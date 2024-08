as 10 melhores ferramentas de software de standup diário em 2024

Coordenar reuniões diárias de standup é um ritual para a maioria das equipes; no entanto, você está tirando o máximo proveito delas?

Você inicia a reunião com um agenda planejada . Todos compartilham suas prioridades diárias, e tudo corre bem até que alguém se desvie da rota.

Sua chamada de standup se transforma em uma conversa interminável sobre algo que não envolve os outros membros da equipe. Ou pior: você não tem certeza se comunicou eficientemente o plano do dia à sua equipe.

Isso lhe parece familiar?

A tríade responsabilidade, transparência e rastreabilidade_ pode garantir o sucesso de uma reunião de standup, mas como fazer isso diariamente?

O software de stand-up diário pode ajudar equipes modernas como a sua a otimizar a comunicação, acompanhar o progresso e resolver prontamente os problemas urgentes.

Nesta publicação, apresentaremos algumas das melhores ferramentas de reunião diária para ajudá-lo a maximizar o tempo da reunião.

O que é o software Daily Standup?

O software de daily standup, geralmente conhecido como ferramenta de daily standup ou ferramenta scrum, é uma plataforma digital criada para ajudar você e os membros da sua equipe a otimizar e melhorar a qualidade das reuniões diárias de status.

Em 1993, um grupo de engenheiros de software tentou descobrir como trabalhar melhor em conjunto. Eles se inspiraram na forma como uma equipe de rúgbi coordenava seu jogo.

Foi quando surgiu a primeira reunião diária de standup.

Com o tempo, essa ideia se fundiu em metodologias ágeis e sprints no desenvolvimento moderno de software, que têm sido bastante eficazes.

A metodologia ágil consiste em dividir um grande projeto em ciclos menores e mais simples, chamados de iterações ou sprints. Isso nos ajuda a trabalhar mais rápido e com mais precisão no desenvolvimento de software, e é ótimo para se adaptar às mudanças de requisitos.

Agora, um sprint no scrum é apenas um período definido, geralmente de quatro semanas ou menos, em que todos trabalham juntos para atingir um objetivo específico. Essa meta geralmente é um passo em direção a uma meta maior do produto.

Além das equipes de desenvolvimento de software, essa forma de trabalhar agora é comum em departamentos como marketing, design e serviços profissionais.

Três benefícios de usar um software de standup diário

Agende e organize reuniões diárias de standup _ no início de cada dia de trabalho. Nessas reuniões, os membros da equipe podem compartilhar atualizações estruturadas sobre o que fizeram no dia anterior, o que planejam fazer hoje e quaisquer obstáculos ou problemas enfrentados

_ no início de cada dia de trabalho. Nessas reuniões, os membros da equipe podem compartilhar atualizações estruturadas sobre o que fizeram no dia anterior, o que planejam fazer hoje e quaisquer obstáculos ou problemas enfrentados Promova a colaboração da equipe integrando-se com software de gerenciamento de projetos Isso ajuda você e suas equipes a se manterem na mesma página em relação ao andamento de tarefas e projetos

software de gerenciamento de projetos Registre resumos e atualizações de reuniões._ Isso cria um registro histórico do progresso do projeto que você e os membros da sua equipe podem consultar posteriormente

Em resumo, o software de standup diário simplifica a forma como você colabora diariamente em projetos com a sua equipe. Eles tornam o gerenciamento de projetos mais eficiente e mantêm você e sua equipe alinhados em relação às metas.

O que você deve procurar em um software de standup diário?

As ferramentas de standup diário podem ajudá-lo a facilitar reuniões eficazes se você souber quais recursos procurar. Aqui estão alguns dos recursos mais úteis que recomendamos procurar em um software de standup diário:

Facilidade de uso: A ferramenta deve ser fácil de usar e intuitiva para os gerentes de projeto e membros da equipe. Uma ferramenta complicada não será adotada pela sua equipe, resultando em perda de produtividade

A ferramenta deve ser fácil de usar e intuitiva para os gerentes de projeto e membros da equipe. Uma ferramenta complicada não será adotada pela sua equipe, resultando em perda de produtividade Agendamento de reuniões: Verifique se a ferramenta oferece suporte à configuração de reuniões com um clique, reuniões recorrentes e lembretes para agendar rapidamente suas reuniões diárias de standup

