10 modelos gratuitos de planos de pesquisa para equipes e profissionais

Começar um novo projeto de pesquisa do zero pode parecer assustador. Sem as ferramentas e os modelos certos, você fica com uma página em branco e sem direção. Com eles, iniciar um novo projeto ou organizar um já existente é muito fácil.

É por isso que você precisa criar uma biblioteca com os melhores modelos de planos de pesquisa. E nós estamos aqui para ajudá-lo a fazer isso.

Fique conosco enquanto analisamos os benefícios do uso de um modelo de plano de pesquisa e compartilhamos alguns dos nossos favoritos - todos projetados para ajudar a fazer com que seus projetos de pesquisa funcionem como mágica.

O que é um modelo de plano de pesquisa?

Um modelo de plano de pesquisa é um documento criado para ajudá-lo a criar o melhor gerenciamento de pesquisa plano de pesquisa possível. Em vez de começar do zero com uma tela em branco, um documento de plano de pesquisa fornece os blocos de construção a serem preenchidos, para que você não perca nada importante.

Há muitos documentos de planos de pesquisa sólidos por aí, que abrangem tudo, desde pesquisa de UX (experiência do usuário) até modelos de estudo de caso . Esses modelos podem ser úteis para qualquer equipe, quer você esteja trabalhando em protótipos de desenvolvimento de produtos ou em objetivos de pesquisa para um projeto de marketing. Eles são especialmente úteis para o design de produtos pesquisa de UX e equipes de gerenciamento de projetos.

Alguns dos modelos de plano de pesquisa mais populares incluem:

Cada um deles serve para orientá-lo a coletar, revisar e relatar sua pesquisa de forma mais estratégica e organizada. Pense no plano de pesquisa como seu amigo de pesquisa útil, que está lá para facilitar as coisas, fornecer orientação e ajudá-lo a vencer o seu execução do projeto .

O que faz um bom modelo de plano de pesquisa?

Todos nós procuramos algo diferente quando se trata de modelos de projetos. Você pode preferir a simplicidade e a ordem, enquanto outra equipe pode preferir uma abordagem mais criativa com muitas cores e prompts.

Mesmo que suas necessidades sejam únicas, há alguns elementos que quase sempre fazem com que um modelo de plano de pesquisa se destaque de todos os outros.

Os melhores modelos de plano de pesquisa:

Mantêm você e sua equipe de produtos organizados

Ajudam a padronizar o processo de pesquisa e o método de pesquisa utilizado

Mantêm você focado no principal objetivos do projeto e entregáveis

Dar sugestões de métricas a serem registradas e analisadas

Ajudá-lo a manter suas perguntas de pesquisa em um único lugar

Ajudá-lo a se manter no alvo com seuscronograma do projeto* Oferecer um local definido para armazenar suas ideias e descobertas de pesquisa

Não existe um modelo perfeito para qualquer indivíduo ou equipe. Considere qual é o seu objetivo ou meta, qual é a sua fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos e em quais áreas você precisa de mais apoio ou orientação. Isso o ajudará a escolher os modelos a serem apresentados e como você pode usar software wiki para criar uma coleção de seus modelos preferidos.

10 modelos de planos de pesquisa para usar em 2024

Existem centenas de modelos de planos de pesquisa por aí, mas nem todos são iguais. Alguns deles trazem o melhor de sua habilidades de gerenciamento de projetos enquanto outras as prejudicam.

Reunimos os melhores dos melhores para compartilhar com você a lista definitiva de modelos de planos de pesquisa para adicionar ao seu fluxo de trabalho este ano. Quer saber o que é ainda melhor? Você não precisa contratar um plano de preços caro - esses modelos são todos gratuitos!

1. Modelo de plano de pesquisa de usuário do ClickUp

Modelo de plano de pesquisa do usuário do ClickUp

Uma das primeiras coisas que vêm à mente quando se fala em "modelo de plano de pesquisa" é a pesquisa de usuários. Para as equipes de desenvolvimento e projeto, essa é uma etapa do processo em que a estratégia e a organização são essenciais.

