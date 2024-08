10 melhores ferramentas e softwares de mapeamento de processos em 2024

O mapeamento de processos é um elemento crucial para a execução de fluxos de trabalho eficientes e tranquilos e para a processos de negócios .

Seja usado na fase de brainstorming ou durante todo o desenvolvimento, o mapeamento de processos reduz os gargalos e otimiza as operações ao transmitir visualmente uma série de etapas em um fluxo de trabalho ou procedimento. Você pode até mesmo usar mapas de processos para transmitir uma cadeia de comunicação ou um processo de trabalho organograma !

Às vezes chamado de diagrama de fluxo de trabalho ou fluxograma, o mapeamento de processos pode ser feito de várias maneiras e com diferentes tipos de software para adicionar mais complexidade, funcionalidade e valor ao seu mapa! E com tantas maneiras de criar esse recurso necessário, pode ser difícil encontrar o software certo para o trabalho.

Mas é para isso que estamos aqui. 🙂

Continue lendo enquanto nos aprofundamos em tudo o que você precisa procurar em seu próximo software de mapeamento de processos e em uma comparação detalhada das principais ferramentas do mercado, incluindo os principais recursos de mapeamento de processos, prós e contras, preços e muito mais.

O que é um software de mapeamento de processos?

O software de mapeamento de processos é altamente visual e colaborativo por natureza, com recursos que ajudam os gerentes de projeto a criar facilmente diagramas e gráficos para otimizar processos, solidificar cronogramas e supervisionar o progresso em cada etapa do processo.

Pense em seu mapa de processos como um fluxograma detalhado que divide o cronograma, os marcos e os principais recursos do seu projeto em etapas claras e acionáveis. Os principais elementos de um mapa de processo incluem a entrada, a saída e a estratégia necessárias para transformar sua visão em realidade.

Isso significa que o seu software de mapeamento de processos precisa ser capaz de suportar esses componentes e torná-los acessíveis a todos os membros da equipe, além das partes interessadas, clientes e departamentos. E como o mapeamento de processos é visual por natureza, seu software típico de gerenciamento de tarefas não será suficiente. Em vez disso, procure uma ferramenta que possa unir o mapeamento de processos e o gerenciamento de tarefas!

Converta formas em tarefas em seu ClickUp Whiteboard para começar a colocar seu fluxograma em ação instantaneamente Quadro branco digital software e mapeamento mental são algumas das formas mais populares de ferramentas de mapeamento de processos, mas a ferramenta certa para você dependerá do conjunto exclusivo de necessidades, projetos e, é claro, do orçamento da sua equipe. 😳

O que você deve procurar em uma ferramenta de mapeamento de processos?

Como as ferramentas de mapeamento de processos podem ter diferentes formatos e tamanhos, é importante conhecer os principais recursos a serem procurados. Não existe uma maneira única de criar um mapa de processos, mas se você prefere whiteboard project management ou usar diagramas para desenvolver seus pensamentos, há alguns itens não negociáveis dos quais você deve estar ciente.

Antes de entregar o cartão da empresa, certifique-se de que sua próxima ferramenta de mapeamento de processos atenda a todos esses requisitos:

Altamente visual

Muitos recursos de colaboração

Gerenciamento de linha do tempo

Relatórios e insights instantâneos

Marcos, dependências de tarefas e relacionamentos

Recursos de automação

Várias integrações

10 melhores ferramentas de software de mapeamento de processos em 2024

A busca por processo eficiente o software de mapeamento pode ser assustador. E com tanta coisa em jogo, é uma grande escolha a ser feita! Em vez de deixar que a fadiga da decisão tome conta, use esta lista detalhada para orientar sua pesquisa.

Compare as 10 principais ferramentas de mapeamento de processos para qualquer equipe ou orçamento, além de seus principais recursos, prós e contras e classificações.

1. ClickUp - Melhor para mapeamento de processos de gerenciamento de projetos

Use os quadros brancos do ClickUp para visualizar e dividir projetos criativos em fluxos de trabalho gerenciáveis

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com centenas de recursos altamente visuais para centralizar seu trabalho entre aplicativos em um único espaço de trabalho dinâmico. Seus recursos colaborativos Recurso de quadros brancos e Mapas mentais são perfeitos para o mapeamento de processos, com detecção em tempo real, atualizações automáticas e a capacidade de transformar qualquer objeto ou nó diretamente em uma tarefa acionável.

