Como desenvolver uma identidade de marca exclusiva em 2024

Quando você pensa em uma marca favorita, é bem provável que consiga lembrar-se de seus atributos específicos, como cor, logotipo, o som da publicidade e o tipo de imagem que você associa a ela. Essa é a identidade da marca em ação.

Pense na identidade de sua marca como o rosto de sua marca. É o que diferencia sua marca de todas as outras no espaço.

Criar uma identidade para sua marca exige tempo, suor e espírito criativo.

Use este guia para saber como criar uma identidade de marca inesquecível que reflita o DNA de sua marca.

O que é identidade de marca?

A identidade da marca é um componente importante de uma estratégia de marca. Ela permite que você retrate a imagem correta da sua marca para os clientes, moldando-a ativamente por meio de texto, recursos visuais e muito mais.

Sua identidade de marca deve incluir diferentes elementos de marca, como:

Valores, crenças e missão da marca

A maneira como sua marca se comunica com o produto (a voz da marca)

Como os usuários se sentem quando interagem com a sua marca (a personalidade da marca)

Como os clientes percebem sua marca (percepção e posicionamento da marca)

Trabalhar no design da identidade de sua marca é um bom ponto de partida para demonstrar a personalidade de sua marca.

Por que a identidade da marca é importante para sua empresa?

Uma identidade de marca bem definida:

Conecta seu produto/serviço à sua marca

Torna sua marca instantaneamente reconhecível

Cimenta uma imagem indelével na mente de seus clientes

Constrói uma base sólida para melhorar a retenção da marca

Diferencia sua marca em um mar de mesmice

As empresas mantêm um guia de estilo de marca com diretrizes claramente definidas para garantir a consistência entre todos os elementos da marca.

Pense nisso como o Santo Graal para seus designers gráficos, redatores, etc.

4 Exemplos de um design de identidade de marca forte

A identidade da marca evoluiu ao longo do tempo a partir de origens baseadas apenas em símbolos.

Ela não se restringe mais à criação de um logotipo para ser colocado em camisetas, xícaras de café e outros ativos da marca.

Hoje, a criação de uma identidade de marca inclui a construção da personalidade de sua marca e o uso de um estratégia de gerenciamento de marca para ampliar a história de sua marca.

Vamos nos aprofundar um pouco mais em quatro exemplos de identidade de marca que valem a pena ser imitados.

Quatro exemplos de identidade de marca para deixar você inspirado

1. Glossier

página inicial da Glossier a identidade visual da Glossier está enraizada em uma abordagem simplista, com uma paleta de cores mínima composta de branco e rosa suave

A identidade de marca da Glossier é honesta e transparente com sua tipografia minimalista.

A estética do design em cada ponto de contato é agradável aos olhos, atenciosa e livre de desordem.

Cada elemento da marca - desde a embalagem do produto até o poderoso blog - incentiva conversas honestas com os clientes.

Principal lição para sua estratégia de marca:

Use a identidade de sua marca para ajudar seu público-alvo:

Desenvolva uma imagem consistente de sua marca por meio de recursos visuais, palavras e texto

Divertir-se (considerando que a marca está no setor de beleza) em sua jornada com a marca

2. Airbnb

Use o exemplo de identidade de marca do Airbnb para saber como criar uma experiência de marca consistente via Estúdio de design Uma identidade de marca forte exala a personalidade de sua marca em cada interação - por exemplo, o Airbnb.

Desde o uso de uma paleta de cores consistente até o acerto da tipografia, a marca do Airbnb está no ponto. Na verdade, tudo na marca reforça o conceito de "pertencimento", desde o exclusivo logotipo "Belo" e as imagens da vida real até a interface de usuário simples e as mensagens transparentes.

