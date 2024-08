10 melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal para atingir suas metas em 2024

Melhorar a si mesmo é um processo e uma jornada para toda a vida. Envolve consciência constante e hábitos diários para desenvolver novas habilidades que podem ajudá-lo a ter sucesso em sua vida pessoal e no escritório.

Fazer isso por conta própria pode ser difícil, mas com a ajuda de ferramenta de desenvolvimento s, você pode obter suporte e atingir suas metas mais rapidamente. Se estiver tentando melhorar a maneira como se comunica com os colegas de trabalho ou se quiser desenvolver habilidades técnicas ou analíticas, há uma ferramenta para ajudar.

Aqui, reunimos 10 das melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal. 👀

Escolha uma ferramenta completa para ajudar a atingir suas metas pessoais de trabalho ou misture e combine algumas para atender a necessidades específicas. Desde ferramentas que se concentram em melhorar a saúde mental e a criatividade até aquelas que desenvolvem novas habilidades, há algo para todos nesta lista.

O que você deve procurar nas ferramentas de desenvolvimento pessoal?

A escolha de uma boa ferramenta de desenvolvimento pessoal é uma etapa fundamental para melhorar a si mesmo. Se escolher uma ferramenta ruim, você perderá tempo, ficará frustrado e fará pouco progresso. Escolha uma boa ferramenta e você terá instantaneamente a base para desenvolver novas habilidades, eliminar maus hábitos e manter-se responsável. 💪

Veja a seguir o que procurar em ferramentas de desenvolvimento pessoal:

Métricas de acompanhamento: Uma ótima ferramenta de desenvolvimento pessoal terá etapas mensuráveis para que você possa acompanhar o progresso ao longo do caminho

Uma ótima ferramenta de desenvolvimento pessoal terá etapas mensuráveis para que você possa acompanhar o progresso ao longo do caminho **Responsabilidade: Você não pode apenas definir metas de crescimento pessoal; também precisa ser capaz de cumpri-las e estabelecer consequências caso não as cumpra

Metas claras: Escolha uma ferramenta que lhe permita definir metas claras e trabalhar a partir delas. Dessa forma, você constrói um roteiro para o sucesso com marcos para mantê-lo no caminho certo

Escolha uma ferramenta que lhe permita definir metas claras e trabalhar a partir delas. Dessa forma, você constrói um roteiro para o sucesso com marcos para mantê-lo no caminho certo Abordagem motivacional: Estabeleça as bases para o sucesso escolhendo uma ferramenta que seja motivacional e torne a melhoria divertida

As 10 melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal para usar em 2024

Quando se trata de desenvolvimento pessoal, há muitas maneiras diferentes de crescer. Talvez você queira ser um atleta melhor. Talvez queira melhorar sua acuidade mental para ser um líder de equipe melhor. Talvez esteja procurando estabelecer melhores hábitos de trabalho para produtividade.

Quaisquer que sejam suas metas, estas 10 ferramentas de desenvolvimento pessoal estão aqui para levá-lo aos seus objetivos. 🙌

Acompanhe suas metas até os KPIs mais essenciais e obtenha automaticamente visualizações detalhadas de seu progresso

O ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a manter o foco, acompanhar as métricas e atingir as metas estabelecidas. Embora seja importante nos círculos empresariais, também é útil para o desenvolvimento pessoal - dentro de um contexto de trabalho ou apenas em sua vida cotidiana. ✨

O Metas do ClickUp facilita a definição de metas de desenvolvimento pessoal, quer você queira ser um líder melhor, desenvolver habilidades de comunicação ou aprender novas abordagens técnicas. Crie métricas rastreáveis e gerencie suas metas de vida pessoal e profissional com pastas para separar diferentes objetivos em sua vida.

Use Tarefas do ClickUp para criar etapas acionáveis para atingir suas metas. Trabalhando de trás para frente a partir de sua meta principal, divida o objetivo em tarefas gerenciáveis. Atribua datas de vencimento e adicione prioridades para ajudá-lo a se concentrar no que é mais importante .

