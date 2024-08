10 modelos e exemplos gratuitos de briefings criativos

Independentemente do seu negócio, é difícil manter o equilíbrio nos projetos criativos. Você precisa se certificar de que eles permaneçam no caminho certo, mas não quer estruturá-los tanto que se tornem estereotipados. ⚖️

Por um lado, menos estrutura deixa mais espaço para a criatividade - ou seja, a parte divertida! Enfatizar as ideias em primeiro lugar leva a belos designs, conteúdo envolvente e colaboração atenciosa. Mas, por outro lado, a falta de processo, responsabilidade e orientação geralmente leva à perda de prazos e à falta de consistência em todo o seu trabalho.

Além disso, a estrutura por trás de seu projetos criativos é o que os ajuda a ter sucesso! Sem um procedimento operacional robusto e padronizado a base, pode não estar claro para a equipe o que o seu projeto está realmente tentando realizar.

É por isso que um briefing criativo é essencial para todo projeto criativo, independentemente de sua complexidade ou tamanho! Com o mesmo foco em criatividade e estrutura, o briefing criativo é o compromisso que sua equipe de design e equipes de marketing estão procurando!

Esses documentos o ajudam a pensar e solidificar o quem, o que, onde, quando e por que do seu projeto. Eles mantêm a sua equipe alinhada com as metas e estabelecem as próximas etapas! Além disso, eles geralmente passam por um processo de aprovação pesado de todos os principais participantes, para que você saiba que o produto final atenderá (ou excederá) todas as expectativas.

Mas não há necessidade de começar do zero em seu briefing criativo para cada novo projeto. Em vez disso, invista seu tempo de forma mais produtiva - com um modelo de briefing criativo! Esses recursos são fáceis de usar, colaborativos e, o melhor de tudo, personalizáveis!

E, para sua sorte, já fizemos o trabalho de apresentar a você os 10 melhores modelos de briefing de criação para qualquer caso de uso! Continue acompanhando para obter mais perguntas frequentes sobre briefs criativos, principais recursos, detalhamento de modelos e muito mais. 🎨

O que é um modelo de briefing criativo?

Um modelo de briefing de criação é um documento pré-criado que define as principais informações, os parâmetros e as metas de um projeto criativo futuro. Em geral, esses documentos são criados para que as partes interessadas e os membros do projeto se mantenham alinhados em relação a os objetivos do projeto durante todo o seu ciclo de vida e mantidos pelos gerentes de projeto para fácil referência.

Os briefs criativos também são, bem, breves. Não estamos procurando por páginas de pesquisa, mas sim por um resumo de alto nível do que você vai entregar. Se forem necessários recursos adicionais para o contexto, crie um hiperlink para eles. 🙂

Os briefs criativos podem ser apresentados de várias formas, especialmente dependendo do tipo e da complexidade do seu projeto específico, mas cada brief segue consistentemente um conjunto padrão de categorias para garantir que tudo esteja em ordem antes da reunião inicial. Pense no brief criativo como um livro de colorir - ele define os limites para a sua equipe de criação trabalhar da melhor forma possível! Bônus: Exemplos de briefings criativos!

10 modelos de briefing criativo

Seu briefing criativo é mais útil quando se integra perfeitamente às suas outras ferramentas de trabalho. E como o ClickUp é o único software de gerenciamento de projetos criativos flexível o suficiente para reunir todo o seu trabalho entre aplicativos em uma plataforma centralizada, é por aí que estamos começando. ✅

Confira os 10 principais modelos de briefing criativo para praticamente qualquer caso de uso no ClickUp! Acesse documentos colaborativos e pré-criados, Quadros brancos fluxos de trabalho, listas e muito mais - tudo isso sem nenhum custo!

1. Modelo de briefing criativo da ClickUp

Modelo de briefing criativo da ClickUp

Começaremos com o que pode ser o modelo de briefing criativo mais facilmente modificado e abrangente que você pode encontrar. O Modelo de briefing criativo do ClickUp garante que sua equipe de criação esteja na mesma página e trabalhando para atingir os mesmos objetivos desde o início. Esse modelo amigável para iniciantes Documento ClickUp vem pré-formatado para suportar tabelas, mídia e listas de verificação. Além disso, possui seções designadas para organizar claramente e localizar rapidamente as informações do projeto. Essas seções incluem:

Objetivos

Público alvo

Mensagens

Entregáveis

Orçamento

Cronograma e marcos

Principais partes interessadas e aprovações Documentos do ClickUp é o ideal editor de documentos para seu modelo de briefing criativo por seus vários recursos de colaboração, como edição ao vivo , comentários atribuídos e compartilhamento de URL. Sua formatação intuitiva, estilo e edição de rich text também o ajudam a criar briefs altamente visuais e envolventes que as partes interessadas podem ler sem precisar de um passo a passo do gerente de projeto!

