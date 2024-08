15 melhores softwares de gerenciamento de projetos criativos de 2024

Projetos criativos são desafiadores e, às vezes, podem parecer impossíveis de gerenciar. E é por isso que muitas equipes contam com os melhores profissionais de criação gerenciamento de projetos software para levar os projetos da concepção à conclusão.

Embora haja muitas etapas em cada projeto criativo, ter o software certo ajuda a ter tudo sob controle para que você cumpra os prazos, evite gargalos e capacite as equipes a continuarem criativas sem muita complicação no fluxo de trabalho.

Felizmente, há muitas opções e, aqui, daremos uma olhada nos 15 principais softwares de gerenciamento de projetos para 2023. Abordaremos os principais recursos, prós, contras e como escolher o melhor software para suas necessidades.

Continue lendo para descobrir uma lista de ferramentas poderosas que você pode adicionar (ou substituir) sua pilha de tecnologia atual. ⚡️

Como diferentes setores usam software de gerenciamento de projetos criativos

Sejamos realistas: há uma tonelada de diferentes agências, empresas e organizações que dependem de trabalho criativo. E com esse trabalho vem a necessidade de gerenciar esses projetos. Sejam anúncios criativos, textos, designs, áudio ou recursos visuais, as equipes de design precisam de gerenciamento de projetos criativos para alcançar a linha de chegada.

Veja como o setor usa esse software para trabalhar melhor em equipe:

Rastreamento de tempo e despesas

Os líderes de equipe precisam acompanhar o tempo gasto em um projeto criativo. Isso ajuda a criar um registro do dinheiro usado em coisas como materiais e mão de obra.

Atribuição de tarefas

A atribuição de tarefas ou subtarefas a outros membros da equipe facilita o trabalho com todos os outros membros do projeto. Isso permite que você acompanhe o progresso de cada indivíduo ou equipe, resultando em um projeto bem-sucedido e de bom andamento.

Gerenciamento tudo em um

A software de gerenciamento de projetos oferece a possibilidade de criar uma biblioteca de documentos para que todos os arquivos relacionados ao seu projeto sejam mantidos em um único local. Isso facilita o acesso de você e dos membros da sua equipe a todos os documentos sobre o projeto sem nenhum incômodo.

Atualizações de status eficientes

As equipes de criação geralmente precisam fornecer atualizações regulares, especialmente quando seus clientes solicitam o trabalho. Você pode enviar essas atualizações por e-mail ou mensagens de texto e garantir que todos estejam a par do andamento de suas tarefas e do andamento geral do projeto.

Inputs de várias fontes

Também é essencial importar informações de várias fontes e usá-las para tomar decisões melhores. Isso significa que você pode combinar todas as informações relevantes de e-mails, planilhas, registros de software, documentos e muito mais para descobrir o curso de ação mais adequado para o seu projeto.

Melhor 15 software de gerenciamento de projetos criativos

1. ClickUp ClickUp tem uma experiência de usuário exclusiva que o torna altamente conveniente para qualquer projeto, incluindo

projetos de marketing . Essa plataforma oferece centenas de recursos personalizáveis e mais de 15 maneiras de visualizar o seu trabalho - esses recursos são cruciais para empresas em crescimento, pois proporcionam à sua equipe a flexibilidade de que ela precisa à medida que cresce.

Além dos recursos personalizáveis, o ClickUp também permite que você crie e salve seus próprios modelos para economizar tempo e manter o processo consistente e, se precisar de ajuda para começar, consulte a central de modelos para obter uma variedade de modelos prontos para uso .

