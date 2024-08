<strong>10 modelos de pedidos de compra gratuitos em Excel, ClickUp e Word</strong>

Em um mundo em que as transações comerciais estão se tornando mais digitais a cada dia, um modelo de pedido de compra bem estruturado pode ser o salva-vidas que mantém a sua empresa em um nível de segurança elevado operações de compras fluindo sem problemas.

Não importa se você é uma pequena empresa em ascensão ou um fornecedor estabelecido que busca aumentar a eficiência. O modelo certo de formulário de pedido de compra pode reduzir erros e economizar horas para que você possa ser mais produtivo .

O que é um modelo de ordem de compra?

Um modelo de pedido de compra é um documento padronizado que as empresas usam ao comprar bens ou serviços. Ele descreve detalhes cruciais, como quantidade, preço e instruções de entrega. Ele fornece um rastro claro do que foi pedido.

Esses modelos são essenciais para gerenciar compras, controlar despesas e manter uma comunicação clara entre comprador e fornecedor.

O que faz um bom modelo de pedido de compra?

Um bom modelo de pedido de compra é eficiente, fácil de usar e abrangente.

Ao escolher o melhor modelo de ordem de compra para suas necessidades, tenha em mente esses recursos:

Simplicidade: O modelo deve ser fácil de entender e usar. O excesso de recursos complexos pode dificultar o preenchimento e levar a erros.

Cada empresa tem necessidades exclusivas, portanto, o modelo deve permitir modificações para atender às suas necessidades específicas. Personalização: Cada empresa tem necessidades exclusivas, portanto, o modelo deve permitir modificações para atender às suas necessidades específicas.

Cada empresa tem necessidades exclusivas, portanto, o modelo deve permitir modificações para atender às suas necessidades específicas. Campos incluídos: Um bom modelo inclui todos os campos necessários, como o nome do fornecedor, a data de entrega, as condições de pagamento, a descrição do item, a quantidade, o preço unitário e o custo total. Ele também pode incluir espaço para informações adicionais, como instruções de remessa ou um número de requisição.

Um bom modelo inclui todos os campos necessários, como o nome do fornecedor, a data de entrega, as condições de pagamento, a descrição do item, a quantidade, o preço unitário e o custo total. Ele também pode incluir espaço para informações adicionais, como instruções de remessa ou um número de requisição. Campos incluídos: Um bom modelo inclui todos os campos necessários, como o nome do fornecedor, a data de entrega, as condições de pagamento, a descrição do item, a quantidade, o preço unitário e o custo total. Ele também pode incluir espaço para informações adicionais, como instruções de remessa ou um número de requisição.

O modelo deve atender aos requisitos legais para pedidos de compra em sua localidade. Isso pode incluir linguagem ou cláusulas específicas. Formato: O formato deve ser adequado à sua empresa. Algumas empresas podem preferir um formato Excel devido a seus recursos de cálculo, enquanto outras podem preferir Word ou PDF por sua simplicidade.

Conformidade legal: O modelo deve atender aos requisitos legais para pedidos de compra em sua localidade. Isso pode incluir linguagem ou cláusulas específicas.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

10 modelos de pedidos de compra para usar em 2024

Vamos ao que interessa! Aqui estão 10 modelos de ordem de compra gratuitos e de alto nível que você deve considerar adicionar ao seu kit de ferramentas de negócios em 2024.

1. Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

O modelo de pedido de compra e estoque ajuda sua empresa a controlar os recursos e gerenciar o estoque

O modelo Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp é uma dádiva de Deus para quem quer se manter organizado. Esse modelo gratuito de pedido de compra registra seus pedidos de compra e sincroniza perfeitamente com seu inventário.

Primeiro, crie cartões com as informações de contato do vendedor, o endereço de entrega, os termos de envio e os termos de compra. Em seguida, você pode obter uma visão geral de seus pedidos de compra na Visualização de lista ou mudar para a Visualização de quadro para ver um fluxo de trabalho no estilo Kanban de pedidos que estão pendentes, prontos para revisão e pedidos.

