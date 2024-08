Como escrever um briefing de design em 8 etapas com modelos e exemplos

Não importa quantas horas passemos olhando para os olhos de nosso cão, nenhum de nós é um leitor de mentes. 🔮 🐶

Felizmente, há maneiras de combater nossa falta de telepatia no local de trabalho - especialmente quando se trata de conceitos de design que imaginamos tão vividamente em nossas cabeças, mas não temos ideia de como recriar na vida real.

Qual é a solução? Escrever briefs de design detalhados e práticos, é claro!

Assim como fazer um pedido em um restaurante, os briefs de design informam ao designer o que você deseja de uma solicitação. É assim que ele entende o que é o projeto, o que a tarefa exige e por onde começar.

O segredo para um briefing de design altamente eficaz é ser claro e conciso, o que é um desafio quando se lida com tarefas complexas ou com vários itens não negociáveis requisitos do projeto . Mas estamos aqui para ajudar com dicas e exemplos para levar seus briefs de design para o próximo nível. 💜

Se a sua equipe de design está procurando padronizar seus briefs e solicitações ou se você faz parte de uma agência de design que está encomendando um projeto para a empresa, este artigo o ajudará. Leia para conhecer uma nova abordagem sobre como redigir briefs de design eficientes, incluindo os elementos essenciais, detalhes de como fazer, um modelo personalizável e muito mais!

O que é um briefing de design?

Um briefing de design é um documento escrito de gerenciamento de projetos que estabelece os pensamento de design para um projeto de design com os objetivos delineados, o escopo do projeto e a abordagem para a solicitação. Semelhante ao seu roteiro do projeto o briefing do projeto é a luz orientadora do designer quando se trata de onde, o que, quando e por que de uma solicitação específica.

Um briefing de design bem escrito normalmente passa por muitas mãos antes de chegar à lista de tarefas do designer. Com as aprovações de todos os gerentes de projeto e partes interessadas se o projeto for concluído, o briefing deve ser completo, mas direto ao ponto, identificando o cronograma aprovado, o produto final e a orçamento (se aplicável).

Crie wikis, briefs e recursos com formatação bonita para todos os tipos de projetos de design no ClickUp Docs

Em um nível mais profundo, os briefs também são uma maneira de o designer se conectar e se alinhar com a pessoa que está fazendo a solicitação. Nesse sentido, tente usar o briefing do seu projeto como uma ferramenta colaborativa para eliminar a confusão geral que vem com outras ligações telefônicas, mensagens e e-mails.

Mas, embora seja importante incluir detalhes essenciais e o contexto de suas solicitações, o briefing do projeto ainda deve ser, bem, brief. Você quer que ele seja longo o suficiente para descrever o projeto e comunicar sua solicitação sem sobrecarregar o designer com um panfleto de várias páginas que vai de uma margem à outra. 🥵

Como essas ideias são reunidas em um briefing de design? Nós lhe mostraremos!

Design Brief Vs Creative Brief

A principal diferença entre um briefing de design e um briefing criativo é o público-alvo. Um briefing de design é direcionado a designers, enquanto um briefing criativo é voltado para equipes de marketing ou outros indivíduos envolvidos no processo criativo.

Um briefing de design inclui detalhes mais técnicos, como cronogramas, restrições orçamentárias e requisitos específicos para o projeto. Por outro lado, um briefing criativo pode se concentrar mais na mensagem da marca, no tom de voz e no público-alvo do projeto.

Ambos os tipos de briefs têm uma finalidade no projeto processo de design e devem trabalhar juntos para fornecer uma compreensão completa das metas e dos objetivos do projeto.

Como escrever um briefing de design em 8 etapas

Em uma virada empolgante, não há um formato definido em pedra que você deva seguir ao escrever um briefing de design eficaz. 🤩

Sua equipe encontrará o tipo de briefing que atende às suas necessidades gerenciamento de projetos de design o briefing de um projeto de design é o melhor em termos de tamanho, detalhes e estilo de trabalho. Pequenas solicitações ou projetos de menor escala talvez não exijam um briefing tão extenso, mas ainda assim há elementos importantes que todos os briefs compartilham.

