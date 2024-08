10 modelos Scrum gratuitos para monitorar seu fluxo de trabalho

À medida que a tecnologia avança, a complexidade de muitos projetos avança com ela. Ao longo dos anos, vários gerenciamento de projetos surgiram estruturas que permitem que os gerentes de projeto monitorem e gerenciar o progresso de seus projetos.

E scrum é uma dessas estruturas que está ganhando popularidade em gerenciamento ágil de projetos . Isso facilita a divisão de grandes projetos em tarefas menores e mais facilmente gerenciáveis e o controle do andamento dessas tarefas.

A implementação adequada do Scrum pode ajudar os membros da equipe a se manterem na tarefa e a concluírem os projetos mais rapidamente e com menos erros. Os gerentes de projeto podem usar modelos para garantir que seus projetos sejam concluídos com sucesso fluxo de trabalho do scrum segue a estrutura com precisão.

Nesta postagem, apresentaremos dez modelos scrum que se adequarão a uma variedade de casos de uso e fluxos de trabalho.

O que é um modelo Scrum?

Um modelo Scrum é um documento ou uma ferramenta pré-formatada que é usada para ajudar as equipes a organizar e planejar o trabalho dentro da estrutura Scrum. Os modelos Scrum fornecem uma abordagem consistente e estruturada para gerenciar as tarefas e o progresso, e podem ajudar as equipes a se manterem no caminho certo e a atingirem seus objetivos na estrutura ágil de gerenciamento de projetos.

Alguns exemplos de modelos Scrum incluem Sprint backlogs, que listam todas as tarefas que precisam ser concluídas durante um sprint específico, e Product backlogs, que listam todas as tarefas que precisam ser concluídas para um projeto ou produto específico. Outros modelos podem incluir agendas de reuniões, gráficos burndown e relatórios de retrospectiva.

Esses modelos são projetados para apoiar o processo Scrum, garantindo que a sua equipe de desenvolvimento de software tenha um entendimento compartilhado do trabalho a ser feito e como ele será realizado.

Por que os modelos Scrum são importantes para uma empresa ágil?

Os modelos Scrum são essenciais para uma empresa dedicada ao fluxo de trabalho ágil pois fornecem estrutura e consistência na forma como o trabalho é organizado e planejado. Isso ajuda o scrum master a gerenciar a equipe ágil de desenvolvimento de software para que todos permaneçam no caminho certo e atinjam suas metas com mais eficiência.

O menu suspenso de pontos scrum no ClickUp simplifica o acompanhamento e o monitoramento da complexidade do trabalho concluído pelas equipes

Uma equipe pode achar que entende o processo Scrum e pode saber as definições de todos os Termos do Agile Scrum de cor, mas ainda assim não recebem a quantidade adequada de foco para executar uma tarefa scrum corretamente.

Um modelo de scrum resolve isso para as equipes ágeis:

Ele garante que todas as equipes autônomas tenham um entendimento compartilhado do trabalho a ser feito e, ao mesmo tempo, melhora a visibilidade do plano do projeto progresso. Isso simplifica o processo para minimizar o tempo e o esforço gastos na organização e no planejamento do trabalho. Eles permitem que o software ou marketing ágil para que as equipes respondam rapidamente às mudanças e se adaptem a novos desafios, o que é crucial em um ambiente em constante mudança.

O que faz um bom modelo de scrum?

Um bom modelo de Scrum é fácil de usar e claro de entender. Geralmente usado nas ferramentas ágeis de uma equipe, ele fornece uma estrutura ágil sólida para seguir o processo Scrum. Veja a seguir alguns fatores que fazem um bom modelo de Scrum:

Fácil de usar : O modelo deve ser fácil de entender, preencher e atualizar. Ele deve ter um design intuitivo que permita que os funcionários comecem a usá-lo rapidamente e, ao mesmo tempo, sigam a metodologia ágil

: O modelo deve ser fácil de entender, preencher e atualizar. Ele deve ter um design intuitivo que permita que os funcionários comecem a usá-lo rapidamente e, ao mesmo tempo, sigam a metodologia ágil Claro : O modelo deve comunicar informações sobre o processo Scrum e o status atual do projeto dentro desse processo. Não basta apenas ser fácil de entender, ele deve destacar o fluxo de trabalho do Scrum.

