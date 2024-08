A arte dos épicos ágeis: Criando, rastreando e medindo o sucesso

Gerenciar épicos ágeis é como fazer malabarismo com pinos de boliche. Se você tirar os olhos deles, vai estragar toda a ação. Porém, com prática suficiente e um conjunto de ferramentas robusto, os gerentes de projeto podem facilmente dominar a arte de concluir épicos nas iterações ágeis mais curtas. 🤹

Se você já está na jornada para fazer isso, não se preocupe - estamos aqui para decodificar a chave secreta para harmonizar seus épicos ágeis com um gerenciamento de projetos eficiente!

Este artigo fornece insights abrangentes sobre a natureza dos épicos ágeis, seu lugar dentro da metodologia ágil mais ampla e sua relação com as histórias e tarefas dos usuários. Também listaremos diferentes abordagens e seus benefícios, juntamente com exemplos reais de épicos ágeis para ilustrar sua aplicação prática.

Vamos nos aprofundar na estrutura por trás dos épicos ágeis!

O que é um Agile Epic?

Um épico ágil é uma coleção de tarefas menores e mutuamente conectadas, também conhecidas como histórias de usuário, formatadas como requisitos que atendem às necessidades do usuário final. **Essas coleções ajudam as equipes de desenvolvimento a criar uma hierarquia de tarefas pendentes e a fornecer qualidade de forma consistente aos seus clientes

Na maioria dos casos, os épicos ágeis não são compostos de tarefas de baixo custo que podem ser concluídas em uma iteração. Pense nos épicos como galhos de uma árvore, com cada folha representando uma história de usuário - eles cairão um a um em vez de todos ao mesmo tempo. 🍂

Ainda assim, você deve manter a consistência em todos os épicos - é aí que entram os temas ágeis. Os temas são o tronco de sua árvore ágil e representam as direções gerais do processo de desenvolvimento sem entrar em muitos detalhes. Eles ajudam as equipes ágeis a priorizar o trabalho e a garantir que ele se alinhe aos objetivos maiores do projeto.

Com os épicos, você pode detalhar a configuração inicial do tema e transformar uma meta em uma série de tarefas.

O papel dos épicos ágeis no gerenciamento de projetos

Os épicos ágeis são essenciais para detalhar o objetivo geral do projeto e preparar o caminho para atender aos requisitos do cliente. Com uma compreensão clara do contexto de um tema, as equipes reduzem o risco de ficarem sobrecarregadas e de se desviarem da meta.

Com isso em mente, veja como os épicos ágeis ajudam a garantir a entrega tranquila do projeto:

Fornecendo uma visão holística: Os épicos dividem os requisitos gerais iniciais e permitem criar histórias de usuário específicas com base neles. Eles fornecem um roteiro estratégico para o desenvolvimento do produto e orientam a priorização do trabalho

Os épicos dividem os requisitos gerais iniciais e permitem criar histórias de usuário específicas com base neles. Eles fornecem um roteiro estratégico para o desenvolvimento do produto e orientam a priorização do trabalho Simplificando a alocação de recursos: Compreender o escopo e o tamanho dos épicos ajuda os gerentes de projeto a tomar decisões informadas ao alocar recursoseGarantir que todas as tarefas sejam concluídas dentro dos prazos *Gerenciamento do backlog: Os épicos são cruciais para priorizar o trabalho e gerenciar o backlog do produto. Os gerentes de projeto, juntamente com os proprietários e desenvolvedores de produtos, priorizam os épicos com base em fatores como urgência e necessidades do cliente

Compreender o escopo e o tamanho dos épicos ajuda os gerentes de projeto a tomar decisões informadas ao alocar recursoseGarantir que todas as tarefas sejam concluídas dentro dos prazos *Gerenciamento do backlog: Os épicos são cruciais para priorizar o trabalho e gerenciar o backlog do produto. Os gerentes de projeto, juntamente com os proprietários e desenvolvedores de produtos, priorizam os épicos com base em fatores como urgência e necessidades do cliente Promoção da colaboração: Equipes multifuncionais com tarefas diferentes podem fazer parte do mesmo épico, promovendo a cooperação e fortalecendo a dinâmica interna. Dividir ainda mais os épicos em histórias menores garante que as dependências sejam gerenciadas de forma eficaz

