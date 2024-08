10 melhores softwares e ferramentas de gerenciamento de conteúdo em 2024

Para manter a competitividade no mundo digital acelerado de hoje, é fundamental que sua empresa produza conteúdo de alta qualidade. O cenário de software e ferramentas de gerenciamento de conteúdo está em constante evolução, com mais de 800 sistemas de gerenciamento de conteúdo para escolher em 2024! Mas como determinar qual deles é o ideal para você?

Neste artigo, compartilharemos as 10 principais ferramentas e softwares de gerenciamento de conteúdo para 2024. Seja você um profissional de marketing, criador de conteúdo ou proprietário de empresa, este guia abrangente o ajudará. Você descobrirá soluções líderes do setor que o capacitam a assumir o controle do seu conteúdo on-line.

Você está pronto para desbloquear o potencial do gerenciamento de conteúdo em 2024 e revolucionar a forma como você cria, gerencia e fornece conteúdo ao seu público? Vamos começar!

O que é um sistema de gerenciamento de conteúdo?

Um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) é um aplicativo de software que permite a criação, o gerenciamento e a modificação de conteúdo digital. Ele fornece uma interface fácil de usar para criar, editar e publicar conteúdo sem exigir conhecimento técnico ou habilidades de codificação abrangentes.

Você já publicou um blog ou editou uma página da Web? Então você já usou um sistema de gerenciamento de conteúdo!

Um CMS consiste em dois componentes principais:

Aplicativo de gerenciamento de conteúdo :Permite criar, editar, organizar e publicar conteúdo digital. Inclui editores de texto,calendários de conteúdoferramentas de gerenciamento de mídia e perfis de usuário. Tudo isso facilita a colaboração entre as equipes na criação e publicação de conteúdo

:Permite criar, editar, organizar e publicar conteúdo digital. Inclui editores de texto,calendários de conteúdoferramentas de gerenciamento de mídia e perfis de usuário. Tudo isso facilita a colaboração entre as equipes na criação e publicação de conteúdo Aplicativo de entrega de conteúdo: Esse componente gerencia a apresentação e a entrega do conteúdo aos usuários finais. Ele lida com tarefas como a recuperação de conteúdo do banco de dados do CMS, a aplicação de modelos ou temas e a apresentação do conteúdo aos visitantes

As plataformas CMS oferecem várias outras funcionalidades e recursos, como gerenciamento de recursos , plug-ins e extensões e análises.

Tipos de sistemas de gerenciamento de conteúdo

Antes de escolher uma plataforma de CMS, é importante considerar cuidadosamente os diferentes tipos de sistemas de gerenciamento de conteúdo. Veja a seguir os tipos mais comuns de CMS e seus usos:

Sistema de gerenciamento de conteúdo da Web sistema (WCMS): envolve a criação de sites, hospedagem na Web e CMS de código aberto

(WCMS): envolve a criação de sites, hospedagem na Web e CMS de código aberto Sistema de gerenciamento de ativos digitais (DAM): Centraliza ativos, conteúdo, fluxos de trabalho e operações em várias unidades de negócios, departamentos e equipes

Sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (ECM): um sistema que ajuda as organizações a coletar, armazenar, fornecer e gerenciar dados não estruturados. Isso inclui itens como e-mails, documentos de escritório, documentos digitalizados, relatórios e outros

(ECM): um sistema que ajuda as organizações a coletar, armazenar, fornecer e gerenciar dados não estruturados. Isso inclui itens como e-mails, documentos de escritório, documentos digitalizados, relatórios e outros Sistema de gerenciamento de conteúdo de componentes (CCMS): um CCMS permite que as organizações rastreiem, gerenciem e armazenem com eficiência o conteúdo em vários componentes, como palavras, parágrafos, frases ou fotos

Benefícios das ferramentas e do software de gerenciamento de conteúdo

A produção de conteúdo de qualidade deve ser um aspecto primordial de sua estratégia de marketing. E um CMS ajuda você a fazer exatamente isso.

Você pode contratar influenciadores para tentar vender seus produtos e serviços para você, e isso pode ajudar até certo ponto. Mas, sem seu próprio conteúdo, você não conseguirá se estabelecer como uma voz confiável ou um influenciador criar clientes lealdade.

Encontrar o CMS e as ferramentas de marketing corretos pode ajudá-lo a simplificar os fluxos de trabalho, melhorar a colaboração da equipe e, o mais importante, expandir seus negócios. Sem as ferramentas de gerenciamento de conteúdo, seria mais difícil criar e fornecer conteúdo em escala.

Felizmente, há vários tipos de ferramentas de gerenciamento de conteúdo disponíveis atualmente para ajudar a sua equipe e a sua empresa a gerenciar cada parte do seu trabalho. Esses sistemas de gerenciamento de conteúdo podem trabalhar de forma independente ou em conjunto para facilitar a criação e o gerenciamento de conteúdo, simplificar a colaboração, bem como garantir uma marca consistente, aprimorar a otimização de mecanismos de pesquisa e atender às suas necessidades à medida que sua empresa cresce.

Vamos dar uma olhada em cada um deles.

1. Criação fácil de conteúdo

Um sistema de gerenciamento de conteúdo capacita sua empresa de várias maneiras. Atualize as plataformas digitais, aumente a produtividade e forneça conteúdo relevante ao seu público, tudo isso sem conhecimento técnico. Um CMS simplifica o processo de criação e gerenciamento de conteúdo digital e, com a ajuda de Ferramentas de redação com IA o que facilita ainda mais.

Os recursos de reescrita permitem que você reescreva grandes quantidades de conteúdo para corresponder ao seu tom de voz específico

Sem um CMS, você precisaria de um desenvolvedor profissional que soubesse programar. Com o CMS, o código já está lá. Você está no banco do motorista para criação de conteúdo economizando seu tempo e dinheiro.

