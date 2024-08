Cumprimento de prazos facilitado: os 10 principais softwares de controle de prazos em 2024

Ao fazer malabarismos com vários projetos e tarefas simultaneamente, a chance de perder prazos importantes não é improvável. Isso acontece com os melhores de nós, seja por falta de organização ou simplesmente por excesso de trabalho.

Deixar de cumprir datas críticas pode ter consequências significativas, como prejudicar o relacionamento com os clientes, perder oportunidades valiosas e parecer pouco profissional e irresponsável. Isso é especialmente verdadeiro no mundo da contabilidade, onde a precisão e a pontualidade são fundamentais para proteger os interesses financeiros dos clientes.

Felizmente, há uma solução para minimizar esses riscos: software de controle de datas de vencimento. Essas ferramentas oferecem uma maneira perfeita de rastrear e gerenciar prazos usando calendários e lembretes. O resultado? Você pode dizer adeus à preocupação com prazos perdidos!

Neste artigo, vamos nos aprofundar nos 10 melhores softwares de controle de prazos e apresentar seus principais recursos e opções de preços. Nosso objetivo é ajudá-lo a escolher a ferramenta perfeita para assumir o controle dos seus prazos e aumentar a produtividade e a responsabilidade. 💯

O que é um software de controle de prazos?

O software de controle de datas de vencimento é uma solução digital projetada para ajudar indivíduos e empresas a manter o controle de várias datas de vencimento associadas a prazos de projetos, reuniões e pagamentos de contas.

Essas ferramentas geralmente são repletas de recursos, como lembretes, calendários integrados e priorização de prazos, que aumentam as habilidades de gerenciamento de tempo do usuário. 📅

Os benefícios de usar o due-date

software de gerenciamento de projetos

incluir:

Produtividade aprimorada: Alocação de seu tempo de forma mais eficaz e foco em tarefas prioritárias Responsabilidade e profissionalismo: O cumprimento constante de prazos e o respeito aos compromissos melhoram o relacionamento com os clientes e aumentam sua credibilidade Redução do estresse: o uso desse software para gerenciar seus prazos pode aliviar o estresse e a ansiedade associados à perda de datas de entrega

O que procurar em um software de controle de datas de entrega

Ao escolher seu software de controle, verifique se ele tem os seguintes recursos:

Gerenciamento de tarefas : Permite que você crie, organize e priorize tarefas associadas a datas de vencimento

: Permite que você crie, organize e priorize tarefas associadas a datas de vencimento Prazos recorrentes : Ajuda a lidar com prazos para tarefas rotineiras

: Ajuda a lidar com prazos para tarefas rotineiras Lembretes e notificações: Lembretes e notificações personalizáveis ajudam a garantir o cumprimento dos prazos

Alterne entre a versátil visualização de tabela e a visualização de calendário do ClickUp 3.0 para visualizar melhor todo o seu trabalho

Integração com o calendário: O software deve se integrar com os populares aplicativos de calendário como o Google Calendar ou o Microsoft Outlook, para que você possa sincronizar seus prazos entre dispositivos

O software deve se integrar com os populares aplicativos de calendário como o Google Calendar ou o Microsoft Outlook, para que você possa sincronizar seus prazos entre dispositivos Colaboração : Veja se ele permite que vários usuários acessem e trabalhem em prazos e projetos compartilhados

: Veja se ele permite que vários usuários acessem e trabalhem em prazos e projetos compartilhados Facilidade de uso e personalização: A ferramenta deve ter uma interface intuitiva e amigável, facilitando a adição, a edição e o gerenciamento de prazos. Ela também deve permitir personalizações para formatos de data e hora ou fusos horários

10 melhores softwares de controle de prazos em 2024

Junte-se a nós enquanto exploramos as 10 melhores soluções de software de controle de datas de vencimento projetadas para tornar a perda de prazos uma coisa do passado. Não importa se você está procurando uma plataforma de produtividade completa ou uma ferramenta especializada para suas tarefas contábeis, esta lista tem um pouco de tudo para todos.

1.

ClickUp

Use a visualização Calendar (Calendário) para controlar datas de vencimento, ativar lembretes para nunca perder um prazo e gerenciar projetos facilmente com o ClickUp

Gerenciar tarefas

e cronogramas de forma mais eficiente do que nunca com o ClickUp, uma plataforma de gerenciamento de projetos completa que oferece várias ferramentas úteis para ajudá-lo a ficar em dia com seus prazos futuros!

