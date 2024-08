10 modelos gratuitos de Product Backlog em Excel e ClickUp

Os Agile players mais sábios costumam começar com uma simples declaração: "Confie em mim, isso está no backlog." Mas será que está? 🤔

Você pode criar o mais ambicioso roteiros de desenvolvimento de produtos com temas e conceitualizações de alto nível, mas são impraticáveis sem backlogs.

Os backlogs são documentos que carregam uma carga pesada para as equipes que planejam o próximo ciclo de desenvolvimento. Estamos falando de relatórios críticos com informações sobre correções de bugs alterações de recursos e design, solicitações de clientes e histórias de usuários.

Eles ajudam sua equipe a priorizar tarefas para sprints futuros e encontrar maneiras de atender aos requisitos das partes interessadas. Sem abordar os backlogs, seu projeto praticamente descarrila. 🚆

Para que a preparação do backlog seja produtiva, seu jogo de documentação precisa estar no ponto - é aí que entram os modelos de backlog de produto. Este artigo traz para você os 10 melhores modelos para criar um backlog orientado por valor backlogs de produtos e melhorar a velocidade da equipe! 🚄

O que é um modelo de backlog do produto?

Um modelo de backlog do produto é um documento colaborativo para ancorar uma sessão de preparação do backlog. Ele ajuda o proprietário e/ou gerente do produto a resumir os ciclos de desenvolvimento anteriores em uma estrutura ágil e a definir as metas que devem ser concluídas no próximo sprint. 🏃

O principal objetivo dessas modelos de gerenciamento de projetos é reduzir itens do backlog não estruturados e em constante evolução em listas de tarefas gerenciáveis e tarefas acionáveis. Em vez de perder tempo pensando no que fazer em um próximo sprint, seus colegas de equipe recebem um conjunto preciso de regras, funções e responsabilidades para desenvolver o produto de acordo com as necessidades prioritárias.

Os modelos de backlog do produto assumem muitas formas e formatos, dependendo do tipo de backlog com o qual você está lidando. Na maioria dos casos, o documento aborda um ou mais dos seguintes componentes do backlog:

Épicos, recursos e histórias de usuários Solicitações de alteração Defeitos e bugs Dívida técnica (o custo de implementar um código medíocre em curto prazo) Picos de tecnologia ou itens de pesquisa Requisitos comerciais

O que faz um bom modelo de backlog de produto de sprint?

Um modelo eficaz de backlog do produto deve:

Ser personalizável: O modelo deve se adaptar a diferentes produtos, nichos de desenvolvimento e setores. Idealmente, um bom modelo de backlog de sprint deve ser um "documento vivo", oferecendo espaço para mudanças repentinas e inesperadas à medida que o produto evolui ♻️

O modelo deve se adaptar a diferentes produtos, nichos de desenvolvimento e setores. Idealmente, um bom modelo de backlog de sprint deve ser um "documento vivo", oferecendo espaço para mudanças repentinas e inesperadas à medida que o produto evolui ♻️ Ter uma estrutura limpa: Deve conter seções e títulos diretos para fornecer itens específicos do backlog à equipe pretendida sem desordem

Deve conter seções e títulos diretos para fornecer itens específicos do backlog à equipe pretendida sem desordem Ofereça recursos colaborativos: Os melhores modelos de backlog ajudam a definir as expectativas de cada membro da equipe e promovem o trabalho colaborativo em direção a objetivos comuns

Os melhores modelos de backlog ajudam a definir as expectativas de cada membro da equipe e promovem o trabalho colaborativo em direção a objetivos comuns Permitir a priorização : Deve permitir que você destaque a importância dos backlogs com base na complexidade, no tamanho ou no esforço necessário

Incluir recursos visuais: Deve ser compatível com a adição de tabelas, gráficos, diagramas, pontos de história e outros recursos visuais que adicionem contexto e apoiem as tarefas 📊