O Modelo de plano de pesquisa de usuário da ClickUp facilita a realização disso e muito mais. Há espaço para compartilhar a visão geral do seu projeto e as metas de pesquisa, os objetivos da pesquisa, as hipóteses e muito mais - além de um documento bônus de relatório de pesquisa de entrevista.

Esse modelo funciona como um recurso central para todas as partes interessadas. Use-o para reunir sua equipe, reafirmar suas metas e objetivos e manter-se no caminho certo ao executar seu projeto de pesquisa qualitativa.

2. Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

O planejamento de sua pesquisa de mercado é imprescindível se você quiser obter os melhores dados possíveis. Ofereça à sua equipe tudo o que ela precisa em um só lugar e isso ajudará o processo a ser executado sem problemas.

Para ajudar a manter a sua equipe informada e pronta para começar, desenvolvemos o Modelo de pesquisa de mercado da ClickUp . É um modelo de tarefa que traz as principais informações em um só lugar.

Nosso modelo de pesquisa de mercado apresenta cinco campos personalizados: um link de apresentação de pesquisa, tipo de pesquisa de mercado, link de documento de relatório, técnica de coleta de dados e estágio da pesquisa. Adicione seus links clicáveis e use os menus suspensos para atribuir o estágio ou tipo correto à medida que avança.

3. Modelo de quadro branco de pesquisa ClickUp

Modelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp

É possível coletar pesquisas de usuários de várias maneiras. Questionários, entrevistas com usuários, grupos de foco, sessões de pesquisa com usuários ou mídia social. Outra maneira super envolvente de fazer isso é com um quadro branco.

A colaboração e a pesquisa de usuários parecem interativas e divertidas com o Modelo de quadro branco de pesquisa da ClickUp . Incentive a sua equipe a compartilhar os insights que coletou neste modelo altamente visual, com notas adesivas digitais em vez de caixas brancas vazias.

Use isso Quadro branco do ClickUp como uma forma mais envolvente de visualizar sua pesquisa de usuário. Você também pode usar isso como uma ferramenta para projetos de pesquisa interna - convide as partes interessadas por link e peça que comentem diretamente.

4. Modelo de relatório de pesquisa de ações do ClickUp

Modelo de relatório de pesquisa de ações do ClickUp

Se você está no negócio de aconselhar investidores sobre o que fazer com o dinheiro deles, um relatório de ações é imprescindível. Em vez de redigir manualmente um novo relatório a cada vez, um modelo de plano de pesquisa pode ajudá-lo a encurtar o processo e ir direto aos detalhes.

Insira o Modelo de relatório de pesquisa de ações da ClickUp . Ele foi criado para ajudá-lo a compartilhar o que você sabe de uma forma mais estratégica. Compartilhe uma visão geral da empresa, equipe de gerenciamento, desempenho, avaliação de mercado e recomendações.

Este modelo de plano de pesquisa tem tudo o que você precisa para apresentar suas descobertas aos investidores de forma organizada e eficaz. Pareça um profissional para seus clientes e parceiros investidores e armazene todos os seus dados de forma significativa para refletir mais tarde.

5. Modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp

Modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp

Manter-se no topo do desempenho de SEO de sua empresa não é uma tarefa fácil. Há tantas partes móveis, ferramentas, projetos, metas e membros da equipe que você precisa de uma maneira de se manter organizado e produtivo.

Felizmente para você, o Modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO da ClickUp está aqui para ajudar a simplificar o processo e fazer com que você fique bem visto pelo seu chefe. Esse modelo de pasta oferece um local dedicado para trabalhar em suas metas de SEO, com campos personalizados relacionados a SEO e muitos tipos de tarefas personalizadas para ajudar sua equipe a comunicar o progresso e ver os obstáculos em seu plano de pesquisa.

