10 principais softwares e criadores de mapas conceituais gratuitos em 2024

As equipes geralmente enfrentam desafios que atrapalham sua criatividade. Desafios como falta de inspiração, sobrecarga de informações e perspectivas limitadas dificultam a adoção de ideias inovadoras.

Com o software criador de mapas conceituais, as equipes podem superar os bloqueios criativos e encontrar inspiração mapeando visualmente as ideias e fazendo conexões entre conceitos complexos. 🌐

Um criador de mapas conceituais ajuda você a navegar por informações desordenadas e a encontrar insights importantes com facilidade. Quando as pessoas têm um espaço compartilhado para contribuir com ideias, toda a equipe aproveita o poder do pensamento coletivo e leva a ideação a novos patamares .

Se você estiver pronto para iniciar o processo criativo, experimente o modelo de mapa conceitual do ClickUp e desbloqueie um novo nível de organização e colaboração. Delinear o escopo de um projeto marque os membros da equipe e deixe comentários em tempo real! 🎨

Estilize e formate mapas conceituais no ClickUp

O que é um criador de mapas conceituais?

Um criador de mapas conceituais é uma ferramenta de software que permite que indivíduos ou equipes mapeiem visualmente ideias e conexões entre conceitos complexos. Ele ajuda os usuários a organizar informações, fazer brainstorming de novas ideias e colaborar com outras pessoas em tempo real.

O que você deve procurar em um software de mapas conceituais?

Há vários fatores importantes que os líderes de equipe devem considerar ao selecionar um criador de mapas conceituais. Fazer a escolha certa pode afetar muito a eficácia da colaboração, a visualização de ideias e o sucesso geral do projeto! 🏆

Aqui estão alguns dos recursos mais importantes a serem observados:

Opções de personalização para personalizar a aparência do mapa conceitual, adicionar dicas visuais e criar modelos de mapas conceituais para uso futuro

para personalizar a aparência do mapa conceitual, adicionar dicas visuais e criar modelos de mapas conceituais para uso futuro Aplicativos para desktop e dispositivos móveis para se conectar a partir de uma variedade de dispositivos e plataformas, incluindo navegadores, aplicativos para desktop e dispositivos móveis

para se conectar a partir de uma variedade de dispositivos e plataformas, incluindo navegadores, aplicativos para desktop e dispositivos móveis Recursos de colaboração para compartilhar e editar mapas conceituais em tempo real, deixar comentários e atribuir tarefas aos membros da equipe

para compartilhar e editar mapas conceituais em tempo real, deixar comentários e atribuir tarefas aos membros da equipe Segurança da plataforma para proteger dados confidenciais, incluindo criptografia de dados, controles de acesso e backups regulares

para proteger dados confidenciais, incluindo criptografia de dados, controles de acesso e backups regulares Integrações para conectar-se a outros aplicativos de trabalho, incluindosoftware de gerenciamento de projetosferramentas de comunicação ou plataformas de compartilhamento de arquivos, paraagilizar os fluxos de trabalho e melhorar a produtividade

para conectar-se a outros aplicativos de trabalho, incluindosoftware de gerenciamento de projetosferramentas de comunicação ou plataformas de compartilhamento de arquivos, paraagilizar os fluxos de trabalho e melhorar a produtividade Interface moderna para acessar e editar mapas conceituais sem uma curva de aprendizado acentuada

Com esses recursos em mente, vamos nos aprofundar no melhor software de criação de mapas conceituais para apoiar a criatividade e a produtividade da sua equipe processo de desenvolvimento !

Os 10 melhores softwares de criação de mapas conceituais para usar em 2024

Adicione facilmente nós, tarefas e conexões ao seu ClickUp Mind Map intuitivo

O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo-em-um com centenas de recursos totalmente personalizáveis para permitir que as equipes trabalhem da maneira que desejarem. Independentemente do estilo de projeto usado pelos membros da sua equipe, há mais de 15 exibições para visualizar ideias e tarefas, incluindo Quadros brancos ClickUp e Mapas mentais .

Esses poderosas ferramentas de colaboração visual dentro da plataforma foram projetadas para manter equipes multifuncionais atualizados o tempo todo, quer esteja trabalhando em tempo real ou de forma assíncrona. Leve o planejamento do seu projeto para o próximo nível vinculando vários objetos por meio de ações simples de arrastar e soltar.

