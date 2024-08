15 melhores ferramentas de desenvolvimento de software para 2024

No mundo em rápida evolução do desenvolvimento de software, a ferramenta de desenvolvimento correta faz toda a diferença.

As melhores ferramentas de desenvolvimento de software geralmente apresentam recursos avançados rastreamento de bugs e problemas recursos, excelente gerenciamento de sprint, automação no núcleo e colaboração perfeita.

Felizmente, há muitas ferramentas de desenvolvimento de software no mercado atualmente.

O desafio é saber quais ferramentas de desenvolvimento de software são o melhor complemento para a pilha de tecnologia da sua equipe.

Com o guia de hoje, você pode acabar com a dor de cabeça de escolher ferramentas de desenvolvimento. O guia o guiará rapidamente por todos os recursos essenciais, prós e contras das ferramentas mais populares de desenvolvimento de software desenvolvimento ágil de software plataformas no mercado.

Vamos começar.

ClickUp Milestones

O que são ferramentas de desenvolvimento de software?

As ferramentas de desenvolvimento de software são programas de computador usados por equipes de desenvolvimento de software para criar, depurar, gerenciar e oferecer suporte a aplicativos, estruturas, sistemas e outros programas. Essas ferramentas também são comumente chamadas de ferramentas de programação de software.

Exemplos de ferramentas de desenvolvimento de software incluem:

Linkers

Editores de código

Projetistas de GUI

Ferramentas de análise de desempenho

Montadores

Compiladores

Em alguns casos, uma ferramenta pode abrigar várias funções. Por exemplo, uma ferramenta pode atuar como um editor de código uma ferramenta de análise de desempenho e um compilador. Em outros casos, porém, talvez seja necessário adquirir várias ferramentas para cobrir cada função.

As 15 melhores ferramentas de desenvolvimento de software

Agora vamos começar a analisar os detalhes de cada ferramenta de desenvolvimento de software. Selecionamos 15 das melhores ferramentas de desenvolvimento de software a serem consideradas para a sua equipe!

Vamos lá!

Crie painéis de controle personalizados no ClickUp para obter uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho

Quando se trata de ferramentas de desenvolvimento de software, o ClickUp se destaca em duas frentes: Gerenciamento ágil de projetos e Gerenciamento de Sprints.

O primeiro permite que as equipes de desenvolvimento de software colaborem em vários aspectos, incluindo roteiros de produtos, sprints e backlogs. Por outro lado, Sprints do ClickUp ajuda as equipes a gerenciar sprints, automatizar sprints inacabados e atribuir prioridades.

Recursos do ClickUp

Painéis ágeis

Integrações nativas com Github, GitLab e Bitbucket

Ferramentas de banco de dados sem código

Extensão do Chrome para desenvolvedores

Defina datas de sprint, atribua pontos e marque prioridades para manter todos informados

Automatize o trabalho inacabado em seu próximo sprint

Gráficos Burndown e Burnup para acompanhar o progresso da sua equipe

Um sistema de pontos totalmente personalizável para acumular pontos de subtarefas e dividi-los por responsável

formulários de admissão que transformam os envios de bugs em tarefas acionáveis e, em seguida, atribuem a indivíduos relevantes

Prós do ClickUp

A automação do gerenciamento de sprint evita a perda de tarefas

Status personalizados para gerenciar facilmente o backlog de rastreamento de bugs

Muita integração para desenvolvimento e feedback do cliente

Muita personalização para painéis ágeis e widgets de sprint

Várias visualizações, incluindo Gantt, Box e Kanban

Modelos Agile para simplificar a criação deresumos de produtos,notas de versão,sprintsefilas de bugs* Plano gratuito robusto com usuários ilimitados

Contras do ClickUp

As opções de personalização podem ser um pouco exageradas para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Negócios : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 5000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3000 avaliações)

Bônus:_ **Ferramentas de produtividade para desenvolvedores

2. GitHub

Via GitHub GitHub é uma das melhores ferramentas de desenvolvimento de software. É uma ferramenta de desenvolvimento de software baseada em nuvem que permite que os desenvolvedores compartilhem e revisem códigos e gerenciem projetos de software.

