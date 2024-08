10 exemplos de autodisciplina e dicas para o sucesso

"Farei isso quando estiver com vontade."

"Não se preocupe. O prazo de entrega é só daqui a uma semana."

"Não estou com vontade."

"Ooh, sobre o que é esse vídeo do YouTube?" 👀

Ah, os refrões do eterno procrastinador. Todos nós estamos familiarizados com eles e todos nós já dissemos coisas semelhantes. No final, na maioria das vezes, concluímos tudo o que nos é solicitado, mas provavelmente com mais estresse, pressão e desconforto mental do que o necessário.

Por que isso sempre acontece conosco?

Muito provavelmente porque precisamos desenvolver nossa autodisciplina - a capacidade de fazer as coisas, independentemente do humor, das circunstâncias ou dos níveis inconsistentes de motivação.

Este artigo abordará 10 dos mais eficazes exemplos de autodisciplina e dicas para aprimorar suas habilidades de tomada de decisão, reduzir a ansiedade no local de trabalho e se preparar para o sucesso. 🏆

O que é autodisciplina?

A autodisciplina é o que faz o mundo girar. É o que faz você ir à academia por vários anos e trabalhar duro em sua carreira. Ela ensina o autocontrole e como acabar com os maus hábitos. É simplesmente o ingrediente necessário para se manter persistente e resiliente para atingir seus objetivos.

10 exemplos de autodisciplina e dicas para desenvolver bons hábitos

A autodisciplina é como um músculo - quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. E quanto mais forte ela fica, mais fácil se torna fazer escolhas melhores e manter o autocontrole, especialmente quando isso é importante.

Portanto, para ajudá-lo a desenvolver a autodisciplina, nutrir sua saúde mental e livrar-se dos maus hábitos que o impedem de dar o melhor de si, aqui estão 10 dicas e exemplos de autodisciplina para praticar e incorporar à sua vida:

1. Dê a si mesmo menos decisões

Melhor para gerenciar expectativas, manter-se no caminho certo e reduzir a fadiga das decisões

As pessoas pensam na força de vontade como uma coisa do tipo "tudo ou nada" - ou a temos ou não a temos. Mas é melhor pensar na força de vontade como um tanque que pode se encher e esvaziar ao longo do dia e que pode ser influenciado por nossas escolhas e pelo ambiente.

A chamada fadiga de decisão também pode ser entendida como fadiga de força de vontade.

Você pode dizer não à tentação uma vez (isso é uma repetição do músculo da força de vontade) e depois dizer não a ela mais uma dúzia de vezes no final do dia (isso é mais repetições). Mas à noite, esse pobre músculo da força de vontade está esgotado. Então você chega em casa depois de um dia longo e difícil e pensa: "Bem, eu fui tão bom. Eu mereço isso", e finalmente sucumbe à tentação.

**DICA PRÓ Tente colocar o máximo possível no piloto automático e crie um sistema que funcione para você. Estabeleça um sistema que reduza a necessidade de usar a energia mental, mas que o mantenha responsável pelo que precisa fazer. Você não precisará mais decidir na hora todas as vezes; em vez disso, você decide uma vez, define e segue em frente.

Para ajudá-lo a reduzir a fadiga das decisões, você pode planejar suas listas de tarefas e agendar com antecedência em um planejador digital com listas de verificação ou um calendário digital . Planejar e visualizar suas prioridades pode ajudá-lo a se preparar mentalmente para suas tarefas, gerenciar melhor o tempo e, o mais importante, cumprir as tarefas programadas.

Crie listas de tarefas claras e multifuncionais para gerenciar facilmente suas ideias e trabalhar de qualquer lugar, para que você nunca mais se esqueça de nada

Você também pode treinar seu cérebro para entrar no modo de produtividade, organizando suas tarefas e criando um sistema que o motive e entusiasme. Uma maneira de fazer isso é implementar o sistema GTD e usar recursos como o Modelo Get Things Done do ClickUp para ajudá-lo a se manter no caminho certo e focado em atingir suas metas.

O modelo Getting Things Done (GTD), baseado no sistema GTD de David Allen, ajuda a organizar tarefas e projetos, registrando-os e dividindo-os em itens de trabalho acionáveis

2. A regra dos 40%

Melhor para superar crenças autolimitantes

A regra dos 40% é um princípio que pode ajudá-lo a superar quando as coisas ficam difíceis e uma maneira rápida de contornar crenças autolimitantes.