Visualize seu cronograma de tarefas por dia, semana ou mês usando o

Visualização do calendário do ClickUp

. Organize seu trabalho por projeto ou prioridade, arraste e solte tarefas para agendá-las e acompanhe o progresso facilmente usando o código de cores.

Use os campos personalizados para adicionar datas de início, datas de vencimento e horários exatos a qualquer tarefa e seja notificado quando elas vencerem. Planeje sem esforço

datas e horários

alocar recursos e visualizar dependências usando

Gráficos de Gantt do ClickUp

.

Aproveite os recursos da plataforma

Visualização da carga de trabalho

para ver a carga de trabalho de cada membro da equipe no período de tempo selecionado. Para visualizar sua

linha do tempo do projeto

e monitorar os prazos, personalize o

Modelo de prazos do ClickUp

de acordo com suas necessidades. Use-o para lidar com atribuições de tarefas de forma eficiente, definindo datas de início e de vencimento e estabelecendo

marcos do projeto

por meio das exibições de lista e quadro.

Acompanhe as datas de vencimento sem esforço com o ClickUp Deadlines Template

O modelo

Recurso ClickUp Reminder

garante que você cumpra todos os seus prazos por meio de notificações que o mantêm informado sobre o andamento das tarefas. Escolha recebê-las via caixa de entrada de e-mail, notificações no desktop ou aplicativo móvel.

Essa plataforma é adequada para organizações que lidam com tarefas e projetos altamente sensíveis ao tempo, como

empresas de contabilidade

. Ele oferece várias opções de controle de tempo, recursos

Tags

para uma organização vibrante de tarefas e facilita a

comunicação por meio de comentários

.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos resulta em uma curva de aprendizado acentuada

O aplicativo móvel tem menos recursos em comparação com a versão web

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Arquivo no tempo

Via:

Arquivo no tempo

Perder os prazos de declaração de impostos pode ser um pesadelo para qualquer empresa de contabilidade. A próxima ferramenta da nossa lista evita esses piores cenários, fazendo exatamente o que o nome sugere: ajudando você a arquivar a tempo. ⏰

Esse rastreador de datas de vencimento e

software de gerenciamento de tarefas

é uma solução conveniente para gerenciar seus projetos e ficar em dia com os prazos, seja para arquivar documentos, relatórios ou papelada.

Gerencie sua carga de trabalho com facilidade, atribuindo vários serviços aos seus clientes - de planejamento tributário a consultoria financeira - e definindo status personalizáveis para monitorar o progresso. Crie tarefas para todo o trabalho em sua empresa e atribua a elas detalhes como o cliente, a data de vencimento e o serviço que está sendo oferecido.

O File In Time permite que você organize e filtre as tarefas por status ou data para obter uma visão geral ou aplique outros filtros para obter uma visão mais detalhada. Use lembretes automáticos para tarefas com vencimento hoje, esta semana ou este mês.

Melhores recursos do File In Time

Atribuição de tarefas e definição de datas para vários níveis de equipe

mais de 25 relatórios padrão

Criação de várias tarefas em lotes

Lembretes automáticos para evitar a perda de prazos

Recurso de controle de permissões em todo o software de gerenciamento de práticas

Limitações de tempo de entrada de arquivos

O processo de upload de arquivos pode exigir um pouco mais de tempo

Um pouco limitado em seus recursos

Preços do File In Time

uS$ 199/mês por licença

Avaliações e resenhas do File In Time

Software Advice: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

4,6/5 (mais de 10 avaliações) GetApp: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

3. Calendário ONESOURCE

Via:

Calendário ONESOURCE

Se você atua no ramo de contabilidade, manter-se em dia com as datas de vencimento é crucial para evitar taxas de atraso associadas a impostos corporativos e conformidade. O Thomson Reuters ONESOURCE Calendar é uma ferramenta de fácil utilização projetada para ajudá-lo a gerenciar prazos fiscais e de conformidade de vários anos, pagamentos, projetos, preenchimentos e extensões.