Crie a tela perfeita para ideias e fluxos de trabalho da equipe com os quadros brancos ClickUp

Principais recursos

ClickUp Notepad : Esse é um recurso exclusivo do software em que você pode criar um projeto baseado em texto. Ele pode ser usado por empresas com presença on-line e que precisam se envolver com sua base de clientes

: Esse é um recurso exclusivo do software em que você pode criar um projeto baseado em texto. Ele pode ser usado por empresas com presença on-line e que precisam se envolver com sua base de clientes Mapas mentais do ClickUp : O mapeamento mental requer uma habilidade específica, e as pessoas da sua equipe se beneficiarão muito com esse recurso. Ele permite que os usuários criem uma presença on-line publicando ideias, pensamentos ou processos em vez de usar apenas palavras

ClickUp Docs : Esse recurso permite que você crie um projeto e o atribua a outro membro da equipe. O software o ajudará a organizar seus documentos para que os usuários possam encontrá-los facilmente

: Esse recurso permite que você crie um projeto e o atribua a outro membro da equipe. O software o ajudará a organizar seus documentos para que os usuários possam encontrá-los facilmente ClickUp Forms : Os formulários do ClickUp ajudam a criar formulários on-line para sua empresa. Os formulários on-line têm vários campos nos quais os usuários podem inserir as informações necessárias. Esses campos tornam-se parte do banco de dados e podem ser acessados pelos membros da sua equipe

: Os formulários do ClickUp ajudam a criar formulários on-line para sua empresa. Os formulários on-line têm vários campos nos quais os usuários podem inserir as informações necessárias. Esses campos tornam-se parte do banco de dados e podem ser acessados pelos membros da sua equipe ClickUp Whiteboards : Esse recurso é semelhante aos Mapas Mentais, mas é melhor usado em uma configuração de equipe. É umferramenta colaborativa de gerenciamento de projetos onde você pode adicionar notas e compartilhar suas ideias com outros membros da equipe

Prós

Plataforma totalmente personalizável

Status e campos personalizados

Modelos prontos para uso e a opção de salvar seus próprios modelos (confira estes modelos de briefing criativo !)

mais de 1.000 integrações

Aplicativo móvel

Cons

Visualizações limitadas do ClickUp no aplicativo móvel

Curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis

Preço

Plano Forever gratuito : Mais adequado para uso pessoal

: Mais adequado para uso pessoal Plano ilimitado: Mais adequado para uma equipe pequena. Será necessário pagar uma taxa de assinatura mensal de US$ 7 por membro

Mais adequado para uma equipe pequena. Será necessário pagar uma taxa de assinatura mensal de US$ 7 por membro Plano Empresarial: Mais adequado para empresas de médio porte. É necessário pagar uma taxa de assinatura mensal de US$ 12 por membro para começar

Ratings

Classificação G2 **4,7 de 5 estrelas

Classificação Capterra : 4,7 de 5 estrelas

2. Paymo

O Paymo é um aplicativo de quadro branco colaborativo baseado em nuvem. É ideal se você estiver procurando um aplicativo com armazenamento ilimitado, apresentações de alta qualidade e produtividade aprimorada, já que ele suporta armazenamento em nuvem.

via Pagamento

Principais recursos

Rastreamento de tempo : Você pode rastrear o tempo gasto em tarefas específicas usando o rastreador de tempo do Paymo

: Você pode rastrear o tempo gasto em tarefas específicas usando o rastreador de tempo do Paymo Planejamento e agendamento : Há diferentes métodos para planejar reuniões, eventos e outras tarefas

: Há diferentes métodos para planejar reuniões, eventos e outras tarefas Colaboração em equipe : Você pode compartilhar o quadro branco usando o Dropbox, Box.com, Google Drive ou OneDrive

: Você pode compartilhar o quadro branco usando o Dropbox, Box.com, Google Drive ou OneDrive Personalização: Oferece interface em vários idiomas e suporte global

Prós

Colaboração em tempo real

Ferramenta avançada de controle de tempo

Baseado na nuvem

Cons

Sua interface de usuário não é tão intuitiva quanto a de alguns dos produtos desta lista

Maior curva de aprendizado para adoção

Preço

Gratuito :

