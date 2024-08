10 melhores softwares de local de trabalho digital para equipes modernas em 2024

Independentemente de sua empresa operar no escritório ou remotamente, o local de trabalho digital desempenha um papel fundamental na promoção e manutenção de um ambiente colaborativo.

O uso do software de local de trabalho digital correto facilita o gerenciamento de projetos e simplifica a edição de documentos e compartilhamento. Ele também oferece suporte ao trabalho flexível, pois seus funcionários podem acessar a plataforma tanto no escritório quanto no conforto de suas casas. 🏠

Selecionar o software certo pode ser um grande quebra-cabeça quando não se tem certeza por onde começar. Com isso em mente, apresentamos os 10 melhores softwares de local de trabalho digital para ajudá-lo a aumentar o nível de produtividade e colaboração da sua equipe!

O que é um local de trabalho digital?

Um local de trabalho digital se refere ao equivalente on-line moderno dos escritórios tradicionais. Ele oferece uma combinação de ferramentas digitais, computação em nuvem e outras tecnologias avançadas para os funcionários usarem ao trabalhar em qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer dispositivo.

Para conseguir tudo isso, os locais de trabalho digitais empregam comodidades como uma interface compatível com dispositivos móveis e suporte ao trabalho remoto. Isso aumenta a eficiência do trabalho e o envolvimento dos funcionários, permitindo flexibilidade e acessibilidade dos recursos de trabalho.

Os novos filtros de grupos mistos nos ClickUp Dashboards permitem que você personalize e customize ainda mais com os operadores "e" e "ou"

Um excelente local de trabalho digital deve ser personalizável para atender às necessidades específicas de cada organização. Isso inclui uma interface de usuário personalizada, automação do fluxo de trabalho, opções de integração e painéis exclusivos para a sua empresa. ✅

Os benefícios de usar ferramentas de local de trabalho digital

As empresas que usam software de local de trabalho digital se beneficiam das seguintes maneiras:

Flexibilidade: Os funcionários têm um horário de trabalho flexível, o que resulta em melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional e maior satisfação dos funcionários Comunicação eficiente: Os aplicativos para locais de trabalho digitais tornam a comunicação mais eficientemais fácil para os funcionários se comunicarem e colaborem uns com os outros. Isso os ajuda a compartilhar ideias e feedback rapidamente, resultando em tarefas mais eficientes e na conclusão de projetos Aprimoramento do desempenho:As ferramentas digitais modernas podem identificar indicadores de desempenho que contribuem para aumentar a produtividade e identificar áreas de melhoria Redução do custo operacional: A substituição do trabalho presencial por reuniões on-line,quadros brancos interativose outras opções digitais resulta em economias anuais significativas em despesas gerais, como despesas de viagem, aluguel de espaço de escritório e custos de manutenção Compartilhamento de conhecimento: Ferramentas de comunicação, como bate-papo, videoconferência esoftware de gerenciamento de projetos possibilitam a colaboração em tempo real, permitindo que os membros da equipe compartilhem conhecimento e discutam ideias

Edição colaborativa, opções de tipografia e muito mais no ClickUp Docs

10 softwares de local de trabalho digital para a equipe moderna em 2024

Depois de analisar várias ferramentas de software de local de trabalho digital, criamos uma lista das melhores soluções do mercado que ajudarão a aumentar os níveis de produtividade, eficiência e envolvimento da sua equipe. Vamos mergulhar de cabeça! 🤿

1. ClickUp #### Melhor ferramenta geral de local de trabalho digital

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp une sua equipe para planejamento, acompanhamento e colaboração contínuos de projetos - tudo convenientemente localizado em uma única plataforma, tornando-o a melhor ferramenta digital geral de local de trabalho. 😍

O que diferencia o ClickUp é a disponibilidade de 15+ visualizações personalizáveis que ajudam a manter sua equipe bem organizada, independentemente de sua localização.

O ClickUp promove o envolvimento ativo e o reconhecimento do esforço individual por meio de sua visualização de bate-papo, permitindo que sua equipe mantivesse discussões relacionadas a tarefas em um tópico contínuo. Eles podem usar mensagens e emojis para mostrar gratificação instantânea e motivar os colegas.