Equipes multifuncionais com tarefas diferentes podem fazer parte do mesmo épico, promovendo a cooperação e fortalecendo a dinâmica interna. Dividir ainda mais os épicos em histórias menores garante que as dependências sejam gerenciadas de forma eficaz Monitoramento do progresso: Os épicos fornecem uma estrutura para monitorar o progresso e acompanhar os marcos. Os gerentes de projeto usam os épicos para avaliar a trajetória do projeto, identificar riscos e problemas e fazer ajustes conforme necessário

A manutenção da hierarquia definida pode se tornar um desafio à medida que os épicos ágeis aumentam em número e tamanho. Se isso acontecer, você pode aproveitar Modelos de gerenciamento de projetos -eles fornecem estruturas pré-construídas e garantem a consistência em toda a equipe Scrum.

Gerencie e acompanhe suas tarefas de forma eficiente com o modo de exibição de quadro do tipo Kanban do ClickUp

Benefícios do uso do Agile Epics

Um dos benefícios mais notáveis dos épicos ágeis é o refinamento de Gerenciamento de projetos Scrum . Os Epics fornecem uma estrutura para gerenciar o escopo do projeto, dividindo requisitos grandes e complexos em componentes menores e mais gerenciáveis. Isso permite que as equipes priorizem o trabalho de forma eficaz e garante que os esforços de desenvolvimento sejam concentrados na entrega de valor.

Esse é apenas um dos motivos pelos quais você deve implementá-los em seus processos. Vamos explorar mais alguns! ⚙️

Resultados com foco no cliente

Ao dividir os épicos em histórias de usuários, Gerenciamento ágil de projetos não apenas estabelece dependências claras, mas também garante que um épico atenda a todas as necessidades específicas do cliente.

Isso ajuda sua empresa a priorizar o feedback do cliente e a fazer alterações que se alinhem às metas comerciais atuais, justificando os recursos das partes interessadas. Depois de estabelecer uma imagem do que o usuário final do seu produto realmente precisa, todas as equipes poderão atender a essas necessidades de forma eficaz.

Flexibilidade

À medida que sua base de clientes evolui, o mesmo acontece com a dinâmica do mercado e, com ela, os requisitos gerais do projeto. É nesse ponto que a estrutura ágil faz a diferença - as fotos promovem a flexibilidade e a adaptabilidade

Ao dividir estrategicamente a carga de trabalho, você permite que os desenvolvedores e toda a equipe Scrum ou ágil voltem a uma história de usuário específica de qualquer épico e a ajustem, refinem, repriorizem ou até mesmo a descartem completamente.

Gerenciamento de tempo aprimorado

Os épicos são divididos por tempo e, naturalmente, têm datas de início e término. Isso significa que você pode:

Gerenciá-los em vários sprints em vez de sobrecarregar os desenvolvedores

Fazer estimativas claras de quando você concluirá um épico

Revisar os sprints anteriores para criar previsões mais precisas para épicos futuros

Embora esse processo possa ser demorado no início, quando você se tornar habitual no acompanhamento simultâneo de todos os épicos, poderá Otimizar seus processos atuais e faça estimativas mais precisas.

Exemplo prático de épicos ágeis

Embora o termo épico tenha se originado nas configurações do desenvolvimento ágil de software, ele é facilmente aplicável a qualquer processo que possa ser dividido em partes mais gerenciáveis. Para explicar melhor o termo, vamos fazer uma analogia e ver um exemplo real de épico ágil. ⏸️

Exemplo: Construção de um jardim fechado

Imagine que você está construindo um jardim fechado, um oásis de tranquilidade onde as pessoas podem relaxar e se reconectar com a natureza. Vamos decompor esse projeto usando princípios ágeis.