Essa ferramenta é popular devido ao amplo suporte da comunidade e à integração com a funcionalidade de controle de versão do Git. Além disso, os desenvolvedores de software podem optar por salvar seus projetos como privados ou públicos.

Recursos do GitHub

Suporte à iteração que elimina a repetição e os erros

Controle de navegação da paleta de comandos que permite automação e pesquisa avançada e capacidade de execução de comandos

Ferramentas de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software para coordenar a revisão de código

Documentação fácil para qualquer tipo de projeto de programação de software

Permite que os desenvolvedores hospedem documentos diretamente dos repositórios

Prós do GitHub

Gratuito para hospedar um repositório de código público

Automatizadorastreamento de problemas* Suporte a markdown

Muita documentação do pacote inicial

Contras do GitHub

Curva de aprendizado complexa para novos usuários

As funções e permissões não são tão avançadas ou granulares

Preços do GitHub

**Gratuito

Equipe : uS$ 48 por usuário por ano

: uS$ 48 por usuário por ano Empresa: $252 por usuário por ano

Classificação de clientes do GitHub

G2: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,8 (mais de 5.000 avaliações)

3. Azure

Via Microsoft Azure é uma ferramenta de desenvolvimento de software que é a favorita dos desenvolvedores para criar, implantar e gerenciar aplicativos da Web. Os desenvolvedores preferem o Azure porque ele oferece suporte a muitas linguagens de programação, estruturas e sistemas operacionais. O Azure é mais um ambiente de nuvem que os desenvolvedores podem usar para gerenciar aplicativos.

Sua capacidade de identificar e eliminar riscos faz com que ele marque pontos preciosos com os desenvolvedores de software.

O Azure é uma excelente opção para as equipes que seguem princípios de desenvolvimento de software enxuto .

Recursos do Azure

Suporta a maioria das linguagens de programação necessárias para o desenvolvimento de aplicativos Web

Biblioteca SDK abrangente com ferramentas populares, como Eclipse, Vs Code e Visual Studio

Crie, implante e gerencie aplicativos, tudo a partir do Azure

O cache do Azure garante acesso rápido aos dados durante o desenvolvimento

Integrações avançadas com o Microsoft BI

Profissionais do Azure

Conta com uma plataforma de nuvem confiável

Escalável, seguro e altamente disponível

Acesso ao banco de dados SQL por padrão

Contras do Azure

Requer gerenciamento e manutenção especializados, especialmente para aplicação de patches e monitoramento de servidores

Preços complicados

Muitos recursos tornam o Azure bastante complicado, mesmo para desenvolvedores avançados.

Preços do Azure

Os preços do Azure são complicados e só estão disponíveis mediante solicitação de uma cotação à equipe da Microsoft.

Avaliação de clientes do Azure

G2 : 4.3/5 (mais de 1000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. Átomo

Via Atom Átomo é uma ferramenta, um ambiente e uma plataforma de desenvolvimento de software integrados. Os desenvolvedores geralmente escolhem o Atom por seus recursos avançados de personalização e muitas integrações de terceiros. Além disso, o Atom oferece suporte a quase todas as linguagens e estruturas de desenvolvimento populares.

Recursos do Atom

Você pode abrir ou navegar por vários projetos em uma única janela

Compare códigos de vários arquivos dividindo a interface do Atom em painéis

Autocompletar inteligente e flexível

O Atom funciona em todos os sistemas operacionais populares

Prós do Atom

Editor de texto totalmente gratuito

Simples de usar, com interface de usuário amigável

Permite colaboração em equipe permitindo que duas pessoas trabalhem em um único painel

Recursos incorporados do Git

Contras do Atom

O gerenciamento de plug-ins é complicado

Recursos limitados em comparação com outros editores de texto

Mais lento do que a maioria dos editores de texto, especialmente depois de ampliar a funcionalidade com complementos

Preços do Atom

O Atom é totalmente gratuito e de código aberto.