Acrescente ainda mais contexto à sua ideia central ou aos conceitos-chave fazendo upload de imagens, adicionando links da Web e criando tarefas rastreáveis do ClickUp. O melhor de tudo é que o poder de integração do ClickUp conecta-se a mais de 1.000 outros aplicativos para que as equipes possam acessar seu trabalho em um só lugar!

Melhores recursos do ClickUp

Confira mais_

modelos de mapas conceituais

!

Limitações do ClickUp

Tantas ferramentas poderosas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre

Plano ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Plano Empresarial : uS$ 12 por usuário por mês

: uS$ 12 por usuário por mês Plano Empresarial:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Xmind

via XmindO XMind é um software de mapeamento de conceitos para os usuários criarem diagramas visuais de seus pensamentos, ideias e projetos. Ele oferece vários tipos de mapas, como os mapas mentais, diagramas de espinha de peixe e organogramas, proporcionando flexibilidade para diferentes casos de uso.

Com compatibilidade com Windows e Mac OS, o XMind é adequado para uso comercial e pessoal. Seu design intuitivo facilita a introdução e a criação de recursos visuais. As opções de personalização, os hiperlinks e o modo de apresentação oferecem flexibilidade adicional para vincular frases e compartilhar informações!

Melhores recursos do Xmind

O suporte a formatos inclui PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (para o modo Pitch) e muito mais

Map Shot para ajustar o formato para fins de exibição e visualização

Tabela em árvore para apresentar tópicos com retângulos aninhados

Smart Color Theme para uma aparência consistente

Anexos de notas de áudio no mapa conceitual

Limitações do Xmind

Artigos mínimos do Support Center para ajudar a solucionar problemas

Falta de recursos de gerenciamento de projetos ou tarefas

Preços do Xmind

Entre em contato com a Xmind para obter detalhes sobre preços

Avaliações e resenhas da Xmind

G2 : 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 90 avaliações)

Aprenda as diferenças entre a_

mapa mental vs. mapa conceitual

!

3. GitMind

via GitMind O GitMind é um software de criação de mapas conceituais fácil de usar que ajuda a criar mapas conceituais informativos. Com sua interface de arrastar e soltar, você pode adicionar rapidamente caixas, setas, imagens e texto aos seus diagramas. O software oferece recursos avançados como contorno, personalização de formas, edição compartilhada, comentários e exportação.

Colabore com vários usuários em tempo real e integre-se a aplicativos como Slack e Google Drive para uma comunicação perfeita. O GitMind fornece modelos para vários tipos de mapas conceituais, facilitando o início da utilização. Ele também oferece opções de personalização com temas, ícones e imagens para dar mais clareza aos seus mapas!

Melhores recursos do GitMind

Pintor de formatos para copiar todos os formatos de um primeiro nó para o segundo nó

Pesquisa global para localizar o mapa conceitual ou o mapa mental por palavras-chave

Relações para conectar dois nós em um mapa conceitual

Gerador de mapa conceitual com um modo de esboço

Galeria de modelos para dar início a novas ideias

Limitações do GitMind

Não está equipado com ferramentas de gerenciamento de projetos

A escalabilidade é limitada para equipes maiores

Preços do GitMind

Entre em contato com a GitMind para obter detalhes sobre preços

Avaliações e resenhas do GitMind

G2 : 4.8/5 (3 avaliações)

: 4.8/5 (3 avaliações) Capterra: 4.7/5 (5+ avaliações)

4. Canva

via Canva O Canva é um software de design gráfico on-line gratuito para criar visuais e designs incríveis, inclusive mapas conceituais. Com sua interface de arrastar e soltar fácil de usar e suas poderosas ferramentas de design, qualquer pessoa pode criar diagramas prontos para apresentação . A atualização para planos pagos desbloqueia uma biblioteca totalmente abastecida de imagens, ilustrações e fontes para personalizar os designs.

Com sua ampla variedade de modelos e opções de compartilhamento, você pode compartilhar facilmente seu trabalho com outras pessoas. Gere um URL exclusivo para compartilhar com pessoas específicas ou publique diretamente seu trabalho em plataformas de mídia social!