Crie listas de verificação de tarefas personalizadas na visualização de lista ou gerencie a carga de trabalho de cada funcionário na visualização de equipe . Aqui, você pode acessar uma visão geral de todas as tarefas classificadas por responsáveis para ver se alguma tarefa precisa ser redistribuída para aumentar a eficiência.

A colaboração visual e o brainstorming são facilitados por meio de Quadros brancos ClickUp -Telas totalmente personalizáveis que permitem que as equipes adicionem anotações, roteiros, mapas mentais e imagens para uma melhor organização do projeto. 🎨

Gerencie seus negócios e colaborar com sua equipe de qualquer lugar, a qualquer momento, com Ferramentas de trabalho remoto do ClickUp . Os recursos do local de trabalho digital permitem que você monitore tudo em tempo real, ajuste cronogramas e acompanhe a carga de trabalho por meio de gráficos de burndown, tudo em um local de trabalho digital. Integre-se ao Zoom para agendar reuniões com facilidade ou use modelos de trabalho remoto pré-criados para manter suas tarefas e sua equipe organizadas. Documentos do ClickUp permite que as equipes façam brainstorming e colabore em edições simultaneamente. Você também pode conectar o Docs a fluxos de trabalho para centralizar todos os dados relacionados à tarefa. Além disso, é possível criar links compartilháveis e gerenciar permissões para equipes, convidados ou acesso público. ClickUp AI assistente de redação ajuda sua equipe a se comunicar com clareza e consistência. Economize tempo com tabelas e cabeçalhos predefinidos para uma formatação perfeita do conteúdo. A ferramenta oferece prompts específicos de função para ajudá-lo a gerar novas ideias para diferentes cenários de trabalho.

melhores recursos do #### ClickUp

Colaboração virtual simples por meio de quadros brancos personalizados do ClickUp

Mais de 15 exibições totalmente personalizáveis estão disponíveis para todos os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos

Recursos de trabalho remoto e vários modelos disponíveis para soluções específicas de local de trabalho digital

Visualização do ClickUp Board, que permite a fácilgerenciamento de projetos em equipe por meio da função de arrastar e soltar, visuais claros e campos personalizáveis

Opções de automação para tarefas repetitivas ou manuais

Acompanhamento automatizado do progresso

Integra-se a mais de 1.000 aplicativos

Limitações do ClickUp

Não tem um botão de desfazer

É esmagador para alguns usuários devido à abundância de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Jira

Mais amplamente usado por equipes de software

Via: Jira O Jira é uma das melhores ferramentas para o local de trabalho digital moderno, adaptado para colaboração e entrega de tarefas sem falhas. Essa plataforma de local de trabalho digital oferece uma gama diversificada de visualizações, como quadros, listas, calendários e linhas do tempo, permitindo que as equipes planejem e executem projetos sem falhas. ✨

Com uma ampla seleção de formulários, modelos e fluxos de trabalho personalizados, o Jira aumenta a eficiência e agiliza gerenciamento de trabalho . Use quadros Scrum para dividir projetos complexos em tarefas menores ou quadros Kanban para ajudar as equipes a visualizar fluxos de trabalho.

O Jira facilita o trabalho conjunto das equipes no desenvolvimento de software. Com o Jira Descoberta de produtos as equipes podem reunir e priorizar ideias para se concentrar nas oportunidades mais impactantes.

Melhores recursos do Jira

Projetado para equipes de desenvolvimento de software

Fácil de usar (principalmente para equipes de software)

Integra-se a ferramentas como Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google Sheets e GitHub para melhorar a comunicação interna

Oferece várias opções de visualização em toda a plataforma de gerenciamento de projetos

Limitações do Jira

Pode ser difícil aprender a usá-lo em comparação com outras soluções de local de trabalho digital

Falta de opções para o gerenciamento da equipe de marketing

Preços do Jira

Gratuito

Standard :US$ 7,75/mês por usuário

:US$ 7,75/mês por usuário Premium :US$ 15,25/mês por usuário

:US$ 15,25/mês por usuário Enterprise:Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Jira ratings and reviews

Capterra : 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) G2: 4.3/5 (mais de 5.000 avaliações)

3. Fluxo de beijo

Melhor plataforma low-code

Via: Fluxo de beijoFluxo de beijos é uma solução de local de trabalho digital que permite gerenciar equipes e fluxos de trabalho com nenhuma ou pouca experiência em codificação, tornando o software altamente fácil de usar.