Quando você começa a se sentir cansado mental e fisicamente, pode sentir vontade de desistir, mas, na verdade, você está apenas a 40% do que é realmente capaz de alcançar

Por que isso acontece?

Bem, o limite é algo que seu próprio cérebro cria e não um fato objetivo sobre a realidade. Lembre-se de que a parte primitiva do cérebro é o tronco cerebral, cuja principal função é mantê-lo seguro. Essa parte instintiva do cérebro quer protegê-lo de situações desconfortáveis e potencialmente perigosas - e é sempre melhor ser mais cauteloso do que menos cauteloso, certo?

Portanto, como resultado, você pode se sentir fisicamente exausto, mentalmente desgastado ou simplesmente assustado em um momento em que não está realmente em perigo. Na verdade, talvez você ainda tenha 60% a mais de esforço para fazer! Você é capaz de muito, muito mais do que pensa. Mesmo quando se sentir realmente cansado demais para continuar, você pode reconhecer que isso é apenas uma desculpa - você não terminou; você só terminou quarenta por cento.

**CONCLUSÃO IMPORTANTE A autodisciplina não tem a ver com ser algum tipo de super-humano, mas sim com não ceder quando seu corpo e sua mente lhe dizem: "Não posso fazer mais" Seu cérebro é tão poderoso que quando ele lhe diz: "Você não pode fazer mais", é exatamente nisso que ele acredita. Mas e se você disser a ele: "Você pode fazer mais?"

3. A regra dos 10 minutos 1.0

Melhor para desenvolver a paciência e evitar a necessidade de gratificação instantânea

Considerando nossos cérebros mais desenvolvidos, é razoável pensar que os seres humanos são tomadores de decisão superiores a todos os outros primatas do mundo.

Portanto, é um tanto surpreendente saber de um experimento que demonstrou que, quando lhes era dada a opção de esperar por uma guloseima ou esperar ainda mais por um acúmulo de guloseimas, os chimpanzés conseguiam adiar a gratificação e esperar. Os chimpanzés não são mais inteligentes do que nós, mas tomam decisões melhores pelo menos com a mesma frequência que nós.

_Por quê?

Bem, o problema está, na verdade, no grau de desenvolvimento de nossos cérebros. Pensamos demais em decisões com respostas um tanto óbvias e podemos racionalizar o mau comportamento que nos rouba resultados mais desejáveis. Nem sempre temos certeza do que é um motivo real de hesitação e do que é apenas uma justificativa ou desculpa. Você pode imaginar como isso prejudica nossa eficácia geral.

É aí que entra a regra dos 10 minutos.

**DICA PRO Se você quiser algo, espere pelo menos dez minutos antes de agir. É simples e não deixa espaço para debates ou desculpas. Quando sentir um desejo, desenvolva a autodisciplina forçando-se a esperar 10 minutos antes de ceder a qualquer desejo. Se ainda estiver com vontade de comer depois de dez minutos, então coma. Simplesmente optando por esperar, você remove o "imediato" da gratificação imediata - criando disciplina e melhorando a tomada de decisões.

4. A regra dos 10 minutos 2.0

Melhor para priorizar tarefas

A regra dos 10 minutos é um truque de produtividade e uma maneira de superar a procrastinação. Essa estratégia o ajudará a a manter o foco e melhorar sua eficiência .

DICA PRO Criar uma lista de tarefas de tarefas que você pode fazer em 10 minutos. Se uma tarefa demorar mais de dez minutos, divida-a em tarefas menores.

Para ajudá-lo a implementar esse hábito de autodisciplina, você pode usar um ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp com um rastreador de tempo incorporado , sinalizadores de prioridade para ajudá-lo a priorizar tarefas urgentes e subtarefas para dividir tarefas mais complexas em etapas menores e mais gerenciáveis.

Melhore o gerenciamento do tempo e mantenha-se no caminho certo para concluir suas tarefas com o rastreador de tempo incorporado no ClickUp

Você também pode usar o Modelo de matriz de prioridades do ClickUp para ajudá-lo a priorizar suas tarefas e concentrar-se no trabalho mais importante para evitar sentir-se sobrecarregado ou desorganizado.