Melhores recursos do Canva

Aprimorador de imagem para corrigir fotos escuras, desfocadas e supersaturadas

Gravador de vídeo on-line para ajudar a explicar conceitos complexos

Projetos de grade para fotos e outros elementos de design

Mensagens dinâmicas por meio de animações de texto

Conversor de PDF para PPT

Limitações do Canva

Os downloads de vários arquivos são automaticamente compactados em um arquivo zip

Não é adequado para indivíduos ou empresas de pequeno e médio porte (confira estasAlternativas ao Canva)

Preços do Canva

Canva Free

Canva Pro : $119,99/ano para uma pessoa

: $119,99/ano para uma pessoa Canva para equipes: total de US$ 149,90/ano para as primeiras cinco pessoas

Canva ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 11.170 avaliações)

5. Freeplane

via Freeplane O Freeplane é uma plataforma gratuita e de código aberto para mapeamento de conceitos. Com o Freeplane, os usuários podem conectar visualmente conceitos por meio de várias linhas e ilustrar relacionamentos, bem como hierarquias entre eles.

Seja para uso em projetos pessoais, fins educacionais ou colaboração profissional, o Freeplane oferece um espaço para o mapeamento eficaz de conceitos e a organização visual de informações.

Melhores recursos do Freeplane

Add-ons para ampliar e personalizar o software

Estilo condicional para identificar conceitos-chave

Temas de modo claro e escuro

Pequena biblioteca de modelos

Verificador ortográfico

Limitações do Freeplane

Falta de recursos de colaboração para que as equipes explorem diferentes exemplos de mapas conceituais

Interface desatualizada em comparação com outros softwares de criação de mapas conceituais

Preços do Freeplane

O uso do Freeplane é gratuito

Avaliações e resenhas do Freeplane

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. O Cérebro

via O Cérebro O TheBrain é um software criador de mapas conceituais que ajuda os usuários a organizar seus pensamentos e ideias. Com seu formato de mapa mental interativo, qualquer pessoa pode estruturar visualmente as informações para aprendizado, planejamento estratégico e solução de problemas.

Os usuários podem aprimorar seus mapas adicionando imagens, vídeos, documentos e links a cada nó. E com a sincronização conveniente, você pode acessar seus sessão de brainstorming e tarefas em seu desktop, navegador da Web ou dispositivo móvel!

Melhores recursos do TheBrain

Suporte a desktop, dispositivos móveis e plataformas de navegador

Tópicos conectados para encontrar informações relacionadas

Tags de documentos com indicadores de prioridade

Anexos de eventos e lembretes

Visualizações de esboço e mapa mental

Limitações do TheBrain

Não é escalável para criar modelos avançados de mapas conceituais

Falta de ferramentas de colaboração para equipes

Preços do TheBrain

Edição gratuita

Licença apenas : taxa única de $219

: taxa única de $219 Licença e serviço : uS$ 299 para o primeiro ano, renovável a US$ 159 por ano

: uS$ 299 para o primeiro ano, renovável a US$ 159 por ano Service Only: uS$ 16 por mês

Avaliações e resenhas do TheBrain

G2 : 4.6/5 (4 avaliações)

: 4.6/5 (4 avaliações) Capterra: 4/5 (3 avaliações)

7. Mente42

via Mente42 O Mind42 é um criador de mapas conceituais gratuito para criar qualquer tipo de diagrama visual. Sua interface de arrastar e soltar permite conectar ideias e organizá-las visualmente. Com modelos e ícones personalizáveis, você pode criar mapas conceituais com aparência profissional.

Para colaborar com suas novas ideias, você tem a opção de convidar outras pessoas para visualizar ou fazer edições no mapa. Isso permite uma troca perfeita de ideias e contribuições dos membros da equipe ou colaboradores!

Melhores recursos do Mind42

Editor suspenso para expandir uma pergunta de foco ou um tópico central

Estatísticas para mapas mentais publicados

Colaboração em tempo real

Atalhos de teclado

Salvamento automático

Limitações do Mind42

Anúncios suportados

Os nós são dispostos automaticamente

Preços do Mind42

O uso do Mind42 é gratuito

Mind42 ratings and reviews

G2 : 3.4/5 (mais de 10 avaliações)

: 3.4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: N/A

8. MindGenius

via MindGenius O MindGenius é um software de criação de mapas conceituais com ferramentas de colaboração, recursos de gerenciamento de tarefas e recursos de criação de linhas do tempo. Ele permite que você divida informações complexas, organize ideias, compartilhe conceitos com equipes e planeje suas tarefas.

