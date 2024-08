As 10 melhores ferramentas de escrita para todas as necessidades dos escritores em 2024

A maioria dos escritores tem uma relação de amor e ódio com a arte de escrever.

Por um lado, é o que você faz e no que você é bom. Por outro lado, é realmente difícil.

A boa notícia é que, embora escrever nunca seja fácil, isso não significa que não possa se tornar mais fácil. Desde os primeiros milagres das ferramentas digitais, como o Microsoft Word, até a nova era do Ferramentas de criação de conteúdo com IA na década de 1980, os escritores criativos viram o software de redação mudar drasticamente, tudo em um esforço para facilitar o processo.

No entanto, as ferramentas de redação estão começando a se tornar uma dúzia. É difícil dizer qual ferramenta de redação funcionaria para suas necessidades específicas. Mas é por isso que estamos aqui!

Apresentamos uma lista das 10 melhores ferramentas de redação que você pode usar em 2023 para evitar ficar preso em uma página em branco e fornecer conteúdo sem erros facilmente evitáveis. Em primeiro lugar, vamos analisar o que torna uma ferramenta de redação excelente.

O que você deve procurar em uma ferramenta de redação?

Existem ferramentas de redação excelentes em todos os formatos e tamanhos. Algumas o ajudam a evitar erros de gramática e ortografia, enquanto outras se concentram em manter seus roteiros brilhantes em alguma aparência de ordem. Os escritores criativos de hoje estão repletos de opções de ferramentas de redação on-line.

Para tornar o processo o mais fácil possível, você deve montar uma verdadeira pilha de tecnologia de software de redação para ajudá-lo em todas as etapas do processo de redação. Independentemente da ferramenta de redação, você deve ficar atento a alguns aspectos que as melhores ferramentas de redação compartilham:

Recursos de integração : Nenhuma ferramenta de redação fará tudo por você, portanto, é provável que você dependa de algumas ferramentas de redação e softwares de edição trabalhando juntos. Você quer ter certeza de que todas as ferramentas escolhidas funcionarão bem umas com as outras, de modo que cada ferramenta torne as outras mais eficientes.

: Nenhuma ferramenta de redação fará tudo por você, portanto, é provável que você dependa de algumas ferramentas de redação e softwares de edição trabalhando juntos. Você quer ter certeza de que todas as ferramentas escolhidas funcionarão bem umas com as outras, de modo que cada ferramenta torne as outras mais eficientes. Preço baixo : Você não é feito de dinheiro! Se você vai pagar por algumas ferramentas de redação, é preciso ter certeza de que os benefícios superam os custos.

: Você não é feito de dinheiro! Se você vai pagar por algumas ferramentas de redação, é preciso ter certeza de que os benefícios superam os custos. Especialização: As excelentes ferramentas de escrita geralmente são especializadas em uma área, mas há opções disponíveis que têm todos os recursos que você poderia pedir - e mais!

O software de redação deve andar de mãos dadas com suas ferramentas de produtividade, pois qual é o valor de um escritor improdutivo?

As 10 melhores ferramentas de redação

Não importa se você está escrevendo romances ou uma simples postagem de blog, as melhores ferramentas de redação o ajudam a atingir suas metas de contagem de palavras, a usar um sólido verificador gramatical e a não se distrair. Vamos dar uma olhada em nossas ferramentas favoritas de redação e edição que você precisa experimentar.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

O ClickUp não é apenas uma ferramenta de redação com um excedente de recursos de gerenciamento de projetos, é um dos melhores ferramentas de produtividade do mercado. E, embora saibamos que estamos colocando o ClickUp no topo dessa lista, não estamos sozinhos! O ClickUp entrou para a No. 1 no ranking do G2 das melhores ferramentas de colaboração e produtividade para 2023!

Os escritores podem usar o ClickUp como repositório central de todo o seu conteúdo - em um espaço livre de distrações ou como uma ferramenta de colaboração com outros escritores. Com a marcação de usuários ou tarefas, edição de texto avançado e funções de pesquisa avançadas, o ClickUp funciona como sua ferramenta central de redação para todos os tipos de criação de conteúdo.

