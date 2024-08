10 melhores ferramentas de software de SEO com IA em 2024

Quando a IA preditiva escrever nossos futuros livros de história, ela poderá marcar 2024 como o ano em que a inteligência artificial generativa se tornou popular e as pessoas começaram a usá-la nos negócios.

Enquanto muitas pessoas estão debatendo sobre a melhor forma de usar esses novos recursos, os profissionais de SEO mergulharam de cabeça no uso da IA SEO para melhorar as classificações nos mecanismos de busca.

A questão é: quais são as melhores ferramentas de SEO com IA para produzir conteúdo de alta qualidade? Bem, nós temos as respostas. Vamos dar uma olhada nas 10 melhores ferramentas de SEO com IA, incluindo seus prós e contras, preços e o que milhares de usuários têm a dizer.

O que você deve procurar nas ferramentas de SEO com IA?

A maioria das ferramentas de SEO tem uma grande variedade de recursos para identificar oportunidades de classificação mais alta nas páginas de resultados de mecanismos de busca (SERPs) do Bing ou do Google. Mas elas devem fazer mais do que isso.

O que as ferramentas de SEO com IA trazem para a mesa é:

O aprendizado de máquina utiliza dados e métricas por meio de várias iterações para determinar qual conteúdo os algoritmos dos mecanismos de busca estão classificando melhor

Processamento de linguagem natural (NLP) para "ler" seu conteúdo e, em seguida, fazer sugestões para melhorá-lo

Geração de texto com IA que leva em conta o SEO, criando conteúdo amigável para pesquisas

Pesquisa de palavras-chave com IA para ajudá-lo a encontrar tópicos que certamente terão uma boa classificação nos mecanismos de pesquisa

As ferramentas de SEO com IA eliminam a maior parte das suposições e as substituem por ideias de conteúdo bem fundamentadas. Elas podem automatizar suas tarefas de SEO e aprimorar seus resultados de pesquisa orgânica, além de ajudá-lo a criar conteúdo de qualidade que dê suporte à sua estratégia de marketing digital.

considere estes recursos ao procurar* ferramentas de SEO de IA :

O nível de integração das ferramentas de IA SEO com seu atualcriação de conteúdo fluxo de trabalho,produtividadee soluções de gerenciamento de projetos

Os conjuntos de dados que as ferramentas de SEO com IA utilizam para fazer sugestões e gerar conteúdo

Se a ferramenta de SEO automatiza tarefas demoradas e repetitivas

Como a plataforma orienta você durante o processo para evitar uma curva de aprendizado acentuada ou tentativa e erro

Se as ferramentas de SEO com IA se encaixam em umambiente de trabalho colaborativo ## As 10 melhores ferramentas de SEO com IA para usar em 2024

Os usuários precisam de ferramentas de SEO com IA que não ajudem apenas nos esforços de marketing de conteúdo - eles precisam de um software eficiente que possa se integrar facilmente ao seu fluxo de trabalho existente. A maioria das ferramentas de IA da nossa lista usa os mesmos modelos e algoritmos da OpenAI, a empresa de bibliotecas por trás do ChatGPT .

Preste atenção em como os modelos e os algoritmos são disponibilizados para os usuários. Ter IA não significa muito por si só - o que importa é como a plataforma usa a IA.

Use o ClickUp AI para editar, resumir, verificar a ortografia ou ajustar o tamanho do conteúdo no Docs

Não seria ótimo se você tivesse um conjunto poderoso de ferramentas de criação de conteúdo de IA centradas em SEO incorporadas diretamente em uma plataforma unificada e flexível de gerenciamento de projetos e colaboração? É exatamente isso que o ClickUp AI entrega.

Juntamente com atualizações constantes que aproveitam os mais recentes aprimoramentos em inteligência artificial, você terá tudo o que precisa para a criação de conteúdo e o gerenciamento de projetos. O que diferencia o ClickUp AI de outras ferramentas de SEO com IA são seus prompts para vários departamentos, que não se limitam apenas à otimização de SEO.