: O modelo deve comunicar informações sobre o processo Scrum e o status atual do projeto dentro desse processo. Não basta apenas ser fácil de entender, ele deve destacar o fluxo de trabalho do Scrum. Apoia o processo Scrum : Muitos modelos podem fornecer uma breve visão geral dos conceitos do Scrum, mas um bom modelo vai além. Ele facilitará o rastreamento de quem está trabalhando em quê, qual é a função de cada um e qual é o nível de avanço em cada uma das tarefas atribuídas.

: Muitos modelos podem fornecer uma breve visão geral dos conceitos do Scrum, mas um bom modelo vai além. Ele facilitará o rastreamento de quem está trabalhando em quê, qual é a função de cada um e qual é o nível de avanço em cada uma das tarefas atribuídas. Personalizável : Nem todo projeto é igual. Embora o processo Scrum seja simples, sua verdadeira força está em sua adaptabilidade. Embora alguns modelos Scrum sejam projetados para tarefas específicas dentro da estrutura Scrum ou para tipos específicos de projetos, cada um deve permitir personalização suficiente para atender a todos os casos de uso necessários.

: Nem todo projeto é igual. Embora o processo Scrum seja simples, sua verdadeira força está em sua adaptabilidade. Embora alguns modelos Scrum sejam projetados para tarefas específicas dentro da estrutura Scrum ou para tipos específicos de projetos, cada um deve permitir personalização suficiente para atender a todos os casos de uso necessários. Automatizado : A automação de alguns modelos podeeconomizar tempo e aumentar a precisão. O modelo deve ser automatizado de modo a permitir atualizações fáceis e o monitoramento do progresso.

: A automação de alguns modelos podeeconomizar tempo e aumentar a precisão. O modelo deve ser automatizado de modo a permitir atualizações fáceis e o monitoramento do progresso. Fornece visibilidade : Um bom modelo Scrum deve proporcionar visibilidade do progresso do projeto, permitindo que os membros da equipe vejam facilmente o que foi feito, o que está sendo trabalhado no momento e o que ainda precisa ser feito.

: Um bom modelo Scrum deve proporcionar visibilidade do progresso do projeto, permitindo que os membros da equipe vejam facilmente o que foi feito, o que está sendo trabalhado no momento e o que ainda precisa ser feito. Orientado por dados : O modelo deve ser orientado por dados, o que significa que ele deve ser capaz de coletar, armazenar e analisar dados. Ele também deve permitir a fácil extração de dados e relatórios.

: O modelo deve ser orientado por dados, o que significa que ele deve ser capaz de coletar, armazenar e analisar dados. Ele também deve permitir a fácil extração de dados e relatórios. Acionável: O modelo deve incluir próximas etapas claras e acionáveis e ajudar a concentrar o trabalho da equipe no plano geral do projeto.

Seguindo essas diretrizes, um bom modelo Scrum pode ajudar as equipes a se manterem no caminho certo, trabalharem com mais eficiência e atingirem seus objetivos - tudo com as ferramentas ágeis certas.

10 modelos de Scrum a serem considerados para sua equipe em 2024

Esses modelos são para as fases de planejamento e execução do fluxo de trabalho scrum. Temos uma lista separada de modelos que ajudarão sua equipe a organizar o Retrospectiva do Sprint .

1. Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum

Nosso Modelo de gerenciamento do Agile Scrum inclui todos os elementos essenciais do fluxo de trabalho do Scrum. Ele ajudará os gerentes de projeto a acompanhar backlogs, sprints, gerenciamento de testes e retrospectivas. Este modelo abrange o gerenciamento do Scrum em um nível amplo e foi projetado para dar suporte às equipes que precisam acompanhar projetos complexos e manter o controle das metas do Scrum que foram estabelecidas.

O modelo oferece uma abordagem clara e consistente para organizar e planejar o trabalho. Além disso, esse modelo de scrum inclui um documento "Como começar". Nele, tanto os gerentes de projeto quanto os membros da equipe encontrarão informações detalhadas sobre como usar o modelo de forma eficaz.

O uso do guia garante que as equipes possam entender e implementar rapidamente os recursos e os campos personalizados fornecidos pelo modelo, facilitando o início imediato do seu uso no processo de gerenciamento ágil de projetos.