Principais conclusões para sua estratégia de marca:

Saiba qual é o "porquê" de sua marca

Use uma visão singular (neste caso, pertencer) em todos os pontos de contato da identidade da sua marca

A visão também deve se traduzir na experiência do usuário em todas as plataformas, canais e criativos

Continue ouvindo o feedback de seus clientes e incorpore-o, se for relevante, para que seu público-alvo se sinta ouvido e sua marca seja mais identificável

3. Oatly

Seja ousado, seja brincalhão como Oatly's identidade da marca

A Oatly é uma marca construída em torno de um compromisso com a sustentabilidade e a transparência.

A identidade da marca campanhas de marketing a Oatly usa frequentemente o humor e a criatividade para envolver os clientes com a voz distinta de sua marca. A embalagem e a marca geral da Oatly apresentam uma estética de design minimalista, com linhas limpas, tipografia simples e uma paleta de cores básica.

Essa abordagem de design reflete o foco da marca em ingredientes naturais e simplicidade.

Principais conclusões para sua estratégia de marca:

A Oatly não hesita em discutir seus desafios de produção sustentável de alimentos, o que lhe permite criar confiança com seu público-alvo

A abordagem da marca em relação ao branding é orientada para a inovação; ela está disposta a assumir riscos com fontes chamativas e desafiar as convenções com embalagens exclusivas

Se você não tem certeza de como ser ousado, pense no seguinte: Se sua marca fosse uma pessoa, que personalidade ela teria?

4. Headspace

A identidade da marca Headspace está fortemente ligada ao seu design limpo e intuitivo via Caridade de Anna A personalidade da marca Headspace caracteriza uma sensação de atenção plena e felicidade nos usuários de meditação guiada.

Ela usa uma tipografia limpa e moderna que é fácil de ler e reflete o foco da marca em simplicidade e clareza. Além disso, o estilo visual do Headspace é definido por linhas limpas, ilustrações simples e uma estética minimalista.

Entretanto, o elemento mais interessante da identidade da marca Headspace é sua paleta de cores, que utiliza muito espaço em branco intercalado com explosões de cores (também conhecidas como energia).

Principais conclusões para sua estratégia de marca:

Por exemplo, o ponto laranja no logotipo da Headspace simboliza a sensação de estar centrado e calmo e representa a têmpora da testa

A marca usa a cor para demonstrar um senso de diversão sem ser chocante; as ilustrações e a tipografia têm bordas suaves, o que significa um tom e uma voz suaves

Como criar uma identidade de marca única e memorável

Deseja criar uma identidade de marca que repercuta em seu público-alvo?

Siga estas cinco etapas:

Etapa 1. Pesquisar e refletir

A primeira etapa na criação de uma identidade de marca memorável é a compreensão:

Quem é o seu público mais engajado, o que ele deseja, quais são seus pontos fracos e o que ele gosta em um nível mais profundo

Os desafios de seu público com melhor desempenho

Sua própria proposta de valor e missão

As características e a personalidade inerente de sua marca

Utilize os serviços de um especialista experiente em identidade de marca para conduzir uma análise abrangente do público-alvo e converse com o atendimento ao cliente e com os representantes de vendas para obter dados em tempo real sobre o que está fazendo com que seus clientes permaneçam na empresa.

Essas informações o ajudarão a elaborar as diretrizes da sua marca - um recurso que deve ser facilmente acessível aos seus designers, redatores de conteúdo, desenvolvedores e outros.

É aqui que o ClickUp se destaca. Se você deseja criar uma identidade de marca para sua empresa ou para a de um cliente, o uso de um software como o ClickUp é uma ótima opção Ferramenta de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp acelera o processo e mantém todos informados.

A ferramenta ClickUp Project Management ajuda você a gerenciar todos os estágios da criação de uma identidade de marca.

Use filtros na visualização de lista do ClickUp para classificar as tarefas por status, prioridade e vários outros campos personalizados para ter uma visão personalizada do seu trabalho

A criação de uma identidade de marca inclui várias etapas e componentes, o que dificulta o rastreamento do processo de criação de marca. Para criar uma identidade de marca forte, é necessário controlar todos os elementos da marca, como visuais, texto e animação, e acompanhar várias tarefas gerenciadas por diferentes membros da equipe.