No contexto do nosso jardim, os épicos representam categorias amplas de trabalho que se alinham aos objetivos do projeto. Aqui estão alguns épicos em potencial:

Paisagismo: Projetar o layout, selecionar plantas e criar caminhos

Projetar o layout, selecionar plantas e criar caminhos **Infraestrutura: construção de uma cerca, instalação de um portão e configuração de um sistema de irrigação

Conforto: Acrescentar bancos, instalar iluminação e incorporar recursos decorativos

As histórias de usuários representam recursos ou funcionalidades específicas do jardim sob a perspectiva do usuário final. Elas ajudam a dividir os épicos em tarefas acionáveis. Se tomarmos o épico da infraestrutura como exemplo, uma história de usuário poderia ser:

Como jardineiro, quero uma cerca resistente para proteger o jardim da vida selvagem e manter a privacidade.

Cada Ponto da história do usuário compreende várias tarefas com um cronograma definido para conclusão. Por exemplo, para concluir a história do usuário acima, concluiremos tarefas como a compra de materiais para a construção da cerca e do portão, a instalação de tubos de irrigação e o teste de eficiência do sistema.

Visualize os marcos do projeto com a visualização de Gantt no ClickUp

Como criar e acompanhar épicos ágeis

Para criar épicos adequadamente, certifique-se de que cada um esteja alinhado com as metas comerciais atuais ou objetivos e principais resultados (OKRs). Fazer brainstorming, escrever e rastrear épicos pode ser um processo elaborado, mas com a ferramenta certa, você pode dominá-lo rapidamente. 🛠️

Para isso, use uma ferramenta holística software de gerenciamento de projetos como ClickUp ! Os Suíte ClickUp Agile ajuda você a agilizar a criação de épicos com prompts de IA específicos do setor, rastrear cada épico com gráficos de burndown e metas SMART e colaborar com toda a sua equipe ágil simultaneamente!

Etapa 1: defina a persona do usuário para o épico

Antes de começar a criar os épicos, defina o cliente-alvo do projeto. Pergunte a si mesmo:

_A perspectiva de quem as histórias de usuário abordarão?

_O que realmente interessa ao público-alvo?

como o produto pode melhorar a experiência deles?

As respostas a essas perguntas definirão a base para escrever histórias de usuários que satisfaçam os requisitos do cliente. Seja para atrair novos clientes potenciais ou para melhorar a experiência atual, garanta que você tenha como alvo os pontos problemáticos do cliente e crie histórias de usuário relevantes que orientarão a equipe de desenvolvimento.

Para começar o processo, use Modelo de persona de usuário do ClickUp . Os proprietários de produtos podem criar facilmente diferentes personas de acordo com o gênero, a idade e os interesses usando os campos personalizados. Várias exibições também ajudam a agrupar essas personas para obter uma visão mais ampla e visualizar como cada uma interage com o produto, identificando padrões de comportamento comuns.

Visualize informações importantes sobre seu público-alvo, incluindo suas motivações, dados demográficos e histórico profissional, usando o User Persona Template da ClickUp

Para fazer ajustes específicos da empresa na persona de usuário definida, use Quadros brancos ClickUp . Essas telas virtuais permitem que você conecte ideias e colabore com a equipe Scrum para reconhecer diferentes padrões de comportamento em tempo real.

Colabore visualmente com os membros da equipe nos quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming e transformar ideias em itens acionáveis

Etapa 2: estabeleça suas metas e defina os épicos

Depois de estabelecer os requisitos do projeto, é hora de definir metas claras em diferentes épicos. Os épicos devem ser amplos o suficiente para encapsular áreas significativas de trabalho, mas específicos o suficiente para fornecer orientação prática à equipe.

Para estabelecer facilmente cada épico ágil, experimente Metas do ClickUp . Crie metas objetivas e atribua-as à pessoa responsável. À medida que o desenvolvimento ganha força, você pode visualizar o progresso em um relance com o acompanhamento de porcentagem - você saberá instantaneamente o quanto está perto de atingir a meta. 🎯

Utilização Exibição de bate-papo do ClickUp para discutir suas metas e quaisquer alterações que você queira que seus membros ágeis façam nos bastidores. Crie grupos de reunião e dê acesso aos membros ou Atribuir comentários para delegar tarefas rapidamente.

