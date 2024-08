Etapas e exemplos do processo de Design Thinking 2024

O design dos produtos que usamos todos os dias envolve muito trabalho. De simples logotipos que representam nossas marcas a complexos projetos arquitetônicos e aplicativos de software, o processo de design é intrincado. Seu objetivo é resolver problemas, criar produtos que os clientes adorem e chegar ao mercado mais rapidamente do que a concorrência.

Se você gerencia uma equipe de design, trabalha como designer ou faz parte de uma equipe de designers, é fundamental aprimorar seu processo de criação. Um processo de design bem desenvolvido ajuda a aumentar a colaboração e a reduzir a carga de trabalho e os problemas de recursos.

Mas descobrir como estabelecer ou aprimorar um processo de design thinking pode ser complicado. Em primeiro lugar, o conceito pode parecer vago ou complexo. Talvez você nunca tenha visto um exemplo da vida real que mostre como isso é feito.

Seja qual for a dificuldade, este guia o orientará no aprimoramento do seu processo de design. Começaremos esclarecendo o que é o processo e, em seguida, compartilharemos exemplos detalhados.

Em seguida, você encontrará um detalhamento das etapas do processo de design para que possa criar um que funcione melhor para a sua empresa. 🙌

O que é o processo de design?

O processo de design é um método criativo que considera problemas ou ideias complexas e as divide em etapas gerenciáveis, trabalhando de trás para frente a partir de um resultado desejado. Isso é diferente das abordagens de solução de problemas em que você considera um problema e cria uma solução. 💪

Em vez disso, o processo de design thinking incentiva a criatividade e a inovação. Ele é adequado para projetos e problemas que não têm uma única solução comprovada. Não é um processo linear. Em vez disso, é uma abordagem iterativa projetada para permitir que você avance e retroceda entre as etapas conforme necessário.

Projete, gerencie e visualize seus processos com facilidade e defina fluxos de trabalho claros

Também não há um conjunto específico de etapas que funcione para todos os setores ou situações. O processo é personalizável para dar à sua equipe melhor controle sobre o processo criativo e capacitá-lo a encontrar as melhores soluções possíveis.

Embora o processo de design thinking seja comum nos setores de saúde e manufatura, ele é útil em uma grande variedade de setores, de startups a empresas multinacionais. As empresas o utilizam para entender as necessidades dos usuários para lançar novos produtos e melhorar os produtos existentes.

Exemplos úteis de processos de design para melhorar seus fluxos de trabalho

Para muitas equipes de design, as preocupações comuns incluem problemas de carga de trabalho e recursos, desafios de colaboração e processos ruins. Acrescentar um processo de design thinking personalizado à sua equipe

fluxos de trabalho

podem resolver esses problemas.

A aparência desse processo será diferente para cada empresa. Em alguns casos, a etapa de planejamento do processo será a mais trabalhosa. Em outros, o modelo ou a medição será onde você concentrará a maior parte de seus esforços. 👀

Prepare seu projeto de pesquisa de UX para o sucesso com este

Modelo de plano de pesquisa de usuário do ClickUp

Por exemplo, um processo de design de UX trabalhará de trás para frente a partir da experiência do usuário. O objetivo é abordar onde os usuários encontram problemas com seus produtos e o que você pode fazer para melhorá-los.

Isso significa que você passará a maior parte do tempo reunindo insights - como fazer pesquisas com usuários para entender as personas - e planejando suas possíveis soluções.

Em contrapartida, uma empresa de arquitetura passará mais tempo nos estágios de ideação e construção do processo de design thinking. Eles se concentrarão menos no que os usuários precisam e mais na estética, no design de ponta e no cumprimento dos requisitos do código de construção.

Deseja uma visão mais aprofundada do processo de design thinking em ação? Continue lendo para ver dois exemplos em que detalhamos como o processo de design thinking funciona para diferentes empresas.

Design thinking no setor bancário: Estudo de caso da Capital One

Quando você pensa em design, provavelmente não pensa em serviços bancários. Mas, nos últimos anos, os bancos gastaram milhões de dólares e alocaram centenas de horas para projetar melhores experiências e produtos para os consumidores.

