10 melhores plataformas de software de marketing de conteúdo em 2024

Ao abrir uma empresa, parece que você está sempre correndo para chamar a atenção dos clientes. Embora produtos e serviços de qualidade lhe deem uma vantagem inicial, você precisa de estratégias de marketing sólidas para superar seus concorrentes. 🏁

É mais provável que os clientes se sintam conectados a uma marca se encontrarem seu conteúdo, como blogs, infográficos e publicações em mídias sociais envolventes e valiosas.

Para qualquer empresa, a chave para manter uma higiene de conteúdo saudável está enraizada em seu software de marketing de conteúdo. Com o produto certo, você pode gerar campanhas de marketing infalíveis, acompanhar a resposta do público, medir ROIs e converta leads em clientes!

Neste guia, compilamos uma lista dos 10 melhores softwares de marketing de conteúdo. Conheça a fundo seus recursos e preços e encontre a melhor solução para impulsionar sua marca visibilidade!

O que você deve procurar em um software de marketing de conteúdo?

Para que uma plataforma de software de marketing de conteúdo seja eficaz, ela deve oferecer:

Escalabilidade: O software deve ser capaz de suportar o aumento de escala para acomodar estratégias de marketing de conteúdo mais complexas **Opções de redação e colaboração: Nem todas as soluções de marketing de conteúdodão suporte à produção de conteúdomas as melhores opções de plataformas de marketing de conteúdo oferecem. Recursos como edição em tempo real, tópicos de comentários e quadros brancos permitem que sua equipefaça brainstorming e colabore com ideias juntos Recursos de automação: Ele deve permitir que você automatize tarefas repetitivas, como postagens em mídias sociais, funil de leads de formulários da Web e envio de e-mails para conversões Integrações: Os melhores produtos se integram bem commarketing de conteúdo popular, análiseegerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ferramentas Rastreabilidade: A ferramenta deve facilitar o rastreamento de calendários de conteúdo, prazos de publicação e fluxos de trabalho de aprovação Modelos incorporados: Ela deve oferecer modelos úteis para o posicionamento da marca,diretrizes de marcapáginas de destino e de vendas, eplanos de comunicação7. Ferramentas de análise e SEO: Elas devem fornecer insights sobre a saúde do seu conteúdo por meio de métricas como visibilidade, taxas de cliques etc.

As 10 melhores ferramentas de marketing de conteúdo para usar em 2024

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Deseja uma solução tudo em um para brainstorming, planejamento e execução de campanhas multicanal? campanhas de marketing ? Não precisa mais procurar no ClickUp! A plataforma tem ferramentas integradas de marketing de conteúdo, mas você pode se conectar com seus aplicativos favoritos de marketing e SEO graças ao Integrações do ClickUp !

A plataforma oferece opções de colaboração inigualáveis para profissionais de marketing de conteúdo com:

Quadros brancos ClickUp : Visualizeplanos de projeto e crie tarefas diretamente no quadro

Documentos do ClickUp : Colabore em documentos internos e na publicação de material em diferentes áreasfluxos de trabalho e mantenha seus esforços de marketing centralizados

Comprovação troque feedback organizado por meio de comentários de revisão e acelere o processo de aprovação

Procurando gerar conteúdo automatizado para e-mails, blogs e mídias sociais? É muito fácil com o ClickUp AI é um assistente de redação altamente funcional. Use-o para criar conteúdo relevante e valioso, como postagens de blog e argumentos de venda. Ele também pode melhorar a qualidade de sua cópia de marketing existente. 🤖

Comece a usar o Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp o ClickUp Content Marketing Plan é uma solução abrangente para alinhar equipes, criar estratégias e ajustar seu plano de conteúdo de acordo com as métricas de desempenho!

