10 ferramentas obrigatórias de automação de processos de negócios em 2024

O que você deve procurar nas ferramentas de automação de processos?

Existem muitas ferramentas de automação de processos no mercado, mas, no mínimo, seu fluxo de trabalho software de automação deve oferecer os seguintes recursos.

Automação de processos robóticos ( RPA ): RPA é uma maneira elegante de dizer que o software usa bots para fazer tarefas para você. Algumas plataformas oferecem apenas automações baseadas em gatilhos, o que é fabuloso, mas a RPA tira de seu prato tarefas que consomem ainda mais tempo

Integrações: Não estamos falando apenas de conexões Zapier aqui. Procure soluções que se integrem nativamente ao Excel, ao Gmail, ao Slack, às mídias sociais e a qualquer outra plataforma que você use

Escalabilidade: Você deve ser capaz de usar a ferramenta de automação para vários casos de uso. Por exemplo, você pode começar a usá-la apenas para entrada de dados, mas, com o tempo, você a expandirá paraanalisar e aprimorar processos para contabilidade, marketing e muito mais

Interface amigável: Quanto mais intuitiva for a solução, mais rapidamente você obterá valor dela. Opte por um software de automação de processos sem código ou com pouco código. Uma interface de arrastar e soltar também é imprescindível

As 10 melhores ferramentas de automação de processos para usar em 2024

Sua empresa precisa de mais clientes para crescer, mas, se a carga de trabalho da sua equipe estiver no limite, é hora de eliminar os gargalos com o poder dos robôs. 🤖

Com a ferramenta certa de automação de processos, sua equipe trabalhará mais rápido e, ao mesmo tempo, cumprirá suas objetivos e principais resultados (OKRs) .

Se você estiver no mercado para uma empresa gerenciamento de processos fizemos toda a pesquisa para você. Confira nossa lista das 10 principais ferramentas de automação de processos para eliminar as ineficiências de uma vez por todas.

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Ficar alternando entre uma dúzia de guias de navegador e programas em seu computador toma muito tempo. Em vez de procurar e-mails, documentos e dados, mantenha tudo no mesmo lugar com o ClickUp.

É isso mesmo: o aplicativo favorito do mundo ferramenta de gerenciamento de projetos também é uma das principais candidatas à automação de processos. 🙌 Automações ClickUp simplifica praticamente todos os aspectos de seu fluxo de trabalho, de transferências a aprovações e dependências. A ferramenta de automação de processos do ClickUp elimina o esforço manual da sua equipe para economizar tempo, reduzir o erro humano e impulsionar a tomada de decisões orientada por dados.

Ela tem capacidade suficiente para suportar até mesmo os POPs mais complexos. Confie no ClickUp para automatizar tarefas complicadas como:

Alterações de status

Atribuição de tarefas

Publicação de comentários

Gerencie facilmente as automações no ClickUp

Há mais de 100 automações prontas para escolher, mas você pode copiar uma das nossas e ajustá-la para criar algo totalmente exclusivo. Basta escolher um acionador e uma condição - o ClickUp começará a rotear tudo a partir daí. 📍

Mas isso não é tudo. O ClickUp vem carregado com centenas de recursos úteis modelos úteis para aumentar a produtividade .

Experimente o Modelo ClickUp Create Process Efficiently para visualizar seus processos de negócios do início ao fim. Será muito fácil criar automações quando você entender exatamente o que deseja que o processo faça. 🎯

Melhores recursos do ClickUp

IA do ClickUp ajuda você a economizar ainda mais tempo como o único assistente com tecnologia de IA adaptado à sua função

Você pode conectar o ClickUp Automations a aplicativos como Twilio, Slack, Dropbox, Calendly e Google Sheets para lidar com todo o seu trabalho em uma única plataforma

Façareengenharia de processos de negócios comQuadros brancos ClickUp eMapas mentais* Acompanhe o sucesso de seus novos processos em tempo real com seuPainel de controle do ClickUp Limitações do ClickUp

A IA do ClickUp só está disponível em planos pagos

O ClickUp tem muitos recursos, que os iniciantes às vezes acham confusos no início

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Laboratório CMW

Via Laboratório CMW A CMW cria software de automação de processos de negócios (BPA) para aumentar a produtividade e reduzir os custos de mão de obra. Ela se apresenta como uma solução completa de automação com aplicativos para tudo, desde a análise de dados até a geração de relatórios.

O melhor de tudo é que não é necessário ser um usuário técnico para usar o CMW Lab. Ele foi projetado para pessoas não técnicas, portanto, você pode arrastar e soltar o caminho para a vitória. 🏆

Melhores recursos do CMW Lab

Use o Visual Process Designer para modelar rapidamente suas próprias automações - não é necessário código

O CMW Lab é baseado na nuvem, portanto, não há necessidade de baixar um software especial

Simplifique a entrada de dados com o Visual Form Builder do CMW Lab

O CMW Lab se integra a várias soluções, incluindo o Microsoft Outlook

Limitações do CMW Lab

Alguns usuários dizem que é difícil entrar em contato com o suporte ao cliente

Outros dizem que a interface não é fácil de usar e carrega lentamente

Preços do CMW Lab

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do CMW Lab

G2: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

4,6/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 370 avaliações)

3. ActiveBatch

Via ActiveBatch O ActiveBatch é uma ferramenta flexível de automação de processos que se conecta a qualquer aplicativo ou servidor. Conecte seu CRM, ERP, business intelligence e outras ferramentas ao ActiveBatch e deixe que os robôs cuidem de tudo, desde gerenciamento de tarefas para a experiência do cliente.

