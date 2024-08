Planejamento de uma campanha de marketing de afiliados: Um guia passo a passo

sam O'Brien

Administrar uma empresa é difícil. Você tem que usar uma dúzia de chapéus, tentando fazer tudo perfeitamente, mas, naturalmente, nem todos esses chapéus se encaixam igualmente bem. Para muitos, marketing continua sendo seu maior desafio como proprietário de uma pequena empresa.

Obter leads, aumentar a exposição e impulsionar as vendas pode ser a parte mais difícil, mas também é a mais gratificante. O objetivo principal de sua empresa é vender, lucrar e fazer o dinheiro entrar. Ka-ching! 💰

O marketing de afiliados pode ser a resposta para seus problemas. A maneira como funciona é simples. Você oferece a outro profissional de marketing uma comissão por trazer leads e aumentar a conscientização sobre seus produtos e negócios.

Você paga aos seus afiliados somente quando eles trabalham, aumentando assim seu ROI e tornando as chances de fracasso do investimento praticamente nulas. Suas margens de lucro são ligeiramente reduzidas, mas como seu afiliado faz todo o marketing, vale a pena.

Pegue o Programa de afiliados do ClickUp como exemplo. Os afiliados obtêm impressionantes 20% de todas as transações de usuários que se cadastram usando seus links de afiliados. O ClickUp, por sua vez, se beneficia da exposição extra e da geração de leads que advém do trabalho com afiliados de alta qualidade. É a própria definição de benefício mútuo. 🤝

Siga as oito etapas simples abaixo para desenvolver seu próprio programa de marketing de afiliados de alto desempenho!

8 passos para desenvolver um programa de marketing de afiliados de alto desempenho

1. Determine seu público-alvo

Você sabe quem compra seu produto? 🤔

Antes de embarcar em uma afiliação campanha de marketing , você precisa saber quem são seus clientes, além de onde eles moram, a idade, a renda etc. Você deve saber quais são os pontos problemáticos que seu produto atende e quais são as necessidades e preocupações do seu mercado-alvo.

Descubra quem você deseja alcançar e crie um avatar de cliente para sua empresa. Quanto mais clara for a imagem do seu cliente-alvo, melhor você entenderá quem ele é e maior será a probabilidade de alcançá-lo e empurrá-lo pelo funil de vendas. É fundamental alinhar sua marca com o público-alvo, para que você possa falar e atendê-lo melhor em tudo o que você e seus afiliados fizerem.

Tente descobrir onde seus clientes se encontram. Eles estão no YouTube ou no Instagram? O que eles estão pesquisando no Google? Quais influenciadores eles seguem? Quais blogs eles leem e quais podcasts eles assinam? Muitos afiliados usam seus seguidores nas mídias sociais para convencê-los a clicar nos links de afiliados.

Quando tiver a resposta para essas perguntas, você saberá quais afiliados contratar para atrair seu público-alvo.

via EasyAffiliate

2. Definir objetivos

Se você não tiver metas, não terá como medir seu sucesso ou fracasso. Defina metas SMART: específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazo determinado. Esses objetivos de marketing o ajudarão a avaliar se o seu programa de afiliados está funcionando.

Um exemplo de um objetivo SMART meta de vendas pode ser que, em dois meses, você queira ter 20 afiliados que gerem um mínimo de 2.000 leads. Você deve avaliar o sucesso de sua campanha de marketing de afiliados em relação a esses objetivos e também definir KPIs para medir o desempenho diário e semanal.

A definição de metas mensuráveis ajuda a identificar os pontos fortes e fracos da campanha de marketing de afiliados sua estratégia de marketing para que você possa fazer as alterações adequadas no momento certo.

Você também pode definir metas de expansão São metas que estão além de suas capacidades atuais, mas que o incentivam a se esforçar mais, ganhar mais e vencer melhor. 🎯

via Bodybuildingmealplan.com

3. Confira a competição

O que está impedindo você de dominar o mundo? A concorrência! **Se você deseja que sua empresa cresça, saiba onde você está em comparação com seus rivais análise da concorrência pode ajudá-lo a decidir sobre um ponto de referência para seu programa de afiliados.

Sua pesquisa deve responder às seguintes perguntas:

Qual é a estratégia de compartilhamento de receita? O afiliado ganha por clique ou recebe uma taxa de comissão padrão?

Eles usam uma rede de afiliados para encontrar afiliados?

Como o comerciante dá suporte ao afiliado? É oferecido algum treinamento?

Quais são os termos e as condições do programa de afiliados?

Que métricas de controle de progresso são usadas?

O motivo dessa pesquisa é para que você possa atrair os afiliados certos e fazer com que eles escolham você em vez de seus concorrentes.

Por avaliação dos programas de afiliados de seus concorrentes você pode procurar oportunidades para aprimorá-los e encontrar maneiras de fazer isso melhor. 📈

4. Otimize seu funil de conversão

Os afiliados levarão em conta sua taxa de conversão antes de escolherem você em vez de outros. **Trabalhe na experiência do usuário, no design do site e no texto de vendas para melhorar isso. Isso afetará diretamente seu EPC e aumentará as taxas de adoção do programa.

A métrica na qual a maioria dos afiliados está interessada é o lucro por clique (EPC). O EPC é uma medida da lucratividade de uma campanha de marketing de afiliados. Os afiliados preferem gastar seu valioso tempo promovendo os produtos e serviços que lhes rendem mais dinheiro.

Você terá dificuldade em conseguir afiliados com um EPC baixo. É um mundo inconstante, nós lhe dizemos!