O Kissflow gosta de "manter as coisas simples e diretas" (KISS), ajudando você a projetar, automatizar e gerenciar fluxos de trabalho em vários departamentos e setores, incluindo finanças, marketing, RH, gerenciamento de projetos e assim por diante.

Se nenhum modelo pré-fabricado atender às suas necessidades, use ferramentas simples de arrastar e soltar sem codificação para criar um fluxo de trabalho totalmente novo ou aproveite o Application Builder para agilizar a criação de aplicativos. Além disso, você também tem a opção de desenvolver aplicativos usando sua própria codificação para requisitos mais complexos. 🤖

Melhores recursos do Kissflow

Não é necessária codificação para criar e gerenciar fluxos de trabalho

Interface fácil de usar para suas ferramentas de gerenciamento de projetos

Relatórios e métricas pré-criados

Criação de aplicativos sem codificação e com baixa codificação

Integra-se a ferramentas como Gmail, Slack e Dropbox

Centenas de modelos de espaço de trabalho digital pré-criados

Limitações do Kissflow

Relatórios e análises de insights são mais difíceis de gerenciar para formulários maiores

Opções limitadas de suporte ao cliente e respostas demoradas

Preços do Kissflow

Basic :A partir de US$ 1.500/mês para recursos limitados

:A partir de US$ 1.500/mês para recursos limitados Enterprise:Preços personalizados para todos os recursos

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2 : 4.3/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 3.9/5 (mais de 30 avaliações)

4. Bitrix24

A maioria dos recursos de colaboração digital

Via Bitrix24 O Bitrix24 oferece todos os recursos que você encontraria em outras ferramentas de local de trabalho digital, o que o torna o software com um dos recursos de maior colaboração do mercado. Vários recursos de visualização e poderosos gerenciamento de tarefas ajudam você a monitorar o progresso do seu projeto com facilidade.

Use opções como software de telefone, mensagens instantâneas, e-mails e chamadas de vídeo para se manter conectado com a sua equipe. Além disso, há um aplicativo de mídia social interna para anúncios de toda a empresa. 📣

Você também pode economizar tempo em tarefas repetitivas automatizando-as ou usar quadros Kanban totalmente personalizáveis e gráficos de Gantt imprimíveis para visualizar o gerenciamento de projetos e compartilhar sua visão com sua equipe. Os recursos de arrastar e soltar facilitam o ajuste rápido do gerenciamento de tarefas, especialmente em um local de trabalho visual.

Melhores recursos do Bitrix24

Totalmente personalizável

Automação de tarefas

Uma ampla seleção de recursos de colaboração digital

Fácil compartilhamento de documentos

A comunicação é simplificada por meio de mensagens instantâneas e chamadas de vídeo

Limitações do Bitrix24

Um pouco difícil de navegar

A interface pode parecer confusa, com muitos recursos

Preços do Bitrix24

Básico : uS$ 49/mês para cinco usuários

: uS$ 49/mês para cinco usuários Standard : US$ 99/mês para 50 usuários

: US$ 99/mês para 50 usuários Profissional : $199/mês por 100 usuários

: $199/mês por 100 usuários Enterprise 250: uS$ 399/mês por 250 usuários

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Bitrix24 ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (500 avaliações)

: 4.1/5 (500 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 700 avaliações)

5. TruGrid

Melhor para segurança digital

Via: TruGrid O TruGrid permite que sua equipe trabalhe em qualquer dispositivo sem se preocupar em expor a rede do escritório a ameaças pela Internet, o que o torna a plataforma perfeita para segurança digital. Esse software garante que suas conexões remotas com computadores permaneçam seguras e não possam ser facilmente hackeadas, ao contrário de uma VPN, que é vulnerável a ataques de ransomware.