O ClickUp reúne todas as tarefas, recursos e ativos para que as equipes possam monitorar cada etapa à medida que as diretrizes da marca são criadas.

Além disso, o Recurso de gerenciamento de tarefas do ClickUp permite que você cumpra uma missão primordial: organizar o processo de criação da identidade de sua marca de acordo com diferentes tipos de tarefas.

Simplifique suas tarefas com a visualização de tarefas do ClickUp

Use-a para personalizar suas tarefas e subtarefas de acordo com as necessidades de seu projeto e público-alvo com apenas alguns cliques.

Etapa 2. Trabalhe nos principais elementos da marca com os quais seu público se relacionará

Você fez sua pesquisa para identificar o que sua marca representa e o que seu público espera.

A próxima etapa é criar um "moodboard" para todos os elementos de sua marca, tais como:

Criar um logotipo que represente com precisão os valores, a missão e a personalidade de sua marca

Finalizar a paleta de cores com base nas emoções que a paleta de cores escolhida provoca no público

Escolher uma variedade de paletas de cores que demonstrem a personalidade de sua marca, tais como:

paleta primária paleta secundária cor de fundo cor do texto

Experimentar as fontes para ver qual tipo de letra reflete melhor a vibração da sua marca e, em seguida, selecionar um conjunto de fontes a ser usado de forma consistente em todos os pontos de contato com o cliente

Definir a voz e o tom, concentrando-se nos prós e contras da linguagem, no estilo e na formatação do conteúdo e no uso de palavras específicas que melhor destacam a essência da sua marca

Projetar a embalagem e outros elementos de design relacionados à imagem para definir o tom da sua marca

Garantir que todos esses elementos sejam seguidos em todas as tarefas de sua marca exige esforço. É nesse ponto que Documentos do ClickUp ajuda você a organizar a identidade de sua marca.

Veja como:

O ClickUp Docs ajuda a reunir todas as suas ideias, incluindo imagens, arquivos, links, etc., em um só lugar e compartilhá-las com sua equipe. Você pode usar páginas aninhadas, incorporar marcadores, adicionar tabelas e opções de estilo para personalizar o Docs para sua conveniência.

Certifique-se de que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas do ClickUp e obtenha uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação

Além disso, você pode usar o mesmo documento para criar as diretrizes da sua marca, editar em tempo real, marcar pessoas nos comentários, formatar conforme necessário e compartilhar com a equipe com um clique. Os documentos também permitem que você atribua itens de ação, converse diretamente com os membros da sua equipe e resolva rapidamente qualquer dúvida.

Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs para personalizar fontes, adicionar relações de tarefas ou vincular tarefas diretamente no documento

Com o ClickUp Docs, você pode converter texto em tarefas rastreáveis diretamente. Além disso, é possível vincular os documentos e as tarefas para garantir que você não precise fazer as mesmas alterações novamente.

Etapa 3: Reúna os elementos de sua marca

Você já fez o trabalho pesado.

Agora é hora de colocar todos os elementos da sua marca em um só lugar - na forma de diretrizes de marca, modelos e um kit de design de marca.

Suponha que você queira que a identidade da sua marca seja consistente em suas mídias sociais e em outros materiais de marketing. Nesse caso, você deve ajudar todas as suas equipes, desde o atendimento ao cliente e as vendas até o marketing e o produto, a ter em mãos as diretrizes da marca e o kit da marca com apenas um clique.

Digamos que você queira criar modelos de marca para o seu cliente. O envolvimento apenas das equipes de marketing e de marca não será suficiente.

Você precisa que a equipe de design, os desenvolvedores e os redatores de conteúdo possam ver o que está acontecendo em tempo real.

Nessa configuração, pense em usar Quadros brancos ClickUp -Uma maneira colaborativa de criar modelos de produtos que sejam bons o suficiente para que você tenha sucesso colaborações de marketing:

Desenhe conexões entre formas com os quadros brancos ClickUp

Lembre-se de que o design da identidade de sua marca e a voz da marca estão interligados.

