caso de teste de amostra o ajuda a gerenciar todos os seus casos de teste do início ao fim. Desde o desenvolvimento de uma estratégia até a criação de casos de teste, atribuindo-os aos testadores, registrando o feedback do usuário, rastreamento dos objetivos do projeto ao usar ferramentas de gerenciamento de testes e gerar relatórios, este modelo o ajuda a acompanhar e registrar tudo o que é importante em cada etapa do processo.

Quando estiver trabalhando com os modelos do ClickUp, você sempre terá uma excelente colaboração e ferramentas de gerenciamento de projetos na ponta de seus dedos, bem como a capacidade de personalizar modelos e adaptá-los aos seus projetos.

Aproveite as visualizações que facilitam a revisão do conjunto de dados de teste de que você precisa, incluindo Lista, Quadro, Quadro branco, Mapa mental e muito mais.

O modelo de gerenciamento de testes do ClickUp ajuda a garantir que seu(s) produto(s) seja(m) confiável(eis) e esteja(m) pronto(s) para lançamento com um sistema fácil para gerenciar todo o processo. Faça o download deste modelo

2. Modelo de caso de teste ClickUp

Modelo de caso de teste ClickUp

Modelo de caso de teste do ClickUp é um modelo amigável para iniciantes que permite acompanhar de perto o progresso de casos de teste individuais.

Deseja desenvolver, organizar e priorizar seus projetos para que você possa analisar facilmente os resultados e tomar decisões informadas em cada etapa do processo? Este modelo ajuda você a fazer exatamente isso.

O modelo de caso de teste de amostra fornece ferramentas de gerenciamento de teste que incluem campos essenciais para um caso de teste ágil, como ID do caso de teste, nome da descrição do teste do caso de teste, etapas do teste, resultados esperados e resultados reais. Ele também pode ser personalizado para atender às suas necessidades específicas.

Ele vem com uma ampla variedade de visualizações, personalização e escalabilidade que fazem do ClickUp uma das principais opções para qualquer tipo de gerenciamento de projeto.

Esse modelo o ajudará:

Planejar e executar com eficácia: Fornece uma estrutura estruturada para desenvolver e executar casos de teste

Fornece uma estrutura estruturada para desenvolver e executar casos de teste Rastrear e visualizar seu progresso : Oferece uma variedade de visualizações que podem ser usadas para acompanhar o progresso dos resultados dos testes e identificar possíveis problemas logo no início

: Oferece uma variedade de visualizações que podem ser usadas para acompanhar o progresso dos resultados dos testes e identificar possíveis problemas logo no início Colabore com a sua equipe : Oferece um local central a partir do qual você pode colaborar com a sua equipe

: Oferece um local central a partir do qual você pode colaborar com a sua equipe Rastrear e identificar: Inclui uma variedade de relatórios que podem ser usados para rastrear resultados e identificar pontos fortes e fracos.

Você vai adorar a simplicidade do modelo de caso de teste do ClickUp, que facilita o trabalho rápido de toda a equipe! Faça o download deste modelo

3. Modelo de relatório de teste do ClickUp

Modelo de relatório de teste do ClickUp

Crie relatórios de teste abrangentes com este Modelo de relatório de teste do ClickUp que ajuda você a escrever casos de teste e defeitos, além de organizar e analisar rapidamente os resultados.

Esse modelo de relatório de teste economiza tempo ao fornecer uma estrutura de comunicação simples e padronizada, adequada tanto para os testadores quanto para as partes interessadas. Ele permite que você crie relatórios mais rapidamente e, ao mesmo tempo, garante que você identifique e resolva os problemas que precisam ser melhorados.

O modelo de relatório de teste, como os outros modelos de teste do ClickUp, permite que você personalize exibições, status e campos.

Além disso, você pode melhorar o rastreamento com recursos como:

Gravação de tela

Notificações automatizadas

Inteligência artificial

Para aproveitar ao máximo o modelo de relatório de teste do ClickUp, você pode:

Criar um projeto, atribuir tarefas e colaborar com as partes interessadas.

Definir notificações para mantê-lo atualizado sobre o progresso mais recente

Acompanhar seu progresso com categorias organizadas

Realizar reuniões regulares e monitorar o progresso

Quer você seja um testador de software, desenvolvedor ou gerente de projeto, o modelo de relatório de teste do ClickUp pode ajudá-lo a criar relatórios de teste claros e concisos que o ajudarão a melhorar a qualidade do seu software. Faça o download deste modelo

4. Modelo de teste de usabilidade do ClickUp

Modelo de teste de usabilidade do ClickUp

O modelo Modelo de teste de usabilidade do ClickUp é uma ferramenta abrangente que pode ajudá-lo a planejar, organizar e executar testes de usabilidade para seu produto, site ou aplicativo. O modelo inclui uma variedade de recursos para ajudá-lo:

Esse documento de caso de teste simplifica o processo de teste de usabilidade com uma abordagem padronizada, porém personalizável, que permite a você:

Planejar e organizar sessões de teste de usuário: Oferece uma estrutura estruturada para planejar e organizar sessões de teste de usuário que garantem que todas as tarefas necessárias sejam concluídas

Oferece uma estrutura estruturada para planejar e organizar sessões de teste de usuário que garantem que todas as tarefas necessárias sejam concluídas Reunir feedback importante : Fornece pesquisas, entrevistas e sessões de teste de usabilidade que podem ser usadas para aprimorar seu produto.

