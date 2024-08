Exemplos de briefings criativos: Como escrever um briefing criativo em 8 passos

Como Boromir disse certa vez na obra-prima cinematográfica O Senhor dos Anéis, "Não se faz simplesmente um vídeo engraçado" 🤌

OK, tomamos algumas liberdades artísticas, mas o sentimento é verdadeiro! Você não pode simplesmente criar um projeto criativo do zero e esperar que ele seja bem-sucedido.

Os projetos criativos requerem pesquisa cuidadosa, planejamento intencional e colaboração para que sejam bem-sucedidos. E antes que as equipes possam começar a trabalhar, esses elementos devem ser reunidos em um documento informativo conhecido como briefing criativo. ✨

_Mas como saber se o seu briefing criativo está preenchendo todos os requisitos?

Acompanhe o curso para aprender tudo o que você precisa saber para criar um briefing criativo eficaz, incluindo um esboço detalhado, fluxo de trabalho passo a passo, exemplos importantes e muito mais. Além disso, você terá acesso a modelos de briefing criativo personalizáveis!

O que é um briefing criativo?

Um briefing criativo é um documento curto, mas informativo, que descreve os principais detalhes de qualquer projeto criativo e conduz a equipe desde a ideação até os resultados finais. É a chave para criar seu roteiro e solidificar informações essenciais, como:

Requisitos do projeto

Diretrizes da marca

Ativos criativos

Propósito

Público e mensagens

KPIs

Escopo e cronograma

E muito mais - dependendo de seu projeto! 🎨

Os briefs criativos são uma prática padrão para a maioria das agências e equipes de marketing . E como um resumo do projeto quando o briefing de criação começa com uma solicitação de um cliente, de uma parte interessada da empresa ou de outro departamento de sua organização, o briefing de criação é uma ferramenta que pode ser usada para criar um projeto.

Embora a equipe que desenvolve o projeto seja a responsável pelo briefing criativo, sua construção é um esforço colaborativo entre todos os envolvidos.

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

Comece discutindo a solicitação em si. Vá para essa reunião com a intenção de entender a visão, a missão e o objetivo do solicitante ou do cliente para encontrar os elementos que realmente importam para eles. A partir daí, você pode abordar quaisquer desafios imediatos e oferecer sua experiência no setor para dar vida ao projeto.

O objetivo é fazer com que todos concordem com o plano do projeto, especialmente os participantes. Com os requisitos definidos em pedra, equipes de projeto os profissionais de marketing, redatores e profissionais de marketing saberão exatamente o grau de criatividade do seu projeto e o que é esperado.

O que deve constar em um briefing criativo

O que torna a padronização dos briefs criativos tão difícil é a natureza em constante mudança de cada projeto individual. Mas isso também é o que torna seu briefing tão valioso!

Colabore com clientes ou equipes internas de forma mais eficaz com quadros brancos virtuais para estimular a inovação

Um projeto criativo pode ser praticamente qualquer coisa, desde o lançamento de uma campanha publicitária complexa até a produção de uma série na Web. Cada projeto apresentará um conjunto distinto de desafios, mas o briefing criativo existe para ajudar as equipes criativas a identificar e resolver esses problemas o mais rápido possível.

Pense em seu briefing criativo como uma fonte confiável de informações que pode ser consultada durante todo o processo do projeto. Seja para fornecer atualizações, cruzar referências do seu trabalho com o plano original ou verificar novamente a sua mensagem, o briefing é a sua estrela do norte. ⭐️

Exemplos de briefings criativos

O esboço e o fluxo de trabalho que abordamos servem para praticamente qualquer projeto criativo. Mas isso não significa que todos os briefs terão a mesma aparência. Os briefs criativos são o ponto de partida para "todo" projeto criativo, seja ele grande ou pequeno. Alguns projetos se apoiarão mais em determinadas seções do brief criativo do que outros. Aqui estão alguns exemplos de briefs criativos para ajudá-lo a avaliar as diferenças entre os projetos.

Bônus:_ Geradores de esboço de IA !