Um exemplo é o Capital One. Eles surpreenderam o mercado em 2014 quando

compraram a empresa de web design

Adaptive Path e a empresa de desenvolvimento móvel Monsoon. O objetivo por trás das aquisições era criar uma melhor experiência para o usuário por meio de um aplicativo bancário aprimorado. 💰

Sua abordagem de design thinking envolveu a coleta de percepções do usuário e a avaliação do estado atual do aplicativo. O que eles descobriram foi que os usuários queriam mais funcionalidade, melhores conexões e acesso mais simples aos serviços.

Em particular, os jovens consumidores queriam mais do banco em termos de facilidade de uso e de não precisar visitar locais físicos.

Com uma equipe de design profunda, o Capital One começou a gerar ideias inovadoras e a lançá-las no mercado. Isso incluiu um chatbot que oferecia assistência amigável por meio de emojis.

Além disso, eles abriram várias cafeterias nas principais cidades, como São Francisco, para criar um relacionamento com os consumidores.

via

Capital One

Outra solução centrada no usuário foi o histórico de transações habilitado para GPS, que permitiu aos usuários ver melhor onde e como gastam seu dinheiro ao fazer o orçamento.

Suas

processo iterativo

não se limitou a produtos de consumo reais. Eles também investiram muito em design, construindo um Centro de Inovação e fortalecendo sua equipe interna de desenvolvedores e designers por meio do Capital One Lab.

Quando querem coletar informações sobre os produtos que os usuários desejam ou testar novos produtos, eles enviam essas informações para o laboratório de design. Lá, a equipe compartilha storyboards e infográficos com clientes reais para gerar feedback e aprimorar as ideias ou ofertas.

via Capital One

Um dos maiores problemas dos bancos era a aquisição de novos clientes. O processo muitas vezes era desanimador para os clientes em potencial e envolvia muito trabalho para se inscrever. A maioria dos bancos tradicionais

alcance

envolvia o envio de envelopes com dezenas de páginas de informações que precisavam ser preenchidas à mão e devolvidas pelo correio.

O Capital One usou o design thinking para simplificar esse processo e torná-lo mais fácil de usar. Eles fizeram isso obtendo feedback dos consumidores e, em seguida, configurando uma solução SaaS chamada OneView.

Ela os ajudou a gerenciar o conteúdo e a criar um pacote digital que permite que os usuários se inscrevam on-line, sem as dificuldades do antigo método de integração.

Design thinking na entrega de refeições: Estudo de caso do Uber Eats

Quando se trata de aplicativos de entrega de comida, o processo de design thinking não se refere apenas ao aplicativo. Como demonstra o Uber Eats, o design thinking se aplica a todos os aspectos do negócio.

Isso significa pensar em criar um aplicativo fácil de usar, fornecer produtos que os usuários desejam e criar um relacionamento com a marca que faça com que o cliente se sinta valorizado e compreendido.

Operar em milhares de cidades em todo o mundo significa que a empresa precisa prestar muita atenção aos seus diferentes mercados-alvo. O que os clientes de Bangkok querem é diferente do que os nova-iorquinos procuram.

via

Médio

Eles não queriam apenas entrar em contato com os clientes por meio de seus computadores para ver o que eles queriam. Em vez disso, a equipe criou o The Walkabout Program, no qual os funcionários mergulham nessas cidades.

Dessa forma, eles obtêm insights locais de moradores reais e membros da comunidade. Eles também têm a oportunidade de conhecer o local por si mesmos e observar como as pessoas usam seus projetos no mundo real.

No programa, os designers visitam uma nova cidade a cada trimestre. Eles dão uma olhada na logística, como transporte e infraestrutura. Eles se reúnem com parceiros de entrega, clientes e funcionários de restaurantes para entender cada aspecto de suas ofertas e como elas se encaixam no espaço local.