: Fornece pesquisas, entrevistas e sessões de teste de usabilidade que podem ser usadas para aprimorar seu produto. Acompanhe o progresso e os resultados: Oferece várias maneiras de acompanhar o progresso e os resultados dos testes de usabilidade, para que você possa identificar as áreas que precisam de aprimoramento

Seja você um designer de UX/UI, desenvolvedor ou profissional de marketing, o modelo de teste de usabilidade do ClickUp pode ajudá-lo a melhorar a experiência do usuário do seu produto. Faça o download deste modelo

5. Modelo de teste A/B do ClickUp

Modelo de teste A/B do ClickUp

Se você é um profissional de marketing, gerente de produto ou desenvolvedor, o Modelo de teste A/B do ClickUp o ajudará a projetar, executar e analisar todos os seus projetos de teste A/B.

Está lançando uma nova campanha? Seja em mídia social, publicidade, páginas de destino ou qualquer tipo de campanha digital, este modelo o ajudará a registrar e analisar os resultados de forma a aproveitar ao máximo seus esforços.

O modelo de teste A/B do ClickUp oferece uma visão geral de alto nível de todas as suas campanhas A/B com opções de visualização e personalização imbatíveis. Você desfrutará das visualizações de Lista, Quadro, Calendário e Linha do tempo com campos personalizáveis, tags, status e muito mais.

O modelo A/B Testing Template também oferece:

Uma estrutura estruturada para ajudá-lo a identificar as variáveis certas a serem testadas

Ajuda para configurar o teste de uma forma estatisticamente sólida

Orientação sobre a execução eficiente de testes A/B

Análise de teste A/B (e resultados esperados) para ajudá-lo a identificar a variação vencedora e tomar decisões informadas sobre seu site, aplicativo ou campanha de marketing

Para qualquer campanha de marketing, o modelo de teste A/B do ClickUp é uma excelente maneira de manter toda a sua equipe na mesma página e otimizar os resultados dos seus testes. Faça o download deste modelo

6. Modelo de teste de matriz de rastreabilidade do ClickUp

Modelo de teste da matriz de rastreabilidade do ClickUp

Quando você precisar de um modelo em estilo de planilha para ajudá-lo a acompanhar o progresso de seus esforços de teste e tipos de teste e garantir que todos os requisitos estejam sendo testados, o Modelo de teste de matriz de rastreabilidade do ClickUp está pronto para você!

Algumas das colunas incluídas nesse modelo são:

Requisito

ID do caso de teste

Status

Bloqueador

Critérios de sucesso

Total de testes concluídos

Taxa de aprovação

Aprovador

Ele também inclui vários campos personalizados que podem ser usados para rastrear casos de teste, como a prioridade do requisito ou a data em que o resultado do teste ou caso real foi criado.

O modelo de teste ClickUp Traceability Matrix pode ser usado por qualquer pessoa envolvida no processo de teste, incluindo testadores, desenvolvedores e gerentes de projeto. É uma ferramenta valiosa que ajudará a garantir que todos os seus requisitos de teste sejam atendidos e rastreados corretamente.

Quando estiver procurando uma maneira de melhorar seu processo de teste, o modelo de teste de matriz de rastreabilidade do ClickUp é uma ótima opção. É uma ferramenta de gerenciamento de testes simples e eficaz que pode ajudá-lo a garantir que os requisitos do seu software sejam testados minuciosamente. Faça o download deste modelo

7. Modelo de lista de verificação de teste de aceitação do usuário do ClickUp

Modelo de lista de verificação de teste de aceitação do usuário do ClickUp

Pronto para colocar tudo em prática e ver o que o usuário final pensa? O Modelo de lista de verificação de teste de aceitação do usuário do ClickUp ajuda a testar e avaliar a experiência do usuário antes e depois do lançamento.

O modelo em estilo de lista oferece a visualização de Gantt do UAT para ajudá-lo a organizar, monitorar e analisar todas as suas tarefas em cada estágio (Concluído, Em andamento, Em espera, A fazer).

É uma ferramenta inestimável que o ajuda a garantir que todas as etapas do processo de UAT sejam concluídas para que seu software esteja pronto para o lançamento.