Se o produto final não estiver alinhado com a personalidade da sua marca, seus investimentos serão em vão. Para garantir que todas as suas equipes estejam na mesma página, sugerimos a criação de um livro de marca para que todos sigam e usem software de mapeamento mental para fazer um brainstorming coletivo.

Faça com que sua equipe colabore e crie diretrizes de marca do zero - com todos os elementos da marca no livro - usando Quadro branco de diretrizes de marca do ClickUp :

Dê início a suas reuniões de design com os quadros brancos ClickUp

Passo 4: Defina e execute sua estratégia de marca

Você está quase chegando à etapa final do seu processo de branding - a quarta etapa é garantir que sua marca seja retratada de forma consistente em todos os pontos de contato - seu site, mídias sociais, e-mails etc.

Aqui estão algumas dicas a serem seguidas ao implementar sua estratégia de marca:

Pense em como sua marca evoluirá visualmente

Adapte sua estratégia de marca de acordo com o canal em questão (como publicidade, mídia social, marketing por e-mail, comunicações internas e assim por diante)

Conceitue como o seu conteúdo será mapeado para a identidade visual da sua marca em termos de tonalidade e aparência

Crie um guia de estilo da marca tendo em mente o seguinte:

como seus clientes percebem sua marca os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças de sua organização como é a imagem de sua marca quais são as principais metas de negócios de sua marca qual é a voz exclusiva de sua marca o tipo de produto/serviço que você está oferecendo



Você também pode usar a ferramenta modelos de diretrizes de marca para criar uma marca poderosa.

Use o modelo de branding do ClickUp para gerenciar sua próxima iniciativa de branding

A marca de uma marca forte é uma marca visual, considerando que as pessoas processam recursos visuais 60,000x mais rápido do que o texto. Mas, na correria das tarefas diárias, a história da sua marca pode, às vezes, tomar um rumo errado - na forma de uma imagem mal editada, uma ilustração imprecisa, um texto insensível etc.

A Modelo de marca do ClickUp ajuda você a desenvolver um processo fácil de seguir que mantém seu trabalho e sua equipe sob controle. Use este modelo para comunicar a história, os valores e a missão de sua marca sem perder tempo ou complicar as coisas.

Outro modelo excelente é o Modelo de diretrizes de marca da ClickUp . Use-o para detalhar todos os seus elementos, como logotipo, cores, voz da marca, fontes etc., e garantir a consistência dos valores, da identidade e da mensagem de sua marca durante todo o processo.

Use o modelo Brand Book para organizar todas as suas ideias em um só lugar

Se estiver procurando algo mais abrangente para estabelecer uma identidade unificada em todos os canais, use Modelo do Brand Book do ClickUp . Esse modelo ajuda a organizar ideias, visualizar ativos e acompanhar o progresso.

Etapa 5: monitorar, analisar e repetir

A etapa final da criação de uma identidade de marca sólida exige monitoramento e acompanhamento constantes do impacto da sua marca sobre os usuários.

Para garantir que seu público-alvo veja sua identidade de marca de forma positiva, siga estas dicas:

Acompanhe as conversas e menções nas mídias sociais

Faça pesquisas com os clientes

Use a análise para ver como os usuários estão interagindo com a sua marca

Se acompanhar os objetivos de sua marca estiver se tornando uma tarefa árdua, use o ClickUp Goals a seu favor.

A criação de uma marca memorável, da qual seu público-alvo se lembrará, começa com o acompanhamento dos objetivos de identidade da marca - uma área em que Metas do ClickUp ajuda muito:

Não deixe que a equipe se afaste da identidade da sua marca com o ClickUp Goals

Use esse recurso do ClickUp para criar metas rastreáveis para sua equipe, ajudando-a a manter o rumo e alcançar resultados mais rapidamente sem comprometer a qualidade.

O papel dos sete elementos na identidade da marca

A identidade da sua marca é a imagem da sua marca, o que significa que há um aspecto visual no posicionamento da marca que não deve ser ignorado.

