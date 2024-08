10 melhores ferramentas de marketing de afiliados para gerar mais receita e melhor tráfego

Sua empresa já pensou em implementar uma estratégia de marketing de afiliados? Você conhece as melhores ferramentas de marketing de afiliados para realizar o trabalho?

As redes de afiliados estão crescendo rapidamente. De fato, um Statista afirmou que as empresas nos EUA gastaram um total de US$ 8,2 bilhões em campanhas de marketing de afiliados em 2022!

O marketing de afiliados tornou-se um dos meios de publicidade mais populares graças à sua abordagem persuasiva e centrada no usuário. Não se trata apenas de as empresas atingirem melhor seus públicos-alvo - esse estilo de marketing também aumenta o potencial de renda passiva dos criadores de conteúdo digital.

Com a popularidade, vem a concorrência - alcançar o sucesso no marketing de afiliados exige um esforço substancial. Mas, se você incorporar as ferramentas certas, há uma chance maior de seu negócio prosperar além das expectativas.🌻

Escolhemos as 10 melhores ferramentas de marketing de afiliados para melhorar a classificação de seu site. Examinaremos mais de perto seus melhores recursos e preços e o ajudaremos a encontrar um produto que complemente sua marca.

O que é marketing de afiliados?

O marketing de afiliados é um modelo de publicidade on-line baseado em desempenho no qual um terceiro (o afiliado) promove uma empresa ou um serviço. Os afiliados geralmente são criadores, como blogueiros e influenciadores, que vendem itens para seus leitores/seguidores incorporando links apropriados em seu conteúdo ou em campanhas de marketing por e-mail (boletins informativos).

Esse tipo de promoção é sutil e não tem a aparência de anúncios chamativos de sites. As empresas usam o marketing de afiliados para se concentrar em grupos específicos de clientes que provavelmente se interessarão por seus produtos e, normalmente, fornecem um link de afiliado. A ideia é aproveitar a base de usuários do afiliado para marketing e, com um link de afiliado, você pode ver exatamente quanto tráfego ou leads estão vindo desses mercados exclusivos.

Gerenciar dados de clientes de seu programa de marketing de afiliados juntamente com tarefas pessoais no ClickUp

Como profissional de marketing, você precisa pagar uma comissão aos seus parceiros do programa de afiliados sempre que eles gerarem um lead, visitante ou venda. Em geral, é potencialmente uma ferramenta de marketing de baixo custo e alto ROI!

Para criar uma estratégia de marketing de afiliados bem-sucedida, você precisa encontrar profissionais de marketing de afiliados adequados ao seu nicho, criar conteúdo otimizado para SEO, acompanhar o desempenho e avaliar as campanhas de marketing de seus concorrentes.

Felizmente, as ferramentas de marketing de afiliados estão aqui para facilitar seu trabalho.

O que procurar em uma ferramenta de marketing de afiliados

Ao escolher uma ferramenta de marketing de afiliados, talvez você queira considerar estes fatores-chave:

Facilidade de uso: A ferramenta deve ter navegação fácil e recursos de acessibilidade para simplificar seus esforços de marketing Rastreamento e análise: Você pode procurar ferramentas de marketing de afiliados com recursos de rastreamento para monitorar cliques, conversões e comissões Integrações com redes de afiliados: A ferramenta deve se integrar às redes específicas que você planeja usar, pois isso agiliza o processo de gerenciamento de seus links de afiliados, acompanhamento do desempenho ou assistência na pesquisa de palavras-chave Escalabilidade: Ela deve acomodar um número cada vez maior de comerciantes afiliados ou clientes, produtos e campanhas à medida que sua empresa se expande Painéis de controle: Uma boa ferramenta de marketing de afiliados tem painéis que funcionam como um hub central para rastrear leads, promoções e campanhas de marketing por anúncio ou e-mail

10 melhores ferramentas de marketing de afiliados para acessar novos mercados em 2024

Para garantir que suas campanhas de marketing de afiliados sejam bem-sucedidas, é essencial usar ferramentas de qualidade. ⚒️

Reunimos as 10 melhores ferramentas de marketing de afiliados que podem funcionar tanto para os profissionais de marketing quanto para os parceiros de afiliados. Vamos nos aprofundar em seus recursos exclusivos!

