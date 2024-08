10 melhores ferramentas de IA para pesquisa de palavras-chave em 2024 (avaliações e preços)

A pesquisa de palavras-chave costumava ser cheia de mistérios, suposições e a esperança de encontrar uma oportunidade oculta que ninguém mais havia percebido. Agora temos ferramentas de inteligência artificial (IA) para pesquisa de palavras-chave que tornam o processo mais fácil, mais rápido e mais eficaz.

Neste guia, exploraremos algumas das melhores ferramentas de IA para pesquisa de palavras-chave existentes e faremos recomendações sobre quais delas você deve considerar usar em 2024. 🔍

O que você deve procurar em uma ferramenta de IA para pesquisa de palavras-chave?

As ferramentas de pesquisa de palavras-chave com IA simplificam esse processo demorado, revelam oportunidades de palavras-chave e facilitam o planejamento, a redação e a publicação de conteúdo projetado para ter um bom desempenho nas classificações de pesquisa.

Ao considerar diferentes ferramentas de pesquisa de palavras-chave com IA, veja o que deve estar em sua mente:

Funcionalidade: Essa ferramenta ajuda na pesquisa de palavras-chave ou é melhor para outra parte do processo de conteúdo?

Essa ferramenta ajuda na pesquisa de palavras-chave ou é melhor para outra parte do processo de conteúdo? Dados e insights: A ferramenta fornece dados úteis, como volumes de pesquisa, custo por clique (CPC) e pontuações de dificuldade de palavras-chave?

A ferramenta fornece dados úteis, como volumes de pesquisa, custo por clique (CPC) e pontuações de dificuldade de palavras-chave? Reputação: Essa ferramenta é bem conhecida? Ela tem uma reputação positiva na comunidade de SEO?

Essa ferramenta é bem conhecida? Ela tem uma reputação positiva na comunidade de SEO? Recursos de bônus: A ferramenta faz mais do que apenas pesquisa de palavras-chave?

A ferramenta faz mais do que apenas pesquisa de palavras-chave? Facilidade de uso: A ferramenta é fácil de navegar, usar e entender? Todos os membros da sua equipe podem usá-la com confiança?

A ferramenta é fácil de navegar, usar e entender? Todos os membros da sua equipe podem usá-la com confiança? Preço: Essa ferramenta de pesquisa de palavras-chave é gratuita? A ferramenta é econômica? A funcionalidade é limitada na versão gratuita?

Cada equipe e organização terá uma meta ligeiramente diferente, portanto, pense em qual é o seu objetivo principal e quais métricas são mais importantes para você, e escolha uma ferramenta que o leve até lá.

As 10 melhores ferramentas de IA para pesquisa de palavras-chave a serem usadas em 2024

Você sabe o que procurar, mas quem tem tempo para pesquisar, analisar e testar centenas de diferentes ferramentas de pesquisa de palavras-chave com IA? Fizemos o trabalho duro para você e elaboramos esta lista das melhores ferramentas de pesquisa de palavras-chave para experimentar em 2024 🤓

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento abrangente de projetos de SEO

Use o ClickUp Brain para gerar uma postagem de blog no ClickUp Docs a partir de um simples prompt

O ClickUp oferece às equipes de marketing algo que outras ferramentas não oferecem: um assistente com tecnologia de IA que é adaptado à sua função, metas e necessidades. Cérebro do ClickUp lida com uma grande variedade de tarefas em todo o processo de marketing de conteúdo, inclusive pesquisa de palavras-chave.

Use o ClickUp Brain em Documentos do ClickUp para gerar ideias de palavras-chave relacionadas e criar grupos de palavras-chave. Colabore com os membros da equipe em seu Docs para discutir ideias e finalizar sua lista e, em seguida, transforme essas ideias em ação com o Tarefas do ClickUp .