2. Agiliza a colaboração

Um CMS facilita a colaboração entre os membros da equipe. Vários usuários podem trabalhar simultaneamente, contribuindo para a criação e a edição de conteúdo. Tem equipes multifuncionais trabalhando em locais diferentes? O gerenciamento do fluxo de trabalho e o controle de versões são essenciais. Isso garante a precisão do conteúdo e facilita a eficiência do trabalho em equipe.

Melhore a colaboração da equipe, centralize o feedback e agilize os processos de aprovação com o Revisão no ClickUp -atribuir comentários diretamente em anexos de tarefas, PDFs, imagens e vídeos

3. Oferece flexibilidade e suporta escalabilidade

Um CMS também ajuda sua empresa a crescer e se adaptar. É possível adicionar novas páginas, seções ou recursos à medida que seus requisitos evoluem. Essa flexibilidade acomoda suas necessidades de expansão sem exigir mudanças ou desenvolvimentos significativos.

As plataformas de CMS escalonáveis geralmente têm recursos de replicação e distribuição de conteúdo. Isso permite que o conteúdo seja replicado em vários servidores. Isso significa que os servidores não ficam sobrecarregados. Em termos simples, isso aumenta o desempenho para que seu site não fique sobrecarregado com tráfego intenso.

4. Garante a consistência da marca

Por usando modelos de marca e temas, seu CMS garante uma aparência unificada e profissional em toda a sua presença digital. Isso aprimora a identidade da sua marca, reforça o reconhecimento do cliente e melhora a experiência do usuário para aprimorar o envolvimento com seus clientes .

Um CMS deve ter um catálogo centralizado para gerenciar ativos digitais, como logotipos, gráficos, imagens e vídeos. Isso mantém os ativos da marca facilmente acessíveis aos criadores de conteúdo. Além disso, minimiza o risco de uso de materiais desatualizados ou não autorizados. Ao manter um sistema central de gerenciamento de ativos, seu CMS reforça a consistência em todo o site.

5. Aprimora o SEO

Você não precisa ser um especialista em SEO para que seu site seja encontrado. Muitas plataformas CMS têm ferramentas de SEO incorporadas para ajudar. Deseja otimizar sua página inicial, páginas de produtos ou postagens de blog? Um bom CMS aumentará seu tráfego orgânico e o ajudará a atingir seu público-alvo.

Um bom sistema de gerenciamento de conteúdo que ofereça suporte a Gerenciamento de projetos de SEO pode fazer uma grande diferença para sua empresa. Ele economizará seu tempo, proporcionará flexibilidade e dará a você maior controle sobre seu conteúdo on-line. Em última análise, o CMS ajuda você a proporcionar uma melhor experiência ao seu público e a atingir suas metas comerciais.

Crie um ponto de acesso bidirecional entre seu banco de dados de conteúdo e os clusters, conectando seu mapa mental diretamente às tarefas com Quadros brancos ClickUp

O que faz um bom software de gerenciamento de conteúdo?

Ao escolher o software de gerenciamento de conteúdo correto, considere os seguintes elementos:

Fácil de usar: Procure um CMS com uma interface intuitiva e recursos simples. A criação, a edição e a publicação de conteúdo não devem exigir habilidades de codificação. Um CMS de fácil utilização capacitará sua equipe a gerenciar o conteúdo com eficiência

Procure um CMS com uma interface intuitiva e recursos simples. A criação, a edição e a publicação de conteúdo não devem exigir habilidades de codificação. Um CMS de fácil utilização capacitará sua equipe a gerenciar o conteúdo com eficiência Editor flexível: Um bom CMS deve oferecer um editor flexível que permita criar e formatar conteúdo facilmente. Procure ferramentas comoWYSIWYG editores, arrastar e soltar e gerenciamento de mídia. Isso simplifica o processo criativo e proporciona uma experiência de edição perfeita

Um bom CMS deve oferecer um editor flexível que permita criar e formatar conteúdo facilmente. Procure ferramentas comoWYSIWYG editores, arrastar e soltar e gerenciamento de mídia. Isso simplifica o processo criativo e proporciona uma experiência de edição perfeita Colaboração: Considere um CMS que ofereça suporte a recursos de colaboração. Procure funções e permissões, fluxos de trabalho de conteúdo e controle de versão. Esses recursos permitem que muitos usuários trabalhem juntos, revisem e aprovem o conteúdo para que a sua equipe nunca perca o ritmo

Considere um CMS que ofereça suporte a recursos de colaboração. Procure funções e permissões, fluxos de trabalho de conteúdo e controle de versão. Esses recursos permitem que muitos usuários trabalhem juntos, revisem e aprovem o conteúdo para que a sua equipe nunca perca o ritmo Personalização: Escolha um CMS que ofereça opções de personalização para se alinhar aos seus requisitos de marca e design. Procure a capacidade de personalizar modelos, temas e layouts. Um CMS altamente personalizável permite que você crie uma experiência digital única e personalizada para o seu público

Escolha um CMS que ofereça opções de personalização para se alinhar aos seus requisitos de marca e design. Procure a capacidade de personalizar modelos, temas e layouts. Um CMS altamente personalizável permite que você crie uma experiência digital única e personalizada para o seu público Integrações : Verifique se o seu CMS é compatível com plugins, extensões ou APIs populares. Integrações comoGeradores de conteúdo de IA,ferramentas de marketing, oucontrole automático de tempo pode tornar sua vida muito mais fácil. O objetivo das integrações éaprimorar seu fluxo de trabalho e sincronizar dados em todos os sistemas

: Verifique se o seu CMS é compatível com plugins, extensões ou APIs populares. Integrações comoGeradores de conteúdo de IA,ferramentas de marketing, oucontrole automático de tempo pode tornar sua vida muito mais fácil. O objetivo das integrações éaprimorar seu fluxo de trabalho e sincronizar dados em todos os sistemas Suporte: Seu CMS deve vir com acesso a um suporte sólido. Procure a documentação, os fóruns de usuários e os canais de suporte ao cliente. O suporte responsivo pode ser crucial na solução de problemas que você encontrar

Ao considerar esses elementos, você encontrará um sistema de gerenciamento de conteúdo que atenda às suas necessidades, independentemente do tamanho da sua empresa.