1. ClickUp #### Melhor para gerenciar campanhas de marketing de afiliados

Organize seu programa de marketing de afiliados com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo Lista, Quadro e Calendário

Apresentando o ClickUp-um tudo-em-um software de gerenciamento de projetos que apresenta um rico conjunto de recursos para gerenciar e organizar suas campanhas de marketing de afiliados.

Defina KPIs de marketing usando Metas do ClickUp , alavancagem Dashboards do ClickUp para identificar o desempenho de seus profissionais de marketing afiliados e descobrir estratégias de aumento de receita. Analise suas campanhas por meio de gráficos, sprints, tabelas, controle de tempo e mais de 50 widgets. 📊

Explore mais de 15 visualizações para supervisionar as tarefas do Dashboard. Organize e visualize fluxos de trabalho com o Visualização do ClickUp Calendar . Sem esforço agendar tarefas arrastando e soltando e inicie reuniões por meio das integrações do Google Calendar e do Zoom para manter a comunicação com afiliados e colegas de equipe sem problemas.

Dê impulso às suas campanhas de marketing com IA do ClickUp . O assistente de IA vem com prompts específicos de marketing prontos para tarefas como criar esboços de campanhas, escrever resumos de conteúdo para seus afiliados, redigir e-mails promocionais e resumir anotações de reuniões.

Precisa de um passo a passo? guia de marketing de afiliados ? O ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de marketing de afiliados ajuda você a aproveitar as ferramentas de IA para gerar ideias sobre campanhas eficazes e aumentar as conversões.

Use o ChatGPT Prompts For Lead Generation do ClickUp para obter ideias personalizadas para públicos-alvo

Esse modelo vem com uma mina de ouro de prompts para segmentação de público-alvo, e-mails frios, copywriting e retenção de clientes, o que garantirá que você execute campanhas eficazes. 📈

Compile sua documentação de marketing e de parceiros afiliados em Documentos do ClickUp . Edite itens em tempo real e colabore por meio de comentários e tags. Aproveite as vantagens do Automações do ClickUp para lidar com tarefas repetitivas de marketing, como atualização de status de afiliados ou envio de e-mails.

melhores recursos do #### ClickUp

Software de gerenciamento de projetos de marketing

Milhares de modelos personalizáveis

mais de 15 visualizações para supervisionar seus esforços de marketing de afiliados

mais de 100 automações do ClickUp para simplificar as tarefas de rotina

Integra-se a mais de 1.000 aplicativos, como Slack, GitHub e DropBox

Colaboração visual simples por meio de modelos personalizáveisQuadros brancos ClickUp* Assistente de redação com IA do ClickUp

Dashboards para facilitaracompanhamento do progresso* Disponível em dispositivos móveis e desktop

AbrangenteCentral de ajuda Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível para desktop (uma versão para celular está a caminho)

Leva tempo para dominar o grande volume de recursos para os profissionais de marketing de afiliados

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business :$12/mês por usuário

:$12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 :4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

:4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra:4.7/5 (3.000+ avaliações)

2. CJ - Melhor ferramenta de mercado de afiliados

Via: CJ A CJ (Commission Junction) é um dos maiores e mais antigos mercados de afiliados, com milhares de anunciantes legítimos e de alta qualidade, como Office Depot e Hello Fresh, além dos principais editores, como BuzzFeed.

Se você for um anunciante, navegue peloRecruit Partnersdashboard para encontrar profissionais de marketing afiliados compatíveis com base em filtros de palavras-chave.

Os editores que procuram novos anunciantes e comerciantes podem restringir suas opções usando filtros para taxas de comissão ou categorias como viagem, beleza e tecnologia.

O programa de afiliados da CJ funciona em um modelo de custo por venda. Ele apresenta taxas de comissão competitivas (renda do afiliado) dependendo de fatores como categoria do produto, status do cliente e localização. 💰

Use as ferramentas de benchmarking da CJ para descobrir onde os clientes se conectam mais com sua empresa. Você também pode avaliar a contribuição dos afiliados e ver como está seu desempenho em comparação com o de seus concorrentes.