O Uber Eats também reúne percepções de consumidores e agentes de entrega por meio de bate-papos em que os usuários são incentivados a visitar os escritórios e compartilhar suas experiências.

O acompanhamento de pedidos permite que os designers sigam os motoristas, visitem restaurantes e observem os clientes fazendo pedidos.

via Medium

Com todas essas valiosas percepções, a empresa se concentra em iterar rapidamente. Eles idealizam e começam a testar protótipos e maquetes em restaurantes, casas de clientes e veículos de entrega. Eles executam testes A/B em todos os recursos de design do aplicativo e realizam experimentos de operações para testar os recursos antes do lançamento.

São programados encontros, workshops e conferências regulares sobre inovação para manter vivo o espírito do design thinking.

Eles são integrados a todos os aspectos da empresa, desde a equipe de design até as operações e a gerência, para gerar e trabalhar com dados de testes de usuários e novas ideias.

Etapas do processo de Design Thinking

Com esses exemplos em mente, é hora de pensar em como o processo de design thinking se encaixa nos fluxos de trabalho de suas equipes de design. Tenha em mente que o processo de design thinking é uma série de etapas personalizáveis. Ele também não é linear, portanto, você pode alternar entre as etapas conforme necessário.

Dependendo das necessidades do seu setor e da sua empresa, talvez você queira acrescentar etapas extras ou pular algumas. Talvez parte da equipe de design não precise estar envolvida logo no início, mas desempenhará um papel fundamental nas etapas posteriores do processo de design. Talvez você precise de mais etapas para pesquisa, criação ou teste de usuários.

Sejam quais forem as necessidades de sua empresa, certifique-se de criar seu processo de design de acordo com esse molde para todos os projetos complexos. Em geral, aqui estão as etapas mais comuns do processo de design. Use-as como ponto de partida para criar seu procedimento para atender às metas da equipe.

Planejamento

Colabore em ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

Antes mesmo de pensar em criar possíveis soluções para o seu projeto de design, você precisa identificar o problema e ter empatia com o seu público-alvo. Esta etapa consiste em coletar informações e estabelecer as bases para o processo. ✍️

Comece adotando uma abordagem centrada no usuário. Obtenha feedback dos clientes para saber que tipos de produtos eles estão procurando e quais são os pontos problemáticos que eles têm com suas ofertas atuais. Escreva uma declaração do problema para identificar a raiz do problema. Faça perguntas como:

A quem o problema está afetando?

Qual é o problema?

Onde o problema está ocorrendo?

Por que o problema está ocorrendo?

Use um

resumo do projeto

para organizar seus pensamentos e manter essas informações vitais em um espaço de fácil acesso. Crie um

roteiro do produto

para estabelecer as bases das tarefas e dos projetos em que a equipe ou os gerentes de projeto trabalharão.

A

ferramenta de software de gerenciamento de projetos

como o ClickUp, pode ajudar os profissionais de criação a acompanhar os diferentes estágios do processo e atribuir tarefas aos membros relevantes da equipe ao longo do caminho.

Mergulhe nos testes de usuários e

testes de usabilidade

para destacar problemas com aplicativos e ver o que os usuários reais estão dizendo sobre seus produtos. Não deixe de identificar as principais partes interessadas e criar silos para atender a cada uma de suas necessidades.

Ideação

Veja a atividade de todos e trabalhe em equipe, mesmo trabalhando remotamente. Faça brainstorming, adicione anotações e reúna suas melhores ideias em uma tela criativa com os quadros brancos ClickUp

Depois que você tiver um plano básico, é hora de começar a pensar. Concentre-se no design centrado no ser humano e faça um brainstorming de maneiras de atingir a causa raiz do problema. Agora é a hora de ser criativo, pensar fora da caixa e aproveitar os recursos exclusivos da empresa

técnicas de ideação

. 💡

Crie um ambiente interativo em que a equipe possa lançar ideias inovadoras sem nenhum julgamento. Incentive a imaginação e permita que a equipe apresente ideias malucas, mesmo que elas não sejam viáveis no mundo real.