O ONESOURCE Calendar é centralizado, personalizável e acessível de qualquer lugar, o que o torna um recurso valioso em seu esforço para erradicar a perda de datas de vencimento. Ele oferece uma visão geral clara dos prazos para jurisdições em todo o mundo, abrangendo várias categorias de impostos e registros de negócios, como IVA, imposto de renda e relatórios estatutários. 🌍

O software é atualizado automaticamente em resposta a quaisquer mudanças nas leis tributárias nacionais e nos prazos de declaração. Você também pode se conectar diretamente à Global Content Library usando a API do ONESOURCE Calendar.

Melhores recursos do ONESOURCE Calendar

Atualizações automáticas do calendário para ficar por dentro de seu prazo real

Exibição personalizável

Facilmente acessível de qualquer lugar

Permite o acesso a prazos relevantes para jurisdições em todo o mundo

Pode ser conectado a uma biblioteca de conteúdo global

Limitações do ONESOURCE Calendar

A edição de campos pode ser desafiadora

Pode apresentar pequenos atrasos na execução de cálculos

Preços do ONESOURCE Calendar

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do Calendário ONESOURCE

G2: 3,8/5 (mais de 20 avaliações)

3,8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (10+ avaliações)

4. Fluxo de trabalho do Jetpack

Via:

Fluxo de trabalho do Jetpack

O Jetpack Workflow é um aplicativo baseado em nuvem desenvolvido para ajudar os contadores a se concentrarem em tarefas futuras, automatizar processos e revisar e criar estratégias para trabalhos futuros.

O software é como um rastreador de datas de vencimento de projetos dedicado para profissionais com prazos recorrentes. Estabeleça prioridades claras para as tarefas e simplifique suas operações de contabilidade e escrituração com processos automatizados e prazos de tarefas em cascata.

Use sua ampla gama de funções de agendamento personalizadas para permitir a repetição automática de tarefas. 🔁

A barra de pesquisa avançada do software permite que você localize todo o seu trabalho rapidamente. Ele também oferece filtros personalizados e notificações por e-mail para informá-lo sempre que o trabalho do cliente se aproximar do status de vencido ou exigir uma extensão da data de vencimento.

Melhores recursos do Jetpack Workflow

mais de 70 modelos gratuitos

Suporta prazos em cascata

Página My Work para ver as próximas tarefas

Integra-se com mais de 2.000 aplicativos

Relatórios de progresso (ideal para trabalho com clientes)

Limitações do fluxo de trabalho do Jetpack

Seria bom ter um aplicativo móvel

Recursos limitados do painel de controle do projeto além da contabilidade

Preços do Jetpack Workflow

Organize: US$ 45/mês por usuário

US$ 45/mês por usuário Escala: uS$ 49/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Jetpack Workflow

G2: 4,1/5 (mais de 10 avaliações)

4,1/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

5. ACI TaskTracker

Via: Rastreador de tarefas da ACI O ACI TaskTracker é uma solução intuitiva de gerenciamento de datas de vencimento feita sob medida para simplificar a vida de pequenas empresas de contadores públicos certificados (CPA) e departamentos fiscais.

Esse rastreador de tarefas agiliza seu fluxo de trabalho com uma população automática de datas de vencimento e de extensão. Ele oferece licenças multiusuário para fornecer atualizações de status em tempo real para a gerência e a equipe, garantindo que todos estejam na mesma página.

O sistema transfere automaticamente as tarefas para a próxima data de vencimento quando uma tarefa atual é concluída. Ele também apresenta calendários pop-up integrados e fáceis de usar para simplificar a entrada de dados, facilitando o controle das datas de vencimento. 🌬️

Além de apoiar os departamentos fiscais, o ACI TaskTracker pode ajudar qualquer empresa a gerenciar de forma eficaz as tarefas de redação,

processos de escrituração contábil

e diversas responsabilidades de conformidade, como declarações financeiras mensais, trimestrais e anuais.