Use esse modelo para ver rapidamente onde estão seus projetos de SEO, para que você possa ser mais proativo sobre como sua equipe está trabalhando. Você também pode se aprofundar nos detalhes e entender as estimativas de tempo, as datas de publicação e a posição de suas classificações.

6. Modelo de relatório de pesquisa do ClickUp

Modelo de relatório de pesquisa do ClickUp

Não há necessidade de começar do zero sempre que for solicitado a elaborar um relatório de pesquisa; em vez disso, use um modelo para tornar todas as suas perguntas de pesquisa e relatórios de estudo tão impressionantes quanto o último.

Atalhe seu caminho para o sucesso com o Modelo de relatório de pesquisa do ClickUp . Há seções para o resumo executivo, introdução, método e técnicas de pesquisa, resultados e discussão, referências e apêndices. Adicione um autor e colaboradores do relatório, para que você possa reconhecer todos que contribuíram para o relatório.

Compartilhe seus métodos de pesquisa, abordagem e descobertas com as partes interessadas e clientes com este modelo impressionante. É uma base útil para ajudar sua equipe a se organizar e encontrar uma maneira melhor de atualizar as partes interessadas sobre o progresso.

7. Modelo de conclusões da análise de dados do ClickUp

Modelo de conclusões da análise de dados do ClickUp

O modelo Modelo de conclusões de análise de dados do ClickUp ajuda você a apresentar seus dados a todos de uma forma mais significativa. Em vez de apresentar números e gráficos, esse modelo pode ajudá-lo a se aprofundar na declaração do problema, escopo, análise e método de pesquisa, resultados e conclusão.

Use este modelo para ajudá-lo a organizar seus pensamentos e comunicar os resultados do seu estudo de forma transparente e fácil de ler. Explique o contexto e as informações básicas juntamente com sua abordagem, para que as partes interessadas possam entender completamente o que os dados mostram.

8. Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp

Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp

Uma análise SWOT pessoal pode ajudá-lo a entender seus pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças (ou os da sua equipe). Essas informações podem não apenas ajudá-lo a trabalhar melhor, mas também significam que você pode ser mais intencional sobre seu impacto na empresa como um todo.

A Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp pode ajudá-lo a se lembrar de trabalhar em sua análise SWOT. Encontre seus pontos fortes, fracos ou pontos problemáticos, oportunidades e ameaças. Esse modelo de tarefa apresenta vários campos personalizados criados para ajudá-lo a monitorar seu progresso - incluindo seu objetivo, cronograma e taxa de conclusão.

Esse modelo pode ser um lembrete útil para se concentrar na sua análise SWOT pessoal, para que você possa ser mais intencional e consciente de como contribui para as metas e os objetivos da sua equipe e da empresa. Use sua análise SWOT pessoal para ajudá-lo a definir metas profissionais para o trabalho e causar um impacto maior.

9. Modelo de estudo de caso do ClickUp

Modelo de estudo de caso do ClickUp

Os estudos de caso oferecem uma visão poderosa sobre o que suas marcas, clientes ou concorrentes estão fazendo. Eles são uma análise aprofundada de uma área específica do negócio, com base em suas pesquisas e descobertas pessoais.

Simplifique o processo de criação de seus estudos de caso com o Modelo de estudo de caso do ClickUp . Este modelo oferece uma base sólida para a apresentação de estudos de caso claros e perspicazes com sua equipe, partes interessadas ou clientes. Apresente a empresa, o objetivo do estudo de caso, as soluções e estatísticas e suas percepções.

Use este modelo para ajudá-lo a criar estudos de caso em escala. Apresente seus dados de forma clara e concisa, com todo o contexto de que sua equipe ou partes interessadas precisam para extrair o máximo de valor possível do estudo de caso.

10. Modelo de relatório de investigação do ClickUp

Modelo de relatório de investigação do ClickUp

Muitas vezes, nossa pesquisa nos ajuda a entender o mercado, nossos concorrentes ou o que nossa própria empresa está fazendo. Às vezes, é para nos ajudar a entender incidentes e desafios.

