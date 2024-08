Como gerenciar um backlog do produto? Com exemplos e modelos

No mundo real, um backlog significa o acúmulo de tarefas não concluídas. Na faculdade, backlog é um exame no qual você ainda não foi aprovado. "Tenho um backlog enorme" não é uma coisa boa. Entretanto, esse não é o caso no desenvolvimento ágil de produtos.

No scrum ágil, o backlog do produto é uma lista de desejos ou um plano futuro, enquanto o backlog do sprint é a lista de tarefas planejadas para um sprint. Embora a palavra backlog ainda signifique tarefas ainda não concluídas, sua finalidade no método ágil é diferente.

Mas, primeiro, vamos entender os backlogs.

O que é um Backlog do produto?

A carteira de produtos é uma lista de tarefas, recursos, histórias de usuários e correções de bugs em que a equipe de desenvolvimento trabalhará durante a execução do roteiro do produto. Ele se caracteriza pelo seguinte.

Atua como a única fonte de requisitos para a equipe de desenvolvimento

Divide a visão organizacional de alto nível em tarefas

Prioriza os itens e recursos no roteiro do produto

Mantém-se dinâmico, evoluindo de acordo com as necessidades do mercado, do consumidor e da organização

O que o backlog do produto contém?

Essencialmente, o backlog do produto contém tudo em que as equipes ágeis precisam trabalhar. Isso pode ser:

Novos recursos

Aprimoramentos de recursos existentes

Correções de bugs

Solicitações de clientes

Itens de ação da retrospectiva

Débito técnico

Atualizações de infraestrutura

Quem é o proprietário do backlog do produto?

O proprietário do produto é o proprietário do backlog do produto, publicando-o no ferramenta de gerenciamento de produtos . No entanto, toda a equipe multifuncional e o scrum master assumem a responsabilidade de criá-lo, atualizá-lo e mantê-lo.

Como o backlog do produto é diferente do roadmap do produto?

Jornada de desenvolvimento de produtos

O backlog do produto é uma análise detalhada do roteiro do produto. Enquanto o roteiro comunica os objetivos e a direção de alto nível, o backlog inclui detalhes em nível de tarefa sobre sua execução.

O roadmap dá suporte às equipes de negócios e aos gerentes, enquanto o backlog do produto é para os desenvolvedores. O roadmap se concentra em métricas e metas, enquanto o backlog do produto descreve as tarefas e os objetivos itens de ação .

Como é o backlog do produto?

Aqui está um exemplo de backlog do produto. Consideramos os recursos de um jogo multijogador on-line. A cada recurso é atribuído um ponto de história e os itens do backlog são ordenados com base em sua prioridade, com o item de maior prioridade (prioridade = 1) no topo.

Exemplo de uma lista de pendências de produtos

Para obter uma amostra de como isso pode ser para você, consulte o Modelo de backlog do projeto ClickUp . Você também pode personalizá-lo para seu produto instantaneamente!

Benefícios de ter um Backlog do produto

Como um dos artefatos fundamentais do scrum, o backlog ágil oferece estrutura e capacidade de ação para o desenvolvimento de produtos. Veja como.

Agilidade da equipe

O proprietário do produto compartilha o backlog do produto com toda a equipe, abrindo-o para discussão antes de cada sprint. A equipe prioriza em conjunto, conversando sobre o que é importante. Essas discussões criam uma melhor colaboração entre os membros da equipe, apoiando a inovação.

Planejamento de iteração

Uma equipe ágil do Scrum adiciona todas as tarefas ao backlog. Para cada iteração em projetos ágeis, a equipe avalia o backlog, identifica os itens para desenvolvimento, discute as compensações e cria o backlog do sprint .

Âncora para o trabalho

Quando os desenvolvedores pegam itens do backlog para desenvolver, eles estão ancorados nele. Isso evita que eles se desviem do plano ou se sintam perdidos no meio do sprint.

Acomodando o feedback

Um backlog de produto ágil documenta o feedback dos clientes/usuários, bem como os itens de ação das retrospectivas da equipe. Isso ajuda na melhoria contínua, que é fundamental para o desenvolvimento ágil de produtos.