Em geral, sete elementos-chave compõem a identidade visual de uma marca, a saber

1. Logotipo

O pixar o logotipo é tão icônico quanto os logotipos

A identidade de sua marca começa com um simples design de logotipo.

Se você quiser entender o poder de um logotipo de marca visual, considere o seguinte:

Se alguém menciona um swoosh, você pensa na marca Nike. E quem não reconhece os icônicos arcos dourados do McDonald's?

Esse é o poder de integrar a personalidade de sua marca à identidade de sua marca.

Um logotipo estrategicamente concebido fica com o cliente para sempre. Veja como fazer isso da maneira certa:

Deve evocar uma emoção

Deve ser simples e minimalista

Precisa ser orientado estrategicamente

Deve ter tempo para ser criado e deve incluir rodadas constantes de iterações

2. Paleta de cores da marca

As cores da marca também têm um impacto significativo na identidade de sua marca. Os clientes se conectam psicologicamente a cores diferentes.

Por exemplo, o amarelo se traduz em sentimentos de felicidade, o vermelho em paixão, o verde em natureza e assim por diante.

Portanto, a paleta de cores escolhida deve permitir que o cliente se conecte instantaneamente com a imagem da sua marca. Por exemplo, uma paleta de cores amarela e vermelha automaticamente faz você pensar no McDonald's.

As marcas mais atraentes visualmente seguem essas dicas de cores de marca em todos os materiais de marketing e campanhas:

Garanta a consistência das cores nas imagens, nos designs gráficos e nas fontes da marca

Use uma paleta de cores para definir o clima da marca em sua totalidade - cores específicas (como cores quentes e brilhantes) afetam positivamente as emoções do espectador, estimulando a felicidade e a energia

Aproveite uma paleta de cores complementares para torná-la mais reconhecível

Selecione no máximo quatro cores complementares que reflitam com precisão a personalidade de sua marca

3. Fontes da marca

Se as cores da marca são a identidade visual da sua marca, então as fontes são a voz dela.

Você usa o texto para moldar o tom e o estilo da sua marca. Quando se trata de tipografia, há dois tipos - fontes de logotipo e fontes de marca - que você deve escolher.

Por exemplo, a fonte do logotipo da Coca-Cola é um exemplo clássico de fonte de logotipo. A escrita cursiva exclusiva da Coca-Cola é imediatamente reconhecível e é usada exclusivamente para o logotipo da empresa.

A fonte do logotipo da Coca Cola é bem reconhecida via ThoughtCo A fonte da marca Google, "Product Sans", é um bom exemplo de uma fonte de marca. Embora o Google também tenha um logotipo diferenciado, a fonte "Product Sans" é usada em vários aspectos da identidade visual da marca, incluindo títulos de sites, materiais de marketing e seus produtos.

Para aproveitar ao máximo a tipografia de sua marca:

Certifique-se de que sua equipe siga as diretrizes específicas da marca quanto às fontes a serem usadas

Utilize uma fonte que possa se conectar com a mente e o humor de seu cliente

Selecione uma fonte que se alinhe à personalidade de sua marca; por exemplo, fontes sem serifa contemporâneas são mais adequadas para marcas com traços modernos, e fontes manuscritas são ótimas para marcas com personalidade jovem e divertida

4. Imagens da marca

Uma identidade de marca forte se baseia nas emoções que invoca no espectador. Imagens fortes são uma grande parte disso.

Para que o design da identidade de sua marca seja bem-sucedido, siga estas dicas:

Cada imagem, ilustração e figura que você usar deve ser intencional e consistente em termos da mensagem que transmite

Alinhe as imagens da marca com o tom do conteúdo e a personalidade da marca

Use imagens limpas, de alta qualidade e profissionais para aumentar a capacidade de relacionamento e melhorar a conexão com a marca

5. Tipografia da marca

A tipografia da sua marca, que consiste em tipos de letras e fontes, transmite a personalidade da sua marca por meio do texto. Assim como o logotipo e a paleta de cores, a escolha da tipografia deve estar alinhada à identidade da sua marca.

