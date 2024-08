10 modelos de mapas de carreira para capacitar a trajetória de crescimento da sua equipe

Os gerentes desempenham um papel crucial em ajudar seus funcionários a atingir suas metas de carreira. 🏆

Os modelos de mapa de carreira são uma ferramenta poderosa para ajudar os gerentes e os membros de suas equipes a identificar oportunidades de crescimento na carreira e apoiá-los com um roteiro para atingir os principais marcos.

No mercado de trabalho acelerado e competitivo de hoje, os funcionários precisam desenvolver constantemente novas habilidades e conhecimentos para avançar em suas carreiras. Para as novas contratações, é essencial personalizar a experiência de integração para fornecer uma visão clara de como ter sucesso em suas funções.

Os modelos de roteiro de carreira também ajudam as organizações a reter talentos, oferecendo oportunidades para que os funcionários atinjam todo o seu potencial. O apoio ao crescimento dos funcionários mostra à sua equipe que a liderança investe no futuro deles e quer que eles cresçam com a empresa.

Saiba o que são modelos de mapa de carreira, o que faz um bom modelo e 10 dos melhores modelos de roteiro de carreira que você pode usar para pavimentar o caminho de crescimento da sua equipe.

O que são modelos de mapa de carreira?

Os modelos de mapa de carreira são ferramentas visuais e motivacionais que ajudam os funcionários e seus gerentes a identificar metas de carreira avaliar as habilidades e competências atuais e traçar um plano de ação para atingir essas metas.

Eles podem incluir seções para definir Metas SMART identificar treinamento e oportunidades de desenvolvimento , métricas de produtividade e acompanhamento do progresso ao longo do tempo. Os modelos de roteiro de carreira podem ser personalizados para atender às necessidades específicas e às metas de carreira de cada indivíduo.

O que faz um bom modelo de mapa de carreira?

Um bom modelo de mapa de carreira deve ser fácil de usar e entender. Ele deve detalhar objetivos de carreira mensuráveis, avaliar uma habilidade atual ou específica e as competências, além de delinear itens de ação e hábitos de trabalho para atingir essas metas.

Para garantir que seu mapa de carreira seja eficaz, ele deve ser facilmente acessível e integrado aos fluxos de trabalho existentes. É útil vincular o mapa de carreira de cada funcionário a suas agendas individuais individuais, tarefas relevantes ou avaliações de desempenho para manter o plano em mente e facilitar os controles regulares.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Caso as prioridades de um funcionário mudem, o mapa de carreira deve permitir a personalização para se adequar à função de cada funcionário ou às necessidades específicas do departamento e às metas de carreira. Os mapas de carreira dos funcionários devem ser atualizados regularmente para refletir as mudanças nas metas de carreira e mostrar o progresso feito ao longo do tempo.

Como os mapas de carreira motivam os funcionários?

Mapas de carreira fornecem aos funcionários um senso de direção e propósito em seu trabalho. Quando os funcionários têm uma noção clara das expectativas e de como é o sucesso, é menos provável que se sintam presos em suas funções atuais, o que pode levar ao desinteresse e à falta de motivação.

Os gerentes também podem usar mapas de carreira para promover uma cultura de transparência e justiça. Quando os funcionários entendem os critérios para promoção e avanço, é mais provável que acreditem que seus empregadores estão tomando decisões com base no mérito. Isso pode levar a uma maior confiança na organização e a um maior senso de lealdade entre os funcionários.

10 Modelos de mapas de carreira

A formação de uma equipe produtiva e bem-sucedida começa com as ferramentas certas para promover o crescimento e o desenvolvimento profissional de longo prazo. Use os seguintes modelos de roteiro de carreira para apoiar os funcionários em suas trajetórias profissionais.

1. Modelo de caminho de carreira do ClickUp

Modelo de trilha de carreira do ClickUp

Precisa estabelecer rapidamente um funcionário com metas de carreira claramente definidas? Use o Modelo de trilha de carreira do ClickUp para criar um plano de carreira detalhado para acompanhar as aspirações pessoais de carreira e os objetivos organizacionais para promover oportunidades de crescimento.

Adicione seções para identificar as principais habilidades e competências, planos de ação para cada meta e métricas-alvo nas quais se concentrar. Você também pode usar esse modelo para acompanhar o progresso em um único lugar para obter um roteiro de carreira sólido. Faça o download deste modelo

2. Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Cada funcionário traz seu próprio conjunto exclusivo de pontos fortes e conhecimentos para uma equipe ou departamento. Siga as Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp para criar um plano de desenvolvimento para aprimorar as habilidades e competências dos funcionários. Esse modelo inclui seções para identificar áreas de desenvolvimento, definir metas e criar planos de ação para atingir essas metas. Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Ajudar os membros da sua equipe a se apropriarem do desenvolvimento pessoal e do plano de carreira traz inúmeros benefícios tanto para o funcionário quanto para a organização. Quando os funcionários são capacitados para identificar suas próprias áreas de desenvolvimento e criar planos de ação para abordá-las, é mais provável que eles se envolvam e se motivem com o trabalho.

O Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp ajuda os funcionários a criar um roteiro de carreira para crescimento e desenvolvimento pessoal. O modelo inclui seções para definição de metas pessoais, identificação de pontos fortes e fracos e criação de planos de ação para atingir essas metas de carreira. Faça o download deste modelo

4. Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

Sem a documentação adequada, é fácil cair na armadilha do viés de recência. Esse é um viés cognitivo que favorece os eventos recentes em detrimento dos históricos, o que geralmente acontece quando não há fatos ou métricas a serem referenciados nas avaliações de desempenho.

O Modelo de relatório de desempenho do ClickUp foi criado para ajudar os gerentes a avaliar com precisão o desempenho dos funcionários para obter o melhor plano de carreira. O modelo inclui seções para acompanhar o progresso em direção às metas, identificar áreas de melhoria e criar planos de ação para solucionar as lacunas de desempenho. Faça o download deste modelo

5. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

O modelo Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp é um modelo personalizável que ajuda os gerentes e funcionários a se prepararem para as avaliações de desempenho. O modelo inclui seções para avaliação de desempenho, identificação de áreas de melhoria e criação de planos de ação para solucionar as lacunas de desempenho.

Com esse modelo, os funcionários podem se preparar para as avaliações de desempenho com exemplos concretos de suas realizações e áreas de oportunidade. O modelo também pode ajudar os gerentes a facilitar conversas produtivas com seus funcionários e fornecer feedback acionável sobre as áreas a serem melhoradas.

Ao usar esse modelo, os gerentes podem criar um ambiente mais transparente e colaborativo que promova a responsabilidade, o crescimento e o desenvolvimento! Faça o download deste modelo

6. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

A integração bem-sucedida começa com a preparação. A Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp foi desenvolvido para ajudar os novos contratados a criar um um roteiro para o sucesso em seus primeiros 90 dias de trabalho .

O modelo inclui seções para definir metas, identificar oportunidades de treinamento e desenvolvimento e criar planos de ação para atingir essas metas.

Com esse recurso, os gerentes podem fornecer aos novos contratados uma compreensão clara das responsabilidades de seu trabalho, dos objetivos organizacionais e das expectativas. Faça o download deste modelo

7. Modelo de matriz de bônus ClickUp

Modelo de matriz de bônus ClickUp

Quem não gosta de um programa de incentivo? Mostre as vantagens oferecidas aos funcionários por atingirem marcos específicos para dar um empurrãozinho extra!

O Modelo de matriz de bônus ClickUp é um modelo personalizável que ajuda os gerentes a calcular os bônus dos funcionários com base no desempenho. O modelo inclui seções para definir critérios de desempenho, calcular valores de bônus e rastrear pagamentos de bônus. Faça o download desse modelo

8. Modelo de quadro branco de roteiro do ClickUp

Modelo de quadro branco do Roadmap do ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco do Roadmap do ClickUp é um modelo de planejamento universal que ajuda as equipes a criar um roteiro visual para definir o escopo dos projetos . O modelo de plano de carreira inclui seções para definir as metas do projeto, identificar os principais marcos e criar planos de ação para atingir essas metas em seus roteiros de carreira. Faça o download deste modelo

9. Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

Os Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp é um modelo personalizável que ajuda indivíduos e equipes a definir metas SMART e criar planos de ação para atingir essas metas. Dos modelos de roteiros de carreira, este inclui seções para definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. Faça o download deste modelo

10. Modelo de gráfico de marcos do ClickUp

Modelo de gráfico de marcos do ClickUp

O modelo Modelo de gráfico de marcos do ClickUp é um modelo personalizável que ajuda as equipes a visualizar os marcos e prazos do projeto. O modelo inclui seções para identificar os principais marcos, definir prazos e acompanhar o progresso em direção a esses marcos. Faça o download deste modelo

Aumente sua equipe dos sonhos com o ClickUp

Capacite seus funcionários a assumir a responsabilidade pelo crescimento e desenvolvimento de seus roteiros de carreira e, ao mesmo tempo, defina expectativas claras e processos padronizados para eles! Quando você cria um ambiente em que os funcionários podem dedicar tempo e foco às suas metas de carreira, você identifica áreas para desenvolvimento e constrói roteiros melhores para atingir suas metas.

Simplifique os planos de crescimento do roteiro de carreira dos funcionários para gerentes e funcionários com nossos modelos rápidos e fáceis de seguir. Agora que você tem os recursos para orientar sua equipe em suas metas profissionais, pode começar a criar mapas de carreira individuais no ClickUp para cada um de seus subordinados diretos.

Acesse ainda mais modelos de crescimento de carreira, além de 100 MB de armazenamento, tarefas e membros ilimitados, mais de 1.000 integrações, documentos colaborativos e muito mais gratuitamente, para sempre, em ClickUp ! 🦄