O guia definitivo para a colaboração prática em projetos [com dicas e modelos gratuitos]

Se você está lendo isto, provavelmente já sabe que a colaboração eficaz em projetos desempenha um papel fundamental na conclusão oportuna dos projetos. Sem ela, você estará enfrentando gargalos no processo e falhas de comunicação que podem paralisar o seu projeto. Este artigo explorará como você pode otimizar os fluxos de trabalho colaborativos para impulsionar seu projeto. ⏩

Mas isso não é tudo - temos um presente especial para você! Para ajudar a colocar a teoria em prática, estamos compartilhando três modelos gratuitos para tornar a colaboração em projetos mais suave e estruturada. Continue lendo para aumentar o sucesso de seu projeto!

O que é colaboração em projetos?

A colaboração em projetos é o esforço compartilhado para atingir um objetivo comum.

Então, é apenas outra palavra para trabalho em equipe ou gerenciamento de projetos? Na verdade, não. Vamos examinar as principais diferenças entre esses conceitos.

O que diferencia a colaboração em projetos

Imagine que você está jogando basquete com seus amigos e é o capitão não oficial. Cada jogador sabe qual é a sua função em um determinado momento, seja arremessando, passando a bola ou jogando na defesa. Todos estão fazendo sua parte em prol de um objetivo comum. Isso é trabalho em equipe. 🏀

Mas se você realmente quer vencer, não está concentrado apenas em suas próprias tarefas - você também está se reunindo para fazer um brainstorming de estratégias, sugerindo ajustes nas técnicas uns dos outros e talvez até trocando de papéis para enfrentar melhor a equipe adversária. Todo esse compartilhamento de ideias, recursos e responsabilidades é colaboração, e é mais intuitivo do que o trabalho em equipe.

O ônus de garantir a colaboração bem-sucedida do projeto geralmente recai sobre o gerente de projeto da equipe. Ele garante que todos estejam onde precisam estar, tenham o que precisam e sigam a estratégia. Alocar recursos, lidar com conflitos e manter o controle de resultados também fazem parte do trabalho.

resultados

também fazem parte do trabalho.

Em resumo:

Trabalho em equipe é fazer a sua parte em prol de um objetivo comum

é fazer a sua parte em prol de um objetivo comum Colaboração em projetos significa lidar com diversas perspectivas, resolver problemas e compartilhar responsabilidades

A fórmula do triplo P da colaboração em projetos

A colaboração bem-sucedida em projetos geralmente requer o foco em três Ps: Pessoas, Processos e Plataforma. Veja a seguir o que eles implicam:

As pessoas são o coração e a alma de todo projeto.

Comunicação aberta e honesta entre os membros da equipe é fundamental. Quando todos falam livremente e ouvem ativamente, você obtém um poder cerebral coletivo para a solução de problemas Processos bem projetados garantem que todos estejam na mesma página sobre o que, quando e como fazer para concluir as tarefas Um bom processo plataforma de colaboração digital centraliza seu trabalho, tornando mais fácil para todos encontrarem o que precisam e devem fazer. Escolha uma plataforma, como ClickUp que inclui todas as ferramentas e sistemas de que você precisa para realizar o trabalho, e sua equipe agradecerá por isso

Aprimore a colaboração e acelere

a execução do projeto

usando a plataforma de trabalho abrangente do ClickUp

9 dicas de especialistas para melhorar a colaboração em projetos em qualquer escala

A colaboração em projetos é uma daquelas coisas que não parecem muito difíceis na superfície, mas que podem ser incrivelmente difíceis de implementar em uma equipe. De fato,

86% dos funcionários e executivos

consideram que a colaboração deficiente é um dos principais motivos dos fracassos no local de trabalho.

Exploramos dezenas de práticas recomendadas para equipes e selecionamos as nove dicas a seguir que o ajudarão a promover esforços de colaboração e a evitar armadilhas comuns.

1. Comece com um roteiro

Albert Einstein

disse a famosa frase

"Se eu tivesse uma hora para resolver um problema do qual dependesse minha vida, passaria 40 minutos estudando-o, 15 minutos revisando-o e 5 minutos resolvendo-o."

Essa também é praticamente a essência da colaboração eficaz em projetos - você deve passar um bom tempo

criando um roteiro para o sucesso

antes de mergulhar no projeto.

