Subindo na escada da carreira: como definir e atingir metas para engenheiros de software

A engenharia de software é um campo dinâmico em que novos talentos surgem a cada ano, intensificando a concorrência. Para profissionais dessa área, definir metas de carreira é um exercício de ancoragem - ele mantém a motivação elevada aumenta o potencial de ganhos e abre caminhos para funções de alto nível. No entanto, é mais fácil falar do que fazer para decidir sobre as metas de carreira corretas em um campo profissional tão amplo.

Talvez você queira alcançar proezas técnicas, mergulhando em algoritmos ou dominando estruturas de dados. Por outro lado, aprimorar as habilidades de codificação por meio de uma nova linguagem de programação pode estar em seu radar.

Ou talvez você faça parte da maioria dos engenheiros de software que simplesmente não têm uma ideia clara das próximas etapas de suas carreiras e gostaria de receber alguma orientação.

Neste artigo, exploraremos vários objetivos de carreira para engenheiros de software e ofereceremos dicas práticas para defini-los e alcançá-los com sucesso usando as ferramentas adequadas. Vamos mergulhar de cabeça!

Benefícios da definição de metas (SMART) para desenvolvedores de software

A definição de metas de carreira como engenheiro de software orienta seu crescimento profissional e fornece uma visão geral de sua carreira roteiro claro para o desenvolvimento da carreira . Isso permite que você se concentre no aprendizado, no desenvolvimento de habilidades e na gerenciar seu tempo com eficiência . Ele também o mantém em sintonia com as últimas tendências tecnológicas e de IA, ajuda a expandir sua rede de contatos, aprimora suas habilidades técnicas e interpessoais e aumenta sua produtividade .

Mas por onde você começa? A resposta: siga o Estrutura SMART de metas para engenheiros de software. SMART significa:

S específico

específico M easurable (Mensurável)

easurable (Mensurável) A crível

crível **Realista

Ttempo limitado

Certifique-se de que as metas que você criou preencham esses requisitos. Se não estiverem, analise melhor e divida-as em etapas menores e mais gerenciáveis até que se encaixem nos critérios SMART. Essa abordagem acrescenta estrutura ao seu processo de definição de metas e aumenta a probabilidade de sucesso. 🥇

Ao se esforçar para melhoria do desempenho por meio da definição de metas SMART, você abre as portas para um melhor gráfico de carreira e potencial de ganhos. Mais importante ainda, atingir metas definidas traz satisfação pessoal e pode levar a um estilo de vida mais gratificante.

Quer começar a mapear suas metas SMART de engenharia imediatamente? Aproveite o Modelo de metas SMART do ClickUp para criar e acompanhar todas as suas metas por meio de listas acionáveis. Seus status personalizados, como Complete, Crushing, Off Track, On Hold e On Track, permitem o acompanhamento de metas sem esforço!

Organize todas as suas metas de acordo com os critérios SMART e acompanhe-as em listas facilmente acessíveis usando o modelo de metas SMART do ClickUp

10 exemplos de metas de alto valor para desenvolvedores de software

Escolher as melhores metas de engenharia de software para si mesmo ou para a sua equipe muitas vezes parece mais fácil do que realmente é. Para lhe dar uma ajuda, forneceremos 10 exemplos de metas SMART para engenheiros de software. Use-os como fonte de inspiração para definir metas profissionais que o guiarão rumo ao sucesso! 🏆

1. Técnica

As metas técnicas estão relacionadas ao seu aprendizado e desenvolvimento individual como profissional de engenharia de software. Elas incluem o domínio de estruturas de dados, algoritmos, fundamentos de rede, metodologias de teste e criptografia. Por exemplo, suas metas de desenvolvimento de habilidades técnicas podem incluir:

Implementar e otimizar uma infraestrutura de nuvem escalável para um projeto nos próximos nove meses

Desenvolver um novo recurso usando uma nova linguagem ou estrutura de programação nos próximos quatro meses

Automatizar um processo crítico dentro da equipe usando scripts ou codificação nos próximos três meses

Se estiver planejando iniciativas de aprimoramento de habilidades para si mesmo ou para a sua equipe, use o Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp para avaliar o progresso do usuário! A estrutura com código de cores do documento permite classificar as habilidades de 1 (iniciante) a 4 (especialista) para identificar as áreas que precisam de mais foco e dedicação! 💪

Identifique as habilidades técnicas que você deseja aprimorar e acompanhe-as usando campos personalizados com o modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

2. Codificação

A codificação está no centro do trabalho das equipes de software, o que a torna uma das habilidades mais importantes a serem desenvolvidas. Aqui estão alguns exemplos de metas relacionadas à codificação:

Dedicar as próximas três semanas para arrumar a base de código, tornando-a mais fácil de entender e manter

Introduzir um novo algoritmo para otimizar uma parte crucial do sistema nas próximas duas semanas

Você pode se aprofundar mais nas metas de codificação, concentrando-se na qualidade e na propriedade.