Além disso, o ClickUp oferece uma vasta Biblioteca de modelos de modelos de mapas de processos para ajudá-lo criar fluxos de trabalho e mapas de processos com facilidade e eficiência! Independentemente do tamanho da sua equipe ou do setor, o ClickUp é a única ferramenta de mapeamento de processos projetada para se alinhar à maneira como você deseja trabalhar. Comece a criar seu fluxo de trabalho com Modelo de quadro branco de mapa de processos do ClickUp !

Visualize como as tarefas fluem para cada estágio do projeto e categorize-as em metas, atividades e itens de ação com este modelo de mapa de processo

principais recursos do #### ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Seu rico conjunto de recursos pode criar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário, por mês

: uS$ 7 por usuário, por mês Negócios : $12 por usuário, por mês

: $12 por usuário, por mês Enterprise : Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 5.670 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.670 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.540+ avaliações)

2. MindMeister - Melhor para conceituar os processos da empresa

via MindMeister O MindMeister é um sistema de mapeamento mental baseado na Web projetado para ajudá-lo a visualizar ideias e conceitos . Uma interface intuitiva permite que os usuários criem e editem mapas mentais, um tipo de diagrama que mostra informações em uma estrutura hierárquica semelhante a uma árvore. Nos mapas mentais, os usuários podem adicionar notas e mostrar as relações entre elas usando linhas.

Por exemplo, os gerentes de projeto podem criar um mapa mental para traçar um organograma, delineando cada ponto principal (chefes de departamento) e seus subpontos (subordinados diretos). Em seguida, reorganize a estrutura do organograma simplesmente arrastando e soltando os elementos em seus devidos lugares.

Check out Alternativas do MindMeister !

Melhores recursos do MindMeister

Modelos de mapas de processos para brainstorming e planejamento estratégico

Mídia incorporada para adicionar contexto ao conteúdo do mapa de processos

Várias opções de diagramas com layouts de mapas mistos

Comentários e notificações para criar discussões

Limitações do MindMeister

Integrações limitadas com outras ferramentas e aplicativos para lidar com processos complexos

Várias opções de exportação estão reservadas para os planos pagos mais caros

Preços do MindMeister

Básico : Gratuito

: Gratuito Pessoal : uS$ 6/mês

: uS$ 6/mês Pro : $10/mês

: $10/mês Empresarial: $15/mês

MindMeister classificações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) G2: 4,3/5 (30 avaliações)

3. Lucidchart - O melhor para mapeamento visual de processos

via LucidchartLucidchart é um software de diagramação e colaboração visual baseado na Web que permite aos usuários criar e editar uma grande variedade de diagramas, incluindo fluxogramas de processos diagramas de rede, wireframes e muito mais. Os diagramas podem ser criados de forma rápida e fácil usando sua interface amigável e formas, modelos e símbolos pré-construídos.

Também estão disponíveis no Lucidchart recursos de colaboração em tempo real para que várias pessoas colaborem simultaneamente em um diagrama, o que facilita para as equipes compartilharem ideias, fornecerem feedback e colaborarem em projetos. Os diagramas podem ser aprimorados com elementos interativos, como hiperlinks e anotações, para criar wireframes e mockups.

Melhores recursos do Lucidchart

Coautoria, bate-papo no editor e comentários específicos da forma para colaboração em equipe * Vinculação de dados e visualização automática para gerar diagramas comoorganogramas e diagramas de entidade-relacionamento (ERDs)

Integraçõescom o Google Workspace e Microsoft Office

Automatizaçãodocumentação de processos de negócios Limitações do Lucidchart

A interface está desatualizada em comparação com outras ferramentas de mapeamento de processos

Não há aplicativo de desktop para criar mapas de processos

Preços do Lucidchart

Plano gratuito

Individual : A partir de US$ 7,95

: A partir de US$ 7,95 Equipe : A partir de US$ 9,00/usuário

: A partir de US$ 9,00/usuário Empresa: Entre em contato com o Lucidchart para obter preços

Avaliações e resenhas do Lucidchart

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.700 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

4. Pipefy - Melhor para mapeamento de processos de fluxo de trabalho

via Pipefy O Pipefy é um software de gerenciamento de processos baseado na Web, desenvolvido para que as equipes otimizem seus processos de negócios . Essa ferramenta oferece a funcionalidade de adicionar tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso. Isso facilita a visualização do que precisa ser feito, quem é responsável por isso e quando precisa ser concluído.