No centro de cada recurso do ClickUp está a produtividade. E com o novas ferramentas de assistente de redação com IA agora em Documentos do ClickUp você pode usar o poder das ferramentas de escrita de IA ( como o Writesonic ) diretamente em nossa plataforma!

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Essa integração de IA torna o ClickUp uma excelente ferramenta de redação para muitas equipes diferentes, com recursos para gerar facilmente texto e cópia para qualquer tópico, tornar o conteúdo mais curto ou mais longo e executar verificações gramaticais em um piscar de olhos. Essa ferramenta útil pode ajudar as equipes de conteúdo a fornecer ideias de postagens de blog ou as equipes de produtos a criar documentos de requisitos de produtos e crie estudos de teste de usuário em segundos!

Recursos do ClickUp:

Modelos prontos e ferramentas de organizaçãofaça estudos de caso, criar um banco de dados de conteúdo e mais uma coisa super simples

Os quadros brancos colaborativos tornam o trabalho em tempo realideação muito mais fácil

As ferramentas de gerenciamento de projetos ajudam a monitorar e otimizar suasfluxos de trabalho criativos ClickUp Pros:

Altamente adaptável para que uma única pessoa ou uma organização inteira atribua tarefas ou comentários

Comece a usar gratuitamente com acesso amilhares de modelos* Permite que vocêdefinir metas de redação para ajudá-lo a acompanhar seu progresso

IntegradoFerramentas de IA para criar documentos específicos da equipe e usar verificações gramaticais

Contras do ClickUp:

Nem todos os recursos foram incluídos no aplicativo móvel

As funções de IA estão atualmente em uma lista de espera (por enquanto!)

Custo do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Ratings and reviews:

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Gramática

via Gramática O Grammarly é um conjunto de ferramentas de edição de verificação gramatical e de plágio que ajuda os escritores a aperfeiçoar seus rascunhos com um brilho profissional. Os escritores se beneficiarão do Grammarly porque ele os ajuda a criar textos mais claros e eficazes. Com essa ferramenta de redação, você pode ter certeza de que seu conteúdo está livre de erros gramaticais, frases estranhas e plágio.

Alguns dos principais recursos do Grammarly incluem o verificador automático de ortografia e gramática, sugestões de estilo de redação, detector de plágio e feedback personalizado. Ele também tem um dicionário de sinônimos integrado para que os usuários possam substituir as palavras usadas em excesso. Independentemente de você estar escrevendo um poema para a 12ª série de inglês ou OKRs para seu projeto mais recente o Grammarly é uma ferramenta que qualquer escritor deve adicionar ao seu kit de ferramentas. Comparar o Grammarly com o Wordtune !

Recursos do Grammarly:

Obtenha uma segunda opinião sobre seu estilo e tom com seu editor inteligente

Use o verificador de plágio para garantir que você não copiou ninguém inadvertidamente

Reduza os erros de digitação e gramaticais com o verificador ortográfico

Prós do Grammarly:

Fácil de usar, mesmo quando você não está em seu editor

As sugestões abrangem uma ampla gama de erros comuns, equívocos e omissões

Fantástica versão gratuita para qualquer pessoa usar

Contras do Grammarly:

Algumas sugestões se tornam repetitivas e não são úteis

A formatação pode ficar confusa ao mover sua escrita entre o editor do Grammarly e seu aplicativo de escrita preferido

Custo do Grammarly:

Gratuito

Prêmio : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Business: uS$ 14,50/mês por usuário (para equipes com mais de 10 pessoas)

Avaliações e resenhas do Grammarly:

G2: 4,6/5 (mais de 1000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Bônus:_ Ferramentas de marketing de IA

3. Editor Hemingway

Via Hemingway O Hemingway Editor é um auxiliar de redação que visa aumentar a legibilidade de sua redação. Ele atinge esse objetivo dando aos escritores acesso a um aplicativo de redação gratuito que analisa a estrutura das frases e fornece feedback fácil de seguir.

