10 melhores ferramentas e softwares de redação em 2024

Você ainda está em dúvida sobre o uso de IA para tarefas diárias de cópia?

Os redatores profissionais estão acostumados a elaborar e refinar meticulosamente cada palavra, o que os torna hesitantes em usar ferramentas que fornecem os mesmos resultados em um instante.

No entanto, essas ferramentas estão se tornando cada vez mais avançadas, fornecendo aos redatores ferramentas poderosas para ajudá-los a criar conteúdo de alta qualidade com rapidez e eficiência. Como resultado, essas ferramentas não apenas podem tornar seu texto mais envolvente, mas também são capazes de aumentar as conversões e melhorar a produtividade geral no trabalho.

Compilamos uma lista das 10 principais ferramentas de redação para ajudá-lo a otimizar sua redação para mecanismos de pesquisa e públicos-alvo. Desde redação e edição, ferramentas de otimização de conteúdo e aplicativos de gerenciamento de projetos com um processador de texto integrado e recurso de anotações com esta lista abrangente das melhores ferramentas de redação, você poderá criar a pilha de tecnologia perfeita para otimizar seu fluxo de trabalho e trabalhar da melhor forma possível.

Portanto, pegue sua bebida preferida, acomode-se e vamos mergulhar nesses recursos incríveis que, sem dúvida, elevarão o nível de suas habilidades de copywriting. ✍️⚡️

O que são ferramentas de copywriting?

As ferramentas de copywriting são softwares e recursos on-line que ajudam os redatores a criar conteúdo atraente e impactante para plataformas como sites, mídias sociais e e-mails. Elas também ajudam os profissionais a aumentar as taxas de conversão, melhorar as classificações nos mecanismos de pesquisa e aumentar a visibilidade on-line com campanhas de marketing de conteúdo. Além de auxiliar na redação, essas ferramentas também o ajudam a pesquisar palavras-chave, otimizar o conteúdo e acompanhar os resultados.

Há vários tipos de ferramentas de redação disponíveis para ajudar os redatores a criar conteúdo eficaz e persuasivo. Aqui estão alguns tipos comuns de ferramentas de copywriting:

8. Atender ao público

Melhor para pesquisa de palavras-chave

Obtenha insights sobre o consumidor que você pode usar para criar conteúdo, produtos e serviços novos e extremamente úteis com o AnswerThePublic

Os redatores usam Atender o público para ajudá-los a pesquisar e entender seu público. Ele fornece um banco de dados abrangente de palavras-chave relacionadas a qualquer tópico, dando aos redatores acesso às perguntas e aos tópicos sobre os quais seus leitores já estão se perguntando.

O mecanismo de pesquisa do Answer The Public é alimentado pelo Google, Bing e Yahoo, dando aos redatores acesso aos dados mais atualizados sobre tendências de pesquisa e comportamento do consumidor. A ferramenta também fornece uma representação visual dos dados, facilitando a identificação e a exploração de tópicos relacionados ao tema do redator. Ao utilizar essa ferramenta, os redatores podem adaptar melhor seu conteúdo às necessidades e aos interesses de seu público.

Melhores recursos

Pesquisa por tópico, marca ou produto

Capacidade de pesquisar por país e idioma

Filtros para perguntas, preposições, comparações, alfabéticos e relacionados

Métricas que incluem volume de pesquisa, dificuldade, custo por clique e dificuldade paga

limitações do ####

A interface às vezes é muito ocupada

Preços

Gratuito

Individual : uS$ 9 por mês

: uS$ 9 por mês Profissional : $99 por mês

: $99 por mês Especialista: uS$ 199 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,4 de 5 (26 avaliações)

4,4 de 5 (26 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (11 avaliações)

9. Buzzsumo

Melhor para desenvolvimento de conteúdo

Obtenha acesso instantâneo a histórias de tendências em todo o mundo e descubra o conteúdo de melhor desempenho com o BuzzSumo

O Buzzsumo ajuda você a criar conteúdo que repercute no seu público. A plataforma identifica rapidamente o conteúdo que é tendência no seu setor e permite que você crie conteúdo que terá o máximo impacto.

O uso do Buzzsumo facilita a redação porque você pode identificar rapidamente os tópicos de tendência e criar conteúdo relevante para o seu público. Ele oferece análises poderosas que o ajudam a entender qual conteúdo tem melhor desempenho e qual conteúdo precisa ser mais trabalhado. Além disso, você pode encontrar influenciadores e outros criadores de conteúdo que podem ajudar a promover seu trabalho.

Melhores recursos

Analisador de conteúdo: Descubra o conteúdo mais envolvente entre países, tópicos e outros fatores

Descubra o conteúdo mais envolvente entre países, tópicos e outros fatores Analisador de perguntas: Examine milhões de postagens em fóruns e encontre perguntas relevantes de clientes

Examine milhões de postagens em fóruns e encontre perguntas relevantes de clientes Analisador de backlinks: Rastreie a aceitação de URLs e domínios com facilidade

Rastreie a aceitação de URLs e domínios com facilidade Recurso de tendências: Encontre ideias de conteúdo criativo que podem ser usadas para notícias e eventos

limitações do ####

Não há capacidade de sugestão de conteúdo

Não há opções de otimização

Preços

Básico : $119 por mês

: $119 por mês Criação de conteúdo : $249 por mês

: $249 por mês RP e comunicações : $249 por mês

: $249 por mês Suíte : uS$ 399 por mês

: uS$ 399 por mês Enterprise: $999 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,5 de 5 (95 avaliações)

4,5 de 5 (95 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (141 avaliações)

Check out these_ **Ferramentas de redação de newsletters !