O ClickUp faz mais do que apresentar ideias de palavras-chave de alta qualidade. É uma ferramenta poderosa para Gerenciamento de projetos de SEO também. Visualize grupos de tópicos com Quadros brancos ClickUp , use Campos personalizados do ClickUp para personalizar seu banco de dados e fluxos de trabalho, e use Listas de verificação recorrentes do ClickUp para garantir que você nunca mais perca uma etapa do processo de SEO. ✅

Melhores recursos do ClickUp

Defina prazos, acompanhe e gerencie suas classificações com o modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp é uma plataforma multifuncional com uma grande variedade de recursos e opções de personalização, o que pode ser muito complicado no início

Embora o ClickUp Brain gere ideias de palavras-chave, ele não é uma ferramenta tradicional de pesquisa de palavras-chave com dados de pesquisa incluídos

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

2. Semrush

Melhor para análise competitiva de palavras-chave e mapeamento de lacunas de conteúdo

via SemrushSemrush é uma plataforma de marketing digital e otimização de mecanismos de busca (SEO) com uma coleção de ferramentas e recursos voltados para SEO, incluindo pesquisa de palavras-chave e análise competitiva. As ferramentas de pesquisa de palavras-chave da Semrush permitem que você identifique lacunas de palavras-chave, pesquise palavras-chave de concorrentes e crie listas de palavras-chave em pouco tempo. 🙌

Melhores recursos da Semrush

Crie listas de milhares de palavras-chave de cauda longa a partir de uma palavra-chave inicial

Encontre oportunidades de palavras-chave competitivas e lacunas de conteúdo com a análise da concorrência

Obtenha insights valiosos sobre o algoritmo de pesquisa, classificações de palavras-chave e dados de referência cruzada com o Google Analytics

Limitações da Semrush

Os planos de preços da Semrush podem colocá-la fora do alcance de pequenas empresas e agências

Alguns usuários sugerem que a variedade de recursos significa que há uma curva de aprendizado para entender como usar o software de forma eficaz

Preços da Semrush

Pro: $129,95/mês por usuário

$129,95/mês por usuário Guru: $249,95/mês por usuário

$249,95/mês por usuário Business: $499,95/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Semrush

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

3. Planejador de palavras-chave do Google

Melhor para empresas que visam campanhas de anúncios do Google

via Planejador de palavras-chave do Google O Planejador de palavras-chave do Google Ads é uma ferramenta indispensável se você estiver executando campanhas de anúncios do Google, mas também é útil por si só. Use a ferramenta para encontrar novas palavras-chave, obter insights e recomendações e permitir que esse conhecimento potencialize suas campanhas de anúncios. 📊

Melhores recursos do Planejador de palavras-chave do Google

Crie seu próprio plano de palavras-chave para o Google Ads

Veja o tráfego de pesquisa projetado e quantos cliques, impressões ou conversões projetadas você poderá obter

Transforme seu plano em uma campanha funcional do Google Ads com apenas alguns cliques

Limitações do Planejador de palavras-chave do Google

Como essa é uma ferramenta de exploração de palavras-chave do Google, você só poderá ver os dados de pesquisa orgânica projetados para os termos de pesquisa do Google

Se não estiver planejando executar campanhas de anúncios do Google, outra ferramenta com um conjunto de recursos mais amplo poderá ser útil

Preços do Planejador de palavras-chave do Google

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Keyword Planner

As classificações abaixo são para a plataforma geral do Google Ads:

G2: 4,3/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

4. Surfista

Melhor para criação e auditoria de conteúdo com otimização de SEO

via Surfista Surfer é uma empresa de otimização de mecanismos de pesquisa e Ferramenta de criação de conteúdo de IA que dá às equipes a capacidade não apenas de pesquisar palavras-chave, mas também de gerar conteúdo e auditar o conteúdo existente. Além de uma ferramenta de ferramenta de redação o Surfer também oferece uma extensão gratuita para o Chrome que permite pesquisar todas as palavras-chave de que você precisa sem sair do Google. 🏄

Melhores recursos do Surfer

Descubra grupos de tópicos relevantes com base em seu nicho

Analise a intenção de pesquisa, veja as pontuações de dificuldade das palavras-chave e verifique os volumes de pesquisa mensais

Faça pesquisas de palavras-chave em tempo real com a extensão Keyword Surfer

limitações do #### Surfer

Os usuários sugerem que não é possível modificar os grupos de tópicos depois que eles são criados

Alguns usuários relatam que a funcionalidade de pesquisa de palavras-chave é mais básica do que outras alternativas

Preços do Surfer

Essential: $69/mês para até 2 usuários

$69/mês para até 2 usuários Essencial AI: $119/mês para até 2 usuários

$119/mês para até 2 usuários Advanced: $149/mês para até 5 usuários

$149/mês para até 5 usuários AI Avançado: $239/mês para até 5 usuários

$239/mês para até 5 usuários Max: $249/mês para até 10 usuários

$249/mês para até 10 usuários AI Max: $419/mês para até 10 usuários

$419/mês para até 10 usuários Enterprise: Entre em contato para obter preços

Surfer avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

4,8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 300 avaliações)