Se você souber um pouco de código, use o adaptador de API REST de baixo código do ActiveBatch para obter mais fluxos de trabalho personalizados .

Melhores recursos do ActiveBatch

A ferramenta funciona em qualquer dispositivo

O ActiveBatch Job Scheduler é um construtor de fluxo de trabalho projetado para equipes multifuncionais

O adaptador de API REST possibilita automatizar praticamente qualquer coisa (desde que você saiba um pouco de código)

O ActiveBatch se integra nativamente ao Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint e muito mais

Limitações do ActiveBatch

Os usuários dizem que é difícil encontrar determinados recursos no ActiveBatch

Outros dizem que os acionadores baseados em eventos nem sempre são confiáveis

Preços do ActiveBatch

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do ActiveBatch

G2: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

4,6/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 55 avaliações)

4. ProcessMaker

Via ProcessMaker É caro, mas as pessoas adoram o ProcessMaker porque ele combina o poder da automação de processos e da IA. Se você já experimentou outras ferramentas de automação e se deparou com um obstáculo, essa pode ser uma opção útil que inclui aprendizado de máquina inteligente. 💡

Para sua informação, a ProcessMaker também tem ofertas especializadas para o setor bancário e o ensino superior, o que pode ajudá-lo a evitar problemas de conformidade.

Melhores recursos do ProcessMaker

Suporte a automações baseadas em gatilhos com um mecanismo de decisão de IA

Obtenha o Processamento Inteligente de Documentos (IDP) para extrair, classificar e identificar dados não estruturados

O ProcessMaker tem uma pesquisa de processamento de linguagem natural (NLP) alimentada por IA para acelerar o processo

Use os modelos prontos do ProcessMaker ou crie o seu próprio modelo

Limitações do ProcessMaker

Você precisa saber um pouco de código para usar o ProcessMaker de forma eficaz

Alguns usuários gostariam que houvesse painéis e UI específicos para cada função

Preços do ProcessMaker

Plataforma: US$ 1.475/mês para usuários ilimitados

US$ 1.475/mês para usuários ilimitados Pro: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise+: Entre em contato para saber o preço

ProcessMaker avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 280 avaliações)

4,3/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 175 avaliações)

5. Fluxo de beijo

Via Fluxo de beijo O Kissflow é um tipo diferente de ferramenta de automação de processos que vem com configurações de back-end exclusivas para TI, desenvolvedores, proprietários de processos e usuários comerciais. Se vários departamentos ou equipes forem usar essa ferramenta de automação, o Kissflow facilita o início das operações com pouca personalização. 🏃

Agora, você ainda precisa saber um pouco de código para essa plataforma. Mas, depois de aprender isso, você verá os benefícios das regras de automação do Kissflow que priorizam os formulários.

Melhores recursos do Kissflow

Use os quadros de gerenciamento de casos para rastrear problemas e gerenciar casos

O Kissflow oferece conectores sem código

Crie um portal externo para fornecedores, clientes e colaboradores

Acesse modelos para compras, finanças, recursos humanos e operações comerciais

Limitações do Kissflow

Alguns usuários relatam tempos de resposta lentos e dificuldade para exportar dados e relatórios

Outros usuários relatam experiências negativas com o suporte ao cliente

Preços do Kissflow

Básico: US$ 1.500/mês

US$ 1.500/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 530 avaliações)

4,3/5 (mais de 530 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 30 avaliações)

6. Bonitasoft

Via Bonitasoft A Bonitasoft é uma das ferramentas de automação de processos usadas principalmente por desenvolvedores. Quer você seja front-end, back-end ou full-stack, a Bonitasoft acelera a automação de processos para você com ferramentas simples de baixo código.

Você tem controle total sobre as tarefas automatizadas e os elementos de arrastar e soltar. Ele até automatiza a implantação, portanto, se a sua empresa tiver seu próprio aplicativo, essa pode ser a ferramenta de automação ideal para você.

Melhores recursos do Bonitasoft

Atribua tarefas com base em seu organograma

Monitorar KPIs

Gerencie dados estruturados e não estruturados com o gerenciamento de casos da Bonitasoft

O Bonitasoft se conecta a CRMs, ECMs, ERPs, sites de mídia social, serviços da Web, bancos de dados e muito mais

Limitações do Bonitasoft

A interface do usuário não é a mais moderna que já vimos

A Bonitasoft é um pouco técnica, o que a torna melhor para as equipes de TI

Preços do Bonitasoft

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e resenhas da Bonitasoft

G2: 4,5/5 (4 avaliações)

4,5/5 (4 avaliações) Capterra: 4,4/5 (15+ avaliações)

7. ConnectWise

Via ConnectWise O ConnectWise tem um número vertiginoso de ferramentas em seu pacote de software projetado para provedores de serviços gerenciados (MSPs). Se você não for uma empresa de TI profissional que oferece serviços a outras empresas, essa ferramenta não se aplicará a você.