Combinado com uma boa software de gerenciamento da força de trabalho e sistema de ponto de venda, esse modelo gratuito de pedido de compra e ferramenta de gerenciamento de estoque pode completar sua trifeta de sistemas de negócios. Faça o download deste modelo

2. Modelo de contrato de compra e venda do ClickUp

O modelo de contrato de compra e venda do ClickUp é uma ótima ferramenta para reunir todas as informações necessárias sobre o comprador, o vendedor e os ativos a serem comprados

Se estiver procurando um modelo que combine suas operações de compras e vendas, o modelo Modelo de contrato de compra e venda do ClickUp é a opção ideal para você. Ele captura todos os detalhes necessários de uma transação e garante que todas as partes estejam na mesma página.

Chega de procurar por papéis perdidos ou falhas de comunicação sobre os detalhes do pedido! Essa compra modelo de formulário de pedido inclui todas as informações de que você precisa sobre o vendedor e o comprador, inclusive nomes, endereços, números de telefone e muito mais.

Se qualquer um dos lados da transação tiver alguma preocupação, vocês poderão editar o modelo juntos simultaneamente para obter todos os detalhes e a linguagem ideal para todas as partes. O mesmo vale para qualquer uma de nossas dezenas de modelos de contratos comerciais . Faça o download deste modelo

3. Modelo de contrato de compra e venda do ClickUp

Use o Contrato de compra e venda do ClickUp para criar seu próprio contrato do zero

Assim como seu primo acima, o Modelo de contrato de compra e venda do ClickUp cuida de ambas as extremidades de suas transações.

É versátil, direto e elimina o estresse de gerenciar contratos de compra e venda ou transações entre empresas. Uma verdadeira vitória para qualquer organização!

Faça o download, preencha as áreas destacadas com suas informações específicas e pronto. Esse formulário de pedido de compra já tem juridiquês suficiente voltado para empresas de produtos para satisfazer qualquer advogado, mas tenha certeza de que, como qualquer documento do ClickUp, você pode enviá-lo com segurança para a caixa de entrada do advogado para verificação.

Depois de fazer a venda, sua empresa precisa de uma maneira eficiente de documentar as boas notícias. Para isso, recomendamos que dê uma olhada em nosso modelos de relatório de vendas ! Faça o download deste modelo

4. Modelo de fatura do ClickUp

Receba pagamentos rapidamente com a ajuda deste modelo de fatura do ClickUp

Você está pagando ou sendo pago? A Modelo de fatura do ClickUp tem tudo o que você precisa. Ele oferece uma maneira simples e profissional de pagar e gerenciar transações e pode ser adaptado a qualquer negócio ou condição de pagamento.

Esse formulário de pedido inclui informações de faturamento, informações de remessa, um resumo dos produtos ou serviços adquiridos em várias linhas de estoque ou projetos, ordens de alteração e condições de pagamento. Com o ClickUp Docs, você pode conectar facilmente esse modelo aos seus fluxos de trabalho de contabilidade para que o balanço patrimonial da empresa seja atualizado automaticamente quando você receber o pagamento.

Tudo o que você precisa fazer é substituir seus dados, adicionar seu logotipo e começar a fazer transações! Esse modelo oferece um processo de faturamento transparente, organizado e sem complicações.

Bônus:_ Modelos de planejamento de contas ! Faça o download deste modelo

5. Modelo de fatura de empreiteiro do ClickUp

Acompanhe facilmente os custos de serviços, mão de obra e materiais em seu próximo trabalho com o ClickUp Contractor Invoice Template

O modelo Modelo de fatura de empreiteiro do ClickUp é um salva-vidas absoluto para empreiteiras que trabalham com empresas .

Esse formulário de pedido inclui seções para listar taxas de consulta, mão de obra e materiais. Ele oferece uma maneira fácil de detalhar os serviços prestados, calcular as cobranças totais e acompanhar os pagamentos. Use a capacidade do ClickUp Docs de adicionar tabelas, imagens e links para outros documentos para que você possa acompanhar tudo a partir de um único modelo.

Em seguida, integre esse modelo em seu sistema de gerenciamento de projetos para fazer gerenciamento de orçamentos de projetos uma brisa. Faça o download deste modelo

6. Modelo de fatura de freelancer do ClickUp

O ClickUp Freelance Invoice Template oferece uma ferramenta perfeita para solicitar pagamento como freelancer

Ideal para os nômades digitais do mundo e para as empresas que os contratam, o Modelo de fatura de freelancer do ClickUp é uma ferramenta que agiliza os processos de pagamento.