As 10 melhores ferramentas e softwares de gerenciamento de conteúdo para 2024

Vamos começar com uma advertência importante. É impossível identificar o "melhor CMS". Ao ler esta lista, sugerimos que você considere os recursos de cada CMS com base em suas necessidades antes de tomar uma decisão. Pese os prós e os contras e experimente alguns deles. A maioria tem uma versão de avaliação ou demonstração gratuita.

Dito isso, vamos dar uma olhada nas 10 melhores opções de software de gerenciamento de conteúdo disponíveis.

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento de ativos digitais, automatização de fluxos de trabalho e colaboração em equipe

Crie uma visão organizada do seu trabalho, simplifique seus esforços de gerenciamento de conteúdo e gerencie todos os tipos de conteúdo, como postagens em mídias sociais, blogs, páginas de destino e muito mais no ClickUp

Quando você pensa no ClickUp, provavelmente pensa em software de gerenciamento de projetos. Isso é verdade. Mas porque é uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa que oferece uma plataforma totalmente personalizável, qualquer equipe de todos os departamentos e empresas de todos os tamanhos podem configurar o ClickUp para atender às suas necessidades exclusivas e a vários casos de uso, incluindo gerenciamento de conteúdo . 🙌

O ClickUp pode gerenciar seus esforços de marketing de conteúdo com centenas de recursos avançados para marketing e colaboração em equipe, além de recursos abrangentes de modelos de marketing que podem ser personalizados para atender a qualquer caso de uso e necessidade, como, por exemplo:

Esses recursos do ClickUp podem ser seus ajudantes para simplificar o processo de planejamento e gerenciar o conteúdo de vários canais, incluindo seu site, blog, mídia social e campanhas de e-mail.

Além disso, o ClickUp oferece mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo a Visualização de calendário para planejar e programar seu calendário de conteúdo, Visualização de lista para gerenciar seus projetos de conteúdo, Visualização de quadro para facilitar o gerenciamento de conteúdo e o controle de progresso, e muito mais.

E não podemos nos esquecer do IA do ClickUp -um assistente de redação incorporado, baseado em função, no ClickUp. ✍️⚡️

O ClickUp AI foi desenvolvido para ajudá-lo a escrever mais rapidamente, compor conteúdo envolvente, ajustar sua redação e ajudá-lo a permanecer no fluxo criativo. Portanto, se estiver escrevendo um blog, elaborando uma cópia para uma postagem social ou criando estratégias de marketing de conteúdo e ideias de campanha, o ClickUp AI pode ajudá-lo a vencer o bloqueio do escritor e a fazer mais em menos tempo.

Usando o ClickUp AI para gerar uma postagem de blog, cópia social, ideias de estratégia de conteúdo e muito mais em Documentos do ClickUp Esses recursos avançados e outros proporcionam uma experiência perfeita no ClickUp e soluções funcionais para ajudá-lo a gerenciar suas equipes e cada parte do fluxo de trabalho de gerenciamento de conteúdo.

Principais recursos

Mais de 15 visualizações de projeto personalizadas : Visualize seu trabalho do seu jeito comvisualizações de projeto personalizadas no ClickUp, incluindo Calendário, Quadro, Linha do tempo e Visualização de formulário

: Visualize seu trabalho do seu jeito comvisualizações de projeto personalizadas no ClickUp, incluindo Calendário, Quadro, Linha do tempo e Visualização de formulário Plataforma totalmente personalizável : Configure o ClickUp para atender a qualquer necessidade, preferências de fluxo de trabalho e muito mais com recursos avançados, comoClickApps *ClickUp AI: Assistente de escrita com IA no ClickUp para ajudá-lo a escrever mais rápido e criar um conteúdo melhor

: Configure o ClickUp para atender a qualquer necessidade, preferências de fluxo de trabalho e muito mais com recursos avançados, comoClickApps *ClickUp AI: Assistente de escrita com IA no ClickUp para ajudá-lo a escrever mais rápido e criar um conteúdo melhor Campos personalizados : Adicione seus própriosCampos personalizados para criar uma visualização avançada e personalizada, adaptada aos seus projetos, equipes e qualquer tipo de trabalho

: Adicione seus própriosCampos personalizados para criar uma visualização avançada e personalizada, adaptada aos seus projetos, equipes e qualquer tipo de trabalho Status personalizados : Simplifique seu fluxo de trabalho de conteúdo e dê a cada fase de um projeto um status designado, criando seus próprios status personalizados

: Simplifique seu fluxo de trabalho de conteúdo e dê a cada fase de um projeto um status designado, criando seus próprios status personalizados Automação de fluxo de trabalho: Use receitas pré-criadas ou crie automação de fluxo de trabalho personalizada no ClickUp para acelerar o fluxo de trabalho e manter os processos consistentes

Use receitas pré-criadas ou crie automação de fluxo de trabalho personalizada no ClickUp para acelerar o fluxo de trabalho e manter os processos consistentes Colaboração e comunicação em equipe : Tenha acesso a um conjunto de recursos de colaboração e comunicação em equipe, como quadros brancos para brainstorming e planejamento de conteúdo, documentos para POPs e blogs, visualização de bate-papo para mensagens instantâneas, revisão para anotações, comentários atribuídos e muito mais