Com todos esses benefícios e muito mais, os backlogs de produtos desempenham um papel fundamental na estrutura ágil.

O papel do gerenciamento do backlog do produto no Agile

O backlog do produto tem uma finalidade específica dentro da estrutura de desenvolvimento de software ágil. A jornada de desenvolvimento do produto tem a seguinte aparência.

Visão do produto > Estratégia do produto > Roteiro do produto > Backlog do produto > Backlog do Sprint > Lançamento do produto

Nessa jornada, o backlog do produto converte a visão e o roteiro em tarefas acionáveis. Ele ajuda a liderança a ver como sua visão será executada. Mostra à equipe de desenvolvimento como seu trabalho diário contribui para os negócios e serve como um superconjunto de recursos para os backlogs de sprint.

Um backlog de produto saudável é o principal determinante de um backlog de sprint eficaz.

Backlog do produto vs. backlog do sprint

Diferenças entre o backlog do produto e o backlog do sprint

Como priorizar os itens do Product Backlog?

Um dos trabalhos essenciais do proprietário do produto no gerenciamento do backlog do produto é a priorização. O proprietário do produto decide no que a equipe deve se concentrar para maximizar o valor.

Parâmetros para priorização do backlog

Portanto, o parâmetro crítico para priorizar os itens do backlog do produto é o valor. O valor comercial pode ser qualquer um dos seguintes.

Necessidades ou satisfação do cliente

Receita ou lucratividade

Gerenciamento de riscos ou conformidade

Diferenciação de produtos para obter vantagem competitiva

O valor usado para priorizar o backlog também pode ser interno e definido em um nível de engenharia.

Tempo para desenvolver um recurso

Recursos/custos necessários para o desenvolvimento

Se você precisar de ajuda, o Gerenciamento de produtos Aha! pode ajudar a identificar esses parâmetros, conectando as metas estratégicas às tarefas cotidianas.

Técnicas de priorização de backlog

Você pode seguir qualquer uma das técnicas a seguir com base no valor que escolher para priorizar.

Modelo Kano: Traçado em um gráfico, o modelo Kano compara a satisfação do cliente com o investimento em implementação. Ele ajuda as equipes a priorizar os recursos que provavelmente satisfarão os clientes e realizarão o investimento.

Modelo MoSCoW: Abreviação de must-have, should-have, could-have, and won't-have, que ajuda as equipes a priorizar os recursos essenciais em vez de desordenados.

Votação cumulativa: Cada parte interessada recebe 100 pontos - ou dólares figurativos - que os membros da equipe podem gastar nos recursos de sua escolha. Os recursos mais pagos são os que serão priorizados.

Classificação da pilha: Em vez de listar e priorizar todos os itens, esse método compara uma história de usuário com outra e toma decisões individuais sobre a prioridade.

Menor esforço primeiro: Se a equipe precisar de ganhos rápidos, o proprietário do produto prioriza as tarefas mais fáceis ou mais simples.

Custo do atraso: Com esse método, você prioriza as tarefas com o maior custo de oportunidade. Se atrasar o desenvolvimento de um recurso em duas semanas custar algo, como uma oportunidade de negócios perdida ou uma vulnerabilidade no produto, você priorizará isso no backlog.

Gerenciar um backlog de produtos pode ser um desafio, com tantos fatores que influenciam a priorização e tantas técnicas. Aqui estão alguns dos desafios comuns enfrentados pelas equipes de produtos.

Desafios no gerenciamento de um backlog de produtos

**Necessidades ambíguas dos usuários: Um dos maiores desafios de gerenciar um backlog de produtos é não saber claramente o que o cliente quer. Histórias de usuários vagas podem inviabilizar o desenvolvimento.

Backlog sobrecarregado: O backlog de um produto não é um depósito de todas as ideias que todo mundo já teve. É uma lista refinada de recursos/tarefas que fazem sentido para os negócios. O backlog pode se tornar pesado se o proprietário do produto não conseguir eliminar as histórias de usuário sem importância/irrelevantes.