Melhores recursos do ACI TaskTracker

Datas de vencimento padrão predefinidas para a declaração de impostos do IRS

200 prazos pré-estabelecidos para a apresentação de declarações de imposto de renda estadual e de franquia

Criação de tarefas personalizadas para imposto sobre propriedade, imposto sobre vendas e SEC (Securities and Exchange Commission)

Solução de gerenciamento de prática fácil de usar

Colunas para facilitar o gerenciamento de datas de vencimento

Limitações do ACI TaskTracker

Não há revisões disponíveis

Preços do ACI TaskTracker

1 usuário: $400/mês

$400/mês 5 usuários : uS$ 800/mês por usuário

: uS$ 800/mês por usuário 10 usuários : uS$ 1.200/mês por usuário

: uS$ 1.200/mês por usuário Mais de 10 usuários: uS$ 1.600/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ACI TaskTracker

Não há avaliações disponíveis

6. Remindax

Via:

Remindax

Cansado de controlar manualmente as datas de vencimento? O Remindax é uma solução automatizada para lembretes de prazos, garantindo que você fique à frente de suas tarefas sem esforço. Basta agendar lembretes com bastante antecedência e receber alertas automáticos à medida que suas datas de vencimento importantes se aproximam. ⌛

O Remindax reúne seus registros de prazos em uma única interface, permitindo que você mantenha uma visão geral abrangente das datas de vencimento iminentes. Além disso, você pode garantir a renovação automática de documentos vencidos, como contratos ou assinaturas, mensal ou anualmente, automatizando seus fluxos de trabalho por meio do recurso de renovação automática Remindax.

Esse software tem um recurso de gerenciamento de arquivos que permite armazenar com segurança e organizar sistematicamente seus documentos essenciais em vários formatos, como Word, PDF e Excel. Além disso, é possível categorizar os documentos por tipo e ativar o controle de acesso do usuário para proteger contra entradas não autorizadas.

melhores recursos do #### Remindax

Protocolos SSL para proteger os dados

Notificações por e-mail, SMS ou WhatsApp

Lembretes automatizados e recorrentes

Recursos avançados de pesquisa e filtro

Fácil gerenciamento de arquivos

Limitações do Remindax

Há potencial para melhorias na interface do usuário

Reclamações sobre o atendimento ao cliente

Preços da Remindax

Inicial : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Negócio : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Premium: $99/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Remindax avaliações e comentários

Software Advice: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

4,5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

7. Gerenciamento de práticas da Mango

Via:

Gerenciamento de práticas da Mango

O Mango Practice Management é um software de monitoramento de datas de vencimento criado especificamente para ajudar os contadores a acompanhar prazos críticos com o mínimo de esforço.

O software oferece duas opções distintas de monitoramento: a opção básica de monitoramento narrativo, adaptada para empresas menores, e a opção de monitoramento detalhado para monitorar subetapas específicas dentro de cada tarefa principal. 👣

O Mango Practice Management permite que você transfira informações de um cliente para outro e de um ano para outro. Ele também oferece notificações aos funcionários para manter a sua equipe informada sobre tarefas atrasadas ou de alta prioridade.

Acompanhe sem esforço os prazos semanais, trimestrais, mensais, anuais ou semestrais e monitore as datas de vencimento de eventos únicos. Você pode criar e imprimir facilmente relatórios personalizados para prazos específicos usando o recurso gerador de relatórios.

Melhores recursos do Mango Practice Management

Opção de rastreamento em duas camadas

Delegação simples de tarefas

Notificações de datas de vencimento

Relatórios de prazos

Rastreamento de prazos específicos do período

Limitações do Mango Practice Management

A fatura poderia ter mais opções de fonte

Não há opção para definir pagamentos recorrentes

Preços do Mango Practice Management

Básico : uS$ 35/mês por usuário

: uS$ 35/mês por usuário Mais : uS$ 55/mês por usuário

: uS$ 55/mês por usuário Pro: $69/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

MangoPractice Management avaliações e comentários

G2: 3,3/5 (mais de 10 avaliações)

3,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 50 avaliações)

8. Rastreador de tarefas

Via:

Rastreador de tarefas

O Task Tracker é o canivete suíço das ferramentas de gerenciamento de tarefas, oferecendo soluções adaptáveis que atendem a uma ampla gama de usuários, desde profissionais de RH e operações até profissionais de marketing.

Monitore seu fluxo de trabalho diário inserindo detalhes de tarefas, atribuindo-as a membros da equipe e recebendo atualizações regulares sobre o progresso delas. Defina lembretes para tarefas recorrentes e receba atualizações automáticas para elas todos os dias.