No entanto, o ClickUp tem prompts específicos para ajudar as equipes com sua estratégia geral de SEO por meio de ferramentas de criação de briefings, pesquisa de palavras-chave, otimização e resumo de conteúdo e análise da concorrência.

Melhores recursos do ClickUp

Ferramentas de SEO com IA incorporadas em uma poderosa plataforma de colaboração e gerenciamento de projetos tudo-em-um

Aproveita o que há de mais moderno em processamento de linguagem natural para conteúdo gerado por IA que antecipa a intenção de pesquisa do leitor

Escritor de IA que entende as necessidades de otimização de SEO, criado diretamente em um conjunto abrangente deredação e conteúdoferramentas de otimização Ferramenta de pesquisa de palavras-chave de SEO para sugestões eModelo de projeto de SEO Grande biblioteca de prompts de SEO que torna o uso da inteligência artificial mais eficiente

Permite a fácil inclusão da otimização de mecanismos de pesquisa em seu projetoplano de marketing* Integra-se a programas líderes do setor, incluindo outras ferramentas de SEO

Limitações do ClickUp

As tarefas tradicionais de SEO podem exigir outras ferramentas de conteúdo de SEO

Ferramentas especializadas limitadas para rastrear o desempenho do mecanismo de pesquisa ao longo do tempo e criar links

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Surfista SEO

Via SurferSEO O Surfer SEO refere-se a si mesmo como uma ferramenta de inteligência de conteúdo. Ela combina estratégia, criação e otimização de conteúdo em um único conjunto de ferramentas para aumentar o tráfego orgânico e desenvolver marcas. A plataforma tem as mais recentes ferramentas de SEO com IA generativa para ajudar os usuários a delinear, gerar e otimizar o conteúdo.

melhores recursos do #### Surfer SEO

Foco em estratégias de SEO para colocação de palavras-chave e esforços de otimização de conteúdo

Ferramentas robustas de páginas de resultados de mecanismos de busca

Conteúdo de IA e geradores de esboço para ajudar na classificação nos mecanismos de pesquisa

Tarefas geradas por IA para aprimorar sua estratégia de SEO

Conjunto completo de ferramentas tradicionais de SEO

Limitações do Surfer SEO

Curva de aprendizado acentuada para pessoas novas em SEO

Falta de prompts predefinidos para usar a ferramenta de SEO com mais eficiência

Alguns usuários consideraram a função de pesquisa de palavras-chave limitada quando comparada a outras ferramentas de SEO

Ferramentas limitadas para colaboração ou gerenciamento de projetos

Preços do Surfer SEO

Lite: US$ 29/mês para um usuário

US$ 29/mês para um usuário Essential: $89/mês para dois usuários

$89/mês para dois usuários Avançado: $179/mês para cinco usuários

$179/mês para cinco usuários **Máximo: US$ 299/mês para 10 usuários, com todos os add-ons incluídos

Taxas adicionais para complementos

Surfer SEO ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 450 avaliações)

4,8/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,9/5 (375+ avaliações)

3. WordLift

Via WordLift O WordLift é uma ferramenta de SEO relativamente nova, alimentada por inteligência artificial. Ela afirma ser o futuro do SEO e gera dados estruturados com uma ferramenta de gráfico de conhecimento personalizado habilitada para IA.

Em outras palavras, o WordLift adiciona texto às meta descrições no arquivo HTML que os mecanismos de pesquisa rastreiam. Além disso, ele sugere alterações de conteúdo que proporcionam aos visitantes do seu site uma melhor experiência de usuário.

