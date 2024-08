10 modelos gratuitos de storyboard em Word, PDF e ClickUp

Embora seja possível improvisar e esperar o melhor, os projetos criativos e de vídeo mais bem-sucedidos geralmente são o resultado de um planejamento cuidadoso. Por trás de cada cena de filme ou TikTok em alta, há uma pré-produção criativa que planejou cuidadosamente a ação, o diálogo e os efeitos visuais - geralmente com a ajuda de modelos de storyboard.

Neste guia, compartilharemos o que torna um modelo de storyboard excelente e o que procurar ao considerar as opções. Em seguida, apresentaremos a você a lista dos nossos modelos de storyboard gratuitos para experimentar em 2023. 📽️

O que é um modelo de storyboard?

Um modelo de storyboard é um organizador gráfico que ajuda você a visualizar o quadro geral em detalhes menores, cena por cena. Para qualquer processo de storyboard - quer você esteja dando vazão a ideias complexas ou criando um storyboard de vídeo - ele é indispensável para mapear seu filme ou projeto.

Saber como criar painéis de storyboard não é complicado, mas, às vezes, você quer encurtar o processo e ir direto aos detalhes. Um modelo de storyboard em branco cuida da estrutura, para que você possa concentrar sua atenção na história. 📚

10 modelos gratuitos de storyboard criados por profissionais

O modelo de storyboard certo pode facilitar a visualização de seus planos e o alcance de suas metas - seja uma tomada ou cena desejada, um aprimoramento de um produto ou campanha ou simplesmente a divisão de seu processo de design. Descubra alguns de nossos modelos de storyboard gratuitos favoritos e encontre a tela ideal para seu próximo projeto.

1. Modelo de storyboard do ClickUp

Modelo de storyboard do ClickUp

Vamos começar com uma versão moderna do modelo tradicional de storyboard de filme. Este Modelo de storyboard da ClickUp ajuda a planejar seu curta-metragem ou vídeo cinematográfico, tomada por tomada, para que você possa ver como a ação progride de um momento para o outro.

Não é necessário ter conhecimentos de Adobe Photoshop - basta compartilhar um desenho ou maquete da cena e, em seguida, preencher os detalhes abaixo para orientar sua equipe sobre o que exatamente precisa acontecer. Há espaço para adicionar ações, diálogos, mídia interativa e prompts de áudio/FX, e você pode até mesmo personalizar o modelo para adicionar caixas adicionais, se necessário. 🔊

Use este modelo de storyboard de vídeo para planejar vídeos corporativos, projetos pessoais, campanhas de vídeo em mídias sociais e muito mais de forma visual.

2. Modelo de esboço de história do ClickUp

Modelo de esboço de história do ClickUp

Nem todo storyboard precisa ser visual. Se você gosta de organização e de uma visualização em estilo de pasta, este Modelo de esboço de história da ClickUp é uma ótima opção. Ele foi criado pensando em escritores e autores, com uma estrutura que o ajuda a criar uma história atraente. Mas esse modelo de storyboard perfeito também pode ser usado para criar um storyboard de vídeo!

Aproveite os status e campos personalizados para adaptar os recursos de produtividade e organização do ClickUp às suas necessidades de escrita de romances. Veja rapidamente qual é a localização do capítulo, quais personagens estão envolvidos e a que parte do enredo ele se refere.

Entenda como está o progresso de sua escrita com um status de estágio de produção codificado por cores e use isso para ajudá-lo a decidir no que trabalhar em seguida.

Escrever um romance exige um grande investimento de seu tempo e energia. Usar o ClickUp como um criador de storyboards on-line é uma maneira maravilhosa de acelerar esse processo, para que você possa dedicar mais energia à criação de uma história incrível.

3. Modelo de mapeamento de história de usuário do ClickUp

Modelo de mapeamento de histórias de usuário do ClickUp

Para a maioria das empresas, a experiência do usuário está no topo da lista de áreas a serem aprimoradas. Para fazer isso, primeiro é preciso mapear a jornada do usuário e identificar todos os pontos de contato que ocorrem. Sem um modelo de storyboard escrito ou em vídeo, mapeamento do processo pode ficar confuso rapidamente.

Com esse Modelo de mapeamento de histórias de usuário do ClickUp com o modelo de mapeamento de histórias de usuários da ClickUp, ficou mais fácil do que nunca visualizar a jornada do usuário. 🛣️

Use gerenciamento de projetos com quadro branco para pegar toda a jornada do cliente e dividi-la em partes menores, com seções codificadas por cores para ajudá-lo a ver quais etapas acontecem em cada estágio. Use um quadro digital bloco de notas (ou cartão) para cada ponto de contato e mova-os para dar sentido à jornada do usuário.

É possível até mesmo converter esses cartões diretamente em tarefas, o que facilita a atribuição de alterações e melhorias aos membros da equipe. Se o seu trabalho envolve melhorar a experiência do usuário, um mapa conceitual pode ajudá-lo não apenas a ver qual é o caminho atual do usuário, mas também a sugerir rapidamente tarefas e ações para torná-lo ainda melhor.