A criação de um roteiro requer a definição de

marcos importantes

o roadmap contém os principais marcos, entregáveis e resultados desejados, o que oferece a todos uma visão geral rápida do que precisa ser realizado. Quando o projeto estiver em andamento, o roadmap também ajudará com:

Priorização: Facilitar para os colaboradores a decisão sobre alocação de recursos e gerenciamento de tempo

Facilitar para os colaboradores a decisão sobre alocação de recursos e gerenciamento de tempo Responsabilidade: Os membros da equipe podem se responsabilizar mutuamente porque todos sabem o que é esperado e quando

Os membros da equipe podem se responsabilizar mutuamente porque todos sabem o que é esperado e quando **Solução de problemas: quando surgem desafios, um roteiro oferece à equipe um guia compartilhado para debater soluções

Visualize roteiros de projetos com detalhes precisos usando a visualização Gantt no ClickUp

Não tem certeza de como começar com um roteiro? O ClickUp oferece vários

modelos de roteiro de projeto

para ajudá-lo a preparar um

plano de ação estratégico

para sua equipe rapidamente. Eles permitem que você visualize e preveja

cronogramas de entrega

dependências de tarefas e gargalos - tudo ajustável para se adequar às suas necessidades específicas

requisitos de fluxo de trabalho

.

2. Defina metas compartilhadas

Um objetivo compartilhado e bem definido pode motivar os membros da equipe a darem o melhor de si. Se todos na equipe entenderem e vibrarem com os objetivos do projeto, isso naturalmente minimizará conflitos e mal-entendidos no futuro, além de facilitar a discussão do progresso, dos desafios e das soluções.

Experimente uma maneira simples de definir e monitorar metas usando o

Recurso de metas no ClickUp

. Defina metas mensuráveis para cada colaborador e aproveite o progresso automático e a

controle de metas

!

Foco unificado, sucesso compartilhado: O ClickUp Goals alinha toda a sua equipe em direção a objetivos comuns

O ClickUp também o coloca em contato com vários

modelos de rastreadores de projetos

que servem como modelos para

fluxos de trabalho de monitoramento

e mantendo-se alinhado com as metas do projeto.

3. Definir claramente as funções e responsabilidades

Saber quem é responsável pelo quê pode ajudar a evitar guerras territoriais, tornando mais fácil para os gerentes de projeto e líderes de equipe delegarem tarefas adequadamente.

Ao planejar projetos colaborativos, certifique-se de que todos saibam o que se espera deles e busque o uso ideal das habilidades e dos conhecimentos especializados de cada membro da equipe. Isso minimiza as sobreposições, reduz a confusão e garante que todos os aspectos do projeto sejam cobertos.

As ferramentas de colaboração de projetos, como o ClickUp, oferecem várias funcionalidades para esclarecer

as funções e responsabilidades da equipe

. Por exemplo, você pode usar

Quadros brancos no ClickUp

para criar uma estrutura RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) para seus colegas de equipe, eliminando silos de trabalho para maior transparência e clareza de funções.

Visualize as funções RACI no Whiteboard View do ClickUp para o gerenciamento de responsabilidades

4. Planeje fluxos de trabalho de equipe abrangentes

Após o planejamento de metas e a elaboração de gráficos RACI, você deve investir algum tempo no mapeamento de fluxos de trabalho detalhados para a sua equipe, garantindo uma colaboração mais suave e a conclusão dentro dos prazos.

A maioria dos líderes usa

software de gerenciamento de projetos

para projetar fluxos de trabalho da equipe a partir do zero, permitindo que os funcionários acessem os registros de qualquer lugar. Se sua

equipe for remota

ou descentralizada, é importante escolher uma plataforma com

gerenciamento de tarefas

e

colaboração em tempo real

recursos. Além disso, à medida que os projetos crescem, é muito mais fácil dimensionar seus esforços ao usar um software de gerenciamento de projetos colaborativo do que ao depender de métodos manuais.

Quadros Kanban

no ClickUp são uma ótima maneira de planejar tarefas complexas - você pode representar cada tarefa como um cartão, atribuir o(s) colaborador(es) e especificar detalhes contextuais com notas ou links, garantindo uma execução de tarefas sem complicações.

A visualização do quadro Kanban no ClickUp descreve as responsabilidades e simplifica as tarefas

Se você não consegue mapear os processos de tarefas dentro das dependências, experimente

Mapas mentais do ClickUp

para estabelecer conexões entre tarefas e objetivos e promover fluxos de trabalho logicamente sólidos.