Adicione opções de formatação e estilo para tornar seus briefs tão detalhados ou visuais quanto seu projeto precisar no ClickUp Docs

Basear-se em um modelo, uma solicitação no estilo de pesquisa ou uma estrutura de documento padronizada são ótimas maneiras de coletar as informações necessárias para criar um briefing de design. O segredo é mantê-lo consistente! Aqui está nosso guia passo a passo para escrever briefs de design eficazes com exemplos reais. ✏️

Siga estas oito etapas de cima para baixo - ou pule para a próxima seção para obter um modelo gratuito e personalizável que facilitará ainda mais o processo de design! 🤓

Etapa 1: Escolha seu software de gerenciamento de projetos de briefing de design Projetos de design são colaborativos por natureza e seu ideal

software de gerenciamento de projetos de design terá os recursos para dar suporte a isso! Poderoso ferramentas de design aliviarão parte do estresse e agilizarão os processos diários envolvidos no seu fluxo de trabalho de design com a capacidade de organizar, editar, compartilhar e gerenciar projetos de qualquer tamanho.

E como os briefs de design geralmente são formatados em um documento, o ferramenta de gerenciamento de projetos provavelmente incluirá um editor de documentos incorporado ou integrações para reunir todas as informações corretas nos aplicativos.

Exemplo:

Pense no seu briefing de design como uma fonte confiável de verdade - um documento que você pode consultar a qualquer momento para obter as informações mais precisas e atualizações de progresso. O melhor exemplo disso? Documentos do ClickUp . 📃

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Os ClickUp Docs são seu destino para todas as coisas baseadas em texto em seu espaço de trabalho. No verdadeiro estilo ClickUp, os Docs oferecem uma tonelada de recursos como IA, páginas aninhadas, Comandos de barra o site oferece opções de estilo, incorporação e configurações avançadas para personalizar a aparência e a funcionalidade do seu documento. ClickUp AI é uma ferramenta poderosa para briefs de design. Você pode usar a IA para gerar ideias rapidamente, o que lhe permite fazer brainstorming e refinar conceitos com pouco esforço. Com alguns cliques simples, o ClickUp AI pode gerar centenas de ideias em um piscar de olhos. A partir daí, você pode filtrar conteúdo irrelevante, encontrar a melhor opção para seu briefing de design ou restringir a seleção para criar um briefing coeso.

Você também vai adorar o quão longe você pode levar seus briefs de design com a edição em tempo real, @menções em comentários e compartilhamento e permissões seguros por meio de um simples link. Além disso, o Docs pode ser conectado aos seus fluxos de trabalho, de modo que todas as atualizações ocorridas no documento sejam automaticamente refletidas nas tarefas relacionadas e em outras áreas do seu espaço de trabalho.

Etapa 2: descrição do projeto com o resumo do design

O contexto é tudo e esta seção do seu briefing de design deve fornecer exatamente isso!

Forneça uma seção de visão geral do projeto, breve, mas descritiva, sobre o que é o seu projeto e para que ele será usado. Não é necessário se aprofundar muito, mas uma ou duas frases que indiquem claramente a sua solicitação e para que você a usará é um ótimo ponto de partida para o designer.

Essa seção também pode incluir um pouco sobre a empresa ou o cliente que encomendou o design. O que a empresa faz, seus principais serviços, valores e identidade da marca são detalhes comuns que podem ser encontrados nessa seção.

Exemplo:

Nosso mídia social a agência de marketing da LinguaGraphics, Inc. está reformulando nosso site para apresentar uma nova página inicial, seção de blog e portfólio. Somos uma pequena equipe de oito membros que trabalha com 50 empresas em nossa área, e todo o nosso trabalho está atualmente agrupado em nossa página da Web desatualizada. Amadurecemos como marca desde que criamos nosso site inicial e crescemos como empresa, e queremos que nosso novo site reflita isso.

Etapa 3: o objetivo do resumo do design e as metas SMART

Descreva o problema que este projeto abordará e a ideia geral que você espera alcançar com ele. Seja direto com a finalidade que deseja que o projeto atenda e use esta seção para alinhar a equipe de design com a visão e o objetivo geral do cliente por meio de Metas SMART .

P.S.: SMART significa Específico, Mensurável, Alcançável, Relevante e Com limite de tempo.