Melhores recursos do WordLift

Ajustado para ajudar os sites de comércio eletrônico a se classificarem melhor nos mecanismos de busca

Concentra-se na criação de dados estruturados para mecanismos de busca para aumentar o tráfego orgânico

Ajuda os usuários a organizar o conteúdo para que ele seja exibido melhor no Google Shopping

Uma das melhores ferramentas de SEO com IA desta lista porque foi desenvolvida em várias plataformas de IA, não apenas na OpenAI

Usa aprendizado de máquina, além dos recursos do processador de linguagem natural e da IA generativa que a maioria das soluções oferece

Oferece uma opção de avaliação gratuita para ajudá-lo a comparar com outras ferramentas de SEO com IA

Limitações do WordLift

Falta de ferramentas de redação para criação de conteúdo mais geral

A configuração pode se tornar complicada ao conectar sites complexos com muitos links internos

Não é compatível com todos os tipos de dados estruturados

Falta integração fácil com sites que não sejam do WordPress

Preços do WordLift

Iniciante: ~$63 ( €59)/mês para um site

~$63 €59)/mês para um site Profissional: ~$106 ( €99)/mês para dois sites

~$106 €99)/mês para dois sites Negócios + comércio eletrônico: ~$266 ( €249)/mês para cinco sites

~$266 €249)/mês para cinco sites Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do WordLift

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

4. Jasper

Via JasperO Jasper é uma ferramenta de criação de conteúdo com um mecanismo de IA treinado para gerar conteúdo criativo e original para textos de sites, publicações em mídias sociais e artigos de blogs. O sistema de conteúdo gerado por IA produz conteúdo que reflete a voz da marca de sua empresa e melhora as classificações do site.

Além disso, o Jasper é a melhor ferramenta de SEO com IA para criar prompts de conteúdo, de modo que seu texto seja especificamente adaptado à sua linha de trabalho e ao seu público-alvo.

Melhores recursos do Jasper

O mecanismo de IA pode ser treinado na voz da marca de uma empresa para reforçar a mensagem da marca

Oferece suporte à criação de conteúdo curto e longo, desde publicações em mídias sociais até livros

Fornece preferências chamadas Copywriting Skills que produzem tipos específicos de conteúdo, como introduções ou narração de histórias

Integra-se ao SurferSEO para otimização de mecanismos de pesquisa

Oferece suporte à escrita com IA em 25 idiomas diferentes

Limitações do Jasper

Recursos completos de SEO exigem uma ferramenta de terceiros

Não há ferramentas robustas de colaboração ou gerenciamento de projetos

Não há verificador de plágio incorporado

Pode produzir conteúdo repetitivo

Preços do Jasper

Teste gratuito de 7 dias

Creator: $49/mês para um assento

$49/mês para um assento Equipes: $125/mês para três licenças

$125/mês para três licenças Empresas: Entre em contato para obter preços

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.700+ avaliações)

5. NitroPack

Via NitroPack O NitroPack melhora as classificações de pesquisa de um site ao aumentar a velocidade do site. Ele inclui um mecanismo de cache avançado e ferramentas para acelerar o carregamento de imagens. Ele também pode melhorar o desempenho de HTML, CSS e JavaScript e oferece suporte a sites WordPress, OpenCart, WooCommerce e Magento.

melhores recursos do #### NitroPack

Reduz o tempo de carregamento da página para velocidades líderes do setor

Ferramentas abrangentes de otimização de imagens, incluindo conversão automática para o formato WebP

Os plug-ins simplificam a implementação

Aborda a otimização da velocidade com vários recursos

Limitações do NitroPack

Somente acelera o carregamento de páginas da Web, sem outros aspectos de SEO

Oferece suporte a um número limitado de sistemas de gerenciamento de conteúdo da Web

Incompatível com alguns plug-ins

Preços do NitroPack

Negócios: US$ 21/mês para um site

US$ 21/mês para um site Growth: US$ 51/mês para um site

US$ 51/mês para um site Escala: $176/mês para um site

$176/mês para um site Personalizado: Entre em contato para saber o preço

NitroPack avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Alli AI

Via Alli AI O Alli AI oferece uma solução para otimização, automação e implementação em uma única plataforma. Ele foi projetado para agências, empresas e sites de comércio eletrônico maiores.

O Alli AI monitora e oferece sugestões de código e conteúdo em sites maiores, adicionando software ao site, permitindo o SEO na página, possibilitando assim a implementação em tempo real. A inteligência artificial monitora constantemente e melhora automaticamente o seu site.