E como os documentos do ClickUp ficam dentro do seu espaço de trabalho, você pode converter texto em tarefas acionáveis, adicionar tags em seus documentos para facilitar a referência e manter seu trabalho atualizado automaticamente sem precisar pressionar "salvar"

2. Modelo de quadro branco de resumo criativo da ClickUp

Modelo de quadro branco de resumo criativo da ClickUp

Embora os modelos de briefing criativo sejam geralmente documentos pré-fabricados, eles não precisam ser assim! Uma parte importante da criação de seu briefing criativo começa no processo de brainstorming. E qual é a melhor maneira de implementar suas melhores ideias? técnicas de ideação do que em uma software de lousa digital ? 🤓

Os Modelo de quadro branco de resumo criativo da ClickUp leva seu briefing típico um passo adiante, aplicando um modelo pré-construído de Lista de tarefas de projetos criativos em seu espaço de trabalho e diagrama de brainstorming usando seu recurso colaborativo Quadros brancos recurso.

Os quadros brancos são ideais para capturar e agir sobre suas ideias no momento em que elas surgem. Use este diagrama como estrutura para explorar os objetivos de seu projeto criativo, a demografia do público, planos de pesquisa e possíveis fluxos de trabalho. E quando estiver pronto para passar para a próxima fase, basta converter seu texto, forma ou nota diretamente em uma tarefa do ClickUp!

Enquanto o modelo anterior era abrangente em seções e formatação de documentos, este modelo de quadros brancos é rico em recursos e funcionalidades para transmitir as mesmas informações visualmente! Neste modelo, você encontrará:

Setestatus de tarefas personalizadas para supervisionar todo o progresso

NoveCampos personalizados para trazer mais contexto a cada visualização e em cada tarefa

Quatrovisualizações de projeto incluindo Timeline, List e Doc view

Fluxo de trabalhoautomações para manter seu projeto em andamento (sem o incômodo trabalho entre as tarefas)

E não termina aí. Esse modelo garante que a equipe de criação, as partes interessadas e os clientes sempre tenham acesso às informações necessárias à medida que o projeto toma forma.

3. Modelo de planejamento de demanda de resumo criativo da ClickUp

Modelo de planejamento de demanda de resumo criativo da ClickUp

O processo criativo começa muito antes de seu briefing tomar forma. Você precisa ser capaz de definir metas claras que alinhem todos os participantes quanto ao rumo que o projeto deve tomar, juntamente com um roteiro de como chegar lá. É provável que você também esteja lidando com várias ideias de projetos ao mesmo tempo - como você decide quais projetos serão desenvolvidos primeiro?

A priorização do projeto pode depender dos recursos atuais, da quantidade de trabalho necessário e da complexidade. Mas, no final das contas, tudo se resume aos projetos que têm melhor repercussão entre seus clientes ou público. Ou seja, é preciso haver uma demanda para o projeto antes que você possa justificar a ação sobre ele. É aí que entra a Modelo de planejamento de demanda de briefing criativo da ClickUp entra em ação.

Esse modelo de lista foi criado para equipes que gerenciam várias campanhas criativas ao mesmo tempo. Com cinco status personalizados organizados em um quadro Kanban interativo usando Visualização de quadro do ClickUp você pode gerenciar visualmente cada pequena etapa do progresso em vários projetos usando os 20 campos personalizados incluídos nesse modelo.

4. Modelo de resumo de produto da ClickUp

Modelo de resumo de produto da ClickUp

Para que o processo de desenvolvimento de produtos seja tranquilo, é fundamental que todos estejam na mesma página. O Modelo de resumo de produto da ClickUp oferece uma solução para esse desafio com um documento detalhado para promover a colaboração multifuncional, fazer referência a pesquisas de alto nível e trabalhar para o lançamento bem-sucedido do produto.

Com esse modelo de briefing criativo, os gerentes de produtos podem trabalhar facilmente com membros, partes interessadas ou clientes para organizar as especificações do produto, analisar o feedback e tomar as próximas medidas - tudo no mesmo documento.

Em sua essência, esse modelo formatado prioriza as principais informações de que suas equipes precisarão para começar a trabalhar. Isso inclui uma visão geral simples, especificações funcionais, um plano de lançamento detalhado, uma descrição do problema a ser resolvido e uma lista dos principais membros da equipe.