5. Melhore seu jogo de gerenciamento de tempo

Defina prazos realistas para garantir que a equipe tenha tempo suficiente para concluir as tarefas sem sacrificar a qualidade. Reuniões agendadas regularmente garantem que todos estejam na mesma página e podem ajudar a identificar possíveis atividades que desperdiçam tempo ou gargalos.

Use Calendários e

rastreadores de tempo nativos

no Clickup para ajudar os membros individuais da equipe a gerenciar melhor seu tempo. Você também pode usar

bloqueio de tempo

para reservar períodos de tempo dedicados a atividades importantes. Isso adiciona estrutura ao dia e garante que as tarefas essenciais não sejam negligenciadas. ⏱️

Crie planilhas de horas e monitore o tempo no ClickUp

6. Revisar regularmente os processos e ajudar as equipes a se adaptarem às mudanças

Os projetos raramente são estáticos - eles mudam e evoluem. Atualize e compartilhe regularmente

relatórios de status do projeto

com sua equipe. Isso oferece uma visão geral de todos os marcos e ajuda a avaliar se o projeto está se alinhando ao plano original.

Crie o hábito de revisar o status do projeto como uma equipe, discutindo o que está funcionando e o que não está. Quando os membros da equipe percebem que suas contribuições durante as revisões levam a mudanças reais, isso aumenta o envolvimento e o senso de propriedade sobre o projeto. Esteja pronto para ajustar funções, cronogramas de entrega ou até mesmo objetivos, conforme necessário. As revisões frequentes ajudam a identificar possíveis riscos ou gargalos antes que se tornem problemas críticos. ⚠️

Os modelos de relatório de status do ClickUp ajudam você a ter uma visão geral e a adaptar seus fluxos de trabalho à medida que avança

7. A comunicação é fundamental

Use ferramentas de comunicação que sejam adaptáveis tanto para o escritório quanto para o cliente

ambientes de trabalho remoto

. Isso garante que todos os membros da equipe do projeto, independentemente de sua localização, estejam informados.

Com o ClickUp, você pode cuidar especialmente de suas tarefas colaborativas com uma variedade de recursos incorporados, como:

Quadros brancos virtuais : Uma tela digital em que os membros da equipe podem fazer brainstorming, anotações e organizar pensamentos coletivamente, mesmo que não estejam na mesma sala

Uma tela digital em que os membros da equipe podem fazer brainstorming, anotações e organizar pensamentos coletivamente, mesmo que não estejam na mesma sala Visualização de bate-papo **Colaboração e compartilhamento de recursos comuns por meio de threads de mensagens centralizadas

Comentários e menções **Está se sentindo bloqueado em uma tarefa? Marque os colegas de equipe nos comentários e obtenha a atenção imediata deles

Correção **Peça a seus colegas um feedback preciso sobre o trabalho realizado em um arquivo PNG, GIF, JPEG, WEBP, vídeo ou PDF

Colaboração ao vivo e instantânea : Trabalhe com seus colaboradores em documentos e tarefas em tempo real, graças aos vários cursores. Esse recurso também evita a duplicação de esforços, pois você sempre pode ver com quem está trabalhando ao vivo ❣️

Os quadros brancos ClickUp dão vida às ideias da sua equipe em um espaço compartilhado

8. Compartilhe recursos com eficiência

Um sistema centralizado em que todos os membros da equipe podem acessar facilmente os arquivos, documentos e ferramentas necessários poupam tempo e reduzem erros e inconsistências. Passar informações importantes de boca em boca, ou mesmo apenas por e-mails, inevitavelmente gera confusão e deixa alguns membros da equipe sem saber o que fazer.

Para

novos membros da equipe

um sistema centralizado significa que eles podem se atualizar rapidamente, acessando todos os recursos de que precisam em um só lugar.

Um bom hub de recursos centralizado pode ser algo como

Documentos do ClickUp

que:

Permite que você atualize facilmente os recursos e os compartilhe de forma pública ou privada Permite que você personalize a autorização e o nível de acesso para cada colaborador Pode ter limites generosos de tamanho de arquivo Oferece segurança de alto nível para as informações importantes de sua empresa

Compartilhe conhecimento e reúna recursos com o ClickUp Docs

9. Promova a união e o vínculo da equipe

Reconhecer e comemorar

as conquistas da equipe, por menores que sejam, podem elevar o moral e promover uma cultura de colaboração. Envolva-se em

atividades de formação de equipes

e envolver todas as partes interessadas nos processos de tomada de decisão.

Funcionários engajados geralmente são mais produtivos e comprometidos com as metas do projeto. Quando os membros da equipe se conhecem e confiam uns nos outros, é mais provável que compartilhem ideias abertamente, forneçam feedback construtivo e trabalhem de forma coesa.