É aí que a Modelo de relatório de investigação do ClickUp entra em cena. Este modelo foi criado para ajudá-lo a relatar acidentes, reclamações, incidentes e violações. Explique os detalhes do caso, incluindo um resumo e as evidências, depois passe para o interrogatório, com espaço para perguntas e respostas da entrevista, e sua conclusão.

Esse modelo é indispensável para equipes e empresas que desejam demonstrar como superam desafios ou lidam com incidentes. Ele é ótimo para transparência e construção de confiança e serve como uma maneira útil de documentar uma trilha de evidências para quando for necessário.

Como escrever um plano de pesquisa

Agora que você tem um modelo para o seu plano de pesquisa, vamos nos aprofundar nos detalhes de como redigi-lo. Siga estas etapas para criar um plano de pesquisa eficaz que orientará sua pesquisa e o ajudará a atingir suas metas.

Etapa 1: Identifique sua pergunta de pesquisa

A primeira etapa na elaboração de um plano de pesquisa é definir claramente sua pergunta ou tópico de pesquisa. Isso servirá de base para toda a sua pesquisa e ajudará a orientar seus métodos e análises. Certifique-se de que sua pergunta seja específica, relevante e viável dentro do escopo do seu projeto.

Etapa 2: Delinear seus objetivos

Em seguida, você deve delinear os objetivos ou metas específicos da sua pesquisa. Esses objetivos devem estar alinhados com a sua pergunta de pesquisa e fornecer um roteiro claro para o seu projeto. Não se esqueça de torná-los mensuráveis e alcançáveis.

Etapa 3: Escolha os métodos de pesquisa

Com base na sua pergunta de pesquisa e nos seus objetivos, agora você pode determinar os métodos apropriados para coletar dados e realizar análises. Isso pode incluir pesquisas, experimentos, entrevistas ou revisões de literatura. É importante escolher métodos que sejam adequados ao seu tópico de pesquisa e que forneçam resultados confiáveis e precisos.

Etapa 4: Criar um cronograma

Um plano de pesquisa deve incluir um cronograma detalhado para cada etapa do projeto. Isso o ajudará a se manter no caminho certo e garantirá que você tenha tempo suficiente para concluir cada tarefa. Seja realista com seu cronograma e inclua algum tempo de reserva para atrasos ou desafios inesperados.

Etapa 5: Considere as implicações éticas

Ao realizar uma pesquisa, é importante considerar todas as possíveis implicações éticas. Isso pode incluir a obtenção do consentimento dos participantes, a garantia da privacidade e da confidencialidade ou o cumprimento das diretrizes éticas definidas pela sua instituição ou órgão governamental.

Etapa 6: Antecipe os possíveis resultados

Como em qualquer projeto de pesquisa, sempre há possíveis resultados que podem surgir. Eles podem ser tanto positivos quanto negativos, e é importante prever e planejar para eles. Isso o ajudará a estar preparado para quaisquer desafios ou mudanças em potencial que possam ocorrer durante a sua pesquisa.

Etapa 7: Revisar e refinar seu plano

Depois de concluir as etapas anteriores, é essencial analisar e revisar o seu plano de pesquisa conforme necessário. É comum que os planos sejam alterados à medida que o projeto avança, portanto, esteja aberto a fazer ajustes e a modificar seus métodos ou cronograma conforme necessário.

Mantenha-se organizado com os melhores modelos de planos de pesquisa

Ninguém gosta de um projeto desorganizado, especialmente um projeto de pesquisa. Deixe sua equipe respirar aliviada e faça as partes interessadas sorrirem quando perceberem que você tem tudo sob controle.

Use esses modelos gratuitos de plano de pesquisa para ajudá-lo a se organizar, otimizar seus fluxos de trabalho e manter todos informados. Crie uma coleção de modelos que funcionem para seus projetos e torne-os uma parte central da maneira como você trabalha em equipe. Padronize, simplifique e seja produtivo.