: Inicial : uS$ 4,95 por mês

: uS$ 4,95 por mês Small Office : uS$ 9,95 por mês

: uS$ 9,95 por mês Empresarial: uS$ 20,79 por mês

Ratings

Classificação G2 : 4.6 de 5 estrelas

: 4.6 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4.7 de 5 estrelas

3. Fluxo

O Flow é um aplicativo baseado na Web ferramenta de comunicação que oferece suporte a notas adesivas e tipos semelhantes de marcações que aprimoram a comunicação rápida gerenciamento visual de projetos em qualquer projeto.

via Fluxo

Principais recursos

Marcação : Você pode adicionar diferentes tags às suas ideias e compartilhá-las com os membros da sua equipe

: Você pode adicionar diferentes tags às suas ideias e compartilhá-las com os membros da sua equipe Planejamento e agendamento : É possível configurar eventos de calendário recorrentes, incluindo listas de verificação, em todas as suas equipes

: É possível configurar eventos de calendário recorrentes, incluindo listas de verificação, em todas as suas equipes Aumento de escala: O Flow prevê que o dimensionamento seja muito útil para equipes grandes com vários projetos e tem um recurso de auto-hospedagem. Isso permite que você crie novas instâncias de aplicativos para cada projeto que você tem ou precisa gerenciar

Prós

Excelente para a organização eficaz da equipe

Mais de 300 conectores para integração perfeita com produtos da Microsoft

A flexibilidade de ser um aplicativo on-line ou híbrido para atender às suas necessidades de funcionalidade

Cons

Falta um orquestrador centralizado para ajudar na implementação e no monitoramento centralizados

Preço

Flow Basic : Taxa de assinatura mensal de US$ 6 por usuário

: Taxa de assinatura mensal de US$ 6 por usuário Flow Plus : Taxa de assinatura mensal de US$ 8 por usuário

: Taxa de assinatura mensal de US$ 8 por usuário Flow Pro: Taxa de assinatura mensal de US$ 10 por usuário

Ratings

Classificação G2: 4,3 de 5 estrelas

4,3 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4,6 de 5 estrelas

4. Asana

O Asana é um excelente aplicativo de gerenciamento de projetos com uma interface simplificada e direta que permite criar tarefas, listas de afazeres e projetos, atribuí-los a qualquer pessoa e acompanhar seu progresso.

via Asana

Principais recursos

Painéis personalizáveis : Painéis avançados para monitorar seu progresso, facilitando a visualização das áreas de foco e melhoria.

: Painéis avançados para monitorar seu progresso, facilitando a visualização das áreas de foco e melhoria. Modo de foco e listas de tarefas individuais: Atribua tarefas e acompanhe o progresso em um só lugar. Filtre facilmente sua lista de tarefas por oportunidade ou importância e adicione e alterne rapidamente entre funções e responsáveis.

Atribua tarefas e acompanhe o progresso em um só lugar. Filtre facilmente sua lista de tarefas por oportunidade ou importância e adicione e alterne rapidamente entre funções e responsáveis. Priorização: Priorize as tarefas com o recurso de arrastar e soltar ou use rótulos para otimizar seu progresso.

Prós

Fácil de usar

Integra-se ao Google Calendar e ao Gmail

Personalizável, com uma interface facilmente pesquisável

Teste gratuito disponível

Cons

Limitado a tarefas, tarefas pendentes e projetos

Não possui um sistema de controle centralizado

Preços

Básico : É gratuito e adequado para iniciantes

: É gratuito e adequado para iniciantes Premium : Cobra uma taxa de assinatura mensal de US$ 10 por usuário ou US$ 13,49 quando cobrada anualmente

: Cobra uma taxa de assinatura mensal de US$ 10 por usuário ou US$ 13,49 quando cobrada anualmente Business: Adequado para equipes e empresas que precisam gerenciar o trabalho entre iniciativas. Cobra uma taxa de assinatura mensal de US$ 24,99 por usuário ou US$ 30,49 quando cobrada anualmente

Ratings

Classificação G2: 4,3 de 5 estrelas

4,3 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4,4 de 5 estrelas

Bônus: Veja como_ Comparação da Asana com o Monday.com_ !