Melhores recursos do CJ

Monitoramento do progresso em tempo real nas redes de afiliados

Parceria com mais de 3.000 marcas

Interface fácil de usar, adequada para iniciantes

Acessível no celular para o comerciante afiliado em movimento

Limitações do CJ

Ferramentas de análise limitadas

Impõe requisitos mínimos de desempenho para manter as afiliações

Preços do CJ

Disponível mediante contato

CJ ratings and reviews

G2 : 3.5/5 (mais de 20 avaliações)

: 3.5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.7/5 (menos de 5 avaliações)

3. ShareASale - A melhor rede de afiliados para blogueiros

Via: Venda de ações O ShareASale atua como uma plataforma de marketing de afiliados que facilita a descoberta de novas oportunidades de parceria, principalmente na América do Norte. 🔎

A plataforma conecta editores com anunciantes que buscam assistência em aumentar as vendas . Essa compensação pode ser escalonada para cada visitante do site ou chamada telefônica gerada para o anunciante.

Para blogueiros e influenciadores, a rede ShareASale oferece uma variedade de ferramentas criadas para ajudar os profissionais de marketing afiliados a localizar grupos de nicho para promover produtos.

A ferramenta de marketing de afiliados inclui links e banners de produtos personalizáveis, um banco de dados pesquisável de comerciantes, bem como a opção de criar links diretos que levam diretamente a páginas específicas no site do fornecedor.

O uso das ferramentas avançadas de relatórios e análises do ShareASale permite monitorar seus ganhos e comissões, rastrear cliques e conversões e otimizar o desempenho da campanha. 🥇

Melhores recursos do ShareASale

Adequado para blogueiros, vloggers e influenciadores em redes de afiliados

Banco de dados pesquisável com filtros para mais de 39 categorias de consumidores

Relatórios em tempo real sobre seus esforços de marketing de afiliados

Lançamentos mensais de novos programas

Limitações do ShareASale

Poderia usar melhores recursos de relatório para evitar cálculos manuais de comissão

O suporte de integração pode ser aprimorado

Preços do ShareASale

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do ShareASale

G2 :3,5/5 (mais de 30 avaliações)

:3,5/5 (mais de 30 avaliações) Sitejabber: 2.8/5 (mais de 70 avaliações)

4. Voluum - Melhor ferramenta de rastreamento de anúncios de afiliados

Via: Volumetria Acompanhe seus anúncios facilmente com o Voluum, uma ferramenta avançada de marketing de afiliados para monitorar, aprimorar e simplificar campanhas publicitárias.

A plataforma fornece insights sobre o desempenho de seus anúncios, palavras-chave e páginas de destino por meio de uma ampla variedade de relatórios e ferramentas analíticas. Confie em seus poderosos recursos de rastreamento para monitorar cliques, conversões, visitas de outras páginas da Web ou mecanismos de pesquisa e receita. 💵

Economize tempo usando o recurso Automizador da plataforma para gerenciar conversões, alterar lances, pausar ou ativar campanhas, atualizar custos de tráfego e receber alertas.

Com o recurso Traffic Distribution AI, a Voluum direcionará automaticamente uma parte maior do seu tráfego para páginas de destino e ofertas. Ele também permite que você crie sequências de campanha que proporcionem os maiores retornos, taxas de conversão e ganhos por clique para um desempenho ideal.

Melhores recursos do Voluum

Interface amigável e painéis de controle personalizáveis

Integra-se ao Google Ads, Facebook Ads e ferramentas de terceiros, como WordPress e Zapier

Relatórios em tempo real

Suporta várias moedas

Rastreamento de impressões de anúncios

Limitações do Voluum

Curva de aprendizado acentuada para iniciantes

Difícil de usar com grandes sites de anúncios sem suporte ao cliente

Preços do Voluum Business

Inicial : uS$ 599/mês

: uS$ 599/mês Agência : $999/mês

: $999/mês Empresa : uS$ 1.999/mês

: uS$ 1.999/mês Corporativo : uS$ 4.999/mês

: uS$ 4.999/mês Executivo: uS$ 9.999/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Voluum

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

5. AffJet - Melhor ferramenta de desempenho de rede de afiliados

Via: Afetar Se você estiver envolvido em várias redes de afiliados, o AffJet é uma ferramenta útil para manter o controle de campanhas diversificadas. ❣️

O painel de controle da plataforma combina dados de mais de 100 redes de afiliados e permite que você avalie a eficácia de suas campanhas analisando as campanhas de melhor desempenho. Acompanhe métricas como cliques, conversões e impressões para identificar novas tendências e oportunidades. Além disso, você pode ver seus ganhos de várias redes de afiliados apresentados em um único relatório - personalize-o com base em suas métricas preferidas.

Aprimore seus processo de tomada de decisão e aumente seus ganhos com o AffJet Megatracker. Ele o ajuda a identificar opções de baixo desempenho, os melhores desempenhos e os links que geram dinheiro em todas as suas redes combinadas.