4. Modelo de quadro de humor ClickUp

Modelo de quadro de humor do ClickUp

Antes de planejar um vídeo de campanha ou um projeto de marketing incrível, é preciso ter ideias. As Modelo de quadro de humor da ClickUp oferece uma maneira brilhante e inovadora de transformar esses pensamentos em um guia de estilo visual.

Esse modelo de storyboard é perfeito para ter por perto na próxima vez que você quiser fazer uma promoção ou encomendar um vídeo. Ele também funciona como um modelo de mood board pois ele foi criado para incentivá-lo a pensar sobre sua identidade visual de diferentes maneiras.

Como um modelo de brainstorming se você quiser usar o modelo de brainstorming, há espaço para cobrir sua UI/UX, ícones, ilustrações, exemplos de sites, tipografia e paleta de cores. No entanto, você pode trocar facilmente esses temas por outros com apenas alguns cliques. Cole suas imagens, ícones e cores para criar uma representação visual de suas ideias e inspiração.

Use este modelo de quadro de humor se estiver planejando um projeto ou uma campanha que exija criatividade ou quando estiver compartilhando inspiração ou uma ideia briefing de design com um colaborador ou designer.

Bônus: Confira_ **10 modelos gratuitos de quadros de humor para organizar suas ideias

5. Modelo de storyboard de vídeo ClickUp

Modelo de storyboard de vídeo do ClickUp

Planejar a filmagem, a edição e a produção de um vídeo pode ser uma tarefa árdua. Com o Modelo de plano de projeto de produção de vídeo do ClickUp com o modelo de plano de projeto de produção de vídeo da ClickUp, você pode se organizar e ficar por dentro do que está acontecendo, sem se perguntar se uma tarefa está no prazo, atrasada ou totalmente ausente.

Crie um plano de projeto com diferentes seções para cada parte do processo de produção de vídeo. Crie tarefas abaixo dele e, em seguida, atribua-as, adicione uma data de vencimento e avalie o nível de impacto e o nível de esforço. Adicione um sinalizador de status que reflita a situação da tarefa e tenha uma visão precisa do seu processo de produção de vídeo. ✨

Para profissionais de marketing e criadores que planejam um projeto de vídeo, esse modelo é indispensável. Ele permite que você veja tudo em um relance e, em seguida, clique para ver os detalhes mais minuciosos quando precisar deles.

6. Modelo de produção de vídeo ClickUp YouTube

Modelo de produção de vídeo ClickUp para o YouTube

Há muitas etapas envolvidas no planejamento, na criação, na edição e na publicação de um vídeo incrível no YouTube. Simplifique o processo e certifique-se de não se esquecer de nada com a ajuda do Modelo de produção de vídeo do YouTube da ClickUp .

Nosso modelo de tarefa dedicado ajuda você a cobrir todas as bases, para que você tenha os detalhes prontos quando chegar a hora de publicar. Adicione a data de lançamento proposta para o vídeo, o título, as palavras-chave, as tags, a miniatura, o banner de mídia social e a legenda.

Você também precisa de um roteiro bem escrito para planejar o texto e até mesmo os ângulos de câmera que acha que usará. Designe o roteirista e o editor para a tarefa, para que fique claro quem está trabalhando em quê.

Obtenha um lembrete visual de onde você está com a barra de progresso da produção.

Use este modelo de tarefa de produção para ajudá-lo a criar e publicar vídeos mais otimizados no YouTube. Nunca mais se preocupe em usar a miniatura errada ou esquecer as tags de vídeo com a ajuda do ClickUp software de gerenciamento de projetos criativos .

7. Modelo de Storyboard de Animação do Microsoft PowerPoint da Power Production

via Power Production

Muitas vezes, o mais simples dos modelos pode ajudá-lo a realizar grandes feitos. Este modelo de storyboard de animação pode parecer simples, mas tem tudo o que você precisa para planejar seu próximo projeto de animação com sucesso. 🚶

Inspire-se para preencher o espaço em branco deste storyboard em branco com sua criatividade. Adicione um esboço desenhado à mão da cena na caixa superior e use as caixas abaixo para compartilhar a ação, o diálogo e as anotações de movimento da câmera. Por fim, há espaço para adicionar o número da sequência abaixo.

Esse modelo de storyboard para impressão é ideal se você estiver trabalhando em seu próprio storyboard para um projeto pessoal, sua empresa ou um cliente. Use-o para ajudá-lo a visualizar as cenas e compartilhá-las com seus colaboradores e partes interessadas.

8. Modelo de storyboard comercial do Microsoft Word da Template.Net

via Template.Net Se você está acostumado a trabalhar no Microsoft Word ou no Apple Pages, esse modelo de storyboard comercial é uma ótima opção. Ele permite que você adote a abordagem de storyboard, mas sem alguns dos recursos extras que você obteria com o uso de uma ferramenta profissional de storyboard.