Verifique se a ferramenta oferece suporte à configuração de reuniões com um clique, reuniões recorrentes e lembretes para agendar rapidamente suas reuniões diárias de standup Integração: Se a sua equipe usa outras ferramentas de gerenciamento de projetos ou de colaboração (por exemplo, ClickUp, Trello, Slack), considere um software que se integre a essas ferramentas

Se a sua equipe usa outras ferramentas de gerenciamento de projetos ou de colaboração (por exemplo, ClickUp, Trello, Slack), considere um software que se integre a essas ferramentas **Relatórios e análises: a ferramenta deve fornecer insights sobre o progresso da equipe e possíveis gargalos, ajudando-o a identificar problemas antecipadamente e a tomar decisões baseadas em dados

Acompanhamento de tarefas e progresso: Algumas ferramentas de standup diário incluem quadros de tarefas ou recursos de acompanhamento de progresso para ajudá-lo a visualizar o progresso do projeto juntamente com as atualizações diárias

Os 10 melhores softwares de standup diário para usar em 2024

1. ClickUp

Organize reuniões de status focadas e eficientes com o ClickUp

O ClickUp é um software de reunião diária tudo-em-um que as equipes de todo o mundo usam para realizar reuniões diárias rápidas e eficientes.

Os recursos do ClickUp Modelo de reunião diária de standup ajuda a gerenciar suas reuniões diárias da maneira correta, equipando sua equipe com:

Uma central para planejar, fazer anotações e acompanhar o progresso

Listas de verificação para cada membro da equipe para garantir que nada passe despercebido

Atualizações em tempo real em um só lugar para que todos estejam sempre informados IA do ClickUp ajuda você a resumir anotações da reunião em segundos e gerar automaticamente itens de ação de documentos e tarefas, reduzindo o trabalho manual.

Melhores recursos do ClickUp:

ClickUp Sprints : Personalize os ciclos de sprint e as programações de standup de acordo com as preferências da sua equipe. Seja em um ciclo de três semanas ou em reuniões diárias alternadas, a ferramenta é flexível o suficiente para dar suporte à sua maneira de trabalhar.

: Personalize os ciclos de sprint e as programações de standup de acordo com as preferências da sua equipe. Seja em um ciclo de três semanas ou em reuniões diárias alternadas, a ferramenta é flexível o suficiente para dar suporte à sua maneira de trabalhar. ClickUp Views : O ClickUp Views permite que você gerencie tarefas, acompanhe projetos e visualize fluxos de trabalho do seu jeito. Escolha entre mais de 15 visualizações personalizáveis para trabalhar de forma mais produtiva

: O ClickUp Views permite que você gerencie tarefas, acompanhe projetos e visualize fluxos de trabalho do seu jeito. Escolha entre mais de 15 visualizações personalizáveis para trabalhar de forma mais produtiva ClickUp Dashboard : Os painéis oferecem a você informações em tempo realrastreamento de projetos e insights mais profundos para lhe dar uma visão geral de alto nível do seu trabalho

: Os painéis oferecem a você informações em tempo realrastreamento de projetos e insights mais profundos para lhe dar uma visão geral de alto nível do seu trabalho Status de tarefa do ClickUp: Adicione diferentes estágios às suas tarefas com os status de tarefa personalizados do ClickUp, garantindo visibilidade clara do que todos estão fazendo

Adicione diferentes estágios às suas tarefas com os status de tarefa personalizados do ClickUp, garantindo visibilidade clara do que todos estão fazendo ClickUp Comments: O ClickUp Comments é uma ferramenta de colaboração útil para comunicação, feedback e formatação de conteúdo. Você pode atribuir comentários, mencionar pessoas ou equipes para notificações e ter discussões em tópicos para conversas organizadas. Eles ajudam a capturar o contexto perdido de suas chamadas

O ClickUp Comments é uma ferramenta de colaboração útil para comunicação, feedback e formatação de conteúdo. Você pode atribuir comentários, mencionar pessoas ou equipes para notificações e ter discussões em tópicos para conversas organizadas. Eles ajudam a capturar o contexto perdido de suas chamadas Modelos do ClickUp: Há mais de 1.000 modelos personalizáveisModelos do ClickUp para ajudá-lo a iniciar seu gerenciamento de projetos imediatamente

Limitações do ClickUp:

Compatibilidade com dispositivos móveis: O ClickUp não se adapta adequadamente a todos os tamanhos de tela pequenos, o que é um desafio se você trabalha muito com seu telefone

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Krisp

via Krisp Krisp é um Reunião de IA Assistente que transcreve e resume automaticamente sua reunião de standup. O Krisp oferece uma IA de produtividade de voz exclusiva que melhora a clareza da voz ao cancelar o ruído de fundo.