Crie metas SMART no ClickUp com várias maneiras de acompanhar o progresso e atingir seus objetivos

Deseja saber mais sobre as metas SMART e por que elas são tão importantes? Dê uma olhada em nosso recursos de metas para escrever e implementar metas em todos os departamentos!

Exemplo:

Queremos que nosso website reformulado reflita melhor a identidade de nossa marca, gere mais tráfego para nossos serviços e aumentar as inscrições no boletim informativo por e-mail em 25% até o final de nosso próximo trimestre fiscal.

Etapa 4: o público-alvo do briefing de design

A próxima seção do seu briefing abrange o quem de tudo isso. Não está muito relacionada a quem você é como empresa que solicita um design, mas a quem o projeto se destina.

É aqui que o cliente que está encomendando o projeto descreverá seu cliente ideal, seu público-alvo, personas de usuários e casos de uso . Esse design é como sua primeira impressão - uma forma de mostrar aos clientes que você tem uma solução para um problema específico que eles estão enfrentando e que seu projeto atende às necessidades deles.

É fundamental que o designer entenda o público-alvo de seu cliente por meio dessa solicitação para se conectar de forma significativa com as necessidades desses clientes.

Exemplo:

Nosso público-alvo são mulheres empreendedoras da área de San Diego nas faixas etárias de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos. Esses clientes querem expandir seus negócios investindo em anúncios pagos em plataformas de mídia social e querem recursos para melhorar e aumentar sua presença on-line.

Etapa 5: Seu orçamento e cronograma

Agora estamos começando a passar para as seções de detalhes e logística do seu briefing de design. ⏰💸

Verifique se o cronograma fornecido é realista e viável para o que o briefing está solicitando. Se houver restrições orçamentárias ou de recursos, este é o momento de estabelecê-las.

Os designers precisam saber quando o projeto deve receber a primeira rodada de edições, quando podem esperar o feedback do cliente e qualquer outra informação que possam precisar marcos importantes , dependências de tarefas ou prazos vinculados à solicitação. Isso ajudará a estabelecer uma comunicação clara entre o designer e o cliente para que todas as suas expectativas sejam atendidas e evitar possíveis gargalos durante o andamento do projeto.

Mostrar relacionamentos entre tarefas e tarefas de marco na visualização de Gantt no ClickUp

Dica profissional: observe também se há alguma flexibilidade com o orçamento e o cronograma esperados.

Exemplo:

Nosso cronograma ideal do início ao fim é de seis meses. Vamos anunciar nosso novo website em um evento em março, mas queremos lançar o website com calma um mês antes. Esse mês extra nos dará alguma margem de manobra se houver algum contratempo. Gostaríamos de aprovar os mockups e wireframes e passar por duas rodadas de edições antes do lançamento.

Etapa 6: os resultados esperados do projeto

Esta seção trata dos detalhes e da formatação do arquivo em que você deseja receber o projeto. Se necessário ou aplicável, especifique o tamanho, o tipo de arquivo, o processo de nomeação e os resultados do projeto que você espera. Ou seja, qual é o seu tipo preferido de vídeo, imagem ou software para trabalhar e como eles devem compartilhá-lo com você?

Exemplo:

Aprovaremos as ideias e os designs iniciais de nosso software de lousa digital e revisar todos os wireframes no Figma.

Etapa 7: Qualquer outra coisa que você considere importante!

Para ter certeza de que todos os "i's" estão pontilhados e os "t's" cruzados, adicione qualquer outra informação relevante ao final. Isso pode incluir os principais contatos a serem contatados se o designer tiver alguma dúvida urgente, detalhes do processo de aprovação do design, datas importantes, modelos de clientes e muito mais!

Esse é um ótimo momento para especificar qualquer coisa que você não queira ver nesse projeto e imagens de inspiração para dar ao designer uma ideia clara do que deve ser usado.

Exemplo:

Confira nosso quadro branco virtual para trabalhos recentes que fizemos com nossos clientes, esboços do que estamos imaginando para nosso novo site, algumas pesquisas, mídia e muito mais!

Nossa sugestão? Quadros brancos ClickUp ! 🎨

Esboce facilmente desenhos de mockup e ideias de wireframe nos quadros brancos do ClickUp

Os ClickUp Whiteboards são altamente visuais, colaborativos e produtivos! Além disso, eles também são os únicos software de quadro branco no mercado que pode converter qualquer objeto do quadro em uma tarefa personalizável e conectá-lo aos seus fluxos de trabalho.