**As metas de qualidade de código são manter o controle de bugs no código. Por exemplo, você pode tentar reduzir o número de bugs encontrados no aplicativo em 10% no próximo mês.

As metas de propriedade de código referem-se a ser responsável por toda uma base de código. Ao assumir a propriedade total do código, sua meta pode ser garantir que a plataforma permaneça operacional 99,99% do tempo nos próximos três meses.

3. Projeto do sistema

As metas de design do sistema giram em torno de realizações significativas que afetam produtos ou sistemas inteiros. Seu objetivo é fazer mudanças impactantes, portanto, você precisa ter uma compreensão holística de como um sistema funciona e evolui. Aqui estão alguns exemplos:

Trabalhar para melhorar a velocidade de recuperação de dados em 30% nos próximos seis meses

Formar uma equipe para projetar e adicionar um conjunto totalmente novo de recursos a um produto em quatro meses

4. Testes

O teste de software é uma parte crucial do desenvolvimento, garantindo que as equipes capturam e corrigem os principais bugs antes que os usuários coloquem as mãos no software. Para serem proficientes em testes, os engenheiros devem ter habilidades como garantir uma cobertura de teste abrangente e realizar testes direcionados em segmentos de código específicos.

Algumas metas profissionais que você pode definir para melhorar os testes incluem:

Até o final do trimestre, tente fazer com que 90% das funções críticas tenham testes automatizados

Em seis meses, configure testes para avaliar o desempenho dos principais caminhos do usuário

5. Depuração

Depois que os testes completos identificam os erros no programa, a próxima etapa é resolver esses problemas por meio da depuração. Assim como o projeto do sistema e as metas de teste, as metas de depuração estão, de certa forma, relacionadas aos objetivos de codificação.

Entretanto, as metas de depuração mais eficazes se concentram não apenas no bug, mas também no impacto que sua resolução terá sobre o software. Aqui estão dois exemplos:

Criar exibições personalizadas na ferramenta de registro para cada novo projeto este ano para facilitarencontrar e corrigir problemas* Dominar as ferramentas de depuração de sua linguagem de programação, indo além da simples impressão de informações até o final dos próximos três meses para resolver melhor os problemas

Explore os recursos do ClickUp modelos de relatórios de bugs gratuitos para dar a si mesmo um pontapé inicial e simplificar o rastreamento de bugs, contando com layouts predefinidos para economizar seu precioso tempo! 🕒

Simplifique o relatório de bugs usando um formulário facilmente compartilhável disponível no modelo de formulário de relatório de bugs do ClickUp

6. Pessoal

Além das metas voltadas para a empresa, um engenheiro de software competente deve ter metas pessoais também. Elas giram em torno de aproveitar suas habilidades de software e comunicação para se tornar um empreendedor ou aumentar sua empregabilidade para ter melhores perspectivas de emprego. Essas metas podem envolver:

Aprender uma nova linguagem de programação nos próximos três meses

Organizar reuniões mensais com especialistas do setor para aprender com suas experiências e percepções

7. Gerenciamento de equipes

Trabalho em equipe sólido e habilidades de gerenciamento de equipes são vitais para engenheiros de software, especialmente para profissionais de nível sênior que lideram projetos. Além disso, se você quiser administrar seu próprio negócio, precisará aprender a liderar, motivar e gerenciar outras pessoas de forma eficaz.