Melhores recursos do ClickUp

Oferece suporte ao gerenciamento de campanhas e à produção criativa

ClickUp Whiteboards e Docs para colaboração em equipe

Painéis de controle intuitivos paragerenciar recursos de marketing e rastrear calendários

mais de 1.000 integrações para maior eficiência

Assistente de redação com IA para ajudar a criar uma estratégia detalhada de marketing de conteúdo

mais de 100 automações para tarefas rotineiras

Entregue em qualquer escala com uma biblioteca de conteúdo centralizada

1,000+modelos para agilizar os processos de marketing* Ferramenta de gerenciamento de ativos digitais para organizar conteúdo interativo

Limitações do ClickUp

A interface pode parecer complexa para um usuário iniciante

Atrasos ocasionais

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre : $0

: $0 Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços *O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. ContentStudio

Via: Estúdio de conteúdo O ContentStudio é uma plataforma de gerenciamento de mídia social adequada para empresas e agências de qualquer tamanho. Ele oferece um calendário de conteúdo detalhado com várias exibições para visualizar e mapear suas estratégias.

As opções de automação dessa plataforma permitem que você publique consistentemente em plataformas de mídia social e mantenha o ritmo. Com o Bot de IA do ContentStudio, gere legendas com emojis apropriados e crie imagens de tirar o fôlego para suas campanhas. Experimente o recurso Workflow Approver para garantir que somente o conteúdo adequado chegue à publicação.

A caixa de entrada social unificada do ContentStudio permite que você lide com as mensagens recebidas e as atribua aos membros da equipe. Dessa forma, consultas e preocupações dos clientes permanecem endereçadas. 📞

Com as opções de análise e relatórios multicanal da plataforma, você pode rastrear KPIs para refinar sua estratégia de marketing.

Melhores recursos do ContentStudio

Ferramentas de marketing de conteúdo, incluindo umcalendário de conteúdo detalhado* Caixa de entrada social unificada

Ferramentas nativas de geração de relatórios

Opções de automação

Bot de IA para curadoria de conteúdo

Limitações do ContentStudio

A navegação pode ser difícil para usuários que não entendem de tecnologia

O suporte ao cliente poderia ser mais ágil

Preços do ContentStudio

Inicial : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Pro : uS$ 40/mês por dois usuários

: uS$ 40/mês por dois usuários Agência: uS$ 80/mês por cinco usuários

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

ContentStudio classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 600 avaliações)

3. Campanha na nuvem

Via: CloudCampaign A CloudCampaign é uma marca branca gerenciamento de mídia social plataforma bem adequada como ferramenta de marketing de conteúdo. Para os não iniciados, white-labeling significa que você pode reutilizar o conteúdo produzido em massa e incorporá-lo à sua própria marca.

Criando campanhas RSS? A CloudCampaign permite a importação automática. Você pode importar conteúdo em massa de feeds RSS com apenas alguns cliques e adicionar conteúdo relevante à sua biblioteca.

Gere legendas de mídia social com tecnologia de IA com o captionAI. Você pode personalizar o tom e escolher em quais plataformas está postando com apenas alguns cliques. ⌨️

No que diz respeito à programação de conteúdo, a CloudCampaign permite que você personalize campanhas de gotejamento e definir horários de postagem padrão para otimizar seus esforços e economizar tempo. Com o agendamento de arrastar e soltar, você pode soltar conteúdo na biblioteca de um cliente, e a IA da plataforma descobrirá o momento ideal para publicá-lo.

Se estiver gerenciando vários clientes, você apreciará a caixa de entrada social centralizada da plataforma e as bibliotecas de conteúdo em silos para uma navegação intuitiva.

Melhores recursos da CloudCampaign

Grátissoftware de marketing de etiqueta branca em alguns planos

Importação automática de conteúdo

Gerenciamento centralizado de clientes

Integrações com ferramentas como Google Analytics e Facebook Ads

Limitações da CloudCampaign

A plataforma pode apresentar bugs em alguns momentos

Possíveis atrasos ao acessar o suporte ao cliente

Preços da CloudCampaign

Freelancer : uS$ 41/mês

: uS$ 41/mês Studio : uS$ 191/mês

: uS$ 191/mês Agência: $291/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas da CloudCampaign

G2 : 4.9/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 100 avaliações)

4. Buffer

Via: Buffer Deseja gerenciar vários canais de marketing em um único painel? Entre no Buffer, uma plataforma de marketing de conteúdo.