Mas se você for uma empresa de TI, o ConnectWise PSA automatiza tudo, desde cotações até feedback do cliente e documentação de TI. Ele até mesmo coleta dados para avaliar o desempenho de sua empresa. 📈

Melhores recursos do ConnectWise

A ferramenta SmileBack coleta automaticamente o feedback dos clientes

O ConnectWise PSA simplifica o faturamento on-line, os tíquetes de help desk e a aquisição da cadeia de suprimentos

Gerencie todas as tarefas, projetos e planilhas de horas em um só lugar

O ConnectWise CPQ automatiza cotações e propostas

Limitações do ConnectWise

Vários usuários mencionam experiências negativas com treinamento e suporte

Outros dizem que os aplicativos são muito díspares

Preços do ConnectWise

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o ConnectWise

G2: 3,9/5 (mais de 460 avaliações)

3,9/5 (mais de 460 avaliações) Capterra: 4.⅕ (mais de 230 avaliações)

8. Quixy

Via Quixy O Quixy é uma ferramenta de automação de processos sem código para desenvolver aplicativos, automatizar fluxos de trabalho e automatizar processos de negócios. Você tem controle total sobre a experiência do usuário nessa plataforma 100% personalizável.

Faça um brainstorming dos processos antes de implementá-los na interface visual do Quixy. Não há limite para o número de etapas que você pode adicionar, portanto, faça o mais complexo que quiser. 🧠

Melhores recursos do Quixy

Crie seus próprios aplicativos da Web em uma interface simples de arrastar e soltar

Acesse recursos avançados, como reconhecimento facial e leitura de código QR

Escolha entre fluxos de trabalho sequenciais, paralelos e condicionais

O Quixy oferece aplicativos e modelos para rastreamento de candidatos, integração de funcionários, gerenciamento de projetos e muito mais

Limitações do Quixy

O Quixy não tem muita documentação para ajudar os novos usuários a navegar na plataforma

Alguns usuários têm dificuldade para navegar no sistema

Preços do Quixy

Plataforma: US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente Solução: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Empresa: Entre em contato para saber o preço

Quixy avaliações e comentários

G2: 5/5 (mais de 125 avaliações)

5/5 (mais de 125 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

9. Camunda

Via Camunda O Camunda usa inteligência preditiva, IA generativa e inteligência aumentada para combinar a IA com seus processos de negócios. Ele usa uma arquitetura aberta que se integra bem a todas as estruturas comuns da Web, o que torna a compatibilidade um problema.

A Camunda também fornece painéis de integridade do processo, para que você possa ver a eficácia de suas novas automações. A desvantagem é que essa plataforma requer código, portanto, é melhor deixá-la para a sua equipe de desenvolvimento. 🧑‍💻

Melhores recursos do Camunda

O Camunda se conecta a qualquer endpoint de processo, portanto, os casos de uso são infinitos

Crie com Java, Go, Node.js, Python ou C#

O Camunda Modeler cria diagramas de processos via web ou desktop

Limitações do Camunda

O Form Builder é uma ferramenta de arrastar e soltar para criar fluxos de trabalho que ainda exigem interação humana

Alguns usuários relatam que não há documentação suficientemente boa, o que pode dificultar a configuração e a navegação

Preços do Camunda

Gratuito para até cinco usuários

Iniciante: $103 (€99)/mês para 10 usuários

$103 (€99)/mês para 10 usuários Empresa: Entre em contato para saber o preço

Camunda avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (9 avaliações)

10. Nintex

Via Nintex Não seria bom ter uma ferramenta que identificasse oportunidades de automação para você? Bem, é exatamente isso que a Nintex faz.

A Nintex usa IA para analisar suas tarefas e descobrir e documentar seus processos. A partir daí, a plataforma automatiza tudo - inclusive mapeamento de processos e gerenciamento de documentos - para poupar muito tempo da sua equipe. ⌛

Melhores recursos do Nintex

Experimente a análise da Nintex para melhorar o desempenho da automação

O Nintex gera automaticamente documentos para assinatura eletrônica

A ferramenta inclui bots RPA para acelerar os fluxos de trabalho

Visualize seus dados de processo para encontrar áreas de melhoria

Limitações do Nintex

Alguns usuários dizem que a plataforma é complicada e difícil de manejar

Outros usuários gostariam que houvesse mais integrações

Preços da Nintex

Pro: $25.000/ano

$25.000/ano Premium: US$ 50.000/ano

US$ 50.000/ano Personalizado: Entre em contato para saber o preço

Nintex ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

4,2/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 80 avaliações)