Avaliação dos clientes do Atom

G2 : 4.4/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

5. Jira

Jira Exemplo de roteiro

Em sua essência, Jira é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho que oferece suporte à metodologia Agile. No entanto, ele tem um conjunto de recursos para DevOps que permite o rastreamento de pendências de projetos, resolução de bugs e aplicação de patches, status de liberação ágil, e muito mais. De fato, Jira foi criado inicialmente para lidar com o controle de problemas e bugs.

Recursos do Jira

Gerenciamento de requisitos e casos de teste

Integração comFerramentas de CI/CD* Relatórios e visualização de conclusão de sprint

O Kanban de arrastar e soltar facilita a atualização do status do projeto

Permite comentar em um tíquete

Quadros Scrum para equipes ágeis

Profissionais do Jira

Recursos avançados de geração de relatórios

Interface de usuário moderna e fácil de usar

Sistema de filtragem de tíquetes para encontrar problemas rapidamente

Suporte ao cliente confiável

Capacidade de adicionar subtarefas a um roteiro de produto

Contras do Jira

Muitos recursos de personalização tornam o Jira muito pesado

Não permite adicionar mais de dois responsáveis a uma tarefa/ticket

Caro em comparação com outras ferramentas de desenvolvimento de software

Preços do Jira

O Jira oferece uma versão gratuita para até 10 membros. Os planos premium são os seguintes:

Standard : uS$ 7,75 por usuário por mês

: uS$ 7,75 por usuário por mês Premium : uS$ 15,25 por usuário por mês

: uS$ 15,25 por usuário por mês Enterprise: Cobrado anualmente, e o preço só está disponível mediante solicitação

Avaliação dos clientes do Jira

G2 : 4.2/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Verifique estes_ **Ferramentas de codificação de IA !

6. SendBird

Via Sendbird SendBird permite que os desenvolvedores adicionem recursos de bate-papo, vídeo e voz aos seus aplicativos. Com o SendBird, as equipes de desenvolvimento de software podem acessar facilmente SDKs de bate-papo nativos, APIs e uma plataforma de bate-papo gerenciada no back-end.

Recursos do SendBird

APIs de bate-papo incorporadas para oferecer suporte a mensagens off-line, recibos de entrega, tradução e análise de bate-papo

SendBird UIKit para acessar componentes de IU pré-criados

APIs de voz e vídeo

Interface intuitiva de agente ao vivo para gerenciar tíquetes de suporte

SendBird Pros

Interface de usuário intuitiva

Documentação abrangente

Configurações avançadas de pesquisa e visualização

Recursos de exportação de dados e geração de relatórios

Contras do SendBird

Problemas ocasionais de desempenho com os SDKs emitidos

Suporte ao cliente lento

Preços do SendBird

O SendBird oferece um pacote totalmente gratuito com todos os recursos profissionais e dois planos pagos.

Desenvolvedor : Gratuito

: Gratuito Inicial 5K : uS$ 399 por mês

: uS$ 399 por mês Pro 5K: $599 por mês

Avaliação de clientes da SendBird

G2 : 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

7. Linx

Via Linx Linx é uma plataforma de desenvolvedor de baixo código com foco em ajudar as organizações a reduzir o tempo de desenvolvimento e custos. Com a Linx, os desenvolvedores podem criar ou hospedar APIs, automação e integrações. A Linx oferece soluções no local e na nuvem para equipes de desenvolvimento de software.