: Tenha acesso a um conjunto de recursos de colaboração e comunicação em equipe, como quadros brancos para brainstorming e planejamento de conteúdo, documentos para POPs e blogs, visualização de bate-papo para mensagens instantâneas, revisão para anotações, comentários atribuídos e muito mais Modelos personalizáveis: Escolha entre mais de 1.000 modelos para cada equipe e vários casos de uso para iniciar seu trabalho e personalizá-los de acordo com suas necessidades e preferências

limitações do ####

Pode haver uma curva de aprendizado para o número de recursos disponíveis e opções de personalização, mas o ClickUp oferece recursos como a ClickUp University, blogs educacionais e suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo ainda

Preços

grátis para sempre Plano

Ilimitado: US$ 5 por usuário por mês

US$ 5 por usuário por mês Business: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Business Plus: $19 por usuário por mês

$19 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: Está disponível uma avaliação gratuita; adicione-o a qualquer espaço de trabalho pago por apenas US$ 5 por membro/mês ### 2. WordPress

Melhor para criação de sites e gerenciamento de conteúdo da Web

Aparência e temas do WordPress (via WordPress) WordPress é um CMS amplamente utilizado e versátil. Ele é conhecido por sua facilidade de uso, amplo ecossistema de plugins e temas personalizáveis.

O WordPress permite que usuários de todos os níveis de habilidade criem, gerenciem e personalizem seus sites. Com milhares de temas e plug-ins disponíveis, o WordPress oferece opções de personalização inigualáveis. Ele também tem uma comunidade grande e solidária, que fornece recursos, atualizações e patches de segurança.

O WordPress é altamente escalável, o que o torna adequado para pequenas empresas ou grandes corporações. Mais de 40% da Internet é executada no WordPress. Isso prova que ele continuará a se desenvolver e a ser compatível com vários provedores de hospedagem e integrações.

É importante observar que há uma diferença entre o WordPress.org e o WordPress.com. A principal diferença é que o WordPress.com é um serviço de blog hospedado que permite que você crie um site com o software WordPress. O WordPress.org é auto-hospedado, ou seja, você cria o site por conta própria. O WordPress.org é muito mais personalizável e econômico a longo prazo.

Melhores recursos

Interface intuitiva : O WordPress facilita para os iniciantes a criação e o gerenciamento de sites sem a necessidade de conhecimento técnico aprofundado

: O WordPress facilita para os iniciantes a criação e o gerenciamento de sites sem a necessidade de conhecimento técnico aprofundado Gerenciamento de conteúdo flexível: Crie, edite e organize sem esforço vários tipos de conteúdo, inclusive posts de blog, páginas, arquivos de mídia e muito mais

Crie, edite e organize sem esforço vários tipos de conteúdo, inclusive posts de blog, páginas, arquivos de mídia e muito mais Extensivo ecossistema de plug-ins: Os plug-ins abrangem uma ampla gama de recursos, incluindo comércio eletrônico, SEO, integração de mídia social, aprimoramentos de segurança e muito mais

Os plug-ins abrangem uma ampla gama de recursos, incluindo comércio eletrônico, SEO, integração de mídia social, aprimoramentos de segurança e muito mais Opções de personalização: Os usuários podem personalizar seus sites utilizando modelos personalizados, estilos, widgets, menus, personalização de CSS e muito mais

Os usuários podem personalizar seus sites utilizando modelos personalizados, estilos, widgets, menus, personalização de CSS e muito mais Forte suporte da comunidade: Com milhões de usuários em todo o mundo, o WordPress se beneficia de uma próspera comunidade de desenvolvedores, designers e entusiastas que contribuem para o seu desenvolvimento

limitações do ####

Embora o WordPress seja uma plataforma versátil e altamente escalável, os sites podem enfrentar desafios ao lidar com grandes quantidades de conteúdo ou alto tráfego, exigindo necessidades adicionais de servidor

Devido à sua popularidade e uso generalizado, o WordPress pode ser um alvo para hackers e agentes mal-intencionados

Preços

Software de código aberto gratuito para WordPress.org

para WordPress.org Planos do WordPress.com:

Gratuito para sempre Básico: US$ 4/mês Premium: $8/mês Business: $25/mês Comércio: $45/mês Enterprise: A partir de US$ 25.000/ano



Comentários e avaliações de clientes

G2: 4,5 de 5 (8.650 avaliações)

4,5 de 5 (8.650 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (14.635 avaliações)

3. Drupal

Melhor estrutura de gerenciamento de conteúdo de código aberto para sites simples

Visualização do painel no Drupal (via Drupal) Drupal é robusto, dimensionável e muito flexível. Ele oferece recursos avançados de gerenciamento de conteúdo. É altamente personalizável, o que o torna adequado para sites complexos e de grande escala.

A arquitetura modular do Drupal permite a fácil integração com sistemas de terceiros. Ele também tem amplas opções de personalização para combinar com sua marca. Com seus controles avançados de permissão e recursos de segurança, é ideal para projetos de nível empresarial. Uma comunidade de usuários ativa contribui para o sucesso do Drupal melhoria contínua do Drupal . Assim, você sempre receberá atualizações frequentes e uma grande quantidade de recursos.

O Drupal é uma opção confiável para empresas com necessidades de gerenciamento de conteúdo diversas e em constante evolução.