Os ganhos melhorarão à medida que as taxas de conversão aumentarem. Não faz sentido ter cem mil leads se você converter apenas 100 deles em clientes compradores. Otimize seu funil de conversão para converter o número máximo de leads e tornar a parceria com você mais lucrativa.

Quanto mais eles puderem ganhar, mais afiliados de alto calibre você atrairá.

via Crazyegg.com

5. Decida se você deseja usar uma rede de afiliados

Dependendo de seus objetivos, você pode decidir executar seu programa de afiliados por conta própria ou participar de uma rede de afiliados. 👥

Fazer isso por conta própria pode ser um incômodo e aumentar a carga de trabalho que você está tentando reduzir em primeiro lugar.

Em vez disso, você pode participar de uma rede que o ajude a encontrar afiliados e facilita seu relacionamento com eles. Entretanto, as redes de afiliados recebem uma parte da comissão por cada venda em que estão envolvidas, o que pode ser uma preocupação.

Se você decidir seguir sozinho e quiser lidar diretamente com os afiliados, precisará de software de gerenciamento de projetos para ajudar no gerenciamento de recursos, no gerenciamento de tarefas e na definição de metas claras.

Se você escolher gerenciamento de marketing de afiliados software ou uma rede de afiliados, a escolha deve ser feita com base em seu orçamento, prioridades e capacidade.

via Entrepreneur.com

6. Encontre afiliados adequados

Esta é a parte mais importante de sua jornada de afiliado: encontrar as pessoas certas . Ao iniciar seu programa de afiliados, você precisa encontrar parceiros ativamente. Plataformas de mídia social como o Facebook e o LinkedIn têm comunidades de afiliados prósperas das quais você pode participar.

Além de engajamento na mídia social se você quiser entrar em contato com afiliados por meio de e-mails, ingressando em sites de afiliados ou enviando mensagens para influenciadores que analisaram produtos como o seu ou cujos seguidores sejam semelhantes ao seu público-alvo. Não se esqueça de adicionar um assinatura de e-mail do proprietário da empresa para mostrar aos destinatários com quem eles estão falando.

Seja cuidadoso ao selecionar afiliados e não aceite todos os que se candidatarem. Você não quer nem precisa de conteúdo de baixa qualidade - isso prejudicará sua reputação. **Aceite somente os candidatos que estejam alinhados com os objetivos de sua marca

Recrutar afiliados que provem ser um ativo é difícil, mas assim que você tiver uma boa equipe trabalhando para você e as vendas começarem a rolar, eles serão incentivados a trabalhar ainda mais. 🤝

7. Apoie seus afiliados

Nem todos os afiliados que você contratar serão profissionais. A maioria terá pouco ou nenhum treinamento em marketing de afiliados.

**Você deve estar preparado para dar suporte a seus afiliados com um fantástico kit de ferramentas para afiliados. Outra boa ideia é ter um gerente de afiliados que possa dar suporte a eles para aumentar seus ganhos e, por sua vez, suas vendas.

Crie uma comunidade ativa na qual você esteja constantemente interagindo com seus afiliados, ajudando-os quando necessário. Grupos on-line do Facebook são usados por muitas empresas para aumentar o conhecimento e a compreensão entre seus parceiros.

Você também pode realizar um evento de vez em quando ou talvez organizar um webinar para compartilhar dicas e truques para ajudar os novos afiliados e treiná-los no uso de software de rastreamento e painéis de controle.

Lembre-se disso: Quanto melhor for o desempenho de seus afiliados, mais lucro você terá.

8. Teste tudo

Quando seu programa de afiliados estiver funcionando, monitore-o regularmente e faça as melhorias necessárias.

**Testar é crucial

O ideal é que você use testes A/B. Teste duas campanhas de marketing de afiliados em paralelo e descarte a que não funcionar.

Use seus objetivos para desenvolver KPIs para seus afiliados e para monitorar o desempenho deles.

Procure obter feedback de seus afiliados para que você possa fazer alterações que melhorem os resultados. Continue atualizando seu material de marketing, materiais promocionais e códigos de oferta.

Você pode incentivar seus afiliados enviando-lhes por e-mail descontos exclusivos, aumentando as taxas de comissão ou enviando-lhes um presente.

obtenha mais ideias para aprimorar seu campanhas de marketing de afiliados com nossos prompts de IA ._

Comece a usar o marketing de afiliados

A esta altura, você já deve ter uma ideia melhor de de como iniciar um programa de afiliados Quer você venda roupas, joias ou um serviço no espaço SaaS, uma campanha de marketing de afiliados pode impulsionar sua empresa a novos patamares.

O marketing de afiliados pode ser incrivelmente lucrativo. Ele pode até se tornar seu canal de marketing mais bem-sucedido depois que você determinar seu público e definir suas metas. É também um "porto seguro" se você não tiver tempo para controlar os orçamentos. Você pode optar por participar de uma rede de afiliados ou contratar um gerente para encontrar e dar suporte aos seus novos parceiros para você.

O marketing de afiliados é uma das maneiras mais econômicas de atingir um público de massa ao qual você não estaria exposto por meio de campanhas tradicionais de vendas e marketing. Usando o modelo do influenciador pode ajudá-lo a alcançar clientes em potencial por uma fração do custo da publicidade.

Uma campanha de marketing de afiliados bem-sucedida pode direcionar o tráfego e gerar leads como nenhum outro canal de marketing e é extremamente avessa a riscos. O que está esperando? Entre no fascinante mundo do marketing de afiliados hoje mesmo. 🤝