O recurso SecureRDP ajuda os funcionários a acessar seus computadores do escritório e desktops remotos com segurança. O software opera de acordo com os princípios do Zero Trust, que bloqueia a transferência de dados entre usuários remotos e redes corporativas para evitar ransomware. Como resultado, não há necessidade de exposição ao firewall. 🔥

O TruGrid também incorpora autenticação baseada em nuvem, o que significa que somente conexões pré-autenticadas podem obter acesso às redes corporativas. Além disso, o software atua como um escudo protetor na nuvem, bloqueando efetivamente ataques de rede direcionados. 🚫

Melhores recursos do TruGrid

Acesso seguro a serviços de desktop remoto

Acesso seguro a DaaS, VDI e hospedagem

Segurotrabalho remoto sem uma VPN

Proteção Zero Trust

A implementação leva apenas um dia

Autenticação necessária para acessar a rede

Limitações do TruGrid

Chat mais responsivo do que o número de telefone gratuito

Opções de personalização limitadas

Preços do TruGrid (SecureRDP)

Básico : uS$ 12/mês por usuário/10 computadores

: uS$ 12/mês por usuário/10 computadores Business : US$ 15/mês a partir de 10 usuários/computadores ilimitados

: US$ 15/mês a partir de 10 usuários/computadores ilimitados Provedores de serviços: Disponível após a solicitação de preços para parceiros

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

TruGrid ratings and reviews

Slashdot :4,5/5 (mais de 10 avaliações)

:4,5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 5/5 (2 avaliações)

6. Folga

Melhor aplicativo de comunicação digital

Via: Folga Atualmente, o Slack se tornou a opção preferida para mensagens instantâneas dentro das equipes. Sua interface amigável diferencia esse software, de modo que os novos membros da equipe podem aprender a navegar nele com rapidez e facilidade.

O Slack permite que você crie canais para equipes individuais e projetos para simplificar a comunicação. Além do bate-papo em tempo real, você pode enviar mensagens de voz e fazer chamadas de vídeo para grupos de até 14 pessoas. ✉️

O software também oferece armazenamento de arquivos de equipe, em que sua equipe pode adicionar arquivos de seu computador ou conectar-se a um serviço como o OneDrive e o Google Drive. Além disso, você pode usar o Canvases para compartilhar ideias com sua equipe por meio de anotações ou visões gerais do projeto.

Melhores recursos do Slack

Integra-se com aplicativos de reconhecimento de equipe

Recursos avançados como bots e canais

Os tópicos de conversas mantêm as discussões organizadas

Fácil de usar

Limitações do Slack

Às vezes, as notificações de mensagens não aparecem

As notificações de menção estão atrasadas

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 7,25/mês por usuário

: uS$ 7,25/mês por usuário Business+ : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 31.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 31.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 23.000 avaliações)

7. Soluções Axero

Melhor para intranet de funcionários

Via: Soluções Axero Se estiver procurando o melhor software de intranet para funcionários não procure mais do que a Axero Solutions - ela permite que os membros da equipe sincronizem arquivos e compartilhem documentos em um hub central. 🎯

O Axero se integra a ferramentas como Microsoft 365, Google Workspace, Zoom e Dropbox para simplificar o gerenciamento de projetos. Ele também permite armazenar com segurança seu conteúdo digital e pesquisá-lo facilmente por meio da interface da Web, do aplicativo móvel ou da API REST acessível.

A colaboração em equipe é simplificada por meio de fóruns de discussão, mensagens instantâneas, comentários e integrações com aplicativos populares. O gerenciamento de tarefas é ainda mais simples por meio de menções em tempo real, coedição e feedback de progresso que mantém sua equipe atualizada. ⌛

Todas as tarefas delegadas são armazenadas em sua intranet, para que você possa revisá-las a qualquer momento.

Melhores recursos do Axero

Soluções completas

Fácil de usar

Integra-se a ferramentas populares

Inclui a criação de conteúdo personalizado

Comunicação perfeita com toda a equipe

Limitações do Axero

Falhas ocasionais podem fazer com que o conteúdo se perca

Não há flexibilidade suficiente nas configurações de widgets

Preços do Axero

Cotações para os níveis Standard, Business e Enterprise disponíveis mediante contato

Avaliações e resenhas do Axero

G2 : 4.2/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

8. Robin

A maioria dos recursos de colaboração de equipes híbridas

Via Robin Use o Robin para aumentar a flexibilidade do local de trabalho, permitindo que sua equipe trabalhe tanto no escritório quanto em casa. 🏘️

Abra o aplicativo Robin para acessar um mapa do escritório em tempo real, reservar sua mesa e compartilhar essas informações com sua equipe para uma melhor coordenação. Na visualização Workweek (Semana de trabalho), a equipe pode ver quem está no escritório e quais atividades estão planejadas para a semana .

