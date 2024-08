Descubra, analise e tenha sucesso: 10 melhores modelos de pesquisa de mercado

Ao promover seus produtos ou lançar novos produtos, é essencial entender o mercado, avaliar a concorrência e ter uma visão clara do que seus clientes desejam. Depois de obter essa percepção, você estará pronto para preparar o terreno com um plano de marketing .

A pesquisa de mercado pode parecer intimidadora, considerando o laborioso processo de coleta e análise de dados. Mas não se preocupe - os modelos de pesquisa de mercado chegam para salvar o dia. Eles fornecem um roteiro estruturado que abrange todas as etapas vitais da pesquisa de mercado, desde a definição de seus objetivos até a coleta e a interpretação dos dados. 🗺️

Venha conosco enquanto nos aprofundamos nos 10 principais modelos gratuitos de pesquisa de mercado. Vamos orientá-lo sobre seus recursos exclusivos, facilitando a escolha do modelo perfeito que atenda às suas necessidades.

O que é um modelo de pesquisa de mercado?

A pesquisa de mercado é um processo amplo, muitas vezes demorado, que envolve a coleta de informações essenciais sobre um mercado-alvo por meio de pesquisas, entrevistas e grupos de foco. É crucial para antecipar tendências e manter uma vantagem competitiva sobre seus rivais.

Colabore em tempo real e mantenha seus dados armazenados com segurança em um único local com o ClickUp Docs

Um modelo de pesquisa de mercado é uma estrutura pré-projetada para estruturar seus processos de pesquisa. Ele vem com perguntas e campos para coletar dados relevantes para mercados ou objetivos específicos.

Ele simplifica todo o exercício ao fornecer um formato padrão que pode ser personalizado para se alinhar às suas metas de pesquisa.

Os modelos de pesquisa de mercado ajudam você a:

Economizar tempo projetando eplanejar seu projeto de pesquisa* Economize dinheiro ao eliminar a necessidade de empresas de pesquisa externas

Garanta a consistência na coleta, análise e relatório de dados

Quais são os principais componentes de um modelo de pesquisa de mercado?

Um modelo de pesquisa de mercado é como uma receita para a realização de pesquisas. Ele informa o que você precisa e como usá-lo. Aqui estão os componentes-chave que você pode encontrar nesse modelo:

Objetivos da pesquisa: Metas claramente definidas do projeto de pesquisa Métodos de coleta de dados: Métodos e ferramentas específicos para a coleta de informações, como pesquisas, entrevistas ou observações Perguntas de pesquisa: Um conjunto de perguntas bem elaboradas para abordar os objetivos da pesquisa Seleção da amostra: Diretrizes para escolher o público-alvo ou o grupo de amostra correto Análise de dados: Instruções sobre como os dados coletados serão analisados e interpretados Relatório: Um formato para resumir e apresentar os resultados da pesquisa Cronograma: Um cronograma que descreve quando você realizará cada atividade de pesquisa Orçamento: Custos estimados associados ao projeto de pesquisa **Informações de contato: Detalhes dos indivíduos ou equipes responsáveis pela pesquisa

10 melhores modelos de pesquisa de mercado

Selecionamos a dedo os modelos de pesquisa de mercado mais inovadores do Word e do ClickUp para ajudá-lo a descobrir, coletar e analisar dados sem esforço. Agora, vamos ver o que faz com que eles se destaquem! 💖

1. Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Adote uma abordagem sistemática para definir quem são seus clientes e o que eles precisam com o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

A pesquisa de mercado é seu primeiro aliado quando você deseja aprimorar seu gerenciamento da marca e obter insights sobre as estratégias de seus concorrentes. Com o Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp com o ClickUp, você obtém uma ferramenta fácil de usar que simplifica a tarefa de coletar e apresentar informações cruciais sobre seu público-alvo, o estado do seu produto ou serviço e o cenário mais amplo do setor. 🌄

Esse Modelo de tarefa o conduz pelos meandros da pesquisa, abordando sua abordagem, técnicas de coleta de dados e os valiosos insights que você coletou de seus clientes atuais ou potenciais por meio dos campos personalizados.