Por exemplo, o aplicativo Hemingway destacará em vermelho todas as frases que ele acredita serem muito complexas. Assim, tudo o que você precisa fazer é inserir seu trabalho e editar as frases em vermelho até que seu texto fique mais claro e fácil de ler. Além disso, ele atribui à sua redação uma pontuação de legibilidade, para que você possa garantir que sua redação seja adequada ao público-alvo.

O Hemingway Editor é uma ferramenta impressionante para a escrita, pois pode ser difícil editar seu próprio trabalho em relação a problemas estilísticos, como o uso excessivo de advérbios ou de voz passiva. Com o Hemingway Editor, você pode corrigir rapidamente esses problemas, aprimorar um primeiro rascunho já excelente e tornar-se um escritor melhor.

Hemingway Features:

As sugestões de edição codificadas por cores facilitam a leitura de seus artigos

O programa detecta frases difíceis de ler para que você possa tornar sua redação mais clara

O importador fácil permite edições rápidas, independentemente de onde você esteja escrevendo

Hemingway Pros:

Não é necessário fazer login ou registrar-se para usar

A interface simples permite que qualquer pessoa possa usá-lo

Ajuda a reduzir problemas difíceis de detectar, como complexidade de frases e uso excessivo de advérbios

Hemingway Contras:

Não possui muitos recursos que você veria em outros programas de edição, como o Grammarly

Não há como integrá-lo à sua ferramenta de redação atual, como o Microsoft Word

Não é ideal para escrever ideias

Hemingway Cost:

Gratuito

Versão paga: uS$ 19,99 (pagamento único)

Hemingway Ratings and Reviews:

G2: 4,4/5 (46 avaliações)

4,4/5 (46 avaliações) Capterra: 4,4/5 (10 avaliações)

Bônus:_ **Geradores de texto de IA

4. Tesauro de poder

Via Tesauro de Poder O Power Thesaurus é um site que ajuda as pessoas a encontrar palavras diferentes para usar em seus textos. Essa ferramenta de redação é excelente para quem procura um dicionário de sinônimos digital mais conveniente. Com a função de pesquisa, é possível encontrar sinônimos que ajudam a dizer o que você quer dizer de uma forma nova e interessante.

Além disso, o Power Thesaurus oferece antônimos para que os escritores possam acrescentar variedade e contraste às suas histórias. O Power Thesaurus pode não ser a ferramenta de redação mais interessante que você já viu. No entanto, a versão gratuita deve ser perfeita para a maioria das pessoas e pode ser de grande valia quando você estiver preso à procura daquela palavra exata que está lhe escapando no momento.

Power Thesaurus Features:

A barra de pesquisa simples permite que você insira uma palavra e obtenha uma lista de sinônimos, antônimos e muito mais

Inclui uma extensão do Chrome e um aplicativo móvel

Comece a trabalhar com inúmeras opções de sinônimos e antônimos

prós do #### Power Thesaurus:

Interface de usuário simples que qualquer pessoa pode usar

Não é necessário fazer login ou registrar-se

Administrado pela comunidade

Power Thesaurus Contras:

Não tem muitos recursos

A versão gratuita contém anúncios

Power Thesaurus Custo:

Gratuito

Pro: uS$ 2,49/mês (quando comprado anualmente)

Power Thesaurus Avaliações e resenhas:

G2: Nenhuma avaliação atual

Nenhuma avaliação atual Capterra: Nenhuma avaliação atual

Bônus:_ Software de redação de boletins informativos !

5. Google Docs

Via GoogleGoogle Docs é um processador de texto digital que permite criar documentos, armazená-los on-line e compartilhá-los com outras pessoas. É ótimo para escrever cartas, histórias, notas e muito mais!