O Krisp não é um software específico para reuniões em pé em seu sentido tradicional. É um software que melhora a experiência da reunião, aprimorando o áudio e ajudando você a resumir a reunião. O desafio é traduzir esses resumos em pontos de ação em seu software de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Krisp:

Transcrição de reuniões: O Krisp permite que as equipes transcrevam suas reuniões automaticamente

O Krisp permite que as equipes transcrevam suas reuniões automaticamente **Resumo: Resuma suas reuniões on-line e gere itens de ação diários

Compartilhamento e colaboração: Gere e compartilhe resumos de reuniões e itens de ação com outros membros da equipe

Gere e compartilhe resumos de reuniões e itens de ação com outros membros da equipe Cancelamento de ruído: O Krisp ajuda a eliminar o ruído de fundo para garantir que as reuniões não sejam interrompidas por ruídos e melhora a qualidade geral da reunião

Limitações do Krisp:

Voz robótica: O recurso de cancelamento de ruído pode dar à sua voz um som mecânico se eliminar muito ruído de fundo

O recurso de cancelamento de ruído pode dar à sua voz um som mecânico se eliminar muito ruído de fundo Falta de integrações: O Krisp não se integra a softwares populares de gerenciamento de projetos, o que dificulta a transferência de itens de ação

Preços do Krisp:

**Gratuito para sempre

Pro : uS$ 8/mês por assento

: uS$ 8/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas da Krisp:

G2: 4,8/5 (542 avaliações)

4,8/5 (542 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Standuply

via Standuply Desde a pandemia, temos visto o aumento do trabalho remoto e assíncrono. Isso significa documentação e processos detalhados, capacitando as pessoas a tomar decisões e reduzindo intencionalmente o número de reuniões no calendário.

As reuniões de stand-up assíncronas são o resultado dessa mudança. Os membros da equipe podem publicar suas atualizações diárias em um formato específico para que as pessoas possam obter atualizações de status sem se reunir.

Você pode fazer perguntas de acompanhamento e esclarecimentos em um tópico, e o líder da equipe, ou até mesmo a IA, pode resumir os pontos principais para todos.

As reuniões assíncronas ajudam na flexibilidade e não atrapalham seu dia. Você pode publicar sua atualização, deixar seus filhos na escola ou fazer recados. Você não precisa ficar esperando.

O Standuply é um bot de standup assíncrono que ajuda você a realizar reuniões de standup no Slack e no Microsoft Teams. Ele também se integra a rastreadores de tarefas para que sua equipe possa acompanhar o andamento dos seus projetos.

Melhores recursos do Standuply:

Standups assíncronos : O Standuply ajuda você a realizar reuniões de standup assíncronas por texto, voz ou vídeo

: O Standuply ajuda você a realizar reuniões de standup assíncronas por texto, voz ou vídeo Relatórios exclusivos : Anexe mensagens de vídeo ou voz a seus relatórios com o Standuply

: Anexe mensagens de vídeo ou voz a seus relatórios com o Standuply Enquetes e pesquisas: Personalize e programe enquetes e pesquisas para serem executadas no Slack

Limitações do Standuply:

Integração limitada: O Standuply só pode ser integrado e usado com o Slack e o Microsoft Teams

Preços do Standuply:

Iniciante: grátis para sempre

Equipe: US$ 1,5/mês por usuário

US$ 1,5/mês por usuário Empresa: $3,5/mês por usuário

$3,5/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas permanentes:

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Jell

via Jell O Jell é uma ferramenta de standup diário otimizada para equipes remotas que trabalham em diferentes fusos horários. Você também pode criar check-ins personalizados para sua equipe para compartilhar o progresso das tarefas.