Adapte os campos para documentar qualquer informação que achar conveniente - adicione links de dados e anexos ou escolha um estágio de pesquisa como Design, Preparação e Execução.

Cada tarefa vem com uma lista de subtarefas a fazer para manter um registro das etapas de pesquisa, como definir um escopo de pesquisa e montar uma equipe de pesquisa. Os responsáveis podem usá-la para monitorar o progresso de cada subtarefa por meio de status personalizados como Aberto, Em revisão ou Fechado.

2. Modelo de análise de mercado do ClickUp

Obtenha insights valiosos sobre o mercado e visualize o desempenho de seu produto com o modelo de análise competitiva de mercado do ClickUp

Se você está curioso para saber qual é a posição do seu produto entre os concorrentes, não precisa procurar mais do que o Modelo de análise de mercado do ClickUp . Essa ferramenta ajuda você a identificar e avaliar as principais tendências do mercado, obter insights sobre as necessidades dos clientes e examinar as estratégias e o desempenho dos concorrentes. ♟️

Esse modelo abrangente de pesquisa de mercado classifica os concorrentes em cinco tipos principais: diretos, indiretos, potenciais, futuros e substituição (para concorrentes que oferecem um produto substituto).

Use a visualização Growth Share Whiteboard para avaliar os produtos dos concorrentes e decidir onde investir seus recursos. Basta escolher o tipo de concorrente na legenda, criar um nota adesiva da cor correspondente e coloque-o no local desejado. Use o eixo horizontal Qualidade para medir a participação relativa de mercado do concorrente e o eixo Y para medir sua taxa de crescimento.

A visualização Price vs. Quality Whiteboard funciona de forma semelhante, mas, desta vez, você está usando uma matriz para medir a relação entre a qualidade e o preço do produto. Isso lhe dá uma compreensão visual da estratégia de preços de seus concorrentes, ajudando-o a posicionar taticamente seu produto no mercado.

A visualização Lista de concorrentes é seu hub central para informações sobre os concorrentes, categorizadas de forma organizada por status de análise, como Direto, Indireto ou Potencial. Além disso, aproveite a visualização Advertisements Board para ver as estratégias promocionais de seus concorrentes.

3. Modelo de plano de negócios ClickUp

Use o modelo de plano de negócios do ClickUp para planejar seu negócio desde o início até a conclusão

Substitua o tradicional e demorado plano de negócios documentos com o Modelo de plano de negócios do ClickUp e acelerar o processo. É um kit de ferramentas abrangente para documentar todos os aspectos do seu plano de negócios e simplificar o processo de elaboração para garantir que ele seja finalizado a tempo. ⏰

Esta página única Modelo de documento está perfeitamente dividido em várias seções principais:

Descrição da empresa : Fornece uma visão geral da empresa, sua missão e visão

: Fornece uma visão geral da empresa, sua missão e visão Análise do mercado : Explica o problema que você está resolvendo, sua solução e o mercado-alvo

: Explica o problema que você está resolvendo, sua solução e o mercado-alvo Estratégia de vendas e marketing : Descreve os produtos e os planos de marketing

: Descreve os produtos e os planos de marketing Plano operacional : Abrange aspectos como sua localização, equipamentos e previsões financeiras

: Abrange aspectos como sua localização, equipamentos e previsões financeiras Marcos e métricas: Exibe metas e KPIs

Personalize o modelo com o logotipo da sua marca e informações de contato. Cada seção vem com instruções úteis que sugerem como apresentar seus dados - por meio de listas, imagens, gráficos ou tabelas.

Abra a visualização Topics List para ver todas as seções e subseções incluídas no abrangente documento de pesquisa de mercado, o que lhe permite atribuí-las aos membros da equipe, definir datas de vencimento e anexar documentos relevantes.

Para acompanhar o status das tarefas, mude para a visualização Status Board e categorize-as como To Do (A fazer), In Progress (Em andamento), Needs Revision (Precisa de revisão) ou Complete (Concluído). Abra a visualização Timeline para monitorar possíveis desvios do plano.

4. Modelo de plano de desenvolvimento de negócios ClickUp

Use o modelo de plano de desenvolvimento de negócios do ClickUp para criar um plano abrangente para o crescimento de seus negócios.