10. Copyscape

Melhor para detecção de plágio

via Marketing orientado por desempenhoCopyscape pode ser usado para garantir que qualquer conteúdo criado seja exclusivo e original. É uma ferramenta on-line de detecção de plágio que verifica se há plágio em qualquer site, blog ou documento.

Ela funciona pesquisando conteúdo semelhante na Web e destacando as possíveis correspondências. Isso dá aos redatores a capacidade de identificar facilmente qualquer conteúdo que já tenha sido usado por outra pessoa. Com o Copyscape, os redatores podem garantir que o conteúdo que criam seja totalmente original.

O Copyscape também pode ser usado para proteger o conteúdo contra plágio. Os redatores podem adicionar um selo do Copyscape ao seu conteúdo, o que mostrará que o conteúdo está protegido. Se alguém tentar copiar o conteúdo, será alertado sobre o fato de que o conteúdo está protegido pelo Copyscape.

Melhores recursos

Copie e cole o conteúdo off-line para verificá-lo

Com o Batch Search, você pode verificar até 10.000 páginas de uma só vez

Acompanhe as ocorrências de plágio e suas respostas (somente conteúdo on-line)

Pague e rastreie pesquisas com outras contas do Copyscape

limitações do ####

NãoFerramenta de detecção de IA Preços

Copyscape Premium: uS$ 19,95 por mês para até 10 páginas

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,5 de 5 (25 avaliações)

4,5 de 5 (25 avaliações) Capterra: 4,8 de 5 (70 avaliações)

Benefícios das ferramentas de copywriting

Os principais motivos para incorporar ferramentas de copywriting são:

Melhoria da eficiência : Essas ferramentas permitem que você trabalhe com mais eficiência, liberando mais tempo para se concentrar nas tarefas mais cruciais do copywriting, como diferenciação e pesquisa, eeconomizar tempo em tarefas tediosas, como pesquisa de palavras-chave, otimização de conteúdo e acompanhamento de resultados

: Essas ferramentas permitem que você trabalhe com mais eficiência, liberando mais tempo para se concentrar nas tarefas mais cruciais do copywriting, como diferenciação e pesquisa, eeconomizar tempo em tarefas tediosas, como pesquisa de palavras-chave, otimização de conteúdo e acompanhamento de resultados Criatividade aprimorada : As ferramentas de redação podem ajudar a vencer o bloqueio do escritor e gerar ideias para manter sua criatividade fluindo

: As ferramentas de redação podem ajudar a vencer o bloqueio do escritor e gerar ideias para manter sua criatividade fluindo Marca consistente : Muitas ferramentas de redação oferecem modelos para manter o tom, o estilo, a mensagem e o fluxo de trabalho de sua marca consistentes

Gramática e ortografia precisas : Mesmo com experiênciaredatores não são infalíveis quando se trata de gramática e ortografia. As ferramentas de redação oferecem outra camada de segurança, detectando esses erros infelizes

: Mesmo com experiênciaredatores não são infalíveis quando se trata de gramática e ortografia. As ferramentas de redação oferecem outra camada de segurança, detectando esses erros infelizes Aprimoramentos de legibilidade : Ao melhorar a legibilidade de seu texto, essas ferramentas podem ajudar a garantir que seu conteúdo permaneça claro, conciso e atraente para o leitor

: Ao melhorar a legibilidade de seu texto, essas ferramentas podem ajudar a garantir que seu conteúdo permaneça claro, conciso e atraente para o leitor Organização simplificada do conteúdo : É difícil manter o controle de todas as suas tarefas de cópia e alternar entre projetos. Essas ferramentas ajudam você a se manter organizado e a garantir que suas anotações, blogs, wikis, POPs e outros documentos de redação sejam facilmente acessíveis

: É difícil manter o controle de todas as suas tarefas de cópia e alternar entre projetos. Essas ferramentas ajudam você a se manter organizado e a garantir que suas anotações, blogs, wikis, POPs e outros documentos de redação sejam facilmente acessíveis Otimização de SEO: Escrever um bom texto já é difícil o suficiente. Essas ferramentas podem ajudar na otimização de SEO e na automação de tarefas para garantir que seu texto seja otimizado para os mecanismos de pesquisa

Aprimore a redação de conteúdo e otimize os processos com ferramentas de redação

Em última análise, qualquer redator que queira aprimorar suas habilidades, otimizar seu fluxo de trabalho e produzir conteúdo envolvente e eficaz precisa dar uma olhada nas dez principais ferramentas de redação acima. Para ter certeza de que seu texto está atingindo os objetivos, você pode usar essas ferramentas para fazer uma pesquisa completa, editar e otimizar o conteúdo e analisar os resultados.

Além disso, você pode usar o ClickUp para simplificar toda essa operação e torná-la perfeita. Desde a ideação, o brainstorming, a redação, a edição, a revisão e a publicação, o ClickUp estará lá para ajudá-lo a orquestrar cada parte do processo. 😌✍️ Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ---

Escritor convidado:_

ben Pines _é um profissional de marketing de conteúdo com mais de 15 anos de experiência. Ele acredita no poder transformador das palavras e é apaixonado por ajudar os profissionais da área a aprimorar seu ofício