Aproveite o poderoso Assistente de IA do Buffer para modelar conteúdo relevante, traduzi-lo para vários idiomas, experimentar abordagens e escrever respostas aos comentários dos clientes. O assistente também ajuda a manter detalhes como tom e estilo consistentes com sua marca.

O Buffer está repleto de opções de colaboração de alto nível. Crie rascunhos e refine o conteúdo com sua equipe em tempo real. Ajuste a aprovação e os controles de acesso às mídias sociais para atender às suas necessidades.

Com o Buffer, criar um cronograma de publicação e um calendário de conteúdo é bastante simples. Use os recursos avançados da plataforma ferramentas de relatório para medir o sucesso das campanhas atuais e tomar decisões inteligentes no futuro. 💡

Melhores recursos do Buffer

Curadoria de conteúdo baseada em IA

Painel de controle abrangente com controles práticos

Análise avançada para medir o desempenho

Calendário de conteúdo fácil de usar

Limitações do Buffer

O desempenho da plataforma pode cair ao fazer upload de várias fotos simultaneamente

Alguns usuários acharam o preço muito alto

Preços do Buffer

Gratuito : $0

: $0 Essenciais : uS$ 5/mês para um canal

: uS$ 5/mês para um canal Team : $10/mês para um canal

: $10/mês para um canal Agência: $100/mês para 10 canais

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Buffer

G2 : 4.3/5 (mais de 950 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 950 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.400 avaliações)

5. PathFactory

Via: PathFactory Escolha o caminho certo para estratégias personalizadas de marketing de conteúdo B2B com a inteligência de conteúdo alimentada por IA do PathFactory! 🦾

A verdadeira força do PathFactory está nas opções exclusivas de análise de conteúdo - afaste-se das métricas cotidianas (como visualizações de página, aberturas e cliques) e concentre-se no consumo de conteúdo. A plataforma permite que você analise o comportamento do comprador por meio de taxas de consumo e tipos de ativos.

Essas métricas o ajudam a adaptar recomendações hiperpersonalizadas para seus perfis de compradores e a garantir que haja algo interessante para cada grupo. Você também pode reconhecer possíveis pontos cegos de marketing e fornecer conteúdo futuro com uma abordagem mais intencional.

O PathFactory facilita a identificação da posição de um indivíduo no mapa da jornada do cliente para que os leitores não tenham problemas para acessar o conteúdo cuidadosamente selecionado.

Melhores recursos do PathFactory

Foco no marketing de conteúdo B2B

Ferramentas baseadas em IA

Métricas para consumo de conteúdo

Recomendações hiperpersonalizadas para o público

Limitações do PathFactory

Alguns usuários acham a interface um pouco desatualizada

Opções de personalização limitadas em comparação com outras plataformas de marketing de conteúdo

Preços do PathFactory

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do PathFactory

G2 : 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 150 avaliações) TrustRadius: 8.5/10 (mais de 200 avaliações)

6. Kapost

Via: Kapost Supercarregue seu processo de desenvolvimento de projetos e mantenha sua equipe informada sobre as atualizações com o Kapost da Upland! 💪

Kapost é um conteúdo software de operações que ajuda você a selecionar itens de acordo com especificidades como persona do comprador, estágio de compra e linha de produtos. Um de seus recursos de destaque é o calendário editorial, com opções de filtragem excepcionais. Classifique o conteúdo por local, horário, autor e campanha para identificar sobrecargas de capacidade ou sobreposições de tarefas.

O Kapost também vem com análise de produção para dar suporte a organizações com prazos rígidos de conteúdo. É possível coordenar as programações da equipe de acordo com o investimento de tempo para cada tarefa.