Crie um roteiro para ser melhor com Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp . Use-o para definir claramente seus objetivos, identificar áreas de melhoria e obter clareza sobre as tarefas e etapas necessárias para atingir suas metas. As quatro exibições personalizadas fornecem informações sobre o progresso e seu plano de ação.

melhores recursos do #### ClickUp

Simplificargerenciamento de tarefas criando automaticamente tarefas a partir de modelos e painéis de metas para atribuir rapidamente o trabalho que o aproxima de seus objetivos

Representações visuais, incluindo gráficos de Gantt e quadros Kanban, ajudam a visualizar o roteiro que você precisa seguir para o desenvolvimento pessoal

Mapas mentais eQuadros brancos são as ferramentas perfeitas para fazer um brainstorming de ideias e definir metas específicas e acionáveis

Personalizávellistas de controle diáriasnotificações e lembretes o mantêm responsável e ciente do seu progresso

Dezenas demodelos de definição de metas dê início ao seu processo de desenvolvimento pessoal estabelecendo metas claras

Limitações do ClickUp

A ferramenta tem muitos recursos, que exigem tempo e esforço para serem aprendidos

Alguns recursos, como a ferramenta de escrita com IA integrada, são limitados a planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Coach.me

via Coach.me O Coach.me é um aplicativo de treinamento gratuito e pago que oferece suporte para criar hábitos melhores e se tornar um funcionário mais eficiente. Escolha entre o rastreador de hábitos gratuito que permite acompanhar passo a passo o progresso em direção às metas ou opte por treinadores pagos para obter orientação personalizada.

Seja para autodesenvolvimento, crescimento pessoal ou desenvolvimento profissional, o Coach.me pode ser a ferramenta certa para você.

Melhores recursos do Coach.me

Apoie o crescimento pessoal com o Habit Tracker, que cria planos passo a passo, envia lembretes e cria um resumo diário do que você precisa fazer

Pesquise o banco de dados para se conectar com um coach da vida real especializado em áreas como bem-estar, autoconfiança, gerenciamento de tempo e prática de meditação

Escolha entre coaching por chat, pessoalmente ou por telefone, dependendo de suas preferências

Os check-ins diários permitem que você volte sete dias atrás, caso tenha feito o trabalho, mas tenha se esquecido de atualizar seu quadro de hábitos diários

Limitações do Coach.me

Não há um aplicativo nativo para Windows, portanto, você precisa usar o site on-line

Não há um recurso de bloqueio para áreas com comentários públicos, mas você pode controlar as permissões de privacidade em seus quadros de hábitos

Preços do Coach.me

Rastreamento de hábitos: Gratuito

Gratuito Coach pessoal: A partir de US$ 25/semana

Avaliações e resenhas do Coach.me

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Habitica

via Habitica O Habitica é um aplicativo gratuito de desenvolvimento pessoal que adota uma abordagem de jogo para o desenvolvimento pessoal. O aplicativo se concentra em um sistema de recompensas e consequências para criar novos hábitos. A rede social e a comunidade integradas mantêm você responsável em cada etapa do processo, enquanto os painéis de jogos tornam o autoaperfeiçoamento divertido. 🛠️

Melhores recursos do Habitica

Use os painéis para criar listas de tarefas diárias, hábitos e metas mensuráveis para diferentes áreas de sua vida (autoaperfeiçoamento ou crescimento pessoal)

Toda vez que você marcar uma meta de autodesenvolvimento, será recompensado com bônus no jogo, como animais de estimação, habilidades mágicas e armaduras especiais

Conecte-se com a comunidade para encontrar mentores e aumentar o autoconhecimento

Ao cumprir as metas, use as recompensas para lutar contra monstros como parte de um jogo em equipe ou para desfrutar de uma pausa na vida real com um episódio do seu programa de TV favorito

Limitações do Habitica

A gamificação não é um motivador para todas as personalidades, portanto, esse aplicativo é melhor para pessoas que gostam de jogos

Você só ganha recompensas por fazer check-ins regulares, portanto, se esquecer de atualizar o aplicativo, não será recompensado

Preços do Habitica

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Habitica

G2: 4,5/5 (2+ avaliações)

4,5/5 (2+ avaliações) Capterra: N/A

4. Lumosidade

via Lumosidade O Lumosity é um aplicativo de treinamento cerebral que usa abordagens científicas para ajudar os usuários a melhorar a memória, resolver problemas e tomar decisões. Adorada por empreendedores, essa ferramenta desenvolve uma mentalidade de crescimento, quer você queira aprimorar suas habilidades de liderança ou esteja procurando uma ferramenta de aprendizagem contínua.