O Pipefy também oferece recursos de automação, que permitem que as equipes automatizem tarefas repetitivas, como o envio de e-mails e a atualização de informações em outros bancos de dados. Por exemplo, com o recurso de automação do Pipefy, é possível configurar uma resposta automática para atualizar um registro de banco de dados depois que um card sai de uma fase do processo.

Melhores recursos do Pipefy

Formulários compartilháveis projetados para iniciar um processo ou coletar dados adicionais

Editor visual intuitivo para criar modelos personalizados

Atualizações de status, notificações e aprovações automatizadas

Fluxos de aprovação parasoftware de gerenciamento de fluxo de trabalho Limitações do Pipefy

Opções de personalização limitadas no plano gratuito

Sem controle de tempo

Preços do Pipefy

Inicial : Grátis

: Grátis Empresarial : uS$ 34/usuário por mês

: uS$ 34/usuário por mês Empresa : Entre em contato com o Pipefy para saber o preço

: Entre em contato com o Pipefy para saber o preço Ilimitado: Entre em contato com o Pipefy para saber o preço

Pipefy ratings and reviews

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Pipefy !

5. EdrawMax - O melhor para diagramas de processo profissionais

via EdrawMax O EdrawMax é um software de diagramação profissional desenvolvido para criar uma grande variedade de diagramas e gráficos. Ele tem uma interface amigável e uma grande variedade de modelos, símbolos e formas predefinidos que podem ser usados para criar apresentações visuais, como fluxogramas, organogramas, plantas baixas e muito mais. Inclui também uma variedade de ferramentas para edição, formatação e personalização de diagramas, inclusive um rico conjunto de formas e conectores de desenho, caixas de texto e opções de formatação.

Com um local de trabalho em nuvem síncrono no EdrawMax, é fácil colaborar visualmente com todos em tempo real. Por exemplo, você pode dar feedback e fazer alterações nos diagramas ou até mesmo desenhar um diagrama do zero com outros colaboradores do projeto.

Melhores recursos do EdrawMax

280 tipos de soluções de diagramas para criar mapas de processos detalhados

Comunidade Edrawers para inspiração

Visualizações do progresso do projeto

Plataformas Windows, MacOS, Linux e EdrawMaxOnline

Limitações do EdrawMax

Falta de visualizações avançadas do andamento do projeto

Não é adequado para lidar com fluxos de trabalho complexos

Preços do EdrawMax

Entre em contato com o EdrawMax para obter os preços de seus três planos: Individual, Equipe e Negócios e Educação

EdrawMax ratings and reviews

Capterra: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

4,6/5 (mais de 190 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

6. Microsoft Visio - Melhor para mapeamento de processos integrados com o Ms Office Suite

via Microsoft VisioMicrosoft Visio é um software de diagramação desenvolvido pela Microsoft. Ele permite que os usuários criem uma grande variedade de diagramas, incluindo fluxogramas organogramas, diagramas de rede, plantas baixas e muito mais. Há um rico conjunto de formas de desenho e conectores, caixas de texto e opções de formatação.

O Viso também vem com uma variedade de recursos avançados, como a vinculação de dados. É possível vincular diagramas a fontes de dados, como planilhas do Excel e bancos de dados. Ele também tem um layout automático, que facilita a organização de formas e diagramas. Experimente layouts diferentes com apenas alguns cliques para descobrir qual é o melhor para o seu processo!

Melhores recursos do Microsoft Visio

Diagramas e estênceis iniciais disponíveis nos aplicativos de desktop e da Web

Coautoria para aumentar a produtividade

Recursos de acessibilidade, incluindo Narrador, Verificador de Acessibilidade e suporte a alto contraste

A versão Web do Visio está sempre atualizada sem a necessidade de instalar novas versões

Limitações do Microsoft Visio

Integrações limitadas com aplicativos e ferramentas fora do pacote Microsoft

A vinculação de dados só está disponível por meio do aplicativo Visio para desktop

Preços do Microsoft Visio

O Microsoft Visio oferece planos de assinatura a partir de US$ 5/usuário por mês ou planos de compra única a partir de US$ 309,99

Microsoft Visio avaliações e comentários

Capa: 4,5/5 (mais de 2.700 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.700 avaliações) G2: N/A

7. GitMind - Melhor para mapeamento de processos colaborativos on-line

via GitMind O GitMind é um software de mapeamento mental baseado na Web. Ele permite que os usuários criem, editem e compartilhem mapas mentais, que são diagramas que consistem em uma ideia ou tópico central, com ramificações ou subtópicos que se irradiam a partir dele. Os mapas mentais são usados para organizar informações durante o brainstorming, o planejamento de projetos, a tomada de notas e muito mais.