Melhores recursos

Arquitetura de conteúdo flexível: O Drupal oferece uma arquitetura de conteúdo altamente flexível que permite aos usuários criar e organizar tipos de conteúdo complexos com campos personalizados

O Drupal oferece uma arquitetura de conteúdo altamente flexível que permite aos usuários criar e organizar tipos de conteúdo complexos com campos personalizados Escalabilidade e desempenho: O Drupal foi projetado para lidar com sites de alto tráfego e pode ser dimensionado de forma eficiente com seus mecanismos de cache integrados e suporte para redes de distribuição de conteúdo

O Drupal foi projetado para lidar com sites de alto tráfego e pode ser dimensionado de forma eficiente com seus mecanismos de cache integrados e suporte para redes de distribuição de conteúdo Extensivo ecossistema de módulos: Seus módulos CMS abrangem muitos recursos, incluindo comércio eletrônico, SEO, gerenciamento de usuários, manipulação de mídia e muito mais

Seus módulos CMS abrangem muitos recursos, incluindo comércio eletrônico, SEO, gerenciamento de usuários, manipulação de mídia e muito mais Suporte multilíngue robusto: O suporte multilíngue e os recursos de tradução integrados fazem dele a opção ideal para sites globais

O suporte multilíngue e os recursos de tradução integrados fazem dele a opção ideal para sites globais Fortes recursos de segurança: A arquitetura do Drupal inclui várias medidas de segurança, como permissões granulares de usuário, filtragem de entrada e controles de acesso, ajudando a proteger os sites contra possíveis ameaças

limitações do ####

Os usuários talvez precisem investir mais tempo e esforço para aprender os conceitos, a configuração e as práticas de desenvolvimento do Drupal

Os módulos do Drupal podem exigir planejamento e testes cuidadosos para garantir a compatibilidade e evitar possíveis interrupções na funcionalidade do site

Preços

**Software de código aberto gratuito

Comentários e classificações de clientes

G2: 3,8 de 5 (403 avaliações)

3,8 de 5 (403 avaliações) Capterra: 4,2 de 5 (427 avaliações)

4. Joomla

Melhor para CMS de código aberto e criação de sites

Visualização do painel no Joomla (via Joomla) Joomla tem tudo a ver com facilidade de uso, extensibilidade e versatilidade. O Joomla oferece uma interface simples, acessível para iniciantes e usuários não técnicos. Sua biblioteca de extensões facilita a personalização e a integração.

O Joomla é altamente escalável e capaz de lidar com sites e aplicativos complexos. Assim como o Drupal, ele enfatiza o desenvolvimento orientado pela comunidade. Você sempre terá atualizações regulares, patches de segurança e uma comunidade de usuários que lhe dá suporte. Com sua combinação de recursos, flexibilidade e extensões, o Joomla é uma excelente opção se você estiver procurando uma solução CMS avançada e adaptável.

Melhores recursos

Interface fácil de usar: O Joomla oferece um painel administrativo claro e intuitivo que simplifica as tarefas de gerenciamento do site

O Joomla oferece um painel administrativo claro e intuitivo que simplifica as tarefas de gerenciamento do site Gerenciamento avançado de conteúdo: Recursos como controle de versão de artigos incorporado, agendamento de conteúdo e marcação de conteúdo permitem um gerenciamento eficiente de conteúdo

Recursos como controle de versão de artigos incorporado, agendamento de conteúdo e marcação de conteúdo permitem um gerenciamento eficiente de conteúdo Ampla variedade de extensões: As extensões incluem modelos, módulos, componentes e plug-ins, permitindo que os usuários personalizem seus sites de acordo com suas necessidades específicas.

As extensões incluem modelos, módulos, componentes e plug-ins, permitindo que os usuários personalizem seus sites de acordo com suas necessidades específicas. Suporte multilíngue: O Joomla oferece suporte multilíngue integrado, permitindo que os usuários criem sites em vários idiomas

O Joomla oferece suporte multilíngue integrado, permitindo que os usuários criem sites em vários idiomas Controle de acesso e gerenciamento de usuários: O Joomla oferece recursos abrangentes de controle de acesso e gerenciamento de usuários, como a criação de grupos de usuários, a atribuição de permissões específicas a usuários ou grupos de usuários e o gerenciamento de métodos de autenticação de usuários

limitações do ####

Assim como o Drupal, os usuários podem achar que o Joomla tem uma curva de aprendizado acentuada devido à sua estrutura complexa.

Embora o Joomla ofereça uma variedade de modelos gratuitos, as opções de design padrão podem ser mais limitadas em comparação com outras plataformas CMS.

Preços

**Software de código aberto gratuito

Avaliações

G2: 4,0 de 5 (375 avaliações)

4,0 de 5 (375 avaliações) Capterra: 4,1 de 5 (583 avaliações)

Saiba mais sobre o_ **Melhores ferramentas para desenvolvedores de Mac !

5. Plataforma de experiência Sitecore

Melhor para gerenciamento de vários locais e suporte omnicanal

Visualização do painel no Sitecore (via Sitecore)

Pronto para criar experiências digitais poderosas e pessoais? Dê uma boa e longa olhada no Sitecore. Plataforma de experiência da Sitecore é um CMS abrangente. Sua plataforma de experiência digital, recursos de personalização e recursos de nível empresarial fazem dele uma opção sólida de CMS. Ele inclui publicação multicanal, fluxos de trabalho, controle de versão de conteúdo e tem um vasto ecossistema de integrações.

Procurando opções de conteúdo direcionado? As ferramentas avançadas de personalização e gerenciamento da experiência do cliente da Sitecore cuidam disso para você. Ela oferece uma plataforma escalável e segura, ideal para projetos maiores.