Briefs criativos de campanhas publicitárias

Os briefs de campanhas publicitárias e de marketing variam de um tanto simples a extremamente complexos, dependendo do escopo do trabalho. Neste exemplo de briefing criativo, talvez você queira incluir pesquisas adicionais, várias referências visuais e várias revisões de rascunho para garantir que a produção e a entrega ocorram sem problemas.

Esse também é um ótimo exemplo do tipo de projeto que pode incluir mais de uma CTA. Embora sempre haja um objetivo principal por trás da campanha, é importante que a equipe de criação e as partes interessadas estejam alinhadas quanto ao kPIs de marketing , entregáveis e processo de entrega o mais rápido possível.

Está começando a escrever resumos de campanha? O melhor lugar para começar é com um modelo personalizável como o_ Modelo de resumo de campanha do ClickUp !

Briefs criativos de marketing de conteúdo

Incorpore ClickUp Docs ao vivo diretamente nos quadros brancos para acessar documentos importantes do projeto, pesquisas e contexto sem sair do quadro

Um briefing criativo de marketing de conteúdo orienta as equipes de blog e SEO a desenvolver artigos, textos e materiais que repercutam na empresa, em seus clientes e além! O público, os objetivos, a estratégia de mensagens e o cronograma são cruciais para projetos de marketing de conteúdo especialmente se você estiver seguindo um plano de calendário de conteúdo .

Os objetivos do marketing de conteúdo incluem desde o aumento do conhecimento da marca até a geração de possíveis leads de vendas. Eles geralmente são criados para o próprio site da marca, plataformas de mídia social, boletins informativos ou banco de dados de conteúdo .

O sucesso do projeto geralmente é determinado pelo tráfego do site, pelas taxas de engajamento, pelas conversões e por várias métricas de mídia social para vincular-se às metas maiores da empresa.

Muitas empresas usam esses projetos para estabelecer sua liderança de pensamento por meio de parcerias com publicações de terceiros, o que exige um resumo detalhado para seguir adequadamente um tom de voz e diretrizes de estilo específicos da marca.

Resumos de redesenho de sites Fluxos de trabalho de web design não são pouca coisa e abrem as portas para vários elementos criativos exclusivos, incluindo considerações de UX, requisitos funcionais, necessidades de processos criativos e muito mais! Os briefs criativos de redesenho de sites ainda seguem as mesmas etapas e estruturas básicas, mas devem ser analisados por outras lentes:

Os gráficos, a tipografia e a mensagem são consistentes com a marca?

Os usuários podem navegar facilmente pelo site e acessar o produto ou os serviços com facilidade?

O design suporta a funcionalidade de que você precisa?

Crie um livro de marca altamente visual e colorido com o modelo de diretrizes de marca do ClickUp

Com tantos elementos em qualquer site, pode haver muitas idas e vindas entre os designers e o cliente. Para evitar o esgotamento da sua equipe com constantes sessões de revisão e pequenos ajustes, certifique-se de que você, como gerente de projetos criativos, estabeleça limites claros para o número de edições que permitirá no projeto antes do prazo final.

Não há necessidade de exceder duas rodadas.

Como escrever um briefing criativo

Mesmo com seu esboço pronto, há uma abordagem estratégica para concluir seu briefing da forma mais eficiente possível. Siga estas etapas para garantir que a sua equipe e as partes interessadas estejam na mesma página durante todo o processo de briefing criativo, para que nenhuma pedra fique sem ser revirada!

Visualize sua planos de projeto com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo Lista, Quadro e Calendário

Etapa 1: Dê um nome adequado ao projeto

Comece bem com uma das partes mais importantes do seu projeto - o nome! O nome do seu projeto deve ser claro e conciso e, ao mesmo tempo, comunicar a intenção. Ele não precisa ser chamativo ou engraçado, mas deve ter ressonância com seu público-alvo e ser convincente o suficiente para que ele queira saber mais. De certa forma, o nome é a primeira impressão de seu projeto ou empresa.

A visão geral é onde você pode dissecar um pouco mais o nome do projeto para o bem da equipe. Em uma frase ou menos, use a visão geral para responder a todas as perguntas que possam restar do nome do projeto para evitar falhas de comunicação ou idas e vindas entre os participantes e a equipe de criação. Essa pode ser uma breve explicação do que será o projeto e sua mensagem principal.