O software também inclui várias ferramentas para edição, formatação e personalização de mapas mentais. Além disso, ele oferece suporte à colaboração, permitindo que vários usuários trabalhem no mesmo mapa mental ao mesmo tempo.

Melhores recursos do GitMind

Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para extrair textos longos de imagens

Modo de contorno para alternar para mapas mentais

Temas de cores personalizáveis

Funcionalidade de apresentação de slides para criar transições

Limitações do GitMind

Falta de recursos avançados de gerenciamento de projetos em comparação com outras ferramentas de mapeamento de processos

Escalabilidade limitada para equipes grandes

Preços do GitMind

**Gratuito

Assinatura de 3 anos: US$ 2,47 por mês

US$ 2,47 por mês Anual: $4,08 por mês

$4,08 por mês Mensal: $9 por mês

GitMind avaliações e comentários

Capterra: 4,7/5 (5+ avaliações)

4,7/5 (5+ avaliações) G2: 4,8/5 (3 avaliações)

8. Canva - Melhor para mapeamento de processos criativos

via CanvaO Canva é um software de design gráfico projetado para empresas e criadores de conteúdo para criar gráficos e outras mídias com aparência profissional. É uma ferramenta baseada na Web e pode ser acessada por meio de qualquer navegador ou aplicativo móvel. Ele oferece uma interface de arrastar e soltar fácil de usar e mais de 250.000 modelos gratuitos que podem ser usados para criar gráficos para vários conteúdos, como publicações em mídias sociais, materiais de marketing, pôsteres, convites e muito mais.

O Canva inclui uma variedade de ferramentas e recursos de design para editar e personalizar gráficos. Isso inclui um rico conjunto de elementos de design, como texto, formas, ícones e ilustrações, bem como ferramentas de edição avançadas, como filtros, efeitos e gerenciamento de camadas.

Melhores recursos do Canva

Animações de texto para mensagens dinâmicas

Conversor de vídeo on-line para MP4

Aprimorador de imagem para corrigir fotos escuras, borradas e saturadas demais

Grades de design e fotos

Limitações do Canva

Não é adequado para pessoas físicas ou empresas de pequeno e médio porte

Vários downloads de arquivos são automaticamente compactados em um arquivo zip

Preços do Canva

Canva Free

Canva Pro : $119,99/ano para uma pessoa

: $119,99/ano para uma pessoa Canva para equipes: total de US$ 149,90/ano para as primeiras cinco pessoas

Canva ratings and reviews

Capterra: 4,7/5 (mais de 10.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 10.900 avaliações) G2: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

9. Bitrix24 - Melhor para mapeamento de processos de relacionamento com o cliente

via Bitrix24Bitrix24 é um conjunto abrangente de ferramentas baseadas em nuvem projetado para ajudar as empresas a aumentar a eficiência, a comunicação e a colaboração. Ele oferece uma variedade de recursos, incluindo gerenciamento de projetos e documentos, rastreamento de tarefas, funcionalidade de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), webconferência e reuniões on-line, rastreamento de tempo dos funcionários, monitoramento de presença e muito mais.

Para o mapeamento de processos, você pode usar o quadro Kanban do Bitrix24 para organizar as tarefas em colunas com base em seu status. Por exemplo, crie colunas como "Backlog", "In Progress", "Done" e "Pending" para acompanhar visualmente as tarefas que estão sendo trabalhadas e em que ponto do processo elas se encontram.

Melhores recursos do Bitrix24

Conversão de e-mail em tarefa

Modelos personalizáveis

Gráficos de Gantt e quadros Kanban

Relatórios avançados

Limitações do Bitrix24

Falta de uma interface moderna e intuitiva em comparação com outras ferramentas de mapeamento de processos

Visualizações de projeto limitadas

Preços do Bitrix24

Plano gratuito

Básico : A partir de US$ 49/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 49/mês para 5 usuários Standard : A partir de US$ 99/mês para 50 usuários

: A partir de US$ 99/mês para 50 usuários Profissional : A partir de US$ 199/mês para 100 usuários

: A partir de US$ 199/mês para 100 usuários Enterprise: A partir de US$ 399/mês para 250 usuários

Bitrix24 ratings and reviews

Capterra: 4.1/5 (mais de 600 avaliações)

4.1/5 (mais de 600 avaliações) G2: 4.1/5 (480+ avaliações)

10. Cacoo - Melhor para mapeamento de processos de equipe

via Cacau O Cacoo é uma ferramenta de diagramação e colaboração baseada na Web que permite aos usuários compartilhar uma variedade de diagramas, como fluxogramas, wireframes, organogramas e diagramas de rede. Ele foi projetado para uso individual e colaboração em equipe e permite que vários usuários trabalhem no mesmo diagrama em tempo real.