Melhores recursos

Personalização robusta: A Sitecore oferece recursos avançados de personalização, permitindo que as empresas forneçam conteúdo direcionado e relevante aos visitantes do site

A Sitecore oferece recursos avançados de personalização, permitindo que as empresas forneçam conteúdo direcionado e relevante aos visitantes do site Fluxo de trabalho de gerenciamento de conteúdo: A Sitecore oferece um sistema abrangente de gerenciamento de conteúdo (CMS) com ferramentas de edição intuitivas, controle de versão e gerenciamento de fluxo de trabalho

A Sitecore oferece um sistema abrangente de gerenciamento de conteúdo (CMS) com ferramentas de edição intuitivas, controle de versão e gerenciamento de fluxo de trabalho Automação de marketing avançada: Permite o uso efetivo degerenciamento de leadsmarketing por e-mail, testes A/B, integração de análises e muito mais para otimizar os esforços de marketing

Permite o uso efetivo degerenciamento de leadsmarketing por e-mail, testes A/B, integração de análises e muito mais para otimizar os esforços de marketing Fornecimento multicanal: A Sitecore permite o fornecimento de conteúdo contínuo em vários canais, incluindo sites, dispositivos móveis, mídia social e e-mail

A Sitecore permite o fornecimento de conteúdo contínuo em vários canais, incluindo sites, dispositivos móveis, mídia social e e-mail Escalabilidade e recursos de nível empresarial: Ele foi desenvolvido para atender às necessidades de sites corporativos de grande escala

Limitações

A Sitecore foi projetada para ser uma plataforma de nível empresarial de ponta, e os custos de licenciamento e implementação podem ser altos

A Sitecore é uma plataforma rica em recursos e altamente personalizável, o que pode levar à complexidade para pessoas sem conhecimento técnico

Preços

Os preços não estão listados on-line

Avaliações

G2: 3,9 de 5 (362 avaliações)

3,9 de 5 (362 avaliações) Capterra: 4,2 de 5 (4 avaliações)

6. Conteúdo

Melhor para gerenciar e distribuir conteúdo em qualquer plataforma

Visualização do painel no Contentful (via Contentful) Contentful CMS é um sistema de gerenciamento de conteúdo sem cabeça . É conhecido por sua flexibilidade, escalabilidade e facilidade de uso. Ele separa a criação e o armazenamento de conteúdo da apresentação. Isso significa que as empresas podem fornecer conteúdo de forma contínua em todos os canais e dispositivos.

O Contentful tem uma abordagem que prioriza a API. Isso facilita para os desenvolvedores a integração e o fornecimento de conteúdo a qualquer aplicativo. Graças à sua interface de usuário intuitiva, usuários não técnicos podem criar e gerenciar conteúdo.

Procurando uma solução de CMS que os desenvolvedores vão adorar? O Contentful também atende a esse requisito. Os desenvolvedores adoram sua arquitetura baseada na nuvem.

Melhores recursos

Arquitetura CMS sem cabeça: Isso permite flexibilidade no fornecimento de conteúdo para várias plataformas e dispositivos, incluindo sites, aplicativos móveis, dispositivos inteligentes e muito mais

Isso permite flexibilidade no fornecimento de conteúdo para várias plataformas e dispositivos, incluindo sites, aplicativos móveis, dispositivos inteligentes e muito mais Modelagem de conteúdo e conteúdo estruturado: Organização eficiente de conteúdo, reutilização e consistência em diferentes canais e aplicativos

Organização eficiente de conteúdo, reutilização e consistência em diferentes canais e aplicativos Abordagem que prioriza a API: Oferece fácil integração com outros sistemas, aplicativos e serviços, facilitando a criação de experiências personalizadas e dinâmicas em várias plataformas

Oferece fácil integração com outros sistemas, aplicativos e serviços, facilitando a criação de experiências personalizadas e dinâmicas em várias plataformas Colaboração em tempo real e controle de versões: A Contentful oferece atualizações em tempo real, controle de versões e a capacidade de rastrear alterações, facilitando a colaboração entre as equipes e a manutenção da qualidade do conteúdo

A Contentful oferece atualizações em tempo real, controle de versões e a capacidade de rastrear alterações, facilitando a colaboração entre as equipes e a manutenção da qualidade do conteúdo Escalabilidade e desempenho: A infraestrutura da Contentful, as redes globais de distribuição de conteúdo (CDNs) e os mecanismos de cache garantem excelente desempenho e escalabilidade

Limitações

A instalação e a configuração do Contentful podem exigir conhecimento técnico ou assistência

Como um CMS baseado em nuvem, as empresas que operam em áreas com acesso limitado ou não confiável à Internet podem enfrentar desafios para acessar e gerenciar seu conteúdo de forma eficaz

Preços

Gratuito: Para indivíduos e projetos básicos

Para indivíduos e projetos básicos Básico: US$ 300/mês para 20 usuários

US$ 300/mês para 20 usuários Premium: preços personalizados

Comentários e avaliações de clientes

G2: 4,2 de 5 (286 avaliações)

4,2 de 5 (286 avaliações) Capterra: 4,4 de 5 (55 avaliações)

7. HubSpot CMS

Melhor para criar e gerenciar um site

Visualização do painel do Hubspot CMS (via Hubspot) HubSpot CMS é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de conteúdo. Ela combina desenvolvimento de sites, marketing, ferramentas de divulgação e muito mais. O HubSpot CMS permite que as empresas criem sites responsivos e otimizados com facilidade. Ele se integra perfeitamente a outras ferramentas da HubSpot, como rastreamento de e-mail automação de marketing, gerenciamento de leads e relacionamentos com clientes . Seu mercado de aplicativos oferece mais de 1.000 integrações incluindo uma com o ClickUp.

O HubSpot CMS permite que você ofereça experiências altamente personalizadas ao seu público. Recursos como personalização dinâmica e conteúdo inteligente ajudarão nisso. É uma solução completa que permite que profissionais de marketing e desenvolvedores criem, otimizem e acompanhem o desempenho de suas campanhas e conteúdo digital.