Expandir ou iniciar um negócio é como embarcar em uma aventura de desafios e surpresas. Entretanto, um plano cuidadosamente elaborado pode tornar essa jornada muito mais gerenciável.

No entanto, não é necessário começar do zero! Apresentando o Modelo de plano de desenvolvimento de negócios do ClickUp -Seu roteiro de negócios, equipado com seções pré-projetadas que o conduzirão por todo o processo, facilitando seu caminho para o sucesso. 🛤️

Quer você seja uma startup ou uma empresa em crescimento, este modelo oferece Páginas de documentos úteis para ajudá-lo a documentar o seguinte:

Resumo executivo: Para fornecer uma visão geral do negócio que você está desenvolvendo, descrevendo os problemas que está abordando e sugerindo soluções Pessoas-chave: Para explicar quem faz parte da equipe executiva e o que cada pessoa faz Operações: Lista os locais de sua empresa e o número de funcionários. Você pode delinear o custo de equipamentos e instalações e mapear os processos de fabricação em um quadro branco Marketing: Permite compartilhar o histórico e o crescimento do mercado para prever oportunidades potenciais, decidir sobre o público-alvo e analisar os pontos fortes e fracos da concorrência Plano financeiro: Fornece uma estimativa de seu fluxo de caixa e balanço patrimonial, identificando o ponto de receita em que você atinge o ponto de equilíbrio

Dos modelos de pesquisa de mercado desta lista, este vem com tabelas e planilhas prontas com diretrizes sobre como preenchê-las. Sinta-se à vontade para personalizar qualquer seção do modelo para atender aos requisitos da sua empresa.

Ou você pode incluir imagens para ilustrar seu plano, adicionar ou remover linhas, escolher sua paleta de cores preferida e renomear as páginas para torná-las suas - tudo dentro do modelo de pesquisa de mercado-alvo.

5. Modelo de desenvolvimento de novo produto ClickUp

Prepare-se para o lançamento de seu produto com facilidade usando o modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

O caminho para o lançamento bem-sucedido de um produto se resume a uma palavra: preparação. E adivinhe só? A Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp tem tudo o que você precisa! 🙌

Este modelo abrangente de pesquisa de mercado simplifica o processo de processo de desenvolvimento de produtos a ferramenta de gerenciamento de projetos, que garante o alinhamento entre a sua equipe e os marcos, mantém todas as tarefas organizadas para uma colaboração perfeita. Tudo isso é possível por meio dos campos personalizados, permitindo que você explore seu projeto de vários pontos de vista.

A visualização da lista de resumo do projeto organiza ordenadamente suas tarefas pela fase do projeto, desde a Geração de ideias até o Lançamento do produto, facilitando o acompanhamento do seu progresso. A lista também exibe claramente detalhes como Complexidade da Tarefa e Nível de Impacto por meio de Campos Personalizados que você pode adaptar às suas necessidades.

Para observar suas tarefas como um falcão, abra o Processo Quadro Kanban Visualização, que transforma as tarefas em cartões e as agrupa por suas fases. É o local ideal para identificar rapidamente quais tarefas estão no pipeline, desde a conceituação até o lançamento.

Use a visualização de linha do tempo para obter uma exibição linear de suas tarefas, agrupadas pelas equipes que estão trabalhando nelas e codificadas por cores por fase. Essa visualização permite que você monitore com eficiência suas cronogramas de tarefas e durações, dando-lhe controle sobre o fluxo de trabalho!

Você pode arrastar uma tarefa para reprogramar ou ajustar sua duração arrastando suas bordas.

6. Modelo de posicionamento de produto ClickUp

Use o modelo de lista de posicionamento de produtos do ClickUp para entender os detalhes de um produto e apresentá-lo adequadamente ao mercado-alvo

O valor de seu produto reflete diretamente o que seus clientes pensam, certo? É por isso que é crucial descobrir onde seu produto se encaixa no mercado e como você quer que seus clientes o percebam .

Descubra o atalho perfeito para essas respostas - o Modelo de posicionamento de produto ClickUp -para implementar em sua estratégia de negócios. Essa ferramenta o ajuda a entender melhor seu produto e a encontrar o nicho ideal em seu mercado-alvo.