Com ferramentas para desenhar, carregar mídia, incorporar, estilizar e editar em tempo real, os quadros brancos do ClickUp foram criados para capturar suas ideias no momento em que elas acontecem, para que você possa agir sobre elas instantaneamente. Sério, os quadros brancos são o sonho de todo designer. ✨

Além disso, seu Whiteboard permanece atualizado o tempo todo, eliminando a necessidade de várias guias, atualização constante e confusão causada por longas descrições baseadas em texto.

Etapa 8: Compartilhe-o com a equipe

RE: Etapa 1 - os resumos de design são colaborativos!

Você precisa ter a capacidade de compartilhar, editar e atualizar rapidamente seus briefs de design por meio de permissões personalizadas e opções de compartilhamento convenientes, como um simples link. Isso fará com que toda a equipe fique rapidamente na mesma página (literalmente) e mantenha o foco. 🎯

Compartilhe seu briefing de design de forma pública ou privada por meio de um link simples no ClickUp Docs

Exemplos de briefing de design

Exemplo de resumo de design 1: Reformulação da marca de uma cafeteria local

Histórico:

Uma cafeteria local busca reformular sua marca para atrair uma base de clientes mais ampla e, ao mesmo tempo, manter sua clientela fiel. A cafeteria quer enfatizar seu compromisso com a sustentabilidade, o envolvimento com a comunidade e produtos de alta qualidade e de origem local.

Objetivo e metas SMART:

Nossa meta é renovar a identidade da marca da cafeteria para refletir seus valores de sustentabilidade e envolvimento com a comunidade. Pretendemos aumentar o tráfego de pedestres em 30% e impulsionar nosso envolvimento com a mídia social em 50% dentro de seis meses após o lançamento da reformulação da marca.

Público-alvo:

Nosso público principal inclui pessoas com consciência ecológica, com idades entre 20 e 35 anos, que moram na área urbana próxima ao café. Esses clientes valorizam a sustentabilidade, a comunidade e a qualidade em sua experiência com café e cafeteria.

Orçamento e cronograma:

Alocamos US$ 10.000 para o projeto de reformulação da marca, esperando concluí-lo nos próximos quatro meses. O cronograma inclui o desenvolvimento do conceito inicial, iterações de design e implementação final em todas as plataformas.

Entregas esperadas:

Um novo logotipo que reflita o compromisso da cafeteria com a sustentabilidade e a comunidade

Projetos de embalagens atualizadas para nossos produtos para viagem, com foco em materiais ecologicamente corretos

Design renovado do cardápio, destacando nossos ingredientes de origem local

Gráficos digitais para campanhas de mídia social promovendo a reformulação da marca

Principais contatos e restrições:

Consulte nosso quadro branco virtual para obter inspiração, ativos de marca e detalhes de contato do gerente de projeto. Não queremos que a reformulação da marca se afaste muito de nosso esquema de cores original para garantir o reconhecimento da marca entre nossa clientela atual.

Exemplo de resumo de design 2: design de aplicativo móvel para gerenciamento de tarefas

Histórico:

Uma startup com foco em ferramentas de produtividade busca um design de aplicativo móvel inovador e fácil de usar. O objetivo do aplicativo é ajudar os profissionais a gerenciar suas tarefas e projetos de forma eficiente, com recursos exclusivos que permitem a colaboração e a priorização.

Objetivo e metas SMART:

O objetivo é projetar um aplicativo móvel que se destaque no concorrido mercado de produtividade, concentrando-se na facilidade de uso, na colaboração e na personalização. Nossa meta é adquirir 10.000 usuários ativos nos primeiros três meses após o lançamento.

Público-alvo:

Nossos usuários-alvo são profissionais com idades entre 25 e 45 anos que lidam com várias tarefas e projetos. Eles estão procurando uma solução abrangente, mas direta, para melhorar sua produtividade diária e a colaboração no trabalho.

Orçamento e cronograma:

Nosso orçamento para o projeto de design do aplicativo é de US$ 15.000, com um cronograma de cinco meses, desde o conceito até a entrega do design final. Isso inclui as fases de design da interface do usuário e da experiência, com ciclos de feedback após cada etapa principal.