Melhores recursos do Alli AI

O código de automação é incorporado em suas páginas da Web

Implementa alterações de código em um site ou em páginas individuais

A edição de conteúdo é feita na página e não em uma ferramenta separada

Gera automaticamente títulos de páginas em todo o site com testes A/B automatizados

Inclui otimização da velocidade do site

Limitações do Alli AI

As sugestões de otimização podem ser muito grandes, sem ferramentas para gerenciá-las

A análise de um site pode levar muito tempo

Falta de alguns recursos importantes que outras ferramentas de SEO oferecem, como pesquisa de palavras-chave e análise competitiva

Algumas sugestões melhoram o SEO, mas podem afetar negativamente a experiência do usuário

Preços do Alli AI

Consultor: $249/mês para 10 sites e usuários

$249/mês para 10 sites e usuários Agência: US$ 499/mês para 25 sites e usuários

US$ 499/mês para 25 sites e usuários Empresa: $999/mês para sites e usuários ilimitados

$999/mês para sites e usuários ilimitados Empresa: Entre em contato para obter preços

Alli AI avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 5 avaliações)

4,3/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 4,3/5 (10+ avaliações)

7. Palavra-chave

Via Palavra-chave Byword é um Gerador de conteúdo de IA focado na criação de artigos de SEO. Os usuários o alimentam com palavras-chave específicas e definem um estilo de redação, e o programa faz o resto. Ele usa processamento de linguagem natural e algoritmos de aprendizado de máquina para gerar conteúdo.

melhores recursos do #### Byword

Criado para gerar artigos informativos otimizados para colocação em mecanismos de busca

Algoritmos de última geração contornam a maioria dos detectores de IA

Suporta nove idiomas

Permite que os usuários definam um estilo de redação

Oferece suporte ao processo em segundo plano, gerando vários artigos ao mesmo tempo

Limitações de palavras-chave

A geração de uma publicação curta em mídia social custa tanto quanto um artigo longo

Nenhuma outra ferramenta para SEO além da geração de texto com IA

Não é uma boa solução para conteúdo não factual

Sem ferramentas de colaboração ou gerenciamento de projetos

Preços da Byword

A geração de uma história custa um crédito.

Inicial: US$ 99 para 25 créditos/mês

US$ 99 para 25 créditos/mês Padrão: $299 para 80 créditos/mês

$299 para 80 créditos/mês Escala: $999 para 300 créditos/mês

$999 para 300 créditos/mês Ilimitado: $2.499 para créditos ilimitados

Byword ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. MarketMuse

Via MarketMuse O MarketMuse oferece um conjunto de ferramentas para inteligência de conteúdo e gerenciamento de estratégias de SEO. Ele fornece informações sobre páginas individuais e sobre "grupos de conteúdo", avaliando a qualidade do conteúdo e a autoridade do tópico em grupos de páginas.

Os usuários podem usar o MarketMuse para planejar conteúdo, agrupar conteúdo em clusters, realizar análise de conteúdo competitivo, revisar resumos de conteúdo e otimizar conteúdo.

Melhores recursos do MarketMuse

Análise abrangente de SERP

O gerador de resumo de conteúdo fornece sugestões para melhorar a qualidade da pesquisa de artigos existentes ou para fornecer orientação para novos artigos

As ferramentas de planejamento de conteúdo sugerem prioridade para as alterações sugeridas e permitem o acompanhamento

Limitações do MarketMuse

A implementação pode ser difícil para novos usuários

Curva de aprendizado acentuada

O editor de conteúdo é básico

Ferramentas limitadas de colaboração e gerenciamento de projetos além do planejamento

Preços do MarketMuse

Gratuito: US$ 0 para 10 consultas/mês

US$ 0 para 10 consultas/mês Padrão: $149/mês por usuário

$149/mês por usuário Equipe: $399/mês três usuários

$399/mês três usuários Premium: Entre em contato para saber o preço

MarketMuse ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

9. Frase

Via Frase A Frase se anuncia como uma empresa que usa IA inteligente para oferecer a maneira mais fácil e rápida de melhorar a classificação do seu conteúdo no Google. Ela fornece ferramentas para criar resumos de conteúdo e, em seguida, escrever, otimizar e analisar o conteúdo. As ferramentas de geração de conteúdo da Frase aproveitam Modelos de IA para moldar o texto de acordo com necessidades específicas.