O cartão Sprint Velocity permite que uma equipe de desenvolvimento meça os pontos do sprint em relação ao que foi previsto ou atualmente concluído no backlog do sprint

10 modelos gratuitos de backlog do produto para usar em 2024

Existem milhares de modelos de backlog de produtos na Internet, mas é difícil encontrar aquele que se alinhe às suas necessidades. Para poupar seu tempo, escolhemos a dedo 10 opções impressionantes de ClickUp e Excel que podem acomodar diferentes exercícios de backlog! ❤️‍🔥

1. Modelo de backlog do produto ClickUp

Modelo de backlog do ClickUp

Procurando um documento versátil para dinamizar seus Sprints, priorizar os requisitos do produto e promover a colaboração da equipe? Recorra ao Modelo de backlog do ClickUp ! 😌

Este modelo amigável para iniciantes é indispensável para equipes de desenvolvimento de software remotas ou distribuídas. Qualquer pessoa com acesso a ele pode emitir solicitações de alteração, relatórios de bugs, sugestões de pesquisa, histórias de usuários, recursos e muito mais!

O modelo vem com um Ticket Submission Form que você deve compartilhar com os membros da equipe interna ou partes interessadas participantes. A mágica começa quando eles preenchem o formulário com os itens prioritários do backlog. 🪄

Os itens aparecem automaticamente nas exibições do modelo, permitindo que você dê o pontapé inicial Planejamento de sprint e definir tarefas acionáveis. Você tem seis tipos de visualização para refletir diferentes perspectivas, incluindo:

Visualização do Backlog do produto : para exibir prazos, prioridades, responsáveis e categorias épicas

: para exibir prazos, prioridades, responsáveis e categorias épicas Cronograma ( ) **Gráfico de Gantt ) Visualização: para focar em datas programadas, roteiros de produtos e durações

) ) Visualização: para focar em datas programadas, roteiros de produtos e durações Visualização de impressão (lista): para exibir itens de acordo com o Sprint ao qual pertencem

para exibir itens de acordo com o Sprint ao qual pertencem Visualização de status do backlog: para transformar itens enviados em cartões de quadro Kanban

Use os campos personalizados do modelo para classificar o backlog em Sprints ou épicos e dividi-los em tarefas menores. Altere o status das tarefas para Concluído, Cancelado, Em andamento ou Em espera para manter sua equipe informada. ➿ Faça o download deste modelo

2. Modelo de Backlog e Sprints do Produto ClickUp

Modelo de Backlog e Sprints do ClickUp

Ágil desenvolvimento de projetos é incrivelmente acelerado, o que pode fazer com que os Scrum Masters se sintam desorientados toda vez que são atingidos por backlogs. 🙀

O Modelo de Backlog e Sprints do ClickUp é voltado para gerentes ágeis e Scrum Masters com o objetivo de entregar o melhor dentro de prazos brutais. Seu formato em três níveis permite definir prioridades claras e consistentes, desenvolver backlogs coesos e estender as atualizações aos colegas de equipe e desenvolvedores em um único documento.

Com esse modelo de backlog de produto ágil, você pode:

Acessar listas pré-criadas para Sprints,rastreamento de bugse backlogs

Priorizar itens do backlog

Atribuir tarefas a vários membros da equipe

Registrar reuniões diárias

Acompanhar o progresso das tarefas atribuídas com um roteiro de produtos

Identificar problemas em tempo real

Use outros modelos de gerenciamento de projetos pré-criados no ClickUp

Não fique sobrecarregado com a ampla cobertura do modelo - gerenciar o conteúdo de seu backlog é fácil graças aos vários tipos de visualização e às mais de 20 opções de status.

As quatro visualizações de projeto do modelo - Lista, Formulário, Quadro e Bate-papo - têm campos personalizados pré-criados para acompanhar o andamento das tarefas. Você pode adicionar detalhes como pontos da história ou informações sobre recursos para ajudar os desenvolvedores.