2. Modelo de lista de bugs do ClickUp Agile Scrum

Modelo de lista de bugs do ClickUp Agile Scrum

Nosso Modelo de lista de bugs do Agile Scrum fornece uma visão adicional do modelo básico de gerenciamento do Agile Scrum mencionado acima. A visualização da lista de bugs facilita o rastreamento e o gerenciamento de bugs à medida que eles surgem, usando o fluxo de trabalho do scrum. Ao usar esse modelo, você encontrará uma interface clara e consistente que fornece ferramentas para identificar, priorizar e resolver bugs.

Ele permite que os membros da equipe registrem todas as informações críticas necessárias para documentar e resolver bugs, com seções para a descrição do bug, o nível de prioridade, a pessoa responsável por resolvê-lo e seu status atual. Esse modelo pode ser usado em conjunto com outros modelos scrum desta lista para garantir que os bugs sejam identificados e resolvidos prontamente.

Com o uso desse modelo, seu equipe scrum pode melhorar sua capacidade de identificar bugs, priorizá-los de acordo com o impacto que terão no produto final ou em sua fase atual e acompanhar o progresso feito para resolvê-los.

3. Modelo de quadro Scrum do ClickUp

Modelo de quadro do ClickUp Scrum

Este modelo Modelo de quadro do Scrum é outra visão adicional do nosso modelo de gerenciamento ágil. No fluxo de trabalho do scrum, o scrum board é uma forma eficaz de as equipes visualizarem e organizarem seu trabalho - sejam histórias de usuários ou rastreamento de bugs.

A quadro de scrum fornece uma representação visual das tarefas que precisam ser concluídas, rastreia o progresso feito e facilita a visualização do status de cada tarefa. Essa visualização do modelo de gerenciamento é dividida em colunas que permitem uma visão rápida da posição de cada tarefa no processo.

Você encontrará colunas para tarefas que precisam ser feitas e para aquelas que foram aceitas ou rejeitadas. Há também colunas para tarefas que estão pendentes ou aguardando aprovação.

Ao contrário dos quadros scrum físicos, o deste modelo é facilmente atualizado e automatizado. Ele pode ser facilmente integrado a outras ferramentas em sua pilha de tecnologia para que as informações sobre o progresso do projeto estejam sempre exatamente onde você precisa. Modelos de storyboarding !

4. Modelo de backlog do ClickUp Agile Scrum

Modelo de Backlog do ClickUp Agile Scrum

O modelo Modelo de backlog do Agile Scrum apresenta outra visão do nosso modelo de gerenciamento do Agile Scrum e fornece uma visão do backlog do scrum. Os backlogs são uma parte importante do fluxo de trabalho do scrum. Essa visão específica está relacionada ao backlog do sprint em vez do backlog do produto.

O backlog do sprint é usado pela equipe de desenvolvimento para acompanhar o progresso de um sprint. Eles preencherão as tarefas do backlog (novamente, não necessariamente o backlog do produto) durante a fase de planejamento do sprint.

Esse modelo facilita o controle de quais tarefas do sprint atual foram concluídas e em que estágio de conclusão estão as que não foram concluídas.

5. Modelo de prioridade de bugs do ClickUp Agile Scrum

Modelo de prioridade de bugs do ClickUp Agile Scrum

Assim como um hospital deve priorizar os pacientes do pronto-socorro com base na gravidade de sua aflição, as equipes de desenvolvimento devem priorizar os bugs com base em seu impacto no projeto. A Modelo de prioridade de bugs do Agile Scrum fornece a eles as ferramentas para fazer exatamente isso.

Os desenvolvedores poderão rotular os bugs por sua gravidade e visualizá-los nesse formato com essa visualização do modelo original do Agile Scrum Management. Isso oferece uma visão geral de quantos bugs de cada tipo ainda restam e permite que os membros da equipe identifiquem rapidamente quais bugs devem ser trabalhados primeiro.

Ao usar adequadamente a visualização de prioridade de bugs, os gerentes de desenvolvimento podem evitar ou gerenciar adequadamente dívida técnica e reduzir as chances de efeitos negativos de bugs priorizados de forma inadequada.