Comece avaliando o produto que você deseja lançar na visualização Product Positioning Assessment, com campos predefinidos como:

Nome e descrição do produto

Segmento de mercado

Data de lançamento desejada

Pontos de venda exclusivos

Pontos problemáticos

Personalize o formulário renomeando os campos disponíveis ou adicionando campos personalizados.

Distribua o formulário aos membros da sua equipe e, depois de preenchido, todas as informações valiosas aparecerão automaticamente na visualização da lista de produtos. É nessa visualização que você pode revisar os detalhes abordados no formulário e atribuir tarefas aos membros da equipe, definir prioridades e agrupar tarefas por status.

Esse modelo também oferece uma visualização de quadro branco do mapa de posicionamento do produto. Ele apresenta um gráfico como auxílio visual para mostrar como o seu produto futuro se compara à concorrência em termos de custo-benefício.

7. Modelo de análise competitiva do ClickUp

Identifique seus principais concorrentes e acompanhe o desempenho de seus produtos com o modelo de análise competitiva do ClickUp

A análise competitiva não é apenas um termo sofisticado - é a sua arma secreta se você estiver se preparando para introduzir um novo produto ou serviço. O Modelo de análise competitiva do ClickUp é seu fiel companheiro nessa missão. Ele ajuda a revelar os pontos fortes e fracos da concorrência, fornecendo uma visão geral abrangente do setor e elaborando estratégias para superar a concorrência e atingir seu público-alvo. 🌟

Para iniciar sua análise competitiva faça um brainstorming de uma lista de possíveis concorrentes. Pense sobre onde seus clientes poderiam ir se não escolhessem sua empresa. Seja realista - tenha como objetivo uma lista de até 10 nomes, deixando tempo para uma pesquisa de mercado completa.

Depois de concluir a pesquisa, use a Matriz fornecida para posicionar o produto do concorrente em relação aos eixos Presença de mercado e Satisfação. Use a legenda para ajudá-lo a entender o tipo de produto, incluindo:

Alta presença de mercado e alta satisfação Alta presença no mercado e baixa satisfação Alta satisfação e baixa presença no mercado Baixa satisfação e baixa presença no mercado

Duplique uma nota adesiva com código de cores que corresponda ao seu tipo de produto e arraste-a para o quadrante em que ela se encaixa melhor. A Matrix é dividida em quatro seções para ajudá-lo a decidir se um produto é um Contender, um Leader, um Niche ou um High Performer

Esse modelo de estratégia de negócios lhe dá a máxima liberdade para brincar com seus elementos. Adicione, ajuste e coloque-os onde quiser no modelo de estratégia de negócios quadro branco interativo visualizar.

8. Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Use o ClickUp Customer Journey Map Template para representar os hábitos e as preferências de seus clientes e usá-los para aprimorar seu produto/serviço

Alguma vez você já se pegou coçando a cabeça, imaginando o que seus clientes querem? O Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp é uma ferramenta útil que pode ajudar você! 🛠️

Pense nela como um guia para entender melhor o perfil de seu cliente ideal persona do usuário . Ao mapear a jornada do usuário, você pode descobrir suas necessidades e expectativas e criar estratégias sensatas para aprimorar seus produtos e serviços para seu público-alvo.

Este modelo de quadro branco está repleto de prompts de perguntas úteis sobre ações, experiências, pontos de contato e soluções do cliente. O modelo o conduz por três estágios principais:

Conscientização: Você apresenta aos clientes a sua empresa e o que ela oferece Consideração: Eles começam a considerar sua empresa como uma solução para as necessidades deles, o que os leva a pesquisar seus produtos ou serviços e compará-los com outras opções Conversão: Eles passam da ponderação à ação e se tornam clientes pagantes

Cada um desses estágios vem com notas adesivas pré-fabricadas para você começar, mas você tem a licença criativa para adicionar mais. Dê um toque pessoal ao Whiteboard com desenhos à mão livre, crie formas, insira imagens, use conectores e adicione textos de grupos de foco, pesquisas com clientes ou qualquer exemplo de pesquisa de mercado que você tenha.