O Google Suite é importante para escritores devido à sua conveniência e flexibilidade. Primeiro, sua natureza on-line significa que você pode acessar seus documentos em qualquer lugar com uma conexão à Internet. Isso facilita o trabalho de redação quando você está longe de casa ou precisa compartilhar algo com alguém rapidamente.

Outro recurso excelente são as ferramentas de colaboração. Isso significa que você pode trabalhar em um documento com várias pessoas ao mesmo tempo, de modo que não precisa se preocupar em enviar e acompanhar várias versões do mesmo arquivo.

No geral, essa é uma excelente ferramenta para qualquer escritor que precise de um processador de texto fácil de usar e que ofereça muitas funcionalidades, mesmo no nível de assinatura gratuita.

Recursos do Google:

Processador de texto completo

Integra-se a outros produtos do Google, como o Google Drive ou o Sheets

Totalmente on-line para facilitar o acesso e a colaboração com as equipes

Prós do Google Docs:

Fácil de usar e um padrão do setor com o qual a maioria das pessoas está familiarizada

Atualizado com frequência pelo Google

A versão gratuita é totalmente funcional e excelente para pequenas empresas

Contras do Google Docs:

Manter seus documentos organizados não é uma tarefa fácil

Número limitado de modelos

Não há versão nativa para desktop

Custo do Google Docs:

Esses preços são para assinaturas do Google Workspace e de outros programas do Google, como Gmail e Drive

Gratuito

Business Starter : uS$ 5,40/mês por usuário

: uS$ 5,40/mês por usuário Business Standard : uS$ 10,80/mês por usuário

: uS$ 10,80/mês por usuário Business Plus : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e críticas do Google Docs:

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (6000+ avaliações)

6. Noção

via NoçãoNoção é uma ferramenta de produtividade incrivelmente avançada para escritores, que oferece uma série de recursos que facilitam a organização e a redação do trabalho. Com o Notion, os escritores podem criar documentos com facilidade, armazená-los na nuvem e compartilhá-los com outras pessoas. Ele também é excelente para acompanhar o progresso de histórias ou projetos de redação.

Além disso, o Notion oferece uma variedade de modelos que facilitam o início imediato do uso da ferramenta. Há modelos para diferentes projetos de redação e até mesmo diários para registrar seus pensamentos e ideias. O Notion também é incrivelmente útil para colaboração; os escritores podem compartilhar documentos e anotações com facilidade, além de oferecer suporte a vários usuários que editam o mesmo documento simultaneamente.

De modo geral, o Notion é uma ferramenta versátil para escritores que desejam se manter organizados e aproveitar ao máximo seu processo de escrita. Do registro de anotações à colaboração e muito mais, o Notion tem algo para todos.

Recursos do Notion:

O sistema Notes and Docs permite que você escreva e armazene facilmente o que precisar

O Notion AI lhe dá acesso a umAssistente de redação com IA que pode ajudá-lo a limpar suas anotações oureescrever uma frase complicada* O sistema Wiki simplifica a organização e o compartilhamento de seus textos com os colegas

Notion Pros:

O sistema tudo em um simplifica a redação, a organização e o compartilhamento de seus documentos

Os recursos de pesquisa ajudam você a encontrar o texto exato que deseja

Muitos recursos e integração para ajudá-lo no que você precisar

Notion Contras:

A interface do usuário pode se tornar rapidamente confusa em comparação com uma ferramenta mais básica do Microsoft Word

Não é o software de redação de livros mais funcional, pois é difícil de usar com conexões de Internet não confiáveis

Custo do Notion:

Gratuito

Mais : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Business : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Notion Ratings and Reviews:

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

7. LINER

Via LINER O LINER é o assistente de pesquisa que você não sabia que precisava. Como escritor, você passa quase tanto tempo escrevendo quanto pesquisando. Por esse motivo, você precisa de uma ferramenta dedicada que torne a pesquisa muito mais fácil e eficiente.

O LINER pode fazer exatamente isso.