6. Modelo de planejamento de Sprint do ClickUp Scrum

Modelo de planejamento de Sprint do ClickUp Scrum

Agora é hora de passar para outro modelo e dar uma olhada em algumas das visualizações que ele oferece.

Nosso Modelo de planejamento de sprint do Scrum faz para o planejamento de sprint o planejamento do sprint é o mesmo que o modelo de gerenciamento fez para sua fase de execução. Antes de cada sprint, deve ser feito um planejamento cuidadoso para garantir que as tarefas a serem concluídas levem o projeto a atingir suas metas da forma mais produtiva possível.

Esse permite que os planejadores de sprint acompanhem as tarefas que precisam ser concluídas durante o sprint, a meta do sprint atual e outras informações que ajudarão a preparar as equipes scrum para um sprint bem-sucedido.

7. Modelo de Sprint Ativo do ClickUp Scrum

Modelo de Sprint Ativo do ClickUp Scrum

O ClickUp Modelo de Sprint Ativo do Scrum no modelo de planejamento do Scrum mencionado anteriormente mostrará informações sobre os sprints ativos no momento. Os sprints são organizados em colunas que mostram o que está em desenvolvimento, pronto para revisão, aguardando implantação e muito mais.

Para cada tarefa em uma coluna, informações importantes sobre sua categoria, status de desenvolvimento, cronograma e meta são prontamente visualizadas sem nenhuma etapa adicional.

8. Modelo de reunião do ClickUp Scrum

Modelo de reunião do ClickUp Scrum

Reuniões do Scrum são outro elemento-chave do fluxo de trabalho. Essas reuniões geralmente ocorrem diariamente. Elas permitem que a equipe avalie o trabalho que foi concluído e o que ainda está por vir.

Elas são importantes para a natureza ágil do scrum porque é nelas que os bloqueios e outros obstáculos recém-descobertos são contabilizados e encaixados no cronograma do sprint. Nossas Modelo de reunião do Scrum facilitará o planejamento e a execução dessas reuniões.

Esse modelo fornece uma maneira fácil para os membros da equipe contribuírem para a reunião com detalhes sobre o que realizaram desde a última reunião, quais bloqueios estão enfrentando no momento e o que planejam fazer no dia.

9. Modelo de eventos do ClickUp Sprint

Modelo de eventos do ClickUp Sprint

Nosso último modelo da lista é o Modelo de eventos do Agile Sprint . Este modelo fornece um local central para a documentação de detalhes sobre todo o processo de sprint. As equipes Scrum poderão acompanhar todas as notas de reuniões de eventos, decisões, eventos e aprendizados que ocorreram durante o processo do sprint.

Isso o torna um documento conveniente para ser compartilhado com qualquer parte interessada, para obter uma visão geral rápida de como foi todo o processo ou para ser consultado como um exercício de aprendizado para sprints futuros.

10. Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum

Se você faz parte de uma equipe Agile ou de um Scrum Master, seu principal objetivo é produzir o melhor produto possível. Com todos os projetos complexos e processos demorados envolvidos nessa tarefa, pode ser difícil ficar por dentro de tudo. Modelo de gerenciamento do Agile Scrum do ClickUp oferece alívio! Nosso objetivo é poupar tempo e esforço preciosos da sua equipe e, ao mesmo tempo, garantir resultados superiores - nosso modelo Agile Scrum faz exatamente isso! Garanta que sua equipe Agile alcance novos patamares com o ClickUp hoje mesmo!

Simplifique seu processo Scrum com o ClickUp

Os modelos Scrum são uma ferramenta poderosa para organizar e planejar projetos que farão uso da estrutura Scrum. Com os modelos que destacamos neste guia, sua equipe pode obter informações valiosas sobre os fluxos de trabalho do projeto e se posicionar para obter maior produtividade.

No entanto, é importante lembrar que um modelo é apenas um aspecto do processo scrum. Para tirar o máximo proveito de um modelo, as ferramentas que você usa para implementá-lo também devem ser de alta qualidade.

O ClickUp fornece uma plataforma central onde as equipes podem organizar tarefas, acompanhar o progresso e se comunicar entre si. Ele oferece uma variedade de integrações e opções de personalização, tornando-o flexível e adaptável às necessidades específicas da sua equipe. Experimente o ClickUp e veja como ele pode ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e obter sucesso em seus projetos.