Acompanhe a duração de cada tarefa e avalie a produtividade da equipe em tempo real usando o Time Sheet do software. Mantenha-se informado sobre as atividades diárias da sua equipe com relatórios de resumo diários automatizados via WhatsApp.

melhores recursos do #### Task Tracker

Notificações e lembretes do WhatsApp

Integra-se ao Zoom e ao Google Agenda

Visualização do calendário

Anotações de voz para rastreamento mais rápido de tarefas

Acompanhamento do desempenho da equipe com gráficos

limitações do #### Task Tracker

O aprimoramento da interface poderia melhorar a usabilidade

O aplicativo pode apresentar problemas de funcionalidade em dispositivos iOS

Preços do Task Tracker

Basic: Gratuito para até cinco usuários

Gratuito para até cinco usuários TaskTracker Suite : uS$ 1,81/mês por usuário, com um mínimo de cinco usuários

: uS$ 1,81/mês por usuário, com um mínimo de cinco usuários Enterprise: Entre em contato para obter preços

*O preço listado refere-se ao modelo de faturamento anual

Task Tracker classificações e comentários

G2: 5/5 (mais de 10 avaliações)

5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,5/5 (menos de 10 avaliações)

9. Rastreador de datas de vencimento da Orbitax

Via:

Rastreador de data de vencimento da Orbitax

O Orbitax Due Date Tracker faz parte de um pacote abrangente de software de gerenciamento de impostos empregado por empresas com operações que abrangem várias jurisdições. Ele é usado para monitorar e gerenciar com eficiência várias obrigações fiscais e de arquivamento.

Essa ferramenta automatizada conecta todas as suas unidades de negócios em todo o mundo e preenche automaticamente as datas para atender aos requisitos de conformidade de cada entidade.

À medida que você atualiza o Entity Tracker da plataforma, adicionando ou removendo entidades, as datas de vencimento são sincronizadas dinamicamente. Cada data de vencimento pode acionar uma cadeia de fluxos de trabalho envolvendo as partes interessadas relevantes. Aproveite o Task Manager integrado para atribuir obrigações de data de vencimento às partes interessadas, com prazos e notificações completos.

Aproveite o poder dos recursos de Audit Tracking do software para obter informações sobre o histórico de todas as atividades de arquivamento por meio de uma trilha de auditoria detalhada. Você pode optar por transferir as obrigações de arquivamento para anos fiscais futuros para maior comodidade.

O software também incorpora uma lógica embutida que não apenas discerne se uma declaração precisa ser registrada, mas também identifica a entidade responsável e os formulários específicos necessários.

Uma biblioteca de regras de conformidade para obrigações de arquivamento em 195 jurisdições

Recurso incorporado do Orbitax Meet

Banco de dados de regras e taxas de impostos do Orbitax

Orbitax Drive para armazenamento de dados

Não há revisões disponíveis

Disponível mediante contato

Não há avaliações disponíveis

10. Centavos financeiros

Via:

Centavos financeiros

O Financial Cents ajuda as empresas de contabilidade a organizar tarefas em uma única plataforma e a simplificar processos demorados por meio da automação. Esse sistema de fácil utilização

software de gerenciamento de projetos contábeis

é o seu bilhete para facilitar o controle do trabalho, agilizar as respostas aos clientes e melhorar a organização geral do espaço de trabalho.

Aproveite os recursos de painel, lembretes e controle de tempo da plataforma para conquistar o controle de suas tarefas e datas de vencimento associadas em uma única visualização e nunca mais perder um prazo do cliente. 👀

Melhores recursos do Financial Cents

Integra-se ao QuickBooks Online, um livro-razão software de contabilidade

Relatórios de controle de tempo

Faturamento de clientes incorporado

Lembretes automatizados

Segurança em nível bancário

Limitações do Financial Cents

A adição de mais integrações poderia ser benéfica

Alguns usuários não estão satisfeitos com o suporte baseado em IA

Preços do Financial Cents

Plano de equipe : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário Plano de Escala: uS$ 59/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Financial Cents classificações e resenhas

G2: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

4,8/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

Fique à frente do relógio com o melhor software de controle de datas de vencimento

Com lembretes automáticos, notificações, integrações de calendário e atualizações contínuas, o software de controle de prazos pode transformar a maneira como você lida com suas tarefas e introduzir níveis sem precedentes de responsabilidade e diligência em sua empresa.

Se você deseja controlar seus prazos sem esforço em uma plataforma de produtividade abrangente,

experimente o ClickUp

! Aproveite os recursos versáteis de gerenciamento de projetos, os recursos de controle de tarefas e os milhares de modelos práticos para alcançar o sucesso como nunca antes! 🌟