Fadiga de decisão: Um backlog pesado significa um número excessivo de decisões para o gerente de produtos. Isso pode ser esmagador e levar à fadiga de decisões.

Backlog envelhecido: O backlog de um produto precisa ser atualizado para ser útil. Se a sua equipe negligenciar o backlog ou não o atualizar, ele pode se tornar irrelevante e, portanto, não ser adotado.

Definição incompleta: Cada item do backlog precisa ser claramente definido. O gerenciamento do backlog torna-se um desafio quando os usuários corporativos e os proprietários de produtos não fazem isso.

Mudança de prioridades: Embora as equipes ágeis esperem e possam se adaptar às necessidades em evolução, a mudança de prioridades no meio de um sprint pode ser perturbadora.

Todos esses desafios podem ser superados com um processo claro, estratégico e colaborativo de gerenciamento do backlog do produto.

Como criar e gerenciar um backlog de produtos

Criar e gerenciar o backlog do produto é uma das responsabilidades mais importantes do proprietário do produto. Fazer isso corretamente estabelecerá a base para o sucesso desenvolvimento ágil de produtos .

Você precisa de uma maneira abrangente, flexível e eficiente de criar itens de backlog e gerenciar o backlog do produto. Existem vários ferramentas de gerenciamento do backlog do produto disponíveis no mercado atualmente.

Veja como você pode usar uma ferramenta como ClickUp para gerenciamento de produtos para fazer isso direito.

1. Use o roteiro de seu produto

O roteiro do produto é o ponto de partida para a criação de seu backlog. Ele destila a visão organizacional e do produto em direção e fornece a perspectiva comercial fundamental para os esforços de engenharia.

Portanto, entenda claramente o roteiro do produto e use-o para orientar sua jornada de desenvolvimento. Os roadmaps visuais no ClickUp podem ajudar as equipes de engenharia, produto e negócios a se unirem em torno dos mesmos objetivos.

roteiro do produto no ClickUp_

2. Coletar possíveis recursos para o backlog

O roadmap é a primeira de muitas fontes que podem sugerir recursos para o backlog do produto. Aqui estão alguns lugares interessantes para procurar.

Pesquisa com usuários: Realize pesquisas com usuários para ajudá-lo a identificar o que eles querem. Uma pesquisa simples usando Formulários ClickUp pode ser um ótimo ponto de partida.

Formulários ClickUp para realizar pesquisas internas ou com usuários

Feedback do cliente: As reclamações, os problemas e os tíquetes que os usuários levantam ajudam você a entender o que os clientes não querem. Você também pode encontrar esses dados em avaliações de produtos.

Equipe de controle de qualidade: Os analistas de qualidade são seus primeiros usuários. Tenha conversas detalhadas com eles para entender o que funciona e o que não funciona. Anote os insights dessas conversas em Documentos do ClickUp e compartilhe-os com a equipe.

**Equipe de vendas: Eles são os mais próximos do cliente. Pergunte a eles o que os clientes estão dizendo e crie seu backlog de acordo com isso. Use o ClickUp Docs para conectar os vários registros, insights e fluxos de trabalho.

Análise da concorrência: Veja o que produtos semelhantes ao seu estão criando para se inspirar. Mas lembre-se de ter muito cuidado ao fazer isso. Você não quer criar apenas mais um produto imitador.

3. Organize os itens do backlog do produto

Agora que você tem uma série de itens que podem ser desenvolvidos, é hora de organizá-los para que possam ser gerenciados com eficiência.

Configure os itens do backlog como tarefas

Task types on ClickUp for better product backlog management

Configure cada item do backlog em Tarefas ClickUp categorizadas como tarefa, recurso, defeito, feedback e muito mais. Adicione mais informações, como:

Descrições detalhadas, subtarefas e listas de verificação

Usuários e observadores

Datas de vencimento eestimativas de tempo* Campos personalizados para dar suporte a seus processos exclusivos

Não sabe por onde começar? Não se preocupe. Escolha entre estas dez opções modelos gratuitos de backlog de produtos para superar a página em branco.