Melhores recursos do AffJet

Monitoramento do desempenho da campanha em várias redes

Fácil compartilhamento de relatórios

Opções de filtragem de dados

Rastreamento de tendências

Compatível com dispositivos móveis

Limitações do AffJet

O plano gratuito suporta apenas 75 transações por mês

Nenhum acesso à API está disponível, a menos que você adquira um plano personalizado

Preços do AffJet

Gratuito para sempre

Padrão : uS$ 5/mês por 500 transações

: uS$ 5/mês por 500 transações Médio : uS$ 15/mês por 1.600 transações

: uS$ 15/mês por 1.600 transações Grande : uS$ 30/mês por 4.500 transações

: uS$ 30/mês por 4.500 transações Personalizado: Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

AffJet classificações e comentários

Ainda não há classificações disponíveis

6. Google Analytics - Melhor ferramenta de análise

Via: Google Analytics O Google Analytics fornece informações valiosas sobre o tráfego do seu site, ajudando-o a otimizar seu conteúdo centrado em afiliados de forma eficaz.

Ao empregar o recurso de acompanhamento de eventos do GA, você pode ver quem está interagindo com seus links de afiliados e quanto tempo os visitantes passam em seu site. Ele também ajuda você a identificar as postagens que geram o maior tráfego. Use os dados para criar estratégias de conteúdo melhores e aumentar seus números de receita.

Aproveite a plataforma para melhorar o desempenho do seu site nos mecanismos de pesquisa. Ela fornece insights sobre as palavras-chave que os visitantes usam para encontrar seu site, o que ajuda a identificar oportunidades para aprimorar seus esforços de SEO, resultando em mais tráfego orgânico para seu site. 🚙

Melhores recursos do Google Analytics

Rastreamento de metas

Automações incorporadas

Relatórios avançados em tempo real

Integra-se a outras soluções do Google, como o Google Ads e o Google Cloud

Análise de dados personalizada com relatórios predefinidos

Limitações do Google Analytics

Personalizações limitadas

Depende muito do Google para análise de sites

Preços do Google Analytics

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Analytics

G2 : 4.5/5 (mais de 6.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 7.500 avaliações)

7. Grammarly - Melhor verificador gramatical

Via: Gramática Para os criadores de conteúdo de marketing de afiliados, a credibilidade é uma moeda importante, e é fundamental não comprometê-la com erros elementares de redação. É aí que o Grammarly é seu salvador! 🦸

Aproveite essa ferramenta para manter suas postagens, campanhas de e-mail ou blogs livres de erros e erros de digitação. O Grammarly aprimora a comunicação com o público ao polir seu conteúdo para melhorar a percepção da marca, concentrando-se principalmente em promover uma linguagem envolvente e que chame a atenção.

O Grammarly oferece suporte à escrita para corresponder a tons persuasivos, ajudando você a inserir links de afiliados em pontos estratégicos. A ferramenta incentiva os profissionais de marketing de afiliados a usar uma linguagem consistente e escrever em uma voz ativa.

Personalize seu guia de estilo integrado para criar um repositório personalizado de palavras, termos e frases e manter sua linguagem consistente em todas as campanhas.

Melhores recursos do Grammarly

Verificador de plágio

Funciona com plataformas como LinkedIn e Workday

Sugestões de marketing amigáveis e assistidas por IA

Oferece suporte a todas as formas de conteúdo

Guia de estilo específico da empresa paracolaboração no local de trabalho Limitações do Grammarly

Não detecta algumas palavras e frases de gíria

Recursos sugestivos limitados na versão gratuita

Preços do Grammarly

Gratuito

Premium :US$ 12/mês por usuário

:US$ 12/mês por usuário Business:$15/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Grammarly

G2 : 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (6.900+ avaliações)

8. Frase - Melhor para pesquisa e redação assistida por IA

Via: Frase A Frase reúne Recursos de IA com pesquisa avançada de tópicos.

Essa ferramenta pode ser útil tanto para blogueiros quanto para agências de marketing. Ela oferece um painel de pesquisa intuitivo para analisar o conteúdo dos concorrentes fornece métricas essenciais de SERP e usa IA para criar resumos de conteúdo abrangentes e otimizados.

Crie esboços de conteúdo sem esforço, selecionando títulos dos resultados de SERP ou gere um instantaneamente com a assistência da IA. O Outline Builder permite uma organização fácil arrastando e soltando títulos.