Melhores recursos do Frase

Análise de SEO de fácil acesso

Simplesferramentas de análise da concorrência* Recursos avançados de criação de conteúdo

A interface do usuário é bem pensada e intuitiva

Limitações da Frase

Ferramentas limitadas de pesquisa de palavras-chave

Falta de integração com sistemas comuns de gerenciamento de conteúdo

Não há ferramentas de gerenciamento de projetos

O processo de resumo e esboço de conteúdo pode ser complicado de aprender

Preços da Frase

Solo: US$ 14,99/mês por usuário, quatro artigos

US$ 14,99/mês por usuário, quatro artigos Basic: US$ 44,99/mês por usuário, 30 artigos

US$ 44,99/mês por usuário, 30 artigos Equipe: $114,99/mês três usuários, artigos ilimitados

$114,99/mês três usuários, artigos ilimitados Enterprise: Entre em contato para obter preços

Frase ratings and reviews

G2: 4.9/5 (275+ avaliações)

4.9/5 (275+ avaliações) Capterra: 4.8./5 (mais de 300 avaliações)

10. EscritorZen

Via EscritorZen O WriterZen é uma plataforma de criação de conteúdo de site centrada no fluxo de trabalho, otimizada para classificações em mecanismos de pesquisa. Ela inclui módulos para descoberta de tópicos, classificação de palavras-chave e edição de conteúdo, incluindo geração de texto com IA e verificação de plágio.

Melhores recursos do WriterZen

A ferramenta de descoberta de tópicos cria grupos de tópicos para ajudar a gerar várias páginas vinculadas

Ferramenta de pesquisa e recomendação de palavras-chave amplas, incluindo pontuações de dificuldade de palavras-chave

O editor de conteúdo inclui dados sobre sites concorrentes

Ferramentas de colaboração em equipe

limitações do #### WriterZen

A interface do usuário da ferramenta de palavras-chave pode ser complicada para algumas estratégias de SEO

A interface do usuário do editor de conteúdo é cheia e desafiadora para a criação de ideias de conteúdo

Faltam alguns recursos de ferramentas de SEO, como link building e verificação de backlinks

Ferramentas limitadas de gerenciamento de projetos e colaboração para acompanhar seus esforços de SEO

Preços do WriterZen

Lite: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Plus: $89/mês por usuário

$89/mês por usuário Pro: $219/mês por usuário

$219/mês por usuário Ultra: $399/mês por usuário

WriterZen avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Comece a integrar ferramentas de SEO com IA em seus projetos

Os dias de trabalho com uma lista de verificação de pequenas alterações de SEO não são mais suficientes. Colocar suas palavras-chave em títulos não aumentará o volume de pesquisa ou o tráfego orgânico, e pagar alguém para fazer link building não o levará para cima nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa.

Não importa se você é um blogueiro, uma pequena empresa, uma empresa global ou uma grande empresa agência de marketing o ClickUp é uma plataforma de produtividade abrangente com aprimoramentos de IA que podem aumentar sua produção agora.

Se você deseja a melhor ferramenta de SEO com IA e inúmeros recursos de produtividade e colaboração, o ClickUp é uma opção fantástica. Ele se integra com suas outras ferramentas de marketing para que o trabalho seja feito de forma mais rápida e melhor - ao mesmo tempo em que permite a colaboração e o gerenciamento de projetos. ✍️

Não é mais necessário fazer login no console de pesquisa do Google para ver se os seus concorrentes estão lhe ultrapassando na classificação. Chegou a hora de assumir o controle de seus processos e melhorar seu desempenho. Comece inscrevendo-se para uma avaliação gratuita do ClickUp AI ou inscreva-se no nossa versão Free Forever agora!