Pronto para saber mais sobre o processo de desenvolvimento de produtos? Comece com um modelo intuitivo de modelo de gerenciamento de produtos para orientar seu fluxo de trabalho!

5. Modelo de resumo de campanha da ClickUp

Modelo de resumo de campanha da ClickUp

Os briefs de campanhas criativas exigem um pouco mais de esforço para serem elaborados do que um projeto comum. Semelhante aos briefs de produtos, eles requerem contribuições, ações e colaboração de outros departamentos para serem executados com êxito. Isso ocorre porque as campanhas geralmente são compostas de vários projetos menores para gerar um resultado maior. As Modelo de resumo de campanha do ClickUp descreve esses parâmetros principais e facilita para os gerentes de projeto a supervisão das diversas partes móveis de uma campanha.

Esse documento de cinco páginas do ClickUp divide os elementos da campanha em um nível mais alto para garantir o alinhamento das mensagens e das metas de cima para baixo. Começando com o resumo geral da campanha, esse modelo estabelece sua meta, público-alvo e orçamento, resultados recursos, entre outros. Nessas seções, você será solicitado a entrar em mais detalhes para orientar os outros elementos da sua campanha.

A partir daí, as subpáginas pré-criadas o ajudarão a criar briefs para os elementos e ativos menores da campanha criativa.

6. Modelo de resumo de evento da ClickUp

Modelo de resumo de evento da ClickUp

Organizar um evento não é tarefa fácil! Mas o Modelo de resumo de evento da ClickUp é o recurso ideal para garantir que você esteja dando o pontapé inicial em seu gerenciamento de projetos de eventos processo da melhor maneira possível.

Este documento serve como uma lista de verificação detalhada que pode ser consultada durante toda a fase de planejamento e execução para gerenciar a logística, os recursos e, por fim, o sucesso do evento.

A seção de resumo não apenas lista o título, a data e o local do evento, mas também permite vincular o modelo de projeto do ClickUp e o canal de mensagem para o evento. Outras seções incluem um esboço de metas e objetivos, seu público-alvo, a equipe de projeto que trabalha no planejamento e na execução do evento e uma programação específica do evento.

Esse é um ótimo modelo para ter em mãos ao apresentar o progresso às partes interessadas e aos clientes para garantir que as necessidades mais amplas do evento sejam atendidas antes que os contratos sejam enviados e os fornecedores sejam solidificados.

7. Modelo de resumo de conteúdo de SEO da ClickUp

Modelo de resumo de conteúdo de SEO da ClickUp

Não se trata apenas de ter um fluxo constante de blogs planejados em seu calendário de conteúdo -é preciso garantir que eles atinjam os públicos certos! As análises e estratégias adequadas de otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) são fundamentais para alcançar esse objetivo e devem ser uma parte essencial do seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo para garantir que seu texto seja bem classificado.

Embora existam muitas ferramentas que você consultará ao longo de seu Gerenciamento de projetos de SEO ter um ponto de partida confiável, como o Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp pode fornecer aos redatores tudo o que eles precisam para criar conteúdo envolvente e otimizado para pesquisa.

Além de uma visão geral do projeto, esse modelo de documento inclui o título SEO, a meta descrição e a contagem de palavras pretendida. Um Seção OKR deixa espaço para objetivos e principais resultados, público-alvo e informações sobre palavras-chave para focar o conteúdo, e um esboço faz com que os redatores comecem a estruturar seu conteúdo.

Bônus:_ Geradores de contorno !

8. Modelo de resumo de design da ClickUp

Modelo de resumo de design da ClickUp

Se você deseja adicionar imagens a um blog ou criar postagens para mídia social você provavelmente precisará enviar uma solicitação de design primeiro. Essas solicitações reúnem informações básicas sobre a imagem ou o gráfico de que você precisa e, em última análise, ajudarão a moldar o resumo do design .

Como essas solicitações geralmente são uma pequena parte de um projeto maior, a sua equipe de design provavelmente gerenciará vários briefs ao mesmo tempo - às vezes, vários por dia! Isso faz com que ter uma estrutura organizada como a Modelo de briefing de design do ClickUp um item obrigatório para manter todas as solicitações, o progresso e o feedback juntos.

Use-o para delinear as metas, o escopo e o cronograma do seu projeto com várias visualizações para gerenciar seu trabalho de todos os ângulos - até mesmo atribuir responsabilidades, delegar itens de ação e definir prioridades de tarefas em uma única visualização de lista.