Etapa 2: Coordene seus objetivos com metas de longo prazo

Com o nome e a descrição do seu projeto em mãos, você está pronto para delinear seus principais objetivos e metas. Seus objetivos são detalhados e específicos do projeto. É a sua oportunidade de alinhar a equipe sobre possíveis contratempos antes que eles aconteçam, CTAs e provar o valor do projeto.

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso

Tudo isso começa com a definição desses pontos-chave:

O problema que você está abordando

Como o projeto o resolverá

Por que ele precisa ser realizado

Definir o "o quê", o "como" e o "por quê" de seu projeto estabelecerá a expectativa de como será um resultado bem-sucedido quando tudo estiver dito e feito. A partir daí, você pode estabelecer conexões entre os objetivos mais granulares do projeto e as metas ou missão mais amplas da empresa.

Etapa 3: Identificar seu público-alvo

Visualize informações importantes sobre seu público-alvo, incluindo suas motivações, dados demográficos e histórico profissional, usando o Modelo de persona de usuário por ClickUp

Seu público-alvo é o grupo que mais se beneficiará do seu projeto ou campanha e informa à equipe de criação com quem eles estão se conectando. Se você já tiver perfis de usuários criados para a sua empresa, use esses recursos e a pesquisa de mercado para criar essa seção! Não é necessário contar a história da vida do usuário, mas não deixe de cobrir informações básicas, incluindo:

Demografia : Idade, cargo, escolaridade, estado civil e etnia

: Idade, cargo, escolaridade, estado civil e etnia Comportamentos : Tendências e históricos de compra

: Tendências e históricos de compra Psicográficos : Seus interesses gerais, opiniões e atitudes)

: Seus interesses gerais, opiniões e atitudes) Localização: Não apenas física! Pense em onde encontrar seu cliente digitalmente

Etapa 4: solidifique sua estratégia de mensagens

Agora que você sabe para quem está fazendo marketing, pode criar uma estratégia das melhores maneiras de se conectar com eles. Sua estratégia de mensagens tem tudo a ver com estar no lugar certo, na hora certa e falar com seu público da maneira como ele quer ser falado.

Ou seja, como você distribuirá seu projeto criativo para as pessoas pretendidas?

Crie e personalize seu mapa de histórias de usuários com um modelo de quadro branco flexível e pré-formatado no ClickUp

Considere as mídias sociais e as plataformas on-line que seu público-alvo consome com mais frequência e crie conteúdo personalizado para esses canais. Essa previsão o ajudará a tomar decisões importantes, como criar um vídeo, uma publicação escrita ou uma série de fotos para atrair o público-alvo para o seu produto ou serviço.

Mas isso não para por aí. Quando o membro do público-alvo visitar o site, chegar à CTA ou clicar no link, certifique-se de recebê-lo com mensagens consistentes e familiares para guiá-lo por todo o funil.

Etapa 5: Determine os resultados finais

Ahh, agora vem a parte boa: o que o projeto realmente é.

As seções anteriores do seu briefing criativo são essenciais para justificar, configurar e enquadrar seus ativos para um lançamento bem-sucedido. Mas há muitas maneiras de interpretar a estratégia e a visão do projeto até este ponto. Use esta seção para eliminar qualquer área cinzenta e possíveis falhas de comunicação, detalhando exatamente o que a equipe de criação fornecerá.

Personalize facilmente seus quadros brancos adicionando documentos, tarefas e muito mais

Seus entregáveis criativos finais incluem todas as mídias digitais ou físicas solicitadas, elementos de design específicos, referências a trabalhos semelhantes, requisitos de tamanho ou formato, maquetes e muito mais. Para garantir que o cliente ou a parte interessada fique totalmente satisfeito com o produto final, é melhor se concentrar nos detalhes do que deixar muito para a imaginação.