Melhores recursos

Criação e gerenciamento de conteúdo: O HubSpot CMS oferece um editor de arrastar e soltar, edição em linha e modelos personalizáveis, facilitando a criação e a atualização de páginas da Web, posts de blog, páginas de destino e muito mais, sem a necessidade de conhecimento de codificação

O HubSpot CMS oferece um editor de arrastar e soltar, edição em linha e modelos personalizáveis, facilitando a criação e a atualização de páginas da Web, posts de blog, páginas de destino e muito mais, sem a necessidade de conhecimento de codificação Personalização dinâmica: Você pode adaptar o conteúdo para proporcionar experiências personalizadas, aumentando o envolvimento e as taxas de conversão

Você pode adaptar o conteúdo para proporcionar experiências personalizadas, aumentando o envolvimento e as taxas de conversão Otimização de SEO: O HubSpot CMS inclui ferramentas de SEO integradas e recomendações de otimização para ajudar a melhorar a visibilidade do seu site nos mecanismos de pesquisa

O HubSpot CMS inclui ferramentas de SEO integradas e recomendações de otimização para ajudar a melhorar a visibilidade do seu site nos mecanismos de pesquisa Capacidade de resposta a vários dispositivos: O HubSpot CMS garante que seu site seja responsivo e otimizado para diferentes dispositivos, incluindo desktops, tablets e dispositivos móveis

O HubSpot CMS garante que seu site seja responsivo e otimizado para diferentes dispositivos, incluindo desktops, tablets e dispositivos móveis Integração de marketing: Integra-se perfeitamente com o Hubspot CRM para simplificar a geração de leads e os processos de nutrição

limitações do ####

A personalização do layout ou do design além dos modelos disponíveis pode exigir conhecimento avançado de codificação ou a assistência de um desenvolvedor

O custo de usar o HubSpot CMS pode ser uma desvantagem para empresas que não precisam de toda a gama de recursos de marketing da HubSpot

Preços

**Gratuito

Iniciante: $23/mês

$23/mês Profissional: $360/mês

$360/mês Enterprise: US$ 1.200/mês

Comentários e classificações de clientes

G2: 4,5 de 5 (1.505 avaliações)

4,5 de 5 (1.505 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (69 avaliações)

8. Estático

Melhor para criar e gerenciar sites

Edição de descrições no Statamic (vis Statamic) Statamic é um CMS único nesta rodada. Ele é para escritores, editores e desenvolvedores. O Statamic ganhou o prêmio CMS Critics Choice de 2021 como melhor CMS de arquivo simples. Seu editor de conteúdo baseado em blocos recebeu ótimas críticas.

Ele oferece uma interface de usuário limpa e intuitiva, facilitando o gerenciamento e a edição de conteúdo. Com sua arquitetura de arquivo simples, o Statamic elimina a necessidade de um banco de dados. Isso resulta em desempenho mais rápido e implementação mais fácil. O poderoso sistema de modelos e os campos personalizáveis do Statamic permitem a fácil personalização do conteúdo. Ele também oferece excelentes ferramentas para desenvolvedores, como uma API robusta e ampla documentação.

O Statamic é uma excelente opção se você estiver procurando uma solução CMS leve, porém poderosa.

Melhores recursos

Arquitetura de arquivo simples: O Statamic armazena conteúdo e dados em arquivos de texto simples em vez de depender de um banco de dados, portanto, não há necessidade de configurações complexas de banco de dados

O Statamic armazena conteúdo e dados em arquivos de texto simples em vez de depender de um banco de dados, portanto, não há necessidade de configurações complexas de banco de dados Modelagem de conteúdo flexível: Defina tipos de conteúdo personalizados com campos, relacionamentos e taxonomias para estruturar e organizar o conteúdo de uma forma que faça sentido para você

Defina tipos de conteúdo personalizados com campos, relacionamentos e taxonomias para estruturar e organizar o conteúdo de uma forma que faça sentido para você Painel de controle de fácil utilização: Uma interface limpa e intuitiva para que os autores e editores de conteúdo criem e atualizem o conteúdo sem a necessidade de conhecimento técnico

Uma interface limpa e intuitiva para que os autores e editores de conteúdo criem e atualizem o conteúdo sem a necessidade de conhecimento técnico Controle de versão integrado: Acompanhe e gerencie as alterações feitas no seu conteúdo e reverta facilmente para versões anteriores, compare as alterações e colabore com vários membros da equipe

Acompanhe e gerencie as alterações feitas no seu conteúdo e reverta facilmente para versões anteriores, compare as alterações e colabore com vários membros da equipe Extensibilidade com complementos: Os complementos abrangem áreas como comércio eletrônico, SEO, criadores de formulários, gerenciamento de usuários e muito mais

limitações do ####

Usuários não técnicos podem achar difícil começar a usar o Statamic sem treinamento ou assistência adicional

Embora o Statamic tenha uma comunidade ativa e solidária, ele pode ter uma base de usuários menor em comparação com plataformas CMS mais amplamente adotadas

Preços

Solo: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Pro: Taxa única de US$ 259 por projeto; atualizações gratuitas por um ano e depois US$ 59/ano

Taxa única de US$ 259 por projeto; atualizações gratuitas por um ano e depois US$ 59/ano Enterprise: Preços personalizados

Comentários e classificações de clientes

G2: 4,8 de 5 (2 avaliações)

4,8 de 5 (2 avaliações) Capterra: 4,8 de 5 (18 avaliações)

9. Adobe Commerce (antigo Magento)

Melhor para gerenciar experiências de compras e aquisições de ponta a ponta

Gerenciar experiências de compras e aquisições de ponta a ponta no Adobe Commerce (via Adobe Commerce) Adobe Commerce o Adobe Commerce, antigo Magento, é um poderoso CMS de código aberto. É um sistema de gerenciamento de conteúdo amplamente utilizado, projetado especificamente para sites de comércio eletrônico. Ele oferece recursos avançados para gerenciamento de produtos, processamento de pedidos e integração de pagamentos. O Magento é a opção ideal para empresas que vendem produtos on-line.

Ele oferece uma plataforma altamente personalizável com uma arquitetura flexível. Os desenvolvedores usam seu mercado de extensões para aprimorar a funcionalidade e integrar-se a sistemas de terceiros. Como uma solução CMS escalável e segura. O Adobe Commerce pode ajudar sua empresa a crescer e gerenciar suas operações de comércio eletrônico efetivamente.