Em seguida, acompanhe a execução do projeto de design usando status de tarefas personalizados e um quadro Kanban pré-criado para garantir que o cronograma de entrega permaneça no caminho certo e que todas as partes interessadas estejam informadas sobre o andamento do projeto a qualquer momento.

9. Modelo de resumo de campanha de marketing da ClickUp

Modelo de resumo de campanha de marketing da ClickUp

O modelo Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp se destaca não apenas por sua usabilidade, mas também por sua apresentação. Uma página de rosto pronta para apresentação facilita a transmissão visual de suas principais informações, enquanto as seções para o público-alvo, o orçamento proposto e suas datas importantes ajudam no planejamento.

Ao desenvolver o briefing, você também pode adicionar contexto incorporando materiais de marketing e referências extras. Em resumo, é a visão geral perfeita para qualquer equipe que trabalhe no planejamento e na execução de uma campanha de marketing.

10. Resumo do projeto de marketing por ClickUp

Resumo do projeto de marketing da ClickUp

Acredite ou não, nem todo projeto de marketing é uma campanha! Para projetos menores ou pedidos individuais, o Modelo de resumo de projeto de marketing da ClickUp é a sua opção. Essa tarefa pré-criada mantém as coisas simples e estruturadas, para que você possa se concentrar na parte boa - ser criativo!

Essa tarefa e suas subtarefas garantem que você receba todas as principais informações necessárias para iniciar o projeto, inclusive o público, a visão geral, as próximas etapas e os principais participantes.

O que faz um bom modelo de briefing criativo?

Precisa de ajuda para escolher um modelo de briefing criativo? Os melhores modelos de briefing criativo devem ser padronizados o suficiente para serem preenchidos rapidamente sempre que houver um novo projeto e, ao mesmo tempo, gerais o suficiente para deixar espaço para um desenvolvimento exclusivo.

Essa é uma linha difícil de percorrer, especialmente considerando os vários tipos de briefs criativos que você pode precisar. Mas é possível! Procure briefs que incluam os seguintes elementos:

Um resumo rápido do projeto . Dessa forma, todos entenderão a essência do projeto, especialmente as partes interessadas e osequipe multifuncional membros

. Dessa forma, todos entenderão a essência do projeto, especialmente as partes interessadas e osequipe multifuncional membros Uma seção para o público-alvo , com espaço para explicar algumas das nuances sobre esse público e os problemas que ele enfrenta

, com espaço para explicar algumas das nuances sobre esse público e os problemas que ele enfrenta Os objetivos do projeto . É sempre útil quando um designer ou redator sabe exatamente por que está fazendo o que está fazendo

. É sempre útil quando um designer ou redator sabe exatamente por que está fazendo o que está fazendo Espaço para informações abertas . Seu briefing não incluirá todos os detalhes. Na verdade, alguns elementos do projeto ainda podem ser discutidos - seu briefing ajudará a dar forma a esses elementos

. Seu briefing não incluirá todos os detalhes. Na verdade, alguns elementos do projeto ainda podem ser discutidos - seu briefing ajudará a dar forma a esses elementos O cronograma do projeto. Isso estabelece expectativas rígidas e rápidas sobre o que será produzido no projeto e quando ele será concluído

Acesse o Docs de qualquer lugar em seu ClickUp Workspace e adicione subpáginas, tabelas e estilos aninhados para criar a estrutura perfeita

E, é claro, ele precisa ser fácil de concluir. Quanto menos tempo o gerente de projeto tiver que gastar para preenchê-lo sempre que necessário, mais tempo terá para se concentrar nos resultados do projeto.

Simplifique seus projetos criativos com um modelo de briefing criativo

Criar produtos, campanhas e resultados criativos é um trabalho árduo. Então, por que torná-lo mais difícil do que precisa ser? Quando você usa o modelo certo de briefing criativo, grande parte da organização já está feita para você.

O vasto modelo do ClickUp Biblioteca de modelos está repleta de milhares de modelos para todos os casos de uso! Acesse gratuitamente qualquer um dos 10 modelos listados acima para começar a elaborar os briefs criativos perfeitos em um piscar de olhos. E quando você estiver pronto para dar início ao seu projeto criativo, o ClickUp tem o conjunto perfeito de recursos para ajudá-lo a fazer isso.

Encontre centenas de recursos de gerenciamento de projetos , mais de 1.000 integrações um recurso integrado de quadros brancos, um documento colaborativo e muito mais quando você se inscrever no ClickUp hoje .