O objetivo aqui é gerar ideias, não importa o quão não convencionais elas sejam. Parte do processo é simplesmente ser criativo. Essa ideia maluca pode apenas despertar uma abordagem realista ou uma visão única de um membro diferente da equipe que resulte em uma solução promissora, criando mais oportunidades de colaboração.

Mockup

Agora que você tem muitas ideias circulando, é hora de criar maquetes. Esta etapa é a parte em que você cria layouts, design experimental de produtos, testes de protótipos e mergulha no desenvolvimento de produtos (seja um produto novo ou existente).

Agora é a hora de pegar suas soluções criativas e colocá-las no papel. 👨🏽‍💻

Dependendo do seu trabalho, o estágio de mockup do processo de design pode ser muito diferente. Para uma equipe de design de marketing, talvez você trabalhe em

design gráfico

e

ativos de marca

no Photoshop.

As equipes de software podem criar aplicativos ou sites, enquanto as empresas de tecnologia de saúde podem trabalhar nos esquemas de um produto médico.

Construir

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos

Esta fase do processo de design dá vida às suas criações em um contexto do mundo real. Até agora, tudo em que você trabalhou era teórico. Você fez esboços, criou modelos e gerou ideias.

Agora é hora de construir sua visão do produto final. 🛠️

Dependendo dos recursos, do financiamento e do seu setor, esse estágio pode envolver a definição do escopo do produto final ou a criação de um protótipo em escala reduzida. Nos setores de saúde e manufatura, você provavelmente criará uma versão modelo do seu produto final.

Em vendas e marketing, você pode criar o primeiro rascunho de uma ferramenta ou campanha de branding.

Implementar

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

Dos estágios do processo de design thinking, este pode ser o mais intimidador. Isso se deve ao fato de ser a hora do teste. É agora que você descobre o que funciona bem em seu trabalho de design e o que precisa ser corrigido.

Na fase de testes, você procurará falhas no design, coletará feedback do usuário e obterá opiniões de outras partes interessadas. Algumas empresas podem querer dividir a parte de testes em estágios separados.

Isso é especialmente verdadeiro se você estiver desenvolvendo soluções complexas que precisam de várias versões antes do lançamento. 💻

Avaliar

A etapa final da estrutura de design thinking é medir seus resultados e refletir. Esta etapa trata da medição dos resultados da solução proposta e da análise do funcionamento do processo em si. 🧪

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Aqui, você analisará as decisões de design para ver se avaliou bem as necessidades do usuário final e se o design final foi eficaz. Observe as métricas e o feedback dos usuários para ver como eles se sentem em relação ao produto final.

Registre esses insights para futuros workshops de design thinking.

Agende uma reunião com a equipe para analisar como eles acham que foi o processo de design. Destaque os aspectos que funcionaram bem no processo e discuta as áreas que podem ser melhoradas. T

ssas podem incluir coisas como cronogramas mais curtos ou mais longos, estágios separados para um trabalho mais detalhado e verificações mais frequentes durante todo o processo.

Simplifique o processo de design com o ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar o fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O processo de design é um método iterativo que pode ajudá-lo a ter empatia com os clientes e a criar produtos melhores. Das sessões de ideação aos testes e ao lançamento, o ClickUp pode facilitar seu processo de design.

Recurso da equipe de design do ClickUp

permite gerenciar todo o processo de design em um espaço conveniente. Use modelos para criar declarações de problemas e

planos de projeto

ou vá para a visualização Whiteboard para fazer um brainstorming de soluções durante a fase de ideação.

Crie cronogramas, visualize a capacidade da equipe e atribua automaticamente tarefas aos membros relevantes da equipe.

Registre-se no ClickUp hoje mesmo

para começar a gerenciar um processo de design melhor. Com notificações personalizáveis, você sempre saberá em que estágio o projeto está e quem está trabalhando em quê.

Graças a centenas de recursos, você pode personalizar os fluxos de trabalho para que eles funcionem para a sua equipe e o seu setor. 🤩