Melhores recursos do Lumosity

A ferramenta se adapta às suas habilidades e necessidades, ajudando-o a se tornar o melhor de si com um programa de aprendizado personalizado

Jogos cerebrais interativos e fáceis de aprender melhoram a resolução de problemas e a memória - e criam hábitos atômicos de aprendizagem

O Lumosity Mind se concentra na atenção plena, na autorreflexão e no sono para ajudar a melhorar o bem-estar geral

O Lumosity Figment apóia o lado criativo com um jogo deaplicativo de foco projetado para arte, música e quadros de visão

Limitações do Lumosity

Embora divertidos, os jogos cerebrais não têm um componente do mundo real, como listas de verificação de tarefas diárias e itens acionáveis para atingir uma meta

Oo júri ainda não se pronunciou sobre se os aplicativos de treinamento cerebral, como o Lumosity, realmente melhoram a cognição

Preços do Lumosity

Gratuito

Premium: Crie uma conta para obter preços personalizados para indivíduos, famílias e equipes com recursos de bônus

Avaliações e resenhas do Lumosity

G2: 3,8/5 (2+ avaliações)

3,8/5 (2+ avaliações) Capterra: N/A

5. Compartilhamento de habilidades

via Compartilhamento de habilidades O Skillshare é uma plataforma de aprendizado que facilita a inscrição em aulas sobre uma grande variedade de tópicos. Os cursos on-line abrangem tudo, desde o aprendizado de um novo idioma até como definir Metas SMART para design de UX, criação de podcast e marketing de mídia social.

Se você quiser mergulhar em ferramentas de autodesenvolvimento ou aprender habilidades específicas relacionadas às suas obrigações profissionais, há uma aula para você. Cada uma delas apresenta dicas práticas e conselhos sólidos para desenvolver melhores habilidades.

Melhores recursos do Skillshare

Mais de 25.000 aulas oferecem oportunidades para sair de sua zona de conforto e atingir seu potencial máximo

As aulas são ministradas por líderes do setor para que você aprenda com os melhores do ramo

As associações incluem acesso ilimitado às aulas, visualização off-line e uma comunidade vibrante de pessoas bem-sucedidas

As oportunidades de ensino permitem que você retribua compartilhando sua própria experiência

Limitações do Skillshare

Como os cursos do Skillshare não são certificados ou credenciados, você não receberá um certificado ou crédito de aula

O acesso aos cursos é limitado à duração de sua associação, o que significa que você não poderá revisitar os cursos pelos quais pagou se cancelar

Preços do Skillshare

Teste gratuito

Assinatura: Crie uma conta para planos de preços mensais ou anuais

Avaliações e resenhas do Skillshare

G2: 3,4/5 (mais de 30 avaliações)

3,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (10+ avaliações)

6. Espaço para a cabeça

via Espaço para a cabeça O Headspace é um aplicativo de atenção plena que se concentra no sono, na meditação e no estresse para melhorar a felicidade pessoal. Use-o como parte de sua jornada de desenvolvimento pessoal para promover o autocuidado por meio de meditações guiadas e foco no bem-estar mental. 🧘

Melhores recursos do Headspace

A biblioteca inclui sons para dormir, meditações e músicas de foco para ajudá-lo a trabalhar em um ambiente tranquilo

O aplicativo não trata apenas de trabalho mental; ele também apresenta exercícios de movimento, como ioga, para se conectar mental, espiritual e fisicamente para dar o seu melhor

O blog do Headspace é um ótimo lugar para obter dicas para fazer melhores anotações, desenvolver hábitos e aumentar a autoestima

O aplicativo funciona nos sistemas operacionais Apple iOS e Android, para que você possa aproveitar os treinos e exercícios mentais em qualquer lugar

Limitações do Headspace

Embora haja uma avaliação gratuita, você precisa pagar para continuar usando o aplicativo

As meditações são limitadas a 30 minutos, portanto, os usuários que desejam sessões mais profundas ou mais longas terão que procurar outro lugar

Preços do Headspace

Mensal: US$ 12,99/mês com teste gratuito de sete dias

US$ 12,99/mês com teste gratuito de sete dias Anual: $69,99/ano com teste gratuito de 14 dias

Avaliações e resenhas do Headspace

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capítulo: N/A

7. MyFitnessPal

via MyFitnessPal Sua jornada de crescimento não precisa ser estritamente sobre metas relacionadas ao trabalho. Você também pode melhorar os hábitos diários e se sentir melhor usando aplicativos de condicionamento físico como o MyFitnesPal. A dedicação, a disciplina e as habilidades que você aprende são transferidas para o trabalho, ajudando a melhorar sua vida física e mentalmente.

Melhores recursos do MyFitnessPal

O aplicativo monitora alimentos, calorias e exercícios, tudo em um único espaço

Os insights personalizados sobre nutrição oferecem um conjunto de ferramentas de informações para você tomar decisões melhores

As integrações com mais de 35 aplicativos, incluindo Garmin e Apple Health, permitem que você acompanhe melhor o progresso do seu condicionamento físico

Com mais de 18 milhões de alimentos no banco de dados, monitore as calorias e obtenha insights sobre os alimentos que alimentam sua vida

Limitações do MyFitnessPal

Alguns usuários gostariam que mais fatores fossem levados em consideração ao definir as contagens de calorias da linha de base

Só é possível registrar informações sobre alimentos e exercícios quando conectado à Internet

Preços do MyFitnessPal

Teste gratuito

Premium: $79,99/ano

Avaliações e resenhas do MyFitnessPal

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Udemy

via Udemy A Udemy é uma plataforma on-line que oferece aulas no local de trabalho e sessões de treinamento para uma ampla gama de habilidades. Se quiser aprender habilidades de desenvolvimento da Web ou mergulhar em uma nova linguagem de codificação, você encontrará uma aula nesse aplicativo de autoaperfeiçoamento.