Personalize ainda mais seu backlog adicionando avisos de dependência de tarefas, estimativas de tempo, limites de trabalho em andamento e marcos. Esse modelo funciona também como um gerenciamento de produtos capturando todos os aspectos, desde o desenvolvimento até o lançamento! 🛸 Faça o download deste modelo

3. Modelo de Backlog do Sprint do Produto ClickUp

Modelo de Backlog do Sprint do ClickUp

Seu reunião diária do Scrum e percebeu que algumas tarefas do backlog exigem atualizações pesadas? Pode ser uma situação assustadora se você não souber como proceder. 🦌

Mas não se estresse! Com o Modelo de Backlog do Sprint do ClickUp com o ClickUp Sprint Backlog Template, você tem controle absoluto sobre o seu veículo de backlog, independentemente de suas reviravoltas! 🚗

Este modelo foi criado para mantê-lo focado no panorama geral diante de alvos móveis. Backlogs de Sprint são normalmente detalhados e vinculados a um cronograma específico - até mesmo as menores modificações podem causar estragos em seu cronograma. Mas com esse modelo de backlog de produto ágil, você pode acompanhar o status de desenvolvimento dos itens diariamente. 📅

Preocupado com a equipe e alocação de recursos à medida que surgem novas informações? Não há nada com que se preocupar aqui - o Custom Field do modelo para Effort ajuda a administrar uma equipe com flexibilidade suficiente para acomodar novos itens de tarefas.

A navegação no modelo é bastante fácil, mesmo para líderes novatos. Abra-o e você terá a Visão de backlog (lista) por padrão, que é ideal para criar tarefas e subtarefas, definir datas de vencimento, verificar o progresso e acompanhar o tempo. Os backlogs são geralmente classificados em quatro categorias:

História de usuário Tarefa Bug Melhoria

Você pode adicionar mais categorias ou alternar para diferentes tipos de visualização conforme desejar! Faça o download deste modelo

4. Modelo de lista de pendências do projeto ClickUp

Modelo de backlog do projeto ClickUp

Se o seu exercício de backlog contiver metas avançadas de longo prazo, como pesquisar o potencial de vendas em feriados e criar bancos de dados, adicione o Modelo de backlog do projeto ClickUp para seu kit de ferramentas! 🧰

Este modelo o ajuda a lidar com os atrasos em uma perspectiva de investimento em tempo e custo. Ele pode se adaptar a qualquer atividade de criação de estratégias em grande escala em um ciclo de vida do projeto . Seja analisando as tendências de vendas ou melhorando os gateways de pagamento, use o modelo para dividir metas extensas em tarefas menores e mais fáceis de digerir.

Em sua essência, esse modelo trata de estimar durações, priorização de tarefas e refinamento de itens incluídos no backlog. Você tem seis tipos de visualização para microgerenciar os cronogramas de conclusão e monitorar os dias individuais no backlog, o orçamento usado e as datas de vencimento de cada tarefa. ⏳

O modelo permite que você classifique as pendências em cinco grupos:

Backlog (para backlogs gerais) Aprovação Projeto Pesquisa Execução

A categorização facilita a equipes multifuncionais para localizar imediatamente os itens que lhes dizem respeito. Você também pode adicionar resumos nítidos do backlog para fornecer um contexto rico ao(s) colega(s) de equipe que está(ão) lidando com a tarefa. Faça o download deste modelo

5. Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint

Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint

O planejamento mastermind aumenta a taxa de sucesso dos Agile Sprints e agrega valor a cada tarefa realizada até o momento. Se isso não for feito, você estará deixando um navio solto - toda a sua equipe não saberá o que priorizar e sua eficiência cairá drasticamente. ↘️

Confie no Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint para manter o navio flutuando e os marinheiros em sincronia. ⚓

O modelo o ajuda a definir expectativas realistas com base nas capacidades atuais. Dessa forma, você pode estabelecer a responsabilidade sempre que houver uma discrepância entre as horas reais e as estimadas.

Para ficar por dentro das tarefas, você tem três visualizações: itens do backlog de impressão, status de desenvolvimento e recursos.