O LINER se integra ao seu navegador e torna suas pesquisas no Google mais úteis. Por exemplo, quando você fizer uma pergunta ao Google, o LINER usará a IA para lhe dar uma resposta rápida. Ou, se você encontrar um artigo útil, poderá usar o LINER para destacar as partes importantes e salvá-lo para uso posterior em sua própria base de conhecimento. Tudo isso ajuda você a passar menos tempo pesquisando e mais tempo escrevendo.

Recursos do LINER:

O assistente de pesquisa recomenda conteúdo quando você pesquisa algo

A IA resume suas solicitações de pesquisa e sugere novas buscas para uma pesquisa melhor

Destaque qualquer coisa em qualquer lugar da Internet e salve-a para mais tarde

LINER Prós:

Economiza seu tempo ao pesquisar um tópico, fornecendo respostas simples geradas por IA para perguntas básicas

Ótima maneira de armazenar artigos para ler mais tarde

Permite que você destaque artigos, vídeos do YouTube e muito mais

LINER Contras:

As respostas da IA podem, às vezes, fornecer informações incorretas ou incompletas

Os recursos podem não ser úteis para todos

LINER Custo:

gratuito

Essencial : uS$ 8,83/mês

: uS$ 8,83/mês Profissional : uS$ 10,49/mês

: uS$ 10,49/mês Espaço de trabalho: Entre em contato para obter preços

LINER Avaliações e opiniões:

G2: Nenhuma avaliação atual

Nenhuma avaliação atual Capterra: Não há comentários atuais

8. Editor de livros Reedsy

Via Reedsy O Reedsy Book Editor é menos uma ferramenta e mais uma comunidade. Muitos escritores excelentes têm toneladas de ideias fantásticas para livros, mas não sabem como fazer com que seus livros sejam publicados. A Reedsy foi criada para ajudar os aspirantes a autores a publicar seus trabalhos. Ela faz isso oferecendo aos escritores acesso a uma rede de editores, designers e profissionais de marketing profissionais.

Também fornece recursos como postagens em blogs, webinars e tutoriais que ajudam os escritores a criar o melhor livro possível. A ferramenta em si é um editor on-line simples que facilita a formatação de livros para o Amazon Kindle ou serviços de impressão sob demanda.

Com sua interface fácil de usar, você pode carregar rapidamente seu manuscrito e fazer as alterações necessárias para deixá-lo pronto para publicação. De modo geral, o Reedsy Book Editor é um recurso inestimável para autores que desejam elevar o nível de sua escrita.

Precisa de uma ajuda extra para fazer seu livro decolar e funcionar? Experimente o nosso programa gratuito **Modelo de planejamento de livro para obter melhores resultados!

Recursos do Reedsy:

Inclui um curso gratuito de 10 dias sobre como publicar um livro

O Reedsy Marketplace permite que você se conecte com todos os tipos de profissionais do setor editorial

Enredo egerador de conteúdo ajuda você a superar o bloqueio de escritor

O Easy Book Editor simplifica o processo de criação de uma obra publicada

Reedsy Pros:

Um único lugar para você encontrar editores, designers e muito mais para ajudá-lo a criar um livro

Uma das poucas opções de software gratuito para escrever livros

Muito conteúdo e ferramentas para ajudá-lo a escrever

Reedsy Contras:

Focado principalmente em ajudá-lo a criar um novo livro ou conto

Custo do Reedsy:

Gratuito

Avaliações e resenhas do Reedsy:

G2: 4,5/5 (1 avaliação)

4,5/5 (1 avaliação) Capterra: Nenhuma avaliação atual

9. Urso

via Urso O Bear é uma ferramenta de anotações da Apple que ajuda você a anotar e acompanhar suas ideias de histórias e listas de tarefas. O que faz com que o Bear realmente se destaque das melhores ferramentas de redação desta lista é sua bela interface de usuário. Ela é organizada de uma forma fácil de entender e seu design minimalista se encaixa muito bem no processo de escrita.