Rollup de progresso das metas

Para total clareza dos objetivos, certifique-se de que cada épico seja SMART :

S específico

específico **Facilitável

A crível

crível **Realista

**Limitado no tempo

Essa abordagem elimina a ambiguidade e garante que todos os membros da equipe entendam as expectativas predefinidas. A Modelo de cartão de pontuação semanal do ClickUp facilita a configuração de um modelo claro e compartilhado de Metas semanais que contribuam diretamente para os objetivos principais.

Etapa 3: Divida os épicos em histórias de usuários

Depois que os épicos forem definidos e priorizados, divida-os em histórias de usuários menores e mais detalhadas e em tarefas acionáveis. Os épicos com histórias de usuários mais detalhadas que exigem vários sprints podem ser estruturados visualmente usando um gráfico de Gantt para maior clareza.

Com Gráficos de Gantt do ClickUp se você tiver um gráfico de Gantt do ClickUp, poderá usar cores diferentes para refletir todas as suas histórias de usuário e tarefas ou classificar todas as tarefas de acordo com elas:

Prazos Prioridade Status

Obtenha uma atualização instantânea do progresso de qualquer tarefa, passando o cursor sobre ela para receber uma porcentagem visual da taxa de conclusão. Adicione dependências para reprogramar automaticamente as tarefas e use o rastreamento inteligente do caminho das dependências para identificar histórias de usuários que podem se mover em um ritmo mais lento do que o pretendido. Isso, por sua vez, aumenta a produtividade da sua equipe Gerenciamento de projetos capacidades.

Se você não gosta de montar histórias de usuários da maneira antiga, pode criá-las instantaneamente usando IA do ClickUp e aproveite mais de 100 prompts específicos do setor. Basta instruir a ferramenta a criar histórias de usuários com base nos dados fornecidos e ajustar o resultado, se necessário.

Estimule a criatividade, crie modelos ou gere cópias na velocidade da luz com o ClickUp AI

Centralize todas as histórias de usuários e compartilhe-as com as partes interessadas relevantes enquanto faz a coedição ao vivo com colegas usando o Documentos do ClickUp -O gerente de projeto pode precisar de ajuda extra de outros membros ágeis!

Etapa 4: Defina prazos e acompanhe cada épico

Busque um limite de tempo equilibrado para seus épicos ágeis - nem muito longo nem muito breve. Normalmente, procure dedicar de 1 a 4 meses por épico, acomodando vários sprints.

Dê aos seus épicos ágeis uma linha do tempo clara e um impulso no gerenciamento de recursos com Estimativas de tempo do ClickUp . Ao atribuir uma tarefa, basta clicar na opção de estimativa de tempo para dar às suas equipes de desenvolvimento ágil um prazo no qual se apoiar. Depois de fornecer estimativas razoáveis, você pode planejar quanto tempo levará para concluir uma história de usuário.

Isso também permite que você forneça às partes interessadas uma estimativa melhor de quando elas podem esperar uma adição ou melhoria de um novo recurso.

Visualize e acompanhe facilmente as estimativas de tempo das tarefas do ClickUp para um melhor gerenciamento de recursos

Dica profissional: Ajude sua equipe a cumprir os prazos apresentando a eles Rastreamento de tempo de projeto do ClickUp do ClickUp! Dessa forma, você obterá informações valiosas sobre os processos que atrasam seu projeto.

Uma maneira fácil de refinar suas estimativas é usar Modelo de gráfico de Burndown de Sprint do ClickUp . Use o modelo para localizar instantaneamente:

Tarefas individuais concluídas de histórias de usuários

Tarefas que estão em andamento

Tarefas que estão pendentes há muito tempo

Um modelo eficaz gráfico de queimaduras acompanha o trabalho real em relação ao trabalho estimado ao longo do tempo, com o eixo x representando o tempo e o eixo y refletindo histórias ou contratempos que sua equipe encontra.

Use o modelo de gráfico de Burndown de Sprint do ClickUp para visualizar o progresso de sua epopeia ágil.