Recursos da Linx

Recursos de gerenciamento do ciclo de vida do produto

Gerenciamento e compartilhamento de documentos

Notificações automáticas

Plugins pré-criados para ajudar no desenvolvimento de sites e dispositivos móveis

Serviços de script e banco de dados, incluindo: RabbitMQ, MSMQ, Cron, RESTful e SOAP

Prós da Linx

Interface de arrastar e soltar com milhares de funções prontas

Processos de back-end automatizados

Implementação perfeita ao trabalhar com o Linx IDE e o Linx Server

Funcionalidade off-line

Contras da Linx

Um pouco difícil de configurar

Mais caro do que a maioria das ferramentas de desenvolvimento de software desta lista

Preços da Linx

Inicial : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Business 1 : $99 por mês

: $99 por mês Business 2 : uS$ 199 por mês

: uS$ 199 por mês Alta disponibilidade : Preços disponíveis mediante solicitação

: Preços disponíveis mediante solicitação No local: Preço disponível mediante solicitação

Classificação dos clientes da Linx

G2 : 4.2/5 (10+reviews)

: 4.2/5 (10+reviews) Capterra: 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

8. Nuvem 9

Via Amazon IDE da Cloud 9 é um produto da Amazon que permite escrever, executar e depurar códigos diretamente do navegador. Essa ferramenta de desenvolvimento de software inclui três recursos principais: editor de código, terminal e depurador (de seu ambiente de desenvolvimento integrado).

recursos do #### Cloud 9

Ferramenta essencial de desenvolvimento de software para as linguagens de programação mais populares

Permite alternar facilmente entre a execução local e remota de aplicativos sem servidor

Funcionalidade de colaboração que permite que as equipes no processo de desenvolvimento de software compartilhem projetos, acompanhem alterações e emparelhem programas, tudo em tempo real

Interface de linha de comando pré-autenticada

Cloud 9 prós

Um navegador é tudo o que você precisa, pois o Cloud 9 não requer um IDE local

Sugestão de código, autocompletar de código e depuração passo a passo para economizar tempo

Acesso direto aos serviços do AWS

Muitos SDKs, bibliotecas e plug-ins para dar suporte ao desenvolvimento sem servidor

Contras do Cloud 9

Várias ferramentas podem tornar o Cloud 9 desafiador para iniciantes

A interface do usuário também pode ser bastante difícil de navegar

Suporte limitado a complementos

Preços da Cloud 9

Não há cobranças adicionais para o Cloud 9. Você paga apenas pelos recursos de armazenamento que usa para executar e armazenar seu código. Entre em contato com a Amazon para solicitar uma cotação e obter estimativas de preços mais claras.

Classificação dos clientes do Cloud 9

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

9. Codinome

Via Google Chrome Web Store Codenvy é uma plataforma de desenvolvimento de local de trabalho e um IDE em nuvem que permite aos usuários editar, executar e depurar códigos. Ele tem opções de implantação no local e na nuvem para quem trabalha em um processo de desenvolvimento de software.

Recursos do Codenvy

Espaço de trabalho virtual com recursos de colaboração

Um editor de código, o ambiente de desenvolvimento integrado ao navegador (IDE) Eclipse Che

Configurações básicas de permissões e funções

Integrações com Jenkins e Jira

Prós do Codenvy

Integração de projetos com um clique

Espaço de trabalho em contêineres

Suporte às linguagens de programação mais populares

Suporte off-line graças à sincronização da CLI

Contras do Codenvy

Recursos de suporte limitados

Apresenta atrasos significativos em uma conexão de Internet fraca

Aparece desordenado em uma tela menor

Preços do Codenvy

Os preços da Codenvy estão disponíveis entrando em contato com o suporte de vendas.