5. Folha de resumo

O Smartsheet é um gerenciamento de tarefas ferramenta que permite que você organize e colabore em grandes projetos projetos e tarefas . Você pode criar tarefas, fluxos de trabalho, notas e painéis e facilmente desenvolver um calendário compartilhado para manter tudo em sincronia.

via Smartsheet

Principais recursos

Gerenciamento de recursos de projetos : Projete equipes, adicione, gerencie e acompanhe os membros da equipe

: Projete equipes, adicione, gerencie e acompanhe os membros da equipe Colaboração integrada : Aprimora a colaboração entre as equipes, permitindo que elas compartilhem planilhas, documentos e outros arquivos em tempo real

: Aprimora a colaboração entre as equipes, permitindo que elas compartilhem planilhas, documentos e outros arquivos em tempo real Centro de soluções simplificado : O centro de soluções permite que você identifique suas necessidades de negócios e de trabalho para acessar com eficiência a ajuda e os recursos certos. Você também pode criar seu espaço de trabalho e configurar modelos personalizados para atender às suas necessidadesfluxo de trabalho criativo Prós

Disponibilidade de painel de gerenciamento

Suporte a tarefas, listas de tarefas e anotações

Recursos de colaboração integrados

Oferece suporte a calendário egerenciamento de tempo recursos

Compartilhe facilmente arquivos com colegas de trabalho

Cons

Os componentes visuais poderiam ser mais personalizáveis

Alguns acham que a interface do usuário é difícil

Preços

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : Cobra US$ 14 por mês para uso individual

: Cobra US$ 14 por mês para uso individual Business: Cobra US$ 25 por mês por usuário

Ratings

Classificação G2: 4,4 de 5 estrelas

4,4 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4,5 de 5 estrelas

6. Monday.com

O Monday.com é um aplicativo ideal para projetos que precisam ser entregues dentro do prazo com o mínimo de confusão. O objetivo principal do aplicativo é oferecer uma maneira simples e direta de projetos, equipes e organizações trabalharem juntos.

via Segunda-feira.com

Principais recursos

**Uma interface de usuário intuitiva: O aplicativo foi projetado para ser fácil de usar, portanto, independentemente de estar usando um desktop ou um dispositivo móvel, você poderá sincronizar suas programações com seus calendários

Priorização do gerenciamento de pessoas : Você pode especificar status VIP e outros grupos específicos de pessoas. É possível definir esses grupos para compartilhar apenas seus calendários, o que respeita a privacidade de outras pessoas

: Você pode especificar status VIP e outros grupos específicos de pessoas. É possível definir esses grupos para compartilhar apenas seus calendários, o que respeita a privacidade de outras pessoas Relatórios e análises: Você pode visualizar o número de compromissos aceitos e os que não foram aceitos. Você também pode visualizar análises detalhadas sobre quem aceitou uma posição, para que horário foi agendada e quem cancelou a agenda

Prós

Aplicativo móvel integrado para facilitar o agendamento

Suporta calendários sociais

Agendamento unificado

Suporte a notas de tempo e texto

Cons

Os painéis do painel exigem modificações

A interface necessária para publicar nas mídias sociais

Preços

Plano empresarial : Gratuito

: Gratuito Básico : Cobra uma taxa de assinatura mensal de US$ 8 por usuário

: Cobra uma taxa de assinatura mensal de US$ 8 por usuário Standard: Cobra uma taxa de assinatura mensal de US$ 10 por usuário

Ratings

Classificação G2: 4,7 de 5 estrelas

4,7 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4,6 de 5 estrelas

Veja como_ A segunda-feira se compara à Asana_ !