Etapa 6: Faça um orçamento do seu tempo e dos seus recursos

Pode não ser a sua parte favorita do trabalho, mas é muito importante ser totalmente transparente em relação ao seu orçamento. Seu orçamento não é uma limitação, ele ajuda a equipe de criação a determinar o nível de criatividade que ela pode obter com a solicitação.

Não se esqueça de observar se há alguma margem de manobra no orçamento e quando o projeto atingiu o valor máximo. Pense no seu orçamento como os trilhos do para-choque em uma pista de boliche. Com esses limites, a equipe de criação terá diretrizes claras para trabalhar.

Modelo de gerenciamento de projetos orçamentários da ClickUp

Se precisar de ajuda para fazer o orçamento do seu projeto, experimente o Modelo de gerenciamento de projeto de orçamento do ClickUp para detalhar cada detalhe e custo.

E não vamos esquecer: os membros da equipe de criação são especialistas nisso! O desafio de elaborar projetos dentro de um conjunto predeterminado de requisitos não é novidade para eles.

Com um orçamento bem definido para iniciar o projeto com o pé direito, ninguém ficará desapontado ou terá uma surpresa indesejada.

Etapa 7: defina seus marcos e, em seguida, a linha do tempo

Ao mapear sua linha do tempo, é mais fácil começar com as datas significativas do seu projeto, também conhecidas como marcos do projeto! Esses eventos de referência incluem:

O início do projeto

Aprovação do briefing criativo

Revisões do rascunho

Conclusão da produção

Giro final dos ativos

Visualize os marcos do projeto com a visualização de Gantt no ClickUp

Com essas datas, você pode detalhar as tarefas entre cada marco, as subtarefas, as dependências, as reuniões recorrentes e muito mais.

O cronograma e os marcos aprovados serão o recurso central para criar um roteiro detalhado do projeto e delegar adequadamente as cargas de trabalho individuais das equipes.

Etapa 8: nomeie seus principais participantes

Para estabelecer total transparência com todos os envolvidos, certifique-se de identificar cada um dos principais participantes do projeto criativo.

Para o gerente de projeto, isso esclarece cada ponto de contato, seus títulos e as assinaturas finais. Quanto ao projeto em si, essa parte do briefing criativo também funciona como uma trilha de papel que documenta se determinados aspectos do projeto foram aprovados e quando.

Etapa 9: Fixar o briefing

Após a primeira etapa da construção do brief criativo, envie-o de volta ao cliente e às partes interessadas para aprovação final

Depois que o briefing criativo tiver sido revisado e aceito, nenhuma outra edição deverá ser feita. Mas, é claro, todos os projetos são diferentes! Se forem feitas alterações no briefing em qualquer momento, certifique-se de documentar, datar e compartilhar essas atualizações com todos os envolvidos em uma reunião de projeto adequada.

Fluxo de trabalho de aprovação de design no ClickUp Mind Maps

Modelos de briefing criativo

Mesmo com um esboço claro e um fluxo de trabalho passo a passo, nada supera um modelo pré-criado e personalizável para agilizar seu processo de briefing criativo.

Essas ferramentas foram projetadas para incluir todos os elementos essenciais a fim de evitar erros que podem assombrá-lo no futuro. Seu modelo ideal de briefing criativo se integrará perfeitamente ao seu software de gerenciamento de projetos criativos e ser facilmente adaptado às necessidades de cada projeto.

O ClickUp é líder quando se trata de modelos para equipes de criação e design com sua própria vasta Biblioteca de modelos . Com mais de 1.000 modelos e novos modelos criados a cada semana, o ClickUp tem tudo o que você precisa, independentemente do seu caso de uso! Aqui estão alguns de nossos modelos favoritos de briefing criativo para dar início ao seu próximo projeto.

1. Modelo de documento de briefing criativo

Modelo de documento de resumo criativo da ClickUp

Se você está procurando um modelo de briefing criativo cuidadosamente selecionado, amigável para iniciantes e colaborativo, este é o modelo ideal! O modelo Modelo de documento de briefing criativo da ClickUp é o segredo para alinhar a equipe de marketing, as partes interessadas e os clientes em todos os elementos do projeto criativo bem antes do início do projeto.