Avaliação dos clientes da Codenvy

G2 : 4.2/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 400 avaliações)

10. Carmesim

Via Crimson Carmesim é uma plataforma de programação de propriedade e gerenciada pela Red Lion. Ela apresenta poderosas ferramentas de configuração, exibição e dados do tipo arrastar e soltar para o desenvolvimento de painéis de operação "G3, G3 Kadet e Graphite® HMI, Graphite Edge e Core Controllers". Essa ferramenta de programação foi criada para aproveitar especificamente as vantagens de outras ferramentas da Red Lion.

recursos do #### Crimson

Uma biblioteca abrangente de mais de 5.000 gráficos em mais de 60 categorias

Acesso direto a muitos dos recursos do Red Lion

Um ambiente de programação com sintaxe do tipo C

Recursos multilíngues

Profissionais do Crimson

Emulador embutido

Fácil integração com outros produtos da Red Lion

Gratuito, pois está disponível como um pacote gratuito na maioria dos produtos da Red Lion

contras do #### Crimson

Documentação limitada

A interface do usuário não é amigável para iniciantes

Preços do Crimson

O Crimson está incluído gratuitamente nos produtos da Red Lion.

classificação dos clientes

G2 : (Sem classificação)

: (Sem classificação) Capterra: (Sem classificação)

11. Bootstrap

Via Bootstrap

Para desenvolvedores que trabalham com HTML, Java e CSS, Bootstrap é uma das melhores estruturas responsivas a serem usadas no desenvolvimento. Esse kit de ferramentas de front-end é extensível e repleto de recursos para simplificar o desenvolvimento de front-end.

Recursos do Bootstrap

Blocos de código prontos para um desenvolvimento mais rápido

Uma extensa lista de componentes

Estilo básico para HTML

Funcionalidade de arrastar e soltar

Profissionais do Bootstrap

Poderosos plug-ins de javascript

A abordagem mobile-first torna o uso do Bootstrap no celular simples e descomplicado

Os componentes pré-construídos economizam muito tempo para os desenvolvedores

Amplamente usado, portanto, tem muito suporte e recursos da comunidade

Muitos plug-ins e modelos gratuitos

Contras do Bootstrap

Integrações limitadas de terceiros

Suporta apenas 3 linguagens de programação

Personalização limitada

Bastante pesado e não possui uma versão leve

Preços do Bootstrap

O Bootstrap é gratuito para download e uso.

Avaliação dos clientes do Bootstrap

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (menos de 10 avaliações)

12. UltraEdit

Via UltraEdit UltraEdit é um editor de código avançado para Mac, Linux e Windows. Ele é compatível com quase todas as linguagens de programação e pode lidar com arquivos enormes (até 10 GB). Os desenvolvedores podem aproveitar os recursos de gerenciamento de projetos, edição de texto, classificação de dados e programação oferecidos pelo UltraEdit, tornando o processo de desenvolvimento de software um pouco mais fácil.

Recursos do UltraEdit

Desempenho e carga de arquivos poderosos

FTP nativo

Temas personalizáveis

Suporte especial a XML e JSON

Recursos avançados de pesquisa, substituição e localização

Destaques de sintaxe para todos os idiomas populares

Profissionais do UltraEdit

Compreende e suporta quase todas as linguagens de programação

Funciona perfeitamente com arquivos de dados enormes

Diversos recursos que abrangem o gerenciamento e o desenvolvimento de projetos

Flexibilidade, escalabilidade e muitas opções de personalização

contras do #### UltraEdit

A inicialização do UltraEdit pode levar algum tempo para o processo de desenvolvimento

Preços do UltraEdit

O UltraEdit oferece dois planos de assinatura:

Assinatura do UltraEdit : uS$ 79,95 por ano

: uS$ 79,95 por ano Assinatura do IDM All Access: uS$ 99,95 por ano

Avaliação dos clientes do UltraEdit

G2 : 4.7/5 (mais de 1000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

13. Vim

Via Vim Vim é um editor de texto simples incluído na maioria dos sistemas UNIX. Ele também está disponível no Apple OS X. Os desenvolvedores podem usar o Vim como uma extensão do VS Code para edição inteligente de código. O Vim não tem uma GUI, portanto, tudo o que é bom acontece por meio da navegação pelo teclado.