A Visão de Itens do Backlog do Sprint oferece uma visão geral das tarefas classificadas por tipos, como História de Usuário, Bug e Recursos. Adicione ou remova responsáveis, defina datas de vencimento e forneça estimativas de tempo.

A Visão de status de desenvolvimento exibe suas tarefas de acordo com o status de desenvolvimento e a prioridade em uma configuração no estilo Kanban. Como o modelo permite arrastar e soltar, a movimentação dos cartões de tarefas é perfeita.

A Visão de recursos funciona como um calendário para planejar e revisar a carga de trabalho da sua equipe. Observe instantaneamente as diferenças entre o tempo estimado e o tempo real das tarefas e compartilhe os dados com sua equipe durante reuniões de retrospectiva . Isso ajudará sua equipe a trabalhar coletivamente em planos para melhorar a eficiência. Faça o download deste modelo

6. Modelo de requisitos do produto ClickUp

Modelo de requisitos do produto ClickUp

Se sua próxima sessão de limpeza do backlog tem como objetivo principal adaptar seu produto às necessidades das partes interessadas, é melhor usar Modelo de requisitos de produto do ClickUp . 🪡

Em vez de um documento elaborado com seções generalizadas, você obtém um modelo amigável para iniciantes resumindo tudo sobre um produto, incluindo recursos, funções e valores. É uma grande economia de tempo porque apresenta um histórico de ajustes anteriores e alterações solicitadas em uma única janela. ⏲️

Está lidando com o lançamento de vários produtos? Crie pastas para cada produto e tenha bastante espaço para discutir os recursos atuais e planejados, seus valores e suposições de mercado. Também é possível adicionar tarefas para cada recurso/estória de usuário, definir prazos e acompanhar o desenvolvimento por meio de estágios.

Dependendo do tipo de produto em que estiver trabalhando, você terá 17 atualizações de status diferentes para as tarefas. Além de oferecer visibilidade nítida, o modelo inclui rastreamento de tempo para acelerar as solicitações de alteração antes da data de lançamento.

O modelo cria um ambiente colaborativo ao permitir que as partes interessadas internas e externas registrem suas contribuições. Quanto aos responsáveis pelas tarefas, você pode adicionar detalhes e instruções para orientá-los e minimizar o risco de mal-entendidos ou falhas de comunicação. 😇 Faça o download deste modelo

7. Lista de verificação do lançamento do produto ClickUp

Lista de verificação do lançamento do produto ClickUp

Três, dois, um, vai! O lançamento (ou relançamento) do produto é provavelmente o mais emocionante parte do gerenciamento de produtos desde que seja bem executado. Um lançamento bem-sucedido amplia sua base de clientes e sua receita, mas um lançamento malsucedido pode ser uma sentença de morte para seu produto. ⚰️

Os Lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp evita os piores cenários, ajudando seu lançamento a se tornar um sucesso épico. Ela está repleta de recursos convenientes para tratar de pendências não resolvidas e fatores de risco em potencial bem antes da data de lançamento.

A Visão de Atividades do modelo é onde você cria uma visão geral de cada atividade relacionada ao lançamento. Personalize as tarefas com responsáveis, comentários, datas de início e de vencimento e status de prioridade. ⛳

Outras visualizações incluem Milestones, By Category e Timeline, perfeitas para classificar pendências com base no estágio de desenvolvimento ou obter uma estimativa mais visual das tarefas em andamento.

Esse modelo de nível avançado foi projetado para microgerenciar tudo antes do lançamento de um produto, desde as sequências de tarefas até as dependências. Recomendamos esse modelo sempre que você tiver muito o que fazer e precisar de um modelo centralizado para conduzir o lançamento na direção certa. ☸️ Faça o download deste modelo

8. Modelo de retrospectiva do ClickUp Sprint

Modelo de retrospectiva do ClickUp Sprint

Toda retrospectiva de Sprint termina com uma lista atualizada de backlogs. Abordá-los logo no início é a melhor maneira de agregar valor a cada reunião e aumentar a produtividade da equipe. 🏋️

Se a sua equipe estiver com dificuldades para acompanhar os backlogs de produtos das frequentes sessões de retrospectiva, o Modelo de Retrospectiva de Sprint do ClickUp pode salvar o dia. O modelo ajuda você a transformar os resultados soltos do Sprint em listas de ação - mas com a conveniência adicional de suporte para brainstorming graças a Quadros brancos ClickUp .