5. Ideias de palavras gêmeas

Melhor para segmentar palavras-chave específicas de nicho e análise de tendências

via Ideias de palavras gêmeas O Twinword Ideas é uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave com inteligência artificial projetada para pesquisar tendências e trazer apenas as melhores palavras-chave. Em vez de revisar manualmente longas listas de palavras-chave, use esse gerador de palavras-chave com IA para obter uma seleção mais relevante de frases potenciais para segmentar. 💡

Melhores recursos do Twinword Ideas

Veja dados precisos de palavras-chave, incluindo volume de pesquisa, tráfego orgânico e custo por clique (CPC)

Economize tempo criando sua lista de palavras-chave relacionadas com o agrupamento automático de palavras-chave

Veja as pontuações das palavras-chave e crie sua campanha com base em suas melhores oportunidades de classificação de SEO

Limitações do Twinword Ideas

Trata-se apenas de uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave, portanto, as equipes que procuram uma plataforma com outros recursos de conteúdo ou SEO talvez precisem considerar uma alternativa

A ferramenta de pesquisa de palavras-chave parece mais básica em comparação com algumas das outras ferramentas de pesquisa de palavras-chave disponíveis

Preços do Twinword Ideas

Gratuito

Plus: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Pro: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Agência: US$ 59/mês para até 5 usuários

Twinword Ideas avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (1 avaliação)

4,5/5 (1 avaliação) Capítulo: n/a

6. ChatGPT

Melhor para pesquisa de palavras-chave assistida por IA de conversação

via ChatGPTChatGPT é um sistema de IA que dá aos usuários acesso a um grande modelo de aprendizagem (LLM) que faz quase tudo, inclusive criar uma lista de palavras-chave relevantes para um projeto de conteúdo ou site. 🤖

ChatGPT melhores recursos

Descubra sugestões de palavras-chave com base em suas solicitações e informações

Fazer perguntas ao chatbot de IA de forma mais natural

Use a ferramenta para criar listas de palavras-chave,modelos de planos de marketinge estratégias de conteúdo

Limitações do ChatGPT

Os usuários que preferem uma ferramenta de pesquisa mais tradicional, sem uma interface no estilo de chatbot, podem ser mais adequados a uma alternativa

Pode ser difícil determinar a precisão do resultado do ChatGPT, portanto, as equipes podem preferir usar uma ferramenta adicional para verificar os fatos antes de confirmar uma estratégia de SEO

Preços do ChatGPT

Gratuito

ChatGPT Plus: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

7. Copy.ai

Melhor para implementar conteúdo gerado por IA e pesquisa de palavras-chave em escala

via Copy.aiCopy.ai é um Ferramenta de marketing de IA desenvolvida para equipes de vendas e marketing que desejam usar IA generativa para criar e implementar conteúdo em escala. Como a maioria dos geradores de palavras-chave de IA, o Copy.ai cria uma lista de possíveis palavras-chave com as instruções certas, para que as equipes tenham muito o que usar em projetos de sites. 💻

Melhores recursos do Copy.ai

Crie grupos de palavras-chave e ideias para frases potenciais a serem segmentadas

Faça um brainstorming de ideias de conteúdo e forme um plano de conteúdo

Use o Copy.ai para criar um resumo de conteúdo com base em suas sugestões de palavras-chave

Limitações do Copy.ai

Como se trata principalmente de um escritor de conteúdo de IA, algumas equipes podem achar que essa ferramenta não tem funcionalidade específica de pesquisa de palavras-chave

Alguns usuários podem achar frustrante a compra de créditos para geração de conteúdo

Preços da Copy.ai

Gratuito para 1 usuário (200 créditos)

para 1 usuário (200 créditos) Pro: $36/mês para até 5 usuários (500 créditos)

$36/mês para até 5 usuários (500 créditos) Equipe: $186/mês para até 20 usuários (3.000 créditos)

$186/mês para até 20 usuários (3.000 créditos) Growth: US$ 1.000/mês para até 75 usuários (20.000 créditos)

US$ 1.000/mês para até 75 usuários (20.000 créditos) Escala: US$ 3.000/mês para até 200 usuários (75.000 créditos)

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

8. Jasper

Melhor para manter a consistência da marca na criação de conteúdo

via JasperJasper descreve-se como um copiloto de IA para equipes de marketing no processo de pesquisa de palavras-chave, oferecendo uma coleção de ferramentas e recursos que usam inteligência artificial para impulsionar a criação de conteúdo e a consistência da marca. Os recursos do Jasper Ferramentas de redação com IA simplificam o processo de resumo de conteúdo para as equipes. 📝