Melhores recursos

Funcionalidade robusta de comércio eletrônico: O Adobe Commerce fornece um conjunto abrangente de ferramentas para criar e gerenciar lojas on-line com eficiência

O Adobe Commerce fornece um conjunto abrangente de ferramentas para criar e gerenciar lojas on-line com eficiência Personalização e extensibilidade flexíveis: Oferece uma arquitetura modular, permitindo que os desenvolvedores criem temas, extensões e integrações personalizados para atender a necessidades comerciais específicas

Oferece uma arquitetura modular, permitindo que os desenvolvedores criem temas, extensões e integrações personalizados para atender a necessidades comerciais específicas Escalabilidade e desempenho: Incorpora técnicas avançadas de cache, arquitetura distribuída e consultas otimizadas a bancos de dados para oferecer desempenho rápido e escalável

Incorpora técnicas avançadas de cache, arquitetura distribuída e consultas otimizadas a bancos de dados para oferecer desempenho rápido e escalável Recursos omnicanal: Obtenha integrações perfeitas com mercados populares como Amazon e eBay, bem como ferramentas para gerenciar estoques e pedidos em diferentes canais

Obtenha integrações perfeitas com mercados populares como Amazon e eBay, bem como ferramentas para gerenciar estoques e pedidos em diferentes canais Ferramentas de análise e marketing: Recursos como segmentação de clientes, recomendações personalizadas, boletins informativos, promoções e programas de fidelidade aprimoram seus esforços de marketing

limitações do ####

Rico em recursos e destinado a necessidades de nível empresarial, o Adobe Commerce pode ser acompanhado de altos custos, tornando-o menos acessível para empresas menores

Preços

Os preços não estão listados on-line

Preços e avaliações de clientes

G2: 4,0 de 5 (493 avaliações)

4,0 de 5 (493 avaliações) Capterra: 4,3 de 5 (591 avaliações)

10. Squarespace

Melhor para criar sites personalizados

Um exemplo de site personalizado criado com o Squarespace (via Squarespace) Squarespace é um software popular de gerenciamento de conteúdo. Com uma interface simples de arrastar e soltar, os usuários podem criar sites bonitos sem conhecimento de programação. Os modelos e layouts responsivos do Squarespace criam sites incríveis em um piscar de olhos. Ele inclui gerenciamento de conteúdo, blogs, comércio eletrônico, ferramentas de SEO e muito mais.

O Squarespace também cuida da hospedagem, da segurança e das atualizações de software, simplificando a manutenção do site. Com sua interface intuitiva e designs refinados, o Squarespace é uma solução completa para suas necessidades de CMS.

Melhores recursos

Modelos: O Squarespace oferece uma ampla gama de modelos projetados profissionalmente que são visualmente impressionantes e modernos

O Squarespace oferece uma ampla gama de modelos projetados profissionalmente que são visualmente impressionantes e modernos Editor de arrastar e soltar: Um editor de arrastar e soltar fácil de usar facilita a personalização do layout do seu site, a adição de blocos de conteúdo e a reorganização de elementos

Um editor de arrastar e soltar fácil de usar facilita a personalização do layout do seu site, a adição de blocos de conteúdo e a reorganização de elementos Design responsivo para dispositivos móveis: Todos os modelos do Squarespace são projetados para serem responsivos para dispositivos móveis.

Todos os modelos do Squarespace são projetados para serem responsivos para dispositivos móveis. Ferramentas de SEO incorporadas: O Squarespace incorpora recursos de otimização de mecanismos de busca (SEO), ajudando seu site a se classificar bem nos resultados dos mecanismos de busca

O Squarespace incorpora recursos de otimização de mecanismos de busca (SEO), ajudando seu site a se classificar bem nos resultados dos mecanismos de busca Funcionalidade de comércio eletrônico: Configure sua loja on-line facilmente com o recurso de comércio eletrônico integrado do Squarespace

Limitações

A personalização avançada, como a modificação do código subjacente ou a criação de recursos personalizados complexos, pode ser restrita

Se você tiver requisitos complexos ou altamente específicos, como integração extensiva com sistemas externos ou desenvolvimento personalizado, o Squarespace pode ser limitado em termos do que você pode alcançar

Preços

Pessoal: $16/mês

$16/mês Empresarial: $23/mês

$23/mês Comércio eletrônico (básico): $27/mês

$27/mês Comércio eletrônico (avançado): $49/mês

Comentários e avaliações de clientes

G2: 4,5 de 5 (1.031 avaliações)

4,5 de 5 (1.031 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (2.827 avaliações)

Turbine seu fluxo de trabalho com ferramentas e software de gerenciamento de conteúdo

O conteúdo é rei. Mas para criar um ótimo conteúdo, você precisa de um CMS em que possa confiar. O cenário digital está evoluindo rapidamente. As principais plataformas de CMS em 2024 podem se adaptar e atender às necessidades de empresas e indivíduos.

Não importa se você é proprietário de uma pequena empresa ou dirige uma grande corporação, há uma solução de CMS adaptada às suas necessidades específicas. Com essas opções, você pode ter confiança em sua jornada de criação de conteúdo. E lembre-se de que o conteúdo de qualidade, com o tempo, leva ao crescimento dos negócios.

Independentemente do CMS escolhido, o ClickUp pode ajudar a aumentar a produtividade e a colaboração da sua equipe. Com nosso software, consolidamos todo o seu trabalho de conteúdo em um só lugar.

Escritor convidado:_

freya é uma consultora de SEO que ajuda as marcas a aumentar seu tráfego orgânico com a criação e distribuição de conteúdo. Ela é uma colaboradora citada em várias publicações on-line, incluindo Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance e Huffington Post. Ela também é proprietária do CollectingCents, um blog de finanças pessoais que ela desenvolveu do zero