Outras opções de que você gostará são a edição colaborativa, a duplicação de conteúdo (para facilitar a tradução para vários idiomas) e a atribuição de tarefas para produção, aprovação e publicação. O Kapost se integra a centenas de aplicativos, como o Salesforce, Hubspot hootsuite e Google Analytics para fluxos de trabalho mais simplificados.

melhores recursos do #### Kapost

Calendário editorial com classificação avançada

Análise de produção

Suporte à edição em tempo real

Integrações com plataformas CMS e CRM

Limitações do Kapost

As integrações com algumas ferramentas universais não estão disponíveis

O feed de atividades pode ficar confuso com várias mensagens

Preços do Kapost

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Kapost

G2 : 4/5 (mais de 40 avaliações)

: 4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

Saiba mais_ Software de marketing de produto !

7. Editor Hemingway

Via: Editor Hemingway O que esperar de uma plataforma que leva o nome de um mestre da palavra escrita, Ernest Hemingway? 🖊️

Bastante previsível: o Hemingway Editor foi projetado para aprimorar seu conteúdo e torná-lo mais compreensível!

Ele não é uma ferramenta avançada de verificação gramatical, mas se concentra mais em detectar erros que afetam a legibilidade e o estilo do seu conteúdo.

Usar a ferramenta gratuita é incrivelmente fácil. Cole seu texto no editor e o programa destaca partes do texto com cores diferentes.

Cada cor representa um problema específico - por exemplo, azul claro marca advérbios e verde marca passivos. A interface informa se o número de advérbios e passivos em seu texto está correto. Ela também aponta palavras complexas e frases difíceis de ler que podem prejudicar a legibilidade do conteúdo para seu público-alvo.

A plataforma também oferece várias opções de formatação de texto e permite que você personalize cabeçalhos e incorpore links ao seu texto. Com integrações como WordPress e Medium, você pode publicar seu conteúdo diretamente do editor.

Melhores recursos do Hemingway Editor

Interface simples

Oferece opções de formatação de texto

Determina a legibilidade de um texto

Identifica frases difíceis de ler

Limitações do Hemingway Editor

Não possui ferramentas de marketing ou gerenciamento de projetos de marketing

Não há opções de correção gramatical

Preços do Hemingway Editor

O editor on-line é gratuito

Versão para desktop: uS$ 19,99 (pagamento único)

Hemingway Editor avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

8. BuzzSumo

Via: BuzzSumo A pesquisa é a etapa fundamental para gerar conteúdo relevante e envolvente. Com o BuzzSumo, sua equipe de marketing pode colocar seus chapéus de detetive e explorar as vastas profundezas da Internet em busca de oportunidades de conteúdo! 🕵️

**O BuzzSumo se concentra em quatro áreas:

Descoberta de conteúdo Pesquisa de conteúdo Monitoramento de mídia Pesquisa de influenciadores

Use a plataforma para ficar de olho em seus concorrentes, ver onde e com que frequência sua marca é mencionada e conferir as últimas notícias do setor. Graças aos Alertas do BuzzSumo, você será notificado assim que um editor, influenciador ou jornalista específico publicar algo.

A plataforma é uma ferramenta poderosa para examinar as tendências. Você pode filtrar histórias por pontuações de tendências, identificar o próximo grande sucesso e usá-lo em seu conteúdo. O BuzzSumo oferece filtros geográficos avançados para que você possa personalizar seu conteúdo para uma área específica.