Há espaço para anotar o título e o tema da sua história e, em seguida, a qual parte da história você está se referindo. Mapeie as cenas com espaço para um esboço ou maquete. Ao mesmo tempo, compartilhe uma descrição da cena e quaisquer observações para a equipe de produção.

Experimente este modelo se estiver procurando uma tela em branco que possa ser usada no Microsoft Word ou no Apple Pages.

9. Modelo de Storyboard Simples do Microsoft Word por SampleTemplates

via SampleTemplates

Nem todo mundo trabalha melhor de forma visual e, às vezes, um formato mais tradicional pode ajudar a envolver as partes interessadas. Experimente uma abordagem mais baseada em texto para o storyboarding com um modelo simples de storyboard.

Esse modelo do Microsoft Word lhe dá espaço para falar sobre cada cena, incluindo os participantes, os diálogos e quaisquer notas-chave. É uma maneira simples e descomplicada de descrever a sequência de eventos, além de ser uma opção útil se você estiver vinculado ao uso de produtos de software da Microsoft para o seu trabalho. 💻

Se você não for um planejador visual, achará útil essa abordagem de storyboard. Você pode anotar detalhes semelhantes, mas não precisa fornecer nenhuma imagem para acompanhá-los.

10. Modelo de Storyboard do Microsoft Word por GetForms

via GetForms

Às vezes, é melhor manter as coisas claras e simples. Planeje o storyboard do seu próximo filme ou projeto criativo com a ajuda deste modelo de storyboard para o Microsoft Word. Ei, mesmo que você esteja usando bonecos de palito, você está chegando a algum lugar com o design e os modelos de storyboard do Word como este.

Há espaço em cada página para você delinear seis cenas, com uma caixa grande para um esboço do momento proposto e outra para você descrever a narrativa. Esse modelo não contém alguns dos avisos técnicos para áudio, efeitos e ação, mas é um bom ponto de partida.

Para vídeo ou criação projetos de redação que tenham muita narrativa e visual, essa abordagem de storyboarding pode ser uma boa opção. Com um grande espaço para a narração, há espaço para você se aprofundar em mais detalhes.

Bônus: **Ferramentas de criação de conteúdo de IA !

O que faz um bom modelo de storyboard?

Os modelos de storyboard projetados profissionalmente não precisam ser complicados. De fato, é melhor quando são simples. Um design ou storyboard de vídeo direto lhe dá mais espaço para ser criativo e se concentrar nos detalhes.

Seu modelo de storyboard é uma tela para trabalhar, portanto, os melhores modelos são minimalistas, simples e projetados com uma finalidade específica em mente. Ao considerar qual modelo de storyboard usar, pense em:

Software de storyboarding: Você pode usar o modelo de storyboard com uma ferramenta que já utiliza, como o ClickUp?

Você pode usar o modelo de storyboard com uma ferramenta que já utiliza, como o ClickUp? Facilidade de uso: O modelo de storyboard é fácil de usar? Você pode fazer alterações facilmente?

O modelo de storyboard é fácil de usar? Você pode fazer alterações facilmente? Sua finalidade pretendida: O modelo de storyboard corresponde à finalidade para a qual você deseja usá-lo?

O modelo de storyboard corresponde à finalidade para a qual você deseja usá-lo? Colaboração: É fácil para outras pessoas colaborarem com você no storyboard de texto ou vídeo?

É fácil para outras pessoas colaborarem com você no storyboard de texto ou vídeo? Compartilhamento: Você pode compartilhar facilmente seu modelo de storyboard com as partes interessadas?

É provável que suas necessidades de modelo de storyboard sejam únicas, portanto, não existe um modelo perfeito para cada criador ou colaborador. Use estas perguntas para ajudá-lo a encontrar o melhor modelo de storyboard para seus objetivos .

Visualize seu trabalho com um modelo de storyboard

Se você estiver trabalhando em um vídeo criativo ou em um projeto de marketing, os modelos de storyboard são indispensáveis. É quase impossível planejar uma campanha criativa bem-sucedida sem um modelo, especialmente se você estiver executando todo o processo do início ao fim.

Use nossos conselhos e esses modelos de storyboard para ajudá-lo a encontrar a melhor maneira de tornar seus projetos criativos ainda mais bem-sucedidos. Descubra que tipo de modelo gratuito você precisa e como gosta de trabalhar melhor.

Quer você seja um criador visual ou prefira uma abordagem mais baseada em tarefas e pastas, o ClickUp tem tudo o que você precisa para planejar seus projetos com sucesso. De mapas de histórias de usuários a planos de projetos de produção de vídeo, você encontrará os modelos de que precisa no ClickUp.

Se você estiver pronto para levar sua produção para o próximo nível, inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e use nossos modelos de storyboard para dar o pontapé inicial em seu processo criativo. ✨