Siga estas dicas de tipografia para obter o melhor resultado:

Entenda por que você deseja usar uma tipografia específica; por exemplo, as fontes de script têm um toque mais pessoal

Tente não ter muitos tipos e tamanhos de fontes

Ao decidir itens como comprimento e espaçamento entre linhas, considere a legibilidade

Certifique-se de que sua tipografia seja legível e fácil de entender para que a experiência do usuário seja positiva. Você pode fazer isso testando-a em diferentes tamanhos de tela

6. Formas e padrões da marca

As formas e os símbolos da marca são elementos visuais essenciais que dão uma vantagem à sua marca. Use estas dicas para selecionar formas e padrões que façam sentido estético para sua marca:

Escolha formas e padrões que sejam:

Atendam às necessidades de mudança de seu público Relevantes para suas demandas atuais Alinhados com a mensagem e a visão de sua marca

Opte por formas e padrões versáteis que se adaptem a diferentes telas e plataformas com mais facilidade

Não se esqueça da paleta de cores de sua marca ao selecionar as formas e os padrões

Certifique-se de que as formas sejam escalonáveis

Faça testes e experimentos com os padrões até acertar

7. Slogans e sloglines

Os slogans e sloglines também aumentam muito a afinidade de sua marca. Uma tagline geralmente tem menos de sete palavras, enquanto um slogan tem nove palavras ou mais.

Esses dois elementos textuais devem encapsular sua marca em palavras. Eles devem ser simples e curtos.

Embora os slogans possam mudar, dependendo do produto/serviço que você está comercializando, a tagline é mais permanente. Contanto que ambos sejam contundentes e cativantes em sua execução e que descrevam a marca com precisão, você está pronto para começar.

Comunique o propósito de sua marca e melhore a experiência da marca com o ClickUp

Uma boa marca cria imagens de marca; uma excelente marca se concentra em aprimorar a identidade da empresa. A identidade de uma grande marca não é criada por acaso - ela é construída intencionalmente, sempre tendo em mente os atributos da marca.

Dê uma repaginada em sua marca visual use o ClickUp e faça com que sua marca seja vista e lembrada.

Perguntas frequentes

1. Quais são os principais elementos de uma identidade de marca?

Os principais elementos da identidade da marca incluem o logotipo da empresa, a paleta de cores (incluindo cores primárias e secundárias), as fontes da marca, a voz da marca, o tom e muito mais.

2. Como criar uma identidade de marca bem-sucedida?

A criação de uma identidade de marca bem-sucedida é um processo de cinco etapas:

Realize uma pesquisa de mercado-alvo para entender mais sobre seus clientes-alvo, bem como sobre sua proposta de valor e características da marca.

Desenvolva os vários elementos de sua marca - desde o logotipo e as cores até a fonte e o tom - de acordo com a personalidade de sua marca.

Coloque todos os elementos de sua marca em um único lugar na forma de diretrizes de marca, modelos e um kit de design de marca.

Defina e execute sua estratégia de marca para garantir que ela seja retratada de forma consistente em todos os pontos de contato, como site, mídia social, e-mails etc.

Monitore e acompanhe o impacto da sua marca em conversas e menções nas mídias sociais por meio de pesquisas com clientes, análises, etc., para avaliar como os usuários estão interagindo com a sua marca.

3. Como o ClickUp ajuda a estabelecer uma forte identidade de marca?

O Software de gerenciamento de marca ClickUp facilita a criação de uma identidade de marca. Ele oferece recursos para:

Armazenar o guia de estilo de sua marca por meio do ClickUp Docs

Gerenciar ativos de marca e outros elementos visuais usando o ClickUp Tasks

Criar materiais de marketing em tempo recorde a partir do zero usando materiais prontosModelos de marca do ClickUp* Colaborar no mapeamento da missão da marca com o design da marca usando os quadros brancos do ClickUp

Acompanhe os objetivos de identidade da marca usando o ClickUp Goals

Com toda a identidade de sua marca entregáveis simplificada, a criação de uma imagem de marca forte será muito mais fácil.