Você também pode definir políticas de visitas ao escritório, facilmente acessíveis no celular ou no desktop, para que seus funcionários estejam cientes de suas expectativas com relação ao trabalho híbrido . A reserva de espaços para reuniões é facilitada pela verificação da disponibilidade de salas e pelo agendamento de reuniões com integrações simples de calendário. 🗓️

Melhores recursos do Robin

Aplicativo móvel disponível

Integrações com Slack e Teams

Reserva de salas com antecedência

Análise do local de trabalho disponível

limitações do #### Robin

Dificuldades ao reservar compromissos

Falhas ocasionais

Preços do Robin

Iniciante: Gratuito para até 15 usuários

Gratuito para até 15 usuários Equipe: Entre em contato com a equipe de vendas

Entre em contato com a equipe de vendas Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Robin ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

9. Kintone

A maioria dos recursos de fluxo de trabalho da equipe

Via: Kintone A Kintone é uma plataforma de local de trabalho personalizável para gerenciar fluxos de trabalho de equipes. Do gerenciamento de dados ao monitoramento de tarefas e à comunicação, a Kintone o ajuda a centralizar e organizar seu trabalho com o mínimo de esforço.

Rastreie dados críticos em um só lugar e tenha-os disponíveis para consulta sempre que precisar se comunicar com a equipe . Esse local de trabalho digital tem uma nuvem em que todos os membros da equipe podem compartilhar dados ou converter planilhas em bancos de dados disponíveis para simplificar a colaboração. 🤝

Você pode projetar fluxos de trabalho personalizados com uma simples ação de arrastar e soltar. Além disso, essa plataforma o ajuda a automatizar tarefas repetitivas com transferências automáticas, notificações programadas e lembretes personalizados. Todos os projetos e processos ficam visíveis para todos em um único painel para facilitar o acompanhamento.

Melhores recursos do Kintone

Dados acessíveis em qualquer dispositivo

Interface simples de arrastar e soltar

Fluxo de trabalho centralizado para locais de trabalho digitais

Integra-se a várias ferramentas, como Gmail, Slack e Dropbox

Limitações do Kintone

A versão móvel não é tão fácil de usar quanto a versão para desktop

Opções de formatação limitadas em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Kintone

uS$ 24/mês por usuário com um mínimo de cinco usuários (US$ 120/mês)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Kintone

G2 : 4.6/5 (mais de 190 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 130 avaliações)

10. AvePoint

Melhor para equipes que usam o Microsoft 365

Via: Ponto de Avanço Se sua empresa depende do Microsoft 365, a AvePoint é a solução definitiva de local de trabalho digital para você. A AvePoint permite que você gerencie, migre e aprimore efetivamente a colaboração no Office 365, tudo por meio de sua abrangente solução Microsoft Teams.

A plataforma é ideal para otimizar as operações de Software como Serviço (SaaS). Ela facilita a integração perfeita de conteúdo, comunicação e informações de vários serviços do Office 365 em um espaço de trabalho moderno e hospedado na nuvem. ☁️

Com o recurso Cloud Management da AvePoint, você ganha a capacidade de supervisionar e otimizar com eficiência os aplicativos baseados na nuvem, garantindo segurança e produtividade. Esse nível de controle se estende a relatórios de auditoria, migração de conteúdo, compartilhamento seguro de conteúdo e sincronização perfeita de conteúdo entre diferentes locatários do Microsoft 365.

Melhores recursos da AvePoint

Migração simples

Fácil de usar

Você pode adicionar módulos de acordo com suas necessidades

Limitações da AvePoint

O módulo AvePoint GA pode ser difícil de usar

A integração não é suficientemente rápida

Preços da AvePoint

Disponível mediante solicitação

AvePoint ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3 avaliações)

Além das paredes do escritório: Abrace a excelência com os 10 melhores softwares de local de trabalho digital

Quer você administre uma empresa pequena ou grande, o uso dessas 10 ferramentas de software de local de trabalho digital de primeira linha ajudará sua organização a funcionar sem problemas, mesmo que seus funcionários prefiram o trabalho remoto.

Precisa de uma opção versátil? Dê uma olhada no ClickUp se quiser aumentar a produtividade geral da sua equipe digital. Colabore digitalmente em tempo real sem atrasos, atribua e monitore tarefas com facilidade, agende reuniões e compartilhe ideias em quadros personalizáveis. Não há muito que você não possa fazer com ele. 🏆