Aqui estão as metas destinadas a aprimorar o gerenciamento de equipes e as habilidades de comunicação e colaboração:

Recrutar e treinar um novo membro da equipe de engenharia dentro de três meses até que seu desempenho atenda às expectativas

Assumir a responsabilidade por um projeto no próximo trimestre, garantindo que ele seja bem gerenciado e entregue dentro do prazo

Precisa de uma ferramenta conveniente para começar a liderar sua equipe com eficiência? Planeje o gerenciamento da equipe e acompanhe o desempenho de todos em um único lugar usando o Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp ! 👥

Conecte equipes em toda a organização e gerencie-as de forma eficaz com o modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

8. Trabalho em equipe

Ser um jogador de equipe é uma excelente meta a ser cultivada, pois pode ajudá-lo a parecer desejável para possíveis empregadores. Isso não significa apenas se dar bem - trata-se de melhorar a qualidade geral dos projetos de software e das propostas dos clientes com esforço coletivo. Comunicação forte e trabalho em equipe simplificar os processos melhorando os resultados por meio de conhecimentos combinados e perspectivas diversas.

Para aumentar seu apetite por colaboração você pode:

De forma colaborativa criar a técnica de avaliação e revisão de programas (PERT) ou gráficos de Gantt para esclarecer a função de todos

Organize e lidere reuniões regulares, diárias ou semanais, para minimizar conflitos e ver como você pode contribuir para o quadro geral. Utilize o Integração do ClickUp Zoom para sessões mais produtivas

9. Rede de contatos

Mesmo que seu computador pareça ser seu companheiro mais próximo na engenharia de software, as conexões presenciais ainda são importantes. O networking com colegas da sua área é particularmente essencial se o seu objetivo for apresentar uma nova ideia ou encontrar um colaborador, como um engenheiro de software sênior, que possa ajudar a refinar seus produtos ou acelerar o cronograma de desenvolvimento. Para expandir sua rede, você deve:

Agendar encontros com engenheiros de software sênior de diferentes equipes ou empresas em intervalos regulares

Participar de uma conferência de networking com o objetivo de desenvolver pelo menos uma nova conexão

10. Profissional

O desenvolvimento profissional envolve o aprimoramento de habilidades sociais, como gerenciamento de tempo, solução de problemas e comunicação. As metas que ajudam os engenheiros nessa área podem incluir:

Dominar as Metodologia Lean para enfrentar os desafios típicos do processo de desenvolvimento

Garantir a participação voluntária e ativa em projetos, contribuindo para agendas de reuniões ou sessões de retrospectiva regularmente

Depois de se familiarizar com o Lean e se sentir pronto para iniciar sua carreira empresarial, comece a jornada com o Modelo de Plano de Negócios Lean do ClickUp perfeito para iniciantes! 👌

O modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar e executar com eficiência sua estratégia de negócios.

Se você estiver ansioso para implementar uma ou mais das metas que discutimos, experimente o modelo Modelo de trilha de carreira do ClickUp para manter seus planos de desenvolvimento de carreira centralizados! Ele é totalmente personalizável e ideal para mapear seus processos de A a Z.

Mapeie suas metas de carreira e visualize-as em um quadro branco colorido usando o modelo de trajetória de carreira do ClickUp

5 dicas para definir e atingir metas de engenharia de software

Agora que exploramos as metas emergentes da engenharia de software, é hora de estabelecer e atingir essas metas. Gerenciar várias metas ou metas de grande porte juntamente com suas tarefas regulares pode parecer uma tarefa árdua, especialmente sem ferramentas de organização para ajudá-lo.

Felizmente, ClickUp -um robusto multifuncional solução de gerenciamento de projetos ideal para equipes de software -oferece todas as ferramentas necessárias para definir, monitorar e atingir metas com eficiência.

Desde um Assistente alimentado por IA para rastrear planos de desenvolvimento e gerar roteiros de produtos para quadros ágeis e scrum para a criação de fluxos de trabalho exclusivos, o ClickUp tem tudo o que você precisa para gerenciamento de projetos de engenharia esforços. 🙌

Vamos nos aprofundar em nossas cinco principais dicas para definir e atingir metas com eficácia em sua carreira de engenheiro de software!

1. Organize suas metas em uma plataforma de fácil acesso

A centralização de suas metas em uma única plataforma é um divisor de águas para a organização eficiente de metas e o acesso contínuo. Para ser um craque no gerenciamento de metas, a plataforma que você está usando deve oferecer várias tabelas e quadros digitais equipados com campos personalizáveis. Por quê? Porque essas ferramentas permitem que você marque prazos, acompanhe o progresso e faça anotações essenciais sem esforço. ✅

Ao lidar com metas grandes e de longo prazo, divida-as em tarefas de tamanho reduzido. Digamos que você sonhe em abrir seu próprio negócio - divida esse sonho em etapas acionáveis como mergulhar na pesquisa de mercado elaborar seu produto, lutar por financiamento e garantir a venda inicial. Isso tornará essas grandes metas, aparentemente impossíveis, mais factíveis.

Você pode fazer tudo isso e muito mais com Metas do ClickUp -transforme seus sonhos em realidade definindo cronogramas claros e metas mensuráveis e usando Automações do ClickUp para acompanhar o seu progresso, tudo em uma única plataforma!

Defina, organize e acompanhe todas as suas metas e marcos sem esforço com o ClickUp

Identifique fases cruciais em sua jornada de definição de metas como Marcos e dividir as principais metas em objetivos gerenciáveis para aumentar a eficiência. O ClickUp permite que você:

Estabelecer metas numéricas

Empregar metas verdadeiro/falso para tarefas "concluídas" ou "não concluídas"

Usar metas monetárias para monitorar metas financeiras paramelhor gerenciamento orçamentário* Definir tarefas individuais como metas para objetivos complexos

As metas numéricas permitem rastrear tarefas que podem ser divididas em unidades claras, como "Concluir 5 problemas de codificação em uma semana". As metas verdadeiras/falsas, por outro lado, são ótimas para monitorar a conclusão de tarefas específicas de codificação, como verificar se um recurso foi implementado ou se um bug foi corrigido. 🐞

Selecione entre vários tipos de metas para medir por moeda, porcentagens, números e por verdadeiro ou falso

Você também pode organizar metas interconectadas em pastas, proporcionando uma visão rápida e abrangente do seu progresso em direção a objetivos abrangentes.

2. Decida quais metas têm prioridade máxima

Na busca de metas, sentir-se sobrecarregado muitas vezes pode levar ao abandono total delas. Lidar com uma longa lista de aspirações ou com uma meta enorme com inúmeras etapas menores exige uma técnica crucial: priorização. ☝️

Digamos que você esteja de olho em suas metas técnicas - implementar um projeto em um novo idioma, dominar o controle de versões e navegar em uma plataforma de nuvem. É impossível se aprofundar em todos os três ao mesmo tempo, portanto, a priorização se torna fundamental.

Comece dominando o controle de versões - uma habilidade essencial aplicável a vários projetos e idiomas. Em seguida, aprofunde-se em uma nova linguagem ou estrutura, ampliando seu conjunto de habilidades. Por fim, concentre-se na execução de projetos em uma plataforma de nuvem, aproveitando os insights e as habilidades adquiridas ao atingir as duas metas anteriores.

A equipe do ClickUp Prioridades de tarefas oferece uma estrutura de quatro níveis para orientar sua tomada de decisões. Por exemplo, digamos que sua grande meta seja desenvolver um novo recurso para um aplicativo. Use esse sistema para classificar as tarefas como:

Urgente: Atenção imediata (Corrigir bugs críticos que afetam a experiência do usuário)

Atenção imediata (Corrigir bugs críticos que afetam a experiência do usuário) Alta: Tarefas importantes que exigem conclusão rápida (Desenhar a arquitetura básica do recurso)

Tarefas importantes que exigem conclusão rápida (Desenhar a arquitetura básica do recurso) Normal: Tarefas importantes, mas menos sensíveis ao tempo (Implementar elementos da interface do usuário)

Tarefas importantes, mas menos sensíveis ao tempo (Implementar elementos da interface do usuário) Baixa: Tarefas de prioridade mais baixa ou menos críticas em termos de tempo (Otimizar o desempenho do recurso)

Defina prioridades identificando níveis de urgência para cada tarefa no ClickUp

A definição de tags de prioridade é simples: basta clicar no ícone de bandeira e escolher o nível de urgência no menu suspenso. As bandeiras vermelhas representam tarefas urgentes, e o cinza claro é usado para as menos críticas, garantindo uma identificação rápida. 🚩

3. Compartilhe suas metas com colegas e supervisores

Seus colegas engenheiros de software podem estar tão entusiasmados com suas aspirações profissionais quanto você. Compartilhar suas metas com eles abre um diálogo em que ambas as partes podem acompanhar o progresso e comemorar os marcos juntos. Além disso, manter amigos e colegas informados significa ter parceiros de responsabilidade que torcem por você e o mantêm no caminho certo para atingir suas metas objetivos do projeto . 🥳

Além disso, os supervisores geralmente adoram ver os membros da equipe entusiasmados com seu crescimento. Quando você fala de suas metas com seu supervisor, não se trata apenas de uma conversa, mas de uma oportunidade. Ele pode oferecer recursos como treinamento especializado ou mais autonomia em projetos. Isso demonstra sua iniciativa, podendo levar a responsabilidades ou recompensas adicionais.