3 Modelos gratuitos para ajudar as equipes a colaborar em projetos

Depois de aprender os prós e contras da colaboração em projetos e reunir dicas sobre como aprimorá-la, você deve estar se perguntando: _"Como coloco esse conhecimento em prática?

Bem, boas notícias! Você não precisa começar do zero - temos três modelos gratuitos e versáteis do ClickUp que atendem a diferentes tipos de projetos e dinâmicas de trabalho em equipe. Vamos mergulhar de cabeça e ver como eles podem aumentar a sinergia da sua equipe!

1. Modelo de colaboração de sucesso do cliente do ClickUp

Melhore o relacionamento com seus clientes, desde o primeiro contato até o endosso total, com o Modelo de Colaboração para o Sucesso do Cliente do ClickUp

Os projetos baseados em clientes podem ser desafiadores, pois você precisa dedicar muito tempo para entender as metas, as necessidades e os pontos problemáticos de cada cliente. Abordá-los de forma eficaz exige um esforço de equipe, e é aí que o

Modelo de colaboração de sucesso do cliente do ClickUp

brilha! ⭐

Esse modelo oferece um conjunto de ferramentas integradas para orientar a sua equipe em uma jornada tranquila, desde o contato inicial até o endosso total. Por exemplo, você obtém:

Formulário de endosso de novo cliente: Captura novo cliente informações, servindo como ponto de contato inicial para a equipe de vendas

Captura novo cliente informações, servindo como ponto de contato inicial para a equipe de vendas Documento de endosso: Um questionário estruturado usado durante o processo de integração do cliente chamada para coletar informações relevantes

Um questionário estruturado usado durante o processo de integração do cliente chamada para coletar informações relevantes Pipeline de endosso: Uma visão da diretoria que representa visualmente os diferentes estágios do processo de envolvimento do cliente

Sua equipe pode editar de forma colaborativa o Documento de Endosso para cada cliente no ClickUp Docs à medida que eles aprendem mais sobre o cliente. Por exemplo, a equipe de vendas reúne os objetivos e desafios do cliente, enquanto a equipe de produção identifica os recursos benéficos do produto e as oportunidades de personalização para atender às metas comerciais do cliente.

O layout do quadro Kanban do Pipeline de Endosso é particularmente eficaz para o gerenciamento de tarefas, oferecendo um instantâneo intuitivo do status atual de cada cliente: Novo cliente, Agendamento, Reunião, e Aprovado.

Esses status podem ser atualizados facilmente arrastando e soltando os cartões no quadro. As subtarefas podem ser usadas para delinear itens menores e acionáveis necessários para mover um cliente de um estágio para o outro, garantindo, por fim, seu total endosso e satisfação.

2. Modelo de colaboração e planejamento de eventos ClickUp

Planeje e execute eventos de forma impecável com o modelo de planejamento e colaboração de eventos do ClickUp

Navegar no labirinto do planejamento de eventos não é pouca coisa, mas o

Modelo de colaboração e planejamento de eventos do ClickUp

ajuda você! Este é um modelo de pasta que o orienta desde a semente de uma ideia de evento até o seu grande final. 🎉

Comece com a visualização New Program Request para delinear os principais objetivos e requisitos do seu evento. Aqui, você também pode atribuir funções à sua equipe, bem como às partes interessadas externas, como fornecedores e patrocinadores.

Seu evento é então movido para a lista Event Backlog - um local para guardar ideias de eventos que ainda não foram confirmadas. Posteriormente, você poderá revisitá-lo e movê-lo para a lista de Eventos confirmados. E não vamos esquecer as questões financeiras - a lista Event Billing (Faturamento de eventos) garante que seu orçamento permaneça em dia e que os prazos de pagamento sejam cumpridos.

Além da visualização em lista, que permite fácil digitalização e acesso rápido a informações detalhadas, esse modelo também apresenta:

Visualização de linha do tempo para visualizar o roteiro do seu evento Visualização de quadro para simplificar o gerenciamento de tarefas com 19 status personalizados Visualização do Chat do evento para reuniões de equipe e brainstorming em tempo real Visualização de mapa para fornecer instruções sobre os locais do evento e garantir o sucesso logístico

3. Modelo de projeto multifuncional ClickUp por departamentos

Unir equipes multifuncionais nunca foi tão fácil graças ao modelo de projeto multifuncional por departamentos do ClickUp

Pessoas de diferentes funções, departamentos ou até mesmo empresas podem formar

equipes multifuncionais

para trabalharem juntas no mesmo projeto, e

Modelo de projeto multifuncional ClickUp por departamentos

oferece um espaço de trabalho unificado para otimizar essa colaboração.

