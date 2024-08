Guia definitivo para roteiros em gerenciamento de projetos (2024)

Inúmeras reuniões, várias revisões e toneladas de tarefas intermináveis.

O gerenciamento de projetos pode parecer um teste de suas habilidades de malabarismo. 🤹

Felizmente, você pode equilibrar tudo com habilidade usando os roteiros do projeto.

mas o que é um roteiro de projeto?

Um roadmap é uma estrutura concisa do seu plano de projeto. Em vez de afogá-lo em detalhes, um roadmap permite que você visualize o cronograma do projeto, marcos cruciais e objetivos.

Neste artigo, discutiremos o que é o gerenciamento de projetos de roadmap , como criar um roteiro de projeto e o benefícios e desafios de usar roadmaps para gerenciar seus projetos.

_Vamos ver aonde essa estrada nos leva!

O que é um roteiro no gerenciamento de projetos?

Desde a alocação de recursos até o atendimento das expectativas dos clientes, todo projeto tem seu quinhão de desafios.

E, a menos que você tenha a memória fotográfica de Sheldon Cooper é bem provável que alguma coisa lhe saia da cabeça.

É aí que os roteiros são úteis!

Um roadmap oferece uma visão geral gráfica e em nível macro das metas e dos cronogramas do projeto.

Ao destacar os principais componentes do seu plano, o roteiro do projeto ajuda a sua equipe a manter o controle das próximas tarefas e atualiza o cliente sobre o andamento do trabalho.

É uma ferramenta útil para o gerenciamento de projetos, fornecendo a você uma rápida recapitulação de escopo do projeto , marcos, chave entregáveis dependências e riscos.

Agora que sabemos o que é um roadmap de projeto, vamos ver como você pode usá-lo para gerenciar seus projetos com sucesso .

Como usar um roteiro para o gerenciamento de projetos

Com um roteiro cuidadosamente elaborado, sua paz e seus lucros podem andar de mãos dadas!

Para começar, aqui estão alguns elementos que você precisará incluir no roteiro do seu projeto:

Escopo e entregáveis: qual é o resultado esperado deste projeto? Um roteiro ajudará a orientar seu equipe ágil sobre o que deve ser alcançado

qual é o resultado esperado deste projeto? Um roteiro ajudará a orientar seu equipe ágil sobre o que deve ser alcançado Definir o*cronograma do projeto : Cumprir um cronograma é importante se você não quiser que as coisas saiam do controle. Assim como quando você toma seu café às 11h em vez do horário habitual, às 8h... #disaster

: Cumprir um cronograma é importante se você não quiser que as coisas saiam do controle. Assim como quando você toma seu café às 11h em vez do horário habitual, às 8h... #disaster Identifique marcos: dê um passo a mais e defina marcos para acompanhar o progresso. Dessa forma, você podegerenciar as expectativas das partes interessadas e manter sua equipe motivada, verificando cada marco do projeto

dê um passo a mais e defina marcos para acompanhar o progresso. Dessa forma, você podegerenciar as expectativas das partes interessadas e manter sua equipe motivada, verificando cada marco do projeto Identifique os principais recursos: quais membros da equipe são necessários para esse projeto? Quem criará os relatórios diários? quem trará o café? Isso aumentará a responsabilidade e promoverá uma melhor colaboração da equipe

quais membros da equipe são necessários para esse projeto? Quem criará os relatórios diários? quem trará o café? Isso aumentará a responsabilidade e promoverá uma melhor colaboração da equipe Identifique os possíveis riscos: planeje os possíveis obstáculos que podem atrasar o projeto, como estimativas imprecisas de orçamento ou prazos irreais. Em vez de se meter em problemas com seus clientes, você deve criar um plano infalível paramitigar os riscos do projeto Além disso, você terá de interligar tarefas cruciais e os principais recursos responsáveis por sua execução adequada. Isso garante que cada membro da equipe esteja ciente de suas responsabilidades e pareça polido e bem preparado durante as apresentações aos clientes.

Por fim, garanta que todos os membros da equipe e os clientes tenham acesso ao roteiro para ajudar a manter todos na mesma página.

Para saber mais sobre a criação e o uso de roadmaps, leia nosso_ guia definitivo para roadmapping .

Agora que você conhece a arma secreta para atender a todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos, vamos ver como você pode tirar o máximo proveito dela.