Recursos do Vim

Funcionalidade avançada de pesquisa e substituição

Modo de depuração para revisão de código

Compatível com centenas de linguagens de programação e formatos de arquivo

Prós do Vim

Plugins para ampliar a funcionalidade

Rápido e responsivo

Leve

Contras do Vim

Destaque de sintaxe com erros

A interface do usuário não é amigável para iniciantes

Falta um recurso otimizado de autocompletar

Os comandos são difíceis de executar

Preços do Vim

O Vim é uma ferramenta gratuita e de código aberto.

Avaliação dos clientes do Vim

G2 : 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: (Sem comentários)

14. Docker

Via Docker Docker é uma plataforma avançada que ajuda os desenvolvedores a criar, compartilhar e executar aplicativos. A plataforma apresenta interfaces de usuário, CLIs, APIs e aplicativos de segurança avançados, projetados para simplificar o ciclo de desenvolvimento de software.

Recursos do Docker

Docker compose para ajudar a criar aplicativos exclusivos e para revisão de código

Integrações robustas com ferramentas líderes do setor, como Vs Code e GitHub

Repositório Docker Hub para facilitar o compartilhamento de imagens de contêineres

CLI do Docker Compose para implantar aplicativos localmente ou na nuvem

Profissionais do Docker

Grande apoio da comunidade

Extremamente flexível

Vastas integrações com outros aplicativos essenciais para desenvolvedores

Um enorme banco de dados de imagens de base

Contras do Docker

Curva de aprendizado complexa

Consome muita memória

Requer um sistema de alta configuração para ser executado sem problemas

Preços do Docker

Pessoal : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Pro : uS$ 5 por mês

: uS$ 5 por mês Equipe : uS$ 9 por mês por usuário

: uS$ 9 por mês por usuário Business: uS$ 24 por mês por usuário

Avaliação dos clientes do Docker

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

15. Axure

Via Axure Axure preenche a lacuna insalubre entre desenvolvimento, design e clientes e seus negócios. Principalmente, o Azure permite a planejamento do desenvolvimento de software planejamento de desenvolvimento de software, criação de protótipos e entrega de produtos para desenvolvimento aos desenvolvedores de software.

Recursos do Axure

Ferramentas avançadas de prototipagem

Funções de arrastar e soltar para simplificar a criação de protótipos

Integração com a nuvem do Azure para permitir o compartilhamento e a colaboração

Protótipos baseados em navegador sem código

Visualização em dispositivos móveis

Profissionais do Axure

Widgets incorporados para wireframing e prototipagem

Visualização de protótipos off-line

Biblioteca de widgets personalizados

Extensos plug-ins e integrações

Contras do Axure

Funções de colaboração limitadas

Ferramentas limitadas de processamento de imagens

A interface do usuário é ocasionalmente lenta e não responde

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Axure

A Axure não tem um plano gratuito, mas oferece testes gratuitos para seus planos premium.

Axure RP Pro : uS$ 25 por mês por usuário

: uS$ 25 por mês por usuário Axure RP Team : uS$ 42 por mês por usuário

: uS$ 42 por mês por usuário Axure for Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Classificação de clientes do Axure

G2 : 4.2/5 (200+)

: 4.2/5 (200+) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

Gerenciamento automatizado de projetos e sprints para sua equipe ágil com o ClickUp

Há muita coisa envolvida no desenvolvimento de software, portanto, ter a ferramenta certa para fazer o trabalho pesado para sua equipe será muito útil. Naturalmente, como desenvolvedor de software, você quer uma ferramenta que seja fácil de usar, mas repleta de recursos para facilitar o ciclo de desenvolvimento de software. A maioria das ferramentas de desenvolvimento de software deste guia de avaliação pode atender a essa necessidade.

Mais especificamente, o ClickUp oferece a maior parte da funcionalidade de que você precisa para o desenvolvimento, mesmo no plano gratuito. Você obtém automação de gerenciamento de sprint, bugs simplificados e rastreamento de problemas, relatórios de burndown/burnup e modelos para começar rapidamente.

Experimente ClickUp gratuitamente para começar hoje mesmo sua jornada rumo ao desenvolvimento de software sem problemas.