Desde a definição do objetivo do projeto até a definição do orçamento, este modelo detalha todos os elementos obrigatórios do briefing de criação em um formato fácil de usar, com tabelas, listas de verificação e prompts pré-criados para orientá-lo.

Este modelo pronto Documento ClickUp também vem carregado com todos os recursos poderosos pelos quais o ClickUp é conhecido, incluindo:

Threaded ecomentários atribuídos para agilizar seu processo de edição

Comandos de barra para incorporar tarefas, sites de terceiros, estilo avançado e mídia para adicionar contexto ao seu modelo

Páginas aninhadas para expandir seu briefing criativo para o processo de produção e criar uma hierarquia visual

@menções simples para chamar membros para o seu documento

Configurações personalizadas de compartilhamento e permissão para controlar quem pode editar ou visualizar seu briefing

E muito mais! Acesse este modelo em toda a sua glória, sem nenhum custo

2. Modelo de planejamento de demanda de resumo criativo

Modelo de planejamento de demanda de resumo criativo da ClickUp

Use o Modelo de planejamento de demanda de resumo criativo do ClickUp o modelo de planejamento de demanda de briefing criativo pode ser usado sozinho ou em conjunto com o modelo mencionado acima para definir metas claras antes de seu projeto criativo. Este modelo leva o exemplo tradicional de briefing criativo um passo adiante, com recursos que o ajudam a agir de acordo com suas ideias no momento em que a inspiração o atinge.

Esse modelo intuitivo Lista é o sonho de todo gerente de projeto criativo, com cinco status personalizados para transmitir visualmente o progresso, 20 Campos personalizados para filtrar e classificar tarefas em segundos, e sete visualizações personalizadas para gerenciar seus projetos de todos os ângulos. Entre essas várias exibições, você encontrará:

Uma lista pré-criada para organizar todo o seu trabalho criativo

Um briefing criativoFormulário para coletar todas as informações necessárias do cliente

Todos os projetos aceitos são organizados em umVisualização da tabela* Um calendário detalhado do projeto para ficar por dentro dos prazos e do projetoMarcos E muito mais. Especialmente se a sua agência trabalha com mais de um projeto criativo ao mesmo tempo, esse modelo é para você.

3. Modelo de quadro branco de resumo criativo

Modelo de quadro branco de resumo criativo da ClickUp

Não estamos dizendo que deixamos o melhor para o final, mas certamente é o mais interativo! O modelo Modelo de quadro branco de resumo criativo da ClickUp preenche a lacuna entre negócios e design para comunicar ideias e requisitos de forma eficaz a partir da mesma tela altamente visual.

Ao contrário de seu típico software de lousa digital , Quadros brancos ClickUp conecte-se instantaneamente ao seu fluxo de trabalho com a capacidade de converter qualquer texto em tarefas acionáveis. Não se trata apenas de um diagrama pré-estruturado .

Esse modelo permanecerá com você por muito tempo depois que seu próprio briefing criativo for aprovado com o fluxo de trabalho Automações sete status personalizados e nove campos personalizados para facilitar o seu processo criativo. Além disso, há quatro visualizações de projeto prontas para ajudar a criar sua linha do tempo e fluxos de trabalho.

Leve seus projetos adiante com briefs criativos

OK, cobrimos uma grande quantidade de material aqui. Vamos nos reagrupar, certo? Até agora, você tem:

Os elementos obrigatórios de qualquer briefing criativo

Um esboço detalhado para criar o seu próprio

Um fluxo de trabalho passo a passo

Três exemplos de briefings criativos

Vários modelos de briefing criativo

Tudo o que resta a fazer é entrar no ClickUp e ver seu briefing criativo se transformar diante de seus olhos!

O ClickUp é o único software de produtividade poderoso o suficiente para centralizar todo o seu trabalho criativo em uma plataforma colaborativa. Com mais de 1.000 integrações , uma vasta biblioteca de modelos, centenas de recursos de gerenciamento de projetos e preços flexíveis o ClickUp é a solução completa para equipes de todos os setores.

O que há para não amar? Experimente o ClickUp gratuitamente, hoje mesmo !