7. Notion

O Notion é um excelente aplicativo de projeto de produtividade de código aberto que permite que os usuários colaborem em projetos e tarefas, oferecendo uma interface fácil de usar.

via Noção

Principais recursos

Anotações baseadas em strings : Organize notas por strings e pesquise facilmente em todo o aplicativo

: Organize notas por strings e pesquise facilmente em todo o aplicativo Visualização Kanban fluida : Esse recurso descreve suas tarefas, projetos e tarefas pendentes em um layout de cartão fluido e facilmente navegável

: Esse recurso descreve suas tarefas, projetos e tarefas pendentes em um layout de cartão fluido e facilmente navegável Suporte a Markdown: O suporte a Markdown permite que você formate suas anotações com realce de sintaxe e padrões de formatação

Prós

Funciona em diferentes dispositivos

Possui uma interface livre de desordem com personalização integrada

Fácil de usar

Cons

A formatação de texto é desafiadora por meio de copiar/colar

Leva tempo para configurar, especialmente a colaboração em equipe

Preço

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Pessoal Pro : Cobra US$ 4 por mês por usuário ou US$ 5 se cobrado anualmente

: Cobra US$ 4 por mês por usuário ou US$ 5 se cobrado anualmente Equipe : Cobra US$ 8 por usuário por mês ou US$ 10 se cobrado anualmente

: Cobra US$ 8 por usuário por mês ou US$ 10 se cobrado anualmente Empresarial: A taxa de assinatura é de US$ 15 por usuário por mês

Ratings

Classificação G2: 4,6 de 5 estrelas

4,6 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4,8 de 5 estrelas

8. nTarefa

o nTask é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas que visa a fornecer colaboração em equipe e gerenciamento de tarefas em um único aplicativo. Ele vem com vários recursos, incluindo listas de tarefas, modelos de quadros pré-criados e controle de tempo, entre outros.

via nTarefa

Recursos principais

Quadro Kanban : Uma forma visual derastrear tarefas usando cartões e movendo-os por diferentes colunas

: Uma forma visual derastrear tarefas usando cartões e movendo-os por diferentes colunas **Gerenciamento de tarefas : Permite que vários usuários concluam uma tarefa de forma colaborativa

: Permite que vários usuários concluam uma tarefa de forma colaborativa Controle de tempo : Permite monitorar quanto tempo você gasta em cada tarefa

: Permite monitorar quanto tempo você gasta em cada tarefa Rastreamento de problemas/bugs: Permite criar, gerenciar e rastrear problemas relacionados ao seu projeto

Prós

Excelente suporte ao cliente e sistema de feedback

Uma interface fácil de usar que permite a você esteja sempre no controle de tudo * Ótimos aplicativos móveis para acessar tarefas em movimento

Recurso de videoconferência

Cons

Requer mais opções de personalização e formatação

Não há plug-in para o Outlook

Preços

Premium : Ideal para pessoas que estão começando a usar o gerenciamento de projetos. Cobra US$ 3 por usuário por mês com uma avaliação premium de 14 dias

: Ideal para pessoas que estão começando a usar o gerenciamento de projetos. Cobra US$ 3 por usuário por mês com uma avaliação premium de 14 dias Business : Cobra US$ 8 por usuário por mês com uma avaliação premium de 14 dias

: Cobra US$ 8 por usuário por mês com uma avaliação premium de 14 dias Enterprise: Vem com todos os recursos do plano empresarial e cobra US$ 15 por usuário por mês

Ratings

Classificação G2: 4,4 de 5 estrelas

4,4 de 5 estrelas Classificação Capterra: 3,9 de 5 estrelas

9. Projeto Profss

O ProProfs Projects é uma excelente ferramenta de gerenciamento de projetos que tem recursos suficientes para atender até mesmo aos requisitos mais exigentes. Ela também é adequada para trabalhadores remotos.

via Projeto ProProfs

Principais recursos

Listas de tarefas : Uma forma visual de rastrear tarefas com códigos de cores que representam seu status