Além disso, o Bear tem muitas ferramentas de marcação que tornam a organização de suas anotações e ideias simples e eficiente. Assim, você pode acompanhar facilmente tudo o que escreveu ou planeja escrever sem se sentir sobrecarregado. Seja você um estudante, um escritor profissional ou apenas alguém que adora escrever e escrever brainstorming de ideias o Bear é um software de redação de valor inestimável para se ter em seu arsenal.

Recursos do Bear:

Use hashtags e links para manter suas anotações organizadas

A criptografia mantém suas anotações privadas

O editor de marcação ajuda os programadores a trabalhar em mais de 150 linguagens de programação

Bear Pros:

Tem um visual maravilhoso

Perfeito para fazer anotações em qualquer lugar ou escrever sua última redação

Sincroniza entre dispositivos para que você possa trabalhar em seu iPhone, iPad ou Mac

Bear Contras:

Compatível somente com o ecossistema da Apple

Falta de recursos avançados de escrita ou organização

Custo do Bear:

gratuito

Pro: uS$ 14,99/mês

Bear Avaliações e críticas:

G2: 4,5/5 (42 avaliações)

4,5/5 (42 avaliações) Capterra: 4,5/5 (6 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao aplicativo Bear !

10. Evernote

via Evernote O Evernote é outra ferramenta de anotações útil para escritores, pois permite que eles salvem ideias, documentos e anotações em um só lugar. O Evernote também facilita a colaboração em projetos de redação, pois é possível compartilhar facilmente documentos com outras pessoas.

Além disso, o Evernote tem muitos recursos que tornam a organização de sua redação simples e eficiente. Por exemplo, você pode usar seu sistema de marcação para encontrar rapidamente documentos e notas relevantes. Além disso, a função de pesquisa do Evernote facilita a localização de palavras-chave específicas em seus documentos. Por fim, o Evernote também funciona como um arquivo para documentos de que você não precisa regularmente, para que você sempre tenha acesso a eles. O Evernote pode não ser o mais bonito ou a mais nova ferramenta desta lista, mas certamente é uma das mais úteis. Se estiver procurando uma ferramenta de redação para ajudá-lo a manter seus textos organizados e acessíveis, definitivamente vale a pena considerar o Evernote.

Recursos do Evernote:

A ferramenta de tarefas permite que você mantenha o controle das coisas que precisa fazer hoje

A funcionalidade off-line significa que você pode acessar o Evernote em qualquer lugar

Integra-se com seu calendário

Prós do Evernote:

Os arquivos podem ser pesquisados independentemente de estarem em uma nota ou em um PDF

Fácil de adicionar e editar imagens

Muitos recursos que simplificam o processo de anotações

Contras do Evernote:

A versão gratuita não tem os principais recursos, como adicionar datas de vencimento ou conectar seu Google Agenda

Caro em comparação com os concorrentes

Não é o software ideal para escrever livros

Custo do Evernote:

gratuito

Pessoal : uS$ 8,99/mês

: uS$ 8,99/mês Profissional : uS$ 10,99/mês

: uS$ 10,99/mês Equipes: uS$ 14,99/mês

Avaliações e resenhas do Evernote:

G2: 4,4/5 (mais de 1000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (7000+ avaliações)

Encontre suas ferramentas de escrita favoritas hoje mesmo

Escrever é uma parte essencial da vida, e há muitas opções de software de redação disponíveis para ajudar a facilitar o processo. Se estiver procurando por IA, um assistente de pesquisa, editor de livros ou anotador, algo funcionará bem para você nesta lista para mantê-lo livre de distrações.

Uma maneira de começar a melhorar a eficiência de sua escrita hoje é com o ClickUp. O ClickUp pode ajudar qualquer escritor, oferecendo um único local para criar, armazenar e organizar seus trabalhos e documentos criativos. É uma das melhores ferramentas de redação, especialmente se você estiver trabalhando com uma equipe, recebendo feedback e colaborando com seus colegas.

O ClickUp é gratuito para teste, portanto comece hoje mesmo e veja como você pode aproveitar melhor suas horas de redação.