5 dicas práticas para criar um roteiro de projeto

Aqui estão cinco dicas para criar um roteiro de gerenciamento de projetos eficaz:

A. Use um software de gerenciamento de projetos de roteiro para gerenciar tudo

O software de gerenciamento de projetos de roteiro ajuda as equipes a definir metas de projeto estabelecer cronogramas e colaborar com todas as principais partes interessadas.

Além disso, software de roteiro ajuda você:

Simplificar e automatizar etapas que consomem tempo, como a delegação de tarefas

Visualizar e acompanhar o progresso do trabalho

Acessar relatórios importantes, como os mensaisrelatórios de projetosrelatórios semanais de status e muito mais

Discuta tarefas com recursos de comunicação

Felizmente, quando se trata de gerenciamento de projetos de roadmap, o caminho se torna fácil com uma ferramenta robusta de planejamento de roadmap como ClickUp .

**Espere... o que é ClickUp?

O ClickUp é um dos mais bem avaliados ferramentas de gerenciamento de projetos de produtividade e roteiro usadas por equipes produtivas em pequenas e grandes empresas.

Ele permite que você agende tarefas recorrentes para otimizar processos repetitivos em vários projetos. Além disso, você pode mapear os processos do seu projeto caminho crítico do projeto com o Visualização do gráfico de Gantt para identificar as tarefas mais importantes e acompanhar o andamento do projeto.

Dessa forma, seu cliente não será tão crítico quanto Gordon Ramsay sobre o resultado de seu projeto.

Aqui está uma rápida olhada em como o ClickUp torna o gerenciamento de projetos de roadmap mais fácil: Estrutura hierárquica .

D. Convide as partes interessadas para colaborar

Não é nada agradável ver seus esforços das últimas semanas ou até mesmo dos últimos meses serem totalmente desperdiçados. 😱

Colaborar no seu roadmap com as partes interessadas permitirá que você saiba se a sua equipe está indo na direção certa para atender às expectativas do cliente. Você pode até mesmo esclarecer qualquer confusão ou discutir como superar possíveis obstáculos imediatamente.

Felizmente, com o roadmap ferramentas de gerenciamento de projetos você pode convidar seus clientes para colaborar com você em segundos.

E o ClickUp permite que você faça exatamente isso com Convidado acesso e exclusivo Permissões .

Você pode gerenciar e controlar quem tem acesso ao seu Workspace e pode convidar as partes interessadas como Guests para editar e sair do Workspace comentários .

Além disso, Permissão o ajudarão a determinar o que pode e o que não pode ser feito em seu Workspace. Por exemplo, seus Guests terão acesso limitado ao seu Workspace e não verão nenhuma tarefa, Listas ou Pastas que você não compartilhou com eles.

E. Mantenha seu roadmap atualizado

Como certas entregas, datas de vencimento e prioridades podem mudar com frequência à medida que você avança no projeto, é importante refletir essas mudanças também no seu roteiro.

Isso garante que sua equipe trabalhe de acordo com os requisitos e as diretrizes mais recentes.

fazer referência a um roadmap desatualizado faz tanto sentido quanto seguir o calendário de 2012 hoje

Desafios do uso de um roadmap em comparação com outras abordagens de gerenciamento de projetos

Certamente, um roadmap ágil orienta tanto a equipe interna quanto as partes interessadas externas.

No entanto, você precisará de mais do que apenas um roteiro de projeto para lidar com projetos complexos e equipes multifuncionais com sucesso.

É como se não fosse possível sair em uma caça ao tesouro apenas com um mapa em mãos. Você também precisará do equipamento certo!

Para entender as deficiências do gerenciamento de projetos de roadmap, aqui está uma tabela rápida comparando-o com outras abordagens de gerenciamento de projetos:

__Uma comparação do gerenciamento de projetos de roadmap com as abordagens de gerenciamento de projetos lean, scrum, kanban e waterfall | Abordagem de gerenciamento de projetos | Como funciona | Como difere do gerenciamento de projetos por roadmap | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | É altamente focado em fornecer valor ao cliente mais rapidamente e otimiza o fluxo de trabalho, eliminando desperdícios como longos tempos de espera e defeitos. | Por outro lado, o gerenciamento de projetos enxuto elimina processos que consomem tempo e desperdiçam. | | Ele divide projetos complexos em diferentes estágios de desenvolvimento, conhecidos como sprints. As equipes Scrum são incentivadas a se auto-organizar e acompanhar o progresso do projeto com ferramentas como gráficos burndown . | Os roadmaps oferecem apenas estimativas de cronograma básicas e de alto nível, mas o gerenciamento de projetos Scrum incentiva as equipes a criar estimativas precisas de sprints para ajudá-las a definir prazos em nível de tarefa. | | Com base na metodologia ágil, a abordagem Kanban ajuda as equipes a acompanhar o progresso do projeto, movendo cartões por diferentes estágios em um quadro (/href/ https://clickup.com/blog/?p=5885Kanban board/%href/). | No entanto, no gerenciamento de projetos Kanban, você pode incorporar o feedback à medida que o projeto avança, pois os projetos são divididos em ciclos de desenvolvimento menores, assim como o /href/ https://clickup.com/blog/agile/agile-project-management/agile project management/%href/. | | /href/ https://clickup.com/blog/waterfall-project-management/Waterfall project management/%href/ | Essa abordagem incentiva as equipes a concluir uma fase antes de passar para outra. Não há sobreposição de fases. | No entanto, o gerenciamento de projetos em cascata exige uma extensa documentação para cada fase do projeto, o que ajuda as equipes a entender melhor suas funções e tarefas. |

Psst... ClickUp's modelo de roteiro de gerenciamento de projetos pode ajudá-lo a superar qualquer desafio que você possa enfrentar com o gerenciamento de projetos de roteiro ou qualquer outra abordagem nesse sentido. 🥊

Mas, apesar de seus desafios, os roadmaps ainda ajudam muito a ter sucesso no gerenciamento de projetos. E isso nos leva a..

4 principais benefícios do gerenciamento de projetos por roadmap

Abrir abas aleatórias da Internet, navegar pelo Instagram (para pesquisa, é claro) e, finalmente, descobrir como o Excel funciona é muito bom quando você está só fingindo trabalhar.

Mas, com clientes e colegas de equipe dependendo de você, eventualmente você terá que se apresentar e fazer o trabalho!

Felizmente, com um roteiro de projeto, você saberá exatamente o que os clientes esperam de você e como o seu trabalho está vinculado ao objetivo maior.

Aqui estão algumas outras maneiras pelas quais o gerenciamento de projetos por roadmap pode beneficiar sua equipe e as partes interessadas:

1. Ajuda você a realizar um kickoff de projeto eficaz

Como um carta de projeto se o projeto for bem-sucedido, os roteiros do projeto darão às equipes um plano de ação detalhado para que elas possam prever as próximas tarefas. Dessa forma, os funcionários estão mais preparados para enfrentar os desafios do trabalho e atingir todas as metas do projeto com sucesso.

2. Comunica as metas e os planos do projeto

Como o roteiro do projeto inclui todas as tarefas específicas, responsabilidades individuais e resultados esperados do projeto, sua equipe sempre pode consultar o roteiro para se certificar de que está trabalhando para atingir essas metas.

_E não naquele novo desafio de mídia social!

Além disso, a comunicação das metas do projeto por meio de roteiros também aumenta a transparência. Dessa forma, sua empresa pode evitar o caminho de manter seus funcionários no escuro.

3. Ajuda as equipes a priorizar tarefas e tomar decisões informadas

O roteiro define as entregas e as dependências em um formato visual e ajuda as equipes a trabalharem primeiro para atingir as metas mais importantes.

Além disso, ter um prioridades ajuda sua equipe a a se concentrar mais em marcos do projeto e menos em seus marcos da maratona da Netflix.

4. Ajuda você a manter as partes interessadas informadas

Os roadmaps podem ajudá-lo a comunicar seus as metas da organização e a estratégia do produto para as partes interessadas com muita facilidade.

Com uma olhada no roadmap, as partes interessadas ficam cientes de suas metas e cronogramas.

Além disso, como os participantes têm acesso em tempo real ao roadmap, eles podem acompanhar o progresso do projeto e os gargalos que surgirem.

como um bônus adicional, isso ajuda a evitar aquelas chamadas irritantes de clientes após o expediente!_

Pegue a estrada para o sucesso!

O gerenciamento de projetos por roadmap é crucial para o sucesso do seu projeto.

Sendo a base sólida do seu plano de projeto, um roadmap de projeto é como a Estrela do Norte que impede que sua equipe se desvie do caminho.

Com o ClickUp, você pode juntar com sucesso diferentes áreas do quebra-cabeça do gerenciamento de projetos. 🧩

Desde o compartilhamento de atualizações de trabalho com Status de tarefas personalizadas para automatizar tarefas de rotina com Automações **O ClickUp pode ajudá-lo a melhorar a colaboração da equipe e aumentar a eficiência do projeto. Mude para o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e faça malabarismos com todas as suas tarefas como um mestre de cerimônias confiante!