Melhores recursos do BuzzSumo

Opções avançadas de descoberta de conteúdo

Alertas personalizáveis para ser notificado quando alguém publica um post

Rastreamento de tendências de conteúdo

Opções de filtragem geográfica

Limitações do BuzzSumo

A interface do usuário poderia ser melhorada

O preço pode ser muito alto para alguns usuários

Preços do BuzzSumo

Básico : uS$ 95/mês por usuário

: uS$ 95/mês por usuário Criação de conteúdo : uS$ 199/mês para cinco usuários

: uS$ 199/mês para cinco usuários RP & Comms : uS$ 199/mês para cinco usuários

: uS$ 199/mês para cinco usuários Suite : uS$ 399/mês para 10 usuários

: uS$ 399/mês para 10 usuários Enterprise: $999/mês para 30 usuários

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 130 avaliações)

9. Uberflip

Via: Uberflip O Uberflip é uma popular plataforma de experiência de conteúdo (CEP) que ajuda você a criar conteúdo com curadoria para a jornada de um comprador e deixá-lo pronto para as vendas mais rapidamente.

Leve a personalização de conteúdo para o próximo nível com a AI do Uberflip. A ferramenta aproveita os dados de intenção do comprador e o aprendizado de máquina para fornecer recomendações de conteúdo personalizadas para seus leads e clientes atuais.

O Uberflip permite centralizar, marcar, filtrar e organizar todo o seu conteúdo em um único hub. Ao elaborar uma estratégia de marketing, basta acessar o hub e girar o conteúdo existente para criar fluxos personalizados para seu público.

Com as opções de análise do Uberflip, você pode descobrir:

Quais canais de marketing geram o maior envolvimento do cliente Quais tipos de conteúdo influenciam mais o ciclo de vendas

Com base nos dados coletados, reconstrua futuras estratégias de conteúdo com confiança e impressione seu público!

Melhores recursos do Uberflip

Hub de conteúdo centralizado para criar fluxos de conteúdo

Opções analíticas esclarecedoras

Recomendações personalizadas de conteúdo com a IA do Uberflip

Identifica as jornadas do comprador

Limitações do Uberflip

O recurso de pesquisa poderia se beneficiar de uma atualização

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Uberflip

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas da Uberflip

G2 : 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

10. Semrush

Via: Semrush O Semrush é o crème de la crème dos softwares de marketing de conteúdo. Ele oferece uma série de recursos para pesquisar, criar e analisar conteúdo e proporcionar uma experiência rica ao seu público.

Vamos começar com o Content Idea Generator da plataforma e descobrir tópicos de tendências com base na classificação. Você também pode explorar ideias de conteúdo específicas do local e bloquear títulos com potencial de engajamento saudável.

Depois de fazer sua pesquisa e gerar seu conteúdo, use o SEO Content Checker da plataforma para analisar a legibilidade, o tom e a originalidade do texto. Analise seu conteúdo em busca de problemas como preenchimento de palavras-chave e links ruins e compare-o com outras páginas classificadas.

A Semrush vem com um abrangente **Calendário de marketing para mapear seu jogo de conteúdo e identificar gargalos. Definir metas semanais e prazos, criar atividades recorrentes e supervisionar o desempenho de sua campanha 24 horas por dia, 7 dias por semana! ⌚

Melhores recursos da Semrush

Gerador de ideias de conteúdo para descobrir tópicos relevantes

Calendário de marketing multifuncional

Verifica a legibilidade, as pontuações de SEO, o tom e o estilo de um texto

Análise da concorrência disponível

Limitações da Semrush

Alguns usuários mencionaram que os algoritmos para medir o tráfego devem ser atualizados

O preço da plataforma pode ser muito alto para empresas menores

Preços da Semrush

Pro : uS$ 108,33/mês (até cinco projetos)

: uS$ 108,33/mês (até cinco projetos) Guru : $208,33/mês (até 15 projetos)

: $208,33/mês (até 15 projetos) Business: $416,66/mês (até 40 projetos)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Semrush

G2 : 4.5/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Software de marketing de conteúdo: Passe de insípido a uma marca com o ClickUp

O marketing de conteúdo é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Requer trabalho em equipe consistente, experiência e trabalho nos bastidores.

Experimente o ClickUp para ajudar a resolver os problemas de sua estratégia atual e impulsionar a ação lucrativa do cliente. É apenas uma questão de tempo até que seus consumidores-alvo sejam fisgados e comecem a voltar para comprar mais!