Com sua interface intuitiva, os usuários podem criar sem esforço mapas conceituais repletos de texto, imagens e propriedades personalizáveis. Ao estabelecer uma estrutura clara de prioridades, as equipes podem trabalhar com mais eficiência e atingir suas metas mais rapidamente.

Melhores recursos do MindGenius

@Chat para conversar com os membros da equipe dentro do mapa conceitual

Planos de fundo personalizados para qualquer tópico específico

Integração com o MS Teams para organizar conceitos

Ferramentas de gerenciamento de tarefas para acompanhar as cargas de trabalho

Visualizações de mapa mental e linha do tempo

Limitações do MindGenius

Planos caros em comparação com outros softwares de criação de mapas conceituais

Não é adequado para tarefas ou projetos multifuncionais

Preços do MindGenius

Assinatura : uS$ 13,33 por assento por mês

: uS$ 13,33 por assento por mês Empresa: Entre em contato com a MindGenius para obter detalhes

MindGenius ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 15 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 15 avaliações)

9. Criamente

via Criticamente O Creately é um software intuitivo de criação de mapas conceituais que facilita a visualização de ideias e conceitos complexos. Com o Creately, os usuários podem criar mapas mentais, diagramas UML, organogramas, fluxogramas e diagramas de rede com aparência profissional, sem a necessidade de nenhum conhecimento técnico.

A ferramenta tem uma interface fácil de usar e uma biblioteca de elementos de mapas conceituais projetados profissionalmente para começar. Ela também apresenta ferramentas de colaboração avançadas para que os usuários possam compartilhar seus diagramas com outras pessoas em tempo real para obter feedback, edição e muito mais.

Melhores recursos do Creately

Cursores de texto e ponteiros de mouse em tempo real

Funcionalidade de tarefas e comentários

Suporte a desenho à mão e marcação

mais de 8.000 modelos profissionais

Histórico de alterações por item

Limitações do Creately

Armazenamento limitado nos planos básicos

Os modelos personalizados são um recurso pago

Preços do Creately

Versão gratuita

gratuita Starter : uS$ 8 por usuário por mês

: uS$ 8 por usuário por mês Business : $149 por mês

: $149 por mês Empresa: Entre em contato com a Creately para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Creately

G2 : 4.3/5 (520+ avaliações)

: 4.3/5 (520+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 160 avaliações)

10. InVision

via InVision O InVision é um software de criação de mapas conceituais para que os usuários criem representações visuais de ideias e conceitos. Com uma interface intuitiva de arrastar e soltar, ele permite que os usuários criem mapas visualmente atraentes e informativos que são esteticamente agradáveis e fáceis de interpretar.

Também oferece uma variedade de recursos que simplificam o compartilhamento de mapas, a colaboração em projetos e a publicação on-line. A InVision ainda oferece modelos gratuitos para começar, permitindo que os usuários aprendam em seu próprio ritmo. Com seus recursos avançados, a InVision é uma ótima ferramenta para quem deseja criar mapas conceituais rapidamente.

Melhores recursos do InVision

Histórico de versões para visualizar e reverter para versões armazenadas automaticamente

Integrações com Adobe XD, Zoom, Figma e muito mais

Modelos personalizados para criar um mapa conceitual

Funções de administrador especializadas

Permissões para convidados

Limitações do InVision

Nenhum recurso paracriar um fluxograma oumapa do site para um protótipo* Não possui recursos de gerenciamento de equipe e carga de trabalho

Preços da InVision

Versão gratuita

**Pro uS$ 4/mês por usuário ativo

Empresa: Entre em contato com a InVision para obter detalhes

Avaliações e resenhas da InVision

G2 : 4.4/5 (mais de 670 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 670 avaliações) Capterra: 4.6/5 (720+ avaliações)

Comece a mapear projetos com um criador de mapas conceituais

Com as centenas de recursos personalizáveis do ClickUp, você pode personalizar a plataforma para crescer com a sua equipe. De uma tela em branco a um mapa conceitual dinâmico, o ClickUp Whiteboards aprimora o fluxo de trabalho e a organização visual, tornando o trabalho mais fácil e agradável para as equipes! 🤩

Descubra como o ClickUp pode transformar a maneira como você aborda o mapeamento conceitual e o gerenciamento de projetos. Inicie um espaço de trabalho gratuito do ClickUp hoje mesmo!