9. Modelo de plano de pesquisa de mercado em Word da FlexMR

Planeje sua pesquisa de mercado passo a passo com o modelo de plano de pesquisa de mercado em Word da FlexMR

Se você está procurando uma estrutura para agilizar a pesquisa de mercado, o modelo de plano de pesquisa de mercado do Word da FlexMR é uma solução útil. Ele é dividido em seções bem estruturadas para cada etapa e apresenta dicas e instruções sobre como usá-las.

Esse modelo do Word é totalmente personalizável, permitindo que você modifique cores, altere a fonte e o tamanho das letras, adicione linhas e colunas a tabelas predefinidas ou inclua gráficos e tabelas. ✍🏻

Use a primeira seção para apresentar um breve histórico do negócio. Em seguida, defina o escopo do projeto e especifique o que você espera alcançar na conclusão do projeto, inclusive os números de resposta desejados, as diretrizes de apresentação de dados e a influência dos dados em futuras pesquisas tomada de decisões .

Os detalhes adicionais que o modelo abrange são:

Público-alvo : Descreva os clientes que você pretende pesquisar, considerando idade, dados demográficos e interações com a empresa ou o produto

: Descreva os clientes que você pretende pesquisar, considerando idade, dados demográficos e interações com a empresa ou o produto Plano de amostragem : Detalhe o número de participantes que pretende pesquisar

: Detalhe o número de participantes que pretende pesquisar Métodos de pesquisa : Inclua métodos qualitativos e quantitativos

: Inclua métodos qualitativos e quantitativos Cronograma : Apresente um cronograma do projeto, dividindo as tarefas e levando em conta as variações nas taxas de resposta

: Apresente um cronograma do projeto, dividindo as tarefas e levando em conta as variações nas taxas de resposta Orçamento : Delinear o orçamento, fornecendo um detalhamento de custos e destacando as áreas que exigem investimento

: Delinear o orçamento, fornecendo um detalhamento de custos e destacando as áreas que exigem investimento Considerações éticas: Abordar considerações éticas e outras que possam surgir durante o projeto, como conflito de interesses com fornecedores

Para finalizar, adicione Considerações adicionais para incluir tudo o que as seções anteriores não cobriram.

10. Modelo de pesquisa de mercado geral do Word por BusinessInABox

Crie uma pesquisa de mercado eficaz com o modelo de pesquisa de mercado geral do Word da BusinessInABox

Uma maneira de conduzir uma pesquisa de mercado eficaz é por meio de uma pesquisa. Se você não tiver certeza sobre as perguntas a serem incluídas para obter os melhores resultados ou se precisar de uma estrutura para agilizar o processo, experimente o modelo de pesquisa de mercado geral do Word da BusinessInABox.

Esse documento de duas páginas do Word contém perguntas abertas e de múltipla escolha para uma pesquisa de mercado eficaz estudo de caso . Eles fornecem todas as informações essenciais para entender o mercado em que você está envolvido ou planeja entrar.

As perguntas do modelo abrangem informações sobre o cliente, como:

Idade e gênero Nível de escolaridade Estado civil Renda anual total Localização

Como este é um modelo do Word, personalize-o como quiser! Adicione ou ajuste perguntas para se aprofundar nos detalhes sobre os quais está curioso e torne a pesquisa mais longa ou mais curta. Está se sentindo sofisticado? Dê um toque pessoal usando uma fonte diferente ou alterando a cor do plano de fundo!

Decifre o código para dominar o mercado com estes modelos essenciais de pesquisa de mercado

A pesquisa de mercado pode ser uma aventura, mas esses modelos de pesquisa de mercado de primeira linha facilitam o processo. Desde insights sobre as preferências dos clientes até a descoberta das estratégias de seus concorrentes, eles oferecem uma solução estruturada para cada etapa da pesquisa.

Se você deseja obter mais recursos de pesquisa, mergulhe na seção Biblioteca de modelos do ClickUp onde você encontrará mais de 1.000 modelos fáceis de usar, esperando para orientá-lo em áreas como mapeamento de jornadas do cliente , realizando análise da concorrência e definir posicionamento do produto com o mínimo de esforço. ✌