Use este modelo de Matriz de Prioridade do ClickUp para identificar tarefas críticas plotadas por urgência, impacto e importância

5. A regra dos 70%

A regra dos 70% é um ótimo truque para ajudá-lo a mudar sua mentalidade e agir mesmo quando estiver se sentindo inseguro, assustado ou sem vontade.

Essa regra foi supostamente criada por Jeff Bezos, que, sem dúvida, a usou para ajudá-lo a atingir a "velocidade de escape" de um estado de medo e indecisão e entrar no caminho de fazer escolhas, receber feedback e fazer ajustes ao longo do caminho.

Em outras palavras, você está l diminuindo o limite para agir. Você não precisa estar cem por cento a bordo, mas setenta por cento é o suficiente para começar!

**DICA PRÓ Vença a procrastinação e fique de olho no prêmio documentando suas metas e mantendo-as sempre na frente e no centro para lembrá-lo de continuar avançando quando sua mente estiver lhe dizendo não. Você pode usar aplicativos de definição de metas como Metas do ClickUp para mantê-lo no caminho certo para atingir suas metas e monitorar seu progresso para que você sempre saiba se está perto ou longe de atingir seus objetivos.

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso

6. Como surfar a vontade

Melhor para melhorar o autocontrole, reduzir a distração e superar a tentação

Uma coisa que ameaça nossa autodisciplina é a tentação e a distração.

O Urge Surfing permite que você observe um desejo sem agir de acordo com ele. ☝️

Um impulso é simplesmente uma sensação de desejo intenso por algo. Isso é tudo o que ele é. É importante ressaltar que não é uma compulsão para agir. Você pode desejar intensamente algo natural e bom para você ou algo que tenha efeitos puramente negativos sobre você.

Isso significa apenas ignorar a distração, o impulso ou a tentação? Não exatamente. Isso ocorre porque, quando você tenta ignorar algo, pode dar a ele mais poder psicológico e até mesmo prolongar uma sensação que normalmente não duraria tanto tempo. Um conceito ou sensação geralmente se torna mais forte quando ignorado, não mais fraco. Afinal de contas, ignorar uma onda no oceano não significa que ela não esteja lá e que você não a sentirá bater em você.

Se conseguirmos fazer isso por tempo suficiente, o impulso passa e voltamos a ficar calmos e equilibrados. Na maioria das vezes, apenas um gostinho é suficiente.

**DICA PRÓ Você pode praticar o registro em diário para ajudá-lo a acompanhar e monitorar seus padrões e comportamentos. Use um caderno ou um aplicativo de anotações digitais como o ClickUp Docs e Bloco de notas para registrar e revisar suas ideias.

Crie e personalize suas páginas ClickUp para atender a todas as necessidades - de registro em diário a estratégias de documentação e muito mais

7. Mude sua relação com o desconforto

O melhor para mudar sua mentalidade sobre obstáculos e usá-los para ajudá-lo a crescer

Seus ancestrais tinham um código básico para viver: evitar a dor; buscar o prazer. E se algo for assustador, evite-o também.

Mas como um ser humano consciente e autodeterminado, você sabe que há espaço para negociação! Para crescer, você deve sentir um pouco de dor e medo às vezes.

A experiência de crescimento é inatamente desconfortável. Ninguém jamais fez mudanças radicais na vida ou alcançou metas impressionantes sem suar a camisa ou se sentir um pouco confuso. É difícil. Se não fosse difícil, então todos seriam ultraevoluídos e super bem-sucedidos, não é mesmo?

**PRINCIPAIS CONCLUSÕES É hora de mudar suas expectativas sobre como você se sente diariamente. No final, é apenas desconforto. Isso é tudo. Não é medo, ansiedade ou terror. Apenas desconforto. É algo fora do comum, mas só porque não é familiar não significa que seja ruim. Mudar sua relação com o desconforto é a chave para o próximo nível produtividade pessoal que o farão progredir em sua vida.

8. A ação cria impulso

Melhor para criar impulso e motivação a partir da ação

Quaisquer que sejam suas metas, a motivação desempenha um papel importante e é um dos ingredientes mais importantes que influenciam seu impulso e ambição, mas estamos pensando nisso tudo errado.

Quando pensamos em motivação, procuramos algo que acenda uma faísca em nós e nos faça levantar do sofá e mergulhar profundamente em nossas tarefas. Queremos uma motivação que cause ação.