Entregas esperadas:

Designs completos de UI/UX para o aplicativo móvel, incluindo todas as telas e elementos interativos

Um guia de estilo especificando tipografia, esquemas de cores e componentes de UI

Protótipo demonstrando as principais funcionalidades e o fluxo do usuário

Pacote de ativos pronto para desenvolvimento

Principais contatos e restrições:

Para obter mais detalhes sobre os recursos e as funcionalidades do aplicativo, visite nossa seção Digital Whiteboard. Estamos abertos a ideias inovadoras, mas precisamos garantir que o aplicativo permaneça intuitivo para novos usuários.

Modelo de resumo de design

Como em um jogo ruim de telefone, o design inconsistente resumos de projetos os briefs de projetos podem ser muito mais complexos do que os briefs de projetos, pois podem deixar passar ideias importantes e, por fim, perder completamente o ponto principal do projeto. No entanto, os modelos personalizáveis são uma maneira infalível de garantir que todos os detalhes sejam claramente declarados.

Pense nos modelos pré-criados como um trampolim para padronizar a maneira como você escreve seus briefs de design. Eles foram criados para simplificar e agilizar o processo de briefing de design para que todos os envolvidos possam se concentrar no que mais importa: o projeto em si.

Os Modelo de resumo de design do ClickUp é sua solução completa para redigir resumos completos e valiosos briefs criativos . Este modelo aplica um Em seu espaço de trabalho com exibições separadas para gerenciar tarefas, linhas do tempo e sua direção geral.

O Design Brief Template da ClickUp é a sua solução para escrever briefs de design completos

Em seu briefing de design Visualização de lista no modelo de visualização de lista, você encontrará tarefas personalizáveis pré-fabricadas para tudo, desde sessões de clientes até coleta de ativos, além de sete status personalizados para total transparência. Mas o recurso mais legal desse modelo é, sem dúvida, o o briefing criativo Quadro branco com seções coloridas, notas adesivas e diagramas para solidificar a visão do seu projeto, a marca, os recursos, as notas e muito mais.

Personalize seu quadro branco pré-criado com o Design Brief Template do ClickUp

Esse modelo também vem com um documento completo de instruções do ClickUp para orientá-lo em todos os recursos e garantir que você o utilize ao máximo.

Download do modelo Design Brief

Dica profissional: O documento de ajuda do modelo de resumo de design mostra vários recursos de estilo e formatação que podem ser usados como inspiração ao escrever seus documentos de resumo de design no ClickUp. Defina banners na parte superior do documento e em toda a página para obter um esboço claro das informações, incorpore vídeos, adicione um índice e muito mais. Ou, coloque outra camada de Modelos pré-construídos do ClickUp no topo de seu documento para manter o processo em andamento.

Gerencie seu próximo projeto de design

É isso aí! Você não só está preparado para o sucesso com as oito etapas essenciais para escrever briefs de design, mas também tem um modelo flexível, gratuito e personalizável para aliviar a carga.

No entanto, a ideia a ser levada para casa não é apenas como escrever um briefing funcional, mas como aproveitá-lo ao máximo. E é aí que o ClickUp pode ajudá-lo a elevar seus processos a novos patamares. ✅

Monitore as atualizações do projeto, crie briefs de design e trabalhe com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace ClickUp é a plataforma de produtividade definitiva para que as equipes reúnam todo o seu trabalho em um espaço colaborativo, independentemente do seu caso de uso ou estilo de trabalho. Sua lista de recursos está repleto de centenas de ferramentas que economizam tempo para tornar o gerenciamento do trabalho mais fácil e conveniente do que nunca - com 15 maneiras de visualizar seus projetos, mais de 1.000 integrações , bate-papo no aplicativo e muito mais!

Acesse tudo o que você precisa para escrever briefs de design eficazes, incluindo ClickUp Docs, quadros brancos, 100 MB de armazenamento, tarefas ilimitadas e muito mais, sem nenhum custo, quando você assinar o plano gratuito para sempre do ClickUp .

E quando você estiver pronto para aumentar ainda mais sua produtividade, desbloqueie ainda mais recursos avançados por apenas US$ 7 .