Com esse modelo baseado em quadro branco, você tem um playground personalizável para que sua equipe se envolva com colaboração em tempo real . Discuta como gerenciar os backlogs mais recentes e reavalie sua posição em relação aos pendentes de retrospectivas mais antigas.

Os participantes podem adicionar suas perspectivas a quatro seções:

O que deu certo O que poderia ser melhor Itens de ação Metas retrospectivas

As tarefas prioritárias do backlog podem ser colocadas em Itens de ação, enquanto as atividades não prioritárias podem ser colocadas em O que poderia ser melhor. Faça o download deste modelo

9. Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp

Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp

Todo projeto concluído, seja ele bem-sucedido ou fracassado, é uma lição valiosa e uma mina de ouro para a extração de acúmulos cruciais. 🪙

Tenha o Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp ao seu lado quando você revisitar projetos concluídos e refletir sobre o que deu certo ou errado. 🔍

A melhor maneira de extrair pendências com esse modelo é acessando o Formulário de agenda. Encaminhe-o aos membros da sua equipe de projeto e veja quais entradas aparecem. As informações podem ser exibidas em cinco visualizações diferentes - use a visualização Retrospect Board para obter uma ideia geral das principais áreas do backlog, como:

O que deu certo?

O que deu errado?

Lições aprendidas

Soluções alternativas

Esclarecimentos

O modelo permite que você crie tarefas, adicione documentos de apoio e coloque membros encarregados de atividades que podem levar à execução refinada de projetos futuros. Faça o download deste modelo

10. Modelo de lista de pendências de recursos do Excel por Spreadsheet.com

Use este modelo para impulsionar seu processo de desenvolvimento de produtos e garantir que cada membro da equipe entenda sua função

Trabalhar em um novo produto pode lhe dar noites sem dormir se você tiver bloqueios mentais sobre os requisitos de recursos e as cargas de trabalho esperadas. Melhore seu estratégias de produto com o modelo de lista de pendências de recursos do Excel do Spreadsheet.com.

O recurso de destaque desse modelo de backlog de produtos é que ele é baseado em Excel, o que o torna ideal para quem prefere planilhas e tabelas.

O modelo ferramenta de backlog do produto vem com linhas predefinidas para acompanhar o desenvolvimento de novos recursos. Adicione linhas para definir categorias de produtos e usuários, prioridades, critérios para atualizações bem-sucedidas e capacidades da equipe.

O modelo é fácil de usar, ajudando-o a monitorar as adições de novos recursos e a determinar como eles afetam o processo de desenvolvimento. Crie tarefas, defina prioridades e prazos e deixe anotações para lidar meticulosamente com os atrasos.

Você também pode agrupar os backlogs de acordo com os recursos, se quiser lidar com eles em massa. Além de tabelas com dados, esse modelo apóia-se em barras, gráficos e diagramas para facilitar a compreensão das informações por quem aprende visualmente. Faça o download deste modelo

Domine seu backlog - ou deixe que ele domine você?

As equipes que usam uma metodologia ágil muitas vezes se veem presas em um ciclo vicioso de serem empurradas pelos backlogs e perderem tempo, a ponto de isso invadir a paz de espírito de todos. A única maneira de evitar isso é manter seu contador de backlog leve e bem gerenciado. 🎛️

Os modelos que fornecemos o ajudarão a construir uma forte cultura de backlogs, apoiando, em última análise, o lançamento de produtos completos e testados que atendam aos requisitos das partes interessadas! ✌️