Crie conteúdo otimizado para SEO com a ferramenta AI Writer que se inspira nos principais resultados de pesquisa para sua palavra-chave alvo. Um profissional de marketing afiliado pode usá-la para gerar conteúdo como introduções de blog, títulos e perguntas frequentes.

melhores recursos do #### Frase

Otimização de palavras-chave

Recurso de pesquisa de tópicos para profissionais de marketing afiliados

Conteúdo gerado por IA

Resumos de conteúdo otimizado

Limitações da frase

O redator de IA às vezes cria conteúdo repetitivo

Não é muito fácil de usar para o profissional de marketing de afiliados comum

Preços da Frase

Solo :$12.66/month

:$12.66/month Basic :$38.25/month

:$38.25/month Team:$97.75/month

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Frase ratings and reviews

G2 : 4.9/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 300 avaliações)

9. Surfer SEO - Melhor otimização de conteúdo SEO

Via: Surfista SEO SEO para surfistas de forma completa examina as páginas dos concorrentes e oferece uma estratégia abrangente para aumentar suas classificações. 💫

Use a ferramenta Keyword Research do Surfer para encontrar vários grupos de tópicos relacionados à sua palavra-chave principal. Com o Content Editor, você pode acessar palavras-chave que o ajudam a se classificar melhor na SERP.

Além disso, o complemento Audit do Surfer permite monitorar, gerenciar e aprimorar seu fluxo de trabalho de conteúdo independentemente de você trabalhar de forma independente ou como parte de uma equipe. Ele é ideal para avaliar o desempenho do seu site, examinar seus concorrentes, manter o conteúdo antigo atualizado e localizar erros de SEO.

melhores recursos do #### Surfer SEO

Feedback de redação em tempo real

Surfer AI para escrever conteúdo que aumenta o tráfego

Extensão do Chrome para obter dicas de redação no Google Docs

Complemento de auditoria para otimização de conteúdo

Limitações de SEO do Surfer

A funcionalidade de pesquisa de palavras-chave pode ser inflexível

Flexibilidade limitada com as opções de pagamento

Preços do Surfer SEO

Essencial :$69/mês

:$69/mês Advanced :$149/month

:$149/month Max :$249/mês

:$249/mês Enterprise:Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Surfer SEO ratings and reviews

G2 :4.8/5 (mais de 400 avaliações)

:4.8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 300 avaliações)

10. Pathmatics - Melhores dados de marketing de desempenho

Via: Torre do sensor Faça uma microanálise de sua concorrência, cliente ou mercado com o Pathmatics da SensorTower. Essa ferramenta abrange plataformas populares como Instagram, Facebook, TikTok e YouTube em sua busca por tendências antigas e atuais. #️⃣

Obtenha insights valiosos sobre as principais marcas globais, incluindo seus concorrentes, para planejar estratégias de marketing eficazes . Expanda seu alcance em segmentos com bom desempenho analisando ofertas promocionais bem-sucedidas, atributos de mercado, táticas de posicionamento e estratégias de marketing de afiliados.

Use o Pathmatics Explorer para identificar prospectos de marketing, personalizar novas propostas de negócios, priorizar leads e aprimorar os relacionamentos com os clientes. Essa abordagem pode resultar na obtenção de mais negócios, no crescimento das contas existentes e na melhoria do desempenho geral do profissional de marketing afiliado.

Melhores recursos do Pathmatics

Avaliação do concorrentecampanhas de marketing* Insights sobre canais digitais

Análise de tendências de investimento em anúncios

Explorador de pragmática preditiva

Limitações do Pathmatics

Dados de pesquisa e detalhamento de produtos limitados

A navegação poderia ser melhor em comparação com outras ferramentas de marketing de afiliados

Preços da Pathmatics

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do Pathmatics

G2: 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

Otimize o desempenho do marketing de afiliados e cultive o crescimento com o ClickUp

Aproveite ao máximo os clientes em potencial incorporando as versáteis ferramentas de marketing de afiliados que discutimos.

Se você deseja recursos para suporte completo de marketing e posicionamento de marca, considere inscrever-se em uma conta gratuita do ClickUp . Seus recursos práticos foram projetados para gerenciamento e comunicação sem estresse com seus parceiros afiliados e clientes. Entre a bordo e explore a plataforma por si mesmo! 💗