Adicione as informações necessárias para priorizar

Os itens do backlog do produto serão priorizados somente se fornecerem valor comercial. Adicione as informações necessárias de acordo com os parâmetros que você escolher para determinar o valor e as técnicas que pretende usar para a priorização do backlog.

Por exemplo, se o seu valor for o tempo necessário para criar o produto, a Sprint Points ClickApp permite que você atribua pontos de história a cada item com base no esforço necessário para concluí-lo.

Priorizar itens do backlog do produto para desenvolvimento

A priorização do backlog é parte integrante do processo de processo de desenvolvimento de produtos . É responsabilidade do proprietário do produto garantir que os itens certos sejam priorizados para desenvolvimento. Tenha em mente os seguintes fatores ao priorizar as tarefas.

visualização de lista com status personalizados para priorizar itens do backlog no ClickUp_

Certifique-se de que você tenha informações suficientes sobre o valor, as entregas e as medidas de sucesso

Classifique-os com base nos pesos e critérios de avaliação que você definiu

Seja o guardião de quais recursos são priorizados

Não bloqueie as ideias tanto quanto possível, mas, em vez disso, retire a prioridade delas

Depois de tomar as decisões de priorização, definaprioridades no ClickUp Os especialistas em Agile recomendam ter um backlog profundo do produto, o que significa que as tarefas de maior prioridade terão mais detalhes do que as de menor prioridade. Por extensão, você continuará adicionando detalhes aos itens do backlog à medida que eles se aproximam do desenvolvimento.

Definir prioridades para tarefas no ClickUp

Refinar o backlog do produto

Para ter um pipeline de trabalho saudável para o futuro, você precisa refinar regularmente o backlog do produto. Também conhecido como backlog grooming, esse exercício visa a:

Eliminar itens ou histórias de usuários desatualizados

Adicionar novos itens descobertos

Se as histórias de usuários forem muito grandes para um sprint, divida-as

Reavaliar prioridades e estimativas

Defina os status corretos para que seja fácil acessar oQuadro Kanban do ClickUp #### Atualizar o backlog do produto

Além das etapas acima, o proprietário do produto é responsável por manter o backlog do produto em condições saudáveis.

Limpar o backlog do produto: Um pouco disso será feito no refinamento antes dos sprints. Certifique-se de que você também marque todos os itens concluídos como concluídos e os arquive.

Comunicar o backlog do produto: Crie exibições personalizadas para a equipe e outras partes interessadas do negócio para mantê-las atualizadas sobre o backlog em tempo real.

Quadro Kanban do backlog do produto no ClickUp

A visualização do quadro Kanban é excelente para a equipe de desenvolvimento. Um ClickUp Dashboard das principais métricas e desempenho é perfeito para a liderança empresarial.

Painel de desempenho do ClickUp para as partes interessadas do negócio

Use o backlog em retrospectivas: A lista de pendências do produto provavelmente terá o histórico do recurso. Use as informações aqui para apoiar suas retrospectivas, revisão de sprint e planos de iteração futuros.

Como em todo processo ágil, enxágue e repita o gerenciamento do backlog do produto. Busque a melhoria contínua.

Gerencie sem esforço o backlog do produto com o ClickUp

O backlog do produto pode ser sua superpotência ou o calcanhar de Aquiles, dependendo de como você o utiliza. Um backlog atualizado, abrangente, claramente definido e comunicado pode orientar o desenvolvimento do produto na direção certa. O ClickUp foi projetado para permitir isso!

Com o software de gerenciamento de ciclo de vida com o ClickUp, você pode planejar, criar e enviar tudo em um só lugar. Desde a documentação de conversas e percepções em belas wikis de projeto até a criação de relatórios para retrospectivas, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

E mais? O ClickUp AI acelera seus planos de desenvolvimento e documentação. Ele ajuda você a gerar ideias de produtos, roteiros e documentação com ferramentas de IA criadas por especialistas no ClickUp. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .