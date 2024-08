10 modelos gratuitos de planos de 30-60-90 dias em PPT & ClickUp

Começar um novo emprego pode ser estressante. O que exatamente você deve fazer? A quem você pode pedir ajuda? E como saber se está atendendo às expectativas? 👀

Quanto mais clareza e orientação um novo funcionário tiver, maior será a probabilidade de ele ser capaz de começar a trabalhar e contribuir para a empresa o mais rápido possível. É aí que um modelo de plano de 30-60-90 dias vale seu peso em ouro, tanto para os novos contratados quanto para os gerentes de contratação. ✨

O que é um modelo de plano de 30-60-90 dias?

Um modelo de plano de 30-60-90 dias descreve todas as tarefas a serem realizadas nos próximos três meses, com objetivos e metas, com marcos de 30, 60 e 90 dias. 🛠️

Um modelo de plano de 30-60-90 dias pode ser usado por gerentes de contratação para ajudar a supervisionar novos membros da equipe ou pelos próprios novos contratados. Mas esses tipos de modelos não são restritos a novos funcionários - na verdade, um modelo de plano de 30-60-90 dias pode ser usado por qualquer pessoa que precise de um

plano de projeto

com marcos claros.

No contexto do processo de contratação, eles servem como

modelos de definição de metas

para dar suporte aos novos contratados para que eles possam se aclimatar rapidamente ao ambiente de trabalho e à nova cultura da empresa. Um modelo de plano de 30-60-90 dias pode ajudá-los a entender o escopo de trabalho de sua nova função.

Classifique suas tarefas de forma rápida e fácil e crie exibições em cascata com um único clique para ficar à frente do jogo e priorizar o que é importante

Esse tipo de modelo também pode ajudar os novos contratados a aprender como

priorizar tarefas

e obter conhecimento sobre quem são as principais partes interessadas na

estrutura de gerenciamento de projetos

para que possam começar a construir relacionamentos. Com expectativas claras, os novos funcionários sabem exatamente o que fazer desde o início, reduzindo o estresse e a sobrecarga,

promovendo a autodisciplina

e preparando-os para o sucesso.

Para os gerentes de contratação, um modelo de plano de 30-60-90 dias os ajuda a capacitar a nova equipe durante o processo de integração. Ele garante que os novos contratados estejam trabalhando nas tarefas certas em alinhamento com as metas da empresa. E serve como um

ferramenta de monitoramento de funcionários

que também é muito útil na preparação de avaliações de desempenho.

Em um contexto mais amplo, os gerentes de projeto e empreendedores também podem usar um modelo de plano de 30-60-90 dias como uma

ferramenta de planejamento estratégico

para ajudá-los

priorizar projetos

, criar um

escopo de trabalho

defina metas-chave mensuráveis, e acompanhar o progresso de suas novas iniciativas. 📚

O que faz um bom modelo gratuito de plano de 30-60-90 dias?

Um bom modelo de plano de 30-60-90 dias é editável e ajuda a simplificar as tarefas e otimizar a produtividade em alinhamento

com um plano de negócios

. O modelo:

Define a missão da empresa e como a função do novo membro da equipe contribui para isso

Divide as metas de longo prazo em metas de curto prazo que podem ser alcançadas nos próximos 30, 60 e 90 dias

Garante que todas as metas sejam SMART, ou seja, específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazo determinado

Deixa claras as prioridades para que os funcionários possam lidar primeiro com as tarefas urgentes e importantes

Especifica as principais métricas que servem como indicadores de desempenho, fazendo com que o entregáveis do novo trabalho mensuráveis

Nomeia as principais partes interessadas e esclarece quais são suas funções

Lista os recursos aos quais os novos funcionários podem recorrer para obter apoio

Em uma frase, ele fornece expectativas muito claras, facilitando para o novo funcionário - ou para o gerente de projeto ou empresário que usa o modelo de plano de 30-60-90 dias - atendê-las. 🤩

10 modelos gratuitos de planos de 30-60-90 dias para usar em 2024

A boa notícia é que você não precisa começar do zero quando estiver elaborando seu plano de 30-60-90 dias. Há muitos modelos gratuitos disponíveis on-line, cada um deles com um foco ligeiramente diferente.

Escolha seu modelo gratuito de plano de 30-60-90 dias com base em suas metas e na quantidade de detalhes que deseja incluir.

Não consegue decidir qual é o melhor para você? Não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Aqui está nosso resumo dos melhores modelos gratuitos de planos de 30-60-90 dias que existem. ✨

1. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

O plano

Modelo de plano ClickUp 30-60-90-Day

é uma vantagem para os gerentes de contratação. Ele ajuda a criar uma estrutura para a integração de novos contratados, de modo que eles estejam prontos para trabalhar nos primeiros três meses.

O Plano de integração fornece um roteiro a ser seguido, dividindo metas específicas em tarefas que serão realizadas no primeiro, segundo e terceiro mês. Enquanto isso, o Onboarding Board exibe lembretes amigáveis do que eles pretendem alcançar. E com campos personalizados que especificam o estágio de integração e quem é o responsável por cada tarefa, os novos membros da equipe se sentirão apoiados desde o primeiro dia.

O modelo também inclui um calendário para

ajudar a programar todas essas tarefas de integração

e um recurso de bate-papo para que os funcionários possam se conectar com os novos membros da equipe e pedir ajuda rapidamente quando precisarem.

E para ter uma visão geral rápida de todas as tarefas do novo contratado, quatro guias coloridas mostram as tarefas que estão concluídas, em andamento, ainda por fazer e em pausa enquanto aguardam a contribuição de outra pessoa. 📚

Faça o download deste modelo

2. Modelo de meta diária do ClickUp

Muito parecido com um modelo de plano de 30-60-90 dias, este modelo para iniciantes

Modelo de meta diária do ClickUp

ajuda você e seu novo contratado a traçarem seus objetivos para os próximos 30, 60 ou 90 dias - ou o tempo que você quiser - e, em seguida, definir tarefas para ajudá-los a alcançá-los.

Esses objetivos podem ser metas de desempenho profissional ou metas pessoais. Ao longo do caminho, o modelo o lembra de verificar se as metas são SMART - específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com prazo determinado (em outras palavras, elas têm uma data-alvo para conclusão).

As tarefas aparecem em Notas diárias. Para cada nota, você pode adicionar anexos e especificar um tipo de nota, por exemplo, se é uma tarefa, uma reflexão, uma ideia ou uma gratidão.

Você também pode voltar para ver o quadro geral na lista completa de notas. Os ícones de status coloridos permitem que você entenda rapidamente quais tarefas foram concluídas, quais foram revisadas por outras partes interessadas e quais ainda precisam ser feitas, para que você possa apoiar o novo membro da equipe à medida que ele avança em direção às suas metas.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de integração de funcionários do ClickUp

O modelo

Modelo de integração de funcionários do ClickUp

coloca toda a sua equipe na mesma página quando há um novo membro. Além disso, ele mantém todos alinhados com as metas da equipe durante o processo de integração.

Esse tipo de modelo apresentará claramente a descrição do cargo do novo contratado, incluindo a missão e a visão da função e as principais responsabilidades desse novo cargo. Os objetivos de integração para o período de tempo escolhido são listados, juntamente com as principais tarefas futuras.

Um campo personalizado permite que você especifique quais tarefas precisam ser realizadas durante cada semana de integração, enquanto o ClickApps o ajuda a definir prioridades, estimar prazos, listar vários responsáveis quando necessário e destacar quaisquer dependências relacionadas às tarefas.

As guias coloridas facilitam a visualização de quais tarefas foram concluídas, quais estão em andamento e quais ainda precisam ser feitas. Os novos funcionários também podem sinalizar o trabalho que está pronto para revisão ou onde precisam de ajuda. 👀

Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

do ClickUp ajuda você a definir metas com seu novo funcionário e, em seguida, ajuda-o a cumprir seus objetivos.

Os campos personalizados permitem que você especifique o tipo de tarefa, defina prioridades e liste quaisquer obstáculos que possam atrapalhar suas metas de desempenho.

A linha do tempo oferece uma visão geral de todo o projeto, enquanto os campos de status coloridos mostram se uma tarefa está em fase de planejamento, pronta para ser executada, mas ainda não iniciada, em processo de execução, concluída ou em fase de avaliação.

Você também pode ver como está a saúde de uma meta - se está dentro do prazo e do orçamento - e acompanhar a taxa de conclusão da tarefa.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de ação para funcionários do ClickUp

Apoie sua equipe em seu desenvolvimento profissional com o

Modelo de plano de ação para funcionários do ClickUp

.

Como um tipo de

ferramenta de monitoramento de funcionários

esse modelo simples pode ser usado por gerentes de equipe ou especialistas em recursos humanos para ajudar os membros da equipe a estabelecer metas de aprendizagem e criar um plano de ação para o desenvolvimento de suas carreiras.

As seções Relatório de Incidentes, Conclusões e Indicações de Progresso são úteis para registrar informações sobre o desempenho ou o comportamento de um funcionário antes de uma avaliação de desempenho com os subordinados diretos. Há também uma seção para iniciativas corretivas que pode ser usada para definir metas realistas e medir o sucesso como base de um plano de melhoria de desempenho . 🛠️

Faça o download deste modelo

6. Modelo de plano de ação do ClickUp

Outro tipo de modelo de plano de 30-60-90 dias, o

Modelo de plano de ação do ClickUp

o ClickUp Action Plan Template /%ref/ é um modelo semelhante a um quadro branco que ajuda você a definir metas e gerenciar seus projetos, seja um processo de integração de funcionários, um plano de vendas um plano de marketing ou sua programação de publicação nas mídias sociais.

Adicione um nota adesiva para cada tarefa e mova as tarefas entre as seções To Do (A fazer), Doing (Fazendo) e Done (Feito) à medida que seu novo contratado as executa.

Cada categoria é dividida em seções para deixar claro se a tarefa deve ser revisada diariamente, semanalmente, mensalmente ou trimestralmente. Além disso, você pode aumentar ou diminuir o zoom, dependendo se deseja uma visão geral ou uma visão focada na tarefa.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de metas SMART do ClickUp

Você pode usar o modelo

Modelo de metas SMART do ClickUp

como um modelo de plano de 30-60-90 dias ou defina seu próprio período de tempo, por exemplo, um ano inteiro.

Manter metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com prazo determinado aumenta as chances de seu novo contratado atingi-las, especialmente se você estiver usando um modelo como esse para organizá-las.

Os campos personalizados ajudam a responder a perguntas importantes, como por que você está definindo essa meta específica no momento, se o novo funcionário tem as habilidades necessárias para alcançá-la, quem precisa ser incluído e se ela está alinhada com os objetivos gerais da sua equipe e da empresa.

Para manter o novo funcionário motivado, os indicadores de status coloridos informam se ele está fora do caminho, no caminho certo ou se está totalmente arrasando. 🤩

Faça o download deste modelo

8. Modelo simples de 30-60-90 dias do PowerPoint por SlideModel

via

SlideModel

Esse modelo simples de PowerPoint de 30-60-90 dias foi criado para avaliar a adequação de um candidato a um emprego durante os estágios finais da entrevista de emprego. Ele permite que os candidatos demonstrem sua compreensão da descrição da função em potencial e sua capacidade de priorizar, além de indicar suas habilidades interpessoais e sua paixão pelo trabalho.

Apresentado em formato de infográfico, o primeiro slide do PowerPoint usa ícones ClipArt, enquanto o segundo permite que o usuário crie um diagrama de fluxo de processo com setas. Cada slide tem três seções para que o candidato possa listar suas metas para períodos de 30, 60 e 90 dias.

O esquema de cores padrão desse modelo gratuito de plano de 30-60-90 dias para o PowerPoint é rosa e azul, mas isso pode ser alterado e personalizado de acordo com a preferência do usuário.

Faça o download desse modelo

9. Modelo de PowerPoint Plano de 30-60-90 dias por SlideHunter

via

Caçador de slides

Como outro modelo gratuito de plano de 30-60-90 dias para PowerPoint, essa é uma ferramenta estratégica projetada para apresentar objetivos e metas de 30, 60 e 90 dias a um público.

Ele pode ser usado como parte do processo de contratação para avaliar o planejamento estratégico e as habilidades de priorização dos candidatos ou para delinear as metas e as etapas de ação do possível novo contratado para as partes interessadas.

Você pode escolher entre três designs diferentes com cores de fundo variadas e, embora tenha sido criado como uma apresentação em PowerPoint, também pode ser usado para uma apresentação impressa. 📚

Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de 30-60-90 dias para novos gerentes do Google Docs por Amostra.net

via

Sample.net

Criado para novos gerentes, este modelo gratuito de plano de 30-60-90 dias ajuda a criar um plano de ação para a integração de um novo membro da equipe. Desde a criação de um foco no aprendizado no primeiro mês até a prática e o início da contribuição no segundo mês e, finalmente, a aplicação do que foi aprendido no terceiro mês, esses modelos o orientam ao longo do processo.

Você pode definir prioridades, criar metas SMART

metas e objetivos

em diferentes categorias e defina métricas para acompanhar o progresso ao longo do processo.

Com mais de 73 exemplos de planos, é provável que haja um modelo que funcione para você. Escolha entre vários formatos, como Microsoft Word, Google Docs, incluindo Google Slides, e Apple Pages.

Faça o download deste modelo

Exemplos de planos de 30-60-90 dias

Agora que você tem acesso a todos esses modelos, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como eles podem ser usados em diferentes cenários e setores.

Plano de 30-60-90 dias para um representante de vendas

Primeiros 30 dias:

Entendendo o produto e o mercado (semana 1 a 2): Mergulhe fundo no entendimento do produto ou serviço que você venderá. Familiarize-se com os pontos de venda exclusivos, os benefícios para o usuário e os concorrentes. Participe de sessões de treinamento, demonstrações de produtos e análise da concorrência.

Mergulhe fundo no entendimento do produto ou serviço que você venderá. Familiarize-se com os pontos de venda exclusivos, os benefícios para o usuário e os concorrentes. Participe de sessões de treinamento, demonstrações de produtos e análise da concorrência. Conhecendo os clientes (semanas 3 a 4): Comece a se envolver com clientes potenciais para entender suas necessidades e problemas. Participe de chamadas introdutórias e reuniões para construir relacionamentos.

Próximos 30 dias (30-60 dias):

Formulação da estratégia de vendas (semana 5-6): Desenvolva uma estratégia de vendas personalizada com base no conhecimento do produto e nas percepções do cliente coletadas. Essa estratégia deve delinear suas metas de vendas, as táticas que serão usadas para alcançá-las e o cronograma para atingir suas metas.

Desenvolva uma estratégia de vendas personalizada com base no conhecimento do produto e nas percepções do cliente coletadas. Essa estratégia deve delinear suas metas de vendas, as táticas que serão usadas para alcançá-las e o cronograma para atingir suas metas. Início das vendas (semana 7-8): Comece a implementar sua estratégia de vendas. Comece com os esforços iniciais de vendas, acompanhamentos e negociações.

30 dias finais (60-90 dias):

Otimização do processo de vendas (semana 9-10): Reúna dados de vendas, analise seu desempenho e identifique áreas de melhoria. Otimize seu processo de vendas com base nos insights orientados por dados.

Reúna dados de vendas, analise seu desempenho e identifique áreas de melhoria. Otimize seu processo de vendas com base nos insights orientados por dados. Alcance das metas de vendas (semanas 11 e 12): Ao final dos 90 dias, você deverá estar em condições de alcançar suas metas preliminares de vendas. Continue a otimizar seu processo e estratégia de vendas para obter melhores resultados.

Plano de 30-60-90 dias para novos membros da equipe

Primeiros 30 dias:

Entendendo a cultura e os processos da empresa (Semana 1-2): Reserve um tempo para entender os valores, a cultura e os processos da empresa. Participe de sessões de orientação e reúna-se com os membros da equipe para entender melhor sua função na organização.

Reserve um tempo para entender os valores, a cultura e os processos da empresa. Participe de sessões de orientação e reúna-se com os membros da equipe para entender melhor sua função na organização. Conhecendo a sua equipe (semanas 3 a 4): Crie relacionamentos com os membros da sua equipe e com os gerentes. Agende reuniões individuais para conhecer suas funções, responsabilidades e expectativas.

Próximos 30 dias (30-60 dias):

Aprendendo os requisitos do trabalho (semana 5-6): Aprofunde-se na compreensão da função e das responsabilidades do seu trabalho. Analise todos os materiais ou manuais de treinamento fornecidos pela empresa. Reúna-se com seu gerente para discutir quaisquer dúvidas ou preocupações.

Aprofunde-se na compreensão da função e das responsabilidades do seu trabalho. Analise todos os materiais ou manuais de treinamento fornecidos pela empresa. Reúna-se com seu gerente para discutir quaisquer dúvidas ou preocupações. Contribuição para projetos (semana 7-8): Comece a participar ativamente dos projetos da equipe. Ofereça suas ideias e sugestões e assuma tarefas que estejam alinhadas com suas habilidades e interesses.

30 dias finais (60-90 dias):

Assumindo novas responsabilidades (Semana 9-10): Com uma melhor compreensão de sua função, assuma novas responsabilidades e tarefas. Isso o ajudará a desenvolver ainda mais suas habilidades e a contribuir com a equipe.

Com uma melhor compreensão de sua função, assuma novas responsabilidades e tarefas. Isso o ajudará a desenvolver ainda mais suas habilidades e a contribuir com a equipe. Revisão do progresso (semana 11-12): Marque uma reunião com o seu gerente para revisar o seu progresso e discutir quaisquer áreas de melhoria ou desenvolvimento. Leve em conta o feedback e continue a trabalhar para se destacar em sua função.

Um modelo gratuito de plano de 30-60-90 dias é a chave para o sucesso da integração

Os novos contratados precisam de muito apoio durante os três primeiros meses de trabalho, pois aprendem o que precisam fazer e se adaptam à cultura da nova empresa. Torne o processo muito mais fácil para todos os envolvidos - o novo funcionário, os outros membros da equipe e o gerente - ao estabelecer um plano claro.

Um modelo gratuito de plano de 30-60-90 dias ajuda a esclarecer os objetivos, definir metas SMART, criar tarefas e acompanhar todo o processo. Ele também mantém a sua estratégia de integração alinhada com as metas da empresa e da equipe, ao mesmo tempo em que capacita e apoia o novo contratado durante os complicados primeiros 90 dias. 🙌

Decida exatamente o que você está procurando em um modelo de plano de 30-60-90 dias e, em seguida, escolha entre as opções gratuitas disponíveis on-line.

Para obter o máximo de versatilidade em seu planejamento estratégico e gerenciamento de projetos, é difícil superar

ClickUp

.

O ClickUp oferece uma ampla variedade de modelos para todos os processos de negócios, incluindo a integração de seu novo funcionário. É um balcão único que o ajuda a melhorar o planejamento, a produtividade e o trabalho em equipe - e a levar sua empresa a um nível totalmente novo. 🤩