A ferramenta de controle de versão cria e armazena várias cópias de um arquivo com um rótulo diferente, para que os usuários possam ver como o arquivo foi alterado e reverter para versões anteriores, se necessário. Por exemplo, um gerente de projeto pode usar uma ferramenta de controle de versão para acompanhar as alterações no layout de um local, restaurando versões antigas se o número de participantes mudar.

melhores recursos do #### Cacoo

Edição por vários usuários no mesmo diagrama

Vídeo e bate-papo no aplicativo

mais de 100 modelos e formas

AWS Importer para gerar diagramas de rede para edição e compartilhamento

Limitações do Cacoo

Falta de recursos de gerenciamento de tarefas

A colaboração com parceiros externos ou convidados é um recurso pago

Preços do Cacoo

Plano gratuito

Pro : uS$ 6/mês para 1 usuário

: uS$ 6/mês para 1 usuário Equipe : $6/usuário por mês para até 1.000 usuários

: $6/usuário por mês para até 1.000 usuários Empresa: Entre em contato com a Cacoo para obter preços

Avaliações e resenhas do Cacoo

Capterra: 4,7/5 (mais de 140 avaliações)

4,7/5 (mais de 140 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Benefícios do uso do software de mapeamento de processos

Embora a escolha de um software de mapeamento de processos possa parecer assustadora, a compreensão de seus benefícios pode facilitar a decisão. Vamos nos aprofundar e explorar algumas das principais vantagens que o uso de um software de mapeamento de processos traz para o gerenciamento do fluxo de trabalho de sua organização.

Comunicação visual: Uma imagem vale mais que mil palavras. O software de mapeamento de processos fornece uma representação gráfica dos fluxos de trabalho, permitindo uma compreensão clara e compartilhada. Você pode apresentar visualmente processos complicados que seriam difíceis e demorados de explicar em texto.

Eficiência: O software de mapeamento de processos ajuda a identificar gargalos, etapas redundantes e ineficiências no seu fluxo de trabalho. Isso pode levar ao aumento da produtividade e à economia de custos.

Colaboração: Muitas ferramentas de mapeamento de processos oferecem recursos de colaboração, permitindo que os membros da equipe criem e modifiquem mapas de processos juntos. Isso pode melhorar o trabalho em equipe e resultar em mapas de processos melhores e mais abrangentes.

Responsabilidade: Tarefas, estágios e responsabilidades claramente definidos facilitam a responsabilização de todos. Você pode acompanhar facilmente quem é responsável por cada etapa do processo.

Gerenciamento de riscos: O mapeamento de processos pode ajudá-lo a identificar possíveis riscos e áreas de preocupação em seu fluxo de trabalho. Isso pode ajudar a melhorar o planejamento e a mitigação de riscos.

Melhoria contínua: Os mapas animados de processos podem ajudar a diagnosticar os processos que precisam ser melhorados. Eles também podem ajudar a medir o impacto de quaisquer alterações feitas, permitindo a incorporação de uma cultura de melhoria contínua.

Process Mapping Made Easy no software de mapeamento de processos

Qualquer uma dessas ferramentas o ajudará a aprimorar o sistema de mapeamento de processos existente e a transmitir visualmente as etapas necessárias para concluir um projeto, mas somente um software pode conectar o mapa de processos diretamente ao fluxo de trabalho com apenas alguns cliques. E essa ferramenta é o ClickUp. 🙂

Colabore com a equipe com o ClickUp Mind Maps, quadros brancos e muito mais - tudo sem custo! Acesse toneladas de recursos flexíveis, tarefas ilimitadas e 100 MB de armazenamento no plano Free Forever do ClickUp, ou faça upgrade por apenas US$ 7 para liberar ainda mais funcionalidades.

O que está esperando? Registre-se no ClickUp hoje. 🏆