Juntamente com os gráficos de queima, Quadros Kanban oferecem uma representação visual de tarefas e estágios em andamento. Eles permitem que várias equipes monitorem o avanço de épicos e histórias de usuários, encontrem lacunas e regulem os limites de trabalho em andamento. Quadros Kanban do ClickUp são a ferramenta perfeita para isso: você pode navegar perfeitamente pelas tarefas da história do usuário com base em datas, responsáveis, status, prioridade e datas de vencimento. Está sentindo que algo está fora do lugar? Mova rapidamente os cartões do quadro com um recurso intuitivo de arrastar e soltar. 🖱️

Etapa 5: Integrar os ciclos de feedback do cliente

Em diferentes estágios de uma única epopeia, procure ativamente a opinião do cliente e incorpore suas sugestões ao projeto. As modificações ajudam a refinar as histórias de usuários para que se alinhem melhor às necessidades do usuário e às expectativas do cliente.

Você pode incorporar a metodologia ágil Metodologias de aprimoramento de processos e registre o feedback do cliente. Comece usando Visualização de formulário do ClickUp para criar formulários personalizáveis - você pode converter qualquer resposta em uma tarefa rastreável para que sua equipe trabalhe nela imediatamente e evite atrasos. Além disso, você pode:

Adicionar perguntas obrigatórias ou opcionais

Alterar a prioridade de qualquer resposta

Definir regras ativadas por gatilho para automatizar os processos

Inicie uma pesquisa para coletar feedback com formulários altamente personalizáveis no ClickUp

Para obter uma visão abrangente de cada feedback convertido, forneça Visualização de tabela do ClickUp uma tentativa e edição 15+ Campo personalizado que permitem que você mantenha todos os dados organizados.

Práticas recomendadas para dominar os épicos ágeis

Dominar os épicos ágeis requer uma combinação de pensamento estratégico, comunicação eficaz e adaptabilidade. Aqui estão algumas práticas recomendadas para ajudar seu Equipes ágeis se destacam no gerenciamento delas:

Forneça contexto suficiente: Certifique-se de que sua equipe entenda claramente as histórias de usuários por trás de suas tarefas e o panorama geral do tema. Isso os ajudará a criar soluções alinhadas com os objetivos mais amplos

Certifique-se de que sua equipe entenda claramente as histórias de usuários por trás de suas tarefas e o panorama geral do tema. Isso os ajudará a criar soluções alinhadas com os objetivos mais amplos Garantir o envolvimento da equipe: Colaborar ativamente com as partes interessadas, os proprietários de produtos e os membros da equipe durante a definição e o refinamento dos épicos. Isso garante que você considere diversas perspectivas

Colaborar ativamente com as partes interessadas, os proprietários de produtos e os membros da equipe durante a definição e o refinamento dos épicos. Isso garante que você considere diversas perspectivas Ajuste as estimativas de tempo e esforço: Revise as estimativas iniciais e compare-as com o tempo e o esforço necessários para concluir um épico. Depois de refinar seus processos, você poderá priorizar com mais precisão

Revise as estimativas iniciais e compare-as com o tempo e o esforço necessários para concluir um épico. Depois de refinar seus processos, você poderá priorizar com mais precisão Gerencie as dependências de forma eficaz: Identifique e gerencie as dependências entre os épicos e outros elementos do projeto. Isso o ajudará a evitar gargalos e atrasos. Para garantir uma colaboração tranquila, comunique-se regularmente com as equipes relevantes

Identifique e gerencie as dependências entre os épicos e outros elementos do projeto. Isso o ajudará a evitar gargalos e atrasos. Para garantir uma colaboração tranquila, comunique-se regularmente com as equipes relevantes Iterar e adaptar: Revisar e refletir regularmente sobre o progresso dos épicos, receber feedback das partes interessadas e ajustar sua abordagem com base nas lições aprendidas

Domine seus épicos ágeis com o ClickUp

Agora que você sabe tudo sobre a criação eficaz de épicos ágeis, pode priorizar o trabalho, gerenciar dependências e fornecer valor durante todo o ciclo de vida do projeto.

Felizmente, você não precisa desenvolver esses processos manualmente - o ClickUp está ao seu lado. Aproveite os recursos ágeis da plataforma Ferramentas de gerenciamento de projetos como IA, campos personalizados, quadros brancos, painéis e formulários de feedback para criar, medir e monitorar seus épicos ágeis sem problemas. Registre-se no ClickUp e permita que sua equipe se concentre no que realmente importa: o desenvolvimento bem-sucedido do projeto. 🥇