: Uma forma visual de rastrear tarefas com códigos de cores que representam seu status Gerenciamento de tarefas : Inclui um calendário de projetos robusto com datas de vencimento para tarefas como projetos de pesquisa, relatórios e avaliações

: Inclui um calendário de projetos robusto com datas de vencimento para tarefas como projetos de pesquisa, relatórios e avaliações Ferramentas de colaboração : Permite compartilhar recursos corporativos entre várias equipes para concluir vários projetos de forma integrada

: Permite compartilhar recursos corporativos entre várias equipes para concluir vários projetos de forma integrada Rastreamento de marcos: Mantém o controle de diferentes estágios de planejamento e prazos para cada marco

Prós

Fácil de usar devido à sua interface simples

Ótimos recursos de relatório

Ótimo para trabalhadores remotos

Contras

Falta de recursos de personalização

Não há modelos disponíveis

Preços

Essenciais : $2 por usuário por mês ou $480 por ano

: $2 por usuário por mês ou $480 por ano Premium: uS$ 4 por usuário por mês ou US$ 960 por ano

Ratings

Classificação G2: 4,4 de 5 estrelas

4,4 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4,7 de 5 estrelas

10. FunctionFox

O FunctionFox é uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos que funciona em vários navegadores da Web e dispositivos móveis. Ela foi criada para atender às necessidades de seus usuários, fornecendo ferramentas simples, intuitivas e acessíveis que ajudam a otimizar seus ciclos de trabalho diários.

via FunçãoFox

Principais recursos

Relatórios: Inclui uma variedade de informações que fornecem insights detalhados sobre tarefas, orçamentos e outras áreas do seu negócio.

Inclui uma variedade de informações que fornecem insights detalhados sobre tarefas, orçamentos e outras áreas do seu negócio. Ferramentas de rastreamento de projetos : Ajuda a manter o controle de tarefas e revisões.

: Ajuda a manter o controle de tarefas e revisões. Sincronização : Permite sincronizar projetos, tarefas e arquivos em todos os dispositivos.

: Permite sincronizar projetos, tarefas e arquivos em todos os dispositivos. Gerenciamento de tarefas : Uma lista de tarefas que mantém o controle de cada atividade em um projeto com muito mais do que apenas gerenciar tarefas, como datas de vencimento, anexos, comentários e notas.

: Uma lista de tarefas que mantém o controle de cada atividade em um projeto com muito mais do que apenas gerenciar tarefas, como datas de vencimento, anexos, comentários e notas. Ferramentas de colaboração: Permite organizar todos os membros da sua equipe para diferentes projetos usando o recurso de arrastar e soltar.

Prós

Comunicação confiável

Fácil de usar e integrar com outros sistemas

Cons

A navegação do usuário pode ser confusa

Preços

Básico : Gratuito e permite até 10 usuários

: Gratuito e permite até 10 usuários Standard : uS$ 7,50 por usuário por mês

: uS$ 7,50 por usuário por mês Premium : uS$ 14,50 por usuário por mês

: uS$ 14,50 por usuário por mês Empresarial: Em média, US$ 20 por usuário por mês

Ratings

Classificação G2 : 4.4 de 5 estrelas

: 4.4 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4.5 de 5 estrelas

11. **Colmeia

O Hive é um software de gerenciamento de projetos baseado na Web. Ele foi projetado para ajudar as pessoas a gerenciar projetos e tarefas, monitorando tempo, trabalho, recursos e prazos.

via Colmeia

Principais recursos

Cartões de ação : Ajudam você a especificar as ações a serem tomadas

: Ajudam você a especificar as ações a serem tomadas Visualizações de projeto flexíveis: Permite organizar projetos com base no tipo de trabalho envolvido

Permite organizar projetos com base no tipo de trabalho envolvido Gerenciamento de projetos : Permite atribuir tarefas aos membros da equipe e acompanhar cada uma delas