Melhores recursos da Udemy

Ao contrário de outros aplicativos de cursos on-line, este se concentra exclusivamente em habilidades no local de trabalho eobjetivos profissionaisajudando-o a se tornar um membro mais eficaz da equipe

Há mais de 10.500 cursos sobre tópicos como TI, marketing e liderança

As ofertas de cursos internacionais incluem 14 idiomas diferentes para equipes globais

Você pode escolher entre planos individuais ou planos de negócios personalizados para toda a equipe

Limitações da Udemy

Como qualquer pessoa pode ser um instrutor, a qualidade das aulas varia significativamente

Os cursos não são credenciados, portanto, você não pode usá-los para obter certificações ou créditos universitários

Preços da Udemy

Teste gratuito

Compra de cursos individuais: $19,99-$199,99

$19,99-$199,99 Plano pessoal: US$ 16,58/mês

US$ 16,58/mês Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas para saber o preço

Entre em contato com a equipe de vendas para saber o preço **Equipe: US$ 30/mês por usuário para 5 a 20 pessoas

Liderança: Entre em contato com o departamento de vendas para saber o preço

Avaliações e resenhas da Udemy

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

9. Strides

via Estradas O Strides é um aplicativo rastreador de progresso que permite personalizar suas metas e monitorar o progresso em cada etapa do caminho. Com quatro tipos de rastreadores, você pode acompanhar o progresso dos hábitos, metas, médias móveis e sucesso do projeto. 💁‍♀️

Melhores recursos do Strides

Obtenha insights com relatórios que acompanham os hábitos e o progresso em um só lugar

Barras de progresso, gráficos de linhas e calendários mostram a taxa de sucesso e o quanto falta para atingir sua meta

As etiquetas personalizadas permitem segmentar as metas em diferentes áreas para que você possa se concentrar quando chegar a hora de trabalhar

O recurso Daily Goals o mantém responsável todos os dias com tarefas gerenciáveis que o ajudam a atingir seus objetivos

Limitações do Strides

A versão gratuita não tem muitos recursos

O aplicativo só está disponível nos sistemas operacionais da Apple, não no Android ou no Windows

Preços do Strides

Gratuito

Premium: A partir de US$ 44,99

Avaliações e resenhas do Strides

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. O Fator do Hábito

via O fator hábito O Habit Factor é um aplicativo de produtividade que usa uma metodologia proprietária - chamada P.A.R.R.- que se baseia em uma abordagem de planejar, agir, registrar e reavaliar. A ideia é criar intencionalmente hábitos adaptados às suas metas com base na intenção e na reflexão.

As melhores características do The Habit Factor

Use modelos para criar planos de controle de metas e hábitos na metade do tempo

Defina metas em segundos no aplicativo e adicione contexto, como recursos visuais e motivos para querer atingir a meta

Os gráficos de alinhamento de hábitos permitem que você veja como suas metas funcionam juntas e permitem que vocêcriar um cronograma de tarefas e habilidades semelhantes que você pode usar para atingir seus objetivos

As notas de acompanhamento diário o mantêm responsável e a par do progresso

Limitações do Habit Factor

Alguns usuários gostariam que houvesse recursos de acompanhamento mais detalhados

A interface é simples de usar, mas não tem tantos recursos quanto ferramentas semelhantes

Preços do The Habit Factor

The Habit Factor Lite: Gratuito

Gratuito The Habit Factor Pro: Compra única de US$ 5,99 a US$ 6,99

The Habit Factor avaliações e resenhas

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Alcance suas metas pessoais e profissionais com o ClickUp

Com essas ferramentas de desenvolvimento pessoal, você atingirá suas metas com mais rapidez e eficiência. Desde o estabelecimento de metas mensuráveis e claras até o aprimoramento da acuidade mental e o desenvolvimento de hábitos diários sólidos, há uma ferramenta para ajudá-lo a se tornar a melhor versão de si mesmo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar hábitos melhores, acompanhar suas metas e comemorar os principais marcos. Com automação de tarefas, painéis visuais e relatórios claros, é fácil ver onde você está e para onde está indo. 🤩