Use-a para:

Acompanhar o processo de UAT em todos os estágios

Garantir que você não perca nenhuma etapa importante

Identificar defeitos no início do processo

Fornecer transparência às partes interessadas

Melhorar a qualidade geral de seu produto

O modelo de lista de verificação de teste de aceitação do usuário do ClickUp pode ser usado por qualquer pessoa envolvida na etapa de teste do processo de UAT, incluindo testadores, desenvolvedores e gerentes de projeto. Faça o download deste modelo

8. Modelo de gerenciamento e teste de conteúdo A/B do ClickUp

Modelo de teste e gerenciamento de conteúdo A/B do ClickUp

A publicação de conteúdo exige muitos testes. Então, não seria mais fácil gerenciar seu conteúdo em um mesmo lugar? Com o Modelo de teste e gerenciamento de conteúdo A/B do ClickUp você pode fazer exatamente isso!

Esse modelo leva o modelo de teste A/B mencionado anteriormente pelo ClickUp a um nível superior, adicionando recursos de gerenciamento de conteúdo.

O modelo ajuda você a gerenciar campanhas de teste A/B com ferramentas e recursos que facilitam (e divertem!) a criação, a execução e a análise de testes A/B, incluindo:

Uma visualização de lista para rastrear todos os seus testes A/B

Uma visualização de quadro para visualizar seus fluxos de trabalho e prioridades de teste

Uma visualização de calendário para agendar suas tarefas de teste

Uma visualização de linha do tempo para acompanhar a duração de seus testes automatizados

Campos personalizados para rastrear informações adicionais sobre seus testes, como o objetivo do teste, o público-alvo e as métricas que você está rastreando

Com as visualizações de Lista, Quadro, Linha do tempo e Calendário, você não terá problemas para organizar seu conteúdo e executar testes A/B. Se estiver procurando integrar o gerenciamento de conteúdo com testes A/B, experimente o ClickUp A/B Content Management & Testing Template hoje mesmo! Faça o download deste modelo

9. Modelo de caso de teste do Excel por Guru99

Um modelo de caso de teste é um documento bem projetado para desenvolver e entender melhor os dados do caso de teste para um cenário de caso de teste específico

O modelo Modelo de caso de teste do Excel por Guru99 é um documento de cenário de teste bem projetado (para Excel e Word) que ajuda no seu plano de teste e permite que você organize seus esforços de teste de software para uma melhor compreensão do seu processo à medida que ele se desenvolve.

Essa ferramenta de gerenciamento de teste inclui os campos essenciais para um cenário de teste, como ID do caso de teste, descrição do caso de teste, etapas de teste, resultados esperados e resultados reais. Esse modelo pode ser personalizado para atender às suas necessidades específicas. Se estiver procurando uma solução de planilha super simples que possa ser baixada e usada off-line, o modelo de caso de teste do Excel do Guru99 pode ser uma excelente solução! Faça o download desse modelo

10. Modelo de caso de teste do Excel por Artoftesting

Um caso de teste é um documento que contém uma série de ações executadas para verificar os diferentes recursos de um aplicativo

Procurando um modelo de caso de teste para um projeto menor? O Modelo de caso de teste em Excel da Artoftesting permite que você acompanhe os testes sem a necessidade de configurar ou manter um banco de dados ou baixar um software de modelo de caso de teste.

Esse modelo de documento de caso de teste é uma maneira simples e fácil de escrever casos de teste usando planilhas do Excel. Ele inclui os campos essenciais para um caso de teste, tais como:

ID do caso de teste

Descrição detalhada do caso de teste

Etapas do teste

Resultado esperado vs. resultado real do cenário de teste Faça o download deste modelo ## Aprimorando o teste de software com o modelo ideal

O desenvolvimento de software é um campo dinâmico que exige um procedimento de teste automatizado completo e eficiente.

Neste guia, abordamos dez modelos excelentes, que atendem a uma série de necessidades. A escolha do melhor modelo para a sua situação pode afetar significativamente a fluidez de todas as etapas de teste. Vários são apropriados como modelos ágeis para casos de teste, incluindo documentos de casos de teste do ClickUp, Excel e ArtofTesting.

Com essas ferramentas, você pode rastrear e escrever um caso de teste, definir uma prioridade de teste, atender a todos os requisitos de teste, alterar o formato do caso de teste e compartilhar os resultados esperados do cenário de teste.

Quer você prefira plataformas abrangentes, como o Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp, ou ferramentas de gerenciamento de casos de teste mais simples, como o Modelo de caso de teste do Microsoft Excel do Guru99, há algo que se ajusta aos objetivos e ao nível de habilidade de cada equipe.

Deseja levar seus produtos para o próximo nível? Considere software de gerenciamento de operações , ferramentas de gerenciamento do backlog do produto e software de programação de produção para reunir tudo isso.

Ansioso para refinar sua abordagem? Descubra a flexibilidade dos modelos do ClickUp e abra caminho para dados de teste de software eficientes. Mergulhe nos modelos do ClickUp hoje mesmo!