Com o Jell, você pode definir sua programação, personalizar suas perguntas e alinhar sua equipe.

Os melhores recursos do Jell:

Check-ins personalizáveis: O recurso de check-in permite que os gerentes e membros da equipe personalizem a frequência das reuniões e o compartilhamento de relatórios

O recurso de check-in permite que os gerentes e membros da equipe personalizem a frequência das reuniões e o compartilhamento de relatórios Metas/OKRs: Definir e rastreie suas metas /OKRs em um só lugar e compartilhe os resultados de seu progresso

Limitações de gelatina:

Não há plano gratuito: O Jell não tem um plano gratuito. Você precisa pagar para usar a ferramenta após a avaliação gratuita de 14 dias

Preços do Jell:

Essenciais : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Avançado: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jell:

G2: 3,8/5 (30 avaliações)

3,8/5 (30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (23 avaliações)

5. ScrumGenius

via ScrumGenius O ScrumGenius é uma ferramenta de standup diário que automatiza reuniões, pesquisas e relatórios para equipes multifuncionais em diferentes fusos horários. Ele tem um recurso exclusivo de conclusão de metas e rastreamento de bloqueadores que ajuda os membros da sua equipe a visualizar as metas diárias e os bloqueadores.

Melhores recursos do ScrumGenius:

Check-ins diários: Os membros da equipe podem compartilhar atualizações sobre suas tarefas diárias com recursos exclusivos, como rastreamento de metas e bloqueadores

Os membros da equipe podem compartilhar atualizações sobre suas tarefas diárias com recursos exclusivos, como rastreamento de metas e bloqueadores Integrações: Funciona com ferramentas como Slack, Microsoft Teams e software de e-mail

Funciona com ferramentas como Slack, Microsoft Teams e software de e-mail Analytics & Search Insights: Visualize, filtre e pesquise seus dados para rastrear bloqueadores comuns, envolvimento da equipe e muito mais

Limitações do ScrumGenius:

Somente para equipes de gerenciamento de projetos: O ScrumGenius foi projetado apenas para uso em equipes de gerenciamento de projetos

O ScrumGenius foi projetado apenas para uso em equipes de gerenciamento de projetos Cancelamento da assinatura: É necessário entrar em contato com o suporte para cancelar a assinatura do ScrumGenius

Preços do ScrumGenius:

Básico : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Team : $5/mês por usuário

: $5/mês por usuário Business: $7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ScrumGenius:

G2: 0,8/5 (3 avaliações)

0,8/5 (3 avaliações) Capterra: 4,8/5 (6 avaliações)

6. Faixa

via Faixa Range é um ferramenta de gerenciamento de projetos que permite que as equipes de desenvolvimento compartilhem arquivos assíncronos atualizações de projetos , criar agendas de reuniões faça anotações e acompanhe as metas da equipe. O Range se integra a ferramentas como Slack e MS Teams, permitindo que você receba todas as atualizações em um só lugar.

Melhores recursos do Range:

Diretório da equipe: Veja como sua equipe está se saindo e no que ela está focada

Veja como sua equipe está se saindo e no que ela está focada Check-ins: Os membros da equipe podem se comunicar e fazer check-in sem precisar de uma reunião diária

Os membros da equipe podem se comunicar e fazer check-in sem precisar de uma reunião diária Integração: O Range se integra a mais de 75 ferramentas, como Slack e MS Teams

Limitações do Range:

Interface do usuário: Novos usuários relatam dificuldade em navegar na interface do usuário

Preços do intervalo:

Gratuito para sempre

Pro: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do intervalo:

G2: 4,6/5 (74 avaliações)

4,6/5 (74 avaliações) Capterra: 4,7/5 (32 avaliações)

7. Companheiro

via Companheiro(a) O Fellow é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite que as equipes ágeis tenham menos reuniões, mais curtas e mais eficazes. Você pode usar os modelos de reunião do Fellow para agendar reuniões de equipe e criar agendas para sua equipe rapidamente.