Com o ClickUp, o jogo de compartilhamento de metas está mais fácil do que nunca. Quer você tenha estruturou suas metas em um modelo predefinido ou as criou do zero, você pode compartilhar facilmente listas, quadros ou documentos com colegas ou supervisores usando links compartilháveis e controles de acesso.

Digamos que você esteja usando o Modelo de meta anual do ClickUp para compilar seu metas e objetivos para o próximo ano. Você pode convidar outras pessoas não apenas para visualizar, mas também para comentar diretamente no documento compartilhado! Documentos do ClickUp fazer colaboração em tempo real é muito fácil, permitindo que as equipes editem, atribuam tarefas, marquem membros e convertam textos em etapas práticas, mantendo tudo organizado e eficiente. ✨

A colaboração é fundamental com o ClickUp 3.0 Docs para que você possa compartilhar, definir permissões ou exportar rapidamente para usuários internos ou externos

Isso também significa que discutir suas metas com seu supervisor se torna uma via de mão dupla. Ele pode oferecer sugestões, inserindo comentários diretamente no documento compartilhado, que você pode revisar e implementar conforme necessário.

4. Defina prazos para a conclusão das metas

A implementação de prazos para suas metas é um divisor de águas para garantir a conclusão em tempo hábil. Comece definindo cronogramas realistas para cada objetivo. Após o período especificado, avalie seu progresso de forma crítica - essa reflexão é vital para avaliar se seus prazos foram viáveis e ajuda a ajustar os prazos futuros.

Lembre-se de que os prazos não são fixos. Ao longo de sua busca por uma meta, avalie regularmente esses cronogramas. Você está no caminho certo ou é necessário fazer ajustes? A flexibilidade é fundamental para manter seu cronograma realista e alcançável.

Com a Visualização do calendário do ClickUp você pode rastrear datas de vencimento e definir lembretes para nunca perder nada. Ele é versátil, oferecendo visualizações diárias, semanais ou mensais para que você possa ficar de olho em todos os seus prazos. 📅

Gerencie e organize projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendar para manter as equipes em sincronia

O agendamento é muito fácil: arraste e solte as tarefas em seu calendário e pronto! As tarefas codificadas por cores adicionam uma camada de organização, ajudando você a classificar por projeto, prioridade ou campos personalizados.

Diminua o zoom para ter uma visão geral do projeto ou aumente o zoom para ver as tarefas específicas. Conte com os filtros para refinar sua visualização, destacando as tarefas que realmente importam. Você pode até mesmo compartilhar o seu calendário ou iniciar reuniões diretamente da visualização do Calendar, tornando a coordenação uma parte perfeita da sua agenda.

5. Analise regularmente o progresso e adapte as metas

Avalie consistentemente seu progresso e esteja pronto para mudar quando necessário. Como as circunstâncias variam, as metas podem precisar de ajustes. **Permaneça adaptável e disposto a ajustar as prioridades. Por exemplo, quando suas habilidades técnicas estiverem sólidas, considere mudar o foco para metas pessoais ou de networking. 🤝

Alavancagem Painéis do ClickUp para obter um instantâneo visual de seu progresso, personalizado de acordo com sua preferência - seja por meio de gráficos de pizza, linha ou barra.

Com ferramentas como gráficos Burnup e Burndown, acompanhe seu desempenho em relação às metas estabelecidas e faça projeções e previsões. Essa visão abrangente permite monitorar metas, obter insights valiosos sobre o seu progresso e fazer os ajustes necessários ao longo do caminho.

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Navegue facilmente pelas metas de engenharia de software com o ClickUp

Elaborar metas inteligentes (e SMART) para engenheiros de software e realizá-las com eficiência é crucial para o avanço de sua carreira. Ao adotar nossas dicas práticas e aproveitar as ferramentas corretas de definição de metas, você tornará realidade suas aspirações profissionais, pessoais e técnicas! Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e aproveite sua variedade de ferramentas de gerenciamento de operações e ferramentas pré-construídas modelos de engenharia de software para definir e atingir suas metas como um profissional! 😎