Esse modelo não apenas torna o faturamento mais sistemático, mas também ajuda a garantir o pagamento pontual de todos os trabalhos freelance realizados. O formulário de pedido é totalmente personalizável, o que o torna uma ferramenta confiável para descrições detalhadas do projeto, taxas por hora e custos totais do projeto.

Comece a usar esse modelo hoje mesmo para aumentar a transparência financeira nas transações freelance! Faça o download deste modelo

7. Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp

Nunca mais fique sem recursos vitais com o modelo de formulário de pedido de suprimentos do ClickUp

Toda empresa entende a importância de um estoque bem abastecido. O Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp oferece uma abordagem estratégica para gerenciamento de recursos .

Use campos personalizados para rastrear o tempo do pedido principal e quem solicitou, aprovou e recebeu um pedido.

Esses detalhes permitem que as empresas documentem suas necessidades de suprimentos com precisão, rastreando informações de fornecedores, datas de pedidos, detalhes de entrega e preços de forma organizada.

Este formulário de pedido de compra é a sua solução completa para garantir que os níveis de estoque estejam sempre saudáveis e que você nunca fique sem suprimentos essenciais. Faça o download deste modelo

8. Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

As expectativas dos clientes são altíssimas, mas o ClickUp Order Fulfillment Template pode ajudá-lo a oferecer a experiência que eles estão procurando

As empresas que lidam com produtos sabem que o atendimento de pedidos é fundamental para a experiência do cliente. O Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp fornece uma plataforma abrangente para rastrear cada estágio do processo do pedido.

Desde o recebimento, o processamento e a remessa do pedido até a entrega final, esse formulário de pedido de compra garante que você fique por dentro do seu pipeline de pedidos para fazer cada pedido corretamente e enviá-lo no prazo. Você pode fazer tudo isso em um só lugar, em vez de ficar alternando entre aplicativos.

Como o ClickUp Docs incentiva a colaboração, você pode usar essa ferramenta para garantir que todos os seus departamentos estejam operando com as mesmas informações.

Esse modelo é como ter um ferramenta de mapeamento de processos mantendo sua empresa eficiente e seus clientes satisfeitos. Faça o download deste modelo

9. Modelo de pedido de compra do Microsoft Excel por Vertex42

Os entusiastas da Microsoft vão adorar este modelo de ordem de compra do Excel

Se você se sente confortável em trabalhar com o Excel e deseja uma planilha de pedido de compra simples, mas eficaz, o modelo de pedido de compra do Excel é excelente.

Essa planilha de pedido de compra permite manter um registro detalhado de suas compras, informações de fornecedores, detalhes de produtos discriminados, preços e instruções de entrega.

Esse é um dos melhores modelos do Excel para criar ordens de compra e simplificar seu trabalho processo de compras e manter registros comerciais claros e organizados. Faça o download deste modelo

10. Modelo de pedido de compra do Microsoft Word por Office Templates Online

Simplifique as compras com este modelo de ordem de compra do Microsoft Word

Por último, mas não menos importante, o modelo de ordem de compra do Microsoft Word da Office Templates Online é uma excelente ferramenta para empresas que preferem uma solução baseada no Word.

Esse modelo garante que seus pedidos de compra sejam detalhados e bem documentados, com seções claras para gerenciamento de fornecedores detalhes de remessa, quantidades de produtos e preços.

Ele oferece um equilíbrio entre simplicidade e funcionalidade, ajudando você a otimizar seus pedidos de compra como um profissional. Faça o download deste modelo

Aproveitando ao máximo os modelos de pedidos de compra

Aqui estão 10 modelos estelares de formulários de pedidos de compra para ajudar a otimizar suas operações comerciais em 2024.

Lembre-se de que um sistema de pedido de compra bem organizado não se refere apenas ao seu dinheiro e à manutenção de registros. Ele pode melhorar significativamente sua eficiência, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento de sua empresa.

Pronto para começar? Escolha um modelo que atenda às suas necessidades e integre-o ao seu fluxo de trabalho. Para obter uma solução abrangente, considere a implementação de uma ferramenta de gerenciamento de projetos como ClickUp que oferece uma variedade de modelos e ferramentas para tornar suas operações comerciais mais fáceis e eficientes.

Confie em nós - você se perguntará como conseguiu viver sem ele!