Melhores recursos do Jasper

Crie resumos de conteúdo e primeiros rascunhos com base em suas palavras-chave fornecidas

Analise seu conteúdo em relação aos concorrentes nas páginas de resultados dos mecanismos de busca (SERP)

Use a integração do Surfer para otimizar o conteúdo com base em suas descobertas

Limitações do Jasper

Embora seja possível gerar ideias com o Jasper, ele não tem uma ferramenta tradicional de pesquisa de palavras-chave de SEO - portanto, as equipes que esperam dados e insights de pesquisa devem considerar uma alternativa

A otimização de conteúdo de SEO não está incluída como um recurso - para isso, você precisará de uma assinatura do Surfer

Preços do Jasper

Creator: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Pro: US$ 59/mês para até 5 usuários

US$ 59/mês para até 5 usuários Business: Entre em contato para saber o preço

Jasper avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

9. Estrutura de trabalho

Melhor para ajudar escritores com primeiros rascunhos e esboços

via Estrutura O Bramework é uma plataforma de escrita com IA que auxilia escritores e equipes de conteúdo no processo de primeiro rascunho. Use-a para gerar um título, um esboço e os primeiros parágrafos para que você não trabalhe a partir de uma página em branco. ✏️

Melhores recursos do Bramework

Adicione suas palavras-chave e a plataforma gerará conteúdo relevante

Crie seu resumo, esboço ou primeiro rascunho de conteúdo com IA

Use a integração com a Semrush para adicionar a funcionalidade de pesquisa de palavras-chave

limitações do #### Bramework

O Bramework não tem seu próprioFerramenta de SEO com IA-Os usuários precisam de uma assinatura separada da Semrush para esse recurso

Alguns usuários relatam que a interface do usuário (UI) poderia ser melhorada

Preços do Bramework

Grow: $19/mês para até 2 usuários

$19/mês para até 2 usuários Pro: $99/mês para até 8 usuários

Bramework ratings and reviews

G2: 3,7/5 (3+ avaliações)

3,7/5 (3+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (10+ avaliações)

10. Narração

Melhor para colaboração de conteúdo de SEO

via Narração O Narrato é uma plataforma de colaboração e criação de conteúdo de IA projetada para equipes de marketing que desejam centralizar o processo de criação de conteúdo. Como parte da plataforma, o Narrato oferece ferramentas adicionais de planejamento e SEO, incluindo pesquisa de palavras-chave. 🔎

Melhores recursos do Narrato

Crie uma lista de palavras-chave relevantes com o escritor de IA do Narrato

Insira suas próprias palavras-chave para gerar sugestões e conteúdo relevantes

Use o assistente de conteúdo de IA para transformar suas palavras-chave em um resumo de SEO

Limitações do Narrato

O Narrato gera listas de pesquisa de palavras-chave como texto simples dentro de um documento, o que pode dificultar a exportação e o uso eficiente dessas listas pelas equipes

O foco da plataforma está na colaboração e criação de conteúdo em vez de palavras-chave de SEO

Preços do Narrato

Usuário único: A partir de US$ 19/mês por usuário

A partir de US$ 19/mês por usuário Profissional: $36/mês para até 4 usuários

$36/mês para até 4 usuários Business: US$ 76/mês para até 4 usuários

US$ 76/mês para até 4 usuários Personalizado: Entre em contato para saber o preço

Narrato avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

4,8/5 (mais de 70 avaliações) Capítulo: 4,9/5 (10+ avaliações)

Potencialize suas operações de SEO com estas ferramentas de IA para pesquisa de palavras-chave

No espaço de SEO, estamos sempre buscando maneiras de inovar, avançar mais rapidamente e obter melhores resultados. Uma das melhores maneiras de fazer isso é usar ferramentas de pesquisa de palavras-chave com IA para simplificar seu processo, descobrir oportunidades incríveis e transformar sua pesquisa em conteúdo publicável ainda mais rápido.

Se sua meta não é apenas encontrar as palavras-chave certas, mas também criar e gerenciar um império de conteúdo, faça do ClickUp sua plataforma para pesquisa de palavras-chave e gerenciamento de SEO. Nossa plataforma personalizável oferece um local para encontrar ideias, criar conteúdo otimizado e monitorar seu progresso. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo . 🌻