Melhores recursos do Fellow:

Modelos de agenda de reunião: Mais de 500 modelos de agenda de reunião prontos para usar

Mais de 500 modelos de agenda de reunião prontos para usar Transcrições e resumos de reuniões da IA: Obtenha transcrições e resumos automáticos de reuniões

Limitações dos colegas:

Muitos modelos: O Fellow oferece muitos modelos para casos de uso semelhantes, o que torna demorada a escolha do modelo certo para suas necessidades

Preços do Fellow:

Gratuito para sempre

Pro: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Business: $8/mês por usuário

Classificações e resenhas de colegas:

G2: 4,7/5 (1.827+ avaliações)

4,7/5 (1.827+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. StepSize

via StepSize O StepSize é um software de standup diário que usa IA para gerar relatórios sobre o desenvolvimento de produtos.

Se você é uma equipe que usa o Linear ou o Jira, o StepSize permite gerar atualizações claras sobre o progresso da sua equipe.

Melhores recursos do StepSize:

Relatórios de progresso gerados por IA: Gerar e detalhar relatórios de progresso de projetos com links para problemas e tíquetes

Gerar e detalhar relatórios de progresso de projetos com links para problemas e tíquetes Métricas de monitoramento: Gera relatórios que permitem monitorar as métricas de desenvolvimento de produtos. Por exemplo, você pode acompanhar o número de melhorias na interface do usuário feitas no seu site de comércio eletrônico a cada mês e medir seu impacto no envolvimento do usuário

Limitações do StepSize:

Não há plano gratuito: O StepSize não oferece um plano gratuito

Preços do StepSize:

Equipe: $100/mês

$100/mês Empresa: Preço personalizado

Classificações e resenhas do StepSize:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Tatsu.io

via Tatsu.io O Tatsu é um software de standup diário que facilita comunicação assíncrona no Slack. O Tatsu pode notificar um canal quando uma reunião está prestes a começar e chamar o primeiro participante.

Melhores recursos do Tatsu.io:

Standups diários assíncronos: O Tatsu inicia automaticamente um standup diário no canal do Slack e notifica todos os membros. Ele chama os membros da equipe para dar seus relatórios e ignora os membros indisponíveis

O Tatsu inicia automaticamente um standup diário no canal do Slack e notifica todos os membros. Ele chama os membros da equipe para dar seus relatórios e ignora os membros indisponíveis Comandos personalizados: Use comandos como "dismiss" (dispensar) para dispensar um membro da equipe durante o dia ou "quit" (sair) para encerrar a reunião quando julgar adequado

Limitações do Tatsu.io:

Limitado ao Slack: O Tatsu só pode ser usado no Slack.

Preços do Tatsu.io:

Global: US$ 1/mês por usuário

Classificações e resenhas do Tatsu.io:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. GeekBot

via Geekbot O GeekBot é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que automatiza reuniões diárias, retrospectivas, pesquisas e outros fluxos de trabalho no Slack e no Microsoft Teams. Você pode definir o horário e a frequência das reuniões diárias de stand-up, as perguntas a serem feitas e quem deve receber um aviso.

Melhores recursos do GeekBot:

Pesquisas anônimas: Realize pesquisas anônimas com o Geekbot e obtenha feedback e insights honestos da sua equipe

Realize pesquisas anônimas com o Geekbot e obtenha feedback e insights honestos da sua equipe Fluxo de trabalho automatizado: O Geekbot permite fluxos de trabalho automatizados e ajuda a economizar tempo em tarefas recorrentes

Limitações do GeekBot:

Personalização de modelos: Os usuários dizem que os modelos não podem ser facilmente personalizados

Preços do GeekBot:

Inicialização: Grátis para sempre

Grátis para sempre Escalonamento: $2,5/mês por usuário

$2,5/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do GeekBot:

G2: 4,6/5 (154 avaliações)

4,6/5 (154 avaliações) Capterra: 4,9/5 (143 avaliações)

Racionalizando a comunicação da equipe com o software Daily Standup

Quando executadas de forma eficaz, as reuniões diárias são uma ótima maneira de manter sua equipe na mesma página, motivada e progredindo em direção às suas metas.

Se preferir reuniões assíncronas ou videoconferências, selecione o software de stand-up certo que se adapte ao estilo de trabalho da sua equipe e à cultura da empresa.

Você obterá a melhor experiência e o maior valor se integrar o software de stand-up à sua ferramenta de gerenciamento de projetos ou, melhor ainda, se o software for desenvolvido dentro dela ClickUp se destaca.