Há alguns problemas com isso. Esse tipo de motivação, se você a encontrar, não é muito confiável. Se você acha que precisa de uma motivação que cause ação, está agindo errado.

Por exemplo, um escritor que acha que não é capaz de escrever sem alguma forma de motivação ou inspiração vai ficar olhando para uma página em branco por horas. Fim da história.

A verdade é que você deve planejar a vida sem um pontapé inicial motivador. Buscar essa motivação cria um pré-requisito e uma barreira adicional à ação. Adquira o hábito de agir sem ela. E, surpreendentemente, é aqui que você encontrará o que estava procurando - a ação leva à motivação, mais motivação e, por fim, ao impulso.

**PRINCIPAIS CONCLUSÕES Suas próprias ações serão o combustível para seguir em frente. Depois de dar o primeiro passo e ver o progresso de seus esforços, a motivação virá com mais facilidade e naturalidade, assim como a inspiração e a disciplina. Você entrará em um ritmo e, de repente, estará no modo de trabalho.

10. A regra 10-10-10

Melhor para ajudá-lo a analisar os efeitos de curto e longo prazo de suas ações ou da falta delas

Não importa quão bem você visualize o seu eu futuro ou quão habilidoso você se torne em adiar a gratificação, você ainda enfrentará inevitavelmente tentações ou impulsos para perder a disciplina que podem dominá-lo.

Se isso significar ser menos rigoroso com sua dieta em uma refeição enquanto estiver com os amigos, provavelmente não é nada demais. Mas se isso significar que você está prestes a perder a força de vontade e recair em um vício nocivo do passado, é bom ter uma ferramenta na manga para ajudá-lo a manter a disciplina.

É aí que entra a Regra dos 10-10-10 - uma reflexão e uma técnica de gerenciamento de tempo .

**PRINCIPAIS CONCLUSÕES Na próxima vez que você sentir que está prestes a ceder a um impulso ou tentação, pare e pergunte a si mesmo como se sentirá daqui a dez minutos, dez horas e dez dias. Essa regra pode ser eficaz porque o força a pensar em seu eu futuro e ver como suas ações o afetarão - para melhor ou pior.

Muitas vezes sabemos que estamos perdendo a disciplina ou fazendo algo prejudicial no momento, mas isso não é suficiente para nos impedir de fazer isso porque não temos nenhuma conexão com nosso eu futuro que terá de lidar com as consequências. A Regra 10-10-10 cria rapidamente essa conexão, que o mantém consciente de suas ações ou da falta delas.

Domine a si mesmo: Torne-se autodisciplinado com bons hábitos

Agora, percebo que até mesmo a leitura dessa lista pode ser esmagadora e, na verdade, atingir o oposto do efeito pretendido: adicionar ainda mais coisas ao seu prato e causar ainda mais procrastinação e evasão de responsabilidades.

É por isso que imploro que você comece aos poucos e escolha apenas uma para tentar implementar esta semana. Na semana seguinte, tente outra.

Está vendo onde quero chegar? Nunca é tarde demais para praticar a autodisciplina. Faça pequenas mudanças no estilo de vida e na mentalidade e crie sistemas para apoiar seus bons hábitos. Você pode usar ferramentas como o ClickUp como um rastreador de hábitos ferramenta de definição de metas, aplicativo de diário lista de tarefas e muito mais para mantê-lo concentrado em suas metas e motivado a manter a autodisciplina.

E, com o tempo, você desenvolverá a autodisciplina de longo prazo e a bússola interna de que precisa para fazer escolhas melhores e ter sucesso em tudo o que fizer!

Escritor convidado: Pete Hollins pete Hollins é um autor de best-sellers e pesquisador de psicologia e comportamento humano. Ele tem bacharelado e mestrado em psicologia e trabalhou com dezenas de pessoas de todas as classes sociais. Depois de trabalhar em consultório particular durante anos, ele se dedicou a escrever e a aplicar seus anos de formação para ajudar as pessoas a melhorarem suas vidas de dentro para fora. Para saber mais sobre Pete, visite seu site e obtenha um e-book gratuito de 14 páginas sobre 9 estudos surpreendentes de psicologia que transformarão completamente a maneira como você vê as pessoas ao seu redor.