: Permite atribuir tarefas aos membros da equipe e acompanhar cada uma delas Rastreamento de tempo : Mantém o controle do tempo gasto em cada tarefa

: Mantém o controle do tempo gasto em cada tarefa Rastreamento de recursos : Uma ferramenta abrangente de gerenciamento de recursos

: Uma ferramenta abrangente de gerenciamento de recursos Gerenciador de anexos: Organize e gerencie diferentes tipos de anexos que podem ser usados em seu projeto

Prós

Mais de 50 integrações nativas

Autenticação de dois fatores

Tarefas ilimitadas

Cons

Funcionalidade móvel limitada

Impossibilidade de criar tarefas dependentes

Preço

Hive Solo : Gratuito e permite até 2 usuários

: Gratuito e permite até 2 usuários Hive Teams : uS$ 16 por usuário por mês ou US$ 12 se cobrado anualmente para usuários ilimitados

: uS$ 16 por usuário por mês ou US$ 12 se cobrado anualmente para usuários ilimitados Hive Enterprise: uS$ 25 por usuário por mês

Ratings

Classificação G2 : 4.6 de 5 estrelas

: 4.6 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4.5 de 5 estrelas

12. Planview Clarizen

O Planview Clarizen é um software de gerenciamento de projetos que pode gerenciar projetos, tarefas e tempo de três maneiras: por projeto, equipe e tempo.

via Planview Clarizen

Principais recursos

Integração com o Salesforce : Integra-se ao Salesforce para que você possa usar o software para gerenciar sua equipe do Salesforce

: Integra-se ao Salesforce para que você possa usar o software para gerenciar sua equipe do Salesforce Programação : Cria um cronograma para seu projeto, tarefa ou tempo

: Cria um cronograma para seu projeto, tarefa ou tempo Gerenciamento de tarefas : Crie tarefas e atribua-as aos membros da equipe

: Crie tarefas e atribua-as aos membros da equipe Rastreamento de tempo: Mantenha o controle do tempo gasto em cada tarefa

Prós

Design simples e interface fácil de usar

Recurso flexível de controle de tempo

opção de autenticação de dois fatores

Painel de administração altamente configurável

Cons

Funcionalidade móvel limitada

A execução pode ser mais lenta

Preço

Plano Enterprise : uS$ 45 por usuário por mês

: uS$ 45 por usuário por mês Plano ilimitado: uS$ 60 por usuário por mês

Ratings

Classificação G2 : 4.2 de 5 estrelas

: 4.2 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4.2 de 5 estrelas

13. *Ziflow

O Ziflow é uma ferramenta on-line que permite aos administradores gerenciar usuários, e-mails e tarefas de três maneiras: por usuário, projeto e tarefa. O administrador pode criar campos personalizados para coletar os detalhes necessários para gerenciar com êxito as contas de usuários, e-mails e tarefas. A equipe administrativa também pode visualizar as informações detalhadas do projeto de sua conta do Ziflow acessando um painel; o painel ajuda em várias visualizações, como uma linha do tempo de eventos.

via Ziflow

Principais recursos

Gerenciamento centralizado de ativos: Inclui CRM para ativos, anexos, arquivos e contatos

Automação do fluxo de trabalho: Automatize o consentimento por e-mail, o login on-line, a assinatura e a aprovação da assinatura

Formulários de admissão: Registre e armazene os detalhes de um visitante; capture os requisitos, as ideias e o feedback

Colaboração e revisão centralizadas: As tarefas de gerenciamento de faturamento e revisão são criadas, assinadas e salvas automaticamente

Prós

Gerenciamento flexível de usuários

Ampla variedade de formas de anotação, prova de vídeo

Interface conveniente

Cons

Alguns relatam problemas com a exibição de anotações e o download de PDFs

É necessário um tempo de carregamento mais longo

Preço

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Iniciante : uS$ 18 por usuário por mês

: uS$ 18 por usuário por mês Empresarial : uS$ 45 por usuário por mês

: uS$ 45 por usuário por mês Enterprise: uS$ 60 por usuário por mês

Ratings

Classificação G2: 4,5 de 5 estrelas

4,5 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4,7 de 5 estrelas

14. Avaza

O Avaza é uma ferramenta de contabilidade e gerenciamento de projetos que reúne esses dois campos para ajudá-lo a concluir tarefas mais rapidamente.

via Avaza

Principais recursos

Painéis de progresso do projeto : Visualiza a localização do projeto, o status da tarefa e os gráficos de custo.