O modelo permite que você veja o panorama geral e os detalhes mais minuciosos. Para um gerenciamento de projetos eficaz, comece verificando a lista Visão geral do projeto dentro do modelo. Esse é o seu painel de controle para tudo o que está acontecendo em seus quatro departamentos principais:

Marketing Serviços Gerenciamento de projetos Suporte ao cliente

As tarefas e subtarefas são classificadas por datas de vencimento, ajudando você a descobrir o que precisa de sua atenção primeiro. É como ter uma visão panorâmica de todo o seu projeto.

Em seguida, vá para a visualização Caixa de membros da equipe. Aqui, você pode ver quem está sobrecarregado e quem está livre para assumir mais tarefas. É uma maneira rápida de garantir que todos tenham uma lista de tarefas gerenciável ajudando sua equipe a trabalhar com mais eficiência.

Por último, mas não menos importante, a Visão de Gantt multifuncional combina tarefas de todos os departamentos em um único gráfico, mostrando como elas estão conectadas. Isso ajuda a evitar gargalos e mantém todos em sincronia, garantindo que o projeto seja executado sem problemas do início ao fim.

Benefícios da colaboração eficaz em projetos

Ter as pessoas certas, processos otimizados e uma plataforma cuidadosamente escolhida pode ajudá-lo a tirar o máximo proveito dos esforços colaborativos da equipe. Aqui está uma lista dos benefícios mais notáveis:

Comunicação simplificada: Todos os bate-papos, feedbacks e atualizações da equipe acontecem em um só lugar, facilitando a comunicação entre todos

Todos os bate-papos, feedbacks e atualizações da equipe acontecem em um só lugar, facilitando a comunicação entre todos Tomada de decisão rápida: Cada membro da equipe reúne seus conhecimentos e percepções, ajudando a fazer escolhas mais rápidas e inteligentes, sem suposições

Cada membro da equipe reúne seus conhecimentos e percepções, ajudando a fazer escolhas mais rápidas e inteligentes, sem suposições Execução eficiente de tarefas: Uma compreensão clara das funções e responsabilidades significa que as tarefas são concluídas mais rapidamente e os prazos são cumpridos sem comprometer a qualidade

Uma compreensão clara das funções e responsabilidades significa que as tarefas são concluídas mais rapidamente e os prazos são cumpridos sem comprometer a qualidade Impulso à inovação: Pontos de vista diferentes dentro da equipe podem gerar novas ideias que você não teria pensado sozinho

Pontos de vista diferentes dentro da equipe podem gerar novas ideias que você não teria pensado sozinho Moral e satisfação da equipe: Quando as pessoas sentem que suas vozes são ouvidas e que suas contribuições são importantes, isso aumenta o espírito de equipe e a produtividade

Quando as pessoas sentem que suas vozes são ouvidas e que suas contribuições são importantes, isso aumenta o espírito de equipe e a produtividade Retorno comercial: Uma boa colaboração se traduz em economia de tempo e de custos e em clientes mais satisfeitos, levando a retornos mais altos

Enfrentando os desafios do gerenciamento de projetos colaborativos

Embora a colaboração em projetos possa mudar o jogo, ela tem seus obstáculos. Por exemplo, equipes sem um

ferramenta de gerenciamento de projetos

pode, muitas vezes, ser retardado devido a esforços redundantes e rastreamento incompetente de metas.

As dependências do projeto também podem prejudicar a colaboração da equipe - se mal administradas, podem levar a conflitos e

atrasos nos cronogramas dos projetos

. Os locais de trabalho modernos com equipes distribuídas e assíncronas também podem ter dificuldades com a colaboração em projetos até certo ponto.

Felizmente, a maioria desses problemas pode ser facilmente resolvida com a escolha do projeto certo

software de colaboração

para sua equipe. 🥰

Melhore a colaboração em projetos com o ClickUp

A equipe do ClickUp

Suíte de gerenciamento de projetos

foi projetado para ajudar as equipes a permanecerem competitivas e orientadas para os resultados, criando um terreno fértil para a inovação e a solução de problemas. Você obtém recursos e estruturas práticas para ajudar as equipes a colaborar de forma produtiva, independentemente de onde estejam trabalhando!