: Visualiza a localização do projeto, o status da tarefa e os gráficos de custo. Orçamento do projeto : Organize e acompanhe o orçamento por projeto, cliente, local e indivíduo.

: Organize e acompanhe o orçamento por projeto, cliente, local e indivíduo. Entrada de planilha de horas e faturamento: Registra o tempo gasto em projetos com faturamento e cobrança.

Prós

Automatização de processos

Gera faturas a partir de estimativas e monitora as despesas do projeto

Ferramentas integradas de gerenciamento de projetos e colaboração

Cons

As subtarefas não têm datas de vencimento

Preços

Plano gratuito : $0

: $0 Plano inicial : uS$ 9 por usuário por mês

: uS$ 9 por usuário por mês Plano básico : uS$ 19 por usuário por mês

: uS$ 19 por usuário por mês Plano comercial: uS$ 39 por usuário por mês

Ratings

Classificação G2 : 4.5 de 5 estrelas

: 4.5 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4.6 de 5 estrelas

15. RedBooth

O RedBooth é um software de gerenciamento de projetos que permite que você crie e gerencie seus projetos em qualquer dispositivo. Ele é altamente escalável e fácil de usar. Ele também permite que você adicione comandos de voz para obter ajuda sensível ao contexto.

via RedBooth

Principais recursos

API : Integra-se a outros serviços, como Dropbox e Google Docs

: Integra-se a outros serviços, como Dropbox e Google Docs Edição colaborativa: Compartilhe arquivos e planilhas com outros membros

Compartilhe arquivos e planilhas com outros membros Metodologias ágeis : Amplamente personalizável e integrado às metodologias ágeis do software

: Amplamente personalizável e integrado às metodologias ágeis do software Bate-papo/mensagens: Envie e receba arquivos, e-mails e mensagens de vídeo

Pros

Fornecimento de espaços de trabalho virtuais

Ferramentas avançadas de geração de relatórios

Fornecimento de nuvem privada

Cons

Pode ser difícil monitorar a capacidade de trabalho por funcionário devido a problemas com relatórios

Alguns usuários acham o painel de controle confuso

Preços

Plano básico : uS$ 13 por usuário por mês

: uS$ 13 por usuário por mês Plano comercial : uS$ 30 por usuário por mês

: uS$ 30 por usuário por mês Plano Enterprise: uS$ 60 por usuário por mês

Ratings

Classificação G2 : 4.4 de 5 estrelas

: 4.4 de 5 estrelas Classificação Capterra: 4.4 de 5 estrelas

Projete sua vida profissional com o ClickUp

O software de gerenciamento de projetos é uma ferramenta essencial para qualquer empresa, pois a maioria dos projetos tem um cronograma longo e precisa ser gerenciada de forma eficiente e automática.

Dessa forma, o software de gerenciamento de projetos ideal deve ter todos os recursos modernos e essenciais que permitam gerenciar o projeto sem falhas, sem ter que investir muito esforço desnecessário.

E quando você está colaborando e gerenciando um equipe criativa de designers você precisará de uma ferramenta de gerenciamento de projetos poderosa e flexível, que se adapte às preferências de fluxo de trabalho deles e forneça os recursos personalizáveis necessários para que a criatividade flua!

Nesse caso, o ClickUp é a sua melhor aposta - desfrute de uma interface de usuário elegante, tenha acesso a centenas de recursos de ponta, modelos e muito mais! 🎨👩‍🎨